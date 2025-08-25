Les 15 meilleures plateformes d'IA en 2026

Que vous le sachiez ou non, il existe un outil d'IA pour chaque tâche imaginable.

À tout le moins, l'IA peut vous aider à créer les outils dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets.

Trop beau pour être vrai ? C'est ce que je pensais aussi. C'est pourquoi j'ai passé en revue 15 plateformes d'IA différentes afin de vous aider à trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Que vous souhaitiez simplement découvrir les outils d'IA ou que vous cherchiez à résoudre un problème spécifique, vous trouverez ici ce qu'il vous faut. 😉

Jetez-y un œil !

Que faut-il rechercher dans une plateforme d'IA ?

En testant différentes plateformes d'IA, j'ai découvert que le choix d'une plateforme n'était pas une simple tâche d'« achat ». J'ai dû prendre en compte plusieurs aspects pour mapper les capacités d'IA de la plateforme avec mes objectifs, afin de vérifier si je pouvais exploiter pleinement son potentiel.

Voici l'essentiel :

Assurez-vous de bien comprendre le type d'algorithme d'apprentissage automatique utilisé par la plateforme d'IA. Il peut s'agir d'un apprentissage supervisé, semi-supervisé, non supervisé ou par renforcement. Cela détermine la manière dont votre modèle d'apprentissage automatique évolue

Assurez-vous que la plateforme d'IA est capable de réduire la charge de travail manuelle qui pèse sur vous ou sur vos employés, selon le cas d'utilisation

Assurez-vous que les algorithmes d'apprentissage automatique fournissent un résultat lisible par l'homme

Réfléchissez au temps nécessaire à un algorithme d'apprentissage automatique pour assimiler vos habitudes de travail et vos processus. C'est le temps qu'il faudra pour obtenir des résultats précis.

Vérifiez le temps nécessaire pour intégrer la plateforme IA à vos systèmes et la mettre en œuvre, et demandez-vous si votre entreprise peut se permettre une interruption de service

💡 Conseil de pro : découvrez ces cas d'utilisation des plateformes d'IA pour définir les critères de sélection de la plateforme la mieux adaptée à vos besoins.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 15 meilleures plateformes d'IA

J'ai testé 15 des plateformes de gestion des tâches basées sur l'IA les plus populaires actuellement disponibles et j'ai dressé une liste de leurs meilleures fonctionnalités, de leurs limites, de leurs tarifs et des avis les concernant. C'est parti :

1. ClickUp (Idéal pour l'automatisation IA, le traitement des données et la gestion de projet)

Commencez avec ClickUp Brain Résumez vos tâches et leurs mises à jour, et récupérez des informations dans tout votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la puissance des documents, des chats, de l'IA et des objectifs dans un espace numérique centralisé.

ClickUp Brain, la fonctionnalité d'IA intégrée à la plateforme, est sans doute l'IA professionnelle la plus complète et la plus contextuelle que j'ai testée jusqu'à présent. Il s'agit du premier réseau neuronal au monde qui relie vos tâches, vos documents, les membres de votre équipe et la base de connaissances de votre entreprise grâce à l'IA.

Cela permet à des utilisateurs comme moi de créer des flux de travail personnalisés et d'automatiser les tâches répétitives, ce qui me facilite grandement la vie au quotidien. En configurant des déclencheurs et des règles à l'aide du langage naturel, je peux automatiser des actions telles que l'envoi de notifications, l'attribution de tâches, la mise à jour des statuts, et bien plus encore.

Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire le risque d'erreur humaine et de garantir que les tâches soient achevées de manière cohérente. Avec ClickUp Brain, vous pouvez vous aussi passer d'une gestion de projet manuelle à une gestion automatisée, et ainsi augmenter votre productivité.

Utilisez les suggestions basées sur les rôles dans ClickUp Brain pour répondre aux besoins spécifiques des développeurs, des spécialistes du marketing et bien d'autres

Besoin d'une mise à jour sur le statut d'un projet ou sur la documentation ? Il suffit de demander à l'IA ! Grâce à ses fonctionnalités de gestion des connaissances par l'IA, ClickUp Brain peut extraire des données pour vous depuis n'importe où dans votre environnement de travail. De plus, je n'ai plus à me soucier de rédiger des e-mails ou de créer de la documentation de projet à partir de zéro, car le rédacteur IA s'en charge à ma place !

