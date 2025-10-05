Modèles gratuits pour atteindre vos objectifs en 12 semaines

Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours occupé, mais sans jamais avancer ? 😩

Des études montrent que 92 % des gens ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs à long terme, non pas parce qu'ils manquent de motivation, mais parce qu'ils n'ont pas de plan clair et réalisable. Sans le bon système, les objectifs sont mis de côté, les listes à faire deviennent ingérables et la progression stagnante.

Et soyons honnêtes : la plupart des « modèles de planification d'objectifs » que vous trouvez en ligne sont soit des feuilles de calcul fades, soit des agendas surchargés qui créent plus de stress que de structure.

Ce guide change la donne. Nous vous présenterons les modèles gratuits « 12-Week Year » (Année en 12 semaines) de ClickUp, conçus pour vous aider à planifier plus intelligemment, à rester concentré et à créer une dynamique semaine après semaine, sans vous épuiser. 💪📆

Que sont les modèles « 12 semaines par an » ?

les modèles « 12-Week Year » sont des outils de planification structurés conçus pour vous aider à accomplir plus en 12 semaines que la plupart des gens en 12 mois. Ils décomposent vos grands objectifs en étapes ciblées et réalisables sur 12 semaines, remplaçant la planification annuelle traditionnelle par un cycle plus court et plus efficace.

Ces modèles comprennent généralement :

Sections de définition des objectifs pour définir votre vision et vos objectifs 🎯

Cadres de planification hebdomadaire et quotidienne pour hiérarchiser les tâches 📆

Outils de suivi de la progression pour mesurer les performances 📊

Des espaces dédiés au compte et à la réflexion pour évaluer et ajuster vos stratégies 📝​

En utilisant un modèle « 12 semaines par an », vous pouvez maintenir la clarté, la structure et la dynamique, garantissant ainsi une progression constante vers vos objectifs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'année en 12 semaines ?

Un modèle solide de 12 semaines par an permet de garder les choses réalisables, traçables et motivantes, le tout en un seul endroit. Voici ce qu'il faut rechercher 👇

Définissez clairement votre « pourquoi » : prévoyez un espace pour noter votre vision à long terme qui alimente vos objectifs à court terme

Choisissez 2 ou 3 objectifs principaux par cycle : sélectionnez un modèle qui vous aide à vous concentrer sur un nombre réduit d'objectifs, mais qui ont un impact important

Divisez vos objectifs en tâches hebdomadaires/quotidiennes : utilisez des modèles qui simplifient la mise en œuvre grâce à des étapes claires

mesurez facilement vos progrès* : utilisez des tableaux de bord, des suivis d'habitudes ou des barres de progression pour vous responsabiliser

Réfléchissez chaque semaine : choisissez un modèle qui comprend des sections de révision pour évaluer les réussites, les échecs et les leçons apprises

Organisez votre temps intelligemment : découvrez des outils qui vous aideront à forfaiter votre stratégie, à créer des tampons et à exécuter vos blocs

Optez pour une disposition simple : utilisez des modèles faciles à utiliser et qui ne nécessitent pas d'apprentissage particulier

⚡ Archive des modèles : Associez votre planification annuelle sur 12 semaines à des modèles de rapports d'avancement pour évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et maintenir votre élan semaine après semaine

aperçu des modèles pour une année en 12 semaines

Les meilleurs modèles pour une année en 12 semaines

Beaucoup d'entre nous commencent l'année avec de grands objectifs, pour finalement perdre de vue leurs objectifs vers la mi-février. Et lorsque le quatrième trimestre arrive, nous nous efforçons de rattraper notre retard. C'est là que la méthode « 12-Week Year » change la donne. Au lieu de planifier pour 12 mois, vous considérez chaque période de 12 semaines comme une année complète, ce qui renforce l'urgence, la clarté et l'exécution.

