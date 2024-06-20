Techniques d'IA : maîtriser l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et le TALN

L'intelligence artificielle (IA) désigne toute machine dotée d'un « quotient intellectuel » qui imite l'intelligence et les capacités humaines, notamment la pensée créative et la résolution de problèmes.

Le terme IA aurait été inventé par John McCarthy et Marvin Minsky, qui, lors d'un atelier au Dartmouth College en 1956, l'ont défini comme suit :

La construction de programmes informatiques qui effectuent des tâches actuellement mieux réalisées par les êtres humains, car elles nécessitent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptif, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique

Aujourd'hui, la technologie de l'intelligence artificielle est extrêmement populaire, avec des logiciels et du matériel alimentés par l'IA utilisés à des fins personnelles et professionnelles diverses. Il s'agit notamment de l'utilisation de compagnons IA (comme Character AI) pour développer les compétences relationnelles d'un individu, de programmeurs IA en binôme (comme Github Copilot) pour coder plus rapidement, et de systèmes IA pour s'attaquer à des problèmes mondiaux comme le changement climatique.

Dans cet article, nous allons explorer certaines des principales techniques d'IA, ce qu'elles sont et pourquoi elles sont importantes.

10 types de techniques d'intelligence artificielle

Les techniques d'intelligence artificielle sont les outils et les méthodes utilisés pour construire des systèmes intelligents, la formule de base qui confère à l'IA des qualités d'intelligence semblables à celles de l'homme.

Voici quelques-unes des techniques d'IA les plus courantes :

Apprentissage automatique (ML)

Vous avez certainement déjà vu de nombreuses offres d'emploi accompagnées de l'étiquette « IA/ML ». Cela s'explique par le fait que l'apprentissage automatique (ML) est au cœur des activités de l'équipe de recherche en IA de la plupart des organisations.

Avec l'apprentissage automatique (ML), un moteur d'IA est alimenté par une grande quantité de données et reçoit des instructions spécifiques pour analyser ces données et identifier des modèles. Cela permet de créer des algorithmes qui prédisent les modèles de comportement chez les humains.

Les cas d'utilisation typiques de l'IA dans les algorithmes d'apprentissage automatique sont les recommandations de produits que vous voyez sur les plateformes d'achat en ligne et les algorithmes des réseaux sociaux qui déterminent les publications les plus affichées et celles qui vous intéressent le plus (en fonction de vos habitudes de navigation).

Prenons, par exemple, le contenu sélectionné présenté sur votre page Instagram Explore : il diffère pour chaque compte Instagram.

Apprentissage supervisé et non supervisé

L'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé sont deux éléments fondamentaux de l'apprentissage automatique (ML). Le premier consiste à entraîner des algorithmes d'IA à l'aide de données libellées. Par exemple, un fournisseur de services de messagerie électronique peut entraîner sa fonctionnalité de filtrage des spams à l'aide de données libellées « spam » et « non spam ».

D'autre part, l'apprentissage non supervisé traite des données non étiquetées et non organisées, et l'IA se charge du travail fastidieux qui consiste à classer les données et à trouver des modèles.

Les boutiques en ligne l'utilisent pour recommander des produits aux consommateurs en fonction de divers signaux issus de leur comportement d'achat, notamment les produits affichés, le temps passé sur les pages produits, les données de parcours de navigation, les achats précédents, la fréquence d'achat, les requêtes de recherche, les données démographiques, etc.

Apprentissage profond

Sous-domaine de l'apprentissage automatique, cette technique d'IA vise à imiter les réseaux neuronaux du cerveau humain en utilisant le concept des réseaux neuronaux artificiels (RNA).

Le deep learning fonctionne par couches :

La première couche est alimentée en informations

Les couches suivantes (celles qui imitent les neurones du cerveau humain) analysent les informations à la recherche de modèles

La dernière couche fournit le résultat, c'est-à-dire une prédiction ou une solution possible à votre problème

Les entreprises de médias sociaux telles que Meta utilisent l'IA par apprentissage profond dans des systèmes d'apprentissage par renforcement afin d'identifier les images déclencheuses en exploitant les informations visuelles contenues dans les publications. En reconnaissant les modèles associés à des contenus déclencheurs connus (par exemple, des images de violence ou d'automutilation), l'IA peut signaler les publications afin qu'elles soient examinées par des modérateurs humains.

