Utiliser l'IA de manière responsable : Guide rapide de la gouvernance de l'IA

À faites-vous l'impression que personne ne parlait de l'IA jusqu'à récemment ? Bien que cette technologie existe depuis des décennies, son utilisation et sa popularité sont montées en flèche au cours des dernières années. Aujourd'hui, l'IA générative a des applications polyvalentes, de l'agriculture à..

développement de logiciels

et les soins de santé.

L'expansion explosive de l'intelligence artificielle se poursuit et personne ne peut prédire les sommets qu'elle atteindra. Parallèlement à cette croissance rapide est apparue la nécessité de régir d'une manière ou d'une autre le développement et le déploiement de l'IA - après tout, son immense pouvoir pourrait tout aussi bien être exploité à des fins contraires à l'éthique, voire illégales.

Les gouvernements, les organisations et les chercheurs ont dû établir des réglementations et des normes pour garantir un développement et une application appropriés et responsables de l'IA - et c'est ainsi qu'est née la gouvernance de l'IA.

Dans cet article, nous allons aborder la gouvernance de l'IA en profondeur, parler davantage de son importance et passer en revue les bonnes pratiques pour développer un cadre de gouvernance de l'IA pour votre organisation. 💪

Qu'est-ce que la gouvernance de l'IA ?

La gouvernance de l'IA est un ensemble de normes, de principes et de paramètres qui prescrivent un développement et un déploiement éthiques, responsables et sûrs des technologies de l'IA.

D'un côté, elle aborde les défis et les risques potentiels liés au développement et à l'utilisation de l'IA. De l'autre, elle promeut les effets positifs que l'IA peut avoir sur la société et veille à ce que personne n'utilise la technologie à des fins contraires à l'éthique, illégales ou malveillantes.

En approfondissant la nature des systèmes d'IA, la gouvernance de l'IA joue un rôle crucial dans la promotion de la confiance. Elle veille à ce que la technologie de l'IA soit transparente, équitable et bien réglementée, en donnant la priorité à la confidentialité et en respectant les droits et libertés de l'homme.

Pourquoi la gouvernance de l'IA est-elle importante ?

L'importance de la gouvernance de l'IA augmente avec chaque nouveau développement dans le paysage de l'IA. Voyons ce qui la rend si vitale à notre époque.

Considérations éthiques

L'objectif premier de l'IA est de bénéficier à la fois à la société en général et aux individus. La question de savoir si elle le fait vraiment devient cruciale avec la technologie de l'IA qui imprègne presque tous les aspects de nos vies.

La gouvernance de l'IA aborde les considérations éthiques avec un seul objectif : s'assurer que la technologie basée sur l'IA se développe dans une direction qui s'aligne sur les principes et valeurs sociétaux. Parmi les concepts les plus essentiels, citons

Biais : Prévenir les résultats biaisés, injustes ou discriminatoires permet de s'assurer que les modèles d'IA ne favorisent personne ou quoi que ce soit. Par exemple, un moyen de minimiser les biais est d'entraîner les systèmes d'IA sur des ensembles de données diversifiés

Prévenir les résultats biaisés, injustes ou discriminatoires permet de s'assurer que les modèles d'IA ne favorisent personne ou quoi que ce soit. Par exemple, un moyen de minimiser les biais est d'entraîner les systèmes d'IA sur des ensembles de données diversifiés Privacité: La gouvernance de l'IA résout le problème de la confidentialité grâce à des règles et des réglementations exigeant des systèmes d'IA et de leurs créateurs qu'ils garantissent la protection de la vie privée et traitent les données privées de manière responsable. Chaque système d'IA doit exposer ses politiques de confidentialité et demander le consentement des utilisateurs

