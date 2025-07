les 11 meilleurs logiciels et outils FAQ en 2025

Saviez-vous que 37 % des personnes n'achèvent pas leur achat en ligne parce qu'elles ne peuvent pas poser de question ou trouver une réponse ? Cela représente une perte de revenus considérable, simplement parce que des informations essentielles n'étaient pas facilement accessibles.

Les clients ne veulent pas fouiller dans les menus ou attendre une réponse du service client. Ils veulent simplement des réponses claires et rapides. Une page FAQ bien conçue peut vous sauver la mise en affichant les informations les plus fréquemment recherchées par les clients.

Cependant, la création manuelle d'une base de connaissances pour le service client est un processus fastidieux et sujet aux erreurs. Les logiciels de FAQ accélèrent le processus en vous aidant à organiser les réponses, à mettre à jour rapidement le contenu et même à utiliser l'IA pour suggérer ce que vos clients recherchent réellement.

Dans cet article, nous listons les meilleurs logiciels de FAQ pour créer une base de connaissances qui répond à des questions réelles, fait gagner du temps à votre équipe d'assistance et donne à vos clients la confiance nécessaire pour prendre une décision sans hésiter.

Que rechercher dans un logiciel FAQ ?

Une page FAQ utile commence par un bon logiciel d'assistance, qui facilite la recherche et la gestion des réponses. Pour cela, voici les qualités que vous devez rechercher :

Recherche intelligente : Comprend les fautes de frappe, les expressions et l'intention. Ainsi, même si l'utilisateur ne sait pas exactement comment formuler sa requête, il obtient des réponses pertinentes

Suggestions basées sur l'IA : génère des suggestions basées sur l'IA pour les sujets et les réponses populaires, et fait apparaître les informations pertinentes en fonction du comportement des utilisateurs. Ainsi, votre contenu d'assistance sera plus complet

Gestion facile du contenu : offre des éditeurs de type glisser-déposer, des mises à jour groupées et un contrôle des versions. Ces offre des éditeurs de type glisser-déposer, des mises à jour groupées et un contrôle des versions. Ces générateurs de FAQ vous permettent de maintenir vos FAQ à jour sans avoir à fouiller dans un CMS ou à appeler un développeur à chaque fois qu'un changement survient

Intégrations transparentes : s'intègre parfaitement à vos outils existants, tels que le chat en direct, les CRM, les services d'assistance et les sites Web, afin que votre contenu s'affiche là où vos clients le recherchent

Adapté aux mobiles et au référencement : crée des pages FAQ adaptées aux mobiles et aide votre site à mieux se classer en répondant aux requêtes courantes que les internautes saisissent dans les moteurs de recherche. Une page FAQ bien optimisée peut même générer du trafic organique

Outils d'analyse et de feedback : montrent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Recherchez des outils qui révèlent les questions les plus affichées, celles qui donnent lieu à des tickets d'assistance et les points de rupture des clients

Personnalisation et image de marque : vous permet d'adapter la disposition de votre FAQ au style, aux polices de caractères, aux couleurs, aux logos et au style de votre marque. Cela améliore la reconnaissance de la marque

Permissions et flux de travail des utilisateurs : vous permet de configurer des permissions d'accès afin que seules les personnes vérifiées et autorisées puissent effectuer des mises à jour

Assistance multilingue : prend en charge plusieurs langues et facilite la traduction et la gestion des différentes versions. Vous pouvez ainsi vous adresser à un public international et établir une identité de marque inclusive

👀 Le saviez-vous ? 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments à traiter, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution.

les 11 meilleurs logiciels FAQ en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des fonctionnalités clés, des tarifs et de la structure des meilleurs outils FAQ.

