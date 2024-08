Les 10 meilleures applications de productivité pour Android pour travailler en 2024

Nous essayons toujours d'optimiser tout ce que nous faisons pour être plus productifs, n'est-ce pas ?

Mais certains des impacts les plus importants proviennent des plus petits changements - comme le simple fait de télécharger une nouvelle application. C'est pourquoi nous pensons qu'il est utile de connaître les meilleurs applications de productivité pour les appareils Android.

Ces applications types d'applications vous aident à améliorer votre efficacité et votre efficience dans tout ce que vous faites. Et si vous êtes un utilisateur d'Android, il existe une multitude d'applications que vous pouvez utiliser pour vous aider améliorer la productivité .

Ne vous inquiétez pas, les gens de l'iPhone - beaucoup de ces applications de productivité pour Android sont disponibles pour iOS également.

La difficulté consiste à identifier l'application qui obtient la meilleure note en termes de fonctions. En choisissant la mauvaise, vous aurez l'impression de perdre votre temps et vos efforts.

Pas très productif, non ?

C'est pourquoi vous voudrez utiliser les meilleures applications de productivité, alors regardons de plus près les 10 meilleures applications de productivité pour Android en 2024 !

Meilleures applications de productivité pour Android en 2024

1.

CliCLIkUp ClickUp fonctionne sur tous vos appareils pour être vraiment la seule application dont vous avez besoin pour faire du travail terminé

Le premier est notre favori et, espérons-le, le vôtre bientôt. ClickUp est le numéro 1 outil de productivité dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous aider à rationaliser et à conquérir votre journée de travail.

Alors, qu'est-ce que ClickUp peut faire de plus que les autres ?

Tout d'abord, que vous soyez un gestionnaire de projet ou que vous essayiez simplement de gérer votre vie personnelle (ou peut-être les deux), cet outil de productivité complet vous fournit les outils dont vous avez besoin pour aligner votre travail de manière ordonnée et facile à comprendre.

L'interface de ClickUp a été conçue en pensant à l'utilisateur. Utilisez notre Fonctionnalité des documents pour créer, gérer et organiser tous vos documents. Ou essayez la fonction de ClickUp les fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp pour contrôler le temps passé sur des tâches spécifiques, créer des tâches supplémentaires et définir des rappels. Il propose également des "actions rapides" qui vous permettent de faire tout cela rapidement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/image25.gif suivi du temps gif /$$img/

Les capacités de suivi du temps de ClickUp facilitent l'enregistrement, le libellé et l'organisation de votre temps de manière plus efficace Rappels ClickUp sont personnalisables en ce sens qu'ils sont paramétrés comme privés par défaut, mais peuvent être partagés avec d'autres personnes. Cela est utile lorsque des collègues ou des coéquipiers utilisent ClickUp pour collaborer sur un document ou suivre le statut d'un projet.

Le bloc-notes est le "pain et le beurre" de l'application. Augmentez ou réduisez facilement la taille de votre bloc-notes en fonction du niveau de complexité dont vous avez besoin et écrivez ou enregistrez des notes lorsque l'inspiration vous vient. Si cette idée se transforme plus tard en une tâche que vous devez vous assigner ou assigner à quelqu'un d'autre, il vous suffit de la convertir en tâche d'un simple clic.

La fonctionnalité ClickUp Bloc-notes permet d'organiser rapidement vos tâches et bien plus encore

Si vous avez plusieurs projets pour lesquels vous souhaitez créer des documents, vous pouvez le faire. La fonction tableau de bord de ClickUp vous permet d'afficher vos différents projets dans la barre latérale. Vous pouvez les libeller avec des titres distinctifs pour garder le travail séparé.

ClickUp dispose également d'un environnement de travail qui vous permet de créer un lieu de travail pour chaque projet. Si vous souhaitez changer de projet à tout moment, allez dans votre menu paramètres et activez/désactivez la possibilité de passer d'un espace de travail à l'autre.

Bien que chacun des produits énumérés dans ce billet représente actuellement l'une des meilleures applications de productivité pour Android, aucun d'entre eux n'apporte l'ensemble de la gestion de votre temps et de votre attention tout à fait comme ClickUp. Il encourage la créativité, l'innovation et l'organisation sous la forme d'une solution de productivité simple, mais d'une efficacité dévastatrice.

ClickUp dispose également d'une variété de forfaits disponibles, en fonction de la taille de votre équipe. L'intervalle va de notre version Free Forever au forfait Unlimited à seulement 5 $ par utilisateur et par mois. Alors pourquoi hésiter ? Commencez et téléchargez notre application Android dès aujourd'hui .

2. IFTTT

IFTTT vous permet d'utiliser l'automatisation pour suivre les heures de travail ou même pour savoir quand la Station spatiale internationale passe par là

Lorsqu'il s'agit d'augmenter la productivité, l'automatisation peut être l'un de vos alliés les plus puissants. C'est pourquoi IFTTT vous aide le plus. C'est une appli qui vous permet d'automatiser les applications et les appareils que vous utilisez le plus.