La gouvernance de l'IA résout le problème de la confidentialité grâce à des règles et des réglementations exigeant des systèmes d'IA et de leurs créateurs qu'ils garantissent la protection de la vie privée et traitent les données privées de manière responsable. Chaque système d'IA doit exposer ses politiques de confidentialité et demander le consentement des utilisateurs Transparence: Rendre les algorithmes d'IA compréhensibles pour les individus et les organisations est essentiel pour assurer la tranquillité d'esprit des utilisateurs, reconnaître et rapporter les erreurs potentielles, et maintenir l'efficacité et la précision du système

Conformité juridique

Alors que l'IA prend le monde d'assaut, de nombreux gouvernements et organisations dans le monde ont décidé de prendre des étapes concrètes pour définir ce qu'il faut faire et ne pas faire dans le cadre de son utilisation. Il s'agit d'une réaction naturelle aux préoccupations croissantes concernant le potentiel de l'IA en matière de manipulation, de surveillance, de cyberattaques et d'autres fins contraires à l'éthique ou illégales.

Les législateurs et les régulateurs ont mis en œuvre ou se préparent à mettre en œuvre des lois et des réglementations liées à l'IA qui traitent de :

La confidentialité

Les considérations éthiques

La gestion des risques

D'autres aspects de la gouvernance de l'IA

Par exemple, aux États-Unis, la Maison-Blanche a publié un rapport sur la gouvernance de l'IA

Blueprint for an IA Bill of Rights (projet de déclaration des droits de l'IA)

qui décrit comment la technologie de l'IA devrait être développée et utilisée et qui protège les personnes contre les menaces liées à l'IA.

L'Union européenne travaille sur la loi sur l'IA la plus complète au monde - la loi sur l'IA

Loi sur l'IA

qui définira les risques potentiels des différents systèmes d'IA et prescrira des règles pour le développement et l'utilisation de la technologie.

Gestion des risques

L'IA peut faire des merveilles pour les individus et les entreprises, mais elle s'accompagne de risques tels que les préjugés, la dépendance excessive à l'égard de la technologie et les atteintes potentielles à la confidentialité.

La gouvernance de l'IA constitue la base des stratégies de gestion des risques. À faire, elle vous aide à maximiser le pouvoir de l'IA dans le respect des limites éthiques et juridiques.

Auditabilité

Nous sommes tous témoins d'une progression immense et fulgurante de la technologie de l'IA. Bien qu'il puisse sembler que la technologie se développe de manière indépendante sans aucun contrôle, ce n'est pas le cas. En fait, l'un des domaines clés auxquels s'attaque la gouvernance de l'IA est l'audit des systèmes d'IA.

Des audits réguliers et approfondis vérifient l'efficacité des systèmes d'IA. Ils creusent en profondeur dans la technologie pour inspecter si tout est conforme aux normes éthiques et aux dernières réglementations.

En plus d'aider à maintenir la fonction des systèmes, les audits sont essentiels pour renforcer la confiance du public dans la technologie.

Sensibilisation

Un autre domaine couvert par la gouvernance de l'IA est la sensibilisation et l'éducation de la société à la technologie. Elle met en lumière l'incroyable potentiel de l'IA et de ses diverses applications tout en expliquant clairement les risques et les défis qui y sont associés. Cela favorise une meilleure compréhension de :

L'utilisation responsable

D'un suivi régulier

Formation adéquate

Cela permet également aux particuliers et aux entreprises d'appréhender la manière dont ils pourraient exploiter la puissance de l'IA pour résoudre les différents défis qu'ils rencontrent.

Qui est responsable de la gouvernance de l'IA ?

À plus grande échelle, les organismes gouvernementaux et réglementaires sont responsables de la création de politiques et de lignes directrices au sein de leurs juridictions respectives. Au niveau des organisations individuelles, la réponse dépend de leurs structures et de la distribution de la charge de travail.

Par exemple, vous pouvez disposer d'une équipe dédiée à l'établissement d'un cadre de gouvernance de l'IA. Cette équipe peut être composée d'experts en IA, de data scientists, de développeurs, de juristes et de personnel RH. Par ailleurs, vous pouvez avoir des équipes de gestion des risques et des responsables exécutifs qui s'occupent de la réglementation de l'IA.

