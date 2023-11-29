Le glossaire ultime de l'IA : 50 termes pour vous familiariser avec l'intelligence artificielle

À l'heure actuelle, nous avons tous été témoins de l'intelligence artificielle ou de la technologie IA et de son rôle dans le remodelage du tissu même de notre existence. Des soins de santé à la finance, des transports au divertissement, l'IA est devenue la force motrice d'innombrables avancées révolutionnaires - et il peut devenir assez accablant de suivre tout cela !

Que vous soyez un apprenant ou simplement une personne curieuse et non technophile, comprendre les termes relatifs à l'IA peut s'apparenter à l'exploration d'un pays étranger. Vous êtes entouré de nouvelles expressions, de jargon et de concepts, des grands modèles de langage aux réseaux neuronaux en passant par un modèle d'apprentissage automatique, qui n'ont pas de sens immédiat.

En gardant à l'esprit le rythme rapide des développements, cela vaut la peine de parcourir un dictionnaire croustillant pour rattraper les termes et expressions peu familiers de l'IA.

Nous avons rassemblé 50 termes incontournables dans ce glossaire de l'IA pour vous fournir une base solide de connaissances dans cet espace. À la fin de cet article, vous vous serez familiarisé avec le jargon de l'IA, vous serez en mesure de discerner ses implications et peut-être même d'exploiter ses capacités pour vos projets personnels !

A-F : De l'adaptateur à la mise au point

Commençons par les termes clés de l'IA, de l'intervalle A à F, qui peuvent considérablement améliorer votre compréhension de ce champ complexe.

1. Adaptateur

Un adaptateur est un cadre qui aide à transférer l'apprentissage vers un nouveau modèle d'IA en cousant des couches à un modèle existant. L'objectif est d'amener le modèle à passer à de nouvelles tâches sans repartir de zéro. Les modules d'adaptation permettent d'économiser du temps, de l'argent et de l'espace de stockage en réutilisant des modèles pré-entraînés pour diverses tâches telles que discuter avec des ordinateurs, traduire d'une langue de base commune vers une nouvelle langue ou alimenter des robots.

2. Algorithme IA

Un algorithme IA fait référence à la programmation spécifique qui indique à une machine comment fonctionner de manière autonome. Il comprend des instructions ou des règles étape par étape qui permettent aux systèmes d'IA de traiter des données brutes, de prendre des décisions et d'en tirer des enseignements. Êtes-vous impressionné par la capacité de l'IA à comprendre le langage, à reconnaître les visages, à jouer aux échecs ou même à conduire une voiture ? Eh bien, l'algorithme, c'est le cerveau ! 🧠

3. Sécurité IA

La sécurité de l'IA est un champ très vaste qui couvre divers concepts visant à garantir que nos brillants systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas seulement intelligents, mais qu'ils se comportent bien et sont bienveillants, même dans des paramètres peu familiers. Il s'agit de principes, de pratiques et d'efforts de recherche consacrés à l'étude de la conception, de la construction et du déploiement d'un système d'IA. L'objectif est de minimiser les risques tels que le manque de fiabilité des résultats, les conséquences imprévues et les dommages potentiels pour l'humanité.

4. Intelligence artificielle

L'évolution numérique de l'intelligence humaine est analogue à l'intelligence artificielle. L'IA couvre le champ de l'informatique, y compris la vision par ordinateur, qui permet aux systèmes de penser, d'apprendre et d'effectuer des opérations qui font normalement appel à l'intelligence humaine, mais à une échelle et à une vitesse qui feraient pâlir d'envie les simples mortels que nous sommes.

5. Automatisation

L'automatisation implique l'utilisation de la technologie IA pour exécuter un travail fastidieux et des processus d'entreprise en pilote automatique - l'accent est mis sur.. l'efficacité des tâches et la réduction des erreurs dans le travail manuel. Automatisations ClickUp est un excellent point de départ pour les débutants qui souhaitent explorer les possibilités d'automatisation à travers une interface simple. Il vous aide à définir des déclencheurs et des conditions pour automatiser les tâches de routine, de l'envoi d'e-mails de prospects et la mise à jour des statuts à faire du travail d'administrateur, le tout en quelques clics faciles. Avec des options d'automatisation pré-construites et personnalisées dans votre boîte à outils, vous serez étonné de voir combien de temps et d'efforts vous pouvez économiser tout en gardant vos projets et vos listes à faire sur le suivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp /$$img/

6. Box IA

L'IA boîte noire ou BAI fait référence à un modèle d'IA qui n'est pas très transparent en ce qui concerne la manière dont il prend ses décisions. Les utilisateurs et les concepteurs ont du mal à comprendre ou à interpréter son travail interne ou ses procédures de prise de décision, contrairement à un modèle "boîte blanche", qui est facilement compréhensible. Ce manque d'ouverture peut susciter des questions sur l'éthique, la responsabilité et la possibilité de biais, ce qui rend les IAB inadaptées à une utilisation dans des champs à fort enjeu comme l'armée ou les soins de santé.

