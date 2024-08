Revue de la gestion de projet Nifty (caractéristiques principales, avantages, limites)

Le mot nifty signifie bon, agréable ou efficace. C'est aussi l'outil que nous allons examiner aujourd'hui pour la gestion de projet. 🕵️‍♂️

Nifty offre collaboration entre équipes la gestion des tâches, les rapports, le suivi du temps et bien d'autres choses encore pour aider à rationaliser, centraliser et moderniser les opérations de travail.

À faire que la gestion de projet Nifty soit vraiment à la hauteur de son nom ? 🤔

Découvrons-le !

Dans cet article, nous allons parler de Nifty, de ses fonctionnalités clés , avantages et limites . Ne vous inquiétez pas, nous vous proposons également des solutions.

Plongeons dans cet examen de Nifty !

Qu'est-ce que Nifty ?

Nifty est un gestion de projet agile logiciel qui vous permet de travailler sur des projets à grande échelle avec plusieurs membres de l'équipe.

Comme la plupart des logiciel de gestion de projet il s'agit d'un environnement de travail collaboratif qui vous aide, vous et votre équipe, à organiser les tâches, à suivre le temps, à gérer les documents, etc. en un seul endroit.

Vous pouvez même travailler et profiter de la collaboration sur le flux de travail en déplacement avec l'application Android et l'application iOS de Nifty. 📱

Jusqu'ici, tout va bien ? Alors passons aux fonctionnalités qui le rendent "nifty"

4 fonctionnalités clés de la gestion de projet "nifty"

Voici quelques fonctionnalités clés qui peuvent être votre clé pour une gestion de projet plus facile. 🗝

1. Jalons pour une meilleure planification

Chaque équipe et chaque personne a besoin d'un objectif.

Sinon, vous n'auriez aucune idée de ce que vous avez à faire ou de la raison pour laquelle vous le faites !

Comme s'acharner sur une nouvelle série Netflix le soir pour ne pas se sentir exclu lorsque tous vos coéquipiers en parleront au déjeuner le lendemain ! 🍩

Et tout comme le fait de terminer le dernier épisode, Nifty aide également votre équipe à fixer (et à atteindre) des jalons clés.

Nifty project est également utile pour suivre les projets d'entreprise en fonction de l'achèvement des tâches.

Vous pouvez ajouter des projets des jalons de projet sur leur diagramme de Gantt avec des détails pertinents tels que le nom, la description, la date de début, la date d'échéance, etc.

Le plus amusant : les jalons sont automatiquement codés par couleur en fonction de la progression et de la date d'échéance.

2. Gestion du portfolio

Les portfolios de projets de Nifty sont parfaits pour organiser les projets dans des dossiers basés sur les départements, les emplacements, les gestionnaires, etc. Il est facile de :

Suivre la progression de chaque projet

Éviter les goulots d'étranglement

Attribuer des tâches

Et plus encore

Grâce aux aperçus de portefeuilles, les chefs de projet et les cadres supérieurs peuvent avoir une vue d'ensemble de la progression automatisée, des échéanciers, des statuts, des tâches en retard et des tâches achevées.

Ils disposent également d'un tableau de bord du portfolio qui ouvre un monde de perspectives sur les membres et les statuts du projet en un coup d'œil. 👀

3. Suivi du temps et rapports

Le suivi du temps est aussi important pour votre entreprise que le dessert l'est pour les gourmands. 🍬

Il faut, il faut l'avoir.

Nifty propose une fonctionnalité de suivi du temps qui vous permet de suivre la durée des tâches, de savoir qui travaille sur quoi ou pendant combien de temps. De cette façon, la productivité de l'équipe est toujours contrôlée.

Les équipes de projets à distance et les indépendants apprécieront la possibilité de suivre le temps exact nécessaire pour stimuler la productivité !

Tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur le bouton de démarrage pour commencer le suivi, et un widget de suivi du temps apparaîtra dans le coin gauche de votre écran.