Il est important de souligner qu'une gouvernance IA efficace est un effort d'équipe. Tout le monde joue un rôle, et l'adhésion collective aux lignes directrices prescrites est essentielle pour maintenir la conformité et garantir une utilisation responsable et éthique. Bien que les décideurs (c'est-à-dire les titulaires d'une charge et les dirigeants d'entreprise) assument davantage de responsabilités, la responsabilisation s'étend à tous les utilisateurs jusqu'à un certain point.

Si vous créez un système de gouvernance de l'IA pour votre entreprise, veillez à ce que chacun comprenne comment il s'inscrit dans le tableau d'ensemble afin d'éviter les erreurs et les malentendus.

Établir des pratiques de gouvernance de l'IA pour votre Business : Bonnes pratiques

Comme nous l'avons vu, gouverner l'utilisation de l'IA minimise les risques éthiques et de conformité et augmente l'efficacité de la technologie. En fin de compte, un cadre de gouvernance de l'IA robuste peut faire grimper en flèche les performances de votre entreprise. Explorons quelques-unes des bonnes pratiques pour sa mise en place.

1. Définissez vos objectifs en matière de gouvernance de l'IA

Avant de mettre en place une gouvernance de l'IA, vous devez comprendre pourquoi vous le faites. Quel est l'intérêt pour votre organisation ?

Définissez vos objectifs et assurez-vous qu'ils s'alignent sur les valeurs fondamentales de votre entreprise. Par exemple, vous pourriez dire que votre objectif est de stimuler le service à la clientèle grâce à l'utilisation responsable et éthique de l'IA et à une transparence maximale. Ou bien, vous pourriez vous concentrer sur la sensibilisation de votre équipe aux risques et implications potentiels de l'IA.

Heureusement, vous n'avez pas besoin d'écrire vos objectifs sur un tableau blanc de bureau ou dans vos notes. Vous pouvez utiliser

ClickUp

, une plateforme de productivité tout-en-un, pour définir des objectifs et des cibles clairs et mesurables.

La plateforme dispose d'une fonctionnalité unique appelée

Objectifs ClickUp

-utilisez-le pour définir des objectifs, des échéanciers et des stratégies et suivre la progression. Ajoutez les membres de l'équipe concernés aux Objectifs et documentez tout. Revenez sur vos Objectifs au fil du temps pour voir s'ils ont besoin d'être modifiés.

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

2. Constituez votre équipe de rêve en matière de gouvernance de l'IA

Vous ne pouvez pas mettre en œuvre un cadre réglementaire de l'IA sans experts qui guideront et surveilleront le processus. C'est pourquoi l'une des premières choses à votre agenda devrait être la constitution d'une équipe en charge de la gouvernance de l'IA de votre organisation. Les personnes qui composent cette équipe devraient avoir les paramètres, l'expertise et l'autorité nécessaires pour élaborer des politiques et superviser leur mise en œuvre.

Votre tâche de gouvernance de l'IA devrait pouvoir collaborer et communiquer sans obstacles.

ClickUp offre des fonctionnalités qui garantissent une communication rationalisée et encouragent le travail d'équipe. Votre équipe peut utiliser

Tableaux blancs ClickUp

pour faire du brainstorming et élaborer des stratégies et des forfaits. Les Tableaux blancs sont des toiles numériques qui permettent aux équipes de collaborer en temps réel et de passer rapidement des idées à l'action concrète.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs simplifiés /$$img/

Faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

ClickUp Affiche de discussion

est une autre option fantastique pour une communication claire et ininterrompue et des discussions constructives. En attendant,

Cartes mentales ClickUp

permet aux équipes de visualiser les flux de travail et de les décomposer en étapes et tâches spécifiques.

3. Choisir le bon outil IA

Si votre entreprise souhaite profiter des avantages d'une IA responsable, il est essentiel de rechercher un outil fiable qui offre des fonctions incroyables sans risque de partialité et d'atteinte à la confidentialité.

