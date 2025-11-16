Les 12 meilleurs modèles Smartsheet pour rationaliser votre travail

Au début de chaque nouveau projet, les équipes passent souvent plus de temps à rechercher des données, à configurer des feuilles de calcul et à perfectionner les flux de travail qu'à accomplir le travail proprement dit. C'est ce qu'on appelle la « prolifération du travail », qui vous coûte d'innombrables heures de productivité perdue. Les modèles Smartsheet peuvent changer cela dans une certaine mesure. Imaginez que vous ouvriez un plan de projet déjà organisé, avec des échéanciers en place, des listes de tâches prêtes à l'emploi et des tableaux de bord conçus pour faciliter le suivi.

Pour les chefs de projet, les équipes opérationnelles et les dirigeants d'entreprise, ces modèles offrent un moyen simple de normaliser les processus, d'améliorer la visibilité et de gagner des heures d'installation.

Dans cet article, nous vous présenterons les meilleurs modèles Smartsheet pour rationaliser vos processus et améliorer la visibilité entre les équipes.

Aperçu des modèles Smartsheet

Voici un aperçu des meilleurs modèles Smartsheet Et si vous recherchez quelque chose de plus flexible et souhaitez gagner du temps, nous avons également inclus les meilleurs modèles ClickUp qui pourraient encore mieux convenir à votre flux de travail.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Smartsheet ?

Les meilleurs modèles Smartsheet ne se contentent pas d'organiser les données, ils vous aident activement à prendre des décisions. Voici ce qui distingue un modèle utile d'un modèle qui prend la poussière :

Résout un problème spécifique et vous décharge d'une partie de votre travail, par exemple en vous aidant au suivi des progrès, à gérer les échéanciers ou à automatiser les tâches récurrentes.

Ils peuvent être personnalisés en fonction du flux de travail de votre équipe , vous pouvez donc modifier les colonnes, ajouter des automatisations ou ajuster les vues sans repartir de zéro.

Comprend des formules ou des automatisations intégrées pour les calculs mathématiques de base, les mises à jour de statut, les rappels, etc.

S'adapte bien au-delà d'un seul projet et évolue avec vos projets, vos équipes et vos besoins en matière de rapports au fil du temps.

Offre une visibilité sur les tâches, les propriétaires et les échéances pour clarifier d'un seul coup d'œil les responsabilités de l'équipe.

👀 Le saviez-vous ? La gestion de projet est l'une des professions qui connaît la plus forte croissance au niveau mondial. Le Forum économique mondial la classe au 12e rang des rôles à la croissance la plus rapide, avec une demande qui devrait augmenter de 16 millions de nouveaux professionnels de la gestion de projet au cours de la prochaine décennie. Par ailleurs, près de 40 millions de personnes occupent déjà des rôles axés sur le projet dans plus de 170 titres différents, allant des coachs Agile aux propriétaires de produits en passant par les gestionnaires de portfolio.

📚 En savoir plus : Comment exporter depuis Smartsheet

Modèles Smartsheet

Sélectionnés pour leur aspect pratique, leur automatisation et leurs cas d'utilisation concrets, ces modèles Smartsheet sont conçus pour rationaliser les flux de travail et améliorer l'efficacité des projets.

1. Modèle de structure de répartition du travail (WBS)

via Smartsheet

Lorsque vous gérez un projet de grande envergure, la dernière chose dont vous avez besoin est une liste de tâches désordonnée qui cache plus qu'elle n'aide. C'est là que vous pouvez utiliser la méthode WBS, qui consiste à décomposer visuellement le travail en plusieurs éléments. Ce modèle WBS vous offre une vue claire de toute la hiérarchie de votre projet, des livrables de haut niveau aux actions individuelles. Il vous permet de planifier le travail par étapes digestibles et de mapper qui fait quoi et dans quels délais.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez les propriétaires des tâches, les échéances et le statut dès le début.

Identifiez rapidement les ralentissements grâce aux indicateurs visuels intégrés.

Créez la connexion entre les tâches à l'aide de dépendances pour rester aligné tout au long des différentes phases.

Idéal pour : les chefs de projet gérant des projets en plusieurs phases ou interfonctionnels qui ont besoin de clarté à tous les niveaux.

2. Modèle de feuille de route avec ligne de flottaison

via Smartsheet

Vous essayez de concilier les attentes des parties prenantes avec des ressources limitées ? La fonctionnalité « waterline » du modèle Smartsheet Roadmap with Waterline vous permet de tracer une ligne claire entre ce qui est actuellement prioritaire et ce qui est en attente. Cela vous aide à communiquer visuellement les compromis.

Ils sont particulièrement utiles lors des sessions de planification, où tout semble indispensable, car ils permettent de garder les pieds sur terre.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Alignez les parties prenantes en rendant les décisions difficiles transparentes et étayées par des données.

Mettez à jour rapidement les échéanciers et les livrables grâce à la simplicité du glisser-déposer.

Utilisez des barres de couleur pour classer le travail par équipe, fonction ou impact.

