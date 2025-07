Modèles gratuits de calendrier LinkedIn pour planifier vos publications

Vous fixez à nouveau votre file d'attente LinkedIn vide ?

Vous avez les idées, les mots justes pour les exprimer et même les images pour compléter le tout, mais vos publications ne cessent d'être retardées. L'engagement diminue et l'algorithme n'est pas vraiment indulgent.

Le vrai problème, c'est que vous planifiez en silos. Vous utilisez des documents, des feuilles de calcul et des fils Slack disparates qui n'ont pas été conçus pour la collaboration en temps réel.

Imaginez maintenant une source unique et fiable où toute votre stratégie LinkedIn est regroupée : idées, validations, visuels, voire délais.

Un modèle de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux vous permet d'y parvenir, que vous gériez le compte d'une marque, la marque personnelle LinkedIn d'un client ou vos propres initiatives de leadership éclairé. Avec le bon modèle, vous pouvez transformer des efforts dispersés en matière de contenu en un moteur de publication cohérent et percutant.

Cet article vous présente les meilleurs modèles gratuits de calendrier de contenu LinkedIn que vous pouvez utiliser dès maintenant, y compris des options spécialement conçues par ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

Que sont les modèles de calendrier de contenu LinkedIn ?

Un modèle de calendrier de contenu LinkedIn est un cadre prêt à l'emploi qui vous aide à planifier, organiser et programmer des publications spécifiquement pour LinkedIn. Au lieu de vous démener pour décider quoi publier chaque jour, vous obtenez une vue d'ensemble de votre contenu : ce qui va être publié, quand, comment et pourquoi.

Cela peut inclure :

Votre stratégie sur les réseaux sociaux pour être visible sur LinkedIn

Thèmes ou sujets du contenu pour chaque semaine

Dates limites pour les ébauches, les révisions et les approbations

Espace réservé visuel ou liens vers des ressources

Publiez des idées de texte ou de légende

Suivi des performances (mentions, commentaires, CTR, etc.)

📝 Note rapide : certains modèles sont simples (comme une feuille de calcul avec des colonnes), tandis que d'autres sont dynamiques et collaboratifs, comme les calendriers, les tableaux de tâches ou les tableaux de bord qui se mettent à jour en temps réel.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier de contenu LinkedIn ?

Un bon modèle de calendrier de contenu LinkedIn simplifie le processus, de la planification à la publication. Il élimine les obstacles tels que le manque d'idées, les délais non respectés, la propriété peu claire, etc. Il est également suffisamment flexible pour s'adapter à votre flux de travail de contenu tout en vous offrant la visibilité dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie.

Recherchez des modèles qui incluent :

Affichages personnalisables : échéanciers hebdomadaires, mensuels ou spécifiques à une campagne, adaptés à votre calendrier de publication

Suivi du statut : pour voir ce qui est en cours d'idéation, en cours de révision ou planifié

Fonctionnalités de collaboration : Vos rédacteurs, concepteurs et parties prenantes peuvent ainsi travailler au même endroit

Champs de métadonnées de contenu : tels que la plateforme, l'audience, le format, les hashtags ou les objectifs de la campagne pour un contexte complet

Champs spécifiques à LinkedIn : nombre de mots, limites de caractères, étiquettes et suivi des liens

Vous gagnerez des points supplémentaires si cet outil s'intègre à votre outil de gestion de projet, vous permet de joindre directement des briefs créatifs et des ressources, et/ou inclut une fonctionnalité d'automatisation pour les dates d'échéance et les rappels. Au final, un bon modèle de planification et de rédaction de contenu devrait vous faire gagner du temps, réduire votre stress et vous aider à fournir un contenu qui trouve un écho auprès de votre public cible.

15 modèles de calendrier de contenu LinkedIn pour inspirer votre équipe marketing

Planifier votre stratégie de contenu et vos publications sur LinkedIn ne devrait pas être une tâche fastidieuse chaque semaine. Ces modèles éprouvés de ClickUp aident les équipes marketing comme la vôtre à publier du contenu pertinent, sans panique.

