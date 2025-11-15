Les 13 meilleurs logiciels gratuits de gestion de projet de construction

Entre 2020 et 2022, la productivité dans le secteur de la construction a baissé de 8 %. Cette baisse n’est pas due à un manque d’efforts de la part des équipes. Elle s’explique par le fait que la gestion de projets est devenue plus complexe que jamais dans le secteur de la construction. Les délais non respectés, les demandes d’informations perdues, les changements de calendrier et le manque de clarté dans la communication grèvent votre temps et votre budget.

Même si vous utilisez déjà un logiciel de gestion de projet de construction, s'il ne parvient pas à relever ces défis, vous continuerez à éteindre des incendies au lieu de les prévenir. Le bon logiciel doit s'intégrer naturellement à votre équipe, vous aidant à gérer les permis, les demandes d'informations et les échéances sans tracas supplémentaires.

Dans cet article, nous mettrons en avant les fonctionnalités essentielles qui comptent le plus et passerons en revue les 13 meilleurs logiciels de gestion de projet de construction afin de vous aider à achever vos projets dans les délais et sans dépasser votre budget.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet de construction ?

Un logiciel de gestion de projet de construction et des outils numériques adaptés devraient rationaliser vos opérations, réduire les erreurs coûteuses et offrir à vos équipes de terrain et de bureau une source unique d'informations fiables.

Voici quelques fonctionnalités essentielles à rechercher dans un logiciel de planification de chantier de premier ordre :

⚒️ Planification et coordination des tâches : Choisissez une plateforme dotée de fonctionnalités intuitives de planification des tâches, telles que des diagrammes de Gantt par glisser-déposer, des vues de calendrier, l'affectation des équipes et des notifications automatiques. Cela vous aidera à respecter des échéanciers serrés et à vous adapter rapidement en cas de retard.

⚒️ Connectivité entre le chantier et le bureau : optez pour : optez pour un logiciel de gestion de projet de construction doté d'une application mobile fonctionnant hors ligne et se synchronisant automatiquement. Ainsi, vos chefs de chantier pourront télécharger des photos, achever les journaux quotidiens et signaler les problèmes, même sur des sites isolés où la réception est mauvaise.

⚒️ Gestion des versions et stockage des documents : Vous aurez également besoin d'un espace de stockage cloud avec contrôle automatique des versions, afin que votre équipe de projet ne travaille jamais à partir de plans ou de spécifications obsolètes. Tout le monde doit travailler à partir du fichier le plus récent, à chaque fois.

⚒️ Rapports et analyses : Recherchez des tableaux de bord personnalisables et des outils de rapports avancés qui vous fournissent des informations sur les performances, la progression et la productivité globale afin de prendre des décisions fondées sur les données.

⚒️ Demandes d'informations et flux de travail de soumission : simplifiez les échanges avec les architectes et les ingénieurs grâce à des modèles structurés, des rappels automatiques et des journaux centralisés qui permettent de suivre et de garantir la visibilité sur toutes les demandes d'informations et les soumissions.

⚒️ Interface conviviale : Un outil complexe ne sert à rien si votre équipe ne l'utilise pas. Privilégiez une interface intuitive et une grande facilité d'utilisation pour favoriser son adoption tout au long du cycle de vie du projet.

⚒️ Intégration avec vos outils existants : vous pouvez éviter les entrées doubles et bénéficier d'une meilleure visibilité financière si votre logiciel s'intègre aux outils financiers que vous utilisez déjà, tels que QuickBooks ou Sage 300