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles et produit qui planifient des feuilles de route dans des échéanciers serrés et avec des priorités changeantes.

🔍 Le saviez-vous ? Développée par l'expert en logiciels Dai Clegg en 1994, alors qu'il travaillait chez Oracle, la méthode MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) a été créée pour aider les équipes à simplifier les priorités lors du développement rapide d'applications (RAD) en classant ce qui doit vraiment être fait par rapport à ce qui peut attendre.

3. Modèle de forfait de projet pour campagne par e-mail

via Smartsheet

Le lancement d'une campagne par e-mail implique une série de tâches, de délais, de dépendances et d'approbations. Ce modèle vous aide à organiser chaque étape de votre campagne, de la création de contenu à la segmentation de l'audience, en passant par les tests et le déploiement final. Il comprend des sections pour chaque étape de votre campagne par e-mail, vous garantissant ainsi de ne rien oublier d'important (comme le test A/B ou l'étape d'approbation, qui sont essentiels !)

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez des responsabilités aux rédacteurs, concepteurs et validateurs en un seul endroit.

Suivez les échéanciers, les dépendances et les mises à jour de statut sans changer d'outil.

Assurez le suivi de chaque tâche grâce à des dates d'échéance automatiques et des rappels opportuns.

✅ Idéal pour : les équipes marketing qui mènent des campagnes d'e-mails récurrentes impliquant plusieurs membres de l'équipe ou parties prenantes.

📮 ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit établir une connexion avec 6 personnes en moyenne pour accomplir son travail. Cela signifie contacter quotidiennement 6 connexions clés afin de recueillir des informations essentielles, de s'accorder sur les priorités et de faire avancer les projets. Le défi est réel : les suivis constants, la confusion entre les versions et le manque de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec Enterprise Search et A I Knowledge Manager, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à votre disposition.

4. Modèle de forfait marketing numérique intégré

via Smartsheet

Le marketing numérique peut rapidement devenir compliqué avec les publicités, le référencement, le contenu, les e-mails et les réseaux sociaux, qui fonctionnent tous selon des échéanciers différents. Le modèle de plan de marketing numérique intégré de Smartsheet vous aide à tout regrouper sous un même toit grâce à un plan centralisé.

Vous pouvez mapper les objectifs sur tous les canaux, suivre le statut des campagnes, gérer les budgets et respecter les délais sans le chaos habituel.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Alignez vos campagnes sur vos objectifs stratégiques dans les médias payants, gagnés et détenus.

Suivez les progrès de toutes les équipes grâce à des indicateurs de performance clés et des champs d'état clairs.

Gérez les échéanciers et les dépenses sans avoir à passer d'un document ou d'une feuille à l'autre.

✅ Idéal pour : les responsables marketing qui gèrent plusieurs campagnes numériques sur différentes plateformes et équipes

⭐ Bonus : rationalisez la planification de vos projets avec ClickUp Brain : ClickUp Brain est un assistant de travail IA achevé qui comprend vos projets, vos priorités et vos outils. Au lieu de passer d'un outil IA à l'autre, ce qui ne fait qu'aggraver la prolifération des outils, ClickUp Brain centralise votre contexte de travail (tâches, documents, calendriers, discuter et même applications connectées) dans un système intelligent qui s'intègre à votre flux de travail, utilise vos données et vous fournit ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Voici comment ils vous aident à travailler plus intelligemment : Élimine les tâches manuelles fastidieuses telles que la rédaction de comptes rendus, l'attribution de tâches ou la création de rapports.

Comble les lacunes en matière de communication en fournissant instantanément des résumés, des mises à jour et le contexte des tâches.

Réduit la surcharge d'outils en unifiant l'IA, la recherche et l'automatisation dans toutes les applications de travail que vous utilisez. Normalement, vous passeriez une heure à fouiller dans les tâches, à rédiger une mise à jour de statut et à vérifier les échéances dans différents outils. Mais avec ClickUp Brain, vous obtenez des mises à jour instantanées depuis l'ensemble de votre espace de travail.

5. Modèle de forfait pour les réseaux sociaux

via Smartsheet

Si votre planification des réseaux sociaux se résume encore à des documents éparpillés et à des fils de discussion Slack de dernière minute, ce modèle de planification des réseaux sociaux vous permettra de passer à la vitesse supérieure. Il vous offre un calendrier structuré pour planifier vos publications, attribuer la propriété, suivre les objectifs de vos campagnes et garantir la cohérence de votre contenu sur toutes les plateformes grâce à une disposition claire, hebdomadaire ou mensuelle.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez des tâches aux rédacteurs, concepteurs et validateurs avec des délais clairs.

Suivez les objectifs de campagne, les indicateurs d'engagement et les performances de la plateforme.

Assurez la cohérence entre les différents canaux grâce au marquage par catégorie et aux thèmes codés par couleur.

✅ Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux et les équipes de contenu qui gèrent des calendriers multi-plateformes et les validations des clients.

🎥 Astuce pratique : Si vous pensez tout savoir sur la gestion de projet par l'IA, détrompez-vous. Découvrez les secrets que personne ne vous dévoile, de la planification intelligente à l'automatisation des rapports. 🎯 Dans cette vidéo, nous vous dévoilons des stratégies d'initiés et des astuces méconnues pour booster votre flux de travail.

6. Modèle de plan de campagne marketing

via Smartsheet

Le modèle de plan de campagne marketing de Smartsheet divise votre campagne en phases clés, telles que la planification, l'exécution et l'analyse post-campagne, et assure le suivi de toutes les tâches au sein de chacune d'elles.

Avec un espace dédié aux échéanciers, aux livrables et aux responsabilités, le modèle garantit également que tous les aspects de la campagne sont comptés, du brainstorming initial aux résultats finaux.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez l'objectif de la campagne et alignez votre équipe sur des résultats partagés.

Centralisez les fichiers créatifs, les briefs et les boucles de rétroaction pour éviter les allers-retours.

Visualisez l'ensemble du cycle de vie de la campagne afin de repérer rapidement les lacunes ou les chevauchements.

✅ Idéal pour : les équipes marketing qui mènent des campagnes à enjeux élevés où le timing, la clarté et la collaboration sont déterminants pour les résultats.

7. Modèle de budget marketing

via Smartsheet

Vous ne pouvez pas développer votre marketing sans savoir où va votre argent. Ce modèle de budget est conçu pour les spécialistes du marketing qui ont besoin de suivre les dépenses liées aux campagnes, aux canaux et aux fournisseurs.

Grâce à des catégories pour différents types de dépenses (comme la publicité, la création de contenu, les évènements, etc.), vous aurez une vision claire de la manière dont votre budget marketing est utilisé et des domaines dans lesquels vous devez vous réorienter.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les dépenses forfaitaires par rapport aux dépenses réelles dans toutes les catégories et tous les canaux.

Organisez les coûts récurrents, ponctuels et spécifiques aux fournisseurs pour un meilleur contrôle.

Identifiez rapidement les dépassements budgétaires grâce aux formules de variance intégrées.

Prenez des décisions plus rapidement grâce aux résumés budgétaires et aux ventilations trimestrielles.

✅ Idéal pour : les responsables marketing qui souhaitent bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les dépenses liées aux campagnes et les performances financières.

8. Modèle de liste de tâches hebdomadaires

via Smartsheet

Lorsque votre semaine est remplie de réunions, de tâches et de priorités changeantes, ce modèle vous aide à ralentir et à y voir plus clair. Il s'agit d'un outil de suivi des tâches simple qui vous aide à planifier ce qui doit être fait chaque jour. Il est idéal pour saisir les tâches, les échéances et les priorités à l'aide de cases à cocher, de notes et de dates d'échéance, vous donnant ainsi un aperçu de votre charge de travail hebdomadaire.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez votre semaine avec un récapitulatif quotidien clair du lundi au vendredi.

Donnez la priorité aux tâches clés tout en gardant un œil sur les tâches secondaires.

Attribuez des tâches à vos collègues et suivez leur progression en un seul endroit.

✅ Idéal pour : les chefs d'équipe et les professionnels qui souhaitent simplement avoir une vue d'ensemble claire et sans stress de leur semaine.

📊 Vérification des faits : Plus des deux tiers des employés (68 %) rapportent consacrer une part importante de leur temps de travail à des tâches à faible valeur, telles que les e-mails, les tâches administratives ou les activités répétitives. En passant en revue vos tâches chaque semaine, vous pouvez repérer les inefficacités récurrentes et les éliminer. Prenez 10 à 15 minutes chaque semaine pour vérifier ce qui remplit votre emploi du temps et recentrer votre productivité sur ce qui compte vraiment.

9. Modèle de planning hebdomadaire, dimanche-samedi, intervalles de 30 minutes

via Smartsheet

Pour ceux qui vivent au rythme de leur calendrier, le modèle « Programme hebdomadaire (dimanche-samedi, intervalles de 30 minutes) » vous offre un calendrier hebdomadaire au format Smartsheet, divisé en tranches de 30 minutes pour chaque jour. Il est idéal pour bloquer du temps, gérer son énergie et structurer ses journées chargées.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez votre semaine sur sept jours avec une visibilité sur l'ensemble de la journée.

Attribuez un code couleur aux activités en fonction de leur type afin d'identifier instantanément les chevauchements ou les temps libres.

Réduisez votre charge de travail en mapant votre emploi du temps avant le début de la semaine.

✅ Idéal pour : les professionnels qui gèrent des agendas chargés, des sessions de coaching ou des rendez-vous clients avec des délais serrés.

10. Modèle de tableau des tâches d'un projet d'équipe

via Smartsheet

Lorsque plusieurs personnes travaillent sur le même projet, la visibilité devient cruciale. Ce modèle de tableau des tâches offre à votre équipe un espace partagé pour suivre ce qui est en cours, ce qui est bloqué et ce qui est terminé, sans avoir à demander constamment « quel est le statut ? ».

Il s'agit d'une disposition claire, de style kanban, qui aide les équipes à rester synchronisées sans microgestion.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez les tâches par statut dans une disposition visuelle pour plus de clarté.

Identifiez rapidement les obstacles en mettant en évidence les tâches bloquées en un seul clic.

Adaptez le tableau à n'importe quel flux de travail, tel que Agile, Waterfall ou hybride.

✅ Idéal pour : les équipes qui gèrent des projets collaboratifs où la transparence et le flux des tâches sont plus importants que les longs rapports.

👀 Le saviez-vous ? Le fonctionnement du tableau des tâches de votre équipe est un exemple concret de stigmergie. Il s'agit d'un concept introduit en 1959 par le biologiste Pierre-Paul Grassé, selon lequel des signaux indirects permettent d'assurer que des groupes soient synchronisés. Chaque déplacement de tâche, commentaire ou changement de statut agit comme un signal, aidant les coéquipiers à se coordonner de manière transparente sans avoir à se consulter constamment.

11. Lancement d'évènement et budget avec le modèle d'échéancier de Gantt

via Smartsheet

L'organisation d'un évènement ou d'un lancement important nécessite à la fois un timing précis et une budgétisation minutieuse. Le modèle « Lancement d'évènement et budget avec vue Gantt » vous aide à gérer ces deux aspects. Grâce à la vue Gantt intégrée, vous pouvez suivre chaque détail, de la préparation avant le lancement au bilan après l'évènement, tout en respectant votre budget.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les éléments budgétaires et les livrables clés dans une seule feuille.

Attribuez des tâches et des délais aux équipes internes et aux fournisseurs externes.

Restez flexible grâce à des ajustements faciles par glisser-déposer lorsque les choses changent.

✅ Idéal pour : les responsables d'évènement qui coordonnent plusieurs fournisseurs, délais et équipes dans des échéanciers serrés.

12. Modèle de tableau de planification de sprint

via Smartsheet

Quiconque a déjà mené des sprints sait qu'il ne s'agit pas seulement de déplacer des tâches d'une colonne à l'autre, mais aussi de créer chaque semaine une dynamique, un élan et une cohésion au sein de l'équipe. Ce modèle ne se contente pas de suivre les travaux en cours.

Ils vous aident à décomposer les fonctionnalités, les bugs et les éléments en attente en éléments gérables et visibles sur lesquels toute votre équipe peut agir. Ils sont parfaits pour permettre aux équipes produit, ingénierie et assurance qualité de rester sur la même page sans sombrer dans le chaos dès le troisième jour.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez des sprints avec des couloirs personnalisables pour les tâches, les bugs ou les fonctionnalités.

Suivez la progression grâce à des cartes glisser-déposer et des colonnes d'état.

Affectez les membres de l'équipe, les points d'histoire et les dates d'échéance sans friction.

Réfléchissez après le sprint grâce à l'espace intégré pour les notes et les commentaires rétrospectifs.

✅ Idéal pour : les équipes agiles ou de développement logiciel qui gèrent des sprints de deux semaines et des cycles de développement rapides.

💡 Conseil de pro : organisez toutes les tâches d'un sprint dans une vue unique et structurée grâce aux listes ClickUp. Attribuez des propriétaires, fixez des dates d'échéance, joignez des pièces jointes et regroupez les tâches dans des dossiers spécifiques au sprint pour pouvoir les consulter rapidement. Triez ou filtrez facilement par priorité, statut ou assigné, et glissez-déposez les tâches à mesure que la progression évolue. Les mises à jour en temps réel garantissent que votre tableau de sprint reflète toujours le dernier forfait, ce qui permet à votre équipe de rester alignée et d'avancer.

Limites de Smartsheet

Si vous commencez tout juste à utiliser Smartsheet pour la gestion de projet, voici quelques limites que vous devez connaître. Elles sont basées sur ce que des utilisateurs réels ont remarqué lorsqu'ils ont poussé Smartsheet au-delà de projets légers :

Peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs , car l'interface, y compris la navigation et les fonctionnalités avancées, nécessite un certain temps d'apprentissage.

Il manque des options essentielles , telles que le formatage avancé et des vues de calendrier performantes.

Ralentit à grande échelle , les feuilles volumineuses ou contenant des formules lourdes devenant lentes.

Manque de flexibilité , car les automatisations ne s'exécutent que dans un ordre descendant, sans possibilité de planification ou de hiérarchisation à la minute près.

N'offre pas de visibilité avec des vues des tâches en plein écran, ce qui rend difficile la consultation rapide des longs fils de discussion ou des mises à jour.

Modèles Smartsheet alternatifs

À mesure que les flux de travail deviennent plus complexes et que les outils se multiplient, même les meilleurs modèles ont leurs limites. Les équipes ont besoin de plus qu'une structure, elles ont besoin de connexion. Si Smartsheet vous semble trop restrictif ou un peu trop rigide, il est temps de chercher des alternatives à Smartsheet.

C'est là que ClickUp redéfinit la manière dont le travail est effectué. ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail en un seul endroit.

Avec des fonctionnalités qui vont bien au-delà des modèles statiques, ClickUp est une plateforme hautement personnalisable qui aide les équipes de toute taille à planifier, suivre et gérer leur travail sans avoir à passer d'une application à l'autre ou à mettre en place des solutions de contournement complexes.

Ainsi, ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte à 100 % et un lieu unique où les humains et les agents IA peuvent travailler ensemble.

Pour vous faciliter la tâche, ClickUp propose également une large gamme de modèles prédéfinis adaptés aux flux de travail réels. Jetons un œil à ceux qui peuvent véritablement rationaliser votre processus.

1. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que chaque projet atteint son objectif grâce au modèle de gestion de projet ClickUp.

Le modèle de gestion de projet ClickUp fait office de cockpit pour votre projet. Il présente les phases, les tâches, les dépendances et les rôles à portée de main. Des listes aux tableaux en passant par les vues Gantt, vous et votre équipe pouvez basculer entre les vues qui vous conviennent le mieux.

Et le mieux, c'est que les propriétaires des tâches, les dates d'échéance, les dépendances, le suivi du temps et l'intégration des e-mails sont intégrés directement dans le flux de travail, sans installation supplémentaire ni mise à niveau coûteuse.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Passez facilement de la vue Liste à la vue Tableau ou vue Gantt, selon ce qui vous aide le mieux à réfléchir.

Suivez le temps, appliquez des statuts personnalisés et gérez plusieurs assignés sans quitter l'écran des tâches.

Synchronisez via des étiquettes, des priorités, des ClickApps et des e-mails pour ne rien oublier.

✅ Idéal pour : les équipes qui recherchent un système de gestion de projet structuré mais flexible, parfait pour les initiatives complexes qui nécessitent clarté, harmonisation et outils compatibles entre eux.

💡 Conseil de pro : De nos jours, la gestion de projet implique de jongler avec d'innombrables fichiers, discussions et outils, ce qui entraîne souvent une perte de contexte et une perte de temps. C'est là qu'intervient Brain MAX, qui transforme la gestion de projet grâce à la simplicité et à la rapidité offertes par l'IA : Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications connectées, ainsi que sur le Web, pour localiser des fichiers, des documents et des pièces jointes.

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter des mises à jour ou commander votre travail à la voix, n'importe où et n'importe quand. Cette fonctionnalité est parfaite pour les chefs de projet très occupés qui souhaitent capturer des idées, attribuer des tâches ou vérifier le statut d'un projet sans avoir à s'arrêter pour taper.

Tirez parti de modèles d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini. Brain MAX offre une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour l'entreprise. Essayez ClickUp Brain MAX, la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA et obtenez des réponses pertinentes, des suggestions intelligentes et une automatisation transparente, le tout en un seul endroit.

2. Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez comment les tâches s'articulent entre elles et détectez les problèmes à un stade précoce grâce au modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp.

Si vos échéanciers semblent dispersés et que vous devez constamment revenir en arrière pour voir qui est responsable de quoi, le modèle ClickUp Simple diagramme de Gantt est fait pour vous.

De synchroniser les dépendances au déplacement des tâches sans perturber les délais, ce modèle vous aide à éviter le chaos lié aux échéances avant même qu'il ne commence. Vous apprécierez également la rapidité avec laquelle il extrait les tâches de vos listes et vous permet de visualiser la progression à l'aide de barres codées par couleur pour les tâches ouvertes, en cours ou achevées.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Affichez l'échéancier complet du projet et mettez à jour les tâches en un seul clic.

Reliez les tâches dépendantes entre elles pour visualiser les flux de travail et éviter les retards.

Utilisez des codes couleur pour les champs personnalisés afin d'identifier rapidement ce qui est en suivi (et ce qui ne l'est pas).

Ajustez les durées, les propriétaires et les dates de début en faisant glisser les tâches directement sur le diagramme.

✅ Idéal pour : les équipes qui gèrent des projets à long terme, des plans de lancement, des calendriers de contenu, ou toute personne qui a besoin d'un diagramme de Gantt clair et flexible, sans encombrement.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research, sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 % . Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

3. Modèle de suivi de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos projets sans effort grâce au modèle ClickUp Project Tracker.

Si le travail de votre équipe est dispersé entre des feuilles de calcul, des fils de discussion par e-mail et trop de réunions, le modèle ClickUp Project Tracker vous permet de tout regrouper en un seul endroit. Il vous aide à suivre plusieurs projets du début à la fin, en vous offrant un contrôle total sur les délais, les ressources et le statut des tâches. Il est idéal pour les responsables qui ont besoin de réponses rapides aux questions « qu'est-ce qui est terminé », « qu'est-ce qui est à risque » et « qui est à la traîne ».

Vous pouvez activer/désactiver entre les vues Liste, Tableau et Gantt pour vous adapter au mode de fonctionnement de votre équipe. Ajoutez des indicateurs de statut RAG (rouge, orange, vert), affichez la distribution de la charge de travail par personne assignée et personnalisez-les dans les moindres détails.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez plusieurs projets et étapes en un seul endroit sans duplications fastidieuses.

Utilisez des repères visuels tels que les indicateurs RAG et les étiquettes personnalisées pour repérer rapidement les risques.

Attribuez des propriétaires, des échéances et des dépendances à l'ensemble des projets à partir d'un seul tableau de bord.

✅ Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe ou les responsables de service qui gèrent plusieurs projets simultanés et ont besoin d'une visibilité parfaite à tout moment.

⚡ Archive des modèles : Les meilleurs modèles de suivi de projet ne vous aident pas seulement à enregistrer les tâches, ils vous aident également à gérer la dynamique. Grâce à des fonctionnalités telles que les mises à jour de statut, les échéances, les propriétaires de tâches et les indicateurs de progression codés par couleur, vous pouvez détecter les retards avant qu'ils ne créent de gros problèmes.

4. Modèle ClickUp pour la gestion des ressources humaines

Obtenir un modèle gratuit Optimisez votre équipe et vos ressources grâce au modèle ClickUp Resource Management People.

La mise en œuvre d'un plan marketing complexe nécessite la coordination des personnes qui y travaillent, et c'est précisément l'objectif du modèle ClickUp Resource Management (People). Il vous offre plusieurs vues intégrées pour le suivi de qui fait quoi, qui est surchargé et où les ressources sont trop sollicitées, sans avoir besoin d'un outil RH distinct.

Ils sont particulièrement utiles lors de l'extension de projets ou de l'intégration de nouveaux collaborateurs. De la vue chronologique aux aperçus basés sur les rôles en passant par le suivi des projets en direct, ce modèle permet à tout le monde de rester aligné, visible et assisté.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez la charge de travail de votre équipe en temps réel afin d'éviter le surmenage et les goulots d'étranglement.

Suivez les étapes de révision, le statut d'intégration et l'attribution des rôles au sein des équipes.

Organisez vos ressources en un seul endroit grâce à des champs dédiés au personnel et aux outils.

Surveillez le flux des tâches grâce à des mises à jour en temps réel, des libellés de progression et le suivi des révisions.

✅ Idéal pour : les équipes chargées des ressources humaines, les responsables RH ou les gestionnaires de projet chargés de répartir les ressources humaines entre plusieurs flux de travail.

5. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez sur la bonne voie grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp.

Si vos journées passent à toute vitesse et que vos tâches sont dispersées sur des post-it, le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp pourrait bien devenir votre nouveau meilleur ami. Il vous aide à diviser votre journée en routines matinales, après-midi et soirées, à attribuer des blocs de temps et à respecter votre emploi du temps.

Il ne s'agit pas seulement d'une checklist, mais d'un système léger qui vous aide à établir une cohérence. Et oui, il est entièrement personnalisable. Vous souhaitez ajouter un indicateur de bonheur ? Un compteur de séries ? Une catégorie pour les « victoires sans effort » ? Vous pouvez faire tout cela, afin que votre liste reflète la façon dont vous travaillez le mieux.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Hiérarchisez et gérez vos tâches personnelles en fonction de leur urgence, de leur importance ou même de vos habitudes.

Personnalisez-les avec des champs personnalisés tels que l'emplacement, la catégorie, les notes ou les indicateurs de performance clés personnels.

Passez de la vue Liste à la vue Kanban ou Tableau selon votre style.

✅ Idéal pour : les professionnels, les créateurs ou les équipes très occupés qui souhaitent mieux contrôler leur journée sans le stress d'un système de productivité complexe.

🎁 Bonus : les listes à faire sont des outils décisionnels puissants lorsqu'elles sont utilisées à bon escient. En étudiant des exemples de listes à faire bien pensées, vous remarquerez : Les meilleures listes privilégient l'impact à la quantité ; elles vous aident à dire « non » à ce qui n'a pas d'importance.

Les bonnes listes regroupent les tâches par niveau d'énergie, priorité ou zone d'intérêt, et pas seulement par catégories.

Les mises en forme intelligentes font ressortir les schémas récurrents, tels que les tâches inachevées qui signalent des problèmes plus profonds. Ne vous contentez pas d'examiner les exemples de listes à faire pour leur structure, mais regardez comment ils vous aident à mieux réfléchir. C'est là que réside leur véritable valeur.

6. Modèle de gestion de projet agile ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez des sprints, recueillez des commentaires et automatisez les tâches grâce au modèle de gestion de projet agile ClickUp.

Le modèle de gestion de projet agile ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, y compris des tableaux, des sprints, des standups, des backlogs et des revues, sans les tracas liés à l'installation.

L'avantage, c'est que vous n'avez pas à passer des heures à créer un système à partir de zéro. Le modèle est fourni avec des dossiers prédéfinis tels que « Scrum Management », « Epics », « Roadmaps » et « Backlog », vous pouvez donc simplement y déposer vos tâches et vous lancer dans un sprint.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Gérez votre backlog, votre tableau de sprint et vos révisions à l'aide des formulaires ClickUp et des champs personnalisés.

Organisez des réunions (stand-ups, démonstrations, rétrospectives) directement dans l'environnement de travail.

Visualisez la progression grâce à des vues en temps réel sous forme de liste, tableau, calendrier et diagramme de Gantt.

✅ Idéal pour : les équipes agiles qui recherchent un système prêt à l'emploi capable de gérer les sprints, la planification et les livraisons itératives sans avoir à créer elles-mêmes la structure.

📚 En savoir plus : Comment créer un forfait de projet agile

7. Modèle de tableau blanc pour l'échéancier du projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les échéanciers, résolvez les blocages et harmonisez les équipes grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Échéancier de projet.

Si votre plan de projet est toujours prisonnier de diagrammes de Gantt ennuyeux ou de post-it aléatoires, voici la solution. Le modèle de tableau blanc ClickUp Project Timeline vous offre une disposition claire et visuelle pour planifier vos sprints, vos campagnes marketing ou vos lancements interfonctionnels.

Ce modèle d'échéancier de projet offre à votre équipe un espace visuel partagé pour mapper les jalons, attribuer les propriétaires, suivre les dépendances et surveiller les échéances en temps réel.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez chaque phase de votre projet grâce à des couloirs de nage code par couleur.

Simplifiez les vérifications des parties prenantes grâce à une vue d'ensemble facile à comprendre pour tous.

Unifiez les efforts de l'équipe entre les différents services en réunissant tout le monde autour d'une même feuille de route visuelle.

✅ Idéal pour : les chefs d'équipe et les managers de projet qui gèrent plusieurs échéanciers et souhaitent conserver des forfaits visuels collaboratifs et toujours à jour.

Conseil de pro : au-delà du suivi des échéanciers, les tableaux blancs ClickUp sont votre espace tout-en-un pour le brainstorming, la cartographie stratégique et la collaboration en direct. Vous pouvez lier des tâches existantes, en créer de nouvelles directement à partir du tableau et dessiner des connexions pour montrer visuellement les dépendances. Cela les rend parfaits pour la planification pré-projet, les ateliers clients et les rétrospectives de sprint. Voici ce qui est à faire dans les tableaux blancs ClickUp :

8. Modèle de plan marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des forfaits de marketing plus intelligents dès le premier jour grâce au modèle de forfait de marketing ClickUp.

Le modèle de plan marketing ClickUp est un système structuré qui vous aide à planifier des campagnes globales tout en assurant le suivi des moindres détails. Vous pouvez regrouper les efforts marketing par objectif, public ou canal, et les décomposer en échéanciers réalisables avec des propriétaires, des briefs et des échéances.

De la recherche d'idées au suivi des résultats, ce modèle prend en charge toutes les étapes de l'exécution afin que votre équipe puisse avancer plus rapidement, mieux collaborer et atteindre ses objectifs.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez des campagnes multicanales avec des tâches regroupées par objectif, équipe ou échéancier.

Attribuez des propriétaires, joignez des pièces jointes et définissez des priorités pour chaque tâche marketing.

Suivez le statut en temps réel grâce à des champs personnalisés clairs, des étiquettes et des vues visuelles à afficher.

Centralisez la planification, le contenu et les performances de vos campagnes dans un seul espace de travail.

✅ Idéal pour : les équipes marketing qui souhaitent disposer d'un hub unique pour organiser leurs campagnes, leur contenu, leurs évènements et leurs résultats sans chaos.

📚 En savoir plus : Comment créer un plan de gestion du marketing de contenu

9. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, programmez et gérez facilement votre contenu grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp.

Le modèle de calendrier de contenu ClickUp est un outil fantastique qui vous aide à planifier vos blogs, vidéos, publications sur les réseaux sociaux ou tout autre contenu sur un calendrier afin que vous puissiez visualiser votre pipeline de publication.

Vous pouvez planifier des semaines (ou des mois) de contenu, attribuer une date de publication à chaque élément, gérer le processus de création, vous assurer de ne jamais manquer une date limite de publication et maintenir un rythme de contenu cohérent.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Glissez-déposez les tâches dans votre calendrier pour planifier le contenu sur toutes les plateformes.

Configurez des champs personnalisés pour les types de publications, les canaux et les propriétaires de contenu.

Visualisez les échéances, la progression et les charges de travail grâce à des affichages codés par couleur.

Joignez des notes, des images, des liens et des commentaires directement dans la tâche.

✅ Idéal pour : les équipes chargées du contenu et des réseaux sociaux qui ont besoin d'un système organisé pour planifier et suivre la production de contenu, afin de s'assurer que tout ce qui est en attente soit publié dans les délais prévus.

