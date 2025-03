15 meilleurs logiciels de gestion de projet pour Mac (Free & ; Paid) 2025

Même si l'éternelle bataille entre Apple et tous les autres appareils intelligents a été largement mise en veilleuse, il existe encore plusieurs outils qui simplement fonctionnent mieux sur un Mac, même s'ils n'ont pas été entièrement créés pour ce produit.

Avec plus de deux millions d'applications sur l'App Store d'Apple, le choix de la bonne logiciel de gestion de projet pour votre nouvel appareil Mac peut sembler une perspective décourageante, surtout si c'est votre première fois ou si vous êtes sur le marché pour changer de logiciel. Si toutes ces options ne sont pas conçues pour la productivité, il existe tout de même tons de.. outil de gestion de projet à choisir. Cela peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. 😳

L'avantage ? Votre outil existe ! Il n'y a aucune raison pour que vous ayez à faire des compromis sur les fonctionnalités de votre liste de souhaits ou à consacrer tout votre budget à l'acquisition de n'importe quel logiciel de gestion de projet. L'inconvénient ? La recherche et l'essai des différentes solutions peuvent prendre un certain temps avant que vous ne tombiez sur la solution de gestion de projet de vos rêves.

Avant de consacrer de précieuses heures à passer au peigne fin les fonctionnalités proposées par l'App Store, commencez par consulter ce guide complet. La gestion de projet est notre pain et notre beurre, et nous avons déjà fait le travail pour que vous n'ayez pas à le faire ! Ouvrez votre application dans les favoris application de prise de notes préférée et poursuivez votre lecture en découvrant tout ce que vous devez savoir sur les 15 meilleurs logiciels de gestion de projet pour Mac.

Les 15 meilleurs logiciels de gestion de projet pour Mac

Vous connaissez les avantages de l'utilisation d'un logiciel de gestion de projet et savez ce qu'il faut rechercher pour choisir le bon outil pour votre appareil Mac. Mais au lieu de vous lâcher sur l'App Store, faites une étape plus productive et commencez par ce guide détaillé.

Nous vivons et respirons tout ce qui touche à la productivité et avons fait des recherches terminées sur les principaux concurrents du marché pour vous présenter ce qui se fait de mieux en matière d'outils de gestion de projet pour Mac. Voici les 15 meilleurs logiciels Mac pour la gestion de projet.

1. ClickUp

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

Les amateurs de Mac qui apprécient l'expérience utilisateur et les fonctionnalités du système d'exploitation d'Apple vont adorer ClickUp -l'application de gestion de projet ultime pour faire les choses terminées. Les solutions mur à mur de ClickUp pour gérer les projets, les flux de travail et les ressources en font un hub collaboratif pour les équipes de toute taille et dans tous les secteurs d'activité.

Emportez ClickUp avec vous lorsque vous êtes en déplacement depuis votre mobile et votre Apple Watch. Des rappels quotidiens aux mises à jour des tâches, vous pouvez gérer tous les types de travail avec les fonctionnalités entièrement personnalisables de ClickUp !

Les fonctionnalités de ClickUp

L'application ClickUp pour Apple Watch assiste la création de tâches et de rappels

plus de 100 modèles préconstruits ou créez les vôtres pour n'importe quel cas d'utilisation

La hiérarchie de l'environnement de travail vous donne plus de flexibilité pour tout organiser, des équipes aux projets

Enregistreur d'écran in-app pour enregistrer les vidéos de l'Espace de travail à partir de votre navigateur

Les pros de ClickUp

Objectifs privés assignés à vous-même pour suivre votre évolution personnelle et professionnelle

Expérience transparente entre le Web et l'application de bureau

Travail hors ligne depuis n'importe où

ClickUp contre

Courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles et du niveau de personnalisation

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Monday.com

via MondayMonday.com est une plateforme de gestion de projet, de suivi et de collaboration adaptée aux équipes de toute taille. L'interface utilisateur intuitive simplifie la gestion de projet en fournissant aux utilisateurs des fonctionnalités telles que des listes de tâches, des flux de travail personnalisés, Diagrammes de Gantt les tableaux Kanban, les échéanciers de projets, etc.

