Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les freelances en 2025

Travailler en tant que freelance est un pur bonheur dans la plupart des cas. Cependant, si vous ne disposez pas d'un système pour gérer tous vos clients et vos projets freelance, vous vous exposez à de nombreuses frustrations et, éventuellement, à des délais non respectés.

Mais vous le savez déjà. C'est pourquoi vous êtes à la recherche du meilleur logiciel de gestion de projet pour les freelances. Heureusement pour vous, nous explorons aujourd'hui 10 logiciels de gestion de projet pour les freelances.

Ces outils peuvent vous aider à gérer plusieurs clients, à planifier des projets et à suivre leur progression. Avant d'entrer dans les détails, clarifions toutefois certains points :

Le coût est l'un des aspects les plus importants à prendre en compte avant de choisir un outil de gestion de projet pour freelances. Après tout, vous travaillez probablement seul et souhaitez limiter vos frais généraux.

Mais cela ne posera pas de problème majeur, car vous pouvez accéder gratuitement à de nombreux logiciels de gestion de projet.

(ASTUCE : le premier outil de cette liste est gratuit et regorge de fonctionnalités essentielles pour la gestion de projet. )

Qualité 1 : afficher multiples

Visualisez vos tâches grâce à plus de 15 affichages dans ClickUp, notamment liste, Tableau et Calendrier

Vous recherchez un logiciel de gestion de projet qui vous permette de planifier facilement la portée et l'échéancier de vos projets. L'outil que vous choisirez devra offrir plusieurs modes d'affichage, tels que le mode Kanban, le calendrier, la liste et les tâches de ClickUp, pour n'en citer que quelques-uns.

Qualité 2 : Suivi de la progression

Obtenez une vue d'ensemble de la progression des initiatives alignées grâce au widget Portfolio de ClickUp

Les freelancers savent que les clients aiment voir l'avancement de leur projet. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un outil qui permet de partager facilement la progression de votre projet.

Votre logiciel de gestion de projet freelance doit disposer d'une fonctionnalité de rapports afin de mapper votre progression pour chacun de vos clients uniques. La possibilité de les répartir en portfolios spécifiques vous aide à rester organisé.

Qualité n° 3 : personnalisable et collaboratif

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble de tout votre travail

Soyons réalistes : les travailleurs indépendants sont uniques et gèrent plusieurs types de projets différents. Il est important d'utiliser un logiciel de gestion de projet pour les freelances qui peut être adapté et personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques.

Plus important encore, l'outil choisi doit offrir l'assistance de plusieurs membres lorsque vous devez ajouter un membre ou un client supplémentaire à votre tableau de bord de projet. Mais avant tout, le meilleur logiciel de gestion de projet pour les freelances doit être facile à configurer et à utiliser.

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, plongeons-nous dans les 10 outils à prendre en considération pour la gestion de projet en tant que freelance.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les freelances

Transformez vos idées en tâches grâce à la fonctionnalité ClickUp Tableau blanc

Nous avons une bonne raison d'avoir listé ClickUp en tête de la gestion de projet pour les freelances. Tout d'abord, ClickUp propose un forfait gratuit qui comprend toutes les fonctionnalités essentielles dont vous pourriez avoir besoin en tant que freelance.

ClickUp promet trois choses : la planification, la collaboration et le suivi des projets. Ce logiciel de gestion de projet très pratique vous donne accès à plusieurs vues, notamment diagramme de Gantt, liste, calendrier, Tableau et Box. Vous pouvez également créer une vue plus personnalisée à partir de l'une des plus de 10 vues de ClickUp.

Convertissez les commentaires en tâches ClickUp ou attribuez-les pour transformer instantanément vos idées en éléments concrets

Avec ClickUp, vous pouvez discuter avec vos clients en temps réel depuis le tableau de bord du projet. Les clients peuvent laisser des commentaires ou demander des modifications via les commentaires @. Vous pouvez partager des pièces jointes, qu'il s'agisse d'images, de documents ou de fichiers de code, le tout depuis ClickUp.

Vous ne manquerez plus rien grâce aux notifications en temps réel et à une plateforme centrale où tout est facile d'accès et partageable.

Fonctionnalités de ClickUp

Priorités pour organiser les tâches en priorités urgentes, élevées, normales ou faibles

Permission et droits d'accès pour contrôler qui a accès à quoi

Attribuez des commentaires et ajoutez des annotations sur les fichiers image pour un travail plus collaboratif

ClickUp Objectifs pour définir ce que vous souhaitez achever dans un certain délai

ClickUp cartes mentales pour réfléchir à des idées de projets et recueillir les commentaires des clients

Avantages de ClickUp

Inconvénients de ClickUp

L'intervalle étendu de fonctionnalités peut être impressionnant

Les fonctionnalités de recherche pourraient être plus rapides (mises à jour à venir ! 😉)

Tarifs ClickUp

ClickUp propose un forfait gratuit riche en fonctionnalités et des forfaits premium abordables, comme suit :

Illimité : 7 $ par membre et par mois

Entreprise : 12 $ par membre et par mois

Entreprise : prix disponible sur demande

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

2. Monday. com

La vue Tableau de Monday permet d'afficher des détails personnalisés des cartes et de les diviser en groupes

Si vous recherchez une solution de gestion de projet pour les freelances, vous avez sûrement entendu parler de Monday. Ce logiciel de gestion de projet est robuste et constitue un choix courant pour les freelances qui ont de nombreux clients ou des projets complexes.

Monday se concentre sur la mise à disposition des données de projet, la collaboration et le suivi complet des projets.

Monday. com fonctionnalités

Afficher Kanban, calendrier, liste et diagramme

Automatisation de la charge de travail dans les forfaits premium

Tableaux et documents privés

Tableaux de bord et flux de travail hautement personnalisables pour les projets

Notifications de changement de statut des tâches

Moday. com pros

plus de 200 modèles pour les freelances

Applications Android et iOS pour planifier et suivre les tâches des projets freelance lors de vos déplacements

Vous pouvez créer un tableau de bord de projet pour chaque tableau de tâches ou combiner plusieurs tableaux

Jalons pour le suivi de l'avancement du projet

Intégrations avancées avec d'autres outils populaires

Moday. com cons

Un forfait gratuit très limité (seulement 3 tableaux Kanban et 2 membres d'équipe dans le forfait gratuit)

Les forfaits premium sont assez coûteux par rapport à la plupart des outils que nous avons examinés

Les permissions à plusieurs niveaux ne sont disponibles que dans le forfait Enterprise

Cela peut sembler complexe au début

Tarifs de Moday.com

Monday.com propose un forfait gratuit et quatre autres forfaits payants, comme indiqué ci-dessous :

Basique : 8 $ par mois et par utilisateur

Standard : 10 $ par mois et par utilisateur

Pro : 16 $ par mois et par utilisateur

*forfait Enterprise : disponible sur demande

Évaluations et avis sur Moday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

*découvrez ces alternatives à Monday.com!

3. Trello

Via Trello

Si vous mentionnez les tableaux Kanban à un freelance, il pensera immédiatement à Trello. Ce logiciel de gestion de projet fonctionne principalement sur des tableaux Kanban. Trello est idéal pour les freelances qui aiment visualiser leurs projets sur des tableaux.

Fonctionnalités de Trello

Tableaux, listes et cartes pour décomposer et organiser les tâches d'un projet

Butler automatisation pour simplifier les flux de travail

Modèles pour la plupart des fonctions de gestion de projet

Tableau de bord central pour visualiser un projet, les dates d'échéance, les tâches et les jalons

Plugins pour étendre les fonctionnalités

Avantages de Trello

Meilleures vues Tableau du tableau Kanban

Fonction fiable de glisser-déposer

De nombreuses options de personnalisation personnalisée

Nombre illimité d'utilisateurs dans le forfait gratuit

Stockage illimité

Inconvénients de Trello

Seulement 10 tableaux dans le forfait Free

Limites de taille des fichiers pour les pièces jointes

Impossible d'assigner des tâches à d'autres collaborateurs avec le forfait Free

Pas de suivi du temps natif

Difficile à prendre en main

Tarifs de Trello

Trello propose un forfait gratuit à vie et trois forfaits payants.

Free

Standard : 5 $ par mois et par utilisateur

Premium : 10 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 17,50 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 22 000 avis)

découvrez ces alternatives à Trello!

4. Asana

Exemple de la fonctionnalité de calendrier d'équipe d'Asana

Asana est un logiciel de gestion de projet puissant, même s'il n'est pas spécialement conçu pour les freelancers. Cela dit, Asana est idéal si vous recherchez un outil simple pour gérer des projets complexes.

Avec Asana, vous pouvez visualiser vos projets sous forme de tableau, d'échéancier et de vue Liste. Cette application de gestion de projet peut également vous aider à automatiser la gestion des tâches, par exemple en fixant automatiquement des dates d'échéance.

comparez Asana et ClickUp!

Fonctionnalités d'Asana

Formulaires pour demander et soumettre des demandes de projet

Objectifs pour décrire ce que vous devez achever et quand

Tâches et sous-tâches pour planifier l'ensemble de votre travail sur le projet

Des jalons pour visualiser et partager la progression avec les clients

Des sections pour organiser vos projets

Tableaux de bord et diagrammes personnalisés pour afficher tous les projets

Contrôles de permission et de confidentialité pour définir qui a accès à quoi

Avantages d'Asana

De nombreuses fonctionnalités dans le forfait gratuit

plus de 200 intégrations avec des outils puissants tels que Slack, Google Agenda, Harvest, Dropbox, Google Drive, etc

Professionnels, mais intuitifs et faciles à utiliser

Inconvénients d'Asana

Les forfaits payants sont un peu chers

Leur utilisation peut s'avérer fastidieuse

Tarifs Asana

Asana propose un forfait gratuit et deux forfaits payants, comme indiqué ci-dessous.

Premium : 10,99 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 24,99 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,3/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,5 (plus de 11 000 avis)

découvrez ces alternatives à Asana!

5. Notion

Via Notion

Bien que Notion puisse être affiché principalement comme un outil de prise de notes, il peut également servir d'application de gestion des tâches pour les freelances. Notion convient particulièrement aux freelances dans le champ créatif, par exemple les rédacteurs indépendants, en raison de ses fonctionnalités de prise de notes et de documentation.

C'est également l'un des rares logiciels de gestion de projet gratuits et robustes de cette liste.

Notion fonctionnalités

Fonctionnalités de prise de note et de documentation

Afficher les projets avec la vue Tableau, la liste et le calendrier

Contenu riche intégré lors de la planification des tâches dans l'outil de gestion de projet

Filtres pour accéder rapidement aux tâches et aux projets

Collaboration en temps réel

Notifications sur les changements de statut, l'achèvement des tâches et les commentaires

Notion pros

De nombreux modèles communautaires pour vous aider à démarrer

Interface utilisateur simple

Sécurisé grâce à la conformité SOC2 et à l'authentification unique SAML

Niveaux de rôles et de permission granulaires

Exporter l'espace de travail, y compris les projets, les tâches et autres détails

Notion cons

Fonctionnalités limitées de gestion de projet et de tâches

Forfaits premium coûteux

Tarifs de Notion

Notion propose un forfait gratuit et trois forfaits premium, comme suit :

Plus : 8 $ par mois et par utilisateur

*entreprise : 15 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : prix disponibles sur demande

Notion : évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

*découvrez ces alternatives à Notion!

6. Hive

Via Hive

Hive est l'application de gestion de projet qu'il vous faut si vous recherchez un outil combinant gestion des tâches et gestion des réunions. Cet outil de gestion de projet est également idéal pour utiliser ses modèles personnalisés et ses fonctions détaillées de suivi du temps.

Fonctionnalités de Hive

Plusieurs vues (Gantt, tableau, calendrier, kanban, portfolio) pour planifier et visualiser votre projet

Modèles de gestion de projet

Suivi du temps

Notes collaboratives

Formulaires partageables pour collecter et soumettre des demandes de projet

Calendrier intégré à l'application

Hive pros

Intégrations puissantes avec des outils leaders du secteur

Discuter en temps réel natif

Projets illimités

Notes de réunion collaboratives illimitées

Émoticônes personnalisées dans l'application de gestion de projet

Inconvénients de Hive

Certains utilisateurs font des rapports selon lesquels l'application mobile de gestion de projet est lente

Les utilisateurs peuvent trouver ces logiciels un peu chers par rapport à leurs besoins

Tarifs Hive

Hive est disponible en trois forfaits : un gratuit et deux forfaits payants.

Solo : 0 $

Teams : 12 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : prix disponible uniquement sur demande

Évaluations et avis sur Hive

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Bonus : logiciel de suivi du temps pour les freelances!

7. Todoist

Via Todoist

Todoist est une application populaire de liste de tâches pour les tâches personnelles et de travail. En tant que gestionnaire de tâches, Todoist mise sur la simplicité, l'organisation et la garantie que vous maîtrisez toutes vos tâches de freelance pour une gestion de projet achevée.

De plus, Todoist simplifie la saisie des tâches grâce à l'analyse du langage naturel et à la fonction des tâches récurrentes. En exemple, si vous tapez « achever la tâche XYZ demain », Todoist reconnaît la date de demain et définit un rappel de notification.

De plus, toutes vos tâches sont automatiquement classées dans des catégories pertinentes (aujourd'hui, à venir ou vue affichée personnalisée) afin de soulager votre charge mentale. De cette façon, l'application ne fait apparaître que ce sur quoi vous devez vous concentrer maintenant.

Vous pouvez également inviter vos clients et autres collaborateurs à discuter d'un projet dans les commentaires et partager votre tableau de bord ou certaines tâches spécifiques.

Fonctionnalités de Todoist

Évaluation de priorité de toutes vos tâches dans plusieurs projets

Sous-tâches pour simplifier la planification et le suivi des progrès

Modèles de projet

Extensions et widgets pour étendre les fonctionnalités de Todoist

Rappels pour les tâches urgentes

Notifications pour vous alerter lorsque des collaborateurs commentent, achevent une tâche ou laissent un commentaire

Tableaux de type Kanban et affichage sous forme de calendrier

Transférez vos e-mails vers Todoist sous forme de tâches

Historique des activités pour le suivi de la progression

Todoist pros

S'intègre à plus de 70 outils

Recommandations en matière de productivité basées sur les points forts et les caractéristiques

Favoris pour accéder rapidement aux tâches et projets importants

Libellés et filtres pour des recherches rapides

Thèmes avec plus de 10 couleurs pour correspondre à votre personnalité et à votre style

Todoist cons

Version gratuite limitée (vous ne pouvez avoir que 5 utilisateurs maximum par projet)

Les notifications peuvent être répétitives et agaçantes

Vous devez payer pour accéder aux rôles utilisateur

Tarifs Todoist

Todoist propose trois forfaits :

Free

Pro : 4 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 6 $ par mois et par utilisateur

Todoist : notes et évaluations

G2 : 4,4/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 900 avis)

découvrez ces alternatives à Todoist!

8. Basecamp

Via Basecamp

Basecamp est un outil de collaboration et de gestion de projet en ligne. C'est le seul outil de cette liste qui ne propose pas de forfait gratuit. Cependant, les forfaits payants offrent les fonctionnalités essentielles de gestion de projet recherchées par les freelancers.

Pour la plupart des freelances, Basecamp est centralisé, facile à utiliser et offre une assistance pour de nombreuses intégrations.

Fonctionnalités de Basecamp

Tableau de bord d'une page pour tous vos projets, calendriers et tâches

Messages et discuter en temps réel pour simplifier la communication avec les clients et autres collaborateurs

Tâches accompagnées de délais et de rappels de notification

Afficher des vues Kanban pour un aperçu rapide de plusieurs projets

Assistance des fichiers cloud pour Notion, Dropbox, etc

Les avantages de Basecamp

Riche en fonctionnalités

Aucune limite de stockage

E-mails quotidiens de résumé de la progression des projets

Inconvénients de Basecamp

Pas de version gratuite

Intégrations limitées

Passer d'un produit à l'autre est assez fastidieux pour achever les tâches

Tarifs Basecamp

Basecamp coûte 11 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 000 avis)

*découvrez ces alternatives à Basecamp!

9. nTask

via nTask

L'un des aspects qui pourrait vous attirer vers nTask en tant que freelance est son tarif abordable, à partir de seulement 3 $. Et même si vous choisissez le forfait gratuit, nTask fournit de nombreuses fonctionnalités essentielles de gestion des tâches. Malheureusement, contrairement aux autres applications de gestion de projet de cette liste, nTask ne propose pas de tableaux Kanban dans le forfait gratuit.

nTask est facile à utiliser pour les projets freelance, et les forfaits payants ne limite pas le nombre de membres que vous pouvez ajouter à votre équipe.

fonctionnalités de nTask

Tableaux Kanban glisser-déposer

Modèles de tableaux Kanban prédéfinis pour faciliter la planification et la visualisation des projets

Évaluation par priorité et statuts des tâches

Plusieurs assignés et collaborateurs pour chaque tâche

Commentaire sur les tâches

Sous-tâches et dépendances entre tâches

Discuter d'équipe pour communiquer en temps réel avec les clients

Chronomètre automatique pour le suivi de la durée des tâches

Ordre du jour de la réunion et discussion pour saisir rapidement les instructions du client

nTask pros

Outils complets de gestion des tâches et de gestion de projet pour gérer vos projets

Checklist mise en forme pour gérer vos tâches

Faciles à configurer et à utiliser

Rapports de progression fiables

inconvénients de nTask

Le forfait gratuit ne dispose pas d'un tableau Kanban

Se charge parfois lentement, même avec une connexion Internet puissante

tarifs nTask

nTask propose un forfait gratuit et trois autres forfaits premium.

Premium : 3 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 8 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : Disponible sur demande

évaluations et avis sur nTask

G2 : 4,4/5 (plus de 10 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 90 avis)

Bonus : les meilleurs outils pour le travail à domicile !

10. TickTick

Via TickTick

TickTick est une application de checklist, de gestion des tâches et de liste à faire. Cet outil de gestion des tâches est peut-être simple, mais il peut travailler parfaitement pour les freelances qui ont quelques clients réguliers.

L'interface simple de l'application vous permet de démarrer rapidement vos projets sans hésitation ni retard. Le calendrier de TickTick est l'un des points forts de l'application. Plus précisément, vous pouvez afficher le calendrier selon cinq modes différents, par exemple quotidien, hebdomadaire et mensuel, en fonction de ce qui vous convient le mieux.

Vous pouvez également partager les éléments cochés et les listes de tâches avec vos clients et autres collaborateurs en un simple clic. En termes d'outils de gestion de projet, TickTick travaille mieux comme application de liste de tâches.

Fonctionnalités de TickTick

Étiquettes pour classer les tâches de votre projet par client ou par thème

Rappels personnalisés pour toutes vos tâches et tous vos projets

Synchronise sur plus de 10 plateformes, dont

Entrées vocales (pour vos tâches à accomplir)

Transformez les e-mail de vos clients en tâches en quelques clics

Organisez vos tâches dans des dossiers, des listes, des vérifications et des éléments de tâche

Pomodoro chronomètre pour vous aider à rester concentré sur un projet

Les avantages de TickTick

La version payante est relativement abordable par rapport à la plupart des outils de cette liste

Interface immersive et facile à utiliser

La possibilité de planifier des tâches récurrentes peut vous soulager d'une partie de votre charge de travail

Filtres personnalisés et personnalisation des niveaux de priorité

Fonction de bruit blanc pour améliorer votre concentration, même lorsque vous faites du travail à domicile

Liste et historique des activités, résumé et statistiques pour déterminer la progression

Analyse les dates en langage naturel

Inconvénients de TickTick

Pop-ups gênants dans la version gratuite

Options de personnalisation limite pour les logiciels de gestion de projet

La simplicité de Tick Tick sacrifie la robustesse nécessaire à un logiciel de gestion de projet, en particulier lorsque l'on travaille sur de nombreux projets ou avec de nombreux clients

Tarifs de TickTick

TickTick propose un forfait gratuit et un forfait premium à partir de 27,99 $ par an.

Évaluations et avis sur TickTick

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 80 avis)

ClickUp : l'unique outil de gestion de projet freelance dont vous aurez jamais besoin

En tant que freelance, vous recherchez un outil simple mais robuste pour gérer les tâches et la charge de travail qui accompagnent votre activité. Vous souhaitez également booster votre productivité et maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

ClickUp peut franchir l'étape pour devenir un partenaire fiable pour tous vos travaux en freelance.

Partagez facilement des mises à jour, des liens et des réactions tout en consolidant les discussions importantes grâce à la vue afficher Chat dans ClickUp

Instance, les rédacteurs indépendants apprécieront ClickUp Docs et les intégrations natives de ClickUp avec Google Drive, Gmail et Slack. À l'inverse, les développeurs indépendants adoreront la facilité avec laquelle ClickUp s'intègre à Jira et à d'autres outils de développement.

Avec ClickUp, vous avez accès à toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer vos clients, vos projets et une multitude d'autres tâches liées au travail freelance.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.