Aperçu des logiciels de gestion de projet de construction

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Planification et collaboration tout-en-un pour le secteur de la constructionTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes hybrides, sur le terrain et en back-office Diagrammes de Gantt, suivi des tâches, vue Charge de travail, application mobile hors ligne, Docs, assistant IA (ClickUp Brain) Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Buildertrend Cycle de vie complet des projets résidentielsTaille de l'équipe : Idéal pour les constructeurs, les rénovateurs et les entrepreneurs spécialisés Devis, commandes de modification, gestion des garanties, synchronisation avec QuickBooks Tarification personnalisée Fieldwire Suivi et coordination des listes de travaux à terminer sur le terrainTaille de l'équipe : Idéal pour les chefs de chantier et les artisans Annotations de plans, listes de travaux à terminer, synchronisation hors ligne, rapports d'inspection Forfait Free ; les forfaits payants commencent à 54 $/mois par utilisateur Chef de chantier Suivi de projet et conformité aux normes de sécurité à un prix abordableTaille de l'équipe : Idéal pour les entrepreneurs de petite et moyenne taille Fiches de présence, soumissions, portail client, plus de 100 formulaires de construction À partir de 49 $/mois (facturé annuellement) Wrike Automatisation des tâches et suppression des cloisonnements entre le terrain et le bureauTaille de l'équipe : Idéal pour les grandes équipes de chantier Modèles de plans, formulaires d'inscription, analyses des risques basées sur l'IA, tableaux de bord en temps réel Forfait Free ; les forfaits payants commencent à 10 $/mois par utilisateur Asana Organisation des tâches avec accès basé sur les rôlesTaille de l'équipe : Idéal pour les administrateurs de chantier, les chefs de projet et les sous-traitants Vue Charge de travail, saisie des formulaires, accès invité, suivi des jalons Forfait Free ; les forfaits payants commencent à 13,49 $/mois par utilisateur Zoho Projets Échéanciers structurés et contrôle précis des tâchesTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes qui font déjà partie de l'écosystème Zoho Flux, relevés de temps, suivi des problèmes, listes de tâches par phase Les forfaits payants commencent à 5 $ par mois et par utilisateur Trello Suivi Kanban simple pour les équipes de constructionTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes de terrain et les sous-traitants Système de tableaux et de cartes, checklists, synchronisation des cartes avec Slack/e-mail Forfait Free ; les forfaits payants commencent à 6 $/mois par utilisateur TeamGantt Planificateurs visuels nécessitant des échéanciers par glisser-déposerTaille de l'équipe : Idéal pour les chefs de projet et les entrepreneurs généraux Vue Gantt, charge de travail, planification des coûts, synchronisation Procore Les forfaits payants commencent à 59 $/mois par gestionnaire Procore Exécution de projets et analyses de niveau entrepriseTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes commerciales et multi-sites Soumissions, IA Helix, visionneuse de modèles 3D, plus de 400 intégrations Tarification personnalisée Methvin Estimation, relevé des quantités et gestion des appels d'offresTaille de l'équipe : Idéal pour les estimateurs et les responsables des appels d'offres Contrôle budgétaire, métré, suivi de l'avancement des tâches Forfait Free ; les forfaits payants commencent à 27 $/mois PlanGrid Accès aux plans sur site et annotations des demandes d'informationsTaille de l'équipe : Idéal pour les ingénieurs de terrain et les chefs de chantier Plans en temps réel, outils d'annotation, listes de travaux à terminer À partir de 136 $/mois par utilisateur Jira Décomposition des tâches et suivi du backlog selon la méthode AgileTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes de construction lean et axées sur la technologie Tableaux Scrum et Kanban, automatisations, diagrammes de progression Forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 8 $/mois par utilisateur

🎥 Vous recherchez les meilleurs outils de gestion de projet pour le secteur de la construction ? Ces cinq plateformes vous permettent de respecter vos délais, de coordonner votre équipe et d'assurer un fonctionnement plus fluide que jamais de vos chantiers. Si vous souhaitez réduire les retards, améliorer la communication et exercer un contrôle réel sur vos chantiers, commencez par ces outils.

👀 Anecdote : la construction accélérée permet de gagner du temps ! Au XXIe siècle, environ 40 % des projets de construction ont désormais recours à des méthodes accélérées. Cela signifie que les phases de conception et de construction se déroulent simultanément plutôt que l'une après l'autre, ce qui permet de terminer les projets beaucoup plus rapidement qu'avec les approches traditionnelles.