Grâce à une intégration transparente avec d'autres outils populaires tels que Slack et Google Drive, les équipes peuvent facilement rester au courant de leurs objectifs du projet lors de l'utilisation de Monday .

Les fonctionnalités du Monday

Intégrations avec d'autres logiciels de gestion de projet populaires

Interface utilisateur intuitive avec diagrammes de Gantt, cartes, tableaux de suivi, vues de type Kanban, etc

Rapports et analyses pour suivre la progression des membres de l'équipe et créer des rapports en temps réel

Les pros du Monday

Excellente assistance client

Visuellement attrayant

Axé sur la collaboration

Monday contre

La courbe d'apprentissage est raide car de nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées.

Prix Monday

Free Forever : Basic : Free Forever : Free Forever : **Free Forever

: : : : **Free Forever Basic : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Standard : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Pro : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Monday pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,000+ reviews)

3. Ruche

via RucheRuche est un outil de gestion de projet et de collaboration en ligne conçu pour aider les équipes à rester organisées, à mieux communiquer et à faire le travail terminé plus efficacement. Il fournit aux utilisateurs un ensemble de fonctionnalités qui rendent le suivi des projets, la gestion des tâches et la communication plus faciles que jamais.

Son interface intuitive permet aux gestionnaires de projet d'assigner des tâches aux membres de l'équipe et de fixer des paramètres, tandis que les paramètres d'analyse du projet permettent de connaître la progression du projet.

Hive fonctionnalités

Personnalisation du flux de travail pour rationaliser le processus de gestion de projet et faciliter la communication

Hiérarchies de projet flexibles avec sous-tâches et sous-actions

Notifications en temps réel et analyse des projets

Listes de tâches etsuivi du projet

Ruche pros

Assistance client de qualité supérieure

Nombreuses intégrations

Facilité de personnalisation

Hive contre

Bien que vous puissiez les mettre en sourdine, les notifications peuvent vous distraire car elles apparaissent sous forme de pop-ups

Fonctionnalité mobile limitée

Prix de Hive

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Starter: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Teams : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Hive pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet est une plateforme de gestion de projet et de collaboration conçue pour aider les équipes à rester organisées et à faire leur travail. Elle offre aux utilisateurs des fonctionnalités telles que le suivi des projets, la gestion des tâches, les rapports, le partage de fichiers, les diagrammes de Gantt, etc.

Plus, Smartsheet s'intègre aux outils de productivité les plus courants, ce qui en fait un excellent choix pour les petites entreprises et les grandes organisations.

Fonctionnalités de Smartsheet

Affichage dynamique

Capacités de gestion des ressources

Pont, application calendrier et application pivot

Les pros de Smartsheet

Hautement personnalisable

Robuste et puissant

Capacité de protection des données avancée

Capacités de rapports et d'analyse haut de gamme

Les inconvénients de Smartsheet

Courbe d'apprentissage abrupte

La gestion des ressources nécessite des modules complémentaires

Prix de Smartsheet

Pro : 7 $/mois par utilisateur

: 7 $/mois par utilisateur Business : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Smartsheet pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (9 000+ commentaires)

4.4/5 (9 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

5. Travail d'équipe

via Travail d'équipeTravail d'équipe est un excellent choix pour les entreprises à la recherche d'un logiciel de gestion de projet complet, facile à utiliser mais suffisamment puissant pour gérer des projets complexes avec succès. Son large intervalle de fonctionnalités, combiné à sa capacité d'intégration avec d'autres outils, en fait un excellent moyen pour les équipes de collaborer efficacement tout en garantissant des niveaux élevés d'efficacité et de productivité.