Mais il ne suffit pas d'avoir un état d'esprit gagnant ; vous avez besoin d'un système qui vous permette de donner de la visibilité à votre plan, de rendre vos tâches réalisables et de mesurer vos progrès. C'est là que ClickUp excelle. Cet outil de productivité très puissant facilite l'utilisation de ces modèles grâce à des vues personnalisables (liste, tableau, calendrier) et un suivi en temps réel.

Les modèles 12-Week Year ci-dessous vous aideront à transformer vos plans en résultats exceptionnels. Et lorsqu'ils sont associés à ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous ne vous contentez pas de planifier, vous atteignez vos objectifs chaque semaine.

1. Modèle de forfait sur 12 semaines ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez vos objectifs à long terme en actions hebdomadaires à l'aide du modèle de planification sur 12 semaines de ClickUp

Le modèle de plan sur 12 semaines ClickUp vous aide à décomposer vos objectifs ambitieux en actions hebdomadaires gérables que vous pouvez réellement mener à bien. Au lieu de vous concentrer sur un plan annuel qui peut sembler intimidant, ce modèle vous permet de rester concentré sur un cycle de 12 semaines, idéal pour vos objectifs personnels, vos projets d'équipe ou même vos jalons de remise en forme. Chaque grand objectif est divisé en sous-tâches gérables, avec un suivi automatique de la progression afin que vous sachiez toujours où vous en êtes.

Vous pouvez regrouper les tâches par catégories (travail, santé, apprentissage), fixer des dates d'échéances pour prendre de bonnes habitudes, et joindre des checklist ou des ressources pour chaque semaine. Ce modèle est suffisamment flexible pour vous permettre de noter toutes vos idées, puis de les transformer en un plan structuré.

📸 Disponible en vue liste et en vue calendrier pour un aperçu hebdomadaire.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Le suivi automatique de la progression vous permet de rester responsable sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles

Les catégories personnalisées et les dates d'échéance facilitent la prise d'habitudes

Les pièces jointes et les checklist permettent d'organiser les tâches hebdomadaires

S'adapte aux objectifs individuels comme à la planification inter-équipes

✅ Idéal pour : *Les personnes ou les équipes axées sur les objectifs qui souhaitent diviser des objectifs trimestriels ambitieux en actions hebdomadaires et mesurables, qu'il s'agisse de jalons importants pour un produit, d'objectifs de remise en forme ou de plans d'apprentissage

2. Modèle d'objectifs SMART ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et organisez vos objectifs SMART à l'aide du modèle ClickUp SMART Goals

Le modèle ClickUp SMART Goals vous aide à transformer des intentions vagues en étapes claires et réalisables. Basé sur le cadre SMART (spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, limité dans le temps), il vous guide dans la définition d'objectifs qui tiennent la route. Grâce à des feuilles de travail et des vues telles que Goal Status et SMART Goal Worksheet, vous pouvez diviser les grands objectifs en jalons mesurables, attribuer des propriétaires et suivre la progression hebdomadaire.

Les mises à jour en temps réel indiquent si les objectifs sont en bonne voie ou en danger, ce qui permet de garder le contrôle.

📸 Disponible dans les statuts « État des objectifs » et dans la vue Tableau pour un suivi facile.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Des feuilles de travail guidées garantissent que chaque objectif répond aux critères SMART

Les libellés de statut (En bonne voie, À risque, Hors voie) permettent de garder la visibilité des priorités

Utilisez la feuille de travail SMART Objective de ClickUp pour définir des objectifs clairs et réalisables à l'aide de champs guidés

La vue Tableau « Goal Effort » (Effort par rapport aux objectifs) vous aide à identifier les objectifs qui demandent le plus de temps, tandis que le suivi en temps réel (avec des statuts tels que « On Track » (En bonne voie) ou « Off Track » (Hors voie)) vous permet de savoir ce qui nécessite votre attention.

Vous pouvez même les associer aux tableaux de bord ClickUp pour visualiser le nombre d'objectifs SMART « en bonne voie » cette semaine ou automatiser les rappels de tâches pour les échéances des objectifs.