ClickUp propose un outil remarquable alimenté par l'IA

assistant d'écriture

qui peut stimuler votre productivité et vous faire gagner beaucoup de temps..

ClickUp IA

.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI Aperçu GIF /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore

ClickUp AI vous permet de créer toutes sortes de contenus en un clin d'œil. Imaginons que vous souhaitiez écrire un e-mail professionnel à un client important, mais que vous ne sachiez pas par où commencer. ClickUp peut générer l'e-mail pour vous sur la base des instructions que vous lui fournissez. Vous n'avez plus qu'à revoir le contenu et à cliquer sur "envoyer" ! ✉️

Bien entendu, ClickUp AI peut faire bien plus que générer des e-mails. Elle peut résumer les éléments suivants

les notes de réunion

et créer des agendas, des présentations, des notes de projet,

cartes mentales

et les échéanciers. Utilisez-le pour mettre en forme et modifier votre texte afin d'en optimiser la clarté et l'effet.

Résumez les notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

La cerise sur le gâteau est l'option de création de

éléments d'action

et des sous-tâches basées sur le contexte de votre texte. Il vous suffit de sélectionner le fragment souhaité, d'appuyer sur AI, de choisir Générer des éléments d'action, et de voir ClickUp AI faire sa magie. ✨

Grâce à ses options polyvalentes, ClickUp AI peut être utilisé dans des secteurs tels que :

La consultance

Équipe commerciale

Service à la clientèle

Ingénierie

Gestion de projet

Fabrication

Mon travail, c'est que ClickUp travaille sur les téléphones portables, Windows, et

Mac

afin que vous puissiez l'utiliser en toute transparence, quel que soit votre système d'exploitation ou votre emplacement.

ClickUp AI est basée sur une variété de modèles pour vous offrir la meilleure expérience possible, notamment le ChatGPT-4 d'Open IA, le système le plus avancé qui met l'accent sur la sécurité.

Si vous vous inquiétez de la confidentialité, vous serez heureux d'apprendre que ClickUp a obtenu une licence qui garantit que vos données ne sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles d'IA.

Outre ClickUp IA, la plateforme offre un moyen de communiquer efficacement avec des chatbots comme ChatGPT-

Modèles d'invitations, instructions de l'IA

. Trouvez une invite qui correspond à votre intention, adaptez-la un peu si nécessaire, et obtenez les résultats souhaités en quelques secondes.

4. Documenter les cadres de gouvernance et former vos employés

Il est maintenant temps de rédiger les normes et politiques de gouvernance de l'IA de votre organisation. Selon votre travail, ces politiques serviront de lignes directrices pour le développement ou l'utilisation de la technologie de l'IA dans votre entreprise. Veillez à ce qu'elles s'alignent sur les valeurs, la mission et la vision de l'entreprise et qu'elles respectent les normes de sécurité et de confidentialité les plus récentes.

Ces politiques doivent également couvrir les risques potentiels et les moyens de les minimiser.

N'oubliez pas de communiquer chaque politique à vos employés et de vous assurer qu'ils comprennent tout. Utiliser

Documents ClickUp

clickUp Docs, l'éditeur de texte de ClickUp, vous permet de documenter des procédures et des directives et de les partager facilement avec votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars-1400x934.png ClickUp 3.0 Docs Espace collaboratif avec barres latérales /$$img/

Collaborez avec les membres de l'équipe dans ClickUp Docs pour personnaliser les caractères, ajouter des relations entre les tâches ou lier les tâches directement dans le document

5. Faciliter le contrôle permanent

Le paysage de l'IA étant en constante évolution, vos politiques et normes de gouvernance de l'IA nécessiteront des retouches occasionnelles pour s'assurer qu'elles sont pertinentes et efficaces. Revisitez-les régulièrement pour voir si certaines parties nécessitent des mises à jour et assurer une performance optimale. ✨

Conséquences d'une IA non réglementée

Sans IA réglementée, le monde moderne sombrerait probablement rapidement dans un scénario de Far West - l'absence de contrôles, de politiques et de lois pourrait avoir des conséquences incommensurables sur la société. Examinons-en quelques-unes. 👇

Discrimination

Les systèmes d'IA non réglementés peuvent faire preuve de partialité et de discrimination. Pourquoi ? Parce que ces systèmes sont entraînés sur des données pleines de préjugés et de discriminations, leur résultat ne peut pas être différent.