L'application mobile de Teamwork est parfaite pour ceux qui ont besoin de d'accéder aux mises à jour du projet en déplacement. Grâce à sa conception intuitive, il aide les équipes à rester en phase les unes avec les autres, où qu'elles se trouvent et quel que soit l'appareil qu'elles utilisent.

Fonctionnalités du travail d'équipe

Capacité d'importation de données de projet

Visualisation des données pour organiser les tâches en sprints et en valeurs

Tableaux pour sélectionner plusieurs tâches et les placer dans des colonnes

Rapports sur les tâches pour créer des rapports visuels basés sur les données du projet

Avantages du travail en équipe

La présence d'applications Teamwork intégrées

Les rapports peuvent être partagés sous forme de documents Excel, CSV ou PDF

Travail d'équipe * Courbe d'apprentissage abrupte

Il faut du temps avant que les modifications ne soient mises en œuvre

Prix du travail d'équipe

**Forfait Free Forever : jusqu'à 5 utilisateurs par forfait

Starter plan : $5.99 utilisateur/mois

: $5.99 utilisateur/mois Forfait de livraison : 9,99 $ utilisateur/mois

: 9,99 $ utilisateur/mois Forfait croissance : 19,99 $ utilisateur/mois

: 19,99 $ utilisateur/mois Plan d'échelle : Contactez Teamwork pour plus de détails

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (700+ commentaires)

6. TeamGantt

via TeamGanttTeamGantt est un logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à organiser et à forfaiter leurs projets. Le logiciel permet aux utilisateurs de créer et de gérer des diagrammes de Gantt, d'assigner des tâches, de suivre les performances et de surveiller la progression. Il permet également la collaboration entre les membres de l'équipe en fournissant une plateforme de communication, de partage de fichiers et de discussion.

En outre, les utilisateurs peuvent définir différents types de rappels, tels que les dates de début et de fin ou les tâches en retard, et générer divers rapports au format PDF ou Excel.

Caractéristiques de TeamGantt

Diagrammes de Gantt, listes de tâches, calendriers d'équipe partagés, listes de tâches et tableaux

Boîte de réception des discussions et commentaires sur les tâches pour partager des documents et collaborer

Interface conviviale pour l'emplacement du menu, des tableaux de bord d'équipe et des diagrammes de Gantt

Rapports visuels sur les tâches verssurveiller le projet progression

TeamGantt pros

Interface utilisateur simple et attrayante

Partage facile des fichiers et offre plus qu'une simple gestion de projet

Facilement personnalisable

TeamGantt contre

L'absence de suivi du temps peut être un obstacle pour les gestionnaires de projet

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de TeamGantt

Limité Format plan gratuit

Lite: 19 $/mois

19 $/mois Pro: 49 $/mois

49 $/mois Enterprise: À partir de 99 $/mois

TeamGantt évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (800+ commentaires)

4.8/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

7. OmniPlan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/omniplan-product-example.png

/$$$img/

via OmniGroup OmniPlan est une application avancée de planification, de programmation et de gestion de projet pour macOS. Elle fournit aux utilisateurs l'accès à des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord multi-projets, nivellement des ressources et des diagrammes de réseau. Vous pouvez facilement collaborer et évaluer les jalons tout au long du projet.

Grâce à son interface intuitive et à ses outils faciles à utiliser, OmniPlan permet plus que jamais de planifier à l'avance des projets complexes et de gérer efficacement les ressources. Il offre également une assistance pour les services de stockage cloud tels qu'iCloud Drive et Dropbox, afin que vos données soient sécurisées et toujours accessibles.