✅ Idéal pour : les planificateurs stratégiques, les fondateurs ou les chefs d'équipe qui souhaitent définir des objectifs mesurables et suivre la progression hebdomadaire à l'aide du cadre SMART

3. Modèle de document ClickUp Smart Objectifs

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de document « Smart Goals » (Objectifs intelligents) de ClickUp pour évaluer vos objectifs à l'aide d'une checklist à activer/désactiver qui décompose chaque critère SMART à l'aide d'exemples clairs

Le modèle ClickUp SMART Goals Doc est parfait pour une planification lente et réfléchie avant de passer à l'action. Au lieu de vous lancer dans les tâches, vous utilisez les invites guidées de ClickUp Docs, telles que « Que allez-vous mesurer ? », pour affiner vos objectifs. Les menus déroulants vous permettent d'effectuer une évaluation de la difficulté ou des obstacles, tandis que la checklist SMART garantit que seuls les objectifs réalisables sont retenus.

📸 Disponible dans Docs avec des fonctionnalités de modification en cours collaborative.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Une checklist à activer/désactiver garantit que chaque objectif répond aux critères SMART

Des invites vous aident à transformer des objectifs vagues en résultats concrets

Évaluez les compétences, l'effort et les obstacles à l'aide de menus déroulants

Affichez les champs personnalisés inclus dans le modèle de document Smart Goals de ClickUp, conçu pour vous inviter à définir des objectifs réfléchis

Tout cela est rendu possible grâce à ClickUp Docs, qui vous offre un espace collaboratif épuré pour rédiger et effectuer la modification en cours de vos objectifs (parfois avec votre équipe). Vous pouvez commenter, co-éditer et transformer vos objectifs finaux directement en tâches, ce qui facilite le passage de l'idée à l'exécution.

✅ Idéal pour : Les stratèges et les planificateurs en étape initiale qui ont besoin d'un espace dédié pour affiner et valider leurs objectifs de manière collaborative

4. Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez une vue Liste classée par catégories de vos objectifs par initiative, telles que l'efficacité opérationnelle et la croissance, avec des étiquettes de statut, des équipes et des dates d'échéance à l'aide du modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp facilite l'exécution en mapper chaque objectif en actions plus petites et faciles à suivre. Les vues telles que « Objectifs », « Actions » et « Échéancier » permettent de tout afficher, tandis que les balises « État de l'objectif » (En bonne voie, À risque, En retard) fournissent un statut instantané.

📸 Disponible en affichage liste et vue Tableau avec options d'échéancier.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Disposition orientée vers l'action avec des échéances et des jalons

Afficher l'échéancier pour planifier les étapes clés

Tableau de bord des objectifs pour suivre la progression hebdomadaire

Rappels ClickUp et jalons ClickUp intégrés pour rester concentré, responsable et motivé

Vue Tableau de ClickUp affichant les objectifs SMART classés par état de santé

✅ Idéal pour : Les stratèges d'entreprise ou les chefs d'équipe qui recherchent un modèle apprécié de toute l'équipe pour la définition d'objectifs, reliant chaque objectif à des échéanciers, des jalons et des actions hebdomadaires mesurables

5. Modèle ClickUp « Objectifs, signaux, mesures »

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez les efforts de votre équipe, suivez les indicateurs clés et restez concentré sur les résultats stratégiques grâce au modèle « Goals Signals Measures » (Objectifs, signaux, mesures) de ClickUp

Le modèle ClickUp Objectifs Signaux Mesures vous aide à affiner votre planification en se concentrant sur trois éléments : les objectifs, les signaux qui indiquent la progression et les résultats mesurables. Organisé dans une vue Tableau ClickUp claire, il vous permet de suivre les signaux à l'aide de champs personnalisés et d'automatiser les alertes lorsque la progression prend du retard.