Outils Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Équipes de toutes tailles ayant besoin de bases de connaissances consultables alimentées par l'IA, d'un suivi des tâches, d'une automatisation et d'une gestion centralisée des ressources IA intégrée, gestion des connaissances, outils de collaboration, recherche connectée et modèles de base de connaissances Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises Zendesk Entreprises de taille moyenne à grande à la recherche d'une mise à jour automatisée de leur base de connaissances Contenu alimenté par l'IA, blocs de contenu automatisés, assistance multilingue, portails FAQ personnalisables Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 25 $/agent par mois Stonly Petites et moyennes entreprises ayant besoin de portails FAQ interactifs Articles FAQ interactifs, guides de dépannage, analyses Tarification personnalisée Document360 Les entreprises qui ont besoin d'outils de recherche basés sur l'IA sur leur page FAQ Recherche basée sur l'IA, informations sur les FAQ, modification en cours du contenu, outils de collaboration Tarification personnalisée Help Scout Les grandes entreprises qui cherchent à mettre en place un service client basé sur l'IA Rédaction et enregistrement de réponses par IA, recherche intuitive, discussion, analyses Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 55 $/mois Assistance Hero Les petites et moyennes entreprises qui souhaitent mettre à jour leurs sections FAQ en fonction des besoins de leurs clients Widgets intégrables, suggestions intelligentes, FAQ consultable, outils de rapports Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 49 $/mois HelpJuice Petites et moyennes entreprises souhaitant créer des FAQ Modification dynamique des FAQ, suggestions de contenu instantanées, assistant IA, assistance multilingue Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 200 $/mois Zoho Desk Entreprises mettant en œuvre des FAQ alignées sur le sentiment Analyse des sentiments, suggestions basées sur l'IA et portail client intuitif Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $ par utilisateur et par mois Slab Petites et moyennes entreprises ayant besoin de manuels pour leurs employés Outils de collaboration en temps réel, analyses, contrôle des versions, flux de travail de vérification Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8 $/utilisateur par mois HappyFox Entreprises de taille moyenne à grande ayant besoin de FAQ adaptées aux réseaux sociaux Contenu d'assistance pour les réseaux sociaux, suivi des performances et barre de recherche avancée Pas de forfait Free ; forfaits payants à partir de 29 $/agent par mois HelpCrunch Entreprises nécessitant une assistance multilingue Traductions automatiques, éditeur alimenté par l'IA, widget de discussion Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois

Les 11 meilleurs logiciels FAQ

Maintenant que vous savez à quoi ressemble un bon logiciel de FAQ, voici les meilleures options que vous pouvez envisager. N'oubliez pas les fonctionnalités indispensables et choisissez celle qui convient le mieux à votre entreprise.

1. ClickUp (Idéal pour les documents, tâches et FAQ internes intégrés)

Créez et organisez une base de connaissances détaillée avec ClickUp Knowledge Management

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail, et vous pouvez facilement la personnaliser en tant que logiciel de gestion des connaissances et de FAQ.

La plateforme offre des outils collaboratifs pour aider votre équipe à créer ensemble des articles d'aide, à identifier les lacunes dans votre base de connaissances existante et à conserver toutes les informations connectées en un seul endroit.

La gestion des connaissances ClickUp vous permet de créer une source unique d'informations fiables grâce à un wiki personnalisable. Vous pouvez organiser les documents de connaissances internes, les wikis, les tâches d'assistance et les commentaires dans l'environnement de travail, ce qui vous fait gagner un temps précieux et réduit le besoin de rechercher dans plusieurs sources.

Vous en avez assez de fouiller dans des dossiers, des messages Slack et de vieux e-mails pour trouver une seule information ? ClickUp Docs conserve tout au même endroit, de manière organisée, collaborative et facile à mettre à jour.

Vous pouvez créer des articles de connaissances, des manuels et des sections FAQ avec différentes équipes, étiqueter des collègues, attribuer des tâches directement à partir du document, laisser des commentaires et lier des documents à des flux de travail.

Rédigez des articles d'aide et des FAQ de manière collaborative avec ClickUp Docs

Par exemple, si votre équipe de service client crée une page FAQ interne, elle crée un document intitulé « Requêtes client », le divise en sections telles que « Facturation », « Problèmes de connexion » et « Demandes de fonctionnalités », puis attribue chaque section à un membre de l'équipe.

