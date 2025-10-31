Les 11 meilleures alternatives à Teambook pour une planification plus intelligente des ressources

Avez-vous déjà essayé de planifier un projet sans afficher une vision claire des disponibilités de chacun ? C'est la recette idéale pour accumuler les retards, l'épuisement professionnel et les occasions manquées. En fait, 41 % des gestionnaires de ressources affirment que le manque de visibilité sur la capacité de leur équipe est l'un de leurs plus grands défis.

Des outils tels que Teambook visent à remédier à cela. Mais de nombreuses équipes se retrouvent confrontées à une interface peu pratique, à des intégrations limitées ou à des tarifs qui ne correspondent tout simplement pas à leurs besoins.

Que vous travailliez sur les échéanciers des clients, les ressources internes ou les dépendances interfonctionnelles, vous avez besoin d'un outil qui vous offre contrôle et clarté. Un outil qui rend la planification des ressources intuitive, et non une tâche supplémentaire à gérer.

Dans ce guide, nous vous présenterons les meilleures alternatives à Teambook, des outils conçus pour les équipes modernes qui ont besoin d'une visibilité en temps réel, d'une planification flexible et d'une gestion de projet qui correspondent réellement à leur façon de travailler.

Les meilleures alternatives à Teambook en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des meilleures alternatives à Teambook pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de quelques fonctionnalités clés (telles que la collaboration en temps réel et la possibilité d'afficher les projets), des tarifs et des évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* Évaluations ClickUp Gestion du travail tout-en-un avec planification flexible, planification des ressources, IA ambiante et automatisation. Vues Charge de travail et Échéancier, champs personnalisés, suivi du temps intégré, modèles de planification, plus de 1 000 intégrations Forfaits gratuits ; personnalisations pour les entreprises. G2 : 4,7/5 Capterra : 4,6/5 Float Visibilité en temps réel sur l'utilisation des ressources, la capacité et les marges Affectation par glisser-déposer, mise en correspondance des compétences, suivi du budget et des tarifs, suivi du temps intégré, gestion des congés. Forfaits payants à partir de 8,50 $/mois par utilisateur. G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Planification conviviale pour les utilisateurs avec gestion des congés et des conflits Calendrier partagé, détection des conflits, suivi des congés, e-mails quotidiens sur le planning, rapports d'utilisation Forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Automatisation de la planification des clients et réduction des allers-retours Liens de réservation en temps réel, rappels automatisés, réunions collectives et à tour de rôle, plus de 100 intégrations, collecte des paiements. Forfait Free ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Travail d'équipe Gestion du travail client avec suivi intégré de la facturation et de l'utilisation Planificateur de charge de travail, heures facturables, communications client centralisées, automatisation des tâches, tableaux de bord personnalisés Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 13,99 $/mois par utilisateur. G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Évolutivité des équipes de projet interfonctionnelles Flux de travail personnalisé, formulaires de demande pour d'autres ressources, planification des ressources, analyses en temps réel, affichages multiples, plus de 400 intégrations. Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 39 $/mois par utilisateur G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Suivi visuel simple des tâches Tableaux Kanban, checklist et dates d'échéance, automatisation Butler, Power‑Ups, vues Calendrier et Chronologie. Forfait Free ; forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Planification des horaires et gestion des effectifs Plannings basés sur la demande, échanges de quarts de travail mobiles, alertes de conformité, pointeuse GPS, intégrations de paie/POS. Forfaits payants à partir de 4,50 $/mois par utilisateur. G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Suivi simple du temps passé sur les projets et les équipes Chronomètres manuels et automatiques, balisage des clients/tâches, tableaux de bord, rapports personnalisés, plus de 80 intégrations Forfaits payants à partir de 5,49 $/mois par utilisateur. G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka Gestion des ressources et du temps axée sur les RH Enregistrements biométriques et mobiles, synchroniser les congés et les salaires, relevés de temps des projets, OKR et évaluations, flux de travail RH unifié. Forfaits payants à partir de 9 $/mois par utilisateur G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Planification avancée des ressources et visibilité Cartes thermiques et disponibilité, feuilles de temps intégrées, prévisions en temps réel, mise en correspondance des compétences, suivi budgétaire Forfaits payants à partir de 7 $/mois par utilisateur G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

Pourquoi opter pour des alternatives à Teambook ?

Teambook est apprécié pour son interface épurée, sa prise en main facile et sa planification visuelle. Mais même ses utilisateurs de longue date ont exprimé une préoccupation récurrente : il est trop spécialisé.

Les outils qui ne fournissent pas une gestion complète des ressources s'avèrent souvent inadéquats pour les chefs de projet et les responsables opérationnels qui passent constamment d'un projet à l'autre. Cela contribue à la dispersion du travail, ce qui fait perdre du temps et de l'énergie.

Ceci a été noté dans une critique publiée sur Capterra:

La portée de Teambook est encore assez limitée. Nous aurions aimé le voir s'étendre à une solution PSA achevée.