Cliquez ensuite sur le bouton "Stop" pour arrêter le suivi. C'est simple.

En ce qui concerne les rapports temporels, vous obtenez des informations telles que :

Nom du projet ou de la tâche

L'utilisateur qui a suivi le temps

Date et durée de la tâche

Début et fin du temps suivi

Notes informant des modifications en cours de l'horodatage

4. Différents rôles et permissions des utilisateurs

Nifty est là pour vous aider à savoir qui est qui dans votre équipe.

Les utilisateurs que vous ajoutez à un projet sont les membres du projet, et ils peuvent être des membres de l'équipe, des invités ou des clients.

Des rôles différents nécessitent des permissions différentes.

Vous pouvez décider du niveau d'accès chaque fois que vous ajoutez quelqu'un à un projet avec :

Propriétaires : gère tous les projets, les coéquipiers et les factures. Vous pouvez avoir plus d'un propriétaire à la fois

: gère tous les projets, les coéquipiers et les factures. Vous pouvez avoir plus d'un propriétaire à la fois Admins : ce sont des gestionnaires de projet qui peuvent créer et supprimer des projets ainsi que gérer les autres membres de l'équipe

: ce sont des gestionnaires de projet qui peuvent créer et supprimer des projets ainsi que gérer les autres membres de l'équipe Membres : personnes ajoutées à un projet spécifique et ayant accès à la collaboration dans le projet

: personnes ajoutées à un projet spécifique et ayant accès à la collaboration dans le projet Invités : ils ne font pas immédiatement partie de l'équipe. Ils peuvent prendre part aux discussions sur le projet et afficher la progression, mais ils ne peuvent pas gérer les équipes ou les projets

Maintenant que nous connaissons les fonctionnalités de Nifty, voyons si elles sont bénéfiques pour la gestion de projet.

3 Avantages de la gestion de projet Nifty

Si vous optez pour le logiciel de gestion de projet Nifty, voici les avantages clés que vous allez adorer :

1. Collaboration efficace au sein de l'équipe

Nifty croit en une collaboration efficace au sein de l'équipe. Cela se voit à ses multiples fonctions de collaboration. L'outil offre :

Une fonctionnalité de discussions pour des entretiens spécifiques à un projet

Collaboration en temps réel sur les documents

Diagrammes de Gantt interactifs pour plus de transparence

Statuts des tâches

Et bien d'autres choses encore

Toutes ces fonctionnalités vous permettent d'être toujours informé de la progression du projet.

2. Plusieurs affichages du projet pour travailler avec les données

Vous aimez peut-être la fonction tableau kanban mais votre comptable est peut-être un adepte des feuilles de calcul et votre représentant des ressources humaines un passionné des calendriers.

Nous sommes tous différents $$$a. C'est pourquoi Nifty a proposé un nombre généreux d'affichages.

Voici quelques-unes des vues affichées dans cette rubrique outil de gestion de projet :

Vue Liste

Vue Tableau

Vue Gantt Diagrammes

Affichage du Calendrier

Vue Tableur

Avec autant d'options, chacun peut travailler comme il l'entend.

3. Importations et intégrations

Nifty n'est pas seulement généreux avec les affichages, mais aussi avec les intégrations. Vous pouvez facilement vous connecter à plus de 1 000 applications pour automatiser une tonne de votre travail.

Passer d'une ancienne application ou d'un outil de gestion de projet à Nifty est également très simple.

Nifty vous permet d'importer des des outils de gestion de projet populaires tels que Basecamp , Asana , Trello etc.

Peut-on alors se contenter de Nifty pour gérer les projets ?

6 Limites de la gestion de projet Nifty (avec solutions)

À coup sûr, il fait ce qu'il dit, mais Nifty a encore un long chemin à parcourir avant de devenir une solution achevée.

Pour un gestionnaire de projet, il manque plusieurs fonctionnalités de base. Jetons un coup d'œil :

Problème n°1 : pas d'automatisation personnalisée

Bien sûr, Nifty offre de l'automatisation comme des automatisations de statut, des tâches récurrentes, des modèles de projet, et plus encore.

Mais ils ne vous permettent pas de construire votre propre automatisation.

Que faire si vous souhaitez publier un commentaire lorsqu'un statut ou un assigné change ?

Vous devez vous plier à leurs automatisations.

Dites bonjour à ClickUp 👋

C'est l'un des la plus évaluée outils de productivité et de collaboration en matière de flux de travail utilisés par les les petites, moyennes et grandes entreprises .

La solution ClickUp : une solution personnalisée puissante sans code Automatisations ClickUp est une véritable mine d'automatisation. 🌈

Vous pouvez soit choisir parmi les nombreux modèles préconstruits, soit créer vos propres Automatisations personnalisées. Pour créer une automatisation, paramétrez des combinaisons pour vous aider à automatiser des actions répétitives :

Déclencher : décider de ce qui doit déclencher une Automatisation

Condition : décide de ce qui doit être vrai pour poursuivre l'Automatisation

Action : décide de ce qui se passe en tant que résultat du déclencheur et de la condition

En savoir plus sur gestion de projet automatisée! 😊

Problème #2 : pas de tableau de bord pour des aperçus visuels

Une application de gestion de projet sans tableau de bord, c'est comme Leonardo DiCaprio sans Oscar. C'est scandaleux !

C'est le cas de Nifty, qui ne propose pas de diagrammes. Parfois, les rapports verbeux ne suffisent pas. 🤷

La solution ClickUp : visuelle et perspicace Tableaux de bord C'est ici qu'un outil de gestion de projet comme ClickUp vient à votre rescousse. Nos tableaux de bord sont le contrôle ultime de votre mission et vous fournissent des informations sur les personnes, les projets et les tâches,

Objectifs ... et bien d'autres choses encore.

Vous pouvez même personnaliser et créer votre propre tableau de bord pour visualiser les besoins spécifiques de votre équipe à l'aide de widgets personnalisés.

Les widgets personnalisés vous permettent de visualiser vos données sous le formulaire :

Diagrammes circulaires

Calculs

Diagrammes à barres

Portfolios

Et plus encore

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Dashboards\_\_ClickUp-1400x693.png tableaux de bord ClickUp /$$img/

Visualisez le déroulement du travail dans votre environnement ClickUp comme vous le souhaitez grâce aux widgets personnalisés des tableaux de bord

Problème #3 : pas d'annotation PDF

Pour un outil qui a un modèle de projet pré-fait pour la conception, il a manqué une fonctionnalité importante que les équipes de conception ne peuvent pas faire à.

La solution ClickUp : Révision PDF et annotation d'images À la différence de Nifty et d'autres logiciels de gestion de projet robustes, ClickUp a fait le tour de la question. 💭

Qu'il s'agisse de fournir des repères clairs sur les maquettes de conception ou de mettre en évidence les annotations sur les contrats juridiques, l'épreuvage dans ClickUp est parfait pour cela.

Vous pouvez facilement annoter les PDF et des images, et même d'y laisser des commentaires. ClickUp devient ainsi un hub de collaboration à distance très pratique pour les équipes de conception.

N'importe qui peut s'adresser à votre commentaires ou vous pouvez utiliser assigner des commentaires et de centraliser votre système de feedback.

Créer un élément d'action directement dans n'importe quel commentaire ClickUp

Problème #4 : manque de fonctionnalités de gestion des idées

On pourrait penser qu'une solution de gestion de projet conçue pour faciliter la collaboration et les équipes à distance dispose de fonctionnalités de gestion des idées.

Mais non ! Mauvaise réponse.

Les cartes mentales n'ont rien à voir avec vos idées, car elles n'ont pas de fonctionnalité de tableau blanc ou de carte mentale.

La solution ClickUp : puissante Cartes mentales Peu importe ce que pense votre cerveau, ClickUp est là pour vous, tout comme ses

Cartes mentales .

Esquissez vos idées, faites une planification solide de vos projets ou faites un brainstorming en mode Vierge.

Vous pouvez même organiser et créer un flux de travail en mode Tâche.

Création rapide, modification en cours et suppression de tâches (et sous-tâches) directement à partir de votre affichage

Vous avez besoin d'aide pour votre forfait de projet? Vérifiez ce qu'est un forfait de projet et comment en créer un .

Problème #5 : manque d'une fonctionnalité d'impression native

À un client qui souhaite une impression de la les rapports sur la progression du projet ou le diagramme de Gantt ? Eh bien, vous êtes dans le pétrin. Nifty n'a pas de fonctionnalité d'impression native.

Vous devrez soit télécharger un rapport, soit faire une capture d'écran et la recadrer avant de l'enregistrer en tant qu'image.

Vient ensuite l'impression..

On dirait qu'il y a trop d'efforts à faire pour quelque chose d'aussi simple.

Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ces minutes de capture d'écran et de recadrage peuvent s'ajouter à plusieurs heures perdues.

Solution ClickUp : native impression en ClickUp Vous, mon ami, avez besoin de la simple capacité d'impression native de ClickUp.

Il suffit d'ouvrir une tâche, de cliquer sur les ellipses... et de sélectionner l'icône d'impression. 🖨️💕

Vous pouvez également imprimer Vue Liste , Vue Tableau , des tâches, et plus encore.

Cliquez sur les ellipses pour plus de tâches

Problème #6 : forfait Free limité

Le forfait Free de Nifty ne propose que 2 projets, ce qui est plutôt décevant pour une petite équipe ou une startup à faible budget. Les forfaits commencent à partir de 49 $ par mois.

Imaginez à quel point leur forfait entreprise doit être cher. Indice... c'est trois chiffres par mois.

Solution ClickUp : Forfait Free Forever ClickUp propose un forfait gratuit riche en fonctionnalités que vous pouvez utiliser POUR TOUTE LA VIE gratuitement. Il n'y a pas d'inconvénient.

Voyez par vous-même :

Formule Free Forever 100 Mo de stockage Tâches illimitées Membres illimités Authentification à deux facteurs Documents collaboratifs Discussion en temps réel L'e-mail dans ClickUp Tableaux Kanban Gestion des sprints Suivi du temps en mode natif Enregistrement vidéo dans l'application assistance 24/7



Mais attendez ! Ce n'est pas tout.

En savoir plus Les fonctionnalités de ClickUp qui prouvent qu'il est une meilleure solution que Nifty :

Bonus : Voir comment Nifty se compare à ClickUp _/href/ *_Nifty se compare à ClickUp !

Nifty n'est pas assez "Nifty" ! 🤷

Nifty est un logiciel de gestion de projet décent avec des capacités de gestion des tâches et du temps.

Cependant, il est loin d'être un environnement de travail complètement centralisé parce qu'il manque d'automatisations personnalisées, pas de tableaux de bord, pas de forfait, et pas de DASHBOARDS ! il n'y a pas de tableaux de bord, pas de plan gratuit, et pas de tableaux de bord !

Si vous voulez tout cela et plus encore, il n'y a qu'une seule solution. ClickUp !

Il s'agit d'un logiciel de gestion de projet intelligent et puissant qui constitue également un véritable environnement de travail collaboratif. Utilisez-le pour suivre du temps de gérer les tâches actives du projet, de créer des documents internes, de fournir des services d'information et de conseil des informations sur le projet et bien d'autres choses encore.

Nous sommes là pour vous aider tout au long du cycle de vie de votre projet.

Rejoindre ClickUp gratuit et profitez des fonctionnalités "niftiest" pour gérer plusieurs projets avec succès.