7. Big data

Les big data sont des ensembles de données volumineux et complexes qui sont trop importants pour être traités ou analysés à l'aide des méthodes traditionnelles outils traditionnels de gestion des données . Vous avez besoin de technologies IA spécialisées pour découvrir des idées, des modèles et des tendances utiles à partir des données. En retour, le big data est utilisé pour entraîner l'IA, il s'agit donc d'une relation symbiotique. 🤝

8. ChatGPT

ChatGPT est un compagnon conversationnel alimenté par l'IA conçu pour engager des discussions naturelles et informatives sur divers sujets. Il réagit en répondant aux questions, en fournissant des explications et en offrant des perspectives. ChatGPT a été formé en utilisant l'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement à partir du feedback humain ou RLHF, ce qui en fait un outil polyvalent Outils d'IA capable d'interactions semblables à celles de l'homme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ChatGPT-Prompts-for-Copywriting-Template.png ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de copywriting /$$$img/

9. Chatbot

Un programme informatique intelligent toujours prêt à discuter, à répondre à des requêtes et à donner un coup de main pour des tâches spécifiques, voilà ce qu'est un chatbot. C'est le héros méconnu de l'assistance client et la recherche d'informations, car son objectif principal est d'entrer en contact avec le langage humain.

Ainsi, la prochaine fois que vous apprécierez un texte de recommandation de votre service de streaming ou de votre site de commerce électronique, vous serez probablement témoin de la magie d'un bot alimenté par l'IA !

10. IA conversationnelle

L'IA conversationnelle fait référence à la technologie qui donne aux machines, comme les chatbots, les assistants virtuels et les applications similaires basées sur la parole, le pouvoir de tenir des discussions semblables à celles des humains. Cette IA utilise le traitement du langage naturel ou NLP et une grande puissance de calcul sur différents contextes et langues pour exécuter des fonctions polyvalentes, comme reconnaître un morceau de musique ou commander un sandwich pour vous ! 🥪

11. Augmentation des données

L'augmentation des données implique la manipulation habile et l'expansion de vos données existantes. Cette pratique est une pierre angulaire en l'apprentissage automatique et l'IA , car elle amplifie le volume et la diversité des données d'entraînement d'un modèle. L'objectif est d'autonomiser les algorithmes en leur fournissant un plus large intervalle d'exemples à partir desquels apprendre.

12. Apprentissage en profondeur

L'apprentissage profond est le cerveau derrière la révolution de l'IA. C'est un sous-ensemble du système d'apprentissage automatique qui vise à imiter la structure du cerveau humain, en utilisant des réseaux neuronaux artificiels avec plusieurs couches pour traiter de grandes quantités de données. Les modèles d'apprentissage profond peuvent reconnaître des modèles, faire des prédictions et apprendre des tâches complexes, révolutionnant des champs tels que la reconnaissance faciale et vocale et la conduite autonome.

13. L'IA éthique

L'IA éthique est une branche englobant les problèmes liés à la boussole morale de l'IA. Elle implique de concevoir et d'utiliser les systèmes d'IA de manière à privilégier l'équité, la transparence, le compte rendu et le respect des valeurs et des droits de l'homme sans causer de préjudice ou de discrimination.

14. Mise au point

Le réglage fin s'apparente à la formation spécialisée de modèles d'apprentissage automatique préexistants afin d'améliorer leurs performances pour des tâches ou des domaines spécifiques, en veillant à ce qu'ils deviennent compétents dans la prestation de services dans ces domaines.

G-L : De l'IA générative aux grands modèles de langage

Vous rencontrerez souvent les termes suivants dans l'intervalle G-L, qui sont tout aussi essentiels à votre compréhension de l'IA.