Disons que vous utilisez un système d'IA pour embaucher un nouvel employé. Si le système a des algorithmes biaisés ou a été formé sur des données biaisées, il peut favoriser un spécifique :

Démographique

Groupe d'âge

Le sexe

Vous pouvez imaginer les répercussions d'un tel processus de recrutement : le système exclura, de par sa conception, certains candidats, même s'ils ont plus d'expérience ou s'ils correspondent mieux au poste.

Imaginez maintenant des centaines d'entreprises utilisant le même système que vous. La gouvernance de l'IA protège de tels scénarios en examinant les performances des systèmes d'IA et en prescrivant des règles pour minimiser les biais.

Les atteintes à la confidentialité

Les systèmes d'IA sont "alimentés" par des tas de données personnelles et sensibles. Sans la gouvernance des données, il n'y aurait pas de règles de confidentialité et de sécurité des données qui protègent les utilisateurs contre l'usurpation d'identité, les accès non autorisés et les failles de sécurité.

Manipulation sociale

À mesure que la technologie de l'IA progresse et s'affine, il devient plus difficile pour les individus de faire la distinction entre le contenu généré par les humains et celui généré par l'IA.

Les deepfakes en sont un exemple éclatant. Il s'agit de fausses images et vidéos créées avec des techniques d'apprentissage profond (d'où leur nom). Ils sont souvent dotés de fonctionnalités d'échange de visages et de synthèse vocale pour créer un effet réaliste et manipuler les spectateurs.

D'autres moyens de manipulation sociale consistent à "pousser" un type de contenu spécifique sur les médias sociaux à l'aide d'algorithmes biaisés.

Manque de transparence

La gouvernance de l'IA met en avant la transparence des systèmes d'IA afin que les utilisateurs puissent comprendre leurs principes fondamentaux et les risques potentiels.

Si la transparence n'était pas exigée, les développeurs d'IA n'auraient pas à divulguer la manière dont leurs systèmes travaillent et prennent des décisions et des conclusions. Il en résulterait probablement un manque de confiance dans les technologies basées sur l'IA et des préoccupations accrues en matière de confidentialité.

Déplacement d'emplois

L'un des sujets les plus tendance actuellement est de savoir si l'IA va prendre nos emplois. Le développement et le déploiement à la vitesse de l'éclair, sans réglementation appropriée, pourraient laisser des millions de personnes sans emploi. Cela pourrait conduire à une rupture sociale, économique et très probablement politique à l'échelle mondiale.

Afin de se tenir à l'écart de ces scénarios dystopiques, la gouvernance de l'IA promeut un développement de l'IA qui garde à l'esprit l'intérêt supérieur des personnes.

Mettre en œuvre la gouvernance de l'IA avec ClickUp

La mise en place d'un paramètre de gouvernance de l'IA est vitale pour garantir que votre utilisation de la technologie basée sur l'IA est éthique, légale et responsable. Il assure la sécurité de votre entreprise et vous aide à établir une relation de confiance avec les investisseurs et les clients.

ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour élaborer des politiques et surveiller leur mise en œuvre et leurs performances. Il fournit

communication

,

collaboration au sein d'une équipe

, organisation,

amélioration des processus

et

gestion de projet et de tâche

.

ClickUp est également doté d'une fonctionnalité de pointe en matière de

Outils d'IA

qui vous aide à exploiter la puissance de l'IA sans aucun risque.

S'inscrire à ClickUp

et ouvrez la voie à une application responsable des technologies de l'IA !