Rédigez vos messages et vos documents plus efficacement et plus rapidement avec ClickUp Brain

De la recherche alimentée par l'IA à la gestion de projet de bout en bout, ClickUp Brain offre toutes mes fonctionnalités préférées dans un ensemble bien pensé. 🎁

ClickUp Brain MAX va encore plus loin avec une « super-application IA » dédiée pour ordinateur de bureau. Elle vous permet d'utiliser des commandes vocales pour accomplir des tâches via la fonction « Talk to Text » (conversion de la parole en texte), ce qui est 4 fois plus rapide que la saisie au clavier. Vous pouvez poser des questions telles que « Ma dernière version a-t-elle été fusionnée ? » ou « Planifie une réunion », et Brain MAX exploite toutes vos applications et tous vos fichiers connectés pour vous fournir des réponses ou exécuter vos commandes.

Maîtrisez votre environnement de travail avec ClickUp Brain Max : utilisez votre voix pour créer, résumer et gérer vos tâches sans les mains

Elle peut même basculer entre les meilleurs modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et d'autres, vous offrant ainsi une grande flexibilité et vous évitant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ou la prolifération des solutions d'IA, tout en vous fournissant des informations instantanées et riches en contexte depuis votre environnement de travail.

Vous ne me croyez pas ? Regardez cette vidéo par vous-même !

Et comme si cela ne suffisait pas, les agents Autopilot intégrés à ClickUp fonctionnent de manière autonome dans votre environnement de travail — déclenchés par des évènements tels que des notes de réunion ou des envois de formulaires — et peuvent résumer des documents, créer des tâches, fournir des mises à jour de statut, et bien plus encore. Ces agents s'adaptent, agissent et réagissent sans microgestion pour vous libérer du temps !

Utilisez les agents ClickUp Autopilot pour venir rapidement à bout de vos tâches quotidiennes

💡 Conseil de pro : Au-delà de la gestion de projet et de tâches, l'IA de ClickUp peut également automatiser la gestion de vos réunions. Utilisez l'outil AI Notetaker de ClickUp pour enregistrer et transcrire automatiquement vos réunions, et dites adieu à la prise de notes manuelle pour toujours !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp Brain fait partie de l'écosystème ClickUp et n'est pas disponible en tant qu'outil autonome

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. OpenAI ChatGPT (Idéal pour le service client et les opérations internes)

via ChatGPT

ChatGPT d'OpenAI est surtout connu dans le secteur de l'IA pour ses capacités de génération rapide. J'utilise cet outil pour m'aider à rédiger, à utiliser l'IA et l'apprentissage automatique, à trouver des idées, à faire du brainstorming et à accomplir d'autres tâches pour lesquelles cette IA générative a été conçue.

Une fonctionnalité que j'ai trouvée vraiment intéressante dans ChatGPT est l'option de discussion vocale disponible dans l'application mobile. En mettant vos écouteurs et en appuyant sur l'icône représentant un casque dans l'application, vous pouvez « parler » à ChatGPT !

Les meilleures fonctionnalités d'OpenAI ChatGPT

Explorez des idées, rédigez et effectuez des modifications en cours sur le contenu

Traduire un texte dans différentes langues

Générez du code et corrigez les erreurs

Analysez vos données à l'aide de ChatGPT pour repérer plus rapidement les schémas et les tendances

Ayant été entraîné sur de grands modèles linguistiques , ChatGPT n'est pas gratuit. Cela peut avoir une incidence sur vos résultats.

Cette IA est purement générative et ne peut effectuer que des tâches limitées.