Les meilleurs logiciels de gestion de projet de construction

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour les équipes de construction qui ont besoin d'un outil tout-en-un pour la planification, la collaboration et le suivi sur site)

Vous savez à quel point la gestion de projet de construction peut être compliquée. Une équipe attend des permis, une autre ne sait pas exactement où en sont les échéanciers, et les derniers plans se perdent dans un dédale d'e-mails.

Lorsque les choses évoluent rapidement sur le chantier, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'être ralenti par des outils dispersés et des problèmes de communication. C'est pourquoi vous avez besoin d'un système qui assure la connexion entre l'ensemble de votre équipe.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rassemble en un seul endroit toute votre planification, vos attributions de tâches, vos documents et vos mises à jour, afin que tout le monde, du bureau au terrain, reste sur la même longueur d'onde et avance ensemble.

En adoptant ClickUp pour les équipes de construction, vous bénéficiez de fonctionnalités que la plupart des outils ne proposent tout simplement pas. Vous disposez de plus de 15 types d'affichage, tels que le diagramme de Gantt, l'échéancier, la charge de travail, la vue Équipe, la carte mentale et le calendrier, ce qui vous permet de planifier visuellement et de gérer chaque phase de votre projet de construction avec clarté et précision.

Planifiez et optimisez les flux de travail de construction avec ClickUp pour les équipes de chantier

La collaboration entre les équipes et les chantiers est fluide grâce au chat ClickUp intégré, aux commentaires attribués et aux outils de révision qui vous permettent d'annoter les demandes d'informations, les plans et les schémas directement dans les tâches. Tout le monde voit les mises à jour dans leur contexte sans avoir à parcourir de longs fils de discussion par e-mail.

⌛ Gain de temps : Mieux encore, ClickUp s'intègre parfaitement aux outils que vous utilisez déjà. Qu'il s'agisse de votre logiciel BIM pour la coordination de la conception, de vos plateformes comptables pour la facturation ou de vos applications de planification pour les opérations sur le terrain, ces intégrations assurent la connexion de vos flux de travail. Vous n'avez ainsi plus à jongler entre plusieurs systèmes et ne risquez pas de perdre des informations cruciales.

Et comme elle est conçue pour les équipes hybrides et sur site, l'application mobile de ClickUp fonctionne même hors ligne, ce qui permet aux chefs d'équipe de télécharger des photos, de laisser des commentaires et de consigner la progression des travaux où qu'ils se trouvent. La plateforme synchronise ensuite automatiquement toutes ces données dès qu'ils sont de nouveau en ligne.

Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement au quotidien ? Examinons de plus près toutes les fonctionnalités qui font de ClickUp un logiciel de gestion de projet de construction indispensable pour des équipes comme la vôtre.

Tout d'abord, le suivi des tâches, les diagrammes de Gantt et les vues Charge de travail vous offrent un contrôle total sur vos projets. Par exemple, ClickUp Tasks vous permet de décomposer chaque partie de votre projet de construction en actions gérables. Vous pouvez attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe ou à des prestataires, joindre des plans ou des permis, fixer des échéances précises et suivre l'avancement en temps réel.

💡 Conseil de pro : Configurez des statuts de tâches personnalisés tels que « En attente de l'approbation du permis », « Inspection électrique réussie » ou « Liste finale des travaux à terminer » pour refléter les jalons réels de votre chantier. Ainsi, votre chef de projet peut voir instantanément où en est chaque étape critique sans avoir à fouiller dans ses notes ou à relancer les sous-traitants.

Vous vous sentez dépassé ? Voici comment hiérarchiser les tâches de construction comme un pro et reprendre le contrôle.

Ensuite, la vue « Diagramme de Gantt » de ClickUp vous permet de transformer l'ensemble de votre projet en un calendrier visuel en un seul clic. Vous pouvez attribuer un code couleur aux phases clés, telles que l'excavation, la charpente ou les inspections, pour une clarté immédiate. Besoin de réorganiser votre vue ? Utilisez des filtres tels que la date d'échéance, l'utilisateur assigné ou la priorité pour changer rapidement d'orientation et vous concentrer sur le travail qui nécessite votre attention.