1. Modèle de calendrier mensuel de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, organisez et suivez votre contenu LinkedIn grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp

Le modèle de calendrier mensuel de contenu ClickUp est conçu pour les visionnaires. Il vous aide à visualiser vos plans de contenu LinkedIn pour tout un mois, afin que vous ne planifiiez pas seulement pour demain, mais pour toute la campagne à venir. Du brainstorming à la publication, chaque étape se trouve dans un hub centralisé.

Offre une vue Calendrier par glisser-déposer pour une planification sans effort

Les statuts personnalisés avec code couleur indiquent si un message est en cours de rédaction, en cours de révision ou prêt à être publié

Comprend des champs personnalisés prêts à l'emploi pour libeller le type de publication, le canal, le propriétaire et la priorité

Les tâches ClickUp liées facilitent la pièce jointe de visuels, de copies et de briefs créatifs

Le contrôle de version permet à votre équipe de rester alignée sur la dernière copie et la dernière itération de conception

📌 Idéal pour : les équipes marketing qui gèrent plusieurs campagnes et ont besoin d'un aperçu mensuel clair de ce qui sera publié et à quel moment. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour synchroniser les publications LinkedIn avec les lancements de produits ou les contenus saisonniers.

2. Modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp pour le contenu

Obtenir un modèle gratuit Combinez le contenu planifié pour LinkedIn avec des tendances spontanées grâce au modèle de calendrier de contenu hebdomadaire de ClickUp

Vous hésitez parfois à publier un message parce que vous ne savez pas si vous devez vous joindre à une discussion tendance ou vous en tenir à votre plan de contenu ? Le modèle de calendrier de contenu hebdomadaire ClickUp décompose votre stratégie LinkedIn en plans hebdomadaires concrets. Il est idéal pour suivre les publications quotidiennes, surveiller l'engagement et apporter rapidement des ajustements en fonction des tendances.

Répartition hebdomadaire détaillée pour une planification granulaire du contenu

Espace pour enregistrer des idées de publications, des hashtags et des ressources créatives avec les tableaux blancs ClickUp connectés

Suivi du statut pour voir ce qui est planifié, en cours ou publié

Collaboration en temps réel pour que tout le monde reste synchronisé

Vues personnalisables : passez du format liste, tableau ou calendrier pour mieux planifier vos tâches

📌 Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux et les créateurs de contenu qui doivent rester agiles, réagir aux tendances et suivre de près l'activité quotidienne sur LinkedIn

💡 Conseil de pro : bloquez 30 à 60 minutes chaque vendredi soir/lundi matin à l'aide du calendrier IA de ClickUp pour planifier et étiqueter votre contenu à l'aide de l'un des modèles éditoriaux ou de publication. Cela vous permettra de donner le ton, d'assurer la visibilité de votre semaine et de réduire les spirales de panique de dernière minute.

3. Modèle de forfait de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez la création et la distribution de contenu pour LinkedIn en un seul endroit grâce au modèle de plan de contenu de ClickUp

Prêt à transformer votre stratégie LinkedIn pour passer d'une approche dispersée à une approche stratégique ? Le modèle de plan de contenu ClickUp vous aide à mapper les piliers de votre contenu, les objectifs de vos campagnes et vos messages, avant même de commencer à planifier vos publications. C'est un plan d'action pour les spécialistes du marketing qui souhaitent que chaque publication LinkedIn serve un objectif plus large.

Sections de planification stratégique pour les objectifs, le public cible et les messages

Échéanciers visuels pour aligner le contenu sur les dates clés de l'entreprise

Outils collaboratifs pour le brainstorming et les validations

Structure facile à mettre à jour à mesure que votre stratégie évolue

Liens directs vers les modèles d'exécution pour des transferts plus fluides

📌 Idéal pour : Les responsables marketing et les stratèges qui souhaitent développer une présence cohérente et axée sur des objectifs sur LinkedIn

📚 À lire également : Modèles de planification média

4. Modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp pour organiser vos publications et suivre les performances de votre contenu sur plusieurs réseaux sociaux

Si vous gérez plusieurs plateformes en plus de LinkedIn, le modèle de calendrier moderne pour réseaux sociaux ClickUp est fait pour vous. Ce modèle de calendrier de contenu gratuit apporte une approche nouvelle et visuellement attrayante à la conception, la planification et le suivi de contenu. Il vous permet de voir toutes vos plateformes de réseaux sociaux en un coup d'œil, sans encombrer votre espace de travail et nuire à votre prise de décision.