Tarifs d'OpenAI ChatGPT

Free

En plus : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur OpenAI ChatGPT

G2 : 4,7/5 (583 avis)

Capterra : 4,6/5 (57 avis)

En savoir plus : Les 15 meilleures alternatives à ChatGPT

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface de chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur grande popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet à chaque fois pour poser une question à l'IA, les coûts liés à l'activation/désactivation du contexte et à la navigation s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il s'intègre directement à votre environnement de travail ClickUp, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous fournit des réponses parfaitement adaptées à vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

3. DataRobot (Idéal pour créer et déployer des modèles prédictifs)

via DataRobot

DataRobot est une plateforme d'IA primée permettant de créer des produits de science des données et d'apprentissage automatique. Je l'ai testée pour créer un modèle d'analyse prédictive, car elle est spécialisée dans l'IA générative et prédictive pour les entreprises. DataRobot propose une fonctionnalité de flux de travail guidé qui aide les utilisateurs non techniciens comme moi tout au long du processus de création de modèles.

Cet outil m'est très utile lorsque je souhaite créer des applications d'IA personnalisées qui s'intègrent parfaitement à mes systèmes et à d'autres applications. La plateforme me permet de réaliser facilement les connexions, l'automatisation et l'optimisation de mes processus d'entreprise grâce à des intégrations simples.

Les meilleures fonctionnalités de DataRobot

Explorez et testez divers algorithmes et hyperparamètres afin de trouver le modèle le plus performant pour votre tâche spécifique

Automatise les étapes manuelles liées à la création de modèles, réduisant ainsi le temps et l'effort nécessaires

Propose des fonctionnalités qui vous aident à comprendre comment vos modèles établissent leurs prévisions, améliorant ainsi la transparence et la confiance

Limites de DataRobot

DataRobot est très gourmand en ressources informatiques, ce qui peut ralentir les systèmes

La taille des ensembles de données a une limite de 100 Go pour l'ensemble des combinaisons et de 11 Go par ensemble de données ; j'ai trouvé cela contraignant pour les projets de grande envergure.

Tarifs de DataRobot

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DataRobot

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : N/A (moins de 20 avis)

4. TensorFlow (Idéal pour les applications de TALN)

via Tensorflow

TensorFlow est une plateforme de bout en bout dédiée à l'intelligence artificielle. Mon équipe l'a testée pour créer des modèles d'apprentissage automatique capables de fonctionner dans n'importe quel environnement. TensorFlow est particulièrement utile pour analyser avec précision des données relationnelles grâce à ses réseaux neuronaux graphiques.

Grâce à sa puissance analytique, TensorFlow est idéal pour les applications de recherche avancées. De nombreuses organisations utilisent TensorFlow pour créer des systèmes de recommandation (comme les recommandations de films de Netflix) en s'appuyant sur des modèles d'apprentissage par renforcement afin d'améliorer la satisfaction des clients vis-à-vis de leurs plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de TensorFlow

Créez et entraînez facilement des réseaux neuronaux complexes grâce à une API de haut niveau appelée Keras

Surveillez et analysez le processus d'entraînement des modèles d'apprentissage automatique à l'aide de l'outil de visualisation TensorBoard

Optimisez les graphes TensorFlow pour une exécution plus rapide sur divers matériels grâce au compilateur XLA

Limites de TensorFlow

Cette plateforme est relativement plus difficile à maîtriser que d'autres outils.

Vous avez besoin de GPU ou de TPU plus puissants pour utiliser TensorFlow, car ce logiciel est très gourmand en ressources.

Tarifs de TensorFlow

TensorFlow est open source et peut être téléchargé et installé gratuitement

Évaluations et avis sur TensorFlow

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

5. Microsoft Azure (Idéal pour les solutions d'entreprise basées sur l'IA)

via Microsoft

Microsoft Azure est une plateforme de cloud computing, et l'IA en est un élément majeur. Je l'ai trouvée utile pour développer des solutions pour les entreprises basées sur l'IA (comme les chatbots et les assistants virtuels) car c'est une plateforme évolutive et flexible qui offre un large éventail d'outils.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une excellente solution polyvalente dotée d'un ensemble de fonctions d'IA. Vous pouvez utiliser ses modèles ouverts et multimodaux pour innover, tirer parti de la technologie RAG (Retrieval Augmented Generation) pour le développement contextuel des interactions avec les bots IA, et utiliser les modèles de langage (LLM) pour mieux gérer le cycle de vie de votre IA.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Azure