Visualisez les échéanciers de vos projets et respectez vos délais grâce à la vue « Diagramme de Gantt » de ClickUp

Pour analyser plus en détail les points critiques de votre planning, utilisez ce diagramme de Gantt dédié au secteur de la construction et activez la fonction « Chemin critique » afin d'identifier instantanément les tâches qui mettent votre échéance en péril. Si vous êtes confronté à un retard ou à une charge de travail inégale, la fonctionnalité « Slack Time » met en évidence les personnes qui ont de la capacité, ce qui vous permet de rééquilibrer la charge de travail sans ralentir la progression.

Par ailleurs, la vue « Charge de travail » de ClickUp vous offre un aperçu clair de la charge de travail prévue pour chaque membre de l'équipe ou sous-traitant sur l'ensemble de vos projets.

Cela vous permet de repérer quand quelqu'un est surchargé ou sous-utilisé, afin de rééquilibrer les tâches avant que les délais ne soient dépassés. Par exemple, si votre électricien est débordé pendant une phase critique de charpente, vous pouvez ajuster les affectations à temps pour maintenir le projet sur la bonne voie.

Gérez efficacement la charge de travail de votre équipe et prévenez l'épuisement professionnel grâce à la vue « Charge de travail » de ClickUp

⏩ Astuce rapide : utilisez la fonctionnalité de suivi du temps intégrée à ClickUp pour enregistrer les heures de votre équipe directement sur les tâches. Qu'il s'agisse de charpente, de travaux d'électricité ou de préparation à une inspection, vous bénéficierez d'une visibilité en temps réel sur les coûts de main-d'œuvre et pourrez repérer les dépassements avant qu'ils n'affectent votre budget

Le prochain défi consiste à garder tous vos documents importants organisés et accessibles. C'est là que ClickUp Docs intervient en tant que système de gestion de documents efficace. Vous pouvez stocker toutes les données de projet, des plans et permis aux demandes d'informations et contrats, dans un hub centralisé. Votre équipe peut facilement collaborer en commentant les plans ou en mettant à jour les spécifications en temps réel, afin que tout le monde travaille sur la dernière version et que vous évitiez les malentendus coûteux.

Centralisez la documentation de vos projets pour votre équipe de construction avec ClickUp Docs

Pour garder une longueur d'avance sur un chantier, il faut prendre des décisions rapides sans se laisser ralentir par des tâches répétitives.

Les automatisations ClickUp vous aident à rationaliser votre travail quotidien afin que rien ne soit oublié et que vous ne perdiez pas de temps sur des tâches routinières. Quelles que soient vos méthodes de réalisation de projets de construction, vous pouvez définir des règles personnalisées pour déplacer automatiquement les tâches lorsqu'un permis est approuvé, attribuer des suivis après une inspection ou avertir l'équipe en cas de retard dans la livraison des matériaux.

Gagnez du temps sur les tâches répétitives liées à la construction grâce aux automatisations ClickUp

Enfin, ClickUp Brain apporte un gain de rapidité supplémentaire. Vous devez envoyer une demande d'informations, résumer une mise à jour du chantier ou rédiger un avis de sécurité ? Cette IA dédiée au secteur de la construction peut vous aider à générer ces documents en quelques secondes, directement depuis votre environnement de travail. C'est un moyen intelligent d'améliorer réellement l'efficacité des chantiers et de libérer du temps pour les véritables travaux de construction.

Vous pouvez également poser toutes vos questions concernant votre projet de construction et obtenir des conseils concrets en quelques secondes. Par exemple, ClickUp Brain rend les rapports de projet faciles à comprendre. Il met en évidence les éléments importants, tels que les mises à jour clés, signale les retards ou les risques, et les transforme en conclusions claires et exploitables.