Affichage du calendrier multicanal pour coordonner LinkedIn avec d'autres plateformes

Étiquettes avec code couleur pour les campagnes, les types de contenu ou les canaux

Glisser-déposer les publications pour les reprogrammer rapidement

Suivi analytique pour mesurer ce qui fonctionne, directement depuis votre calendrier, via les tableaux de bord ClickUp

Conception adaptée aux appareils mobiles pour planifier vos déplacements

📌 Idéal pour : Les équipes chargées des réseaux sociaux et les freelances qui ont besoin d'un moyen moderne et visuellement organisé pour publier et suivre les performances sur plusieurs canaux

5. Modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos publications à l'avance pour ne plus jamais manquer une date limite grâce au modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp

Le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux ClickUp est votre boîte à outils tactique pour organiser le calendrier de publication sur LinkedIn (et d'autres plateformes sociales). Conçu pour être précis, il vous aide à mapper exactement le moment où chaque publication sera mise en ligne afin que vous ne manquiez jamais un moment clé et que vos campagnes ne se chevauchent pas. Il est utile lorsque vous souhaitez maintenir la cohérence de votre calendrier de publication... et tirer parti des moments d'engagement maximal pour maximiser votre portée.

👀 Le saviez-vous ? L'engagement le plus élevé sur LinkedIn se produit généralement entre 7 h et 16 h en semaine, avec un léger pic entre 10 h et 11 h les mardis et jeudis. Bien que ces horaires soient les plus performants, l'engagement reste relativement constant tout au long de la journée de travail. Vous n'avez donc pas besoin de vous obséder sur l'heure exacte à laquelle publier.

Planification heure par heure pour un contrôle précis du timing des publications

Rappels automatiques pour maintenir votre cadence de publication

Aperçu rapide des publications à venir, programmées et publiées

Assistance pour les créneaux de publication récurrents pour les contenus intemporels

Facilité de duplication des calendriers pour les campagnes récurrentes

📌 Idéal pour : Les coordinateurs de réseaux sociaux et les agences qui gèrent des publications fréquentes sur LinkedIn, ou toute personne souhaitant optimiser le timing pour un engagement maximal

📚 À lire également : Outils d'IA pour les réseaux sociaux

6. Modèle de forfait de contenu pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et organisez le contenu de vos réseaux sociaux sans stress grâce au modèle de plan de contenu pour réseaux sociaux ClickUp

Le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux ClickUp est conçu pour les spécialistes du marketing qui souhaitent faire le lien entre stratégie et exécution. Il vous permet de définir les objectifs de vos campagnes, de mapper les thèmes de contenu et d'attribuer les responsabilités, le tout dans un seul environnement de travail collaboratif.

Sections dédiées aux objectifs de la campagne, au public cible et aux messages

Tâches assignables pour chaque poste, afin que rien ne passe entre les mailles du filet

Flux de travail d'approbation intégrés pour une collaboration simplifiée

Champs de suivi des performances pour mesurer les résultats après le lancement

S'intègre à ClickUp Docs pour faciliter la consultation des directives et des briefs

📌 Idéal pour : Les équipes et les consultants qui ont besoin d'aligner le contenu LinkedIn sur des objectifs marketing plus larges

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

7. Modèle avancé ClickUp pour les réseaux sociaux

Obtenir un modèle gratuit Combinez stratégie, distribution et analyse pour vos efforts de marketing sur les réseaux sociaux grâce au modèle avancé pour réseaux sociaux de ClickUp

Profitez d'un modèle robuste conçu pour gérer les efforts importants ou multicanaux sur les réseaux sociaux, y compris votre présence sur LinkedIn. Conçu pour les petites équipes et les influenceurs sérieux, le modèle avancé ClickUp pour les réseaux sociaux combine la planification, la publication et l'analyse de contenu.

C'est sans conteste l'un des meilleurs outils pour optimiser tous les aspects de votre calendrier social media.