Créez, entraînez et déployez des modèles d'apprentissage automatique à l'aide d'Azure Machine Learning

Utilisez les modèles IA intégrés pour des tâches courantes telles que la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale et bien d'autres, proposés par Azure Cognitive Services, fournisseur de services IA

Créez et déployez des chatbots à l'aide d'Azure Bot Service

Analysez facilement le big data à l'aide d'Azure Data Lake Analytics

Limites de Microsoft Azure

Bien qu'il s'agisse d'une excellente plateforme d'IA, MS Azure est dépendant de l'écosystème Microsoft

Certains services d'IA Azure sont spécifiques à certaines régions, ce qui peut avoir un impact sur les opérations de l'entreprise à l'échelle mondiale

Tarifs de Microsoft Azure

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Azure

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

6. Google Cloud IA (Idéal pour intégrer l'IA dans des applications existantes)

via Google

Google Cloud AI est une plateforme d'IA et d'apprentissage automatique basée sur le cloud, que j'utilise pour trouver des modèles d'IA pré-entraînés pour des tâches telles que la reconnaissance d'images et le TALN. Elle est particulièrement performante lorsqu'elle est associée à Vertex AI, car elle élimine les aspects techniques liés à la configuration de l'IA.

Cet outil est idéal pour ceux qui souhaitent résumer rapidement des documents volumineux ou mettre en place une application de chat basée sur la technologie RAG. Je l'ai également testé pour déployer des pipelines de traitement d'images s'appuyant sur des modules d'IA/ML préconfigurés.

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud IA

Utilisez AutoML, une suite d'outils d'IA, pour créer des modèles d'apprentissage automatique personnalisés avec un minimum de codage

Tirez parti de Dialogflow pour créer des interfaces de discussion telles que des chatbots

Utilisez Vision AI, un ensemble d'API, pour l'analyse d'images et de vidéos, la reconnaissance faciale, etc.

Comprenez et traitez le langage humain pour l'analyse des sentiments à l'aide d'outils basés sur le TALN afin de

Limites de Google Cloud IA

Les utilisateurs trouvent que la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur est contraignante, car elle vous enferme dans les systèmes Google et rend la migration difficile

Tarifs de Google Cloud IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Cloud IA

G2 : N/A (moins de 20 avis)

Capterra : N/A (moins de 20 avis)

7. Vertex IA (Idéale pour la détection des fraudes et la maintenance prédictive)

via Google cloud

Vertex AI est une plateforme d'apprentissage automatique gérée par Google Cloud. Je l'utilise pour créer, déployer et faire évoluer mes modèles d'apprentissage automatique. Cet outil s'intègre parfaitement à mes systèmes lorsque j'utilise les services Google Cloud.

Vertex AI a récemment été enrichi des modèles Gemini de Google, élargissant ainsi ses capacités aux tâches génératives. En tant que nouveau client, vous recevez 300 $ de crédits gratuits qui vous permettront d'essayer Vertex AI en toute liberté. Vous pouvez utiliser ces crédits sur n'importe quel produit Google Cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Vertex IA

Automatisez la création et l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique sur des données tabulaires à l'aide d'AutoML Tables

Bénéficiez d'une intégration facile avec d'autres services Google tels que Dataflo et stockage cloud grâce aux intégrations MLOps

Gérez les performances des modèles, la détection des dérives et le réentraînement à l'aide d'outils dédiés et facilement accessibles

Limites de Vertex IA

L'interprétabilité du modèle n'est pas transparente, ce qui rend difficile la compréhension du processus décisionnel des modèles d'apprentissage automatique

Vertex IA fait partie de la franchise Google, elle est donc soumise à la dépendance vis-à-vis de l'écosystème Google

Tarifs de Vertex IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vertex IA

G2 : 4,3/5 (plus de 430 avis)

Capterra : N/A (moins de 20 avis)

8. H2O.IA (Idéale pour un déploiement sur site)

H2O.ai est une plateforme d'apprentissage automatique distribuée, open source et pratique, idéale pour la gestion du big data. Elle m'a aidé à créer des applications telles que la reconnaissance d'images et la détection des fraudes grâce à divers algorithmes (comme l'apprentissage profond et le gradient boosting).

Avec la dernière version Danube3-4B, la plateforme s'appuie sur une base d'entraînement de 6 millions de jetons, vous aidant ainsi à atteindre une précision exceptionnelle de 80 % (sur un benchmark HellaSwag à 10 essais). Cette mise à jour vise à démocratiser les capacités du TALN auprès du grand public.

Les meilleures fonctionnalités de H2O.ai

Évoluez efficacement sur plusieurs machines grâce à l'apprentissage automatique distribué

Bénéficiez d'un traitement plus rapide et d'algorithmes ultra-rapides grâce au calcul en mémoire

Automatisez le traitement des valeurs manquantes, la création de termes d'interaction et bien plus encore grâce à l'ingénierie automatique des caractéristiques

Limites de H2O.ai

Bien que H2O. IA soit relativement facile à utiliser, travailler avec des modèles complexes sur cette plateforme peut s'avérer délicat

La plateforme rend les choses complexes lorsqu'il s'agit de traiter des ensembles de données plus volumineux

Tarifs de H2O.ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur H2O.ai

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : N/A

9. IBM Watson Assistant (Idéal pour le service client en libre-service)

via IBM

IBM Watson Assistant est une plateforme d'IA conversationnelle qui vous permet de créer des assistants d'IA générative spécialement conçus pour les portails de libre-service client. Elle vous aide à concevoir des chatbots naturels et fluides pour vos applications internes et l'assistance client en ligne.

Le générateur de discussions dispose d'une interface glisser-déposer, ce que je considère comme essentiel pour garantir la convivialité de toute plateforme /IA. De plus, le fait que cette plateforme soit enrichie par la technologie RAG la rend d'autant plus précise et efficace.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Assistant

Utilisez des modèles de langage (LLM) , des systèmes de traitement du langage naturel (NLP) et des systèmes de compréhension du langage naturel (NLU) prêts à l'emploi (consultez ce glossaire de l'IA pour comprendre ces termes), ainsi que la collecte intelligente de contexte pour améliorer la compréhension contextuelle des discussions

Tirez parti de la technologie RAG pour des discussions précises et actualisées

Personnalisez la formation des modèles afin que votre entreprise puisse utiliser ses propres données d'entraînement sur les modèles IBM Watson Assistant

Limites d'IBM Watson Assistant

Les performances de l'assistant créé à l'aide de cette plateforme dépendent fortement de la qualité des données d'entraînement

Tarifs d'IBM Watson Assistant

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : N/A (moins de 20 avis)

10. Amazon Sagemaker (Idéal pour la mise à l'échelle de grands modèles)

via Amazon Sagemaker

Amazon Sagemaker est une plateforme d'IA dotée d'une infrastructure cloud entièrement gérée, de flux de travail et d'outils destinés à faciliter votre travail. Elle m'a aidé à créer, entraîner et déployer facilement des modèles d'apprentissage automatique pour divers cas d'utilisation, tels que la détection des fraudes et l'apprentissage par renforcement.

Ce que j'apprécie le plus chez Amazon Sagemaker, c'est l'assistance qu'il fournit pour les exigences de gouvernance qui simplifient les contrôles d'accès et améliorent la transparence de vos projets d'apprentissage automatique. Cet outil est très pratique pour créer vos propres modèles de base et les affiner.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon Sagemaker

Utilisez des outils sans code (pour les non-spécialistes) et des IDE (pour les data scientists) afin de travailler facilement, quel que soit votre niveau d'expertise.

Améliorez l'auditabilité et la transparence grâce aux pratiques MLOps et à leur standardisation

Créez des modèles de base à partir de zéro pour générer de nouvelles sources de revenus

Limites d'Amazon Sagemaker

Même avec le modèle de paiement à l'utilisation, les coûts peuvent rapidement grimper pour les projets à grande échelle

Tarifs d'Amazon Sagemaker

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Amazon Sagemaker

G2 : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : N/A (moins de 20 avis)

11. PyTorch (Idéal pour la R&D et la vision par ordinateur)

via Pytorch

PyTorch est un framework qui permet de créer des modèles d'apprentissage profond pour des applications telles que le TALN. J'ai obtenu une réussite en utilisant PyTorch pour développer des applications de reconnaissance d'images et des modèles génératifs à l'aide de graphes de calcul dynamiques.

En tant que plateforme prête à l'emploi, elle vous permet de passer facilement de l'exécution immédiate (mode Eager) à l'exécution compilée (mode Graph) à l'aide de TorchScript, ce que je trouve assez efficace. De plus, la plateforme utilise un backend torch-distributed pour faire évoluer et optimiser l'entraînement distribué et les performances.

Les meilleures fonctionnalités de PyTorch

Modifiez la structure du réseau à la volée à l'aide du graphe computationnel dynamique

Accélérez l'entraînement des modèles LLM grâce à l'assistance avancée des GPU dans PyTorch

Tirez parti d'une vaste bibliothèque de modules de deep learning prêts à l'emploi pour créer des solutions

Bénéficiez d'une assistance simple grâce à une communauté solide et à une documentation complète

Limites de PyTorch

Le graphe de calcul dynamique présente une gestion de la mémoire inefficace

La courbe d'apprentissage est plus raide et il faut du temps pour comprendre et utiliser ces outils

Tarifs de PyTorch

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PyTorch

G2 : 4,6/5 (21 avis)

Capterra : N/A

12. Keras (Idéal pour le prototypage rapide)

via Keras

Keras est une API de haut niveau que j'ai utilisée pour développer des applications basées sur le TALN et les modèles génératifs. Son interface simple m'a permis de créer facilement des prototypes.

Keras met l'accent sur la rapidité de débogage, la maintenabilité, la facilité de déploiement et l'élégance du code.

J'apprécie le fait que ma base de code soit relativement plus petite lorsque je travaille avec Keras : cela facilite la lisibilité et simplifie mes itérations. De plus, ses compilations XLA permettent aux modèles de s'exécuter plus rapidement avec JAX et TensorFlow, et ils sont plus faciles à déployer sur différentes plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Keras

Accélérez le processus de développement à l'aide de modèles pré-entraînés tels que VGG, ResNet et InceptionNet

Intégrez des bibliothèques de vision courantes telles que TensorBoard à l'aide d'outils de visualisation

Exécutez le framework modulaire sur différents moteurs d'apprentissage profond tels que Theano

Limites de Keras

Les frameworks backend influencent considérablement les capacités de Keras, ce qui se répercute sur le résultat final

Selon les utilisateurs, cela pourrait poser des problèmes pour le développement d'architectures personnalisées

Tarifs de Keras

Cette plateforme d'IA open source peut être téléchargée et installée gratuitement.

Évaluations et avis sur Keras

G2 : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

13. SAP Hana Cloud (Idéale pour le traitement de grands volumes de données)

via SAP

SAP Hana Cloud est un système de gestion de bases de données qui m'a aidé à créer et à déployer des applications de données à grande échelle. Je l'ai utilisé pour l'analyse de données en temps réel, la détection des fraudes, l'analyse prédictive et les rapports en temps réel.

Ce SGBD (système de gestion de bases de données) multimodal offre une base de données illimitée pour tous types de charges de travail. Vous pouvez l'utiliser pour créer des applications intelligentes capables d'exploiter l'IA générative et la reconnaissance du contexte.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Hana Cloud

Réalisez une exploration et une analyse efficaces des données grâce à la fonctionnalité de découverte intelligente des données

Analysez les relations complexes au sein d'un réseau à l'aide de fonctionnalités de traitement de graphes

Effectuez des prévisions des tendances commerciales futures, identifiez des modèles et bien plus encore grâce à l'analyse prédictive

Limites de SAP Hana Cloud

SAP Hana Cloud peut s'avérer coûteux lorsqu'il s'agit de déploiements à grande échelle en cloud

La dépendance vis-à-vis du fournisseur peut être très forte sur cette plateforme, ce qui rend la migration difficile

Tarifs de SAP Hana cloud

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SAP Hana Cloud

G2 : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

14. Alteryx Intelligence Suite (Idéale pour la préparation et la fusion des données)

via Alteryx

Alteryx Intelligence Suite est une plateforme puissante dédiée à l'analyse de données, qui combine des fonctionnalités de préparation, de fusion et d'apprentissage automatique des données. J'ai utilisé ses solutions IA pour créer des modèles prédictifs, analyser de grands ensembles de données et obtenir des informations exploitables.

Cet outil est particulièrement pratique pour extraire des données de fichiers PDF et d'images à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) de Google Tesseract. En effet, chaque fois que j'ai travaillé avec des données non structurées ou semi-structurées, Alteryx a pu les extraire facilement sans que j'aie besoin de coder quoi que ce soit.

Les meilleures fonctionnalités d'Alteryx Intelligence Suite

Utilisez l'AutoML pour créer des applications prédictives avec un minimum d'intervention manuelle

Créez des applications pour la détection d'objets, la classification d'images, la reconnaissance optique de caractères (OCR) et bien plus encore grâce à la vision par ordinateur

Utilisez l'analyse prédictive pour les prévisions, la classification, la régression et bien plus encore

Limites d'Alteryx Intelligence Suite

Cette plateforme nécessite d'importantes ressources informatiques pour traiter de grands ensembles de données

Les utilisateurs ont été confrontés à des défis d'intégration qui nécessitaient une expertise technique et des infrastructures complexes

Tarifs d'Alteryx Intelligence Suite

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Alteryx Intelligence Suite

G2 : N/A

Capterra : N/A

15. Claude (Idéal pour les tâches génératives)

via Anthropic

Claude est un modèle de traitement du langage naturel de grande envergure capable de générer des textes de qualité humaine, de rédiger du contenu créatif et de traduire des textes. Il m'a aidé à rédiger des e-mails et à répondre à des questions.

Ce modèle a été entraîné à l'aide de l'IA constitutionnelle afin de le rendre plus sûr, plus précis et plus sécurisé. Le plus grand avantage est qu'il me permet de créer un compte d'équipe lorsque je souhaite collaborer sur des projets. De plus, je peux ajouter mes propres ressources, connaissances ou articles aux recherches ou au travail de fond de Claude afin d'apporter plus de profondeur aux résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Réalisez des tâches de raisonnement sophistiquées allant au-delà de la reconnaissance de formes

Codez dans différents langages de programmation grâce aux fonctionnalités de génération de code

Analysez toutes sortes de données (photos, textes, graphiques, etc.) à l'aide de l'analyse visuelle

Limites de Claude

Cela dépend fortement des données d'entraînement, qui peuvent entraîner des inexactitudes dans les résultats.

Tarifs de Claude

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,7/5 (23 avis)

Capterra : N/A (moins de 20 avis)

💈 Bonus : les 10 meilleures alternatives à IA Claude

Intégrer l'IA dans votre équipe avec ClickUp

Les environnements de travail en entreprise ont considérablement évolué. Alors qu'auparavant, les employés avaient toujours sur eux un bloc-notes et un crayon, un assistant IA les accompagne désormais partout pour enregistrer et prendre les notes nécessaires, générer des informations pertinentes, créer des applications personnalisées et planifier automatiquement des réunions.

Dans cet article, je partage 15 outils d'IA qui vous aideront à couvrir toutes les fonctions internes de votre entreprise. Grâce à eux, j'ai pu réaliser un large intervalle de tâches, allant de l'automatisation des flux de travail par l'IA à la génération de contenu.

Mais en tant qu'outil polyvalent, je recommande ClickUp Brain. Il relie véritablement les différents aspects de mon environnement de travail et réduit les délais d'exécution des tâches. Si vous cherchez à mettre en place des flux de travail fluides, ClickUp devrait figurer en tête de votre liste.

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