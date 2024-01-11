28 Cas d'utilisation de l'IA & ; applications pour les Teams des entreprises en 2025

L'intelligence artificielle (IA) ne cesse de surprendre.

Aujourd'hui, il existe des outils d'IA et des applications pour résoudre tous les problèmes de productivité personnelle et d'entreprise. Il existe même un agrégateur de cas d'utilisation de l'IA appelé.. Il y a une IA pour cela . Il s'agit d'une base de données massive de plus de 10 000 IA disponibles pour plus de 2500 tâches !

De la génération d'expériences client personnalisées à la prédiction des besoins de maintenance, les applications de l'IA sont illimitées. Les économies de coûts et de temps réalisées grâce aux flux de travail simplifiés, aux processus optimisés et aux perspectives intelligentes font de la technologie de l'IA un incontournable pour les entreprises.

Si vous êtes curieux d'appliquer l'intelligence artificielle à votre industrie, votre secteur ou votre cas d'utilisation, nous avons la liste qu'il vous faut.

Mais avant de plonger tête la première dans ses cas d'utilisation et ses applications pour les entreprises, comprenons comment fonctionne l'intelligence artificielle.

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle est un champ d'étude qui imite l'intelligence et le raisonnement humains en analysant des quantités massives de données, en identifiant des paramètres et en faisant des prédictions sur la base d'un ensemble prédéfini de règles complexes.

L'IA excelle à vous décharger des tâches routinières et administratives pour que vous puissiez vous concentrer sur un travail qui génère une plus grande valeur. L'IA se chargeant des analyses de données chronophages, des requêtes du service client et de l'optimisation de la gestion des projets, vos employés sont libérés pour réfléchir de manière plus stratégique et créative.

Le résultat est une main-d'œuvre qui passe moins de temps sur des tâches répétitives, et plus de temps à appliquer les forces humaines comme l'imagination, l'empathie et la résolution de problèmes. Renforcées par l'IA, les équipes peuvent favoriser l'innovation et contribuer à propulser l'entreprise vers l'avant.

Mais ce n'est pas tout.

L'IA peut également traiter la logique pour prendre des décisions objectives et impartiales et effectuer des tâches avancées dans tous les champs - elle analyse les antécédents médicaux d'un patient, utilise l'analyse prédictive pour la gestion des exploitations agricoles et optimise les campagnes de marketing - plus rapidement que les travailleurs humains.

Mais il est parfois difficile de faire la part des choses entre le battage médiatique autour de l'IA et l'identification de ses applications pratiques pour les équipes Business. Des ventes et du marketing aux opérations et à la recherche et au développement (R&D), l'IA utilise discrètement l'automatisation des processus pour transformer le travail des équipes.

28 cas d'utilisation de l'IA pour optimiser votre Business

Comblons le fossé entre la promesse futuriste de l'intelligence artificielle et l'impact dans le monde réel et découvrons comment votre équipe peut utiliser cette technologie pour stimuler l'efficacité quotidienne au travail.

1. L'IA au service du marketing

Le marketing de masse est mort. Vous ne pouvez plus éviter d'envoyer le même message à tout le monde en espérant que quelque chose colle. Le marketing à l'ère de l'IA est une question de précision personnalisée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-162.png ClickUp IA pour le marketing /$$img/

Utilisez l'assistant de rédaction IA de ClickUp pour générer du contenu marketing efficace L'assistant IA de ClickUp est conçu de manière unique pour apporter les avantages de la messagerie personnalisée à vos campagnes marketing. Il offre aux équipes marketing une suite d'invites prêtes à l'emploi pour rationaliser la création de contenu, optimiser les campagnes et améliorer le retour sur investissement marketing. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger rapidement des articles de blog convaincants, écrire des légendes engageantes sur les médias sociaux ou générer des lignes d'objet d'e-mail persuasives.

Vous pouvez également l'utiliser pour gagner du temps sur la documentation des notes et des prochaines étapes : il peut générer des résumés pour les mises à jour de tâches, les fils de commentaires et les notes de réunion presque instantanément.

Outre l'intelligence artificielle, ClickUp permet aux équipes marketing de disposer de vues et de modèles personnalisables qui offrent une approche structurée de la planification des campagnes, de l'organisation du contenu et de la gestion des tâches. En quelques clics, vous pouvez lancer de nouvelles idées de campagne, définir des personas et mapper des parcours clients pour soutenir vos efforts marketing.

Enfin, les rapports et tableaux de bord complets de ClickUp fournissent des informations en temps réel sur les performances des campagnes, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées et d'optimiser les stratégies afin d'obtenir des résultats tangibles et de réaliser des économies.

Voici quelques exemples de la façon dont Outils d'IA pour le marketing peuvent vous faciliter la vie.

Cas d'utilisation

Analyse prédictive: Prédire le comportement des clients et prendre des décisions éclairées sur les stratégies marketing. Par exemple, Walmart utilise l'IA pour prévoir la demande de produits, ce qui l'aide à optimiser ses stocks et à éviter les ruptures de stock, tandis que Nike utilise l'IA pour prédire le désabonnement des clients, ce qui l'aide à identifier et à fidéliser les clients à forte valeur ajoutée

Prédire le comportement des clients et prendre des décisions éclairées sur les stratégies marketing. Par exemple, Walmart utilise l'IA pour prévoir la demande de produits, ce qui l'aide à optimiser ses stocks et à éviter les ruptures de stock, tandis que Nike utilise l'IA pour prédire le désabonnement des clients, ce qui l'aide à identifier et à fidéliser les clients à forte valeur ajoutée Publicités personnalisées: Cosabella, une marque de lingerie, utilise l'IA pour créer des campagnes publicitaires personnalisées à destination des clients. L'algorithme IA de l'entreprise analyse les données des clients, notamment l'historique des achats, l'historique de navigation et les interactions sur les médias sociaux. L'algorithme génère ensuite des campagnes publicitaires personnalisées qui sont adaptées aux intérêts et aux préférences de chaque client

Cosabella, une marque de lingerie, utilise l'IA pour créer des campagnes publicitaires personnalisées à destination des clients. L'algorithme IA de l'entreprise analyse les données des clients, notamment l'historique des achats, l'historique de navigation et les interactions sur les médias sociaux. L'algorithme génère ensuite des campagnes publicitaires personnalisées qui sont adaptées aux intérêts et aux préférences de chaque client Gestion des médias sociaux: L'IA OwlyWriter de Hootsuite automatise les tâches liées aux médias sociaux, telles que la publication de mises à jour, la programmation de contenu et la réponse aux commentaires. L'IA de Sprinklr aide le marketing d'entreprise en analysant les données des médias sociaux, en suivant les mentions de la marque et en identifiant les opportunités d'influence

L'IA OwlyWriter de Hootsuite automatise les tâches liées aux médias sociaux, telles que la publication de mises à jour, la programmation de contenu et la réponse aux commentaires. L'IA de Sprinklr aide le marketing d'entreprise en analysant les données des médias sociaux, en suivant les mentions de la marque et en identifiant les opportunités d'influence Optimisation des campagnes marketing: Adobe Sensei utilise l'intelligence artificielle pour optimiser automatiquement les campagnes publicitaires sur les médias sociaux en fonction de l'engagement des utilisateurs et des données de performance. L'IA d'IBM appelée Watson peut identifier et cibler les clients à forte valeur ajoutée, personnaliser les messages marketing et optimiser les performances des campagnes

2. IA pour l'écriture

Les capacités de traitement du langage naturel (NLP) de l'IA lui permettent d'exceller dans la rédaction d'ouvrages de haute qualité. Ajustez, formez et donnez Outils d'écriture IA un ensemble complet d'instructions à suivre, et vous pouvez produire des articles, des blogs, des livres blancs, et même des romans entiers et des paramètres originaux.

Cas d'utilisation

Des services comme Grammarly font appel à l'IA pour détecter les erreurs et suggérer des améliorations, ce qui rend la rédaction plus efficace et plus gratuite

L'assistant de rédaction Jasper IA génère des articles de blog, des textes marketing et même des scripts en fonction de vos invites, instructions

Grâce à des invites spécifiques à un rôle, l'outil de rédaction IA de ClickUp peut générer un contenu soigné en fonction de vos besoins. Il peut rédiger des études de cas marketing, des e-mails de vente et des documents techniques, et créer des argumentaires de vente et des articles de blog

Utilisez des outils comme Copyleaks pour détecter les contenus rédigés par l'IA si vous travaillez avec des rédacteurs contractuels

3. IA pour les équipes commerciales

La capacité de l'IA à analyser de grandes quantités de données historiques sur les ventes, à identifier des modèles et à faire des prédictions crée de nouvelles opportunités pour les équipes commerciales afin de personnaliser leur approche, d'optimiser leurs efforts et de conclure plus d'affaires.

Franchir les barrières linguistiques avec ClickUp AI

Automatisez vos tâches répétitives avec ClickUp et libérez le temps de votre équipe pour qu'elle se concentre sur des initiatives plus stratégiques. De la génération de notes de réunion à la synthèse de rapports, ClickUp AI simplifie votre flux de travail, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité.

Automatisation des tâches répétitives à l'aide de ClickUp AI

Faites entrer l'IA la plus intelligente dans votre équipe avec ClickUp

Bien que les applications et les outils IA soient une aubaine pour la productivité partout, parfois la meilleure chose à faire pour en faire plus est... d'utiliser moins d'applications. Au lieu de cela, vous pouvez investir dans une application unique et spécialisée comme ClickUp.

ClickUp AI n'est pas un assistant IA comme les autres. Il s'adapte à votre rôle, avec des invitations appuyées par des recherches et intégrées directement à la plateforme.

Il peut vous aider à minimiser le fait d'être débordé et la fatigue de l'IA en centralisant tout votre travail au sein d'une seule plateforme. Si vous avez encore besoin d'autres solutions, vous pouvez utiliser notre liste actualisée de Logiciels d'IA pour trouver rapidement les bons outils.

P.S. ClickUp IA est en constante évolution, alimentée par un dévouement à rendre les équipes plus intelligentes, plus rapides et plus robustes. Essayez ClickUp maintenant.