les 50 meilleures applications IA pour optimiser les flux de travail en 2024

Depuis un an ou deux, la plupart d'entre nous sont passés de l'émerveillement devant ce que le TPG-3 pouvait faire et de l'inquiétude quant aux conséquences pour nos carrières à l'utilisation d'applications d'intelligence artificielle (IA) pour nous faciliter la vie. Vous avez probablement essayé certaines des applications IA les plus populaires, mais il y en a tellement de nouvelles qu'il est difficile de suivre.

Cependant, une chose est sûre : l'IA peut révolutionner notre façon de travailler. De assistants virtuels et les chatbots à la gestion des tâches et à la gestion de l'information des solutions de création de contenu les applications de l'IA s'améliorent de jour en jour et sont là pour durer.

Vous manquez un tour si vous n'utilisez pas les applications IA pour être plus productif en $$$a. Alors, rafraîchissez votre connaissance des outils d'IA avec notre tour d'horizon de 50 applications IA incroyables qui peuvent vous aider, vous et vos équipes, à écraser ces listes de choses à faire sur le lieu de travail.

Les principaux types d'applications IA populaires aujourd'hui

L'IA peut désormais faire des choses qui vont bien au-delà de ce que nous avions autrefois compris. Elle n'est plus seulement un outil permettant de résoudre des problèmes mathématiques complexes ou de modifier en cours des contenus. Les applications d'IA sont désormais vastes et diversifiées, et s'étendent constamment à de nouveaux territoires. Parmi les catégories d'IA les plus populaires, citons :

IA générative

L'IA générative est un type de technologie d'IA qui peut vous aider à générer de nouveaux contenus, tels que du texte, des images, de la musique, de l'audio, de la vidéo et même des avatars d'IA. Ces modèles génératifs peuvent fournir des résultats très utilisables et précis à l'aide de simples invitations texte. Outils d'IA générative pour les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu peuvent réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires à la création de nouveaux contenus.

Certaines utilisations populaires de l'IA générative peuvent être vues dans :

Génération d'images : Créer des images et des œuvres d'art uniques à l'aide d'invitations basées sur le texte. Exemples : DALL-E, Midjourney, etc.

: Créer des images et des œuvres d'art uniques à l'aide d'invitations basées sur le texte. Exemples : DALL-E, Midjourney, etc. Contenu ou assistants d'écriture : Rédiger des textes convaincants pour les e-mails, les messages sur les médias sociaux et les scripts. Exemples : ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic, etc.

: Rédiger des textes convaincants pour les e-mails, les messages sur les médias sociaux et les scripts. Exemples : ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic, etc. Assistants en design et image : Générez des éléments de conception comme des logos, des dispositions, des maquettes, et modifiez des images. Parmi les outils populaires de cette catégorie, citons Descript, Facetune, Kraftful, etc

Productivité et flux de travail

Une appli IA peut également aider à la planification de projets, à la gestion des tâches et à l'automatisation des flux de travail afin que les entreprises puissent rationaliser leurs tâches quotidiennes. Les outils et assistants virtuels les plus populaires dans cette catégorie sont les suivants :

Outils de gestion de projet : ClickUp Brain, Asana, Notion IA, etc.

: ClickUp Brain, Asana, Notion IA, etc. Assistants personnels : Siri, Google Assistant, Alexa, etc.

: Siri, Google Assistant, Alexa, etc. Applications de prise de notes : Fireflies, Supernormal, Botsonic, etc

Les chatbots personnels

Avec la popularité croissante des outils d'IA générative, nous avons assisté à l'essor de plusieurs solutions d'IA basées sur le chat qui peuvent être utilisées pour un intervalle plus large d'activités. Il s'agit notamment de produits tels que ChatGPT, Bing, Gemini et d'autres excellentes applications IA qui permettent aux utilisateurs de fournir des invitations simples et de discuter avec l'assistant IA. Beaucoup peuvent également traduire du contenu dans diverses langues dans la langue de l'utilisateur.

Ces modèles peuvent également être mis en œuvre pour une utilisation en entreprise afin d'analyser de vastes volumes de données et de fournir des réponses à des questions spécifiques. Parmi les outils de cette catégorie, on peut citer ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT, et d'autres.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les applications IA ?

Toutes les applications IA ne se valent pas, et il est essentiel de trouver celle qui correspond à vos besoins pour améliorer votre productivité. Gardez donc à l'esprit ces considérations essentielles lorsque vous étudiez vos options :

Connaître votre objectif: Avant d'adopter des applications IA dans votre flux de travail, clarifiez vos objets. Que voulez-vous faire avec l'IA ? À faire pour automatiser des tâches, améliorer la communication, booster la collaboration, ou autre chose ? Choisissez les applications qui répondent directement à ce problème spécifique

Avant d'adopter des applications IA dans votre flux de travail, clarifiez vos objets. Que voulez-vous faire avec l'IA ? À faire pour automatiser des tâches, améliorer la communication, booster la collaboration, ou autre chose ? Choisissez les applications qui répondent directement à ce problème spécifique Look into integrations: Imaginez jongler avec de multiples outils déconnectés tout au long de votre journée de travail bien remplie. Ce n'est pas très amusant, n'est-ce pas ? Pour éviter cela, recherchez des applications qui s'intègrent harmonieusement à votre écosystème existant, qu'il s'agisse de plateformes de gestion de projet, de canaux de communication ou de logiciels de conception

Imaginez jongler avec de multiples outils déconnectés tout au long de votre journée de travail bien remplie. Ce n'est pas très amusant, n'est-ce pas ? Pour éviter cela, recherchez des applications qui s'intègrent harmonieusement à votre écosystème existant, qu'il s'agisse de plateformes de gestion de projet, de canaux de communication ou de logiciels de conception Facilité d'utilisation: Si la nouvelle application IA présente une courbe d'apprentissage abrupte, vous ne pourrez pas obtenir de résultats instantanés. Optez plutôt pour des applications dotées d'interfaces intuitives et de fonctionnalités conviviales. L'application d'IA que vous avez choisie doit être facile et rapide à adopter et à apprendre pour tous les membres de votre équipe

Si la nouvelle application IA présente une courbe d'apprentissage abrupte, vous ne pourrez pas obtenir de résultats instantanés. Optez plutôt pour des applications dotées d'interfaces intuitives et de fonctionnalités conviviales. L'application d'IA que vous avez choisie doit être facile et rapide à adopter et à apprendre pour tous les membres de votre équipe Sécurité et confidentialité des données: Assurez-vous que les applications d'IA que vous adoptez, en particulier pour le travail, suivent des protocoles stricts de protection des données et sauvegardent vos informations. Une violation de données pourrait être désastreuse pour votre marque

Assurez-vous que les applications d'IA que vous adoptez, en particulier pour le travail, suivent des protocoles stricts de protection des données et sauvegardent vos informations. Une violation de données pourrait être désastreuse pour votre marque Qualité des résultats: Toutes les applications d'IA ne fournissent pas aux utilisateurs des résultats précis. Avant d'opter pour une solution privilégiée, testez la précision de chaque application IA et choisissez en fonction de votre expérience personnelle

Toutes les applications d'IA ne fournissent pas aux utilisateurs des résultats précis. Avant d'opter pour une solution privilégiée, testez la précision de chaque application IA et choisissez en fonction de votre expérience personnelle Évolutivité: Vos besoins évoluent, et vos applications d'IA devraient faire de même. Choisissez des applications qui s'adaptent et grandissent avec vous, que vous soyez une startup ou à la tête d'une grande équipe

Vos besoins évoluent, et vos applications d'IA devraient faire de même. Choisissez des applications qui s'adaptent et grandissent avec vous, que vous soyez une startup ou à la tête d'une grande équipe Tarification: Le rapport qualité-prix est important. Tenez compte de votre budget et choisissez une application dont le modèle de tarification correspond à vos besoins

Les 50 meilleures applications IA à utiliser en 2024

1. ClickUp ClickUp est en tête de notre liste pour être la plateforme de productivité tout-en-un qui aide les équipes à forfaiter, organiser et collaborer sur les tâches. Mais vous pouvez encore augmenter votre productivité avec

ClickUp Brain notre assistant virtuel doté d'IA.

De plus, avec ClickUp, vous pouvez accéder à votre travail depuis n'importe où grâce à l'extension Chrome, l'application bureau et l'application mobile pour les utilisateurs iOS et Android.

obtenez des réponses instantanées à toutes vos questions sur votre travail dans ClickUp grâce à ClickUp Brain_

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des contenus attrayants, des e-mails, des posts sur les réseaux sociaux et bien plus encore à l'aide d'invitations simples

Résumez ou reformulez rapidement un texte et tirez des informations de contenus longs

Obtenez des réponses contextuelles à toutes vos questions liées à votre travail n'importe où dans ClickUp

Travaillez plus rapidement avec des mises à jour générées par l'IA, des standups,Prise de notes IA pour les réunionset bien plus encore

Faites tomber les barrières linguistiques et communiquez efficacement avec une équipe diversifiée dans plusieurs langues

Obtenez des suggestions alimentées par l'IA pour les maquettes de sites Web, les graphiques de médias sociaux et d'autres actifs visuels

Rationalisez votre processus de développement avec des suggestions de code intelligentes et des commentaires automatiques

Tirez parti de l'IA pour extraire des informations précieuses et identifier des modèles à partir de vos données au sein de ClickUp

Accédez à plus de 100 outils IA basés sur des rôles, chacun étant conçu pour répondre aux besoins spécifiques du flux de travail

Travaillez directement au sein de ClickUp, en éliminant le besoin de passer d'une plateforme à l'autre

Limites de ClickUp

Il faut un peu de temps pour s'habituer à l'interface

L'étendue des fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois par membre de l'environnement de travail

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. ChatGPT

Un autre précurseur dans la liste des meilleures applications IA est ChatGPT, un module alimenté par OpenAI qui a révolutionné le monde de l'IA conversationnelle. Conçue pour générer des réponses de type humain pour les utilisateurs à partir de simples invites textuelles et de la génération de langage naturel, cette application IA polyvalente peut être utilisée pour la création de contenu, le service client, la génération de code, l'assistance, et bien plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ChatGPT-prompt-view-1400x889.png Affichage de l'invite, instructions de ChatGPT /$$$img/

affiche via *[_ChatGPT](https://chat.openai.com/auth/login)*

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Utilisez-le largement pour de multiples cas d'utilisation comme la rédaction, la génération d'idées et le codage

Accédez à ChatGPT en déplacement en utilisant l'application ChatGPT pour mobile afin de la lier à tous vos autres appareils

Obtenez des réponses exploitables, même pour des requêtes complexes

Utilisez-le comme cadre pour d'autres applications ou chatbots grâce à sa compatibilité multiplateforme et à la flexibilité de son API

Limites de ChatGPT

La version gratuite peut connaître des ralentissements ou des pépins en cas de forte activité

Le contenu généré par l'IA peut ne pas être achevé à tout moment

Tonalité robotique, surtout si l'on utilise le modèle GPT 3.5

Tarifs de ChatGPT

Version gratuite

Plus : 20$/mois

: 20$/mois Teams : 25$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de ChatGPT

G2: 4.7/5 (30+ avis)

4.7/5 (30+ avis) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

3. Bing (Copilote)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Bing-Copilot-1400x658.png Tableau de bord de Bing Copilot /$$$img/

tableau de bord de Copilot et cas d'utilisation via *[le tableau de bord du pilote et les cas d'utilisation via

Les meilleures fonctionnalités de Lensa IA

Améliorez automatiquement vos photos en ajustant les paramètres pour une luminosité, un contraste et des couleurs optimaux

Introduisez des effets de flou d'arrière-plan attrayants, ajoutez une touche professionnelle aux portraits, et bien plus encore à l'aide d'invites IA

Les limites de l'IA de Lensa

Les utilisateurs qui souhaitent exercer un contrôle manuel étendu sur les paramètres de leurs photos risquent de trouver l'approche automatisée de Lensa trop restrictive

Tarifs de Lensa IA

4 $ pour télécharger jusqu'à 20 photos à modifier en cours

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Indisponible

6. Alexa

Puissant assistant virtuel généré par l'IA d'Amazon, Alexa s'intègre parfaitement à votre environnement, qu'il s'agisse d'appareils contrôlés par la maison intelligente ou d'autres applications.

Amazon Alexa

Les meilleures fonctionnalités d'Alexa

Contrôlez tous vos appareils d'Accueil intelligents, tels que les lumières, les thermostats et les climatiseurs qui se synchronisent de manière transparente avec Alexa

Demandez à l'assistant IA d'Alexa d'effectuer des actions à l'aide de commandes vocales, comme jouer de la musique, lire les actualités, vous apporter des données sur le trafic en temps réel, etc

Limites d'Alexa

Bien qu'Alexa dispose d'une vaste bibliothèque de compétences, certains utilisateurs peuvent trouver des limites dans certaines intégrations d'applications tierces

Mon travail est optimal avec les appareils prenant en charge Alexa, ce qui limite sa capacité d'utilisation

Tarification d'Alexa

Il est gratuit avec les appareils assistés par Alexa, mais vous devrez débourser plus de 1500 $ pour obtenir tous les appareils assistés par Alexa

Évaluations et critiques d'Alexa

G2: 4.1/5 (40+ reviews)

4.1/5 (40+ reviews) Capterra: 4.4/5 (80+ avis)

7. Siri

À l'instar d'Amazon, Siri, l'assistant vocal d'Apple activé par l'IA, s'est fait un nom remarquable, compte tenu de son niveau de personnalisation, de contextualisation et de convivialité. Depuis, il fait partie intégrante des appareils iOS, offrant une assistance vocale pour un large tableau de tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Siri-features-1400x678.png Les fonctionnalités de Siri /$$$img/

les fonctionnalités de Siri via_ la société de gestion de l'eau est une société de gestion de l'eau qui a été créée par l'État

Les meilleures fonctionnalités de Siri

Automatisez des tâches, effectuez des recherches et obtenez des réponses à des questions spécifiques à l'aide de requêtes en langage naturel améliorées

Travaillez avec n'importe quel appareil Apple ou plateforme d'assistance de manière transparente grâce à la commande mains libres de Siri

Limites de Siri

Siri est principalement conçu pour les appareils Apple et n'est pas disponible pour les utilisateurs d'Android

Tarification de Siri

Free avec les appareils Apple

Évaluations et critiques de Siri

G2: NA

NA Capterra: NA

8. Socratic

Vous avez du mal à saisir des concepts complexes ou vous avez besoin d'aide pour préparer vos examens ? Socratic est votre compagnon d'apprentissage alimenté par l'IA, offrant des conseils personnalisés et des explications interactives pour solidifier votre compréhension.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Socratic-explainer-1400x1208.png Fonctionnalité d'explication de Socratic /$$$img/

fonctionnalité d'explication via_ le système d'information de l'entreprise

Les meilleures fonctionnalités de Socrate

Posez des questions en langage naturel et recevez des explications étape par étape adaptées à vos besoins spécifiques

Accédez à une vaste bibliothèque d'explications, de diagrammes et de problèmes pratiques créés par des éducateurs et des experts en la matière

Les limites de Socrate

Se concentre principalement sur les mathématiques, les sciences et l'histoire

Assistance limitée pour les questions ouvertes ou créatives

Tarification socratique

Free forfait

Pro: À partir de 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Socrate

G2: NA

NA Capterra: Pas assez de commentaires

9. Cleo

Cleo est une application IA conversationnelle qui fournit une assistance personnalisée pour votre bien-être financier. Elle vous aide à suivre votre budget, à définir des objectifs financiers et à fournir des informations exploitables sur vos dépenses.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Cleo-1400x676.png Le chatbot de Cleo IA pour la gestion des finances personnelles /$$img/

chatbot de gestion des finances personnelles via *[_Cleo AI](https://web.meetcleo.com/)*

Les meilleures fonctionnalités de Cleo

Suivez vos finances et vos objectifs pour comprendre la progression et utilisez des invitations simples pour obtenir des recommandations basées sur l'IA

Transférez automatiquement un montant fixe dans votre compte d'épargne à l'aide de l'outil d'épargne automatisé

Gérez votre argent plus intelligemment en utilisant un portefeuille in-app qui s'intègre à votre compte d'épargne

Limites de Cléo

Pas d'essai ou de version gratuite

Les intégrations limitées le rendent peu pratique pour ceux qui veulent un suivi des dépenses à la fois professionnel et personnel

Tarifs de Cleo

Cleo Plus : 5,99 $/mois

: 5,99 $/mois Cléo Builder : 14,99 $/mois

Cleo évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Youper

L'une des meilleures applications IA dans l'espace des soins de santé mentale, Youper est l'ami IA qui écoute sans jugement et offre une assistance pour améliorer votre humeur. Grâce à des discussions engageantes et à des activités personnalisées, il vous aide à gérer le stress, à renforcer l'estime de soi et à développer des mécanismes d'adaptation plus sains.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Youper-1400x727.png Affichage de la page d'accueil de Youper /$$$img/

le chatbot et le suivi des soins de santé mentale via_

le site web de l'association est en cours d'élaboration /%IMG/ https://www.youper.ai/ le système d'information sur les soins de santé /%href/

Les meilleures fonctionnalités de Youper

Parlez à Youper de tout ce qui vous préoccupe et recevez des réponses empathiques et des mots d'encouragement

Jouez à des jeux, achevez des exercices créatifs et pratiquez la pleine conscience pour vous remonter le moral et gérer le stress

Recevez des affirmations personnalisées en fonction de votre humeur et de vos objectifs pour renforcer votre estime de soi et votre confiance en vous

Surveillez vos schémas d'humeur et suivez votre progression vers vos objectifs de bien-être émotionnel

Toutes les limites

Limité aux interactions par texte

Il peut ne pas convenir aux personnes souffrant de graves conditions de santé mentale

Tarification de l'utilisateur

Forfait Free*

Youper Premium: 69,99 $/an

Évaluations et critiques de Youper

G2: NA

NA Capterra: NA

11. Loutre.IA

Trop de réunions ou d'entretiens ? Otter.IA vous couvre grâce à sa puissante Assistant de transcription IA qui capture l'audio en temps réel et le convertit dans un format texte précis et consultable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/otter-ai-1400x690.png l'assistant de réunion d'otter.IA /$$img/

l'assistant de réunion via Otter.ai

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Obtenez des transcriptions instantanées de n'importe quel enregistrement audio, y compris les réunions, les conférences et les entretiens

Identifiez automatiquement les différents intervenants d'une discussion pour vous y référer facilement

Entraînez Otter à reconnaître les termes spécifiques et le jargon propres à votre champ d'activité

Recherchez facilement dans les transcriptions, mettez en évidence les points clés et modifiez-les pour plus de précision

Limites d'Otter.IA

La précision peut varier en fonction de la qualité audio et du bruit de fond

Le forfait Free a des minutes de transcription et des fonctionnalités limitées

Tarification d'Otter.ai

Free plan gratuit

Forfait Pro: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Forfait Business: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Plans Enterprise: Sur demande

Les évaluations et les critiques d'Otter.IA

G2: 4.2/5 (172 commentaires)

4.2/5 (172 commentaires) Capterra: 4.5/5 (80 commentaires)

12. Assistant Google

Cet assistant IA de Google est un concurrent de taille pour Siri et Alexa. Qu'il s'agisse de paramétrer des alarmes, de passer des appels, d'écouter de la musique ou de contrôler votre maison intelligente et vos appareils mobiles, c'est l'option idéale pour ceux qui utilisent les appareils domestiques intelligents et les smartphones de Google.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Google-Assistant-1400x609.png Commande vocale de Google Assistant /$$img/

commande vocale via_ la voix de l'enfant est un élément essentiel de la communication

Les meilleures fonctionnalités de Google Assistant

Contrôlez votre téléphone et vos appareils d'Accueil intelligents avec votre voix à l'aide de commandes simples

Obtenez des réponses à vos questions et des informations sur le Web à l'aide de Google Search

Créez et gérez des listes d'À faire, définissez des rappels et ajoutez des évènements à votre Calendrier

Passez des appels et envoyez des messages texte à l'aide de commandes vocales

Écouter de la musique, des podcasts et des livres audio, et contrôler la lecture à l'aide de la voix

Traduire en temps réel d'une langue à l'autre

Limites de Google Assistant

Ne travaille qu'avec les appareils et les applications Google Accueil

Ne comprend pas toujours parfaitement vos commandes vocales, notamment dans les environnements bruyants

Tarifs de Google Assistant

Free avec les appareils compatibles avec Google

Évaluations et critiques de Google Assistant

G2: NA

NA Capterra: NA

13. Brillant

Brilliant est une plateforme interactive en ligne qui enseigne les matières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) par le biais d'histoires, de simulations et de défis attrayants.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Brilliant-1400x740.png Page d'inscription à Brilliant avec des options pour les matières STEM /$$img/

page d'inscription via_ le site web de l'association est en anglais

Les meilleures fonctionnalités de Brilliant

Apprenez en faisant grâce à des leçons interactives qui combinent des vidéos, des simulations et des défis

Obtenez des recommandations et des défis personnalisés puisque la plateforme s'adapte à votre rythme et à votre style d'apprentissage

Connectez-vous avec d'autres apprenants et discutez des concepts dans le forum de la communauté

Téléchargez les leçons et les défis pour y accéder même lorsque vous n'êtes pas en ligne

Limites brillantes

Un abonnement est nécessaire pour accéder à toutes les fonctionnalités

Certains concepts peuvent être trop difficiles pour les jeunes apprenants

L'accent est limité sur les sciences humaines et sociales

Prix avantageux

**Forfait Free

Premium forfait: À partir de 13,49 $/mois

Évaluations et critiques de Brilliant

G2: NA

NA Capterra: NA

14. Mem

Mem est un assistant de recherche alimenté par l'IA qui vous aide à capturer, partager et organiser les informations provenant du web.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Mem-chatbot-1400x1153.png La fonctionnalité de chatbot de Mem /$$$img/

fonctionnalité du chatbot via_ il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'un chatbot

Les meilleures fonctionnalités des mémoires

Utilisez des requêtes en langage naturel pour trouver des informations provenant de diverses sources, notamment des revues universitaires, des articles d'actualité et des sites Web

Organisez vos recherches à l'aide de dossiers, d'étiquettes et de notes

Générer automatiquement des citations dans les styles MLA, APA et Chicago

Partagez vos recherches avec d'autres personnes et collaborez à des projets

Limites de mémoire

Un abonnement est nécessaire pour accéder à toutes les fonctionnalités

Il n'est pas toujours possible de trouver les informations les plus pertinentes

Elle n'est pas aussi complète que d'autres bases de données de recherche

Tarification des mémoires

Individuel : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Teams : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de la mémoire

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

15. Parcourir l'IA

Browse IA est un outil d'automatisation web qui vous permet d'extraire et de surveiller les données de n'importe quel site web.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Browse-AI-1400x693.png Intégrations de Browse IA /$$$img/

options d'intégration via

la société de gestion de l'information de l'Union européenne (UE) /%IMG/ https://www.browse.ai/ la recherche d'informations sur l'IA /%href/

Parcourir les meilleures fonctionnalités de l'IA

Obtenez des recommandations personnalisées d'articles, de vidéos et d'autres contenus en fonction de vos intérêts

Créez des cartes mentales pour organiser vos recherches et explorer différents sujets à partir d'autant de sites web que vous le souhaitez

Gagnez du temps en extrayant des données de plusieurs sites web et en surveillant les modifications qui y sont apportées en quelques clics

Les limites de l'IA de navigation

Nécessite un abonnement pour accéder à toutes les fonctionnalités

Accent limité sur la recherche universitaire

Consulter les prix de l'IA

Débutant : 48,75 $/mois

: 48,75 $/mois Professionnel : 123,75 $/mois

: 123,75 $/mois Teams : 311,25 $/mois

Consulter les évaluations et les avis de l'IA

G2: 4.8/5 (32 commentaires)

4.8/5 (32 commentaires) Capterra: 4.4/5 (42 commentaires)

16. Seamless IA

Seamless IA est un moteur de recherche B2B alimenté par l'IA qui vous aide à trouver des prospects et d'autres informations liées aux clients.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Seamless-AI-1400x655.png La fonctionnalité de recherche de Seamless IA /$$$img/

fonctionnalité de recherche via *[l'intelligence artificielle sans faille _](/%IMG/_https://seamless.ai/)*

Les meilleures fonctionnalités de l'IA sans couture

Capturez facilement des informations sur les prospects et les clients potentiels en utilisant leurExtension Chrome IA* Rédiger des scripts d'appels à froid, des e-mails, des messages LinkedIn, des posts sur les médias sociaux, et plus encore en utilisant sa fonctionnalité de rédaction générative IA

Travail en toute transparence avec Hubspot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator et d'autres CRM de premier plan grâce aux intégrations API

Les limites de l'IA sans couture

Nécessite une expertise technique pour le paramétrage et l'utilisation

Peut ne pas convenir à toutes les entreprises

Tarification de l'IA sans couture

Free

Basic: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Pro: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (1200+ commentaires)

4.2/5 (1200+ commentaires) Capterra: 3.7/5 (122 commentaires)

17. Lire l'IA

Read IA est une application IA qui vous aide à générer des transcriptions, des résumés et à lire les moments importants de n'importe quelle réunion en ligne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Read-AI-1400x705.png Fonctionnalité de récapitulation des réunions de Read IA /$$$img/

la fonctionnalité de récapitulation des réunions via_ la lecture de l'IA

Lire les meilleures fonctionnalités de l'IA

Comprenez les moments impactants des réunions automatiquement grâce aux points forts de l'IA

Obtenez des résumés, des sujets et deséléments d'action de la réunion à l'aide de Meeting Notes

Devenez un meilleur communicateur et obtenez des informations sur l'amélioration de votre discours grâce à l'IA Assisted Speaker Coach

Lire les limites de l'IA

Certaines options de personnalisation avancées nécessitent un forfait payant

Peut ne pas saisir parfaitement toutes les nuances de la parole humaine

Lire les tarifs de l'IA

Free

Pro : 19,75 $/mois

: 19,75 $/mois Enterprise : 29,75 $/mois

: 29,75 $/mois Enterprise+ : 39,75 $/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: NA

18. **Grain

Grain est une plateforme de prise de notes et d'archivage alimentée par l'IA qui capture les idées et les éléments d'action des réunions et vous aide à consacrer votre temps à ce qui compte le plus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Grain-1400x683.png La fonctionnalité Deals de Grain /$$$img/

la fonctionnalité "Deals" via_ le grain de blé..

Les meilleures fonctionnalités du grain

Créez des réunions, capturez des notes automatiquement et synchronisez avec vos contacts facilement

Embarquez et formez vos employés plus rapidement grâce au coaching basé sur l'IA

Optimisez vos flux de travail et concluez des affaires plus rapidement grâce à Deal Insights

Limites de grain

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un forfait payant

Non compatible avec certains CRM et outils

Tarification de Grain

Basic : $0

: $0 Démarrage : 15$/mois par place

: 15$/mois par place Business : 29$/mois par place

: 29$/mois par place Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (273 commentaires)

4.6/5 (273 commentaires) Capterra: NA

19. Fathom

Fathom est un assistant de réunion piloté par l'IA qui vous aide à enregistrer des réunions et à obtenir des transcriptions, des faits saillants et des résumés de vos réunions, vous aidant ainsi à améliorer la communication interne et la productivité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Fathom-meeting-highlights-1400x682.png La fonctionnalité de mise en évidence des réunions de Fathom /$$$img/

fonctionnalité de mise en valeur des réunions via_ la réunion de l'année dernière a été l'occasion de faire le point sur l'état de l'art

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Utilisez-le de manière transparente avec des applications de communication vidéo telles que Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etc.

Recevez des transcriptions et des enregistrements d'appels, avec tous les moments cruciaux mis en évidence

Bénéficiez de son assistance multilingue couvrant sept langues, dont l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, l'allemand et le portugais

Limites de Fathom

Fonctionnalités limitées pour l'enregistrement des visioconférences, des notes de réunion et autres par rapport à ses concurrents

Fonctionnalités avancées uniquement dans le cadre d'options payantes

Tarification de Fathom

Free

Standard : 32 $/mois

: 32 $/mois Pro : 39$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Fathom

G2: 5/5 (2,000+ commentaires)

5/5 (2,000+ commentaires) Capterra: 5/5 (100+ avis)

20. Chatbase

Chatbase est une plateforme de développement de chatbot qui vous aide à construire et à gérer des chatbots pour diverses plateformes de messagerie.

Chatbot creation and integration workflow via le processus de création et d'intégration d'un chatbot par l'intermédiaire de Zapier

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Intégrer les chatbots à d'autres applications, ce qui permet d'obtenir des réponses et des actions automatisées basées sur les interactions des utilisateurs

Créez des chatbots personnalisés et connectez-les à vos Zaps, afin de rationaliser les processus et d'améliorer l'efficacité

Les limites de Zapier

Il peut être difficile de gérer plusieurs chatbots et de garantir l'exactitude et l'intégrité des données

Fonctionnalités limitées pour le forfait gratuit

Tarification de Zapier

Free

Premium : 20 $/mois

: 20 $/mois Avancé : 100 $/mois

Évaluations et critiques de Zapier

G2: 4.5/5 (1200+ commentaires)

4.5/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2,000+ commentaires)

31. Anthropique (Claude)

Avec son outil de pointe Claude, Anthropic est utilisé pour créer des modèles d'IA avancés et éthiques, donnant aux développeurs les moyens de construire des systèmes intelligents axés sur la sécurité et la fiabilité. Claude peut également être un assistant virtuel pour simplifier de nombreuses tâches de la vie quotidienne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Claude-1400x684.png Les fonctionnalités d'automatisation du flux de travail et de NLP de Claude /$$img/

automatisation du flux de travail et fonctionnalités NLP via_ la recherche d'informations sur le marché de l'emploi

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Générez du texte et obtenez des réponses précises à vos questions dans une interface conviviale

Construire des modèles IA sophistiqués en mettant l'accent sur la compréhension du niveau humain

Les limites de Claude

Compte tenu de la nature avancée des outils d'Anthropic, les utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage, en particulier s'ils sont novices dans le développement de l'IA éthique

Son ensemble de données est mis à jour jusqu'en 2022 et ne peut donc pas donner des réponses précises sur des évènements plus récents

Prix Claude

Claude instantané : 0,80 $ par million de jetons

: 0,80 $ par million de jetons Claude 2.0 : 8,00 $ par million de jetons

Claude évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (120 critiques)

4.7/5 (120 critiques) Capterra: Pas assez d'avis

32. Airparser

Airparser est un outil d'extraction de données alimenté par GPT qui permet d'extraire des données à partir de PDF, d'e-mails, de pages HTML, de sites Web et d'autres documents, et de les exporter en temps réel vers n'importe quelle application.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Airparser-1400x706.png Les fonctionnalités d'extraction de données d'Airparser /$$img/

fonctionnalités d'extraction de données via_

le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est un site Web de l'ASPC https://airparser.com/ l'analyseur d'air /%href/

Les meilleures fonctionnalités d'Airparser

Utilisez l'extraction de données de précision pour extraire et analyser les données avec précision à partir de divers documents et sources

Utilisez des règles d'analyse personnalisables pour vous adapter à des structures et des formes de documents variées

Accédez aux données extraites dans vos applications favorites puisque l'outil s'intègre à Google Sheets, Zapier, etc.

Limites d'Airparser

Bien que hautement personnalisable, le paramétrage des règles d'analyse peut nécessiter une configuration initiale basée sur des types de documents spécifiques, ce qui est un processus compliqué

Tarifs d'Airparser

Débutant : 39 $/mois

: 39 $/mois Croissance : 59 $/mois

: 59 $/mois Business : 179 $/mois

: 179 $/mois Premium : 249 $/mois

Évaluations et critiques de l'Airparser

G2: NA

NA Capterra: NA

33. Botsonic

Botsonic est un assistant robotique intuitif qui peut être utilisé pour construire des bots d'assistance polyvalents en utilisant le cadre ChatGPT d'Open IA. Il est personnalisé sur vos données pour résoudre les requêtes liées à l'assistance client et plus encore.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Botsonic-1400x823.png Chatbot de Botsonic piloté par l'IA /$$img/

le chatbot piloté par l'IA est personnalisé pour les interactions avec les clients via_

le chatbot est formé pour les interactions avec les clients par le biais de la technologie de l'information et de la communication (TIC) https://writesonic.com/botsonic le chatbot est formé à l'interaction avec le client par l'intermédiaire d'un système d'information et de communication /%href/

Les meilleures fonctionnalités de Botsonic

Utiliser des algorithmes basés sur le NLP pour comprendre et répondre aux requêtes des utilisateurs avec un haut degré de précision

Déployer des chatbots alimentés par Botsonic sur divers canaux tels que Slack, Telegram et WhatsApp, améliorant ainsi l'accessibilité pour les utilisateurs

Limites de Botsonic

Les cas d'utilisation extrêmement complexes peuvent nécessiter une mise au point et une personnalisation supplémentaires, ce qui risque d'allonger les échéanciers de développement

Tarification de Botsonic

Free

Plus : 20$/mois

: 20$/mois Business : 49$/mois

Évaluations et critiques de Botsonic

G2: 4.8/5 (33 commentaires)

4.8/5 (33 commentaires) Capterra: 4.6/5 (11 commentaires)

34. Dante IA

Dante IA est une plateforme de construction de chatbots IA personnalisés conçus à partir de vos données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Dante-AI-1400x691.png Le créateur de chatbots de Dante IA /$$$img/

Créateur de chatbot avec intégrations personnalisées via l'IA de Dante

Les meilleures fonctionnalités de l'IA de Dante

Intégrez l'outil à plus de 5000 applications pour rendre les flux de travail existants plus efficaces

Stimulez la productivité en utilisant l'IA pour analyser les données et le texte, créer des copies, déboguer le code, suivre le sentiment des médias sociaux, etc

Les limites de l'IA de Dante

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de revoir et d'adapter les réponses générées par l'IA pour s'aligner sur les styles d'écriture spécifiques à la marque ou personnels dans les premières instances

Prix de l'IA de Dante

Free

Entrée : 9 $/mois

: 9 $/mois Premium : 99 $/mois

: 99 $/mois Professionnel : 199 $/mois

: 199 $/mois Business : 399 $/mois

Évaluations et critiques de l'IA de Dante

G2: NA

NA Capterra: NA

35. Writesonic

Une autre plateforme de création de contenu alimentée par l'IA, Writesonic, vous aide à créer n'importe quel formulaire de contenu 10x plus rapidement. Il peut être utilisé pour la création de contenu, la modification en cours, la publication d'articles optimisés pour le SEO, de blogs, d'annonces, de pages d'atterrissage, de descriptions de produits eCommerce, de posts sur les médias sociaux, et plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Writesonic-1400x694.png Fonctionnalité de rédaction de blog par l'IA de Writesonic /$$img/

fonctionnalité d'écriture de blog par l'IA via_ le site de l'auteur de l'article

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Utilisez ses fonctionnalités de rédaction IA pour générer des textes persuasifs et engageants pour le marketing, les médias sociaux et d'autres besoins de contenu

Créez des pages d'atterrissage optimisées pour la recherche dans plus de 25 langues afin d'améliorer les conversions

Les limites de Writesonic

Bien qu'efficace, le contenu généré par l'IA peut nécessiter une révision et un affinement de la part de l'utilisateur pour des nuances et un contexte spécifiques

Tarification de Writesonic

Free

Petite équipe : 19$/mois

: 19$/mois Enterprise : A partir de 500$/mois

: A partir de 500$/mois Freelancer : 20$/mois

Évaluations et critiques de Writesonic

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2,000+ reviews)

36. Chatsonic

Alternative à l'application ChatGPT pour la création de contenu, Chatsonic dispose de fonctionnalités avancées telles que l'intégration de la recherche, discuter avec PDF, la génération d'images IA et d'autres options qui vous aident à créer du contenu plus efficacement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Chatsonic-1400x704.png Fonctionnalités de création de contenu IA de Chatsonic /$$img/

fonctionnalités de création de contenu par IA via_

il n'y a pas d'autre solution que de créer un site web pour la création d'un site web https://writesonic.com/chat la création de contenu par l'IA via undefined

Les meilleures fonctionnalités de Chatsonic

Analysez les tendances du marché, rédigez des annonces et modifiez les cours à l'aide d'invitations IA avancées axées sur le marketing

Recherchez et rassemblez des données à partir de toutes vos applications connectées aux côtés de Google pour en tirer des informations significatives

Les limites de Chatsonic

Certaines créations et rédactions de contenu peuvent être incorrectes et manquer de compréhension contextuelle

Tarification de Chatsonic

Free

Évaluations et critiques de Chatsonic

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: NA

37. AssemblyAI

AssemblyAI est un outil de reconnaissance vocale automatique (RVA) qui s'appuie sur des algorithmes IA avancés pour convertir le langage parlé en texte précis et utilisable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/AssemblyAI-1400x681.png L'outil de transcription ACR de Assembly IA /$$$img/

outil de transcription de l'ACR via_

il s'agit d'un outil de transcription de l'ACR https://www.assemblyai.com/ l'assemblage de l'IA /%href/

Les meilleures fonctionnalités d'AssemblyAI

Tirez-en parti pour vos besoins de transcription et de résumé en temps réel, en rationalisant les flux de travail qui nécessitent un accès immédiat au contenu parlé et des taux de précision élevés

Créez vos propres produits d'IA basés sur la voix en vous intégrant à l'API d'Assembly IA

Limites d'AssemblyAI

Bien que précise, la performance d'AssemblyAI peut varier avec certains accents, ce qui nécessite une révision manuelle occasionnelle pour plus de précision

Tarifs d'AssemblyAI

Speech-to-Text : 0,37 $/heure

: 0,37 $/heure Transcription en temps réel : 0,47 $/heure

: 0,47 $/heure Intelligence audio et LeMUR: Prix par jeton

AssemblyAI ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2: 4.6/5 (200+ reviews)

4.6/5 (200+ reviews) Capterra: NA

38. Timely

Timely est un outil de suivi du temps alimenté par l'IA qui vous aide à suivre le temps sur plusieurs projets. Son application bureau et mobile permet de suivre les réunions, les tâches, les projets et bien plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Timely-1400x768.png L'outil de suivi du temps de Timely /$$img/

time tracker avec affichage de plusieurs projets via_ le temps de la vie

Les meilleures fonctionnalités en temps voulu

Automatisation du suivi du temps pour plusieurs projets et tâches

Contrôlez le budget et d'autres indicateurs liés à vos projets

Utilisez des rapports avancés avecles prévisions de projet et des analyses pour vous aider à forfaiter vos projets de manière efficace

Limites temporelles

Les fonctionnalités de facturation doivent être améliorées

Il peut y avoir des problèmes si vous suivez plusieurs projets simultanément

Prix actuels

Débutant : 11$/mois

: 11$/mois Premium : 20$/mois

: 20$/mois Unlimited : 28$/mois

Évaluations et critiques en temps réel

G2: 4.8/5 (350+ commentaires)

4.8/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

39. Superpuissant

Superpowered est une autre application de prise de notes IA de la liste, mais avec une particularité. Il n'y a pas de bots qui se joignent à vos appels vidéo ou vocaux. Pas d'enregistrement. Elle fait ce qu'elle est censée faire : prendre de bonnes notes !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Superpowered-1400x825.png La fonctionnalité de prise de notes de l'IA de Superpowered /$$$img/

la fonctionnalité de prise de notes par l'IA via *[la prise de notes par l'IA via_

Les meilleures fonctionnalités de l'IA de la pertinence

Construisez une main-d'œuvre IA pour vous concentrer sur des domaines d'entreprise spécifiques et effectuer des tâches similaires à celles des travailleurs humains

Intégrer l'application avec des fournisseurs de LLM comme OpenAI, Google, Meta et Anthropic pour des processus rationalisés

Les limites de l'IA de pertinence

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de prévoir une période de formation initiale, car la plateforme s'adapte aux préférences et aux comportements spécifiques des utilisateurs

Prix de l'IA de pertinence

Free

Teams : 199 $/mois

: 199 $/mois Business : 599 $/mois

: 599 $/mois Entreprise: Tarification personnalisée

Les évaluations et les avis de l'IA sur la pertinence

G2: NA

NA Capterra: NA

42. TalkNotes

TalkNotes, qui se distingue dans l'espace de la transcription vocale et de la prise de notes, vise à rationaliser le processus de capturer et d'utiliser des informations orales. Il utilise une plateforme de traitement du langage naturel pilotée par l'IA pour convertir les mots prononcés en notes exploitables et organisées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/TalkNotes-1400x628.png TalkNotes, fonctionnalité de prise de notes par l'IA /$$img/

fonctionnalité de prise de notes par IA via_

la prise de notes par l'IA par l'intermédiaire de l'ordinateur de l'utilisateur https://talknotes.io/ TalkNotes /%href/

Les meilleures fonctionnalités de TalkNotes

Transcrivez l'audio en texte à l'aide d'outils d'écoute IA très précis, formés pour fournir des transcriptions précises et sans erreur

Organisez et catégorisez vos transcriptions, pour faciliter l'accès des équipes aux informations vitales

Les limites de TalkNotes

Les utilisateurs peuvent connaître des variations de précision en présence d'un bruit de fond important, ce qui nécessite de prendre en compte des conditions d'enregistrement optimales

TalkNotes prix

Plus : 11,97 $/mois

Pro : 49 $/mois

Évaluations et critiques de TalkNotes

G2: NA

NA Capterra: NA

43. IA Leap

Leap IA vous aide à concevoir des flux de travail sans avoir besoin d'écrire le moindre code. Vous pouvez utiliser son tableau de bord intuitif pour sélectionner des actions et les exécuter directement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/leap-1400x707.png Le générateur de flux de travail automatisé de Leap IA /$$img/

générateur de flux de travail automatisé via_ leap AI

Les meilleures fonctionnalités de Leap IA

Obtenez tous les modèles sous un même toit, y compris des modèles d'IA avancés comme GPT-4 et Llama-2 pour les tâches linguistiques, des modèles d'images et de vidéos comme Stable Diffusion XL et Dalle-3, et des modèles de voix et de musique comme Whisper, Bark, MusicLM, et plus encore

L'intégrer à de multiples outils et appareils grâce à ses API et modèles flexibles

Les limites de Leap IA

Bien qu'il vous offre la puissance de plusieurs outils en une seule plateforme, les résultats des outils individuels peuvent souvent être plus raffinés et plus précis par rapport aux résultats de Leap

Tarification de Leap IA

Free Plan

Pro : A partir de 29 $/mois

G2: NA

NA Capterra: NA

44. Blaze.IA

Blaze.ai est une plateforme de narration et de création de contenu basée sur l'IA qui convertit le contenu de votre marque en articles de blog exploitables, en contenu pour les médias sociaux, en textes publicitaires, en briefs marketing, et plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Blaze-ai-1400x688.png Le tableau de bord de génération de contenu et de planification de Blaze.IA /$$img/

tableau de bord de génération de contenu et de planification via *[_Blaze.ai](https://www.blaze.ai/why-blaze)*

Les meilleures fonctionnalités deBlaze.IA

Élaborez plusieurs voix et profils de marque adaptés à votre marque et créez du contenu contextuel

Utilisez la plateforme illimitée de création de contenu générée par l'IA pour de multiples exigences liées au contenu, notamment des analyses de plagiat, des vérifications de référencement, des recommandations de mots clés, et plus encore

Créez, recherchez, réfléchissez, planifiez et publiez vos actifs de contenu à l'aide d'une solution unique

Limites deBlaze.ai

Les utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage lors de l'intégration de Blaze.IA dans les outils et flux de travail marketing existants

Tarification de Blaze.ai

Creator : 25 $/mois

: 25 $/mois Teams : 59$/mois

: 59$/mois Entreprise : 500 $/mois (facturé annuellement)

Les évaluations et critiques deBlaze.IA

G2: NA

NA Capterra: NA

45. Voyelle

Vowel est une plateforme de collaboration virtuelle et de vidéoconférence qui vous permet d'organiser des réunions incroyables, de résumer les discussions, de rechercher des informations relatives aux réunions et de partager des réunions vidéo, sans module complémentaire.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Vowel-1400x694.png La fonctionnalité de résumer les réunions de Vowel /$$$img/

fonctionnalité de résumer les réunions via_ la liste des voyelles de l'école n'est pas encore disponible

Les meilleures fonctionnalités des voyelles

Tirez parti de l'IA pour la transcription en temps réel pendant les réunions, en améliorant l'accessibilité et en facilitant les révisions après la réunion

Utilisez des fonctionnalités d'analyse avancées pour vous aider à améliorer l'efficacité des réunions, y compris des insights tels que la participation à la réunion, le niveau d'engagement, et d'autres insights

Limites des voyelles

Les utilisateurs se trouvant dans des zones où les connexions internet ne sont pas régulières peuvent subir des perturbations dans les fonctionnalités en temps réel, ce qui nécessite de prendre en compte les conditions d'utilisation optimales

Tarification des voyelles

free : Business::::::::::::::::::::::::::::::::: :

Business::::::::::::::::::::::::::::::::: : Business : 19,99 $/mois

Évaluations et critiques des voyelles

G2: 4.6/5 (188 commentaires)

4.6/5 (188 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

46. SemblyAI

SemblyAI est un assistant d'équipe IA tout-en-un qui peut vous aider à prendre des notes, à générer des insights et à transcrire des réunions afin de garantir des réunions optimales et axées sur les résultats.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Sembly-1400x694.png Les notes de réunion pilotées par l'IA et les fonctionnalités d'automatisation de Sembly /$$$img/

notes de réunion pilotées par l'IA et fonctionnalités d'automatisation via_

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion de l'information de l'entreprise /%IMG/ https://www.sembly.ai/ le site Web de l'entreprise est en cours d'élaboration /%href/

Les meilleures fonctionnalités de l'assemblage

Améliorez l'interaction des réunions avec des notes en direct, des résumés IA des interactions et des détails sur chaque participant

Exploitez l'IA pour personnaliser les recommandations de contenu de la réunion, en veillant à ce que les participants reçoivent des informations pertinentes et convaincantes

Limites de l'assemblage

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'investir du temps pour comprendre et configurer les options de personnalisation afin de s'aligner sur les objectifs spécifiques de l'évènement

Tarifs de montage

Personnels : Forfait Free

: Forfait Free Professionnel : 15$/mois

: 15$/mois Teams : 29$/mois

G2: 4.5/5 (25+ reviews)

4.5/5 (25+ reviews) Capterra: NA

47. Kraftful

Kraftful est une plateforme alimentée par l'IA qui permet de recueillir les commentaires des utilisateurs et de générer des informations puissantes à partir de ces données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Kraftful-1400x687.png Fonctionnalité d'écoute de l'IA de Kraftful /$$$img/

la fonctionnalité d'écoute de l'IA via_

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée https://www.kraftful.com/ le site Web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) /%href/

Les meilleures fonctionnalités de Kraftful

Suivez les commentaires et les plaintes des clients à l'aide de l'analyse qualitative de l'IA, de sondages personnalisés et de fonctionnalités d'écoute

Transformez automatiquement les insights utilisateurs en user stories pour vos workflows de gestion de projet

Les limites de Kraftful

Nécessite des entrées claires et concises pour des résultats optimaux

Fonctionnalités limitées avec le forfait Free

Tarification astucieuse

Free

Pro : 15$/mois

Évaluations et critiques Kraftful

G2: NA

NA Capterra: NA

48. Synthèse

Synthesis propose une application IA pour générer des données synthétiques, qui aident à former des modèles d'apprentissage automatique et peuvent être utilisées comme données de test pour de nouveaux produits. Par exemple, elles peuvent être utilisées dans la recherche médicale pour entraîner l'IA à identifier les schémas de maladie et dans les modèles financiers pour estimer l'impact d'évènements tels qu'une perturbation à grande échelle de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Synthesis-AI-1400x846.png Cas d'utilisation de l'IA de Synthèse /$$img/

cas d'utilisation via *[_Synthèse AI](/%IMG/_https://synthesis.ai/)*

Les meilleures fonctionnalités de la synthèse

Obtenir des données générées par ordinateur pour développer des modèles robustes et sophistiqués pour les cas d'utilisation de la ML

Développer une IA plus performante et plus éthique à des coûts et des efforts nettement inférieurs

Introduisez des données plus diversifiées dans la formation de l'IA et réduisez également tout biais involontaire

Limites de la synthèse

Les données synthétiques peuvent ne pas avoir le réalisme et la complexité des données du monde réel, et les modèles formés uniquement sur les premières peuvent ne pas se généraliser efficacement aux situations du monde réel

Tarification de la synthèse

Prix sur demande

Évaluations et critiques de Synthesis

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: NA

49. Lucioles.IA

Vous assistez à trop de réunions ? Laissez Fireflies.IA être votre pompier. Il peut assister à des réunions, transcrire ou résumer les discussions, et même comprendre les discussions vocales pour saisir qui a dit quoi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Fireflies-ai-1400x747.png Fonctionnalités de Fireflies.IA pour la transcription des réunions et la prise de notes /$$$img/

fonctionnalités de transcription de réunions et de prise de notes via *[_Fireflies.ai](https://fireflies.ai/)*

Les meilleures fonctionnalités de fireflies.ai

Capturez automatiquement les transcriptions audio et vidéo de chaque réunion et résumez-les

Exploitez les fonctionnalités avancées de Notetaker qui comprennent même les nuances de la voix pour déterminer qui a dit quoi lors d'une réunion

Partagez les notes de réunion vers vos autres applications comme Slack,

Limites de fireflies.IA

Les intégrations avec le CRM et d'autres outils peuvent parfois être désynchronisées

Étant donné qu'il assiste et transcrit automatiquement chaque réunion de votre Calendrier, il pourrait soulever des problèmes de confidentialité, vous obligeant à le mettre en pause pour certaines réunions manuellement

Tarifs de Fireflies.IA

Free

Pro : 18$/mois

: 18$/mois Business : 29$/mois par place

: 29$/mois par place Enterprise : 39$/mois par place

Évaluations et critiques de fireflies.IA

G2: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

**50. Flowise

Flowise est un constructeur d'applications LLM low-code open source qui permet aux développeurs de construire des chatbots IA et des flux de travail d'orchestration LLM.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Flowise-1400x697.png Flowise LLM workflow builder (en anglais) /$$img/

flux de travail LLM via_ le flux d'information de l'entreprise

Les meilleures fonctionnalités de Flowise

Exploitez les assistants IA d'Open, les bots personnalisés et l'apprentissage automatique pour automatiser les tâches et les flux de travail

Construisez rapidement des chatbots LLM sans avoir besoin de code

Intégrez des assistants de discussion IA dans vos applications à l'aide de l'API, du SDK et des options de discussion intégrées

Utilisez l'orchestration avancée pour connecter les LLM avec la mémoire, les chargeurs de données, le cache, la modération et d'autres applications

Limites de Flowise

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'examiner les LLM et autres flux de travail pour en vérifier l'exactitude, car ils peuvent être imprécis en fonction du contexte et des données utilisées

Tarification de Flowise

Free

Évaluations et critiques de Flowise

G2: NA

NA Capterra: NA

Augmentez votre productivité grâce à l'intelligence artificielle

Nous avons exploré 50 des meilleures applications IA riches en possibilités, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. De l'élaboration de contenu à la gestion des flux de travail en passant par la découverte d'insights cachés à partir de vos données... Plateformes d'IA pour les développeurs , les spécialistes du marketing et les gestionnaires de projet sont en train de révolutionner notre travail.

À mesure que l'IA continue de s'améliorer, son adoption pour de nouveaux cas d'utilisation augmentera également. Mais vous pouvez déjà utiliser de nombreuses applications d'IA pour atteindre plus rapidement vos objectifs d'entreprise. Alors, expérimentez, explorez et trouvez les meilleures applications IA pour vos cas d'utilisation spécifiques.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp Outils IA pour les équipes marketing Rédiger un exemple d'étude de cas /$$img/

l'assistant IA générateur de texte de ClickUp en action_

Si vous souhaitez gagner du temps et d'efforts dans votre travail quotidien, vous allez adorer ClickUp Brain . C'est l'une des meilleures applications IA pour automatiser les flux de travail et optimiser la productivité afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte. Inscrivez-vous pour un essai gratuit de ClickUp aujourd'hui.