Obtenez une vue d'ensemble claire de votre rapport de projet en quelques secondes avec ClickUp Brain

Pour accélérer encore davantage l'installation, ClickUp propose toute une gamme de modèles de gestion de projet de construction prêts à l'emploi.

L'un des plus polyvalents est le modèle ClickUp Construction Management, conçu pour vous aider à coordonner votre équipe et vos sous-traitants afin d'assurer une collaboration fluide et un suivi efficace de l'avancement des travaux.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez le suivi de vos projets et assurez la coordination de votre équipe grâce au modèle ClickUp pour la gestion de la construction

Le modèle comprend également des documents prédéfinis avec collaboration en temps réel et mise en forme avancée, afin que votre équipe puisse facilement organiser et modifier tout, des concepts de conception aux spécifications de construction.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Réfléchissez ensemble grâce aux tableaux blancs ClickUp pour définir en collaboration la disposition des projets, les plans de chantier et les flux de travail avant d'attribuer les tâches

Visualisez vos projets à l'aide des cartes mentales ClickUp pour clarifier dès le début de la phase de planification la portée et les relations entre les différents éléments d'un projet complexe.

Suivez l'avancement de vos projets grâce à ClickUp Goals en liant les objectifs entre un nombre illimité de projets, et surveillez les jalons ainsi que les performances globales de votre entreprise.

Analysez les données de projet sur les tableaux de bord ClickUp pour obtenir des informations en temps réel sur le statut des projets, les budgets et la productivité de l'équipe, le tout en un seul endroit

Limites de ClickUp

La multitude d'options de personnalisation peut sembler un peu intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de ClickUp

[tableau des prix]

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus, c'est sa flexibilité. Vous pouvez littéralement le configurer comme vous le souhaitez : que vous soyez du genre à aimer les flux de travail détaillés avec automatisation et champs personnalisés, ou simplement une liste de tâches simple, ClickUp s'adapte. J'apprécie également de pouvoir changer de vue (Liste, Tableau, Calendrier, etc.) en fonction de mon humeur ou du type de tâche sur laquelle je travaille. Et le fait que les documents, les objectifs et les tableaux de bord soient tous regroupés au même endroit est une véritable aubaine. Plus besoin de passer d'une application à l'autre parmi 4 ou 5 différentes.

Ce que j'apprécie le plus, c'est sa flexibilité. Vous pouvez littéralement le configurer comme vous le souhaitez : que vous soyez du genre à aimer les flux de travail détaillés avec automatisation et champs personnalisés, ou simplement une liste de tâches simple, ClickUp s'adapte. J'apprécie également de pouvoir changer de vue (Liste, Tableau, Calendrier, etc.) en fonction de mon humeur ou du type de tâche sur laquelle je travaille. Et le fait que les documents, les objectifs et les tableaux de bord soient tous regroupés au même endroit est une véritable aubaine. Plus besoin de passer d'une application à l'autre parmi 4 ou 5 différentes.

2. Buildertrend (Idéal pour les entrepreneurs en bâtiment résidentiel qui gèrent des projets de la prévente à la garantie)

via Buildertrend

Buildertrend constitue un excellent choix pour les constructeurs résidentiels, les rénovateurs et les entrepreneurs spécialisés qui ont besoin d'un système basé sur le cloud pour gérer leurs projets de construction, de la prévente à la garantie.

Vous pouvez établir des devis précis qui définissent clairement les attentes dès le départ. Communiquez facilement avec vos clients, respectez votre calendrier et gérez sans difficulté les modifications de commande afin de livrer votre projet dans les délais et dans les limites du budget.

Buildertrend s'intègre aux principales plateformes tierces, notamment QuickBooks, Xero et Salesforce, ce qui vous permet de synchroniser facilement vos données financières et CRM. Il propose également des portails destinés aux clients et aux sous-traitants pour une communication simplifiée et une transparence accrue.

Les meilleures fonctionnalités de Buildertrend

Renforcez la collaboration grâce à la messagerie intégrée, aux commentaires et aux notifications automatiques des tâches

Automatisez les validations des ordres de modification et des bons de commande grâce aux signatures numériques et au suivi en temps réel

Centralisez la gestion des garanties en enregistrant les problèmes, en attribuant les réparations et en assurant la coordination avec les clients après le projet

Limites de Buildertrend

Le champ de texte de description dans Buildertrend ne peut pas être redimensionné, ce qui rend difficile l'affichage d'une grande quantité de texte en une seule fois (Lien)

Tarifs de Buildertrend

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Buildertrend

G2 : 4,2/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Buildertrend ?

Un avis sur Capterra indique :

J'utilise Buildertrend depuis cinq ans maintenant et je l'adore. Je ne peux pas imaginer travailler en tant que paysagiste, concepteur et entrepreneur sans cet outil. J'apprécie particulièrement le fait de pouvoir personnaliser les noms des clients et d'ajouter autant de photos que je le souhaite. L'organisation est vraiment excellente et la synchronisation des paiements avec QuickBooks est incroyable.

J'utilise Buildertrend depuis cinq ans maintenant et je l'adore. Je ne peux pas imaginer travailler en tant que paysagiste, concepteur et entrepreneur sans cet outil. J'apprécie particulièrement le fait de pouvoir personnaliser les noms des clients et d'ajouter autant de photos que je le souhaite. L'organisation est vraiment excellente et la synchronisation des paiements avec QuickBooks est incroyable.

📚 À lire également : Comment trouver et fidéliser des clients pour une entreprise de construction

3. Fieldwire (Idéal pour les équipes de terrain ayant besoin d'un accès hors ligne et d'un suivi des listes de tâches sur site)

via Fieldwire

Fieldwire est un outil de gestion de chantier qui aide votre équipe à rester connectée et à garder le contrôle directement sur le chantier. Grâce à sa conception axée sur le mobile et à son interface conviviale, vous pouvez gérer les tâches, afficher les plans hors ligne et recevoir des mises à jour en temps réel où que vous soyez.

Ses outils d'annotation et de documentation vous permettent d'annoter des plans, de joindre des pièces jointes, d'ajouter des commentaires et de lier des documents depuis n'importe quel appareil.

Pour le contrôle qualité, Fieldwire vous permet de documenter les problèmes à l'aide de photos et de notes, de les transformer en tâches de liste de fin de chantier et de les attribuer instantanément. Ses formulaires personnalisés et ses rapports d'automatisation vous permettent de générer des demandes d'informations, des checklists et des rapports de conformité pour tenir tout le monde informé.

Les meilleures fonctionnalités de Fieldwire

Activez les discussions par tâche avec notifications push pour accélérer la prise de décision

Suivez les tâches, les listes de travaux à terminer et les inspections pour garantir l'achèvement du projet

Créez des calendriers de manière efficace en utilisant des méthodes de construction allégées afin de coordonner le travail à venir et de respecter les délais

Personnalisez et générez des rapports pour partager la progression du projet, les informations clés et les responsabilités avec toutes les parties prenantes

Limites de Fieldwire

Accomplir ou personnaliser les rapports quotidiens peut prendre plus de temps sur cette plateforme (Lien)

Tarifs de Fieldwire

Basique : Gratuit

Pro : 54 $/mois par utilisateur

Entreprise : 74 $/mois par utilisateur

Business Plus : 104 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fieldwire

G2 : 4,5/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs de Fieldwire ?

Un avis sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Fieldwire, c'est sa polyvalence. Il y a tellement de choses à gérer dans le secteur de la construction, et Fieldwire est capable de tout prendre en charge. Cette application/ce site web offre d'excellentes fonctionnalités telles que les annotations, l'envoi de demandes d'informations, la documentation photographique, des onglets de fichiers pour certains formulaires que vous pourriez avoir besoin de télécharger ou de mettre en ligne, et bien plus encore.