Elle vous permet de créer rapidement une automatisation puissante afin que vous puissiez adapter et former vos intégrations à vos spécifications précises. Filtrez les codes, effectuez des requêtes ou synchronisez plusieurs comptes, le tout via un seul appareil.

Si vous n'êtes pas un développeur de logiciels, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. IFTTT est une plateforme sans code. Cela signifie que quel que soit votre niveau de compétences, vous serez en mesure d'automatiser vos applications depuis n'importe quel endroit.

Vous pouvez partager du contenu sur plusieurs plateformes, créer et commercialiser des évènements, ou même personnaliser votre assistant vocal pour qu'il vous aide à travers plusieurs systèmes.

3. LastPass

LastPass est idéal pour les équipes qui ont besoin de partager des identifiants de connexion entre différentes plateformes

Pour toute personne ayant une présence numérique, vous avez une tonne de mots de passe à suivre (du moins, nous l'espérons, pour des raisons de sécurité).

Qu'il s'agisse de mots de passe pour des comptes d'entreprise, financiers ou personnels, vous pourriez bénéficier de l'utilisation d'une seule plateforme pour vous connecter à tous vos comptes. La plupart des cybersécurité vous diront d'utiliser un outil de gestion des mots de passe, car une erreur pourrait se transformer en l'un des plus gros maux de tête de votre vie.

À faire ?

Utiliser une application pour suivre et enregistrer vos mots de passe avec LastPass . C'est une application de gestion des mots de passe qui stocke tous vos mots de passe à travers plusieurs applications et comptes.

Voici comment cela fonctionne : vous enregistrez tous vos mots de passe dans l'application. Ensuite, chaque fois que vous vous connectez à une application depuis n'importe quel appareil, vous pouvez simplement.. utiliser LastPass pour remplir automatiquement le mot de passe. Désormais, vous n'aurez plus à vous souvenir de vos mots de passe ni à valider d'autres faux pas cybernétiques comme le fait de les conserver dans un document.

C'est également très utile pour les achats en ligne. Vous pouvez enregistrer votre adresse et vos informations de paiement, LastPass les remplissant au besoin. LastPass n'est pas limité aux mots de passe des applications : les adhésions et les informations d'assurance font partie des autres types de données que vous pouvez stocker.

Si vous avez du mal à trouver des mots de passe forts, LastPass peut également vous aider. Sa fonctionnalité de génération de mots de passe permet d'élaborer des mots de passe complexes et sophistiqués qui ne manqueront pas de faire grincer des dents les pirates informatiques.

4. TickTick

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/TickTick-Across-Platforms-Example-1400x660.png

/$$$img/

TickTick travaille avec les produits Android et Apple

Il peut y avoir des personnes productives qui n'intègrent pas.. À DES LISTES DE CHOSES À FAIRE dans leur routine quotidienne, mais nous n'en sommes pas conscients. La liste à faire est l'un des outils les plus simples mais les plus efficaces de l'économie le forfait et la gestion de votre productivité .

Pour beaucoup, le défi consiste à gérer des tâches concurrentes entre leur travail et leur vie personnelle. TickTick est une application qui révolutionne la façon dont vous abordez votre liste à faire.

Elle dispose d'un système de rappel automatisé qui vous permettra de ne jamais oublier un rendez-vous ou une tâche. L'application propose également cinq vues distinctes du calendrier pour afficher votre journée de la manière qui vous convient le mieux afin de personnaliser la façon dont vous consommez votre emploi du temps.

La partie la plus cool de TickTick est sa fonctionnalité d'intégration qui vous permet de collaborer avec d'autres utilisateurs. Que vous acheviez un travail avec d'autres collègues ou que vous planifiez une sortie en famille, c'est un outil idéal lorsque vos listes à faire dépendent des autres.

Avec plus de 30 fonctionnalités, TickTick peut également s'intégrer à plus de 10 plateformes. C'est un outil polyvalent pour tous ceux qui donnent la priorité à la planification et veulent être productifs.

5.

Trello

Trello utilise Tableau Kanban affichages permettant de déplacer facilement les tâches vers le statut ou la phase suivante

Que vous travailliez avec une équipe ou seul, le lancement d'un projet, quel qu'il soit, exige plus que de la concentration. Il faut pouvoir suivre toutes les tâches, de leur conception à leur achèvement. Trello est l'une des applications qui a fait ses preuves dans ce domaine.

Trello est conçu pour La gestion de projet Kanban , qui est un formulaire de Gestion agile pour suivre les tâches. Lorsque vous configurez un Tableau Trello, vous pouvez également établir des cartes pour des projets ou des tâches distincts. Au sein de ces cartes, vous pouvez les peupler de checklists, de mises à jour de statut et de toute une série d'autres fonctionnalités.

Vous pouvez attribuer des libellés à chaque carte, décrire les libellés et utiliser des descripteurs pour chaque statut. Trello peut contribuer à améliorer la productivité en réduisant le temps passé à rechercher des mises à jour de statut.

6.

Word pour Android /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Microsoft-Word-for-Android.png

/$$$img/

Microsoft Word pour Android possède les fonctionnalités que vous appréciez, mais pour les déplacements

Beaucoup d'entre nous qui ont travaillé dans un paramètre de bureau ont l'expérience de l'utilisation de la suite de produits Microsoft. Du point de vue de la productivité, Microsoft Office 365, qui inclut Word pour Android, facilite à peu près tout ce dont vous auriez besoin dans un paramètre professionnel.

Avec Word, vous pouvez rédiger, réviser et modifier en cours des documents à des fins de forfait ou de partage. Insérez facilement de superbes graphiques pour illustrer certains points de vos documents ou insérer des diagrammes ou des graphiques. Ou importez n'importe quel Feuilles de calcul Excel que vous avez développées.

Vous avez peut-être l'habitude de considérer Word comme un programme à utiliser sur votre PC, mais Word pour Android offre les mêmes fonctions que la version originale. Pouvoir créer rapidement des documents clairs et lisibles peut aider votre équipe à rester productive tout au long d'un projet. Word pour Android vous permet de le faire depuis votre téléphone.

7. CamScanner

CamScanner travaille directement à partir de votre smartphone pour numériser et stocker des fichiers

Au cours de votre journée de travail, vous aurez souvent besoin ou envie de numériser un document. Il peut s'agir d'une photo ou d'un autre document contenant des informations que vous devez stocker ou dont vous devez vous souvenir. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas facilement accès à une imprimante ou à un scanner. CamScanner vous permet de n'avoir besoin que de votre téléphone. Elle vous aide à envoyer des documents numérisés et convertit les documents en fichiers PDF limpides. Il est facile d'optimiser l'image et d'enregistrer les données dans l'application vers un système de stockage cloud.

Ce ne sont pas là toutes les fonctionnalités auxquelles CamScanner vous donne accès. Vous pouvez numériser des images de livres, optimiser la résolution HD de vos images numérisées et même convertir vos images numérisées au format Excel. Si vous avez déjà eu besoin de supprimer un filigrane ou une publicité d'une image, CamScanner peut également le faire.

8.

Evernote /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Evernote-Platform-Accueil-Screen-Example.png

/$$$img/

Organisez vos notes, créez des raccourcis, épinglez des listes de choses à faire ou travaillez à partir d'un bloc-notes dans Evernote

L'une des caractéristiques des personnes qui réussissent est de comprendre les limites de leur propre mémoire. Les personnes de ce type ont tendance à écrire ou à prendre des notes sur des idées et des faits importants pour s'en souvenir plus tard.

Autrefois, un stylo et du papier suffisaient, mais avec les progrès technologiques, il existe plus d'outils que jamais pour faire cela sur votre téléphone. Dans notre liste des meilleures applications de productivité pour Android, Evernote est une application classique de prise de notes. Elle vous permet de prendre des notes, puis de les organiser dans des listes ou des carnets en fonction de vos besoins.

Prenez des notes sur plusieurs sujets, envoyez des e-mails à l'application et laissez-la fonctionner comme votre hub de collecte d'informations.

9. Google Keep

Google Keep permet d'organiser les notes et les listes à faire dans votre suite de produits Google

Bien qu'Evernote soit un excellent outil, de nombreuses personnes se sentent déjà à l'aise avec la suite de produits Google. La réponse de Google à Evernote est Google Keep . Si vous êtes un adepte de l'environnement de travail de Google (et en tant qu'utilisateur d'Android, c'est peut-être votre préférence), Google Keep est peut-être l'application de prise de notes qu'il vous faut.

Google Keep est une application de prise de notes sans fioritures. Vous pouvez créer des listes pour vous aider à suivre votre travail ou définir des rappels pour que vous ou un membre de l'équipe soyez au courant d'une échéance à venir.

Un libellé peut être attribué à chaque liste, ce qui facilite grandement l'organisation de vos informations. Il existe également une fonction d'archivage qui vous permet d'effacer une liste de votre page Google Keep tout en y ayant accès ultérieurement.

10.

Microsoft À faire

Microsoft À faire organise les listes dans un agenda quotidien au sein d'Office 360

Une autre des meilleures applications de productivité pour Android est Microsoft À faire . Il s'agit d'une autre excellente ressource de Microsoft. Si vous aimez mettre en place des paramètres quotidiens mais que vous avez toujours voulu pouvoir le faire à partir de votre téléphone, il s'agit d'une excellente solution de productivité pour vous.

À-Do dispose d'une fonctionnalité appelée My Day où vous pouvez configurer votre planning quotidien en fonction de ce qui doit être fait. L'application applique également l'IA pour offrir des recommandations personnalisées pour les ajouts à vos listes de tâches hebdomadaires ou quotidiennes.

Vous pouvez gérer À faire sur plusieurs plateformes, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour Android ou sur votre ordinateur portable. De plus, il est facile de la partager avec les autres membres de votre équipe.

L'un des éléments de productivité les plus forts d'À faire est sa capacité à décomposer les tâches en morceaux plus faciles à gérer. Il vous suffit d'ajouter des étapes à vos tâches, de fixer des paramètres et d'automatiser les rappels.