Modèles gratuits pour atteindre vos objectifs en 12 semaines

Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours occupé, mais sans jamais avancer ? 😩
Des études montrent que 92 % des gens ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs à long terme, non pas parce qu'ils manquent de motivation, mais parce qu'ils n'ont pas de plan clair et réalisable. Sans le bon système, les objectifs sont mis de côté, les listes à faire deviennent ingérables et la progression stagnante.
Et soyons honnêtes : la plupart des « modèles de planification d'objectifs » que vous trouvez en ligne sont soit des feuilles de calcul fades, soit des agendas surchargés qui créent plus de stress que de structure.
Ce guide change la donne. Nous vous présenterons les modèles gratuits « 12-Week Year » (Année en 12 semaines) de ClickUp, conçus pour vous aider à planifier plus intelligemment, à rester concentré et à créer une dynamique semaine après semaine, sans vous épuiser. 💪📆
Que sont les modèles « 12 semaines par an » ?
les modèles « 12-Week Year » sont des outils de planification structurés conçus pour vous aider à accomplir plus en 12 semaines que la plupart des gens en 12 mois. Ils décomposent vos grands objectifs en étapes ciblées et réalisables sur 12 semaines, remplaçant la planification annuelle traditionnelle par un cycle plus court et plus efficace.
Ces modèles comprennent généralement :
- Sections de définition des objectifs pour définir votre vision et vos objectifs 🎯
- Cadres de planification hebdomadaire et quotidienne pour hiérarchiser les tâches 📆
- Outils de suivi de la progression pour mesurer les performances 📊
- Des espaces dédiés au compte et à la réflexion pour évaluer et ajuster vos stratégies 📝
En utilisant un modèle « 12 semaines par an », vous pouvez maintenir la clarté, la structure et la dynamique, garantissant ainsi une progression constante vers vos objectifs.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'année en 12 semaines ?
Un modèle solide de 12 semaines par an permet de garder les choses réalisables, traçables et motivantes, le tout en un seul endroit. Voici ce qu'il faut rechercher 👇
- Définissez clairement votre « pourquoi » : prévoyez un espace pour noter votre vision à long terme qui alimente vos objectifs à court terme
- Choisissez 2 ou 3 objectifs principaux par cycle : sélectionnez un modèle qui vous aide à vous concentrer sur un nombre réduit d'objectifs, mais qui ont un impact important
- Divisez vos objectifs en tâches hebdomadaires/quotidiennes : utilisez des modèles qui simplifient la mise en œuvre grâce à des étapes claires
- mesurez facilement vos progrès* : utilisez des tableaux de bord, des suivis d'habitudes ou des barres de progression pour vous responsabiliser
- Réfléchissez chaque semaine : choisissez un modèle qui comprend des sections de révision pour évaluer les réussites, les échecs et les leçons apprises
- Organisez votre temps intelligemment : découvrez des outils qui vous aideront à forfaiter votre stratégie, à créer des tampons et à exécuter vos blocs
- Optez pour une disposition simple : utilisez des modèles faciles à utiliser et qui ne nécessitent pas d'apprentissage particulier
⚡ Archive des modèles : Associez votre planification annuelle sur 12 semaines à des modèles de rapports d'avancement pour évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et maintenir votre élan semaine après semaine
aperçu des modèles pour une année en 12 semaines
|Nom du modèle
|Télécharger le modèle
|Idéal pour
|Meilleures fonctionnalités
|mettre en forme visuel
|Modèle de forfait sur 12 semaines ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Individus, équipes, chefs de projet
|Répartition hebdomadaire, suivi automatique de la progression, catégories, checklist
|Liste ClickUp, calendrier
|Modèle d'objectifs SMART ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Planificateurs stratégiques, fondateurs, chefs d'équipe
|Feuilles de calcul SMART, suivi de statut, affichage sous forme de tableau, rappels
|Liste ClickUp, tableau
|Modèle de document ClickUp Smart Objectifs
|Obtenir un modèle gratuit
|Stratèges, planificateurs en phase de démarrage
|Instructions guidées, checklist SMART, menus déroulants, documents collaboratifs
|ClickUp document
|Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Stratèges d'entreprise, chefs d'équipe
|Étapes à suivre, échéancier afficher, tableau de bord des objectifs, rappels
|Liste, tableau et échéancier ClickUp
|Modèle ClickUp « Objectifs, signaux, mesures »
|Obtenir un modèle gratuit
|Équipes stratégiques
|Objectifs, signaux, indicateurs dans une seule vue, champs personnalisés, automatisations
|Tableau ClickUp
|Modèle ClickUp pour la définition d'objectifs individuels
|Obtenir un modèle gratuit
|Professionnels, télétravailleurs
|Invites de réflexion, suivi des progrès, notes de journal
|Liste ClickUp, tableau
|Modèle d'objectifs annuels ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Agendas annuels, équipes
|Répartition trimestrielle/mensuelle, gestion des risques, cycles de révision
|Tableau ClickUp, Tâche
|Modèle OKR et objectifs de l'entreprise ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Organisations, chefs de service
|Hiérarchie OKR, champs KPI, formulaires, tableau de bord
|Liste ClickUp, tableau de bord
|Modèle d'objectifs annuels ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Professionnels et équipes axés sur les objectifs
|Objectifs SMART, étapes mensuelles, champs de risque, cycles de révision
|Tableau ClickUp
|Modèle OKR ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Équipes interfonctionnelles, chefs de projet
|Hiérarchie OKR préremplie, progression automatique, champs personnalisés
|Liste ClickUp, formulaire
|Modèle KPI ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Teams, managers
|Champ basés sur des formules, vues de résumé/vue Tableau, indicateurs de risque
|Liste ClickUp, Tableau
|Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Penseurs visuels, entrepreneurs indépendants, équipes agiles
|Glisser-déposer, code couleur, notes autocollantes, modifications en temps réel
|Tableau blanc ClickUp
|Modèle de diagramme des jalons ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Équipes de projet, lancements de produits
|Jalons visuels, notes autocollantes, dépendances, vue Tableau
|Tableau blanc ClickUp, tableau
|Modèle de gestion des tâches ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Teams, gestionnaires de projet
|Éléments à prendre, affichages multiples, automatisations, priorités
|Liste, tableau, calendrier et Box ClickUp
|Modèle de tableau blanc pour l'échéancier du projet ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Chefs de projet de projet, équipes interfonctionnelles
|Échéanciers visuels, glisser-déposer, jalons liés
|Tableau blanc ClickUp
|Modèle de calendrier de projet ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Chefs de projet, opérations, PMO
|Tableau de bord multiprojets, échéancier, budgets, étapes
|Liste, Tableau et échéancier ClickUp
|Modèle ClickUp Habit Tracker
|Obtenir un modèle gratuit
|Pour tous ceux qui souhaitent prendre de nouvelles habitudes
|Sous-tâches quotidiennes, barres de progression, journalisation, génération automatique
|Liste ClickUp, tableau
|Modèle de bloc de calendrier ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Freelances, propriétaires d'entreprise
|Blocs de temps, rappels, synchroniser avec Google Agenda, formulaires
|Calendrier ClickUp, liste
|Modèle de productivité ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Toute personne gérant des objectifs personnels/professionnels
|Tableau de bord centralisé, glisser-déposer, journaux, sous-tâches
|Liste ClickUp, document
|Modèle de matrice d'Eisenhower ClickUp
|Obtenir un modèle gratuit
|Individus, équipes priorisant les tâches
|Tri par quadrants, champs d'urgence/d'importance, code couleur
|Liste ClickUp, calendrier, tableau blanc
Les meilleurs modèles pour une année en 12 semaines
Beaucoup d'entre nous commencent l'année avec de grands objectifs, pour finalement perdre de vue leurs objectifs vers la mi-février. Et lorsque le quatrième trimestre arrive, nous nous efforçons de rattraper notre retard. C'est là que la méthode « 12-Week Year » change la donne. Au lieu de planifier pour 12 mois, vous considérez chaque période de 12 semaines comme une année complète, ce qui renforce l'urgence, la clarté et l'exécution.
Mais il ne suffit pas d'avoir un état d'esprit gagnant ; vous avez besoin d'un système qui vous permette de donner de la visibilité à votre plan, de rendre vos tâches réalisables et de mesurer vos progrès. C'est là que ClickUp excelle. Cet outil de productivité très puissant facilite l'utilisation de ces modèles grâce à des vues personnalisables (liste, tableau, calendrier) et un suivi en temps réel.
Les modèles 12-Week Year ci-dessous vous aideront à transformer vos plans en résultats exceptionnels. Et lorsqu'ils sont associés à ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous ne vous contentez pas de planifier, vous atteignez vos objectifs chaque semaine.
1. Modèle de forfait sur 12 semaines ClickUp
Le modèle de plan sur 12 semaines ClickUp vous aide à décomposer vos objectifs ambitieux en actions hebdomadaires gérables que vous pouvez réellement mener à bien. Au lieu de vous concentrer sur un plan annuel qui peut sembler intimidant, ce modèle vous permet de rester concentré sur un cycle de 12 semaines, idéal pour vos objectifs personnels, vos projets d'équipe ou même vos jalons de remise en forme. Chaque grand objectif est divisé en sous-tâches gérables, avec un suivi automatique de la progression afin que vous sachiez toujours où vous en êtes.
Vous pouvez regrouper les tâches par catégories (travail, santé, apprentissage), fixer des dates d'échéances pour prendre de bonnes habitudes, et joindre des checklist ou des ressources pour chaque semaine. Ce modèle est suffisamment flexible pour vous permettre de noter toutes vos idées, puis de les transformer en un plan structuré.
📸 Disponible en vue liste et en vue calendrier pour un aperçu hebdomadaire.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Le suivi automatique de la progression vous permet de rester responsable sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles
- Les catégories personnalisées et les dates d'échéance facilitent la prise d'habitudes
- Les pièces jointes et les checklist permettent d'organiser les tâches hebdomadaires
- S'adapte aux objectifs individuels comme à la planification inter-équipes
✅ Idéal pour : *Les personnes ou les équipes axées sur les objectifs qui souhaitent diviser des objectifs trimestriels ambitieux en actions hebdomadaires et mesurables, qu'il s'agisse de jalons importants pour un produit, d'objectifs de remise en forme ou de plans d'apprentissage
2. Modèle d'objectifs SMART ClickUp
Le modèle ClickUp SMART Goals vous aide à transformer des intentions vagues en étapes claires et réalisables. Basé sur le cadre SMART (spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, limité dans le temps), il vous guide dans la définition d'objectifs qui tiennent la route. Grâce à des feuilles de travail et des vues telles que Goal Status et SMART Goal Worksheet, vous pouvez diviser les grands objectifs en jalons mesurables, attribuer des propriétaires et suivre la progression hebdomadaire.
Les mises à jour en temps réel indiquent si les objectifs sont en bonne voie ou en danger, ce qui permet de garder le contrôle.
📸 Disponible dans les statuts « État des objectifs » et dans la vue Tableau pour un suivi facile.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Des feuilles de travail guidées garantissent que chaque objectif répond aux critères SMART
- Les libellés de statut (En bonne voie, À risque, Hors voie) permettent de garder la visibilité des priorités
La vue Tableau « Goal Effort » (Effort par rapport aux objectifs) vous aide à identifier les objectifs qui demandent le plus de temps, tandis que le suivi en temps réel (avec des statuts tels que « On Track » (En bonne voie) ou « Off Track » (Hors voie)) vous permet de savoir ce qui nécessite votre attention.
Vous pouvez même les associer aux tableaux de bord ClickUp pour visualiser le nombre d'objectifs SMART « en bonne voie » cette semaine ou automatiser les rappels de tâches pour les échéances des objectifs.
✅ Idéal pour : les planificateurs stratégiques, les fondateurs ou les chefs d'équipe qui souhaitent définir des objectifs mesurables et suivre la progression hebdomadaire à l'aide du cadre SMART
3. Modèle de document ClickUp Smart Objectifs
Le modèle ClickUp SMART Goals Doc est parfait pour une planification lente et réfléchie avant de passer à l'action. Au lieu de vous lancer dans les tâches, vous utilisez les invites guidées de ClickUp Docs, telles que « Que allez-vous mesurer ? », pour affiner vos objectifs. Les menus déroulants vous permettent d'effectuer une évaluation de la difficulté ou des obstacles, tandis que la checklist SMART garantit que seuls les objectifs réalisables sont retenus.
📸 Disponible dans Docs avec des fonctionnalités de modification en cours collaborative.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Une checklist à activer/désactiver garantit que chaque objectif répond aux critères SMART
- Des invites vous aident à transformer des objectifs vagues en résultats concrets
- Évaluez les compétences, l'effort et les obstacles à l'aide de menus déroulants
Tout cela est rendu possible grâce à ClickUp Docs, qui vous offre un espace collaboratif épuré pour rédiger et effectuer la modification en cours de vos objectifs (parfois avec votre équipe). Vous pouvez commenter, co-éditer et transformer vos objectifs finaux directement en tâches, ce qui facilite le passage de l'idée à l'exécution.
✅ Idéal pour : Les stratèges et les planificateurs en étape initiale qui ont besoin d'un espace dédié pour affiner et valider leurs objectifs de manière collaborative
4. Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART ClickUp
Le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp facilite l'exécution en mapper chaque objectif en actions plus petites et faciles à suivre. Les vues telles que « Objectifs », « Actions » et « Échéancier » permettent de tout afficher, tandis que les balises « État de l'objectif » (En bonne voie, À risque, En retard) fournissent un statut instantané.
📸 Disponible en affichage liste et vue Tableau avec options d'échéancier.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Disposition orientée vers l'action avec des échéances et des jalons
- Afficher l'échéancier pour planifier les étapes clés
- Tableau de bord des objectifs pour suivre la progression hebdomadaire
- Rappels ClickUp et jalons ClickUp intégrés pour rester concentré, responsable et motivé
✅ Idéal pour : Les stratèges d'entreprise ou les chefs d'équipe qui recherchent un modèle apprécié de toute l'équipe pour la définition d'objectifs, reliant chaque objectif à des échéanciers, des jalons et des actions hebdomadaires mesurables
5. Modèle ClickUp « Objectifs, signaux, mesures »
Le modèle ClickUp Objectifs Signaux Mesures vous aide à affiner votre planification en se concentrant sur trois éléments : les objectifs, les signaux qui indiquent la progression et les résultats mesurables. Organisé dans une vue Tableau ClickUp claire, il vous permet de suivre les signaux à l'aide de champs personnalisés et d'automatiser les alertes lorsque la progression prend du retard.
📸 Disponible en vue Tableur avec des champs personnalisables.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Suivez vos objectifs, vos signaux et vos indicateurs dans une seule vue pour afficher
- Identifiez instantanément les risques grâce aux champs de statut personnalisés
- Champs personnalisés pour le suivi des pourcentages des indicateurs clés de performance, des cibles et des résultats réels
- Automatisations ClickUp pour signaler les risques ou les jalons manqués
- Utilisez des formules pour mettre à jour automatiquement votre progression
✅ Idéal pour : *les équipes stratégiques qui recherchent un cadre de définition d'objectifs liant les résultats à des indicateurs mesurables
à lire également : * Les meilleures applications de suivi des objectifs (gratuites et payantes)
6. Modèle ClickUp pour la définition d'objectifs individuels
Le modèle ClickUp Individuals Goal Setting Template simplifie la planification des objectifs personnels. Avec des champs tels que « Pourquoi est-ce que je me fixe cet objectif ? » et « Compétences requises », il vous aide à réfléchir avant de vous engager. Les notes de journal, les affichages des progrès et les ventilations par catégorie (santé, apprentissage, finances) vous permettent de rester motivé et concentré.
📸 Disponible en vue Liste et vue Tableur avec des sections de type journal.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Des invitations de réflexion pour clarifier vos objectifs personnels
- Suivi visuel de la progression pour rester motivé
- Organisez vos objectifs par catégorie pour plus de clarté
- Ajoutez des notes dans votre journal à côté des étapes à suivre
✅ Idéal pour : les professionnels très occupés, les télétravailleurs ou toute personne souhaitant sérieusement transformer ses objectifs personnels en actions cohérentes
7. Modèle d'objectifs annuels ClickUp
Le modèle d'objectifs annuels ClickUp vous aide à maintenir votre élan tout au long de l'année. Au lieu de fixer un objectif annuel vague, vous le divisez en thèmes trimestriels et en actions mensuelles. Les objectifs deviennent des tâches que vous pouvez attribuer, suivre et revoir régulièrement, afin de vous assurer qu'ils ne dévient pas.
📸 Disponible en vue Tableau et en vue Tâche pour les ventilations trimestrielles.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Structurez vos objectifs sous forme d'objectifs ClickUp, puis divisez-les en actions trimestrielles et mensuelles
- Convertissez vos objectifs en tâches ClickUp avec des propriétaires et des dates d'échéance
- Vérifiez régulièrement votre progression grâce aux checklists intégrées
- Ajustez vos objectifs en cours d'année sans tout recommencer depuis le début
✅ Idéal pour : Toute personne souhaitant atteindre ses objectifs annuels en les divisant en actions mensuelles gérables et en restant sur la bonne voie tout au long de l'année
8. Modèle OKRS et objectifs de ClickUp Company
Le modèle OKR et objectifs de ClickUp Company permet d'aligner les objectifs commerciaux entre les différents services. Les objectifs, les résultats clés et les initiatives sont mapper dans une hiérarchie avec des barres de progression, des champs KPI et des mises à jour de formule. Les équipes peuvent soumettre leurs OKR via les formulaires ClickUp, créant ainsi un tableau de bord OKR à l'échelle de l'entreprise.
📸 Disponible dans le tableau de bord OKR et les vues Liste.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Décomposez les objectifs de l'entreprise en OKR mesurables
- Suivez le pourcentage des indicateurs clés de performance (KPI) grâce à des champs personnalisés et des formules
- Recueillez les OKR des dirigeants à l'aide de formulaires
- Alignez vos tâches quotidiennes sur les objectifs de l'entreprise
✅ Idéal pour : Les organisations qui souhaitent déployer des OKR à l'échelle de l'entreprise avec une responsabilité claire, un suivi en temps réel et une visibilité à l'échelle de l'équipe
9. Modèle d'objectifs annuels ClickUp
Le modèle d'objectifs annuels ClickUp vous permet de planifier simultanément vos objectifs personnels et professionnels. À l'aide des critères SMART, vous définissez vos cibles annuelles, les décomposez en étapes et anticipez les risques.
📸 Disponible dans la vue Tableur structurée.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Planifiez vos objectifs personnels et professionnels sans qu'ils se chevauchent
- Divisez vos objectifs annuels en petites étapes mensuelles
- Les champs de gestion des risques vous préparent aux revers éventuels
- Restez responsable grâce à des cycles de révision et des responsabilités
Vous trouverez également une section consacrée à la gestion des risques pour vous aider à anticiper et à prévenir les contretemps, ainsi que des champs pour les échéanciers, les responsabilités et les cycles de révision afin de rester responsable.
✅ Idéal pour : Les professionnels et les équipes axés sur les objectifs qui souhaitent planifier leurs objectifs personnels et organisationnels en parallèle tout en organisant leur exécution
📚 À lire également : Exemple d'objectifs à un an, cinq ans et dix ans pour la planification d'objectifs à long terme
10. Modèle OKR ClickUp
Le modèle OKR ClickUp aide les équipes à suivre les objectifs et les résultats trimestriels. Chaque OKR est structuré avec des sous-tâches pour les initiatives, tandis que la progression calculée automatiquement met à jour l'OKR parent. Dupliquez-le chaque trimestre pour un nouveau cycle sans avoir à le configurer.
📸 Disponible en vue Liste et formulaire pour l'envoi et le suivi.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Hérarchie OKR préremplie pour une installation fluide
- Les champs calculés automatiquement permettent le suivi de la progression
- Champs personnalisés pour l'équipe, le trimestre et les initiatives
- Dupliquez-les facilement pour chaque nouveau cycle
✅ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles, les chefs de projet et les responsables qui souhaitent disposer d'un système reproductible pour gérer les OKR ou définir des cibles à l'échelle de l'entreprise ou des exemples d'OKR au niveau de l'équipe
11. Modèle KPI ClickUp
Le modèle KPI ClickUp suit les indicateurs qui comptent. Avec des champs tels que « Cible », « Réel » et « Pourcentage de progression », il se met à jour automatiquement lorsque vous enregistrez des données. Regroupez les KPI par service ou par niveau de risque afin de garder une visibilité sur les performances pendant les cycles de 12 semaines.
📸 Disponible dans les vues Résumé et Tableau de progression.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Les champs basés sur des formules mettent automatiquement à jour les indicateurs clés de performance (KPI)
- Affichez la progression réalisée sous forme de résumé ou de tableau
- Identifiez les risques à un stade précoce grâce à des indicateurs visuels
- Regroupez les indicateurs clés de performance par service ou par priorité
✅ Idéal pour : les équipes et les responsables qui souhaitent suivre les indicateurs de performance, identifier rapidement les lacunes et rester en phase avec les objectifs de l'entreprise
12. Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp
Le modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp organise votre semaine grâce à une disposition colorée de type Tableau blanc. Chaque jour dispose d'une colonne pour les tâches et les notes autocollantes, vous permettant de glisser-déposer et de code par couleur vos priorités. Les mises à jour en temps réel garantissent la flexibilité de votre planning.
📸 Disponible dans ClickUp Tableau blanc avec des visuels de type note.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Forfait vos tâches hebdomadaires à l'aide d'un système visuel de glisser-déposer
- Utilisez la couleur pour indiquer l'urgence ou le type
- Collaborez en direct grâce aux modifications en temps réel sur le Tableau blanc
- Réutilisez les dispositions hebdomadaires pour une cohérence continue
✅ Idéal pour : les penseurs visuels, les entrepreneurs indépendants, les enseignants ou les équipes agiles qui préfèrent un système de planification hebdomadaire par glisser-déposer
13. Modèle de diagramme des jalons ClickUp
Le modèle de diagramme des jalons ClickUp permet de visualiser les phases clés d'un projet à l'aide de repères clairs de jalons, offrant ainsi une représentation claire de l'avancement du projet. Conçu sur Tableau blanc, il vous permet de mapper les lancements, les échéances et les dépendances dans un échéancier collaboratif et en couleur.
📸 Disponible en affichage Tableau blanc et vue Tableau.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Visualisez les jalons tout au long de l'échéancier du projet
- Ajoutez des notes autocollantes pour les livrables et les tâches
- Reliez les jalons à l'aide de flèches pour montrer les dépendances
- Passez à la vue Tableau pour le suivi des étapes
✅ Idéal pour : les équipes travaillant sur des projets urgents, des lancements de produits ou des campagnes où la visibilité sur les points de contrôle et les dépendances clés est essentielle
14. Modèle de gestion des tâches ClickUp
Le modèle de gestion des tâches ClickUp organise le travail en listes d'actions, d'idées et de tâches en attente. Plusieurs vues (liste, tableau, calendrier, boîte) vous permettent de gérer les priorités, de planifier les tâches et d'équilibrer la charge de travail au sein de votre équipe.
📸 Disponible en vue Liste, vue Tableau, Calendrier et vue Équipe.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Organisez vos tâches en listes actives, futures et en attente
- Changez d'afficher pour gérer par temps, par étape ou par charge de travail
- Utilisez les automatisations pour les tâches récurrentes ou les rappels
- Suivez la priorité, le propriétaire et les services grâce aux champs personnalisés
✅ Idéal pour : Les équipes qui jonglent avec plusieurs projets et qui ont besoin d'un système simple et personnalisable pour rester organisées et alignées
📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste à faire fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur propre système de hiérarchisation pour la gestion des tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles plutôt que sur les tâches à forte valeur, sans hiérarchisation efficace.
Les priorités de tâches de ClickUp transforment votre façon de visualiser et d'aborder les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par quoi commencer.
à lire également : * Modèles gratuits de gestion des tâches dans ClickUp et Excel
15. Modèle de tableau blanc pour l'échéancier du projet ClickUp
Le modèle de tableau blanc ClickUp Project Timeline transforme vos plans en calendriers visuels. Faites glisser des blocs, établissez la connexion entre des jalons et prenez des notes, le tout sur un seul canevas partagé. Ajoutez des propriétaires, des échéances ou des documents liés directement aux jalons.
📸 Disponible en affichage Tableau blanc avec des blocs visuels.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Créez des échéanciers de manière visuelle grâce à des blocs glisser-déposer
- Relié les jalons pour montrer les dépendances
- Ajoutez du contexte à l'aide de notes autocollantes ou de documents joints
- Gardez la planification du projet ouverte et collaborative afin que tout le monde puisse suivre la progression du projet sans friction
✅ Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes interfonctionnelles qui recherchent un moyen flexible et visuel de co-créer des échéanciers, de clarifier les responsabilités et de maintenir la dynamique
16. Modèle de calendrier de projet ClickUp
Le modèle de calendrier de projet ClickUp regroupe plusieurs projets actifs dans un seul tableau de bord. Passez de la vue Liste à la vue Tableau et à la vue Échéancier pour voir les phases, les échéances et les chevauchements, tout en effectuant le suivi des budgets et des propriétaires grâce aux champs intégrés.
📸 Disponible en vue Liste, vue Tableau et échéancier.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Gérez plusieurs projets dans un résumé unique à afficher
- Visualisez les chevauchements grâce à la planification par échéancier
- Suivez les budgets, les étapes et les durées grâce à des champs spécifiques
- Changez d'afficher pour gérer à votre façon
Visualisez les chevauchements grâce à la planification par échéancier. Grâce aux champs intégrés pour les équipes, les budgets et les durées, il est facile d'aligner les ressources et de prendre des décisions en toute confiance, en fonction des délais.
✅ Idéal pour : les chefs de projet, les équipes opérationnelles et les PMO qui recherchent un moyen clair et personnalisable de planifier, suivre et hiérarchiser plusieurs projets
📚 À lire également : Comment suivre efficacement le suivi de votre projet
17. Modèle ClickUp Habit Tracker
Le modèle ClickUp Habit Tracker vous aide à prendre de nouvelles habitudes grâce à des sous-tâches quotidiennes et des barres de progression. Chaque mois, il génère automatiquement de nouvelles tâches et vous pouvez suivre vos progrès, le nombre d'étapes franchies, le nombre de pages lues ou vos habitudes de bien-être, tout en tenant votre journal de gratitude.
📸 Disponible en vue liste et vue Tableau avec progression visuelle.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Générez automatiquement des sous-tâches quotidiennes pour chaque habitude
- Suivez vos progrès grâce aux barres de progression intégrées
- Personnalisez les champs personnalisés pour le bien-être, l'apprentissage ou les routines
- Ajoutez un journal de gratitude pour cultiver la pleine conscience
✅ Idéal pour : Toute personne qui a fait la validation d'améliorer son quotidien, qu'elle se concentre sur son bien-être, sa productivité ou son développement personnel
Vous voulez aller au-delà des listes d'habitudes génériques ? Utilisez ClickUp Brain pour créer un outil de suivi parfaitement adapté à votre mode de vie.
Idée rapide : « Créez un suivi hebdomadaire des habitudes pour un télétravailleur à temps plein, incluant le fitness, la lecture, l'hydratation et les limites de temps d'écran. »
18. Modèle de bloc de calendrier ClickUp
Le modèle ClickUp Schedule Blocking Template divise votre journée en blocs de temps intentionnels. Chaque bloc est libellé avec le type de tâche, la disponibilité ou l'emplacement. Les vues du calendrier permettent de garder votre emploi du temps clair et permettent de se synchroniser directement avec Google Agenda.
📸 Disponible à afficher en affichage quotidien, hebdomadaire et mensuel.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Forfait des blocs de temps dédiés à l'aide d'un champ (menu déroulant)
- Ajoutez des rappels ou effectuez l'automatisation des mises à jour
- Planifiez facilement via les formulaires pour des entrées rapides
Tout se synchronise avec Google Agenda, et vous pouvez définir des rappels ou automatiser les mises à jour pour gagner du temps.
✅ Idéal pour : les freelances, les propriétaires d'entreprise et les professionnels qui souhaitent rester productifs et planifier leur journée de manière réfléchie
19. Modèle de productivité ClickUp
Le modèle de productivité ClickUp centralise tout (travail, courses, apprentissage et objectifs personnels) dans un seul tableau de bord. Avec des listes pour les tâches à faire, les achats à effectuer, les apprentissages à réaliser et bien plus encore, il s'adapte à un agenda, un outil de suivi ou un bullet journal.
📸 Disponibles dans les listes, les documents et les tableaux de bord pour plus de flexibilité.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Gérez tous vos objectifs personnels et professionnels depuis un seul et même hub
- Utilisez des listes glisser-déposer pour hiérarchiser les tâches
- Décomposez vos objectifs en sous-tâches réalisables à l'aide de la hiérarchie visuelle des tâches de ClickUp
- Ajoutez des journaux ou des notes directement dans le modèle
✅ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un système simple et centralisé pour gérer ses objectifs personnels et professionnels avec clarté et concentration
📚 À lire également : Facteurs influençant la productivité au travail
20. Modèle de matrice d'Eisenhower ClickUp
Le modèle ClickUp Eisenhower Matrix trie les tâches par urgence et importance. Une disposition en quatre quadrants indique ce qu'il faut à faire, planifier, déléguer ou supprimer. Le codage couleur et les champs personnalisés permettent de clarifier instantanément les priorités.
📸 Disponible en affichage liste, Calendrier et Tableau blanc.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Visualisez vos priorités grâce au tri par quadrants
- Organisez automatiquement vos tâches à l'aide des champs d'urgence/d'importance
- Passez du tableau blanc à la liste pour plus de flexibilité
- Concentrez-vous uniquement sur le travail urgent et de haute valeur
✅ Idéal pour : les personnes ou les équipes qui jonglent avec plusieurs objectifs et qui ont besoin d'un système simple pour hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance
💡Conseil de pro : vous découvrez la matrice d'Eisenhower ou vous souhaitez rafraîchir vos connaissances sur son fonctionnement dans la vie réelle ? Regardez la vidéo pour découvrir comment l'utiliser efficacement et commencer à prendre des décisions plus judicieuses au quotidien.
Réussissez vos 12 semaines avec ClickUp !
Les grands objectifs nécessitent plus que de la motivation. Ils nécessitent un plan qui fonctionne réellement. Le programme « 12-Week Year » est plus qu'un simple agenda, c'est un système efficace pour atteindre vos objectifs. Il apporte de la clarté, affine votre système d'exécution et aligne chaque tâche sur votre vision convaincante de la réussite.
Grâce à ces modèles ClickUp gratuits pour une année de 12 semaines, vous pouvez mettre fin au chaos et commencer le suivi de votre progression réelle semaine après semaine.
De la création d'habitudes aux OKR d'équipe, vous trouverez ici un modèle pour chaque objectif et chaque flux de travail. Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de partir de zéro ; il vous suffit d'entrer vos objectifs et de laisser ClickUp vous guider pendant les 12 prochaines semaines.
Alors n'hésitez plus, optez pour un forfait plus intelligemment, agissez plus rapidement et enfin terminez vos tâches. Votre trimestre le plus productif commence maintenant. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! 🙌