Tableaux de bord analytiques avancés pour des informations en temps réel sur les performances

Automatisations ClickUp personnalisées pour rationaliser les tâches répétitives

Permissions multi-niveaux pour une collaboration sécurisée en équipe

Suivi détaillé des formats de publication, des canaux et du retour sur investissement des campagnes

Vues flexibles : passez de la disposition en diagramme de Gantt à celle en calendrier ou en tableau

📌 Idéal pour : Les équipes et agences de marketing axées sur les données qui souhaitent bénéficier d'une visibilité approfondie sur les performances du contenu LinkedIn et ont besoin d'outils robustes pour développer leurs opérations sur les réseaux sociaux

💡 Astuce pro : utilisez la vue intégrée dans le modèle pour accéder à votre flux de réseaux sociaux en direct et trouver des idées marketing en temps réel sans quitter ClickUp.

8. Modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une campagne structurée pour LinkedIn (ou d'autres plateformes sociales) à l'aide du modèle de campagne sur les réseaux sociaux de ClickUp

Lorsque votre activité LinkedIn s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large, le modèle de campagne sur les réseaux sociaux de ClickUp vous apporte structure et visibilité, du lancement jusqu'aux résultats. Vous bénéficiez d'une ventilation claire des tâches, d'une collaboration intelligente et d'un suivi des performances.

Cinq affichages (Démarrage, Calendrier, Messages, Rôles DACI, Campagnes) vous guident à travers chaque phase du projet

Des statuts personnalisés tels que « À approuver », « En cours » et « Annulé » permettent de clarifier le flux de travail

Les champs personnalisés et les tableaux de bord permettent de suivre les dates, les rôles, les budgets et les indicateurs de performance de votre campagne

La rétrospective intégrée des campagnes vous permet de clôturer chaque projet avec des informations exploitables

📌 Idéal pour : les agences, les équipes et les responsables marketing qui orchestrent des campagnes LinkedIn structurées intégrées à des webinaires, des évènements ou des lancements de produits

📚 À lire également : Modèles de stratégie de marketing de contenu

9. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et diffusez un intervalle de contenu, des blogs aux lancements de produits en passant par les annonces LinkedIn, à l'aide du modèle de calendrier éditorial ClickUp

Le modèle de calendrier éditorial ClickUp est votre centre de commande éditorial pour LinkedIn. Il est conçu pour vous aider à planifier, programmer et gérer chaque élément de contenu, qu'il s'agisse d'un article de leadership éclairé, d'une mise à jour de l'entreprise ou d'une annonce de campagne. Grâce à ce modèle, vous pouvez organiser et rendre transparent l'ensemble de votre pipeline de contenu.

Le formulaire de demande de contenu intégré permet aux parties prenantes de soumettre facilement leurs idées

Les champs personnalisés vous permettent d'identifier en un coup d'œil le type d'offre, le canal, le CTA et l'éditeur assigné

Six statuts personnalisés permettent de suivre la progression depuis la recherche jusqu'à la publication, garantissant ainsi un passage fluide d'une étape à l'autre

La replanification facile par glisser-déposer s'adapte aux changements de priorités

Les outils de collaboration tels que les commentaires assignés et le chat ClickUp rationalisent les commentaires et les approbations

📌 Idéal pour : Les équipes de contenu, les éditeurs et les agences qui gèrent plusieurs collaborateurs et un flux constant de publications LinkedIn et qui ont besoin d'un processus éditorial clair et structuré

👀 Le saviez-vous ? Les carrousels font fureur sur LinkedIn. Une étude Metricool portant sur plus de 577 000 publications a révélé que les publications carrousels (c'est-à-dire les documents contenant plusieurs images) génèrent un taux d'engagement de 45,85 %, le plus élevé de tous les types de publications sur la plateforme !

10. Modèle de calendrier éditorial pour le marketing de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une stratégie de marketing de contenu solide grâce au modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu de ClickUp

Le modèle de calendrier éditorial pour le marketing de contenu ClickUp combine stratégie marketing et planification éditoriale. Il est idéal pour planifier vos campagnes LinkedIn, suivre les échéances et aligner votre équipe sur des objectifs communs, le tout en un seul endroit.