Si vous recherchez une alternative à Teambook, vous êtes probablement confronté à l'un ou plusieurs des défis suivants :

Portée limitée au-delà de la planification de base des ressources et de la planification visuelle.

Manque de fonctionnalités intégrées telles que les rapports, le suivi du temps ou les flux de travail avancés de gestion de projet.

Une expérience mobile qui rend difficile l'obtention d'un aperçu clair lors de vos déplacements.

Les mises à jour et les problèmes pour synchroniser causent des frictions avec les systèmes internes ou les outils tiers.

Des tarifs qui semblent élevés pour les petites équipes qui ont besoin de plus de flexibilité et de moins de limites.

Les 11 meilleures alternatives à Teambook à utiliser

Vous recherchez un outil de planification des ressources qui va au-delà de la simple planification ?

Nous avons rassemblé les 11 meilleures alternatives à Teambook qui offrent une plus grande flexibilité et des capacités de gestion des ressources plus approfondies.

ClickUp (idéal pour la gestion de travail tout-en-un basée sur l'IA, avec planification flexible, planification des ressources et automatisation)

Contrairement à Teambook, qui se concentre uniquement sur la planification des ressources, ClickUp est une plateforme de gestion des ressources humaines tout-en-un, alimentée par l'IA, qui combine la gestion des ressources, la planification de projets et le suivi du temps dans un espace de travail flexible et entièrement personnalisable.

En tant qu'environnement de travail IA convergent, c'est vraiment la seule application de travail dont les équipes RH ont besoin. Voyons comment cela fonctionne.

Visualisez la capacité de votre équipe avec ClickUp Views.

Rééquilibrez rapidement les charges de travail en visualisant la capacité de votre équipe grâce aux vues Charge de travail et Échéancier de ClickUp.

Pour les chefs de projet disposant d'une bande passante limitée, le plus grand défi consiste à comprendre qui fait quoi et quand. ClickUp résout ce problème grâce à des outils de planification des ressources tels que ClickUp Charge de travail et ClickUp Échéancier, qui permettent de visualiser la capacité de l'équipe en temps réel.

Supposons que votre équipe de conception ait un emploi du temps chargé cette semaine. La vue « Charge de travail » de ClickUp utilise des indicateurs simples rouge-jaune-vert pour vous aider à repérer les surcharges en un coup d'œil.

Vous pouvez regrouper les tâches par assigné, ajuster directement les échéanciers et zoomer pour afficher la disponibilité quotidienne. Cela vous permet de rééquilibrer facilement le travail avant que le surmenage ne s'installe.

💡 Conseil de pro : pour faire passer votre projet et votre planification individuelle au niveau supérieur, essayez ClickUp Calendrier. Il planifie automatiquement votre journée en fonction de la priorité, des réunions et des disponibilités, afin que vous n'ayez jamais à vous demander par quoi commencer. Il se synchronise même avec Google et Outlook pour que tout soit regroupé au même endroit.

Attribuez des rôles et des disponibilités avec les champs personnalisés ClickUp

Filtrez les membres de l'équipe par compétence, rôle ou disponibilité afin d'affecter la bonne personne à chaque fois grâce aux champs personnalisés ClickUp.

Vous avez besoin d'attribuer des projets en fonction des rôles ou de la disponibilité des équipes ? C'est là que les champs personnalisés de ClickUp prennent tout leur sens. Ajoutez des champs tels que le service, le lieu ou les compétences, et filtrez les ressources en conséquence.

📌 Exemple : supposons que vous intégriez un nouveau client d'entreprise la semaine prochaine. Vous avez besoin d'un membre de l'équipe Solutions qui a déjà travaillé avec des comptes similaires, qui n'est pas déjà surchargé et qui est disponible du mercredi au vendredi. En filtrant les champs personnalisés tels que le service, le type de client et la disponibilité, vous pouvez instantanément trouver le bon collaborateur.

Suivez vos heures et respectez votre budget grâce au suivi du temps de ClickUp

Suivez le temps passé au niveau des tâches et signalez les dépassements budgétaires avant qu'ils ne deviennent un problème grâce à ClickUp Suivi du temps

Pour les équipes qui facturent à l'heure ou qui ont besoin de pistes d'audit, le suivi du temps passé sur les projets et les estimations de durée de ClickUp sont exactement ce qu'il vous faut. Estimez la durée d'une tâche, suivez le temps réellement passé et signalez rapidement les dépassements. Et si votre équipe utilise des outils tels que Harvest ou Toggl, ClickUp s'intègre également à ceux-ci.

💡 Conseil de pro : ClickUp prend également en charge les libellés et les notes dans les entrées de temps, afin que votre équipe puisse consigner exactement ce sur quoi elle a travaillé, jusqu'aux détails de la tâche. Plus besoin de deviner ce que « 3 heures - administrateur » signifiait réellement.

Utilisez ClickUp AI pour rationaliser tous vos processus de travail.