Grâce à la modification en direct et aux commentaires en temps réel, le document devient une base de connaissances vivante que tout le monde peut consulter, mettre à jour et utiliser. Vous pouvez également ajouter des pages imbriquées, intégrer des médias et contrôler le partage à l'aide de permissions avancées.

Vous bénéficiez également de l'IA intégrée, ClickUp Brain, qui relie les connaissances collectives de votre entreprise, permettant un accès instantané à l'information et l'automatisation des tâches routinières.

Obtenez de meilleurs résultats de recherche grâce à la recherche et à la gestion des connaissances basées sur l'IA de ClickUp

Vous pouvez lui demander d'identifier les lacunes de votre base de connaissances et de suggérer des FAQ et des sujets d'articles d'aide pour enrichir les portails de service client.

L'équipe du service client peut également offrir une assistance rapide en générant des réponses instantanées et précises aux requêtes des clients à l'aide de Brain.

ClickUp Brain peut également mettre en évidence les dépendances, relier des tâches similaires et générer des réponses contextuelles en temps réel à partir de vos tâches, documents et projets grâce à l'IA connectée. Vous pouvez même transformer les éléments d'action suggérés en tâches en un seul clic.

Créez un système centralisé de gestion des connaissances avec ClickUp Connected Search

La recherche connectée ClickUp vous permet de lier plus de 1 000 applications, notamment Google Drive, Slack, Jira, Salesforce et bien d'autres encore. Vous pouvez ainsi accéder à tout votre contenu de gestion des connaissances en un seul endroit.

De plus, cette fonctionnalité respecte les paramètres de confidentialité de votre organisation, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à certaines informations. Cette mesure de sécurité préserve la confidentialité tout en favorisant une collaboration fluide entre les équipes.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les débutants peuvent trouver les fonctionnalités étendues un peu intimidantes au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Thomas Clifford, chef de produit chez TravelLocal, déclare :

Nous utilisons ClickUp pour toute la gestion de nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Nous l'avons également adopté pour surveiller et mettre à jour notre cadre OKR et plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes de flux, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout faire avec un seul produit, car tout est très facilement interconnecté.

2. Zendesk (Idéal pour la mise à jour automatisée de la base de connaissances)

via Zendesk

Zendesk se distingue par ses fonctionnalités basées sur l'IA, telles que les suggestions de contenu, qui utilisent l'apprentissage automatique pour identifier les lacunes de la base de connaissances, suggérer de nouveaux articles et signaler les contenus obsolètes à réviser.

Ce logiciel de gestion des tickets propose également des blocs de contenu qui vous permettent de créer des éléments réutilisables tels que du texte, des images et des vidéos, puis de les insérer dans plusieurs articles et pages de FAQ. Lorsqu'un bloc de contenu est mis à jour, tous les éléments de contenu contenant ce bloc sont automatiquement mis à jour, ce qui garantit la cohérence de votre centre d'aide.

De plus, la plateforme de gestion des connaissances de Zendesk prend en charge les contenus multilingues dans plus de 40 langues, propose des thèmes personnalisables adaptés à votre marque et s'intègre à divers canaux de service client, notamment les chatbots et le chat en direct.

Meilleures fonctionnalités de Zendesk

Fournissez des réponses pertinentes grâce à des suggestions de contenu basées sur l'IA qui indiquent à votre équipe d'assistance ce qu'elle doit écrire ensuite

Accélérez la résolution des problèmes grâce à des fonctionnalités de recherche avancée et à des agents IA

Maintenez votre contenu d'aide à jour grâce au contrôle des versions et aux flux de travail d'approbation sur lesquels votre équipe d'assistance peut compter

Personnalisez l'apparence de vos pages FAQ pour qu'elles correspondent à votre marque sans avoir besoin de code

Intégrez-les facilement au système de tickets Zendesk pour permettre aux agents et aux utilisateurs d'accéder à des réponses pertinentes en un seul endroit

Limites de Zendesk

Certaines fonctionnalités avancées impliquent un processus d'installation complexe

Ce logiciel de FAQ nécessite un apprentissage approfondi

Tarifs Zendesk

Équipe d'assistance : 25 $/agent par mois

Suite Team : 69 $/agent par mois

Suite Professional : 149 $/agent par mois

Suite Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zendesk

G2 : 4,3/5 étoiles (plus de 6 200 avis)