Traitement du langage naturel (NLP)

Une autre technique d'IA très répandue est le traitement du langage naturel (NLP), un sous-domaine de l'apprentissage profond qui se concentre sur les langues. Le NLP aide les moteurs d'IA à comprendre la grammaire, la syntaxe et les différentes sémantiques de la structure linguistique d'une langue afin de générer un langage humain et de rendre les discussions entre l'homme et la machine plus humaines et moins robotiques.

Vous pouvez trouver le NLP dans des applications d'IA telles que les chatbots (ChatGPT), les assistants virtuels (Siri) et les services de traduction linguistique (Google Translate).

Prétraitement des textes

Le prétraitement des textes est à la base de nombreuses tâches de traitement du langage naturel (NLP). Il consiste à nettoyer, transformer et structurer les données textuelles brutes afin de les préparer pour l'analyse par des algorithmes NLP.

Le prétraitement permet de supprimer les données inutiles, telles que les fautes de frappe, et de convertir les lettres majuscules en minuscules. Cela aide les moteurs de TALN à exécuter leurs algorithmes plus efficacement et à fournir des résultats plus précis.

Étiquetage des parties du discours (POS)

Champ central de la technique d'IA du traitement du langage naturel (NLP), l'étiquetage des parties du discours (POS) se concentre sur le libellé de la fonction grammaticale de chaque mot dans une phrase (nom, verbe, adjectif, etc.) dans le langage humain.

À ce titre, elle fonctionne bien avec d'autres techniques d'IA telles que la reconnaissance vocale et l'analyse des sentiments pour déterminer le quotient émotionnel d'un texte.

Les correcteurs orthographiques basés sur l'IA, tels que Grammarly, constituent un bon exemple d'application de cette technique d'IA.

Reconnaissance d'entités nommées (NER)

La reconnaissance d'entités nommées (NER) est un autre sous-ensemble du TALN. À l'instar du TALN, qui traite les langues, la NER traite les noms, les emplacements et d'autres entités.

Cela en fait un outil puissant pour l'extraction d'informations. Pensez aux services juridiques et d'enquête: recherche d'entités financières, identification de témoins ou surveillance de l'activité sociale à la recherche de mots-clés spécifiques.

Les chatbots utilisés dans le service client constituent un autre cas d'utilisation professionnelle de la NER. Ils permettent de trouver facilement des informations pertinentes sur l'activité des clients, telles que leur forfait ou leurs discussions passées.

Analyse des sentiments

L'analyse des sentiments est une spécialisation du traitement du langage naturel (NLP) qui se concentre sur la compréhension des schémas émotionnels dans la communication. Elle tente de déterminer si le texte exprime des sentiments positifs, négatifs ou neutres.

Elle peut être utilisée pour analyser des données textuelles telles que les publications sur les réseaux sociaux, les avis clients, les sondages en ligne, les articles d'actualité, etc., ce qui la rend très utile pour les équipes marketing. Elle peut les aider à comprendre comment les gens réagissent à leur marque et à réaliser des études de marché.

Vision par ordinateur

Cette technique d'IA permet aux ordinateurs d'interpréter et de comprendre le monde visuel. Les médias (via des caméras ou des scanners) sont transmis à l'ordinateur, qui utilise ensuite une combinaison de réseaux neuronaux d'apprentissage profond et de capacités de traitement d'images pour mieux comprendre l'image.

Elle joue un rôle clé dans les voitures autonomes qui peuvent naviguer sur les routes (et détecter des objets) à partir des images envoyées au moteur IA de la voiture via les caméras.

Automatisation et robotique

Ici, les méthodes traditionnelles d'automatisation et de robotique sont boostées par l'IA afin de rendre ces deux champs plus efficaces. Les capacités de l'IA sont intégrées aux robots et aux logiciels d'automatisation afin de les aider à analyser les données provenant des capteurs et de leur environnement.

Cela permet aux robots de percevoir des objets et de comprendre des facteurs tels que l'espace, le temps et la résolution de problèmes afin de s'adapter facilement à des scénarios réels.

Un exemple simple est l'aspirateur robot. L'IA aide les aspirateurs robots à mapper votre maison et à éviter les obstacles tels que les meubles, les jouets pour animaux ou les cordons électriques.

L'application des techniques d'IA dans divers secteurs

Les techniques d'IA abordées dans cet article peuvent être utilisées dans divers secteurs, du marketing à la santé, en passant par l'aérospatiale.

Défis communs et considérations éthiques liés à la mise en œuvre de l'IA

Comme toute nouvelle technologie, l'IA comporte également son lot de défis. Voici quelques-uns des plus importants.

Préoccupations en matière de confidentialité

Les moteurs et algorithmes d'IA sont entraînés à partir de données accessibles au public, ce qui peut entraîner des violations de la confidentialité des données et des droits d'auteur. De plus, de nombreux outils d'IA utilisent les données des clients pour entraîner leurs algorithmes, ce qui peut entraîner des fuites de données médicales ou d'informations sensibles sur les entreprises.

Les générateurs d'images IA sont également connus pour copier (ou s'inspirer fortement) des œuvres réelles d'artistes numériques, ce qui entraîne un problème généralisé de violation de la propriété intellectuelle.

Équité et partialité

Les systèmes d'IA peuvent perpétuer les biais présents dans les données d'entraînement, ce qui peut conduire à des résultats injustes ou discriminatoires.

Lorsque ChatGPT a été mis à la disposition du public pour la première fois, certains rapports ont indiqué qu'il renforçait les stéréotypes sexistes existants. Interrogé sur les médecins et les infirmières, il supposait que le médecin était un « il » et l'infirmière une « elle ». Il supposait même que les phrases contenaient une faute de frappe plutôt que d'interpréter la possibilité qu'il s'agisse d'une femme médecin ou d'un homme infirmier.

via LinkedIn

Hallucinations dans les systèmes d'IA explicables

Parfois, un système d'IA explicable (comme ChatGPT ou Anthropic Claude) génère des résultats factuellement incorrects ou entièrement fabriqués — en gros, il « hallucine ».

Barre latérale : L'IA explicable (XAI) vise à rendre l'intelligence artificielle, en particulier l'apprentissage automatique, plus transparente et compréhensible pour les humains. En comprenant comment un système d'IA arrive à ses réponses, nous pouvons identifier et corriger les biais ou les erreurs dans son raisonnement. Il existe différentes techniques pour parvenir à la XAI. Certaines visent à rendre le fonctionnement interne du modèle d'IA plus interprétable. D'autres se concentrent sur l'explication des décisions individuelles prises par le modèle.

Cela peut être dû au fait que l'algorithme d'IA n'a pas été entraîné sur suffisamment de données ou qu'il n'a été entraîné que sur un seul type de données, ce qui le conduit à créer des solutions ou des résultats qui correspondent à son ensemble de données.

via Flying Bisons

C'est assez courant lorsque les gens utilisent l'IA pour leurs recherches. Posez-lui une question, par exemple une source, et elle crée un scénario imaginaire, comme dans l'exemple ci-dessus où un utilisateur interroge ChatGPT sur le seul survivant du Titanic, et elle invente un incident avec un boulanger.

Alignement de l'IA

Aspect central de la recherche en IA, l'alignement de l'IA consiste à créer des systèmes d'IA qui profitent aux êtres humains. Les systèmes d'IA peuvent avoir des conséquences imprévues si leurs objectifs ne sont pas bien définis et alignés sur le « bien commun ».

Un exemple simple serait la façon dont ChatGPT ne répond pas aux questions racistes ou discriminatoires. Il est donc important de lier les créations de l'IA à des objectifs qui s'inscrivent dans le bien-être humain au sens large.

Responsabilité

Le potentiel de l'IA explicable est indéniable. Des cours de codage aux tutoriels de réparation automobile, elle peut être un outil puissant pour apprendre et accomplir des tâches. Cependant, ces mêmes capacités peuvent être utilisées à mauvais escient, pour diffuser des informations erronées ou même fournir des instructions à des fins destructrices.

Mais que se passe-t-il lorsque l'IA commet une erreur ? Qui est responsable si une solution d'IA entraîne des conséquences négatives ?

Pour éviter de telles conséquences, il est important d'établir des processus transparents et des lignes de responsabilité claires. Nous avons déjà commencé à faire des progrès dans ce domaine.

Le gouvernement américain, par exemple, a obligé les entreprises spécialisées dans l'IA à partager toutes leurs nouvelles découvertes avec le gouvernement fédéral, ainsi que les résultats et conclusions des tests de sécurité associés.

Les tendances actuelles en matière d'intelligence artificielle

Ce n'est que ces dernières années, en particulier dans les années 2020, que l'IA a fait de grands progrès. Voici quelques-unes des tendances courantes que nous observons dans le champ de l'IA :

Analyse prédictive

Les algorithmes d'IA peuvent analyser des données afin de prédire des évènements ou des résultats futurs. Cela trouve des applications dans la finance (projections de flux de trésorerie) et la vente au détail (prévision de la demande), entre autres champs.

Des outils tels que Cash Flow Frog, par exemple, peuvent analyser vos revenus en temps réel et vous donner une estimation de vos bénéfices futurs.

Reconnaissance de formes

Elle est utilisée dans la reconnaissance d'images (voitures autonomes), la détection d'anomalies (identification des fraudes) et le traitement du langage naturel (NLP).

Tesla, par exemple, utilise l'IA pour analyser les schémas de circulation à l'aide de caméras, de radars et de capteurs à ultrasons afin de vérifier l'environnement de la voiture et de réagir au trafic.

IA générative

L'IA générative vous aide à créer de nouvelles données, telles que des images, du texte ou de la musique, à partir de modèles existants, par exemple en créant des portraits réalistes de personnes qui n'existent pas.

Des outils tels que Midjourney et Dall-E peuvent vous fournir des illustrations très sympas à partir d'instructions textuelles.

via Gemini

Chatbots

Les programmes d'IA conversationnelle imitent les discussions humaines et peuvent être utilisés pour le service client et l'apprentissage. Par exemple, les entreprises peuvent ajouter des chatbots à leurs sites Web et applications afin que les clients puissent obtenir des réponses rapides du bot IA au lieu d'attendre un représentant du service client.

via Mailchimp

Assistants virtuels

Les assistants alimentés par l'IA, tels que Siri et Alexa, peuvent comprendre et répondre à des commandes vocales, aidant ainsi à accomplir des tâches telles que la prise de rendez-vous ou le contrôle d'appareils domestiques intelligents

Systèmes de recommandation

Les algorithmes d'IA suggèrent des produits, des films et bien d'autres choses encore en fonction du comportement passé et des préférences de l'utilisateur.

Par exemple, les plateformes OTT telles que Netflix et Hulu utilisent vos habitudes de visionnage (les genres que vous regardez, la durée de vos visionnages, etc.) pour vous suggérer de nouveaux films ou séries.

L'avenir de l'intelligence artificielle

L'un des futurs possibles de l'IA est l'émergence d'une superintelligence, où les machines surpasseraient les capacités humaines dans de nombreux domaines. Cela ressemble à un film de science-fiction, n'est-ce pas ? Mais la plupart des entreprises de recherche en IA, y compris les géants technologiques tels que Google et Microsoft, travaillent activement à la réalisation de ce futur.

Voici quelques tendances courantes en matière d'IA qui pourraient se concrétiser à l'avenir :

Intelligence artificielle générale (AGI) : Il s'agit d'un scénario dans lequel l'IA est aussi intelligente que les êtres humains et est capable d'aborder les problèmes de manière créative en utilisant une pensée originale. Cela inclut des activités créatives telles que l'écriture d'un roman à partir de zéro ou la rédaction de poèmes aussi émouvants que ceux écrits par des humains, ainsi que des activités scientifiques telles que la proposition de nouvelles hypothèses et la conception d'expériences

Super intelligence : Cela va encore plus loin, l'IA devenant plus intelligente que les êtres humains. Imaginez qu'elle puisse relever certains des plus grands défis mondiaux, tels que le changement climatique, la pauvreté et les maladies, et optimiser des processus qui dépassent l'entendement humain

La singularité de l'IA : Imaginez un point où le développement de l'IA s'accélère au-delà de notre capacité à la contrôler ou même à la comprendre. Cette croissance rapide de l'intelligence est ce que représente la singularité. Certains pensent que la réalisation de l'AGI pourrait déclencher la singularité. Une AGI, avec ses capacités supérieures de résolution de problèmes, pourrait rapidement améliorer sa propre intelligence, conduisant à une « explosion de l'intelligence » et commencer à diriger le monde. Cela semble dystopique, n'est-ce pas ?

Si la singularité semble encore lointaine, beaucoup s'en inquiètent. Sam Altman, d'OpenAI, a admis avoir peur des ramifications potentielles de la singularité de l'IA.

Mais tous ces « futurs » sont hypothétiques et pourraient prendre des années. Dans un avenir proche, l'IA devrait faire des vagues dans les domaines de la santé, de la recherche et de l'Internet des objets (IoT), avec notamment des centres de diagnostic alimentés par l'IA, des analyses statistiques et des voitures autonomes, pour n'en citer que quelques-uns.

Explorons maintenant quelques ressources en IA disponibles pour un usage quotidien et voyons comment vous pouvez en tirer parti.

OpenAI

OpenAI est une société de recherche à but non lucratif qui se consacre à garantir que l'intelligence artificielle profite à toute l'humanité. Son objectif à long terme est « que les avantages, l'accès et la gouvernance de l'intelligence artificielle générale (AGI) soient largement et équitablement partagés »

L'AGI est un type d'IA qui posséderait des capacités cognitives « semblables à celles de l'homme » en matière de résolution de problèmes, de créativité et d'interaction sociale. Alors que les modèles d'IA actuels peuvent vous aider à analyser un rapport ou à trouver rapidement des informations, l'objectif d'OpenAI avec l'AGI est de lui permettre d'écrire des romans ou même de comprendre les émotions humaines.

Bien que ces cas d'utilisation soient encore hypothétiques, les prochaines années s'annoncent intéressantes à mesure que nous observerons l'évolution de cet espace. Pour l'instant, ils prévoient de créer des solutions d'IA qui permettront une transition progressive vers le monde de l'AGI. Ils estiment que cela permettra aux décideurs politiques et au grand public de comprendre et d'accepter l'IA.

Leur outil GenAI, composé de ChatGPT (génération de texte) et DALL-E (génération d'images), est le dernier développement en date dans cette optique.

via ChatGPT

ChatGPT, en particulier, a été bien accueilli par les passionnés d'IA, notamment pour ses capacités de traitement du langage naturel. De nombreux chatbots et fonctionnalités d'IA conversationnelle sont construits sur le moteur GPT.

DALL-E, en revanche, a suscité des réactions mitigées (en particulier chez les designers). Ils trouvent les images vagues et désordonnées.

Google DeepMind

DeepMind de Google est un programme de recherche en IA qui se concentre sur l'intelligence artificielle générale (AGI) et comprend des techniques d'IA telles que le NLP et la vision par ordinateur.

via Google Gemini

Google DeepMind se concentre notamment sur l'intelligence biologique, les assistants virtuels et les jeux. Vous pouvez essayer Google Gemini pour découvrir les capacités de GenAI de Google DeepMind.

Mais l'un des développements les plus étonnants de l'IA est AlphaFold, qui permet d'analyser les structures des protéines. Bien qu'elle en soit encore au stade de la recherche, cette technologie a été bien accueillie par les professionnels de la santé, qui estiment qu'elle peut les aider à diagnostiquer plus rapidement et plus précisément certaines maladies.

Contrairement à OpenAI, Google se concentre sur la création d'une IA « sûre ». Cela a conduit à la création du Frontier Safety Framework, qui vise à analyser et à atténuer les risques potentiels associés à l'IA avancée.

Anthropique

Anthropic est une entreprise spécialisée dans la sécurité et la recherche en IA qui vise à former des systèmes d'IA « utiles, honnêtes et inoffensifs ». À l'instar de Google Gemini et ChatGPT d'OpenAI, Anthropic dispose également d'un mode LLM : Claude.

Claude peut générer différents formats de texte créatif, notamment des poèmes, du code, des scripts et des e-mails.

Anthropic est également un excellent cas d'étude sur l'utilisation éthique de l'IA. Récemment, l'entreprise a fait la une des journaux pour violation du droit d'auteur, lorsque des producteurs de musique l'ont poursuivie en justice pour avoir entraîné Claude sur les paroles de leurs chansons. Ils affirment que Claude reproduit illégalement des paroles et réclament des millions de dollars de dommages et intérêts.

Cette affaire met en évidence la zone grise de l'utilisation de l'IA à des fins créatives, et le verdict rendu ici pourrait créer un précédent pour les contenus générés par l'IA à l'avenir.