ClickUp Brain intègre des fonctionnalités d'IA avancées directement dans votre flux de travail. Avec ClickUp Brain, vous pouvez automatiser les tâches répétitives, générer du contenu, résumer des informations et obtenir des réponses instantanées depuis votre environnement de travail, le tout en un seul endroit.

Vous passez ainsi moins de temps à passer d'un outil à l'autre et pouvez vous concentrer davantage sur l'essentiel. Les fonctionnalités d'IA permettent de rationaliser la communication, d'augmenter la productivité et de vous garantir d'avoir toujours les informations dont vous avez besoin à portée de main. Il vous suffit de mentionner Brain dans ClickUp Chat, tâches, les commentaires ou n'importe où ailleurs pour obtenir le contexte complet de votre écosystème de travail connecté.

Analysez les diagrammes circulaires (et plus encore) à partir des tableaux de bord ClickUp à l'aide de ClickUp Brain.

Créez des processus reproductibles avec les modèles ClickUp

Planifier les horaires de l'équipe à partir de zéro chaque semaine peut être épuisant. ClickUp propose des modèles de planification des ressources qui accélèrent les processus répétitifs.

Par exemple, si vous souhaitez savoir qui est disponible, qui est surchargé et où se situent vos lacunes en matière de compétences, le modèle de gestion des ressources humaines de ClickUp vous affiche une vue d'ensemble de votre personnel afin que vous puissiez :

Suivez la charge de travail des employés sur l'ensemble des projets.

Optimisez l'allocation des ressources et évitez l'épuisement professionnel.

Visualisez les calendriers et les échéances en un seul endroit.

Obtenez un modèle gratuit Gérez les tâches et les personnes disposant d'une bande passante limitée dans le cadre de projets au rythme soutenu grâce au modèle de gestion des ressources humaines de ClickUp.

Cependant, si vous avez du mal à vous assurer que tout le monde fait ce qu'il faut au bon moment, le modèle de planning d'équipe de ClickUp vous aide à aligner les tâches de l'équipe sur les disponibilités réelles du calendrier.

🎥 Voici une vidéo utile sur la planification de la capacité avec ClickUp :

Réduisez le travail administratif grâce aux intégrations ClickUp

Synchronisez vos calendriers, automatisez les mises à jour et maintenez vos outils placés dans les favoris connectés dans un seul environnement de travail grâce aux intégrations ClickUp.

Pour les équipes qui gèrent déjà leurs calendriers ou leurs effectifs à l'aide d'outils externes, vous pouvez compter sur les intégrations ClickUp. Vous pouvez synchroniser vos tâches avec Google Agenda, vous connecter à des logiciels RH tels que Hubstaff, Time Doctor ou Zoho People via Zoho Flow, et intégrer plus de 1 000 autres outils afin de réduire les mises à jour manuelles sur les différentes plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez la capacité de votre équipe grâce aux vues Charge de travail et Échéancier afin d'équilibrer les charges de travail et de respecter les délais.

Attribuez des rôles et suivez les disponibilités à l'aide de champs personnalisés tels que le service, les compétences et l'emplacement.

Suivez les heures facturables grâce au suivi du temps intégré et aux estimations de durée pour des rapports précis.

Utilisez des modèles de planification d'équipe tels que le modèle de gestion des ressources humaines et le modèle de planification d'équipe pour rationaliser les forfaits de projet

Synchronisez vos tâches avec Google Agenda, effectuez une connexion avec des logiciels RH tels que Hubstaff, Time Doctor ou Zoho People via Zoho Flow, et intégrez plus de 1 000 outils.

Limites de ClickUp

La richesse des fonctionnalités nécessite une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.

L'application mobile n'offre pas toutes les fonctionnalités de la version bureau.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

ClickUp propose une large gamme d'outils, allant de la gestion des tâches et du suivi du temps à la définition d'objectifs, ce qui en fait une ressource adaptable à différents flux de travail et tailles d'équipes. Les relevés de temps et les tableaux de bord personnalisables sont particulièrement utiles pour voir d'un coup d'œil la progression des tâches et obtenir une vue d'ensemble des progrès quotidiens de chaque membre de l'équipe.

ClickUp propose une large gamme d'outils, allant de la gestion des tâches et du suivi du temps à la définition d'objectifs, ce qui en fait une ressource adaptable à différents flux de travail et tailles d'équipes. Les feuilles de temps et les tableaux de bord personnalisables sont particulièrement utiles pour voir d'un coup d'œil la progression des tâches et obtenir une vue d'ensemble des progrès quotidiens de chaque membre de l'équipe.

💡 Bonus : passez à la vitesse supérieure en matière de planification des ressources grâce à l'intelligence artificielle intégrée à une application de bureau : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, des modèles de planification des ressources, des calendriers et des documents d'allocation.

Talk to Text pour poser des questions, mettre à jour l'affectation des ressources ou gérer votre processus de planification à l'aide de votre voix, sans les mains et où que vous soyez.

Remplacez des dizaines d'outils d'IA déconnectés et tirez parti de modèles externes haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique et prête pour l'entreprise qui apporte contexte et intelligence à votre gestion des ressources. Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

2. Float (idéal pour une visibilité en temps réel sur l'utilisation des ressources, la capacité et les marges)

via Float

La véritable force de Float, qui le distingue des autres outils de planification de projets, réside dans le fait qu'il va plus loin en fournissant des informations en temps réel qui vous aident à rester rentable tout en gérant votre capacité.

Conçu pour les équipes de services professionnels, il offre aux gestionnaires de projet une vision claire de l'allocation des ressources, de l'impact sur les coûts et de l'utilisation des équipes sans qu'ils aient à passer d'un tableur financier à un outil de planification.

Les meilleures fonctionnalités de Float

Affichez les plannings des ressources en temps réel grâce à l'attribution par glisser-déposer.

Affectez les personnes au travail en fonction de leurs compétences, de leurs rôles et de leur disponibilité.

Faites la prévision de l'impact des projets sur les marges grâce au suivi du budget et des tarifs.

Comparez les heures forfaitaires et les heures réelles grâce au suivi du temps intégré.

Suivez les congés, les jours fériés et les limites de capacité pour éviter les surréservations.

Limites de Float

Moins d'intégrations natives par rapport aux outils de gestion de projet plus complets.

Les personnalisations de l'interface et des rapports sont plus limitées.

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour maîtriser l'intervalle de fonctionnalités.

Tarification variable

Starter : 8,50 $/mois par utilisateur

Pro : 14 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Float

G2 : 4,3/5 (plus de 1 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Float

Cette critique de Capterra note :

Float nous offre une plateforme exceptionnelle qui nous aide à planifier et à organiser les tâches de notre équipe en fonction de la disponibilité de nos ressources. Elle nous permet de répartir les tâches entre nous et de planifier les échéanciers afin de respecter les échéances.

Float nous offre une plateforme exceptionnelle qui nous aide à planifier et à organiser les tâches de notre équipe en fonction de la disponibilité de nos ressources. Elle nous permet de répartir les tâches entre nous et de planifier les échéanciers afin de respecter les échéances.

📮 ClickUp Insight : la plupart des travailleurs du savoir dépendent encore des e-mails et des chats pour rester en connexion, mais près de 60 % de leur journée de travail est consacrée à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. ClickUp rassemble tout votre travail, vos messages et vos mises à jour dans un seul et même espace, ce qui vous permet de passer moins de temps à passer d'une tâche à l'autre et plus de temps à faire ce qui compte vraiment. Avec ClickUp Chat, la communication au sein de l'équipe est facile grâce à la messagerie en temps réel, au partage de fichiers et à la collaboration directement intégrés à votre espace de travail.

3. Resource Guru (idéal pour une planification conviviale avec gestion des congés et des conflits)

via Resource Guru

Lorsque les échéanciers d'un projet sont serrés, même un seul membre de l'équipe surchargé peut tout faire dérailler. La plupart des équipes n'ont pas une vue claire et centralisée des disponibilités de chacun, ce qui rend les reprogrammations de dernière minute et les délais non respectés monnaie courante.

C'est là qu'intervient Resource Guru. Il simplifie la planification grâce à une interface glisser-déposer, un suivi de la disponibilité en temps réel et une gestion intégrée des congés et des conflits.

Les meilleures fonctionnalités de Resource Guru

Planifiez les personnes, les salles et les équipements dans un calendrier de partage, accessible par glisser-déposer.

Utilisez la gestion des conflits pour détecter et prévenir automatiquement les surallocations.

Suivez les congés, les arrêts maladie et les jours fériés grâce à la planification intégrée des congés.

Envoyez des e-mails quotidiens avec le planning pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde et assume ses comptes

Analysez l'utilisation, les heures facturables par rapport aux heures non facturables et les tendances en matière de congés.

Limites de Resource Guru

Fonctionnalités limitées de gestion des tâches et de collaboration

Moins d'intégrations tierces par rapport à d'autres outils

Aucune option intégrée de communication ou de partage de fichiers

Tarifs de Resource Guru

Forfait Grasshopper : 5 $/mois par utilisateur

Blackbelt forfait : 8 $/mois par utilisateur

Forfait Master : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Resource Guru

G2 : 4,6/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 530 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Resource Guru

Cet avis publié sur G2 partage :

Resource Guru aide notre équipe à collaborer sur l'allocation des ressources, ce qui facilite la recherche de la meilleure façon de distribuer la charge de travail. Il offre une grande flexibilité dans la réservation des personnes et fournit une meilleure visibilité sur notre capacité actuelle, ce qui nous aide à planifier plus efficacement.

Resource Guru aide notre équipe à collaborer sur l'allocation des ressources, ce qui facilite la recherche de la meilleure façon de distribuer la charge de travail. Il offre une grande flexibilité dans la réservation des personnes et fournit une meilleure visibilité sur notre capacité actuelle, ce qui nous aide à planifier plus efficacement.

4. Calendly (idéal pour l'automatisation de la planification des rendez-vous avec les clients et réduire les allers-retours)

via Calendy

La réservation d'une réunion peut rapidement se transformer en un jeu par e-mail. Sans parler des défis liés au travail entre différentes équipes, fuseaux horaires ou avec des clients très occupés. Le problème est que plus la planification d'une réunion prend du temps, plus elle a de chances d'échouer.

Calendly résout ce problème en vous permettant de partager un lien de planification personnalisé qui reflète votre disponibilité en temps réel. Que vous gériez des appels de découverte, des entretiens ou des revues internes, Calendly automatise les confirmations, les rappels et le synchroniser des calendriers.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Partagez des liens de planification personnalisés qui se mettent à jour en temps réel en fonction de vos disponibilités.

Automatisez les rappels, les suivis et les confirmations pour réduire les absences.

Proposez des types de réunions à tour de rôle, collectives ou individuelles avec un routage avancé.

Intégrez des outils tels que Google Agenda, Zoom, Salesforce, HubSpot et Marketo.

Encaisser le paiement via Stripe ou PayPal avant de confirmer les rendez-vous.

Intégrez des pages de réservation sur des sites Web ou dans des signatures e-mail pour un accès instantané.

Limites de Calendly

Les intégrations avancées de routage et de CRM ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

Options de personnalisation limitées pour la disposition de la page de réservation et l'image de marque sur les niveaux inférieurs.

Ne convient pas aux cas d'utilisation complexes en matière de planification des ressources ou des projets.

Tarifs Calendly

Gratuit : toujours gratuit

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : à partir de 15 000 $/an

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 390 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Calendly

Cette évaluation Capterra a mis en avant la fonctionnalité suivante :

Calendly a été mon premier choix lorsque j'ai eu besoin d'un outil de planification ; c'est la première chose qui me vient à l'esprit lorsque je pense à recommander une plateforme de planification. Le fait qu'il s'intègre à d'autres logiciels en fait tout ce dont vous avez besoin.

Calendly a été mon premier choix lorsque j'ai eu besoin d'un outil de planification ; c'est la première chose qui me vient à l'esprit lorsque je pense à recommander une plateforme de planification. Le fait qu'il s'intègre à d'autres logiciels en fait tout ce dont vous avez besoin.

5. Teamwork (idéal pour gérer le travail des clients grâce à des fonctionnalités intégrées de facturation et de suivi de l'utilisation)

via Teamwork

La gestion des projets clients implique souvent d'utiliser plusieurs outils différents : un pour les tâches, un autre pour le suivi du temps et un autre encore pour la facturation des clients. Cette fragmentation nuit à la productivité et augmente le risque d'erreurs alors que la rentabilité est en jeu.

Teamwork rassemble toutes ces fonctionnalités sous un même toit. Conçu spécialement pour les agences, les cabinets de conseil et les équipes de services, ce logiciel gratuit de gestion de projet combine la gestion de projet, la planification des ressources et la visibilité financière au sein d'une seule et même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Suivez les heures facturables, la rentabilité et l'utilisation des ressources sur une seule plateforme.

Utilisez le planificateur de charge de travail pour effectuer une prévision de la capacité et attribuer le travail de manière équitable.

Gérez toutes les communications avec les clients, les fichiers et les validations dans un espace centralisé.

Automatisez la création de tâches, les mises à jour et les rappels avec TeamworkAI.

Créez des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour la budgétisation, les performances et le suivi du temps.

Choisissez parmi plus de 50 modèles de projet pour démarrer sur les chapeaux de roue.

Limites du travail d'équipe

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les plateformes de gestion de projet.

L'interface peut sembler dense ou intimidante, avec trop de fonctionnalités activées.

L'application mobile manque de certaines fonctions par rapport à la version bureau.

Tarifs Teamwork

Free

Livraison : 13,99 $/mois par utilisateur

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Échelle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur le travail d'équipe

G2 : 4,4/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Teamwork

Cette critique G2 cite :

Teamwork nous permet de partager facilement la charge de travail entre collègues tout en bénéficiant d'une visibilité totale sur l'avancement des tâches. Les tâches sont attribuées, suivies et archivées en toute simplicité, ce qui signifie que toute notre équipe a en permanence une vue d'ensemble de la situation.

Teamwork nous permet de partager facilement la charge de travail entre collègues tout en bénéficiant d'une visibilité totale sur l'avancement des tâches. Les tâches sont attribuées, suivies et archivées en toute simplicité, ce qui signifie que toute notre équipe a en permanence une vue d'ensemble de la situation.

6. Wrike (idéal pour faire évoluer les équipes de projet interfonctionnelles)

via Wrike

Une équipe utilise des feuilles de calcul, une autre ne jure que par les e-mails et une troisième se perd dans les post-it. Lorsque votre organisation commence à se développer, le désordre s'installe.

Mais avec Wrike, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce logiciel de planification des ressources rassemble tout le monde dans un espace de travail partagé avec des workflows personnalisables, un suivi du temps intégré et une planification des ressources puissante. Pour les équipes distribuées, le système de dossiers de Wrike permet d'organiser le travail par service, client ou programme.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez des flux de travail personnalisables avec des dépendances entre les tâches et l'automatisation des flux de travail

Utilisez des formulaires de demande dynamiques pour enregistrer le travail et l'acheminer vers les équipes appropriées.

Visualisez la charge de travail et la disponibilité dans tous les services grâce à des outils de planification des ressources.

Suivez la santé, le budget et les performances des projets grâce à des tableaux de bord analytiques en temps réel.

Passez d'une vue Liste à une vue Tableau, Gantt, Calendrier ou Tableau.

Intégrez plus de 400 applications, notamment Salesforce, Google Drive et Adobe Creative Cloud.

Limites de Wrike

L'installation et la prise en main peuvent prendre beaucoup de temps.

Certains utilisateurs trouvent l'interface encombrée ou moins intuitive.

Les fonctionnalités avancées sont réservées aux niveaux de prix supérieurs.

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Pinnacle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 800 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Wrike

Cette évaluation Capterra a mis en évidence :

En tant que personne chargée de gérer plusieurs projets avec des publics, des calendriers et des besoins différents, le fait de pouvoir utiliser le même logiciel et de l'adapter au niveau de compétence du groupe avec lequel je travaille m'a énormément aidé à rester organisé.

En tant que personne chargée de gérer plusieurs projets avec des publics, des calendriers et des besoins différents, le fait de pouvoir utiliser le même logiciel et de l'adapter au niveau de compétence du groupe avec lequel je travaille m'a énormément aidé à rester organisé.

7. Trello (idéal pour le suivi visuel simple des tâches)

via Trello

Parfois, ce n'est pas la charge de travail qui vous ralentit, mais la façon dont elle est dispersée. Une équipe utilise des post-it, une autre est submergée d'e-mails, et vous devez tout rassembler pour rester à flot.

Trello vous aide à simplifier tout cela. Grâce à ses tableaux clairs et ses cartes glisser-déposer, vous pouvez organiser les tâches d'une manière qui vous convient, à vous et à votre équipe. Que vous planifiiez un projet ou que vous suiviez simplement le déroulement de la semaine, cet outil apporte calme et clarté dans le chaos quotidien.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez des tableaux Kanban glisser-déposer pour gérer le statut et la propriété des tâches.

Ajoutez des checklist, des dates d'échéance, des pièces jointes et des commentaires à chaque carte.

Créez des tableaux d'équipe partagés pour une visibilité et une collaboration interfonctionnelles.

Automatisez les flux de travail routiniers à l'aide de Butler (l'outil d'automatisation intégré à Trello).

Intégrez Slack, Google Drive, Jira et bien d'autres via Power-Ups.

Personnalisez les afficher grâce aux options Calendrier, Chronologie et Tableau disponibles dans les forfaits payants.

Limites de Trello

Ne dispose pas d'outils intégrés de suivi du temps ou de gestion avancée des ressources.

Peut sembler trop léger pour les projets complexes ou impliquant plusieurs équipes.

Les fonctionnalités clés telles que les tableaux de bord et les échéanciers sont limitées aux formules payantes.

Tarifs Trello

Free

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $+/mois par utilisateur (estimation pour 50 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Trello

Cette évaluation Capterra a révélé :

Trello fonctionne parfaitement et s'adapte à tous nos types de projets. Il permet d'organiser facilement les tâches et les projets dans des tableaux, des listes et des cartes. Il facilite également la collaboration de l'équipe sur les projets.

Trello fonctionne parfaitement et s'adapte à tous nos types de projets. Il permet d'organiser facilement les tâches et les projets dans des tableaux, des listes et des cartes. Il facilite également la collaboration de l'équipe sur les projets.

8. Deputy (idéal pour la planification des horaires et la gestion du personnel)

via Deputy

Avec un taux d'épuisement professionnel atteignant un niveau record de 66 %, les horaires chaotiques et les changements de dernière minute ne facilitent pas les choses. Pour les équipes de première ligne en particulier, les horaires flous et les changements constants entraînent frustration, absentéisme et rotation accrue du personnel.

Deputy redonne une structure au travail par roulement. Il aide les équipes opérationnelles à gérer les plannings, à suivre le temps de travail et à simplifier la conformité. Que vous dirigiez un restaurant, un centre d'appels ou une clinique médicale, il permet à votre équipe de rester alignée et motivée.

Les meilleures fonctionnalités de Deputy

Élaborez les plannings des employés en fonction de leur disponibilité, de la demande et des coûts.

Permettez l'échange de quarts de travail et les demandes de congés en temps réel via une application mobile.

Utilisez des alertes intelligentes pour éviter les heures supplémentaires, les conflits et les violations de conformité.

Suivez le temps et la présence grâce à la géolocalisation et à la reconnaissance faciale.

Intégrez-les à des systèmes de paie et de point de vente tels que ADP, Gusto et Square.

Limites de Deputy

Non conçu pour la gestion de projet ou la planification à long terme.

Les rapports sont fiables, mais moins personnalisables que ceux de certains concurrents.

Les prix peuvent rapidement augmenter pour les grandes équipes ayant des besoins complexes.

Tarifs Deputy

Planification : 4,50 $/mois par utilisateur

Temps et présence : 4,50 $/mois par utilisateur

Premium : 6 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Deputy

G2 : 4,6/5 (plus de 490 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Deputy

Cette évaluation G2 note :

J'utilise l'application Deputy pour mon travail, et cela m'a beaucoup facilité le suivi de mes horaires. J'apprécie la simplicité avec laquelle je peux pointer à l'arrivée et au départ, et le fait de pouvoir voir exactement combien de temps j'ai travaillé m'aide à rester organisé. L'application regroupe également tous mes horaires au même endroit, je n'ai donc jamais à m'inquiéter de manquer un service.

J'utilise l'application Deputy pour mon travail, et elle m'a grandement facilité le suivi de mes horaires. J'apprécie la simplicité avec laquelle je peux pointer à l'arrivée et au départ, et le fait de pouvoir voir exactement combien de temps j'ai travaillé m'aide à rester organisé. L'application regroupe également tous mes horaires au même endroit, je n'ai donc jamais à m'inquiéter de manquer un service.

9. Clockify (idéal pour un suivi simple du temps passé sur les projets et les équipes)

via Clockify

Si vous vous êtes déjà retrouvé à la fin de la semaine en vous demandant « Où est passé tout ce temps ? », vous n'êtes pas seul. En particulier lorsqu'ils doivent jongler entre plusieurs clients ou tâches, de nombreux chefs de projet et équipes ont du mal à comprendre où ils passent leur temps.

C'est là que Clockify intervient. Il s'agit d'un logiciel de suivi du temps simple et intuitif qui vous offre une visibilité sur le travail de votre équipe. Grâce à ses clairs rapports visuels et à son tableau de bord intuitif, vous pouvez équilibrer les charges de travail et garantir une utilisation efficace de vos ressources humaines.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Suivez le temps manuellement ou à l'aide de chronomètres automatiques pour un nombre illimité de projets et d'utilisateurs.

Classez les entrées de temps par client, tâche ou étiquette pour obtenir des rapports détaillés.

Utilisez les tableaux de bord intégrés pour analyser l'utilisation du temps, les heures facturables par rapport aux heures non facturables et l'activité de l'équipe.

Générez des rapports de temps partageables et personnalisés pour les clients ou les parties prenantes internes.

Intégrez plus de 80 outils tels qu'Asana, Trello, Google Agenda et Slack pour un suivi contextuel.

Limites de Clockify

Ne dispose pas d'une fonctionnal ité intégrée de planification des ressources ni d'une gestion avancée des ressources.

Les personnalisations des rapports sont limitées dans le forfait Free.

L'interface utilisateur peut sembler trop simpliste pour les équipes qui gèrent des hiérarchies de projets complexes.

Tarifs Clockify

Standard : 6,99 $/mois par utilisateur

Pro : 9,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 14,99 $/mois par utilisateur

Cake. com Bundle : 15,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Clockify

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 9 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Clockify

Cet avis partagé sur Capterra indique :

Clockify m'a permis de suivre très facilement mon utilisation du temps et m'offre des informations pertinentes qui m'aident à gérer mon temps plus efficacement.

Clockify m'a permis de suivre très facilement mon utilisation du temps et m'offre des informations pertinentes qui m'aident à gérer mon temps plus efficacement.

10. Keka (idéal pour la gestion des ressources et du temps axée sur les RH)

via Keka

Savoir qui est présent, qui est absent, qui est surchargé et qui n'a pas soumis de relevé de temps est un casse-tête quotidien pour les responsables des ressources humaines et des opérations. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout se passe bien lorsque les données de présence se trouvent dans un outil et les données de paie dans un autre.

Keka résout ce problème en regroupant l'ensemble de votre processus de gestion du personnel dans un système centralisé. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi automatisé des présences, la planification des horaires et l'analyse des effectifs. En fin de compte, il est conçu pour réduire les frais administratifs et aider les équipes à se concentrer sur ce qui compte le plus : les personnes.

Les meilleures fonctionnalités de Keka

Automatisez le suivi du temps et des présences grâce à la biométrie, au GPS et aux enregistrements mobiles.

Synchronisez les données relatives aux congés, aux horaires et à la présence directement dans le traitement de la paie.

Utilisez les feuilles de temps des projets pour le suivi de l'effort et la gestion de l'utilisation des ressources.

Définissez et gérez les OKR, les évaluations de performance et les retours à 360° à partir d'un seul tableau de bord.

Offrez l'assistance pour les flux de travail de recrutement, d'intégration et d'engagement des employés sous un même toit.

Limites de Keka

Flexibilité limitée dans la personnalisation des politiques de paie ou d'horaires pour les besoins organisationnels complexes

Une application mobile peut sembler lente ou moins fonction que l'expérience sur ordinateur.

Les tableaux de bord de rapports offrent une personnalisation limitée, sauf s'ils sont exportés vers Excel.

Tarifs Keka

Fondation : tarification personnalisée

Point fort : tarification personnalisée

Croissance : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Keka

G2 : 4,5/5 (plus de 1 520 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 85 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Keka

Cette évaluation G2 note :

Keka offre une interface intuitive et conviviale qui simplifie les tâches RH telles que le suivi des présences, le traitement des paies et la gestion des performances.

Keka offre une interface intuitive et conviviale qui simplifie les tâches RH telles que le suivi des présences, le traitement des paies et la gestion des performances.

11. Hub Planner (idéal pour la planification avancée des ressources et la visibilité)

via Hub Planner

Selon McKinsey, les managers consacrent plus d'une journée complète par semaine à des tâches non managériales et ont moins de temps à consacrer à leurs activités principales, telles que la gestion et le développement des talents.

Hub Planner vous aide à trouver le bon équilibre. Grâce à ses outils intégrés de planification, de suivi du temps et de gestion de la capacité, il vous offre la visibilité dont vous avez besoin pour affecter les bonnes personnes au bon travail.

Il prend en charge la gestion des feuilles de temps, le suivi des congés et des absences, la budgétisation des projets, les prévisions et les flux de travail d'approbation personnalisables. Cela permet d'équilibrer facilement les charges de travail, d'éviter les surréservations et, au final, de garantir que chaque projet dispose d'un personnel suffisant.

Les meilleures fonctionnalités de Hub Planner

Assistance à la planification avancée des ressources avec des cartes thermiques, le suivi des disponibilités et des filtres de groupe intelligents.

Suivez le temps réel par rapport au temps prévu grâce à des relevés de temps intégrés.

Permettez des prévisions précises pour vos projets grâce à des rapports en temps réel et des tableaux de bord personnalisables.

Optimisez l'allocation des ressources grâce à la mise en correspondance des compétences et aux filtres basés sur le rôle.

Gérez les budgets des projets, les coûts internes et la rentabilité à partir d'un seul tableau de bord.

Limites de hub planner

Courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les outils de planification avancés.

Moins flexible pour les équipes agiles ou celles qui recherchent des vues des tâches de type Kanban.

Cela peut s'avérer coûteux pour les petites équipes qui ont moins de besoins en matière de planification.

Tarifs Hub Planner

Plug & Play : 7 $/mois par utilisateur (tarif annuel)

Premium : 18 $/mois par utilisateur (tarif annuel)

Business Leader : 54 $/mois par utilisateur (tarif annuel)

Évaluations et avis sur Hub Planner

G2 : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Hub Planner

Cette évaluation Capterra a mis en avant la fonctionnalité suivante :

Facilité de planification des projets et de suivi tout au long du cycle de vie. La structure de rapports facilite la planification des ressources et les coûts des projets. Les rapports facilitent également la communication des chiffres hebdomadaires et mensuels au service financier.

Facilité de planification des projets et de suivi tout au long du cycle de vie. La structure de rapports facilite la planification des ressources et les coûts des projets. Les rapports facilitent également la communication des chiffres hebdomadaires et mensuels au service financier.

Voici trois autres alternatives à Teambook qui s'alignent sur les outils déjà évoqués et offrent des fonctionnalités performantes pour la planification des ressources :

Parallax : offre des prévisions en temps réel, une planification de la capacité et une harmonisation entre les équipes commerciales et les livraisons.

Silverbucket : conçu pour les organisations axées sur les projets, avec des diagrammes de disponibilité visuels et un suivi des compétences.

Runn : comprend des prévisions financières, la planification de la charge de travail et l'intégration avec Harvest et Clockify.

ClickUp et Clock Out : c'est aussi simple que ça !

Vous avez vu les options disponibles. Certains outils sont excellents pour la planification, d'autres sont plus performants pour le suivi du temps. Quelques-uns tentent de faire un peu des deux, mais vous obligent toujours à passer d'un onglet, d'un outil ou d'une application à l'autre. C'est ce qu'on appelle la prolifération du travail, qui coûte aux entreprises des millions en perte de productivité et d'efficacité.

ClickUp rassemble toutes ces fonctionnalités.

Il vous offre un espace unique et clair pour planifier, attribuer et ajuster vos tâches, que vous gériez une équipe très dynamique ou que vous assuriez le suivi de projets à long terme. Et il est suffisamment flexible pour s'adapter au mode de travail réel de votre équipe, et non l'inverse.

Si vous avez l'impression que votre outil actuel vous freine, il est peut-être temps d'essayer un outil conçu pour un véritable travail d'équipe.

Prêt à profiter d'une planification des ressources beaucoup plus simple ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp!