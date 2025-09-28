Modèles Asana Kanban gratuits pour rationaliser votre flux de travail

Jane était à deux doigts de craquer. Son bureau comptait 47 onglets ouverts, son équipe lui demandait des mises à jour dont elle ne se souvenait pas avoir fait la demande, et son « échéancier de projet » se trouvait sur un tableau blanc que quelqu'un avait accidentellement effacé.

En tant que gestionnaire de projet, Jane était douée pour éteindre les incendies, mais ces derniers temps, elle se sentait davantage comme une pompier à plein temps que comme une dirigeante. C'est alors qu'elle a eu sa « révélation Kanban »

Si vous aussi vous avez l'impression que votre flux de travail est une jungle sauvage et que vous êtes un explorateur solitaire avec un mapper déchiré, ce blog est fait pour vous.

Nous nous plongeons dans les modèles Asana Kanban gratuits, très utiles pour les chefs de projet, les équipes agiles et tous ceux qui pratiquent la gestion de projet agile et aiment pouvoir voir leurs tâches.

🧠 Anecdote amusante : Kanban vient de deux mots japonais : 看 (Kan) qui signifie « signe » et 板 (Ban) qui signifie « tableau ». Le nom dit tout. Les tableaux Kanban simplifient la gestion du travail en donnant de la visibilité aux tâches, qu'elles soient bloquées en cours de révision, en attente d'approbation ou sur le point d'être achevées.

Aperçu des modèles Kanban

Voici un tableau de résumé de tous les modèles Kanban listés dans le blog :

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Asana Kanban ?

Un modèle Kanban Asana est un tableau prédéfini qui présente votre flux de travail en étapes claires et visuelles, telles que « À faire », « En cours » et « Terminé », afin que votre équipe puisse avancer dans ses tâches de manière ciblée, sans confusion.

Mais un tableau Kanban solide ne se contente pas d'organiser les tâches. Il reflète la manière dont votre équipe travaille réellement, en adhérant aux principes Kanban tels que la gestion visuelle des projets, les limites du travail en cours (WIP) et l'amélioration continue.

Recherchez ces éléments clés dans un modèle de tableau Kanban hautement performant :

Hiérarchie visuelle : Mettez en avant ce qui est important en premier. Mettez en avant ce qui est important en premier. Les bons modèles de tableau Kanban doivent mettre en évidence les tâches à venir, les étapes de priorité ou les problèmes imminents afin que votre équipe sache exactement où concentrer ses efforts

responsabilité claire : *Attribuez les tâches et clarifiez la personne responsable de chaque élément. Les réviseurs identifiés par des codes couleur ou les couloirs basés sur les rôles (par exemple, « Révision par le développeur » vs « Révision par le client ») réduisent l'ambiguïté et favorisent la responsabilisation

*déclencheurs d'automatisation : Évitez les étapes répétitives. Les meilleurs modèles attribuent automatiquement des tâches aux membres de l'équipe, déclenchent des dates d'échéance ou envoient des rappels dès qu'une carte est déplacée, ce qui est idéal pour les flux de travail agiles avec des changements de statut fréquents et des boucles de rétroaction

personnalisation : *Adaptez au fur et à mesure. Que vous modifiiez les objectifs de sprint, mettiez à jour le statut des tâches ou renommiez des colonnes, les meilleurs modèles s'adaptent à votre processus, et non l'inverse

*suivi en direct : obtenez un aperçu en temps réel de l'avancement des projets. Cette vue d'ensemble instantanée vous permet d'organiser des réunions asynchrones, de tenir les parties prenantes informées et de maintenir la visibilité sur les projets en évolution rapide, le tout à partir d'un seul tableau de bord

travail d'équipe intégré : *Assurez une collaboration fluide au sein de votre équipe . Utilisez les @mentions, les commentaires sur les cartes et les pièces jointes pour impliquer les membres de l'équipe, résoudre rapidement les blocages et conserver toutes les mises à jour exactement là où le travail est effectué

💡 Conseil de pro : choisissez un modèle de tableau Kanban avec des étiquettes réutilisables, une logique de colonnes et des règles intégrées que vous pouvez cloner en quelques secondes, pour des tâches telles que l'intégration des clients, les campagnes marketing, les calendriers des réseaux sociaux ou les rétrospectives hebdomadaires. Une installation solide = des victoires répétées à l'infini.

modèles Asana Kanban gratuits à essayer*

Ces outils Kanban numériques prêts à l'emploi vous aident à organiser les tâches par étapes et à garder une visibilité sur les flux de travail de l'équipe. Chaque modèle de cette liste est adapté à un flux de travail spécifique, qu'il s'agisse de planification de sprints, de révisions ou de files d'attente en cours.

1. Modèle de tableau Kanban Asana

via Asana

Si vous découvrez les tableaux Kanban dans Asana, ce modèle vous donnera une longueur d'avance. Grâce à quatre colones simples (Nouvelles demandes, Backlog, En cours et Achevé), vous pouvez facilement visualiser les tâches individuelles à mesure qu'elles progressent d'une étape à l'autre.

Chaque colonne représente un statut de travail clair, afin que rien ne passe entre les mailles du filet dans cette liste interminable.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez la vue Tableau pour repérer instantanément où en sont les tâches à différentes étapes

Dupliquez et modifiez les tâches récurrentes sans repartir de zéro

Créez des flux de travail légers pour les opérations internes, le recrutement ou les pipelines de contenu

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs indépendants, les équipes opérationnelles allégées ou les nouveaux utilisateurs d'Asana qui souhaitent créer un tableau Kanban sans complexité.

🔎 Le saviez-vous ? Le Kanban a vu le jour dans les années 1940, lorsque Taiichi Ohno, ingénieur chez Toyota, a réinventé le processus de fabrication avec un système juste à temps. Au lieu de surproduire, les équipes fabriquaient exactement ce dont les clients avaient besoin (au moment où ils en avaient besoin). Cette mentalité axée sur la demande reste aujourd'hui au cœur de la productivité agile.

2. Modèle de carte Kanban Asana

via Asana

La puissance d'un tableau Kanban dépend de ses cartes, et le modèle de carte Kanban transforme chacune d'entre elles en centre de commande des tâches. Au lieu d'information dispersée sur les tâches, vous obtenez une disposition reproductible avec des champs personnalisés, des sous-tâches et des options de mise en forme. Ouvrez n'importe quelle carte et vos collègues voient instantanément ce qui se passe, ce qui est nécessaire et qui s'en charge.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposez le travail complexe en sous-tâches imbriquées et en hiérarchies visuelles

Ajoutez de la clarté grâce à des champs structurés pour les priorités, les échéances et les propriétaires

Reliez le travail connexe en mapper les dépendances directement sur la carte

🔑 Idéal pour : les équipes soucieuses du détail qui ont besoin de suivre des informations complexes sur les tâches dans leur flux de travail Kanban.

🎥 Regardez un chef de projet se transformer en Kanban man (vous me remercierez plus tard !)

3. Modèle Asana Scrumban

via Asana

Si vous passez des flux de travail Scrum à Kanban ou que vous les combinez, ce modèle Scrumban Asana vous aidera à effectuer la transition en douceur.

Il fournit à votre équipe un cadre familier tout en lui permettant de passer à un flux de travail plus flexible et basé sur la demande. Visualisez les tâches, suivez la progression, redéfinissez les priorités à mesure que les objectifs changent et maintenez un rythme constant sans avoir à remanier votre installation à chaque fois.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Combinez les rituels de sprint avec les affichages Kanban pour conserver une structure sans perdre en flexibilité

Automatisez les routines agiles telles que les réunions quotidiennes, les limites de travail en cours (WIP) et le tri des tâches en attente

Marquez les tâches par points d'histoire ou niveaux d'effort pour planifier plus intelligemment et signaler rapidement les obstacles

🔑 Idéal pour : les équipes agiles qui jonglent entre les lancements, les corrections de bug et la planification des sprints, tout en testant Scrumban pour améliorer le flux sans perdre en structure.

🔎 Le saviez-vous ? Scrum et Kanban sont tous deux issus des méthodologies agiles, mais ils guident les équipes de manière différente. Scrum s'appuie sur une structure solide, avec des sprints, des cérémonies et des rôles bien définis. Il est idéal pour les équipes qui fonctionnent selon des routines et des objectifs chronométrés

Kanban est axé sur le flux : il exploite la gestion visuelle de projet, limite la surcharge de tâches et s'adapte en temps réel ✨ De nombreuses équipes combinent les deux (Scrumban), associant les rituels de Scrum à la flexibilité de Kanban pour obtenir un flux de travail qui s'adapte à mesure qu'elles évoluent.

4. Modèle de réunions quotidiennes Asana

via Asana

Les comptes rendus devraient permettre à votre équipe de rester synchronisée, mais trop souvent, ils se transforment en une liste de mises à jour précipitées. Ce modèle de réunion quotidienne debout fournit une structure pour vos vérifications quotidiennes, garantissant que tout le monde sait ce qu'il doit partager, ce qui est bloqué et ce qui nécessite un suivi.

Cela garantit qu'aucune mise à jour ne sera manquée, même lorsque votre équipe travaille sur des projets dans différents fuseaux horaires.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Simplifiez la gestion quotidienne des tâches grâce à une interface visuelle intuitive

Informez les membres de votre équipe grâce à des mises à jour asynchrones et des obstacles de visibilité

Créez instantanément des actions de suivi, directement là où le travail est effectué

🔑 Idéal pour : les équipes à distance ou hybrides qui ont besoin de comptes rendus rapides et asynchrones pour rester alignées sans ajouter de réunion supplémentaire.

5. Modèle de backlog de sprint Asana

via Asana

Les sprints avancent rapidement, et sans un backlog clair, il est facile de se surcharger ou de négliger du travail clé. Ce modèle axé sur l'agilité aide les équipes à hiérarchiser, trier et affiner les éléments du sprint à l'aide de la visualisation Kanban.

Estimez l'effort nécessaire, identifiez les goulots d'étranglement et ajustez-vous à la volée à mesure que de nouveaux obstacles ou bugs apparaissent, le tout sans perturber la livraison.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez vos objectifs de travail et votre charge de travail grâce à une disposition claire de style Kanban

Redéfinissez les priorités ou élargissez la portée en cours de sprint tout en respectant les échéanciers de livraison

Signalez rapidement les obstacles et gardez la progression avec visibilité pour les membres de l'équipe et les parties prenantes

🔑 Idéal pour : Les équipes agiles ou Scrum qui jonglent entre des priorités changeantes, des corrections de bugs et des cycles de livraison hebdomadaires ou bihebdomadaires.

🧠 Anecdote amusante : les sprints agiles s'inspirent des sprints en athlétisme, c'est-à-dire des efforts courts et intenses. Ils sont idéaux pour les équipes dynamiques qui développent, testent et itèrent à un rythme rapide.

Limites de l'utilisation d'Asana pour les tableaux Kanban

Asana fonctionne bien pour les installations Kanban légères, mais lorsque vos projets prennent de l'ampleur ou que vos flux de travail deviennent plus exigeants, les failles commencent à apparaître.

De l'automatisation manquante à la visibilité limitée, voici ce qui pourrait ralentir votre équipe :

Pas de contrôle des tâches en cours : Le processus Kanban repose sur la limitation du travail à chaque étape afin d'éviter la surcharge. Asana ne vous permet pas de limiter le nombre de tâches par colonne, il est donc facile de se surcharger et de perdre le cap

vues de projet dispersées : *Vous gérez plusieurs tableaux ? Il n'existe pas de vue unifiée permettant de voir tous vos calendriers, blocages ou échéanciers en un seul endroit. Vous devez passer d'un onglet à l'autre pour obtenir une mise à jour de base

rapports et analyses de base : *les tableaux de bord d'Asana sont clairs, mais manquent de puissance analytique. Vous ne pouvez pas superposer des données complexes, créer des diagrammes avancés ou filtrer en profondeur, ce qui laisse les utilisateurs expérimentés en manque de contrôle sur le suivi des performances

Pas de suivi du temps natif : Vous avez besoin de suivre le temps pour les sprints, la facturation ou la productivité ? Asana ne le prend pas en charge de manière native. Vous devrez connecter des outils externes, ce qui ajoute des étapes supplémentaires et des problèmes de synchronisation potentiels

Outils de collaboration manquants : Asana ne dispose pas de tableaux blancs, d'enregistrement d'écran et d'outils de dessin intégrés. Le brainstorming visuel, la planification rapide ou les sessions créatives asynchrones sont souvent transférés vers d'autres applications, ce qui perturbe le flux et la centralisation

accès aux fonctionnalités par niveaux : *Les outils essentiels, tels que les vues Charge de travail, les objectifs et les échéanciers avancés, sont réservés aux forfaits premium. Les équipes en pleine croissance se heurtent souvent à des barrières tarifaires au moment même où elles commencent à se développer

voici ce qu'en disent certains utilisateurs réels d'Asana* :

Ces limites ont un impact quotidien sur les équipes réelles. Nous avons parcouru G2 et Reddit pour savoir comment les gens utilisent Asana pour le travail de type Kanban et où les choses commencent à dérailler :

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit a à dire :

Les informations Asana semblaient toujours cloisonnées. Nous avions des calendriers pour 10 projets distincts et nous voulions les consulter tous ensemble. Mais nous ne pouvions pas.

Les informations Asana semblaient toujours cloisonnées. Nous avions des calendriers pour 10 projets distincts et nous voulions les consulter tous ensemble. Mais nous ne pouvions pas.

Voici ce qu'en dit un autre critique de G2:

Il est facile de se noyer sous les notifications Asana, en particulier lorsque l'on travaille sur plusieurs projets. Cela peut être accablant et conduire à négliger certaines priorités, à moins que les membres de l'équipe ne prennent l'initiative de personnaliser leurs paramètres.

Il est facile de se noyer sous les notifications Asana, en particulier lorsque l'on travaille sur plusieurs projets. Cela peut être accablant et conduire à négliger certaines priorités, à moins que les membres de l'équipe ne prennent l'initiative de personnaliser leurs paramètres.

Alors, comment surmonter ces obstacles ? Il est temps de passer à une solution plus intelligente.

*modèles Asana Kanban alternatifs

Découvrez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Avec une collaboration en temps réel, une visibilité inter-projets, un suivi du temps intégré, des tableaux blancs, l'enregistrement d'écran et une automatisation alimentée par l'IA, ClickUp vous offre ce qu'Asana ne vous offre pas, et bien plus encore. Le tout en un seul endroit.

La vue tableau Kanban de ClickUp donne toute sa puissance à votre flux de travail, avec une simplicité de glisser-déposer et toutes les options de personnalisation dont votre équipe a besoin.

Créez un nouveau tableau à partir de n'importe quelle liste de tâches, modifiez chaque étape et faites avancer le travail sans passer d'un outil à l'autre. Ainsi, vous évitez toute prolifération inutile des tâches.

Le meilleur dans tout ça ? Vous n'êtes pas limité à un seul afficher. Passez instantanément de l'afficher Gantt à l'afficher Calendrier, échéancier ou Tableau Kanban, selon celui qui vous offre la vue d'ensemble la plus claire.

Voici ce qu'un utilisateur de G2 dit à propos de ClickUp :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la facilité avec laquelle il permet à notre équipe et à nos clients d'être sur la même page. La plateforme nous offre tout ce dont nous avons besoin, des tableaux Kanban et diagrammes de Gantt aux documents et tableaux blancs, en un seul endroit, ce qui nous permet de réfléchir, de planifier et d'exécuter sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Grâce aux commentaires en temps réel, aux @mentions faciles et aux autorisations granulaires, les clients peuvent voir exactement ce dont ils ont besoin (et rien d'autre) tout en continuant à collaborer directement sur la tâche ou le document. Ajoutez à cela de puissantes automatisations, des champs personnalisés et des intégrations avec Slack, Google Drive et Zoom, et ClickUp devient un véritable « centre de commande » qui permet de faire avancer les projets et d'assurer une communication claire.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la facilité avec laquelle il permet à notre équipe et à nos clients d'être sur la même page. La plateforme nous offre tout ce dont nous avons besoin, des tableaux Kanban et diagrammes de Gantt aux documents et tableaux blancs, en un seul endroit, ce qui nous permet de réfléchir, de planifier et d'exécuter sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Grâce aux commentaires en temps réel, aux @mentions faciles et aux autorisations granulaires, les clients peuvent voir exactement ce dont ils ont besoin (et rien d'autre) tout en continuant à collaborer directement sur la tâche ou le document. Ajoutez à cela de puissantes automatisations, des champs personnalisés et des intégrations avec Slack, Google Drive et Zoom, et ClickUp devient un véritable « centre de commande » qui permet de faire avancer les projets et d'assurer une communication claire.

Découvrons maintenant les modèles ClickUp qui transforment même les flux de travail les plus complexes en tâches fluides et gérables, tout en garantissant la précision, la rationalisation et la rapidité du tableau Kanban de votre équipe.

1. Modèle de tableau Kanban ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos listes de tâches chaotiques en workflows visuels rationalisés grâce au modèle de tableau Kanban ClickUp

Les listes de tâches traditionnelles échouent souvent lorsqu'elles sont noyées dans des mises en forme encombrées. Le modèle de tableau Kanban ClickUp résout ce problème en transformant le travail dispersé en un flux de travail visuel facile à suivre, par glisser-déposer.

Que vous lanciez un nouveau projet, collaboriez avec plusieurs équipes ou essayiez simplement de mieux gérer vos tâches, il s'adapte à votre processus. Définissez des étapes personnalisées, attribuez des codes couleur aux priorités et filtrez les tâches en cours, celles qui nécessitent une attention particulière et celles qui sont en cours de traitement, le tout en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposez les tâches en sous-tâches imbriquées qui reflètent les hiérarchies réelles du projet

Gardez tout le monde aligné grâce aux mises à jour en direct des cartes et aux commentaires en fil de discussion

Laissez l'automatisation gérer les transitions, les mises à jour et les étapes répétitives

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les spécialistes du marketing agile ou les équipes interfonctionnelles qui gèrent des flux de travail en constante évolution et qui ont besoin d'une visibilité en temps réel et d'une exécution structurée.

💡 Bonus : optimisez votre flux de travail Kanban grâce à la puissance de l'IA contextuelle : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, des modèles Kanban, des tableaux de projet et des documents de flux de travail

Talk to Text pour poser des questions, créer des cartes, mettre à jour des statuts ou gérer vos tableaux Kanban à la voix, sans les mains et où que vous soyez Utilisezpour poser des questions, créer des cartes, mettre à jour des statuts ou gérer vos tableaux Kanban à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Tirez parti d'outils d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique d'entreprise qui apporte contexte et intelligence à votre processus Kanban Essayez ClickUp Brain MAX, la super application d'IA contextuelle qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils d'IA, utilisez votre voix pour terminer votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

2. Modèle de feuille de route ClickUp Kanban Afficher

Obtenir un modèle gratuit Visualisez le parcours de votre produit, de sa conception à son achèvement, grâce au modèle de feuille de route Kanban View de ClickUp

La plupart des équipes produit ont du mal à synchroniser leur feuille de route avec l'exécution quotidienne. Les plans changent, les mises à jour sont noyées dans la masse et les parties prenantes perdent en visibilité, ce qui entraîne des goulots d'étranglement et des transferts manqués. Le modèle de feuille de route ClickUp Kanban View rassemble tous ces éléments.

Ce modèle combine de manière transparente la planification globale et la mise en œuvre pratique dans un environnement de travail unique, dynamique et visuel. Utilisez des colonnes basées sur le temps pour mapper les trimestres ou les sprints, superposez des couloirs verticaux pour les initiatives et laissez votre feuille de route évoluer en temps réel.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Obtenez instantanément des informations essentielles sur les produits grâce aux champs personnalisés intégrés

Restez agile lorsque les priorités changent : réorganisez-vous sans perdre votre élan

Passez d'une vue à l'autre (plus de 7, de l'échéancier à la charge de travail de l'équipe) pour suivre la progression sous tous les angles

🔑 Idéal pour : les chefs de produit ou les responsables techniques qui planifient des lancements multi-sprints, gèrent les changements de feuille de route ou assurent le suivi du déploiement des fonctionnalités dans les différentes équipes.

💡 Conseil de pro : laissez l'IA intelligente construire votre feuille de route. ClickUp Brain ne se contente pas d'offrir l'assistance à votre tableau Kanban, il le dynamise. Qu'il s'agisse de diviser de grands objectifs en phases réalisables, de mapper les dépendances ou de rédiger des plans de test, il vous décharge des tâches fastidieuses. Vous vous concentrez sur la construction, Brain s'occupe du reste !

3. Modèle ClickUp Kanban pour le développement logiciel

Obtenir un modèle gratuit Accélérez vos cycles de développement grâce au modèle ClickUp Kanban spécialement conçu pour le développement logiciel

Les équipes de développement ne se contentent pas d'écrire du code : elles jonglent avec les bugs, les objectifs de sprint, les demandes de fonctionnalités et les correctifs imprévus, tout en respectant des délais serrés. C'est précisément pour cette raison que vous avez besoin du modèle ClickUp Kanban pour le développement logiciel afin de maintenir un flux de travail sain et structuré.

Chaque tâche, qu'il s'agisse d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un bug de dernière minute, suit un chemin clair et simple, du backlog au code, en passant par la révision, les tests et le déploiement. Même les tâches « à faire » ont leur place, afin que vos priorités (et non-priorités) soient parfaitement claires.

Le meilleur dans tout ça ? ClickUp Automatisations assure le flux des opérations en déplaçant instantanément les cartes vers la bonne colonne afin que votre tableau reste clair et que les membres de votre équipe restent concentrés.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez un flux clair, de l'idée à la livraison, sans ticket manqué ni approximation

Saisissez des détails précis tels que la complexité, l'effort et le propriétaire à l'aide des champs personnalisés

Évitez les goulots d'étranglement grâce aux limites de travail en cours (WIP), au routage automatique et aux mises à jour de statut en temps réel

🔑 Idéal pour : les équipes d'ingénieurs et les chefs de projet qui doivent trouver un équilibre entre les fonctionnalités, les bugs et la dette technique, en particulier ceux qui souhaitent bénéficier d'une visibilité totale sans avoir à organiser constamment des réunions debout.

🔎 Le saviez-vous ? Chez Microsoft, les équipes agiles ont adopté Kanban pour éliminer les inconvénients des sprints traditionnels, bénéficier d'une visibilité en temps réel et donner plus d'autonomie aux ingénieurs. Comme le dit Ronald Klemz, directeur principal de l'ingénierie logicielle : Nous passions beaucoup de temps en réunions, à planifier et replanifier pour nous assurer que nos validations étaient respectées dans le délai imparti. Cela avait pour résultat que des éléments importants restaient dans la colonne « Actif » pendant des jours, voire des semaines, ce qui rendait difficile la visualisation de l'état d'avancement du travail. Afin de réduire la charge de travail liée aux réunions et de libérer nos ingénieurs, nous avons décidé d'essayer Kanban, et nous ne l'avons jamais regretté. Nous passions beaucoup de temps en réunions, à planifier et replanifier pour nous assurer que nos validations étaient respectées dans le sprint. Cela avait pour résultat que des éléments importants restaient dans la colonne « Actif » pendant des jours, voire des semaines, ce qui rendait difficile la visualisation de l'état d'avancement du travail. Afin de réduire la charge de travail liée aux réunions et de libérer nos ingénieurs, nous avons décidé d'essayer Kanban, et nous ne l'avons jamais regretté.

4. Modèle de gestion de projet agile Kanban ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez rapide, adaptable et concentré grâce au modèle de gestion de projet Kanban agile ClickUp

La méthodologie agile allie structure et flexibilité, vous aidant à planifier plus intelligemment, à pivoter plus rapidement et à fournir des résultats constants. Le modèle de gestion de projet Kanban agile ClickUp vous offre cette puissance.

Utilisez-le pour créer un tableau Kanban qui divise le travail en itérations et modifie les priorités sans perdre de vitesse. De la gestion du backlog à la résolution des blocages, chaque phase conserve sa visibilité sans les contraintes d'un forfait rigide.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez les épopées, les points d'histoire et la dette technique dans un affichage simplifié

Évitez les goulots d'étranglement grâce aux limites de travail en cours (WIP), aux indicateurs de blocage et aux mises à jour en temps réel

Générez automatiquement des rapports de sprint pour le suivi de la vélocité et l'amélioration de la planification

🔑 Idéal pour : les équipes de produits agiles et les équipes techniques qui concilient livraisons itératives, cycles de feedback et feuilles de route évolutives, le tout dans un espace de travail Kanban adaptable.

🧠 Anecdote : Le Manifeste Agile est la colonne vertébrale du développement itératif moderne. Ses 12 principes prônent une approche centrée sur le client, la flexibilité plutôt que la rigidité, et des solutions de travail plutôt que des forfaits rigides et une documentation trop lourde.

5. Modèle de planification agile de sprint ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des sprints plus intelligents grâce au modèle de planification de sprint agile ClickUp

La planification de sprint peut créer une dynamique positive, mais aussi entraîner une réflexion excessive, des objectifs flous et une surcharge de travail pour les équipes. Le modèle de planification de sprint agile ClickUp vous aide à faire le tri, vous permettant ainsi d'organiser des réunions plus efficaces, de vous aligner rapidement et de démarrer en toute confiance.

Oubliez les feuilles de calcul et les post-it : ce modèle vous guide par étape pour mapper vos objectifs, affiner le backlog et finaliser les responsabilités du propriétaire avant même le début du sprint. Que vous travailliez à distance ou en mode hybride, il vous aide à créer les conditions idéales pour une exécution rapide.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Préparez-vous à la planification de sprint grâce à des outils d'automatisation de tri et de filtrage des retards

Répartissez le travail en fonction de calculs précis de capacité qui évitent les surcharges

Surveillez la santé des sprints grâce à des diagrammes burndown en temps réel et au suivi de la vélocité

🔑 Idéal pour : les Scrum Masters, les chefs de projet agiles et les équipes qui souhaitent mener une planification de sprint structurée et limitée dans le temps avec confiance et moins de réunions de suivi.

6. Modèle Kanban Simple Sprints de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez l'adoption de l'agilité avec le modèle Kanban Simple Sprints de ClickUp

Lorsque vous manquez de temps ou que vous gérez des projets avec une équipe de petite taille, vous n'avez pas besoin de complexité, mais de clarté. Le modèle Kanban Simple Sprints de ClickUp élimine les distractions et vous offre uniquement l'essentiel : le flux des tâches, la propriété et les résultats

Sa disposition claire vous aide au suivi et à la hiérarchisation des tâches sans être submergé par des tableaux de bord ou des rapports avancés. Que vous lanciez votre premier sprint ou que vous testiez avec différentes équipes, ce modèle vous offre juste assez de structure pour que vos sprints se déroulent sans heurts.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Transférez automatiquement les tâches incomplètes vers le sprint suivant en un seul clic

Place des étiquettes bloquantes et mettez en évidence les détails essentiels afin qu'ils ne soient jamais négligés

Ajoutez des objectifs de sprint, des estimations et des notes pour garder le contexte au premier plan

🔑 Idéal pour : les petites équipes, les startups en phase de démarrage ou toute personne souhaitant créer un tableau Kanban suffisamment simple pour démarrer rapidement, mais suffisamment structuré pour évoluer.

7. Modèle ClickUp « Getting Things Done »

Obtenir un modèle gratuit Capturez, clarifiez et accomplissez votre liste à faire grâce au modèle ClickUp Getting Things Done

La méthode GTD de David Allen a révolutionné notre façon d'envisager la productivité, transformant le désordre mental en étapes concrètes et ciblées. Le modèle ClickUp Getting Things Done vous permet de gérer facilement les aspects changeants de votre vie avec détermination et sérénité.

Des réunions d'équipe aux courses alimentaires, ce tableau de style Kanban devient votre centre de commande visuel. Classez les tâches par domaine (travail, relations, santé), attribuez-leur des étiquettes en fonction du contexte (appels, courses, rédaction) et attribuez-leur des niveaux d'effort afin de vous concentrer sur ce qui correspond à votre capacité actuelle.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Glissez-déposez des éléments entre les étapes GTD telles que À faire, En cours, En attente et Achevé

Consultez les informations clés (contexte, échéance et effort) en un coup d'œil, sans clic supplémentaire

Filtrez votre tableau par urgence, catégorie ou charge mentale pour travailler de manière intentionnelle

🔑 Idéal pour : les travailleurs du savoir, les freelances ou toute personne jonglant entre différents projets et responsabilités et qui souhaite disposer d'un tableau numérique reflétant sa façon de penser.

📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste à faire fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur système de hiérarchisation pour la gestion des tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles plutôt que sur celles à forte valeur ajoutée, sans établir de priorités efficaces. Les priorités des tâches ClickUp transforment la façon dont vous visualisez et abordez les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par quoi commencer.

8. Modèle d'intégration client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les premières impressions en fidélité à long terme grâce au modèle d'intégration client ClickUp

Soixante-trois pour cent des clients affirment que l'intégration, c'est-à-dire l'assistance qu'ils attendent après la vente, a une incidence directe sur leur décision d'achat. Le modèle d'intégration client ClickUp fournit à votre équipe un guide structuré et collaboratif pour transformer cette première impression en fidélisation à long terme.

Contrairement aux checklist statiques, cet environnement de travail visuel s'adapte à différents segments de clientèle et s'adapte facilement à votre croissance. Créez des flux de travail reproductibles, partagez des vues destinées aux clients et automatisez les mises à jour afin que votre équipe et vos clients restent alignés sans assistance supplémentaire.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Standardisez les processus grâce à des checklist dynamiques, des sous-tâches réutilisables et des automatisations basées sur le statut

Renforcez la collaboration au sein de votre équipe en mapper la propriété tout au long du processus d'intégration

Découvrez les points de friction grâce à des analyses intégrées qui révèlent où les clients se désengagent

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client ou les responsables qui gèrent simultanément l'intégration de plusieurs clients à différents niveaux de service.

9. Modèle de matrice de sélection pour le recrutement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez le recrutement équitable et rapide grâce au modèle de matrice de sélection d'embauche ClickUp

Le recrutement ne consiste pas seulement à examiner des CV, mais aussi à réduire les préjugés, à harmoniser les entretiens et à faire des choix en toute confiance. Le modèle de matrice de sélection de recrutement ClickUp vous aide à évaluer les candidats avec clarté en transformant les discussions subjectives en informations objectives basées sur des notes.

Suivez le parcours de chaque candidat, attribuez des panels d'entretien et comparez les qualifications à l'aide de champs personnalisés tels que la communication, les compétences techniques et l'adéquation au rôle. C'est votre raccourci vers un processus de recrutement structuré (de la présélection à l'offre finale) qui s'adapte à vos besoins, sans vous encombrer de feuilles de calcul.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Évaluez les candidats côte à côte à l'aide de critères standardisés tels que les compétences, l'expérience et les évaluations d'entretien

Simplifiez la collaboration grâce à des vues de partage et des fils de commentaires pour un retour d'information unifié

Accélérez les décisions d'embauche grâce à des comparaisons visuelles qui mettent instantanément en évidence les meilleurs talents

🔑 Idéal pour : les équipes RH et les responsables du recrutement qui gèrent un volume important de recrutements, des contributions interfonctionnelles ou des pipelines de recrutement à distance.

💡 Conseil de pro : Les équipes RH intelligentes ne font pas de suppositions, elles analysent et s'adaptent. Avec ClickUp pour les RH, vous pouvez suivre la vitesse de recrutement, les abandons à chaque étape et les commentaires de l'équipe en un seul endroit, ce qui vous permet de maintenir un processus de recrutement rapide, équitable et fondé sur des informations pertinentes.

10. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez en pratique les leçons apprises grâce au modèle de rétrospective de projet ClickUp

Les équipes de projet agiles savent que les rétrospectives ne sont pas seulement des rituels, mais aussi le moteur de l'amélioration continue. Le modèle de rétrospective de projet ClickUp offre un espace de type Kanban pour réfléchir à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'il faut essayer ensuite.

Utilisez les colonnes glisser-déposer pour classer les informations, attribuer des propriétaires aux suivis et visualiser la progression à mesure que votre équipe itère sprint après sprint. Que vous organisiez une rétrospective hebdomadaire ou mensuelle, ce modèle transforme la réflexion en un processus reproductible et traçable.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez une boucle de rétroaction et d'action grâce à la propriété des tâches et au suivi des actions

Réduisez la fatigue liée aux réunions grâce à des commentaires asynchrones et une visibilité de partage

Suivez les résultats tout au long des sprints pour vous assurer que les rétrospectives entraînent de réels changements

🔑 Idéal pour : les équipes de projet agiles, les scrum masters et les équipes de start-up qui souhaitent mettre en place un processus rétrospectif permettant d'améliorer la livraison.

💡 Astuce ClickUp : utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les heures de travail, repérer les goulots d'étranglement et lier les éléments à des résultats concrets. C'est comme faire une rétrospective avec une vision aux rayons X : perspicace, rapide et entièrement intégré.

11. Modèle d'assistance informatique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez vos opérations et résolvez les problèmes plus rapidement grâce au modèle Kanban ClickUp IT Assistance

Vous devez gérer simultanément des pannes, des échecs de connexion, des retards d'approvisionnement et des tickets urgents ? Les boîtes de réception partagées peuvent faire l'affaire au début, mais à mesure que votre équipe informatique s'agrandit, les failles apparaissent. C'est là que vous avez besoin d'un système évolutif conçu pour l'efficacité : le modèle d'assistance informatique ClickUp.

Ce modèle spécialisé facilite le tri des demandes, l'attribution des tâches en fonction de leur urgence et la détection précoce des obstacles. Que votre équipe travaille sur place ou à distance, vous bénéficierez d'une visibilité en temps réel sur chaque problème d'assistance, de sa réception à sa résolution.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Classez et acheminez automatiquement les tickets en fonction des informations saisies dans les formulaires, des étiquettes ou des déclencheurs d'e-mail

Utilisez les champs personnalisés et le codage couleur pour mettre en évidence les problèmes de priorité élevée ou récurrents

Surveillez les SLA, l'état du backlog et la vitesse de résolution dans une vue Kanban en direct

🔑 Idéal pour : les services d'assistance informatique, les administrateurs système et les équipes techniques d'entreprise qui cherchent à étendre leur assistance à différentes étapes de résolution et à plusieurs fonctions internes.

12. Modèle de dépenses et de rapports professionnels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque dollar sans vous noyer dans les feuilles de calcul grâce au modèle ClickUp Business Expense and Report Template

Lorsque votre équipe enregistre tout, des frais de déplacement et de remboursement de carburant aux réunions et aux dépenses marketing, il peut rapidement devenir difficile de respecter la conformité et le budget.

La solution ? Le modèle ClickUp Business Expense and Report Template, votre hub tout-en-un pour collecter les reçus, standardiser les rapports et suivre les dépenses en temps réel. De l'entrée initiale à l'approbation finale, il offre aux responsables financiers une visibilité totale sans les allers-retours habituels.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez toutes vos dépenses d'entreprise grâce à un journal centralisé et filtrable

Accélérez les approbations des responsables grâce aux notifications automatiques et aux étiquettes de statut visuelles

Marquez, triez et analysez les dépenses par équipe, catégorie ou date d'échéance en quelques clics seulement

🔑 Idéal pour : les équipes financières et les chefs de service qui cherchent à réduire la charge administrative liée au suivi des dépenses tout en restant parfaitement prêts pour les audits.

13. Calendrier éditorial du blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des pipelines de contenu plus intelligents grâce au modèle Kanban « Calendrier éditorial du blog ClickUp »

La création de contenu ne se limite pas à l'écriture : elle consiste à coordonner les idées, les délais, les visuels et les échéanciers de publication entre les équipes. Si vous avez déjà manqué des dates d'échéance, répété du travail ou dû vous démener pour informer les créateurs de nouvelles tâches, le modèle de calendrier éditorial du blog ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Il affiche une vue à 360° du cycle de vie de votre contenu, du brainstorming à la promotion. Regroupez les blogs par étape (idée, brouillon, conception, etc.), attribuez les tâches aux bonnes personnes et conservez tous vos actifs et toutes vos approbations au même endroit.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le statut du blog en temps réel grâce à une vue claire du tableau Kanban par étape

Attribuez des rôles, fixez des échéanciers et réduisez les allers-retours grâce à la propriété des tâches

Joignez des pièces jointes, des liens de publication et des visuels afin que chaque publication soit lancée à temps

🔑 Idéal pour : les blogueurs indépendants, les éditeurs, les équipes marketing et les créateurs de contenu qui gèrent des blogs à différentes étapes, des membres d'équipe et des canaux de publication.

*améliorez votre jeu Kanban avec ClickUp

Kanban n'est pas seulement une disposition visuelle ; c'est la manière dont les meilleures équipes d'aujourd'hui restent agiles, adaptables et alignées.

Si la vue Tableau d'Asana vous aide à visualiser votre travail, elle ne permet pas la personnalisation approfondie et la visibilité dont vos flux de travail ont besoin pour évoluer.

C'est là que ClickUp entre en jeu, avec ses vues flexibles, ses champs personnalisés, ses tableaux de bord en temps réel et son automatisation qui vous fait gagner du temps. Le meilleur dans tout ça ? Le passage à ClickUp est très simple. Importez vos tableaux Asana en quelques minutes et transformez des tâches dispersées en un système rationalisé et évolutif.

Prêt à passer au niveau supérieur ? Essayez ClickUp gratuitement et découvrez dès maintenant toute la puissance de Kanban !