15. IA générative

L'IA générative ou GenAI fait référence aux modèles d'IA qui créent du contenu frais - comme des photos ou des textes - reflétant des styles et des modèles dérivés de ses données d'apprentissage. De art imaginatif à des articles informatifs, les outils de GenAI peuvent produire une grande variété de résultats sans code, ce qui explique qu'ils servent à la fois d'outils d'aide à la décision et d'outils d'aide à la décision d'acolytes de la productivité pour de nombreux professionnels.

Parmi les outils d'IA axés sur la productivité les plus en vue, ClickUp se distingue par ses fonctions d'IA générative. Son assistant d'écriture soutenu par la recherche, ClickUp AI, peut générer du texte avec des en-têtes et des tableaux pré-structurés sur pratiquement n'importe quel sujet, qu'il s'agisse de la création d'un un forfait de mise sur le marché , la rédaction d'un e-mail à un client, résumer les rapports de bug ou programmer des jeux pour le renforcement de l'esprit d'équipe . L'outil a été optimisé et testé de manière approfondie, de sorte qu'il fournit un résultat clair et cohérent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Generative-AI-1400x1104.png Exemple de ClickUp Write avec IA /$$img/

C'est précisément ce que permettent les capacités d'écriture de l'IA de ClickUp, en garantissant une sortie lucide et uniforme du texte généré par l'IA

16. Algorithme génétique

Les algorithmes génétiques, ou AG, font partie d'un ensemble plus large d'algorithmes évolutionnaires dont le travail s'apparente à l'évolution numérique. Les AG présentent une technique informatique inspirée de la sélection naturelle, qui aide à résoudre des problèmes complexes en utilisant des thèmes de l'évolution biologique, tels que la mutation et la survie du plus apte. 🐒

Ces algorithmes sont largement utilisés pour l'optimisation de la recherche et l'apprentissage automatique.

17. GPT-3

Les GPT - ou Generative Pre-trained Transformers - forment un assortiment de modèles linguistiques basés sur des réseaux neuronaux et développés par Open IA.

Le GPT-3 a été classé parmi les modèles les plus avancés de son époque. Avec une taille de vocabulaire de 175 milliards de mots, sa prouesse réside dans le déchiffrage et la production de textes de type humain, ce qui en fait un atout polyvalent pour diverses tâches liées au langage naturel, des chatbots et de la création de contenu à la traduction linguistique et au-delà.

18. GPT-4

GPT-4 est un modèle multimodal encore plus sophistiqué et entraîné que son prédécesseur. Il peut travailler à la fois avec du texte et des images et est suffisamment capable d'assister une collaboration créative complexe - pensez à faire équipe avec lui pour composer de la musique, créer des scénarios ou même émuler votre style d'écriture distinctif.

19. Hallucination

Dans le contexte de l'IA, les hallucinations surviennent lorsque le système génère des informations inexactes, incohérentes ou absurdes, généralement en raison d'erreurs ou de limites dans sa formation, sa compréhension ou ses capacités de traitement. C'est un contretemps qui peut rendre un système d'IA peu fiable.

20. Langage de traitement de l'information (IPL)

Développé à la fin des années 1950, le langage de traitement de l'information (IPL) a été l'un des premiers langages de programmation de haut niveau permettant de manipuler des données et de traiter des informations. Aujourd'hui, les IPL sont propres à chaque application d'intelligence artificielle.

21. Internet des objets-IoT

L'internet des objets, ou IoT, agit comme un réseau d'objets numériques intégrés dans notre monde physique. C'est un réseau d'appareils intelligents, des objets du quotidien comme les thermostats et les smartwatches aux machines industrielles, qui peuvent collecter, échanger et agir sur les données. Associées à l'IA, les machines IoT affichent de meilleures capacités de maintenance prédictive.

22. Système basé sur la connaissance (Knowledge-based system-KBS)

Pensez à un système basé sur la connaissance ou KBS comme à un sage virtuel. Il s'agit d'un programme informatique qui s'appuie sur un base de connaissances la base de connaissances est un référentiel d'informations et de référentiels qui permet de résoudre des problèmes complexes et d'offrir des conseils d'experts dans un domaine particulier. Elle facilite la prise de décision et le dépannage dans divers secteurs d'activité.

Par exemple, l'IA est un outil d'aide à la décision Documents ClickUp peut servir d'excellente base de connaissances pour les entreprises. Son assistant IA intégré peut résumer de longs contenus pour vous aider à absorber les informations et à prendre des décisions plus rapidement. Il peut également extraire des éléments d'action à partir des éléments suivants notes de réunion et les flux de travail, améliorant ainsi votre efficacité globale.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

23. Grand modèle linguistique-LLM

Un géant de la linguistique dans le monde de l'IA est un grand modèle de langage ou LLM. Il s'agit d'un puissant système d'intelligence artificielle reposant sur des données étendues et des algorithmes sophistiqués, qui lui permettent de comprendre, de générer et de manipuler le langage humain avec une compétence remarquable.

M-R : De l'apprentissage automatique au système fondé sur des règles

En passant aux termes M-R de l'IA, nous explorerons des concepts tels que les modèles d'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux qui forment l'épine dorsale de nombreux systèmes d'IA avancés.

24. Apprentissage automatique

L'apprentissage automatique consiste à former des algorithmes sur des données afin de reconnaître des modèles et de prendre des décisions. Au fur et à mesure qu'un algorithme est exposé à davantage de données, ses processus de discernement s'améliore ce qui le rend plus apte à accomplir les tâches pour lesquelles il a été conçu. C'est comme apprendre à un ordinateur à apprendre et à s'adapter par lui-même.

25. Génération de langage naturel (Natural Language Generation - NLG)

La génération de langage naturel, ou systèmes NLG, prend des faits, des chiffres et des points de données et les transforme en récits cohérents, générant ainsi des rapports, des articles et du contenu que les humains peuvent facilement comprendre. Cette technologie permet de produire des rapports automatisés et des réponses personnalisées aux clients.

26. Traitement du langage naturel (TLN)

Le traitement du langage naturel, ou NLP, est comme un pont entre les humains et les machines, permettant aux ordinateurs de comprendre, d'interpréter et de répondre au langage humain. Il utilise des concepts avancés tels que l'analyse des sentiments pour améliorer les interprétations.

27. Réseau neuronal

Le réseau neuronal est un système informatique inspiré du cerveau humain. Il comprend des couches de nœuds interconnectés qui travaillent ensemble pour analyser et traiter les données, facilitant ainsi l'apprentissage en profondeur et la reconnaissance des formes.

28. IA sans code Développement sans code est un moyen pour quiconque n'ayant pas d'expertise en matière de codage de créer des applications et des logiciels. Avec l'IA sans code, vous pouvez généralement tirer parti de configurations visuelles et graphiques pour créer des applications d'IA. Il s'agit de rendre la technologie plus accessible.

29. IA ouverte

Open IA est une société américaine de recherche sur l'IA qui est à l'origine de produits révolutionnaires tels que GPT-3 et GPT-4. Elle s'efforce d'offrir des produits responsables, éthiques et conviviaux. Elle a récemment lancé GPTs, un assistant IA que les utilisateurs peuvent personnaliser en fonction de divers rôles et intentions.

30. Reconnaissance optique de caractères (Optical Character Recognition-OCR)

Ce magicien de la technologie transforme le papier en pixels. L'OCR scanne les textes imprimés et manuscrits et les convertit en texte lisible par une machine. Les outils modernes de RC exploitent l'IA pour rendre le contenu sur papier facilement modifiable et consultable, et permettent même un traitement automatisé avec des capacités de lecture contextuelle.

31. Optimisation

L'optimisation consiste à affiner un modèle d'IA pour qu'il fonctionne le plus efficacement possible. Qu'il s'agisse d'algorithmes d'apprentissage automatique, d'un processus de fabrication ou d'une chaîne d'approvisionnement, techniques d'optimisation visent à trouver la meilleure solution possible en fonction de contraintes données. Il s'agit de maximiser les performances, de minimiser les coûts et de faire fonctionner les choses comme une machine bien huilée.

32. Pré-entraînement

La préformation est la phase initiale au cours de laquelle les modèles IA apprennent les bases de l'accomplissement d'une tâche particulière, comme apprendre l'alphabet avant de se lancer dans l'écriture de phrases complètes. Les modèles sont exposés à de vastes ensembles de données, ce qui les aide à comprendre les langages et les modèles. Cela paramètre l'étape de la mise au point, au cours de laquelle ils s'entraînent à se spécialiser dans des tâches spécifiques.

33. Invite, instructions

L'invite est l'entrée ou la requête que le modèle IA utilise pour produire un résultat significatif et adapté au contexte. Elles peuvent aller de requêtes simples comme Traduire cette phrase en français à des requêtes plus complexes comme Écrire une nouvelle sur un détective qui résout un mystère. 🕵️

Il est essentiel d'utiliser la bonne invite, afin d'obtenir une réponse utile de la part de l'IA. Vous devez la formuler de manière appropriée pour qu'elle fonctionne avec le style de traitement du système.

34. Raisonnement

Le raisonnement dans l'IA est le moteur cognitif de l'intelligence artificielle. Le raisonnement d'un système d'IA peut être basé sur la logique, les règles et modèles établis ou le bon sens, mais de nombreux modèles sont également formés au raisonnement abductif ou monotone.

35. Apprentissage par renforcement

L'apprentissage par renforcement est comparable à l'apprentissage de nouveaux tours à un chien, mais au lieu d'anticiper les friandises, l'IA apprend.. par le biais de récompenses et de punitions . L'agent IA explore un environnement, et lorsqu'il fait de bonnes choses, il reçoit des tapes virtuelles dans le dos et lorsqu'il fait des erreurs, il reçoit des tapes numériques dans le poignet. Au fil du temps, il trouve le meilleur forfait pour maximiser les bonnes actions.

36. Robotique

C'est un mélange captivant d'ingénierie, d'intelligence informatique et d'IA qui donne vie aux robots. Ces merveilles mécaniques peuvent être n'importe quoi, de votre aspirateur utile à des compagnons futuristes ressemblant à des humains. Il s'agit d'insuffler aux machines un sens de l'action, ce qui les rend indispensables dans des champs tels que la fabrication, les soins de santé et même l'exploration de l'espace. 🤖

37. Système basé sur des règles

Un système basé sur des règles s'appuie sur des règles et une logique prédéfinies pour prendre des décisions et exécuter des tâches. C'est comme si l'on disposait d'un livre de règles, dans lequel le système IA suit des instructions et des conditions spécifiques pour parvenir à des conclusions ou prendre des mesures. Prenons l'exemple d'une application de sécurité pour un Accueil intelligent. Si le capteur de mouvement détecte un mouvement-Condition-il déclenche une notification sur le smartphone du propriétaire-Action.

S-Z : De l'algorithme de recherche à l'apprentissage à partir de zéro

Le dernier segment de notre glossaire sur l'intelligence artificielle couvre les termes de S à Z.

38. Algorithme de recherche

Il s'agit d'un processus étape par étape utilisé en informatique et en intelligence artificielle pour localiser des informations spécifiques au sein d'un vaste ensemble de données. Par exemple, ClickUp utilise des algorithmes avancés pour son Recherche universelle qui aide les utilisateurs à naviguer systématiquement dans les tâches et les données stockées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot-2023-07-25-at-1.22.06-PM-1400x909.png Recherche universelle dans ClickUp University /$$img/

39. Cartes auto-organisatrices-SOM

Imaginez les cartes auto-organisatrices ou SOM comme les organisateurs de données du monde de l'IA. Elles sont formées pour représenter des données à haute dimension dans un modèle plus simple tout en conservant leur topographie d'origine. L'idée est de rendre les données plus faciles à comprendre.

40. Analyse des sentiments

L'analyse des sentiments est une technique d'IA utilisée pour déchiffrer la valeur tonale des phrases, qui peut être positive, négative ou neutre. Les entreprises y ont souvent recours pour analyser les les médias sociaux des posts, des critiques ou des articles d'actualité et de capter les opinions sous-jacentes sur leurs produits.

41. De la parole au texte

Une technologie astucieuse qui écoute votre voix et transforme ce que vous dites en mots écrits sur un écran - c'est tout. Qu'il s'agisse de dicter un message, la transcription d'une réunion ou en utilisant des commandes vocales avec votre appareil, la synthèse vocale rend la communication et le travail plus faciles l'entrée de données un jeu d'enfant.

42. IA forte

Souvent appelée intelligence artificielle générale (AGI) ou IA profonde, l'IA forte représente le niveau le plus élevé de l'intelligence artificielle. Elle possède une intelligence de type humain et peut comprendre, apprendre, raisonner et appliquer des connaissances à un large intervalle de tâches d'une manière indiscernable des humains. L'IA forte est un concept général, et non un outil particulier.

L'assistant de rédaction IA de ClickUp est un exemple d'offre d'IA forte. Il ne se concentre pas uniquement sur un domaine de la rédaction génération de contenu -vous pouvez l'utiliser pour obtenir une assistance à la composition en temps réel, résumer un texte de manière efficace, améliorer la grammaire et le ton des textes, et trouver de nouvelles idées . Que vous soyez un chef d'entreprise chevronné ou un simple.. un nouveau propriétaire de startup cet outil est indispensable pour rédiger efficacement des textes de qualité professionnelle.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\_Task-Summary\_V2.gif Résumez les tâches avec ClickUp IA /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour générer automatiquement des mises à jour de tâches, des résumés et plus encore en appuyant sur un bouton

43. Générateur texte-image

Il s'agit d'un outil IA puissant qui prend des descriptions écrites ou des données d'entrée basées sur le texte et crée des images sur la base de ces invites, instructions. Voyage à mi-parcours est un bon exemple de générateur de texte à partir d'une image.

44. Synthèse vocale

Contrairement à la synthèse vocale, la synthèse vocale transforme un texte écrit en mots prononcés. Qu'il s'agisse d'un lecteur d'écran aidant les personnes malvoyantes ou d'un assistant virtuel lisant vos messages à voix haute, la synthèse vocale rend l'information accessible et la communication plus inclusive, à l'instar d'un conteur IA.

45. Apprentissage par transfert

Il s'agit d'une technique dans laquelle les modèles d'IA tirent parti des connaissances acquises dans le cadre d'une tâche pour exceller dans une autre. Au lieu de repartir de zéro à chaque fois, ils s'appuient sur ce qu'ils ont déjà appris. Dans le monde de l'IA, l'apprentissage par transfert est utilisé pour rendre les modèles plus intelligents et plus efficaces dans les tâches prévues.

46. Apprentissage non supervisé

Comme un explorateur à l'esprit gratuit, l'apprentissage non supervisé est un algorithme d'apprentissage automatique dans lequel le modèle ne dispose pas d'un enseignant/formateur fournissant des réponses claires. Au lieu de cela, il passe au crible les données, trouve des modèles et leur donne un sens par lui-même. Il est utilisé pour des tâches telles que le regroupement de données similaires ou la réduction de la complexité des informations.

47. Réalité virtuelle (VR)

Toc, toc, la réalité virtuelle est à votre porte ! Avec l'aide de l'IA, elle vous transporte de votre environnement physique dans un monde généré par ordinateur. Avec un casque VR, vous pouvez marcher sur Mars, combattre des dragons - ou peut-être assister un jour à la visite Eras de Taylor Swift - sans quitter votre chambre.🕺

48. IA faible - IA étroite

L'IA faible, ou IA étroite, est le spécialiste de l'IA dans la pièce. Il ne s'agit pas d'un généraliste omniscient, mais d'un virtuose spécialisé dans une tâche précise. Imaginez-la comme un expert virtuel, finement réglé pour accomplir une tâche particulière, qu'il s'agisse d'exceller dans une partie d'échecs ou de repérer des visages sur des photos. Bien qu'il soit brillant dans son domaine spécialisé, il n'entre pas dans le monde de l'intelligence humaine générale.

49. XAI - L'IA explicable

L'IA explicable est un type spécial d'intelligence artificielle conçu pour nous montrer les engrenages et les rouages à l'intérieur du processus de prise de décision de l'IA. Avec XAI, vous n'avez pas à deviner pourquoi l'IA fait certains choix - elle vous le dit. Cette transparence est super importante, surtout dans des domaines cruciaux comme les soins de santé, la finance et les voitures auto-conduites, où nous avons besoin de comprendre et de faire confiance aux décisions de l'IA.

50. Apprentissage zéro

L'apprentissage à partir de zéro est une approche intelligente d'apprentissage automatique dans laquelle les modèles d'IA apprennent à reconnaître des objets ou des concepts sans exemples préalables. Au lieu de voir d'innombrables images d'animaux rares, par exemple, ils peuvent les identifier même s'ils ne les ont jamais vus auparavant. Vous apprenez à l'IA à réfléchir par elle-même, ce qui la rend incroyablement adaptable dans des situations où les méthodes traditionnelles d'apprentissage automatique pourraient trébucher. 🦾

Naviguez à la frontière de l'IA avec ClickUp !

Vous avez enfin réussi à vous frayer un chemin dans le labyrinthe des termes à la mode en matière d'IA ! Pour prospérer dans ce paysage en constante évolution, nous devons cultiver un état d'esprit d'apprentissage continu et une volonté d'adopter de nouvelles technologies.