📸 Disponible en vue Tableur avec des champs personnalisables.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos objectifs, vos signaux et vos indicateurs dans une seule vue pour afficher

Identifiez instantanément les risques grâce aux champs de statut personnalisés

Champs personnalisés pour le suivi des pourcentages des indicateurs clés de performance, des cibles et des résultats réels

Automatisations ClickUp pour signaler les risques ou les jalons manqués

Utilisez des formules pour mettre à jour automatiquement votre progression

✅ Idéal pour : *les équipes stratégiques qui recherchent un cadre de définition d'objectifs liant les résultats à des indicateurs mesurables

à lire également : * Les meilleures applications de suivi des objectifs (gratuites et payantes)

6. Modèle ClickUp pour la définition d'objectifs individuels

Obtenir un modèle gratuit Définissez et suivez efficacement vos objectifs de développement personnel à l'aide du modèle de définition d'objectifs individuels de ClickUp

Le modèle ClickUp Individuals Goal Setting Template simplifie la planification des objectifs personnels. Avec des champs tels que « Pourquoi est-ce que je me fixe cet objectif ? » et « Compétences requises », il vous aide à réfléchir avant de vous engager. Les notes de journal, les affichages des progrès et les ventilations par catégorie (santé, apprentissage, finances) vous permettent de rester motivé et concentré.

📸 Disponible en vue Liste et vue Tableur avec des sections de type journal.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Des invitations de réflexion pour clarifier vos objectifs personnels

Suivi visuel de la progression pour rester motivé

Organisez vos objectifs par catégorie pour plus de clarté

Ajoutez des notes dans votre journal à côté des étapes à suivre

✅ Idéal pour : les professionnels très occupés, les télétravailleurs ou toute personne souhaitant sérieusement transformer ses objectifs personnels en actions cohérentes

7. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez vos objectifs trimestriels de manière visuelle grâce au modèle d'objectifs annuels de ClickUp

Le modèle d'objectifs annuels ClickUp vous aide à maintenir votre élan tout au long de l'année. Au lieu de fixer un objectif annuel vague, vous le divisez en thèmes trimestriels et en actions mensuelles. Les objectifs deviennent des tâches que vous pouvez attribuer, suivre et revoir régulièrement, afin de vous assurer qu'ils ne dévient pas.

📸 Disponible en vue Tableau et en vue Tâche pour les ventilations trimestrielles.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Structurez vos objectifs sous forme d'objectifs ClickUp , puis divisez-les en actions trimestrielles et mensuelles

Convertissez vos objectifs en tâches ClickUp avec des propriétaires et des dates d'échéance

Vérifiez régulièrement votre progression grâce aux checklists intégrées

Ajustez vos objectifs en cours d'année sans tout recommencer depuis le début

✅ Idéal pour : Toute personne souhaitant atteindre ses objectifs annuels en les divisant en actions mensuelles gérables et en restant sur la bonne voie tout au long de l'année

8. Modèle OKRS et objectifs de ClickUp Company

Obtenir un modèle gratuit Alignez les objectifs d'entreprise et obtenez des résultats mesurables dans tous les services à l'aide du modèle ClickUp Company OKRs & Objectifs avec étiquette de priorité intégrée

Le modèle OKR et objectifs de ClickUp Company permet d'aligner les objectifs commerciaux entre les différents services. Les objectifs, les résultats clés et les initiatives sont mapper dans une hiérarchie avec des barres de progression, des champs KPI et des mises à jour de formule. Les équipes peuvent soumettre leurs OKR via les formulaires ClickUp, créant ainsi un tableau de bord OKR à l'échelle de l'entreprise.

📸 Disponible dans le tableau de bord OKR et les vues Liste.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposez les objectifs de l'entreprise en OKR mesurables

Suivez le pourcentage des indicateurs clés de performance (KPI) grâce à des champs personnalisés et des formules

Recueillez les OKR des dirigeants à l'aide de formulaires

Alignez vos tâches quotidiennes sur les objectifs de l'entreprise

✅ Idéal pour : Les organisations qui souhaitent déployer des OKR à l'échelle de l'entreprise avec une responsabilité claire, un suivi en temps réel et une visibilité à l'échelle de l'équipe

9. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Personnalisez votre profil et vos objectifs SMART pour l'année à l'aide du modèle d'objectifs annuels de ClickUp

Le modèle d'objectifs annuels ClickUp vous permet de planifier simultanément vos objectifs personnels et professionnels. À l'aide des critères SMART, vous définissez vos cibles annuelles, les décomposez en étapes et anticipez les risques.

📸 Disponible dans la vue Tableur structurée.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez vos objectifs personnels et professionnels sans qu'ils se chevauchent

Divisez vos objectifs annuels en petites étapes mensuelles

Les champs de gestion des risques vous préparent aux revers éventuels

Restez responsable grâce à des cycles de révision et des responsabilités

Définissez les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs annuels, attribuez des propriétaires et fixez des échéances grâce à ce tableau structuré de suivi des objectifs ClickUp

Vous trouverez également une section consacrée à la gestion des risques pour vous aider à anticiper et à prévenir les contretemps, ainsi que des champs pour les échéanciers, les responsabilités et les cycles de révision afin de rester responsable.

✅ Idéal pour : Les professionnels et les équipes axés sur les objectifs qui souhaitent planifier leurs objectifs personnels et organisationnels en parallèle tout en organisant leur exécution

10. Modèle OKR ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les objectifs, harmonisez les équipes et mesurez la progression chaque trimestre grâce au modèle OKR ClickUp pour une exécution rationalisée des objectifs

Le modèle OKR ClickUp aide les équipes à suivre les objectifs et les résultats trimestriels. Chaque OKR est structuré avec des sous-tâches pour les initiatives, tandis que la progression calculée automatiquement met à jour l'OKR parent. Dupliquez-le chaque trimestre pour un nouveau cycle sans avoir à le configurer.

📸 Disponible en vue Liste et formulaire pour l'envoi et le suivi.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Hérarchie OKR préremplie pour une installation fluide

Les champs calculés automatiquement permettent le suivi de la progression

Champs personnalisés pour l'équipe, le trimestre et les initiatives

Dupliquez-les facilement pour chaque nouveau cycle

✅ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles, les chefs de projet et les responsables qui souhaitent disposer d'un système reproductible pour gérer les OKR ou définir des cibles à l'échelle de l'entreprise ou des exemples d'OKR au niveau de l'équipe

11. Modèle KPI ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez et surveillez les indicateurs de performance clés dans tous les services grâce au modèle KPI de ClickUp, qui comprend des étiquettes de statut, des valeurs cibles et des indicateurs de performance réels

Le modèle KPI ClickUp suit les indicateurs qui comptent. Avec des champs tels que « Cible », « Réel » et « Pourcentage de progression », il se met à jour automatiquement lorsque vous enregistrez des données. Regroupez les KPI par service ou par niveau de risque afin de garder une visibilité sur les performances pendant les cycles de 12 semaines.

📸 Disponible dans les vues Résumé et Tableau de progression.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Les champs basés sur des formules mettent automatiquement à jour les indicateurs clés de performance (KPI)

Affichez la progression réalisée sous forme de résumé ou de tableau

Identifiez les risques à un stade précoce grâce à des indicateurs visuels

Regroupez les indicateurs clés de performance par service ou par priorité

✅ Idéal pour : les équipes et les responsables qui souhaitent suivre les indicateurs de performance, identifier rapidement les lacunes et rester en phase avec les objectifs de l'entreprise

12. Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre semaine en un coup d'œil grâce au modèle coloré de planificateur hebdomadaire de ClickUp, organisé par jour et équipé de rappels sous forme de note autocollantes et de sections mensuelles

Le modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp organise votre semaine grâce à une disposition colorée de type Tableau blanc. Chaque jour dispose d'une colonne pour les tâches et les notes autocollantes, vous permettant de glisser-déposer et de code par couleur vos priorités. Les mises à jour en temps réel garantissent la flexibilité de votre planning.

📸 Disponible dans ClickUp Tableau blanc avec des visuels de type note.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Forfait vos tâches hebdomadaires à l'aide d'un système visuel de glisser-déposer

Utilisez la couleur pour indiquer l'urgence ou le type

Collaborez en direct grâce aux modifications en temps réel sur le Tableau blanc

Réutilisez les dispositions hebdomadaires pour une cohérence continue

✅ Idéal pour : les penseurs visuels, les entrepreneurs indépendants, les enseignants ou les équipes agiles qui préfèrent un système de planification hebdomadaire par glisser-déposer

13. Modèle de diagramme des jalons ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les phases clés et les échéances de vos projets grâce au modèle de diagramme des jalons de ClickUp, qui utilise une disposition codée en couleur pour suivre vos objectifs, vos tâches et vos réalisations au fil du temps

Le modèle de diagramme des jalons ClickUp permet de visualiser les phases clés d'un projet à l'aide de repères clairs de jalons, offrant ainsi une représentation claire de l'avancement du projet. Conçu sur Tableau blanc, il vous permet de mapper les lancements, les échéances et les dépendances dans un échéancier collaboratif et en couleur.

📸 Disponible en affichage Tableau blanc et vue Tableau.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez les jalons tout au long de l'échéancier du projet

Ajoutez des notes autocollantes pour les livrables et les tâches

Reliez les jalons à l'aide de flèches pour montrer les dépendances

Passez à la vue Tableau pour le suivi des étapes

✅ Idéal pour : les équipes travaillant sur des projets urgents, des lancements de produits ou des campagnes où la visibilité sur les points de contrôle et les dépendances clés est essentielle

14. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et gérez votre travail quotidien grâce au modèle de gestion des tâches de ClickUp, avec la fonctionnalité de statuts personnalisables tels que « À faire », « En cours » et « Achevé »

Le modèle de gestion des tâches ClickUp organise le travail en listes d'actions, d'idées et de tâches en attente. Plusieurs vues (liste, tableau, calendrier, boîte) vous permettent de gérer les priorités, de planifier les tâches et d'équilibrer la charge de travail au sein de votre équipe.

📸 Disponible en vue Liste, vue Tableau, Calendrier et vue Équipe.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos tâches en listes actives, futures et en attente

Changez d'afficher pour gérer par temps, par étape ou par charge de travail

Utilisez les automatisations pour les tâches récurrentes ou les rappels

Suivez la priorité, le propriétaire et les services grâce aux champs personnalisés

✅ Idéal pour : Les équipes qui jonglent avec plusieurs projets et qui ont besoin d'un système simple et personnalisable pour rester organisées et alignées

📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste à faire fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur propre système de hiérarchisation pour la gestion des tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles plutôt que sur les tâches à forte valeur, sans hiérarchisation efficace. Les priorités de tâches de ClickUp transforment votre façon de visualiser et d'aborder les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par quoi commencer.

à lire également : * Modèles gratuits de gestion des tâches dans ClickUp et Excel

15. Modèle de tableau blanc pour l'échéancier du projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez l'ensemble de votre projet du début à la fin à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Project Timeline

Le modèle de tableau blanc ClickUp Project Timeline transforme vos plans en calendriers visuels. Faites glisser des blocs, établissez la connexion entre des jalons et prenez des notes, le tout sur un seul canevas partagé. Ajoutez des propriétaires, des échéances ou des documents liés directement aux jalons.

📸 Disponible en affichage Tableau blanc avec des blocs visuels.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des échéanciers de manière visuelle grâce à des blocs glisser-déposer

Relié les jalons pour montrer les dépendances

Ajoutez du contexte à l'aide de notes autocollantes ou de documents joints

Gardez la planification du projet ouverte et collaborative afin que tout le monde puisse suivre la progression du projet sans friction

✅ Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes interfonctionnelles qui recherchent un moyen flexible et visuel de co-créer des échéanciers, de clarifier les responsabilités et de maintenir la dynamique

16. Modèle de calendrier de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez facilement plusieurs projets à l'aide du modèle de calendrier de projet ClickUp, avec la fonctionnalité de priorités des tâches, d'étapes, de budgets et d'équipes de livraison, affiché dans une vue structurée

Le modèle de calendrier de projet ClickUp regroupe plusieurs projets actifs dans un seul tableau de bord. Passez de la vue Liste à la vue Tableau et à la vue Échéancier pour voir les phases, les échéances et les chevauchements, tout en effectuant le suivi des budgets et des propriétaires grâce aux champs intégrés.

📸 Disponible en vue Liste, vue Tableau et échéancier.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez plusieurs projets dans un résumé unique à afficher

Visualisez les chevauchements grâce à la planification par échéancier

Suivez les budgets, les étapes et les durées grâce à des champs spécifiques

Changez d'afficher pour gérer à votre façon

Visualisez les calendriers et les étapes des projets sur une interface de calendrier à l'aide de la vue Échéancier de ClickUp, qui aide les équipes à organiser les livrables en fonction des phases du projet

Visualisez les chevauchements grâce à la planification par échéancier. Grâce aux champs intégrés pour les équipes, les budgets et les durées, il est facile d'aligner les ressources et de prendre des décisions en toute confiance, en fonction des délais.

✅ Idéal pour : les chefs de projet, les équipes opérationnelles et les PMO qui recherchent un moyen clair et personnalisable de planifier, suivre et hiérarchiser plusieurs projets

📚 À lire également : Comment suivre efficacement le suivi de votre projet

17. Modèle ClickUp Habit Tracker

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement vos habitudes quotidiennes telles que la lecture, l'hydratation et le nombre d'étapes grâce au modèle ClickUp Habit Tracker

Le modèle ClickUp Habit Tracker vous aide à prendre de nouvelles habitudes grâce à des sous-tâches quotidiennes et des barres de progression. Chaque mois, il génère automatiquement de nouvelles tâches et vous pouvez suivre vos progrès, le nombre d'étapes franchies, le nombre de pages lues ou vos habitudes de bien-être, tout en tenant votre journal de gratitude.

📸 Disponible en vue liste et vue Tableau avec progression visuelle.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Générez automatiquement des sous-tâches quotidiennes pour chaque habitude

Suivez vos progrès grâce aux barres de progression intégrées

Personnalisez les champs personnalisés pour le bien-être, l'apprentissage ou les routines

Ajoutez un journal de gratitude pour cultiver la pleine conscience

✅ Idéal pour : Toute personne qui a fait la validation d'améliorer son quotidien, qu'elle se concentre sur son bien-être, sa productivité ou son développement personnel

Vous voulez aller au-delà des listes d'habitudes génériques ? Utilisez ClickUp Brain pour créer un outil de suivi parfaitement adapté à votre mode de vie. Idée rapide : « Créez un suivi hebdomadaire des habitudes pour un télétravailleur à temps plein, incluant le fitness, la lecture, l'hydratation et les limites de temps d'écran. »

Créez un outil de suivi hebdomadaire des habitudes adapté aux télétravailleurs à temps plein, en mettant l'accent sur le fitness, la lecture, l'hydratation et les limites de temps d'écran à l'aide de ClickUp Brain

18. Modèle de bloc de calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez facilement vos tâches personnelles, de travail et de pause à l'aide du modèle ClickUp Schedule Blocking Template

Le modèle ClickUp Schedule Blocking Template divise votre journée en blocs de temps intentionnels. Chaque bloc est libellé avec le type de tâche, la disponibilité ou l'emplacement. Les vues du calendrier permettent de garder votre emploi du temps clair et permettent de se synchroniser directement avec Google Agenda.

📸 Disponible à afficher en affichage quotidien, hebdomadaire et mensuel.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Forfait des blocs de temps dédiés à l'aide d'un champ (menu déroulant)

Ajoutez des rappels ou effectuez l'automatisation des mises à jour

Planifiez facilement via les formulaires pour des entrées rapides

Planifiez et hiérarchisez facilement vos évènements grâce au formulaire de planification personnalisable de ClickUp, conçu pour une meilleure gestion du temps et plus de clarté

Tout se synchronise avec Google Agenda, et vous pouvez définir des rappels ou automatiser les mises à jour pour gagner du temps.

✅ Idéal pour : les freelances, les propriétaires d'entreprise et les professionnels qui souhaitent rester productifs et planifier leur journée de manière réfléchie

19. Modèle de productivité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez efficacement vos livres, cours et tâches grâce au modèle de productivité ClickUp pour rester concentré, organisé et en constante progression vers vos objectifs personnels

Le modèle de productivité ClickUp centralise tout (travail, courses, apprentissage et objectifs personnels) dans un seul tableau de bord. Avec des listes pour les tâches à faire, les achats à effectuer, les apprentissages à réaliser et bien plus encore, il s'adapte à un agenda, un outil de suivi ou un bullet journal.

📸 Disponibles dans les listes, les documents et les tableaux de bord pour plus de flexibilité.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez tous vos objectifs personnels et professionnels depuis un seul et même hub

Utilisez des listes glisser-déposer pour hiérarchiser les tâches

Décomposez vos objectifs en sous-tâches réalisables à l'aide de la hiérarchie visuelle des tâches de ClickUp

Ajoutez des journaux ou des notes directement dans le modèle

✅ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un système simple et centralisé pour gérer ses objectifs personnels et professionnels avec clarté et concentration

📚 À lire également : Facteurs influençant la productivité au travail

20. Modèle de matrice d'Eisenhower ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez efficacement vos tâches à l'aide du modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp, en les classant par ordre d'urgence et d'importance

Le modèle ClickUp Eisenhower Matrix trie les tâches par urgence et importance. Une disposition en quatre quadrants indique ce qu'il faut à faire, planifier, déléguer ou supprimer. Le codage couleur et les champs personnalisés permettent de clarifier instantanément les priorités.

📸 Disponible en affichage liste, Calendrier et Tableau blanc.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez vos priorités grâce au tri par quadrants

Organisez automatiquement vos tâches à l'aide des champs d'urgence/d'importance

Passez du tableau blanc à la liste pour plus de flexibilité

Concentrez-vous uniquement sur le travail urgent et de haute valeur

✅ Idéal pour : les personnes ou les équipes qui jonglent avec plusieurs objectifs et qui ont besoin d'un système simple pour hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance

💡Conseil de pro : vous découvrez la matrice d'Eisenhower ou vous souhaitez rafraîchir vos connaissances sur son fonctionnement dans la vie réelle ? Regardez la vidéo pour découvrir comment l'utiliser efficacement et commencer à prendre des décisions plus judicieuses au quotidien.

Réussissez vos 12 semaines avec ClickUp !

Les grands objectifs nécessitent plus que de la motivation. Ils nécessitent un plan qui fonctionne réellement. Le programme « 12-Week Year » est plus qu'un simple agenda, c'est un système efficace pour atteindre vos objectifs. Il apporte de la clarté, affine votre système d'exécution et aligne chaque tâche sur votre vision convaincante de la réussite.

Grâce à ces modèles ClickUp gratuits pour une année de 12 semaines, vous pouvez mettre fin au chaos et commencer le suivi de votre progression réelle semaine après semaine.

De la création d'habitudes aux OKR d'équipe, vous trouverez ici un modèle pour chaque objectif et chaque flux de travail. Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de partir de zéro ; il vous suffit d'entrer vos objectifs et de laisser ClickUp vous guider pendant les 12 prochaines semaines.

Alors n'hésitez plus, optez pour un forfait plus intelligemment, agissez plus rapidement et enfin terminez vos tâches. Votre trimestre le plus productif commence maintenant. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! 🙌