Combine la planification des campagnes et la programmation éditoriale

Échéanciers visuels pour aligner les publications sur les lancements et les promotions

Tâches assignables et rappels automatisés pour une meilleure responsabilisation

Suivi des performances pour mesurer l'impact des campagnes

S'intègre à ClickUp Brain pour la conception et la création de contenu alimenté par l'IA

📌 Idéal pour : Les responsables marketing et les stratèges qui souhaitent connecter le contenu LinkedIn à des initiatives marketing plus larges

💡 Conseil de pro : Vous êtes à court d'idées pour votre contenu LinkedIn ? Demandez à ClickUp Brain : « Quels sont les 5 angles intéressants pour une publication LinkedIn annonçant une nouvelle fonctionnalité d' ciblant ? » Vous aimez l'une de ces idées ? Envoyez-nous vos suggestions à l'adresse suivante : « Créer une annonce concernant une nouvelle fonctionnalité pour notre dernier module qui . » Réfléchissez à des idées, des angles et des stratégies pour le contenu LinkedIn avec ClickUp Brain

11. Modèle de calendrier promotionnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez les lancements de produits, les promotions et les campagnes payantes sur LinkedIn grâce au modèle de calendrier promotionnel de ClickUp

Vous avez déjà lancé une promotion sur LinkedIn pour vous rendre compte que la page d'accueil n'était pas en ligne ou que l'équipe de conception avait utilisé la création du trimestre précédent ? Nous pouvons vous aider à éviter cela une bonne fois pour toutes !

Le modèle de calendrier promotionnel ClickUp est conçu pour les spécialistes du marketing qui organisent fréquemment des promotions LinkedIn, des lancements de produits ou des campagnes spéciales. Il vous aide à visualiser chaque promotion, à coordonner les ressources et à maintenir votre équipe parfaitement alignée sur le calendrier et les messages pour une mise en ligne réussie.

Sections dédiées à chaque promotion ou campagne LinkedIn

Affichage sous forme d'échéancier pour éviter le chevauchement des promotions et maximiser l'impact

Gestion des actifs pour les fichiers créatifs, les copies et les liens

Notifications automatisées pour les dates de lancement clés

Facile à reproduire pour les campagnes récurrentes ou saisonnières

📌 Idéal pour : Les équipes marketing, les chefs de produit et les coordinateurs d'évènements qui ont besoin d'orchestrer des promotions LinkedIn avec précision et clarté

12. Modèle de calendrier de publication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez les flux de travail d'approbation de contenu et les calendriers de publication grâce au modèle de calendrier de publication ClickUp

Vous avez besoin d'une solution simple et sans fioritures pour planifier et suivre chaque publication LinkedIn ? Le modèle de calendrier de publication ClickUp est idéal pour les équipes qui recherchent un moyen simple et visuel de voir ce qui va être publié et quand. Axé uniquement sur la cadence de publication, ce modèle garantit la cohérence et la conformité à l'image de marque de vos publications LinkedIn.

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Approbation », « Rédaction », « Conception » et « Achevé », etc. pour structurer votre pipeline

Découpez votre calendrier de publication par format, conformité à la marque ou timing grâce aux multiples vues ClickUp

Tenez tout le monde informé grâce aux notifications personnalisables de ClickUp

📌 Idéal pour : les petites équipes, les freelancers ou toute personne souhaitant avoir un aperçu clair et visuel de son calendrier de publication sur LinkedIn

13. Modèle de calendrier de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Établissez un échéancier pour vos campagnes et suivez leur progression par rapport aux jalons clés à l'aide du modèle de calendrier de campagne ClickUp

Le modèle de calendrier de campagne ClickUp est spécialement conçu pour orchestrer les campagnes LinkedIn du début à la fin. Il vous offre une vue d'ensemble de chaque point de contact de la campagne, vous aidant ainsi à coordonner les messages, les ressources et les échéances au sein de votre équipe, sans rien manquer.

Disposition axée sur les campagnes pour mapper les initiatives LinkedIn en plusieurs phases

Affichage de l'échéancier et du calendrier pour visualiser le flux de la campagne

Attribution des tâches et dépendances pour que chacun soit responsable et que vos publications LinkedIn soient alignées sur les autres éléments de la campagne, tels que les envois d'e-mails et les lancements de blogs

Suivi analytique intégré pour les performances des campagnes

Intégration facile avec les documents et les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp

Commentaires collaboratifs et pièces jointes qui regroupent les ressources et les commentaires

📌 Idéal pour : Les responsables marketing et les équipes qui gèrent des campagnes LinkedIn complexes en plusieurs étapes et qui ont besoin de coordonner étroitement leur stratégie, leur exécution et leurs rapports

📚 À lire également : Comment réaliser un audit des réseaux sociaux (avec modèles)

14. Modèle de calendrier de contenu LinkedIn par HubSpot

Le modèle Calendrier de contenu LinkedIn de HubSpot est conçu pour vous aider à planifier, programmer et suivre vos publications LinkedIn dans une interface familière de type tableur. Tout comme les modèles ClickUp de cette liste, il est gratuit à télécharger et comprend des conseils et des bonnes pratiques pour la planification de contenu LinkedIn.

Champs Date, Sujet, Contenu et CTA pour planifier des publications LinkedIn structurées

Colonnes dédiées aux métadonnées spécifiques à LinkedIn telles que le nombre de caractères, les liens vers les images et les heures de publication

Marqueurs de statut avec code couleur pour le contenu provisoire, planifié et publié

Format CSV facile à importer, prêt pour les rapports ou le téléchargement vers les planificateurs de réseaux sociaux

📌 Idéal pour : les freelancers, les entrepreneurs individuels et les petites équipes qui souhaitent disposer d'un agenda centré sur LinkedIn sans quitter leur zone de confort des feuilles de calcul

🧠 Anecdote : depuis 2020, le nombre d'utilisateurs LinkedIn demandant davantage de moyens d'exprimer leur humour a augmenté de 160 %, ce qui a incité LinkedIn à ajouter un emoji « rire » ! 😆

15. Modèle Excel/Google Sheets de calendrier LinkedIn par Coefficient

Ce modèle de réseaux sociaux de Coefficient s'adresse aux équipes de contenu axées sur les données qui aiment travailler dans Excel ou Google Sheets, mais qui souhaitent disposer d'un outil de planification LinkedIn prêt à l'emploi avec quelques automatisations de pipeline.

Voici pourquoi vous allez l'aimer

Disposition intuitive des feuilles avec colonnes pour la date, la copie, le support, les étiquettes et les indicateurs de performance

Formules intégrées qui suivent la cadence des publications et signalent les lacunes dans la planification

Lignes de couleurs pour séparer visuellement les types de contenu et le flux hebdomadaire

Importation/exportation facile entre Sheets, Excel et ClickUp ou des outils de publication

Léger et rapide, idéal pour les équipes réduites ou les puristes des tableurs

📌 Idéal pour : les équipes marketing distribuées, les agences ou les passionnés de tableurs qui recherchent une solution collaborative et automatisée pour la planification de contenu LinkedIn

Passez sans difficulté de la planification à la publication grâce aux modèles de calendrier de contenu LinkedIn de ClickUp

*« ClickUp est sans aucun doute mon arme secrète (qui n'est plus vraiment secrète) pour rationaliser mon processus de création de contenu », déclare Harriet Evans, consultante en médias sociaux, qui peut désormais tout gérer, de la conception à la publication, sur une seule et même plateforme.

C'est précisément l'avantage dont vous bénéficiez lorsque vous abandonnez les outils fragmentés (documents ici, feuilles de calcul là, fils Slack partout) et adoptez l'environnement de travail unifié de ClickUp.

Grâce aux modèles gratuits de planification de contenu et à la puissante IA de ClickUp, le suivi des tâches, la collaboration créative, l'analyse et la publication sont toujours à portée de main. Simultanément, les outils natifs de discussion, de commentaires, de documents, de pièces jointes et de révision permettent de centraliser l'idéation et l'exécution.

Prêt à abandonner les outils multiples et à créer une présence LinkedIn stratégique, cohérente et évolutive ? Choisissez l'un de ces modèles, intégrez-le à votre routine hebdomadaire et laissez ClickUp être la force vive qui fait tourner votre moteur marketing.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !