Comment naviguer efficacement dans les limites de ChatGPT

OpenAI a présenté ChatGPT au public le 30 novembre 2022.

En seulement 30 jours, ChatGPT a accumulé plus de 121 millions de visites - et à ce jour, il continue d'être l'un des outils d'IA les plus populaires

Mais voici le revers de la médaille : ChatGPTa également un taux%de%rebond%de%87,79% !

Ce taux de rebond élevé signifie une chose : les gens quittent souvent le site sans avoir obtenu les réponses qu'ils espéraient. Cela soulève la question suivante : Quelles sont_ _exactement les limites communes du ChatGPT qui provoquent des résultats aussi mitigés ?

Dans cet article, nous allons examiner les raisons de ces problèmes et explorer quelques stratégies populaires pour optimiser votre utilisation de ChatGPT.

Limites communes de ChatGPT

Pour commencer, OpenAI elle-même s'est montrée très ouverte sur les limites de ChatGPT.

ChatGPT est incroyablement limité mais suffisamment bon pour certaines choses pour créer une impression trompeuse de grandeur. C'est une erreur de s'y fier pour quoi que ce soit d'important à l'heure actuelle.

Sam Altman, PDG d'OpenAI

Et c'est le fondateur lui-même qui le dit - pas d'édulcoration ici !

OpenAI inclut également un petit texte sous chaque discussion pour rappeler à l'utilisateur que ChatGPT peut faire des erreurs et que les utilisateurs doivent vérifier eux-mêmes les informations essentielles.

Mais soyons honnêtes. ChatGPT a parcouru un long chemin depuis lors.

Il dispose désormais de son propre magasin de TPG avec des milliers de TPG personnalisés créés par les utilisateurs, de capacités de conversion de texte en image et d'un modèle d'IA beaucoup plus rapide dans GPT-4o.

Cependant, bon nombre des points problématiques initiaux de ChatGPT demeurent, y compris certains particulièrement difficiles qui causent des problèmes aux utilisateurs, tels que les erreurs grammaticales, le manque d'informations actualisées, l'absence de jugement humain dans ses réponses et l'assistance émotionnelle minimale

1. Manque d'informations en temps réel

L'une des idées fausses les plus répandues à propos de ChatGPT est qu'il s'agit d'un magicien de l'Internet qui voit tout et qui sait tout. (Spoiler alert : ce n'est pas le cas.)

Pour les utilisateurs de la version gratuite, ChatGPT ne navigue pas du tout sur le web. Au lieu de cela, il s'appuie entièrement sur ses données d'entraînement (dernière mise à jour en 2023).

Cependant, les choses sont différentes pour ceux qui disposent d'un abonnement payant. En mai 2023, OpenAI a introduit une fonctionnalité de navigation sur le web pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, Team et Enterprise.

2. Compréhension limitée du contexte

ChatGPT (et beaucoup d'autres modèles d'intelligence artificielle populaires) a toujours un angle mort majeur que même les modèles les plus intelligents n'arrivent pas à percer : lecontexte.

Plus précisément, il a du mal à comprendre des nuances telles que le sarcasme, l'humour ou l'ironie. Si vous faites un commentaire sarcastique, ne vous attendez pas à une réponse pleine d'esprit de la part de ChatGPT - elle vous répondra probablement par l'équivalent numérique d'un regard vide.🙂

ChatGPT a également du mal à suivre les longues discussions et peut ne pas se souvenir des instructions contenues dans les anciens messages. Il a également peine à produire un contenu long format bien structuré et à coder, répétant fréquemment des phrases pour gonfler le nombre de mots.

3. Incapacité à vérifier les informations

Voici un autre problème lié à l'accès incohérent à Internet de ChatGPT : son incapacité à vérifier les faits ou l'information. En fait, si le système vous donne une réponse qui ne vous semble pas tout à fait juste, vous devrez la vérifier vous-même.

En raison de la limite de connaissances de ChatGPT, vous remarquerez peut-être qu'il n'est pas tout à fait à la hauteur lorsque vous abordez des sujets plus complexes ou plus spécialisés.

Dans ces cas précis, le ChatGPT peut vous donner un résumé superficiel ; parfois, ce résumé peut même être un peu bancal en ce qui concerne les faits.

4. Biais dans le contenu généré

Comme ChatGPT est formé sur de grandes quantités de textes provenant d'Internet, il y a toujours un risque que certaines de ces données comportent des biais ou des préjugés.

Et comme ChatGPT n'est pas humain (malgré le fait qu'il génère des textes semblables à ceux des humains), il ne réagit pas de manière appropriée pour filtrer les informations problématiques ou discriminatoires.

Vous pouvez imaginer comment cela peut conduire à des réponses maladroites, voire nuisibles, qui passent à travers les mailles du filet.

5. Manque d'intelligence émotionnelle

L'une des limites les plus évidentes de ChatGPT ? Il a la profondeur émotionnelle d'une machine.

Par exemple, supposons que vous soyez un manager confronté à un employé peu performant. Vous vous tournez vers ChatGPT pour obtenir des conseils sur la manière d'aborder une discussion avec lui.

ChatGPT vous fournira probablement une description étape par étape, avec des suggestions telles que l'organisation d'une réunion privée, la discussion de problèmes de performance spécifiques et l'assistance à l'amélioration.

Cependant, ce qui manque, c'est la subtilité émotionnelle nécessaire pour gérer la discussion avec délicatesse, ce qui peut conduire à des réponses biaisées qui semblent défier le bon sens. Il ne comprendra pas la personnalité unique de l'employé, ni ne pourra évaluer son état émotionnel ou les facteurs de stress potentiels en dehors du travail qui pourraient affecter ses performances.

En d'autres termes, ChatGPT n'a pas encore trouvé le code qui lui permettrait d'être un outil de travail efficace iA centrée sur l'humain .

6. Difficultés avec les requêtes complexes

ChatGPT est plutôt doué pour les connaissances de tous les jours, mais lorsque vous commencez à ajouter des sujets de niche, l'outil IA peut devenir un véritable défi. Des lois obscures, des réglementations hyper-spécifiques ou des politiques complexes sont des exemples de sujets de niche qui laissent ChatGPT se gratter la tête virtuellement.

L'une des autres limites de ChatGPT est qu'il a tendance à trébucher lorsqu'il est confronté à de multiples opérations mathématiques. Il met du temps à fournir une réponse ou vous donne une réponse erronée, probablement en raison d'un manque de ressources de calcul (dans sa version gratuite) et de limites d'utilisation.

Questions éthiques et pratiques

Il a été question des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le monde entier de mettre en place des paramètres d'éthique de l'IA .

À première vue, cela peut sembler un peu étrange - est-ce que ChatGPT a besoin de suivre un cours "How to Be a Good AI" ?

Cependant, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est très important, et voici pourquoi.

Dilemmes éthiques avec les réponses de l'IA

L'un des plus grands dilemmes éthiques que pose le ChatGPT est sa tendance à générer des résultats biaisés ou inexacts

Étant donné qu'il est entraîné sur des quantités massives de données textuelles en ligne, il peut refléter les biais raciaux ou de genre existants, et pire encore, il peut présenter de fausses informations comme des faits. Naturellement, cela n'est pas bon pour les politiques de l'entreprise en matière de gouvernance responsable de l'IA .

Le manque de transparence de ChatGPT dans la manière dont il parvient à certaines réponses fait qu'il est difficile de lui faire entièrement confiance, c'est pourquoi il faut toujours vérifier les détails importants auprès de sources crédibles.

Il y a aussi le problème des violations de confidentialité

ChatGPT stocke les discussions pour améliorer les modèles futurs, de sorte que les détails personnels ou les informations que vous fournissez pourraient apparaître dans les résultats ultérieurs.

Enfin, il y a le risque de violation des droits d'auteur-ChatGPT ne fournit pas de citations, il est donc difficile de savoir quand il pourrait reproduire un contenu protégé par des droits d'auteur, laissant les utilisateurs responsables des problèmes juridiques.

Vérifiez toujours le contenu avant de le publier pour éviter tout risque.

Dépendance excessive envers l'IA pour le travail créatif

ChatGPT reçoit de nombreuses demandes pour déployer ses muscles créatifs - qu'il s'agisse d'écrire une chanson accrocheuse, de créer de la poésie ou même d'aider à réfléchir à un roman. Et si la plateforme OpenAI peut produire des réponses cohérentes et logiques, soyons honnêtes : il lui manque souvent cette "étincelle" particulière

Lorsqu'il s'agit de travail créatif, les outils d'IA comme ChatGPT sont incapables d'apporter une véritable innovation ou originalité. En effet, la créativité ne consiste pas seulement à enchaîner des phrases - elle exige des idées nouvelles, une profondeur émotionnelle et une touche humaine.

En fin de compte, le cerveau humain reste plus performant que les réseaux neuronaux dans ces domaines. Par conséquent, si vous espérez utiliser ChatGPT pour rédiger le prochain grand roman ou un article de blog créatif, vous risquez de faire une grande partie du travail 💪vous-mêmes.

Limites techniques

Dans une incident récent , un utilisateur de Reddit nommé "SensiBull" a affirmé que ChatGPT avait entamé une discussion sans aucune invite, en demandant "Comment s'est passée ta première semaine au lycée ?"

Naturellement, l'utilisateur a été déconcerté et a répondu : "Tu viens de m'envoyer un message en premier ? " À quoi ChatGPT a répondu joyeusement : "Oui, je l'ai fait ! Je voulais prendre des nouvelles et voir comment ça s'était passé"

Bien qu'il s'agisse d'une discussion saine et non sollicitée, les utilisateurs de ChatGPT doivent tenir compte d'autres limites opérationnelles.

Mémoire limitée

La mémoire de ChatGPT n'est pas vraiment au top. Il y a deux problèmes principaux : il a tendance à ne retenir que les faits effacés plutôt que les préférences subtiles et il a besoin d'instructions explicites sur ce qu'il doit retenir

Sur le front technique, depuis GPT-4, la mémoire de ChatGPT s'élève à 32 768 jetons - un mot étant généralement composé de 1 à 3 jetons. Cela signifie que ChatGPT peut mémoriser jusqu'à 10 000 mots à la fois.

Cependant, avec la dernière version - ChatGPT 4 -, la mémoire de ChatGPT peut atteindre jusqu'à 10 000 mots à la fois les utilisateurs se sont plaints d'une mémoire limitée, qui est souvent pleine avec seulement 5 000 caractères. Cela peut être très déconcertant, car de nombreux utilisateurs de alternatives à ChatGPT ne sont pas soumises à des restrictions aussi strictes.

Difficulté avec les tâches multilingues

À l'heure où il fait l'objet d'une assistance multilingue, les limites de ChatGPTa apparaissent clairement lorsque vous commencez à communiquer avec lui dans une langue autre que l'anglais.

Cela s'explique en grande partie par le fait que ses données d'entraînement sont fortement orientées vers le contenu anglais, et que les performances dans les langues disposant de moins de données - également appelées langues à faibles ressources - ont tendance à être, eh bien, moins impressionnantes.

📌Exemple

Le français, l'espagnol ou l'allemand peuvent s'en sortir raisonnablement bien, mais les choses deviennent plus difficiles à gérer lorsque vous demandez à ChatGPT de s'attaquer à des langues comme le swahili ou l'islandais. Les réponses peuvent sembler trop formelles ou robotiques parce que le modèle puise dans un ensemble limité de textes.

Un autre défi clé est la rapidité des réponses

En raison de la façon dont les LLM traitent le langage par jeton (décomposition du texte en parties plus petites), les réponses dans les langues autres que l'anglais prennent souvent plus de temps à générer. Les langues comme l'allemand, qui ont tendance à utiliser des mots plus longs, nécessitent plus de jetons, ce qui fait que ChatGPT prend plus de temps à traiter et à répondre.

Coûts de calcul élevés

Le coût de fonctionnement de ChatGPT n'est pas négligeable, et cela commence à se voir dans les prix d'abonnement

Récemment, OpenAI a annoncé des forfaits pour augmenter le prix de son abonnement ChatGPT Plus de 20 à 22 dollars par mois d'ici la fin de 2024, avec de nouvelles augmentations projetées pour atteindre 44 dollars par mois d'ici 2029.

quelles sont les raisons de ces hausses de prix ? Coûts de calcul élevés.

🤔Did You Know? Bien qu'elle génère 300 millions de dollars de revenus mensuels à partir d'août 2024, OpenAI est toujours paramétrée pour perdre environ 5 milliards de dollars cette année. Le fonctionnement de ChatGPT coûte à lui seul à l'entreprise la somme exorbitante de 700 000 dollars par jour.

Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités de puissance de calcul pour fonctionner, ce qui s'accompagne de coûts importants en termes d'électricité et de matériel, comme le refroidissement de superordinateurs travaillant 24 heures sur 24.

ChatGPT consomme également 500 ml d'eau pour chaque 5 à 50 invitations, instructions juste pour refroidir les superordinateurs impliqués, donc ce n'est certainement pas le plus respectueux de l'environnement.

Conseils pour une utilisation efficace de ChatGPT

ChatGPT a ses défauts. Mais il existe de nombreuses solutions de contournement qui vous permettront de tirer le meilleur parti de cet outil.

1. Clarifiez vos requêtes

Lorsque vous utilisez ChatGPT, la clarté est extrêmement importante, en particulier lorsque l'on pose des questions .

Fournir des détails clairs et précis sur votre sujet est la clé pour obtenir les meilleures réponses.

📌Exemple

Une question vague comme _"Comment faire pour mieux vendre ?" pourrait vous valoir une réponse générique.

Essayez plutôt d'être plus précis :

✅"Comment puis-je améliorer l'engagement Instagram pour une petite marque de produits de beauté dont la cible est constituée de femmes âgées de 25 à 50 ans ?"

De cette façon, ChatGPT sait exactement ce dont vous avez besoin et peut vous donner une réponse ciblée.

Veillez également à utiliser des phrases achevées.

Des phrases fragmentées comme "Augmenter les ventes ?" laissent beaucoup de place à l'imagination. En demandant : " Comment puis-je augmenter les ventes de ma boutique en ligne ? ", vous vous assurez que l'IA comprend votre intention.

Évitez également de poser des questions trop complexes.

En divisant des questions comme "Comment faire pour lancer un blog et le rendre rentable ?" en questions plus petites et plus simples, ChatGPT fournit des réponses plus claires et plus ciblées.

💡 Pro Tip: Si vous obtenez une réponse qui n'est pas tout à fait ce que vous espériez, ne soyez pas timide - demandez des éclaircissements. Pour utiliser efficacement ChatGPT, obtenez autant d'informations pertinentes que possible avant de choisir ce qui correspond à vos besoins. N'oubliez pas : recherchez comme l'IA et modifiez en cours comme un humain.

2. Compléter par des recherches supplémentaires

Bien que ChatGPT et d'autres outils d'IA générative soient impressionnants, ils ne "savent " pas les choses comme le font les humains. Cela dit, le modèle IA peut toujours être un compagnon précieux pour la recherche et peut compléter l'expertise humaine.

Par instance, ChatGPT peut réfléchir à des idées et identifier des lacunes au cours de la recherche qui pourraient ne pas être immédiatement évidentes pour un chercheur humain.

De plus, il peut aider à générer des idées créatives ou suggérer des contre-arguments, améliorant ainsi la clarté et la profondeur de votre recherche.

Voici la clé pour débloquer de telles idées : Fournir au ChatGPT des recherches ou des informations de base pertinentes

📌Exemple

si vous travaillez sur des interventions liées au changement climatique, le fait de fournir des recherches spécifiques sur les principales théories scientifiques relatives au changement climatique aidera ChatGPT à générer des idées et des suggestions plus en phase avec le sujet. Sans cela, vous risquez de recevoir des réponses plus générales ou superficielles

Lorsque vous alimentez ChatGPT avec des études pertinentes, des rapports ou des informations détaillées, vous lui donnez les outils pour travailler plus intelligemment.

💡 Pro Tip: Comprendre comment ChatGPT crée son contenu vous aidera à long terme. Pour que ChatGPT génère un contenu ciblé qui corresponde mieux à vos besoins, fournissez-lui des recherches ou des exemples spécifiques, car il s'appuie sinon sur des données de formation générales.

3. Utiliser plusieurs outils IA

Imaginez ChatGPT mais avec plus de fonctionnalités.

Grâce à plus d'un millier de plugins soumis par les utilisateurs (ainsi que certains certifiés par l'OpenAI), ChatGPT peut désormais offrir des fonctionnalités améliorées initialement indisponibles dans les modèles de base.

Grâce à celles-ci, ChatGPT peut désormais accéder à des données en temps réel, effectuer des actions telles que la réservation, et même tirer des informations de votre e-mail.

Vous avez besoin d'informations spécifiques à votre secteur d'activité ? **Qu'il s'agisse de santé, de commerce électronique ou de finance, il existe un plugin pour cela.

Analyse de données ? Oui. Vous voulez des expériences personnalisées pour vos clients ? Oui, il y a un plugin pour cela aussi.

Les plugins sont également bénéfiques pour les entreprises qui ne disposent pas d'énormes budgets technologiques. Ils permettent aux petites entreprises d'accéder à des fonctions IA avancées sans avoir à payer des coûts élevés.

L'alternative parfaite à ChatGPT : ClickUp Brain

ChatGPT est peut-être l'un des outils IA populaires actuellement disponibles, mais comme nous l'avons vu, il a ses limites.

Certaines de ces limites peuvent constituer une rupture pour les équipes qui cherchent à utiliser leur outil IA parallèlement à leurs autres outils.

Ajoutez à cela les coûts de calcul élevés et la mémoire limitée de ChatGPT, et vous comprendrez rapidement que les petites équipes ne peuvent pas utiliser ChatGPT de manière durable à long terme.

Alors, quelle pourrait être une alternative à ChatGPT pour résoudre certains de ces défis ?

Une réponse : ClickUp Brain .

1. La mémoire contextuelle de ClickUp Brain

Voici l'une des raisons clés pour lesquelles ClickUp se distingue en tant qu'alternative au ChatGPT : ClickUp Brain offre tout ce qui manque à ChatGPT grâce à la personnalisation dédiée

Les fonctionnalités IA conversationnelles, contextuelles et basées sur les rôles de la plateforme sont conçues pour connecter les personnes, le travail et les connaissances de votre équipe en une seule expérience.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png Surmontez les limites de ChatGPT avec ClickUp Brain /$$img/

créez des modèles, des textes et de nouvelles idées à la vitesse de l'éclair avec ClickUp Brain_

L'IA de ClickUp est dotée de trois fonctionnalités clés qui mettent votre gestion de projet en pilote automatique :

Gestion des connaissances par IA: Vous avez une question sur vos tâches ou vos documents ? ClickUp Brain fournit des réponses contextuelles basées sur la base de connaissances de votre organisation

Vous avez une question sur vos tâches ou vos documents ? ClickUp Brain fournit des réponses contextuelles basées sur la base de connaissances de votre organisation IA Project Manager: Automatisez sans effort les mises à jour du travail, suivez les progrès de l'équipe et générez des rapports détaillés en quelques clics

Automatisez sans effort les mises à jour du travail, suivez les progrès de l'équipe et générez des rapports détaillés en quelques clics AI Writer for Work: Perfectionnez vos écrits en générant des e-mails, des résumés et des documents clairs et concis

Voici comment fonctionne cet outil : Disons que vous avez besoin de mises à jour rapides sur un projet ou de résumés de réunions.

**ClickUp Brain a tout ce qu'il faut pour vous aider

Il peut même générer des tâches à partir d'e-mails, transcrire des notes de réunion et suggérer vos prochaines étapes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Projet-Brief.gif Générez des documents avec ClickUp Brain /$$img/

créez des notes de projet, des forfaits de cours et bien plus encore en toute simplicité grâce aux capacités de génération de documents de ClickUp AI

Pour les gestionnaires de projet, cela signifie moins de temps sur les tâches manuelles et plus de temps sur la stratégie - tout l'intérêt de la gestion de projet pilotée par l'IA.

2. Automatisation des tâches et du flux de travail

Imaginez que vous êtes chef de produit dans une entreprise de logiciels à forte croissance et que vous préparez le lancement d'une importante mise à jour de produit.

Des développeurs, des rédacteurs techniques et des équipes de marketing travaillent ensemble. Sans un système rationalisé, la gestion de ces éléments mobiles serait chaotique.

Heureusement, les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp simplifient le processus.

Voici comment ClickUp transforme l'automatisation du flux de travail :

Terminé le projet de documentation produit, ClickUp Automatisation assigne instantanément les tâches ClickUp aux équipes techniques et marketing, en s'assurant que l'exactitude et la productivité sont vérifiées sans aucun retard.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Boostez votre productivité grâce aux limites de ClickUp Automatisations de chatgpt /$$img/

automatisez les tâches répétitives et maintenez la cohérence avec ClickUp Automations_

Pendant ce temps, l'intégration GitHub de ClickUp synchronise les dernières modifications du code avec la documentation, et l'intégration Slack maintient le marketing à jour en marge.

Avec des délais serrés, Affichage du Calendrier de ClickUp permet de suivre chaque jalon et d'envoyer automatiquement des rappels avant les échéances pour maintenir tout le monde sur la bonne voie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendrier-view-simplified.png Suivez les jalons clés avec ClickUp Calendrier View /$$img/

suivez visuellement les échéances de publication des documents grâce à la Vue Calendrier de ClickUp_

D'autre part, le retour d'information est recueilli par le biais de ClickUp Clips . Il permet aux réviseurs de donner un feedback visuel directement lié aux tâches liées, ce qui rend le processus plus rapide et plus clair.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-83.gif Collaborer de manière asynchrone avec les limites de ClickUp Clips de chatgpt /$$img/

partagez vos pensées et vos idées entre équipes grâce à des enregistrements audio ou vidéo en utilisant ClickUp Clips_

Après approbation finale, le document est publié automatiquement et l'équipe en est informée instantanément.

Après le lancement, les commentaires des clients sont recueillis via Formulaires ClickUp le logiciel ClickUp Forms permet de créer des tâches pour le suivi.

Ces tâches récurrentes gèrent les mises à jour, ce qui permet à tout d'être exact sans intervention manuelle

Nos ingénieurs et nos chefs de produit étaient débordés par les mises à jour manuelles du statut entre Jira et d'autres outils. Grâce à ClickUp, nous avons récupéré des heures de temps perdues à effectuer des tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré la sortie des produits en améliorant le transfert du travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing.

Nick Foster, directeur de la gestion des produits chez Lulu Press

3. Fonctionnalités de collaboration

La collaboration est la clé de toute réussite.

Alors que la communication se complique avec de nombreux documents et tâches, ClickUp Documents facilite grandement les choses.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-10.gif Simplifiez la collaboration avec ClickUp Docs /$$img/

collaborez efficacement avec votre équipe sur des documents en utilisant ClickUp Docs_

Supposons que vous rédigiez les grandes lignes d'un projet sur ClickUp Docs.

Vous verrez vos coéquipiers intervenir pour ajouter des commentaires, assigner des tâches et convertir le texte en actions traçables, le tout dans le même document.

Vous pouvez également intégrer des feuilles de calcul, des PDF et des wikis.

Grâce à l'intégration avec ClickUp Brain, vous pouvez affiner le contenu, résumer les documents et même répondre aux commentaires avec l'assistance de l'IA.

Votre équipe n'aura pas à passer d'une application à l'autre pour discuter et travailler. ClickUp Chat réunit la communication et la gestion des tâches en un seul endroit pour faciliter la collaboration au sein de votre équipe.

ClickUp Chat relie automatiquement les discussions aux tâches liées et aux documents, afin que tout reste connecté.

Ses fonctionnalités IA améliorent encore les choses. Il peut résumer les messages manqués, créer des tâches à partir des discussions et trouver des tâches ou des documents connexes sans aucun souci. Avec ClickUp Chat, rester au courant des discussions et des tâches devient beaucoup plus simple.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1-1400x932.png Unifiez la communication avec ClickUp Chat limites du chatgpt /$$img/

faites 10 fois plus avec l'IA dans ClickUp Chat

Même des e-mails automatisés peuvent être envoyés pour tenir tout le monde au courant des changements critiques, comme lorsqu'une tâche est marquée " En révision " ou qu'un problème nécessite une attention urgente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-60.gif Simplifiez la communication par e-mail avec les limites de ClickUp Email de chatgpt /$$img/

notifier les parties prenantes des mises à jour de documents importants à l'aide de la fonction e-mail de ClickUp_

4. Intégration avec d'autres outils

Bien que ClickUp soit un outil puissant, l'intégrer à d'autres applications permet d'élever votre flux de travail à un niveau supérieur. Avec plus de 1 000 intégrations gratuites , ClickUp vous fait gagner du temps et réduit la nécessité de passer d'une application à l'autre.

Par instance, l'intégration de ClickUp avec Slack transforme les discussions en actions.

Vous pouvez transformer les messages Slack en tâches, mettre à jour les statuts des tâches et affecter des membres de l'équipe sans quitter la discussion, en veillant à ce que les discussions évoluent rapidement vers un travail traçable.

L'intégration de ClickUp avec HubSpot pour le CRM garantit une synchronisation transparente des données entre les informations sur les clients et les tâches du projet.

Cette synchronisation bidirectionnelle garantit que les équipes en contact avec les clients peuvent gérer leurs flux de travail sans perdre une miette.

vous avez besoin d'éliminer les tâches répétitives ?

L'intégration de Make (anciennement Integromat) automatise les processus de routine sur toutes les plateformes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Make-integration.gif Limites de l'intégration ClickUp et Make de chatgpt /$$img/

gagnez des heures chaque semaine en automatisant vos flux de travail en liant Make aux données_

Qu'il s'agisse de synchroniser des tâches avec Google Agenda ou d'envoyer des mises à jour de projets via Google, l'automatisation garantit l'organisation de vos tâches et le respect des délais sans saisie manuelle.

Pour les équipes qui s'appuient sur Zoom pour les réunions à distance, l'intégration avec ClickUp vous permet de planifier, de rejoindre et de stocker des enregistrements de réunions directement dans vos tâches, en gardant toute la communication en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Zoom-integration.gif Intégrer ClickUp avec les limites de Zoom de chatgpt /$$img/

planifiez sans effort des réunions sur Zoom, partagez des écrans et collaborez sur des tâches à partir de ClickUp_

Grâce à l'intégration de ClickUp avec Harvest, la gestion du temps devient plus facile. Vous pouvez suivre les heures passées sur chaque tâche et analyser l'efficacité du flux de travail.

L'essentiel est là : Que vous synchronisiez la communication avec Slack, que vous gériez les données clients avec HubSpot ou que vous suiviez le temps avec Harvest, la puissance d'intégration de ClickUp vous permet de tout regrouper sous un même toit.

Le résultat ?

Un environnement de travail unifié et efficace où chaque outil fonctionne en harmonie, vous aidant à vous concentrer sur la productivité plutôt que sur le saut de plateforme.

Pourquoi se limiter à ChatGPT-Choisir ClickUp

Si vous pensez que ChatGPT est impressionnant, ClickUp vous impressionnera encore plus.

Alors que ChatGPT excelle dans la génération de contenu, ClickUp va au-delà de cette capacité pour automatiser les flux de travail, gérer les tâches et connecter votre équipe à travers une collaboration en temps réel.

Qu'il s'agisse de générer des notes de projet, de suivre les échéances ou de créer des résumés clairs, ClickUp Brain offre tout ce qu'il faut dans une plateforme intuitive

Prêt pour une mise à jour ? Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement et faites passer votre flux de travail à la vitesse supérieure.