Capterra : 4,4/5 étoiles (plus de 4 000 avis)

📖 À lire également : Comment améliorer l'expérience des employés pour améliorer la culture d'entreprise

3. Stonly (Idéal pour créer des pages FAQ interactives)

via Stonly

Le contenu interactif génère 52,6 % d'engagement en plus que les formats statiques. Avec Stonly, vous pouvez créer des guides interactifs, des bases de connaissances et des pages FAQ qui ne se contentent pas de fournir des informations, mais guident les utilisateurs étape par étape.

Au-delà du contenu guidé, ce logiciel de service client se distingue par des fonctionnalités telles qu'une logique de branchement intelligente, des analyses puissantes et des intégrations transparentes avec des outils tels que Zendesk et Intercom.

Il est conçu pour les équipes qui souhaitent réduire le volume de tickets, améliorer la satisfaction client et permettre aux utilisateurs de résoudre eux-mêmes leurs problèmes.

Les meilleures fonctionnalités de Stonly

Créez des articles FAQ interactifs étape par étape

Permettez aux utilisateurs de résoudre eux-mêmes leurs problèmes grâce à des guides en libre-service personnalisables

Utilisez la logique de branchement pour personnaliser le contenu et améliorer l'expérience du service client

Suivez les performances grâce à des analyses pour voir quelles FAQ résolvent les problèmes et lesquelles doivent être mises à jour

Permettez à votre équipe de service client d'offrir un meilleur service et de gagner du temps grâce à des réponses guidées

Limites de Stonly

Cet outil FAQ offre des automatisations et le SSO uniquement dans le forfait Enterprise

Les grandes entreprises peuvent trouver certaines fonctionnalités limitantes

Tarification Stonly

Petites entreprises : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Stonly

G2 : 4,8/5 étoiles (plus de 130 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Stonly ?

Un avis G2 dit :

L'approche des guides est très intuitive et conviviale, décomposant les choses en plusieurs étapes faciles à suivre ! L'interface backend est très facile à utiliser, mais puissante à la fois. La nécessité de recentrer votre approche des guides à l'aide de Stonly aide vraiment à simplifier le contenu pour les utilisateurs finaux !

L'approche des guides est très intuitive et conviviale, les informations étant décomposées en plusieurs étapes faciles à suivre ! L'interface backend est très facile à utiliser, mais puissante à la fois. La nécessité de recentrer votre approche des guides à l'aide de Stonly contribue vraiment à simplifier le contenu pour les utilisateurs finaux !

4. Document360 (Idéal pour la création instantanée d'un portail FAQ et d'articles de base de connaissances)

via Document360

73 % des responsables de l'assistance affirment que les clients attendent désormais une assistance plus rapide et plus personnalisée, mais seuls 42 % d'entre eux estiment être en mesure de la fournir. Document360 vous aide à combler cet écart en vous permettant de générer instantanément des articles d'aide dans un portail FAQ clair et facile à naviguer.

Les clients peuvent utiliser la barre de recherche avancée de cette base de connaissances pour trouver rapidement des réponses pertinentes sans avoir à créer de ticket. Elle prend également en charge la modification en cours de contenu, l'historique des versions et l'assistance multilingue dans plus de 30 langues.

Vous recevez des analyses détaillées pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ainsi que des intégrations avec des outils tels que Zendesk, Intercom et Microsoft Teams pour que votre écosystème d'assistance reste connecté et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Document360

Utilisez la recherche basée sur l'IA et des outils tels qu'Ask Eddy pour trouver rapidement les réponses pertinentes

Offrez une base de connaissances centralisée pour fournir à vos clients des solutions rapides aux problèmes courants

Accédez à des informations détaillées sur les articles utiles et les points de déconnexion des utilisateurs

Personnalisez votre centre d'aide grâce à des options de personnalisation avancées pour l'image de marque et la disposition

Permettez à votre équipe d'assistance de collaborer facilement grâce aux notes internes et au suivi des versions