🎁 Bonus : Vous souhaitez découvrir comment utiliser l'IA dans le marketing de contenu? Vous pouvez réfléchir à des idées d'articles de blog, créer des plans, réutiliser du contenu dans différentes mises en forme, rédiger du texte publicitaire et analyser les données de performance. Cela accélère le processus afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur la stratégie créative et le message de la marque.

10. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos prospects, vos clients et votre pipeline de vente à partir d'un seul tableau de bord à l'aide du modèle ClickUp CRM.

Le modèle ClickUp CRM transforme vos données clients dispersées en un pipeline clair et visuel sur lequel vous pouvez réellement agir. De la prospection à la conclusion d'une vente, chaque étape est mapper visuellement à l'aide de statuts intelligents tels que « Tentative d'engagement » et « Non qualifié - Suivi ».

Vous saurez exactement où en est chaque prospect grâce à plusieurs affichages (vue Tableau, liste, calendrier, documents). Il existe même un document Sales Playbook intégré pour garder vos objectifs, votre forfait de communication et votre cadence de suivi bien en place.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez tous vos prospects, contacts et transactions dans un espace centralisé.

Suivez clairement les étapes d'engagement pour ne jamais perdre de vue les suivis.

Automatisez les tâches CRM répétitives afin de pouvoir vous concentrer sur la conclusion de contrats.

✅ Idéal pour : les équipes commerciales, les propriétaires d'entreprises et les équipes en contact avec la clientèle qui recherchent un moyen plus intelligent, plus clair et plus visuel de gérer leurs relations clients.

11. Modèle de budget personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement vos économies, vos dépenses et vos objectifs grâce au modèle de budget personnel ClickUp.

Le modèle de budget personnel ClickUp agit comme un compagnon financier qui vous aide à rester responsable, vous montre exactement où va votre argent et fait du suivi de vos objectifs une habitude plutôt qu'un casse-tête.

Le plus intéressant, c'est qu'il est livré avec des tableaux de bord et des vues prédéfinis pour le suivi de tout, des abonnements mensuels aux progrès de l'épargne en passant par les sources de revenus. Vous pouvez étiqueter et classer les transactions, consulter votre solde en un coup d'œil et même réfléchir à vos habitudes de dépenses. C'est simple, ultra personnalisable et ça rend la gestion de l'argent plutôt amusante.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez vos revenus, vos dépenses, vos économies et vos dettes dans plusieurs catégories.

Personnalisez les catégories budgétaires en fonction de vos objectifs personnels ou de votre mode de vie.

Visualisez vos habitudes de dépenses grâce aux tableaux de bord et diagrammes prédéfinis de ClickUp

Fixez des objectifs mensuels et restez responsable grâce à des vues claires et codées par couleur.

✅ Idéal pour : les gestionnaires de projet et les professionnels de l'entreprise qui souhaitent prendre le contrôle de leurs finances personnelles de manière structurée mais flexible.

🎉 Anecdote amusante : les Américains passent près de quatre heures par jour à penser à l'argent, les générations Z et Y arrivant en tête avec respectivement 4,8 et 4,7 heures.

12. Modèle de cadre OKR ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohésion de votre équipe et suivez la progression grâce au modèle ClickUp OKR Framework.

Le modèle OKR Framework de ClickUp est votre système de référence pour aligner vos objectifs généraux sur votre travail quotidien. Il s'appuie sur la méthode OKR (Objectives & Key Results) très populaire, afin que vous puissiez fixer en toute confiance des cibles ambitieuses et apprendre à mettre en œuvre les OKR de manière à obtenir des résultats mesurables.

Et comme tout est visuel, des aperçus du tableau de bord aux champs et filtres personnalisés, vous obtenez un aperçu instantané de ce qui est en bonne voie, de ce qui prend du retard et de ce qui nécessite votre attention aujourd'hui.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez les objectifs généraux en résultats clés mesurables et faciles à suivre.

Suivez la progression des objectifs grâce à des affichages, des filtres et des échéanciers codés par couleur.

Centralisez toutes les tâches et mises à jour liées aux objectifs dans un tableau de bord dynamique unique.

Regroupez les objectifs par équipe, trimestre ou progression grâce à des vues filtrées et un tri automatisé.

✅ Idéal pour : les chefs d'équipe, les chefs de produit, les cadres supérieurs ou toute personne mettant en œuvre des OKR pour définir et suivre les objectifs de son équipe ou de son entreprise.

Atteignez vos objectifs plus rapidement avec ClickUp

Les délais non respectés, les outils dispersés, les priorités floues et le suivi manuel excessif peuvent ralentir même les meilleures équipes.

Grâce à ses fonctionnalités puissantes de gestion de projet et à ses modèles faciles à utiliser, ClickUp vous aide à planifier, organiser et suivre tout depuis un seul endroit. Vous bénéficiez de vues personnalisables, d'une automatisation intelligente et de documents intégrés conçus pour les flux de travail réels.

Si vous êtes prêt à simplifier votre journée de travail et à vous concentrer sur la productivité, ClickUp est un excellent point de départ.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!