OmniPlan fonctionnalités

Fonctionnalité d'exportation et d'importation de fichiers vers MS Project

Interface personnalisable pour les appareils Mac

Planification avancée des projets

Les avantages d'OmniPlan

Il est possible d'exporter et d'importer des fichiers MS Project

Courbe d'apprentissage assez facile

OmniPlan contre

Le logiciel est plus cher que les autres logiciels de gestion de projet Mac de cette liste

L'importation et l'exportation de données de projet via MS Project peuvent parfois poser problème

Prix d'OmniPlan

Licence traditionnelle: $399.99

$399.99 OmniPlan Pro: $19.99/mois par utilisateur

OmniPlan évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (10+ reviews)

4.5/5 (10+ reviews) Capterra: 4.3/5 (10+ avis)

8. Wrike

via WrikeWrike a été l'option de go-to pour la plupart des organisations opérant des équipes au bureau ou à distance. C'est un logiciel de gestion de projet basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de gérer leurs projets et leurs tâches à partir d'un emplacement central. En effet, Wrike offre de nombreuses fonctionnalités, notamment la délégation de tâches, le suivi du temps, le partage de fichiers, etc.

L'application fournit une concentration accrue sur les tâches, un contrôle supérieur, une compatibilité et une plus grande visibilité de la progression du projet que d'autres outils de gestion de projet de base.

Les fonctionnalités de Wrike

Interface utilisateur simple

Plusieurs tableaux de bord pour partager les informations avec les membres de l'équipe

Gestion des tâches

plus de 400 intégrations dans l'application et dans le cloud

Les pros de Wrike

Le forfait Free vous permet de créer des projets illimités

Vous pouvez créer des personnalisations faciles pour vos départements marketing et créatifs

Wrike contre

Vous ne pouvez afficher les diagrammes Gantt que dans les versions payantes

Vous ne pouvez accéder à l'outil de suivi du temps in-app que sur les forfaits Entreprise ou Business

Prix de Wrike

Free Forever

Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Wrike pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (3,000+ reviews)

4.2/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (1,500+ commentaires)

9. Trello

via TrelloTrello est un outil de gestion de projet conçu par Atlassian. Le logiciel fonctionne sur le cadre Kanban et permet aux utilisateurs de gérer des projets en mettant en forme une liste de choses à faire.

Sur Trello, il est également possible de partager des tableaux et des cartes avec les membres de l'équipe. Les fonctionnalités les plus attrayantes ont été la facilité d'utilisation et la possibilité d'ajouter plus de contrôle administratif avec les versions standard, premium et entreprise.

Les fonctionnalités de Trello

Raccourcis clavier pour une navigation transparente dans l'application

Visualisations esthétiques comme les couvertures personnalisables des cartes et des Tableaux

Des checklists avancées pour attribuer des tâches aux membres de l'équipe, ce qui permet d'éviter l'encombrement du tableau de bord.

Automatisations pour créer des flux de travail pour les projets

Les pros de Trello

Interface attrayante et facile à utiliser

Vous pouvez automatiser les tâches répétitives

Vous pouvez intégrer des mises à jour et des personnalisations de tiers

Trello contre

La plupart des fonctionnalités ne sont pas disponibles dans la version gratuite

Il y a des problèmes avec les permissions des utilisateurs

Les couches de tâches peuvent facilement s'empiler lorsque vous gérez des projets importants

Prix de Trello

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur pour 50 utilisateurs

G2: 4.4/5 (12,000+ reviews)

4.4/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,000+ commentaires)

10. Asana

via AsanaAsana est une autre plateforme de gestion de projet tout-en-un basée sur le cloud qui possède toutes les fonctionnalités clés, comme un tableau de bord virtuel qui facilite la collaboration, la possibilité de créer et d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe, des fonctionnalités de communication, des tableaux, des échéanciers et des listes. Pour la gestion des tâches, Asana fonctionne bien dans cette liste, mais il ne dispose peut-être pas de l'ensemble des fonctionnalités de gestion de projet que vous souhaitez - par rapport aux autres outils mentionnés.

Les fonctionnalités d'Asana

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker,Androidet d'autres intégrations disponibles

Ajoutez des champs personnalisés pour suivre facilement la progression des projets et des tâches

Automatisation pour aider à gagner du temps et réduire les erreurs

Gestion des demandes de travail

Les pros d'Asana

La possibilité ded'automatiser les flux de travail permet de gagner du temps et de réduire les risques

La version gratuite permet d'accéder à certaines des principales fonctionnalités

Asana contre

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

L'absence de suivi du temps complique la gestion de projet

Les membres de l'équipe ne peuvent exporter que des formes de fichiers CSV et JSON

Prix d'Asana

Basic

Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

: 24,99 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez Asana pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (9 000+ commentaires)

4.3/5 (9 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (11 000+ avis)

11. Preuvehub

via Proofhub Proofhub est une solution de gestion de projet intuitive et complète qui permet aux équipes de toutes tailles de mieux organiser, collaborer et gérer leurs projets. Elle aide les organisations à prendre le contrôle de leurs projets en rassemblant les personnes, les tâches, les conversations et les fichiers dans une plateforme centralisée.

Fonctionnalités de Proofhub

Vue Tableur pour organiser les projets en fonction de ce qui est crucial pour les membres de votre équipe

Vue Tableau pour identifier et prendre des mesures sur les éléments suivantsles défis de la gestion de projet Diagrammes de Gantt pour visualiser la progression des tâches

Affichage du Calendrier pour visualiser la progression des tâches et des jalons en temps réel

Les pros de Proofhub

Le logiciel dispose de tous les outils pertinents en un seul endroit

Une fois que vous avez payé le forfait, vous pouvez accueillir des utilisateurs illimités

La plateforme facilite la communication et la collaboration

Proofhub contre

Les utilisateurs ne peuvent pas gérer les tâches récurrentes

Pas de fonctions supplémentaires comme la budgétisation

Prix de Proofhub

Essentiel : 45$/mois

: 45$/mois Contrôle ultime : 89 $/mois

Évaluations et critiques de Proofhub

G2: 4.5/5 (60+ commentaires)

4.5/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

12. NiftyPM

via NiftyPMNiftyPM est un logiciel de gestion de projet gratuit qui permet aux équipes de collaborer, de planifier et d'exécuter des projets en toute simplicité. Il est conçu pour aider les équipes à garder le contrôle de leurs tâches ainsi qu'à suivre la progression. Grâce à son interface intuitive et conviviale, NiftyPM aide les utilisateurs à rester organisés et efficaces.

Les fonctionnalités de NiftyPM

Objectifs et échéanciers à définirdes objectifs de gestion de projet Jalons pour suivre la progression des tâches et du projet dans des diagrammes de Gantt

à définirdes objectifs de gestion de projet Rapports pour suivre les performances de l'équipe et des tâches

pour suivre les performances de l'équipe et des tâches Portfolios de projets pour afficher plusieurs projets en un seul endroit

Les pros de NiftyPM

Interface utilisateur attrayante

Les utilisateurs peuvent importer des données de projet à partir d'autres outils de gestion de projet, tels queMicrosoft Project et ClickUp

Modèles pour la planification de projets

Les inconvénients de NiftyPM

Faible nombre d'intégrations intégrées

Pas aussi robuste que les autres applications de gestion de projet pour Mac de cette liste

Prix de NiftyPM

free : Starter : Free

Starter Free Démarrage : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Pro : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Business : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez NiftyPM pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (400+ avis)

4.7/5 (400+ avis) Capterra: 4.7/5 (130+ avis)

13. Jira

via JiraJira est un logiciel outil de développement utilisé principalement par les équipes agiles pour gérer le développement de produits. Il permet aux utilisateurs de créer et de suivre des problèmes, des tâches et des fonctionnalités, ainsi que de forfaiter des sprints et de collaborer sur le code. Jira propose également des fonctionnalités de rapports et d'analyse pour aider les équipes à mesurer la progression de leurs projets.

Les fonctionnalités de Jira

Tableaux Scrum pour aider les membres de l'équipe à simplifier les tâches complexes

Des feuilles de route pour suivre la progression, ce qui rend la gestion de projet transparente

Des rapports et des insights pour créer des rapports visuellement attrayants

Des intégrations Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Agenda, et bien d'autres encore sont proposées

Les pros de Jira

Les utilisateurs peuvent créer des rapports et développer des insights

Nombreuses intégrations

Mises à jour régulières

Jira contre

L'envoi de messages rapides n'est pas possible

Les utilisateurs ne peuvent pas évaluer les risques ou les coûts du projet, ce qui complique la gestion du projet

Prix de Jira

Free Forever pour 10 utilisateurs

pour 10 utilisateurs Standard : À partir de 8,15 $/mois par utilisateur

: À partir de 8,15 $/mois par utilisateur Premium : A partir de $16/mois par utilisateur

: A partir de $16/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Jira pour connaître les tarifs

Jira évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (4,000+ reviews)

4.2/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (12 000+ avis)

14. nTask

via nTâche Le prochain logiciel de gestion de projet pour Mac est nTask, un outil de collaboration d'équipe qui vous aide à vous organiser et à rester productif. Avec nTask, vous pouvez facilement gérer vos tâches, vos projets et les membres de votre équipe en un seul endroit.

Il fournit également des modèles de projet pour vous aider à démarrer rapidement. Le tableau de bord vous donne un aperçu de tous vos projets et tâches en un seul endroit.

nTask fonctionnalités

Progression visuelle du projet grâce aux diagrammes de Gantt et aux jalons des tâches

Alertes et notifications personnalisées

Projets codés en couleur avec un code hexagonal

Affichage en dock pour passer d'un projet à l'autre

nTask pros

Gestion de projet facile

Suivi rapide des tâches

Visuellement attrayant et facilement personnalisable

nTask inconvénients

La pièce jointe de grande taille lors du partage prend plus de temps que la normale

Ne convient qu'aux équipes comptant moins de 50 membres

Prix de nTask

Free : pour 7 jours

: pour 7 jours Premium : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Business : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez nTask pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (10+ reviews)

4.4/5 (10+ reviews) Capterra: 4.1/5 (90+ avis)

15. Basecamp

via BasecampBasecamp est une application de gestion de projet conçue pour aider les équipes à gérer des projets et à collaborer plus efficacement. Elle existe depuis son lancement en 2004 et est l'un des outils de collaboration les plus populaires et les plus utilisés dans l'espace de gestion de projet. Basecamp offre aux utilisateurs diverses fonctionnalités qui permettent aux équipes de décomposer plus facilement les grands projets en tâches plus petites et d'attribuer les responsabilités.

Les fonctionnalités de Basecamp

Listes À faire pour créer et assigner des tâches

Une fonction de discussion pour communiquer en temps réel

Rapports pour suivre la progression et résoudre les problèmes

Une boîte de réception séparée pour les notifications permet de réduire l'encombrement de l'écran

Les avantages de Basecamp

Idéal pour les projets simples

Vous pouvez rechercher des projets, des fichiers ou des tâches à l'aide de mots-clés

L'application est hautement sécurisée et préserve la confidentialité

Basecamp contre

Ses fonctions sont limitées

Les utilisateurs ne peuvent pasclasser les tâches par ordre de priorité L'absence de suivi du temps



Prix de Basecamp

Basecamp Per User: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Basecamp Pro Illimité: $299 par an

G2: 4.1/5 (5,000+ reviews)

4.1/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (13,000+ commentaires)

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion de projet pour Macs

Les avantages des logiciels de gestion de projet en faire une ressource clé pour tout le monde-pas seulement les gestionnaires de projet .

Avec des fonctionnalités pour l'élaboration de flux de travail complets de superviser des tâches, de travailler avec votre équipe, etc logiciels de gestion de projet permet à chaque membre de maîtriser facilement sa charge de travail et d'accroître la productivité globale. Gardez à l'esprit que tous les logiciels n'offrent pas toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Il est donc important de faire le point sur les fonctionnalités indispensables avant de sortir votre carte d'entreprise.

En outre, le fait de choisir un logiciel de gestion de projet pour Mac plutôt que pour d'autres marques ouvre la porte à des fonctionnalités supplémentaires qui amélioreront votre expérience d'utilisation du produit.

Voici nos cinq principaux éléments à rechercher dans un logiciel de gestion de projet performant pour Mac :

L'interface utilisateur (UI) : Les appareils Mac sont connus pour leur design épuré, et votre outil de gestion de projet ne doit pas déroger à la règle. Assurez-vous que le produit que vous choisissez est facile à naviguer, personnalisable et intuitif. Cela permettra à tous les membres de l'équipe de se familiariser plus rapidement avec le logiciel et rendra l'outil plus utile à long terme. Prix : Sachez quel est votre budget avant d'acheter et assurez-vous que le logiciel que vous envisagez présente clairement ce que vous obtenez pour chaque forfait. Certains outils cachent des fonctionnalités clés derrière des modules complémentaires payants ou des limites mensuelles. Vous ne devriez pas avoir à affronter un mur payant chaque fois que vous effectuez des opérations simples. Fonctionnalités : Donnez la priorité aux fonctionnalités de gestion de projet telles que les rapports et les analyses,la gestion des tâchesla planification, les commentaires et les possibilités de discuter, l'allocation des ressources et la collaboration. Intégrations : Un autre point à vérifier est la capacité du logiciel de gestion de projet à s'intégrer aux autres outils utilisés par votre équipe. Cela permettra non seulement d'étendre les fonctions du logiciel de gestion de projet que vous utilisez, mais aussi de faciliter la transition pour l'équipe. Satisfaction et assistance des clients: Que font les utilisateurs du logiciel ? Consultez des sites réputés pour obtenir un avis impartial sur le logiciel que vous envisagez d'utiliser. Le logiciel de gestion de projet que vous choisissez pour votre Mac doit non seulement tenir les promesses qu'il fait sur sa page d'Accueil, mais aussi offrir une assistance à ses clients sous la forme de webinaires , documents d'aide , vidéos et bien d'autres choses encore.

Une bonne règle de base ? Gardez cette checklist à portée de main pour vous assurer que le logiciel que vous envisagez de choisir couvre l'essentiel (et plus encore) pour gérer efficacement les projets, les flux de travail, les équipes et la productivité globale.

ClickUp : Le meilleur logiciel de gestion de projet Mac pour votre équipe

Si 15 peut sembler une somme d'essais et d'erreurs pour trouver le meilleur logiciel de gestion de projet pour Mac, cela reste une goutte d'eau par rapport aux centaines qui saturent le marché.

Au lieu de partir de zéro, commencez par le haut de la liste - avec ClickUp . 🙂

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

ClickUp est la seule plateforme de productivité suffisamment puissante pour rassembler tout votre travail dans un hub collaboratif, accessible même en déplacement Apple Watch -un avantage considérable pour les utilisateurs de Mac qui dépendent en grande partie de produits ou d'appareils réservés à Apple !

Avec un riche ensemble de fonctionnalités, une vaste bibliothèque de modèles, et plus de 1 000 intégrations clickUp est le logiciel de gestion de projet par excellence pour les utilisateurs de Mac dans tous les secteurs d'activité. Les équipes de toute taille font confiance à ClickUp pour gérer tout, des tâches quotidiennes aux flux de travail à l'échelle de l'entreprise, sans jamais ouvrir un autre onglet, et ce, pour une fraction du prix.

Accédez à des tonnes d'affichages de projets flexibles, à des tâches illimitées, à des membres, et plus encore en vous inscrivant à Le forfait Free Forever de ClickUp . Et bénéficiez de fonctionnalités plus avancées avec les options payantes à partir de seulement 5 $.

Allez plus loin avec votre Mac en vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui . 🙌🏼