Simplifiez la gestion des connaissances grâce à des catégories et des étiquettes organisées

Limites de Document360

Ce logiciel de base de connaissances ne permet pas aux clients d'activer les notifications pour les articles de FAQ souhaités

Il n'est pas aussi intuitif que certains autres outils de base de connaissances

Tarifs de Document360

Professionnel : Tarification personnalisée

Business : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Document360

G2 : 4,7/5 étoiles (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 étoiles (plus de 240 avis)

📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain, changer de contexte n'est plus qu'un lointain souvenir. Posez simplement votre question depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain trouvera l'information dans votre environnement de travail et/ou dans les applications tierces connectées !

5. Help Scout (le meilleur pour un service client basé sur l'IA)

via Help Scout

Saviez-vous que 63 % des professionnels du service estiment que l'IA générative les aide à servir leurs clients plus rapidement ?

Help Scout propose des outils d'IA pour le service client. Les clients peuvent utiliser la recherche alimentée par l'IA pour obtenir les bonnes informations sans avoir à parcourir des pages. De plus, les suggestions alimentées par l'IA guident votre équipe d'assistance pour répondre plus rapidement et plus efficacement.

Ce logiciel de FAQ vous permet également de personnaliser votre base de connaissances en fonction de votre marque, de suivre les articles pertinents qui aident réellement les clients et de la connecter facilement à votre assistance par e-mail et chat.

Meilleures fonctionnalités d'Help Scout

Utilisez des outils de rapports pour suivre l'efficacité de vos articles FAQ et de votre base de connaissances pour aider vos clients

Automatisez l'attribution et l'étiquetage des discussions pour améliorer l'efficacité

Rédigez rapidement des réponses grâce aux brouillons IA et aux réponses enregistrées

Fournissez des réponses instantanées grâce à la recherche intelligente alimentée par l'IA et aux chatbots qui fournissent rapidement les bonnes informations

Créez un portail client simple et convivial où les utilisateurs peuvent trouver de l'aide à tout moment

Accédez à la base de connaissances où que vous soyez grâce à des applications mobiles entièrement réactives

Limites de Help Scout

Bien que les capacités d'IA soient utiles, ce n'est pas l'outil FAQ le plus complet pour les grandes entreprises

Ce logiciel de FAQ n'offre pas de modèles de base de connaissances importants

Tarifs Help Scout

Free Forever

Standard : 55 $/mois

Plus : 83 $/mois

Évaluations et avis sur Help Scout

G2 : 4,4/5 étoiles (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 étoiles (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Help Scout ?

Un avis G2 dit :

Helpscout est la principale plateforme que nous utilisons pour nos clients. La plupart d'entre eux ont besoin d'une base de connaissances pour leur entreprise, ainsi que d'une assistance par chat en direct. Nous avons donc mis en place une base de connaissances à l'aide de Helpscout et activé l'option de chat en direct. Elle sert principalement à fournir une assistance en libre-service aux utilisateurs sans qu'ils aient à contacter le service d'assistance, et cela fonctionne très bien jusqu'à présent.

6. Support Hero (idéal pour analyser les tendances des FAQ et encourager le libre-service)

via Assistance Hero

Vos clients se rendent-ils directement sur la page du service client sans consulter au préalable la base de connaissances ? La page de contact intelligente de Support Hero les invite à explorer les portails FAQ et la base de connaissances avant de créer un ticket ou d'appeler le service client.

Ce logiciel de FAQ facilite également la gestion et la mise à jour du contenu de votre FAQ sans avoir recours à des développeurs. Son système de gestion des connaissances intégré vous aide à tout organiser afin que votre équipe puisse se concentrer sur l'essentiel.

Vous pouvez créer une base de données de FAQ consultable, l'intégrer partout où vos utilisateurs ont besoin d'aide et même personnaliser votre portail en libre-service pour l'adapter à votre marque. Elle s'intègre également en toute transparence aux autres outils de service client que vous utilisez déjà.