Ce que j'apprécie le plus chez Fieldwire, c'est sa polyvalence. Il y a tellement de choses à gérer dans le secteur de la construction, et Fieldwire est capable de tout prendre en charge. Cette application/ce site web offre d'excellentes fonctionnalités telles que les annotations, l'envoi de demandes d'informations, la documentation photographique, des onglets de fichiers pour certains formulaires que vous pourriez avoir besoin de télécharger ou de mettre en ligne, et bien plus encore.

👀 Le saviez-vous ? En raison d'une faible croissance de la productivité, les coûts de construction ont augmenté de 1 à 3 % par an dans le monde entier, en plus de l'inflation générale. Entre 2015 et 2023, les coûts de construction ont augmenté de 36 % en Europe et de 52 % aux États-Unis pour les projets non résidentiels.

via Contractor Foreman

Au lieu de réaliser la maintenance des feuilles de calcul et des registres papier, Contractor Foreman vous permet de gérer l'ensemble de votre flux de travail de construction à partir d'une seule plateforme facile à utiliser.

Vous pouvez suivre l'activité quotidienne, planifier les équipes et générer des devis qui se transforment directement en factures. Votre équipe peut pointer à l'aide de cartes de présence mobiles, tandis que des outils de sécurité intégrés, tels que les rapports d'incident et les réunions de sécurité, vous aident à rester en conformité avec les normes OSHA et à réduire les risques.

Un portail client vous permet de partager des mises à jour et des documents avec vos clients en temps réel, ce qui améliore la transparence sans nécessiter d'appels téléphoniques ou d'e-mails supplémentaires. C'est la solution idéale si vous êtes un entrepreneur à la recherche d'un outil pratique pour gérer vos chantiers, vos documents, votre main-d'œuvre et la communication avec vos clients, sans les contraintes d'un logiciel complexe.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Envoyez et gérez les soumissions, telles que les données sur les produits, les échantillons et les plans, pour obtenir des validations rapides et traçables

Suivez et planifiez l'utilisation des équipements sur les différents chantiers, y compris les registres de maintenance et d'utilisation

Utilisez et modifiez plus de 100 formulaires de construction prêts à l'emploi, tels que des listes de travaux à terminer, des rapports quotidiens et des renonciations de privilèges

Limites de Contractor Foreman

L'intégration avec QuickBooks peut parfois s'avérer peu fiable, nécessitant une intervention manuelle pour résoudre les problèmes (Lien)

Tarifs de Contractor Foreman

Essai gratuit de 30 jours

Basic : 49 $/mois (facturé annuellement)

Standard : 79 $/mois (facturé annuellement)

Plus : 125 $/mois (facturé annuellement)

Pro : 166 $/mois (facturé annuellement)

Illimité : 249 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (plus de 310 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 750 avis)

Que disent les utilisateurs de Contractor Foreman ?

Un avis sur Capterra indique :

Contractor Foreman s'est révélé être un excellent outil pour organiser mes projets et respecter les délais. J'apprécie vraiment la facilité avec laquelle je peux suivre les journaux quotidiens, gérer les budgets et communiquer avec mon équipe, le tout depuis un seul et même endroit. L'interface est claire, les fonctionnalités couvrent une grande partie de mes besoins quotidiens, et cela me fait gagner du temps par rapport à l'utilisation de plusieurs applications. Dans l'ensemble, c'est une solution fiable pour gérer efficacement les projets de construction

Contractor Foreman s'est révélé être un excellent outil pour organiser mes projets et respecter les délais. J'apprécie vraiment la facilité avec laquelle je peux suivre les journaux quotidiens, gérer les budgets et communiquer avec mon équipe, le tout depuis un seul et même endroit. L'interface est claire, les fonctionnalités couvrent une grande partie de mes besoins quotidiens, et cela me fait gagner du temps par rapport à l'utilisation de plusieurs applications. Dans l'ensemble, c'est une solution fiable pour gérer efficacement les projets de construction

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? Véritable application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule et même plateforme, le tout complété par des flux de travail basés sur l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp s'adapte à toutes les équipes, offre une visibilité sur le travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tandis que l'IA s'occupe du reste.