Les meilleures fonctionnalités de Support Hero

Aidez vos clients à trouver plus rapidement des réponses grâce à des suggestions d'articles intelligentes basées sur leurs requêtes

Personnalisez votre formulaire de contact et votre base de connaissances afin qu'ils correspondent à votre image de marque pour une expérience fluide

Intégrez-les facilement à votre plateforme de service client existante pour des flux de travail fluides

Accédez à des rapports sur les recherches effectuées par les clients dans votre page FAQ et sur les articles avec lesquels ils interagissent le plus

Limites de Support Hero

L'interface semble un peu dépassée

Les options de personnalisation de la conception de la disposition de la FAQ sont limitées

Tarifs de Support Hero

Petit forfait : 49 $/mois

Forfait Medium : 99 $/mois

Forfait Large : 199 $/mois

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Assistance Hero

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Le cerveau supprime activement les informations qu'il estime inutiles, un processus appelé « oubli motivé ». Donc, oui, oublier vos cours d'algèbre du lycée était probablement une décision stratégique.

7. HelpJuice (Idéal pour créer et intégrer du contenu textuel et vidéo dans une FAQ)

via HelpJuice

Outre l'analyse des FAQ et la gestion des connaissances, Helpjuice offre un éditeur d'articles d'aide polyvalent. Il prend en charge les formats WYSIWYG et Markdown, l'intégration de médias et les téléchargements par glisser-déposer. Ainsi, les membres techniques et non techniques de l'équipe peuvent contribuer efficacement à la base de connaissances.

La plateforme FAQ offre une traduction alimentée par l'IA dans plus de 300 langues, des suggestions de mots-clés, des liens vers des articles connexes et un chatbot/une barre d'aide pour des réponses instantanées.

Parmi les autres fonctionnalités, citons l'accès basé sur les rôles, l'authentification unique (SSO), la conformité au RGPD et plus de 100 intégrations prêtes à l'emploi telles que Slack, Zendesk, Salesforce, Zapier, etc.

Meilleures fonctionnalités de HelpJuice

Suivez les performances des articles et identifiez les lacunes dans le contenu grâce à des outils d'analyse et de rapports

Intégrez une fonctionnalité de recherche avec un assistant IA qui aide les utilisateurs à trouver rapidement des informations pertinentes et des réponses précises

Créez une section FAQ structurée avec une disposition claire et intuitive

Fournissez des réponses précises à l'aide de blocs de contenu interne et de liens vers des articles

Donnez plus d'autonomie à votre service client grâce à des suggestions de contenu instantanées et des outils de modification en cours

Intégrez des vidéos, des alertes et des blocs mis en forme pour rendre le contenu attrayant et utile

Limites de HelpJuice

L'interface peut sembler intimidante pour les utilisateurs novices en raison de ses fonctionnalités avancées

Le prix est plus élevé que celui des autres logiciels de FAQ, et les fonctionnalités d'IA coûtent un supplément

Tarifs HelpJuice

200 $/mois

Évaluations et avis sur HelpJuice

G2 : 4,6/5 étoiles (plus de 190 avis)

Capterra : 4,7/5 étoiles (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HelpJuice ?

Un avis G2 dit :

Le backend est incroyablement convivial, ce qui nous a permis de configurer notre base de connaissances rapidement et sans stress. Cela a considérablement réduit le nombre de requêtes d'assistance que nous recevons. La disposition, les options de stockage et les ressources de formation sont excellentes. Ce qui se démarque vraiment, c'est l'assistance continue : même après l'inscription, leur équipe nous contacte régulièrement pour nous fournir des conseils utiles et des mises à jour.

8. Zoho Desk (le meilleur pour une assistance automatisée en fonction du sentiment des clients)

via Zoho Desk

71 % des clients attendent des interactions personnalisées de la part des entreprises, et 76 % sont frustrés lorsque ce n'est pas le cas. Zoho Desk vous aide à comprendre exactement le sentiment du client et offre une assistance basée sur l'IA pour résoudre efficacement le problème.

Cette plateforme de service client se distingue également par sa base de connaissances intégrée, ses portails en libre-service personnalisables et son assistance multilingue pour les équipes internationales. Vous pouvez organiser le contenu en catégories faciles à parcourir, suivre les articles de la FAQ les plus utiles aux utilisateurs et utiliser l'automatisation pour réduire le volume de tickets.

Grâce à une intégration transparente avec d'autres outils Zoho et des applications tierces, votre équipe d'assistance peut fournir une aide cohérente et efficace sur tous les canaux.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Analysez le sentiment des clients en temps réel grâce à des outils basés sur l'IA

Personnalisez votre base de connaissances avec des catégories et des étiquettes

Offrez un libre-service via un portail client intuitif et multilingue

Automatisez l'attribution des tickets, les escalades et les suivis

Suivez les performances de votre équipe à l'aide de tableaux de bord et de rapports intégrés

Intégrez-les facilement aux applications Zoho et aux plateformes tierces

Limites de Zoho Desk

Les fonctionnalités avancées sont réservées aux niveaux de prix supérieurs

L'intégration avec certains outils tiers nécessite souvent une configuration supplémentaire

Tarifs de Zoho Desk

Express : 7 $/utilisateur par mois

Standard : 14 $/utilisateur par mois

Professionnel : 23 $/utilisateur par mois

Enterprise : 40 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Zoho Desk

G2 : 4,4/5 étoiles (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,5/5 étoiles (plus de 2 000 avis)

👀 Le saviez-vous ? Les travailleurs du savoir entretiennent en moyenne 6 connexions par jour sur leur lieu de travail.

9. Slab (idéal pour créer des bases de connaissances pour les employés)

via Slab

Sans manuel de l'employé ni guides internes, vos équipes passeront des heures à chercher des réponses et à répéter des informations, gaspillant ainsi du temps et de l'énergie qui pourraient être consacrés à un travail plus utile.

Slab est conçu pour résoudre ce problème en aidant les équipes à créer, partager et maintenir une base de connaissances interne. Que vous intégriez de nouveaux employés ou que vous construisiez une source centrale d'informations fiables pour chaque service, Slab vous permet de garder vos informations organisées et accessibles.

Au-delà des fonctionnalités de base, cet outil de gestion des connaissances s'intègre facilement à des outils tels que Slack, Google Drive, GitHub et Notion. Son éditeur intuitif prend en charge Markdown, les mentions et les structures imbriquées, ce qui facilite la création de contenus clairs et lisibles.

Les meilleures fonctionnalités de Slab

Collaborez en temps réel grâce aux mentions, aux commentaires et au suivi des versions

Intégrez une fonctionnalité de recherche qui extrait les résultats des outils connectés

Suivez l'engagement grâce à des outils d'analyse et de rapports

Contrôlez l'accès grâce aux permissions des utilisateurs et aux paramètres basés sur les rôles

Gardez votre contenu à jour grâce aux rappels de mise à jour et aux flux de travail de vérification

Intégrez des liens, des images et des blocs de code directement dans votre section FAQ

Limites de la version d'essai

Ce logiciel de FAQ peut sembler un peu intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Le système de permission est souvent limitatif

Tarification forfaitaire

Free Forever

Startup : 8 $/utilisateur par mois

Business : 15 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,6/5 étoiles (plus de 280 avis)

Capterra : 4,8/5 étoiles (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slab ?

Un avis G2 dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Slab, c'est la facilité avec laquelle il facilite le partage des connaissances et la collaboration. Son interface épurée et sa puissante fonctionnalité de recherche permettent aux équipes de trouver et de partager rapidement du contenu. De plus, l'intégration transparente avec des outils tels que Slack et Google Drive permet de tout connecter en un seul endroit, ce qui rend le flux de travail des équipes extrêmement efficace.

10. HappyFox (le meilleur pour créer une base de connaissances adaptée aux réseaux sociaux)

via HappyFox

Les réseaux sociaux ne servent plus uniquement aux mèmes et au marketing. Avec HappyFox, vous pouvez créer une base de connaissances partageable et adaptée aux réseaux sociaux, permettant aux clients d'accéder directement aux réponses depuis leurs comptes de réseaux sociaux.

Il est également très simple d'organiser le contenu de votre FAQ, de suivre ce qui fonctionne grâce à des analyses intégrées et de mettre à jour les informations au fur et à mesure des changements. Vous bénéficiez d'une installation claire et consultable que votre équipe d'assistance et vos clients auront envie d'utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de HappyFox

Créez des sections FAQ pour les réseaux sociaux afin d'assister vos clients où qu'ils se trouvent

Organisez vos articles dans des catégories claires et faciles à parcourir

Suivez les performances grâce à des outils d'analyse et de rapports intégrés

Permettez à vos clients de trouver des réponses grâce à une barre de recherche rapide et intuitive

Offrez un accès mobile grâce à un design réactif

Créez du contenu privé ou interne pour votre équipe d'assistance

Limites de HappyFox

L'interface utilisateur est peu pratique

Cette plateforme de gestion des connaissances est plus coûteuse que les autres logiciels FAQ

Tarifs HappyFox

Basique : 29 $/agent par mois

Équipe : 69 $/agent par mois

Pro : 199 $/agent par mois

Enterprise Pro : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HappyFox

G2 : 4,5/5 étoiles (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 étoiles (plus de 90 avis)

11. HelpCrunch (le meilleur pour traduire automatiquement les articles d'aide)

via HelpCrunch

HelpCrunch traduit automatiquement vos articles d'aide, permettant ainsi à vos clients de bénéficier d'une assistance dans leur propre langue et vous aidant à répondre aux besoins d'un public international. Son éditeur basé sur l'IA facilite également la rédaction et la mise à jour des FAQ, en suggérant des améliorations et en vous aidant à créer rapidement un contenu clair et utile.

Vous pouvez également personnaliser entièrement votre base de connaissances afin qu'elle corresponde à votre site. Et si vous souhaitez conserver une dimension interactive, ajoutez un widget de chat afin que vos clients puissent obtenir de l'aide en temps réel sans quitter la page. La boîte de réception commune pour les chats, les e-mails et les messages sur Telegram, Facebook, etc. contribue à améliorer l'efficacité.

Les meilleures fonctionnalités d'HelpCrunch

Traduisez automatiquement les articles d'aide pour une assistance multilingue

Améliorez le contenu de vos FAQ grâce à un éditeur alimenté par l'IA

Personnalisez votre portail FAQ avec votre logo, vos couleurs et votre image de marque

Ajoutez un widget de discussion pour une assistance en temps réel

Limites d'HelpCrunch

Le logiciel FAQ n'offre pas de restriction IP ni d'authentification à deux facteurs

L'application Android n'est pas aussi robuste que la plateforme Web

Tarifs HelpCrunch

Basique : 15 $/mois

Pro : 25 $/mois

Unlimited : 620 $/mois

Évaluations et avis sur HelpCrunch

G2 : 4,7/5 étoiles (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 étoiles (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HappyFox ?

Un avis G2 dit :

Le système est hautement personnalisable selon nos besoins, ce qui nous permet de traiter rapidement et efficacement les demandes des clients. Grâce à ce chat, nous ne manquons plus aucun client potentiel, quelle que soit l'heure à laquelle il nous contacte.

🧠 Fait amusant : Selon la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, les gens oublient jusqu'à 90 % des nouvelles informations en une semaine s'ils ne les renforcent pas. C'est pourquoi les wikis internes existent !

Créez de meilleures expériences FAQ avec ClickUp

Chaque outil de FAQ de cette liste apporte quelque chose de précieux. Certains sont parfaits pour le libre-service de base, tandis que d'autres se distinguent par leurs fonctionnalités d'IA ou leurs options de personnalisation. Mais si vous recherchez une plateforme de gestion des connaissances puissante et tout-en-un qui va au-delà des FAQ, ClickUp est fait pour vous.

De la création de documents structurés et de réponses basées sur l'IA à la recherche connectée qui extrait le contenu de toutes vos applications, ClickUp aide votre équipe à créer des FAQ et des bases de connaissances qui sont réellement utilisées.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et offrez à vos clients et à vos agents d'assistance la clarté qu'ils attendent.