5. Wrike (Idéal pour les équipes ayant besoin d'automatisation des flux de travail, de visibilité sur les tâches et de coordination entre les équipes)

via Wrike

Dans le secteur de la construction, les problèmes de communication et le suivi manuel peuvent rapidement faire grimper les coûts et perturber les échéanciers. Wrike est une plateforme intelligente de gestion de projet qui résout ces problèmes en éliminant les cloisonnements entre le terrain et le bureau, et en automatisant les processus courants tels que les demandes d'informations, les validations et les rapports quotidiens.

Avec Wrike Work Intelligence, vous disposez d'outils basés sur l'IA qui vous aident à identifier les risques potentiels, à résumer les tâches et à effectuer des recherches rapides dans les documents de projet. Vous pouvez également personnaliser les types d'éléments en fonction de vos besoins spécifiques. Qu'il s'agisse de listes de travaux à terminer, d'ordres de modification ou de rapports de sécurité, la plateforme s'adapte à votre façon de travailler.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez des formulaires de demande pour automatiser les demandes de permis, d'offres ou de matériel

Attribuez des tâches telles que la préparation du chantier ou les inspections à plusieurs équipes ou phases grâce au marquage croisé

Utilisez des plans pour créer des modèles de constructions ou de rénovations récurrentes afin d'assurer une exécution cohérente

Limites de Wrike

Certains utilisateurs signalent que le volume élevé de notifications de la plateforme peut entraîner la perte de tâches ou de messages importants (Lien)

Tarifs de Wrike

Free Forever

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Wrike ?

Un avis sur G2 indique :

C'est un excellent outil utilisé pour gérer le travail individuel et en équipe. Il dispose d'une interface graphique très simple et intuitive qui permet de gérer les tâches quotidiennes et les projets. Il permet d'attribuer des tâches aux responsables, d'ajouter une description à chaque tâche et de lui attribuer une date de début et de fin. Il offre un contrôle parfait sur les tâches en cours, en attente, achevées, annulées, etc.

C'est un excellent outil utilisé pour gérer le travail individuel et en équipe. Il dispose d'une interface graphique très simple et intuitive qui permet de gérer les tâches quotidiennes et les projets. Il permet d'attribuer des tâches aux responsables, d'ajouter une description à chaque tâche et de lui attribuer une date de début et de fin. Il offre un contrôle parfait sur les tâches en cours, en attente, achevées, annulées, etc.

⚡ Archives de modèles : Vous avez du mal à gérer vos budgets de construction ? Profitez des modèles de budget de construction faciles à utiliser de ClickUp pour rationaliser vos dépenses et assurer la rentabilité de vos projets.

6. Asana (Idéal pour la gestion structurée des tâches, l'accès basé sur les rôles et l'équilibrage de la charge de travail)

via Asana

La coordination de projets de construction ne se limite pas au simple suivi de l'attribution des tâches. Elle nécessite un système capable de gérer avec précision les échéanciers changeants, les structures d'équipe complexes et la documentation critique.

Les fonctionnalités de gestion des équipes et des invités d'Asana vous permettent de collaborer en toute transparence avec vos équipes internes, vos sous-traitants et vos clients sans compromettre la confidentialité des informations sensibles. Vous pouvez attribuer des rôles, contrôler les accès et rationaliser la communication en ne partageant que les tâches ou les projets pertinents avec les parties prenantes externes.

La vue « Charge de travail » aide les chefs de projet en construction à éviter le surmenage en affichant la charge de travail de chaque membre de l'équipe sur l'ensemble des chantiers en cours, ce qui permet d'effectuer des ajustements en temps réel. Grâce à des formulaires personnalisés, vous pouvez collecter des informations structurées telles que des demandes d'informations ou des demandes d'inspection. De plus, grâce à des modèles et des packs, vous pouvez standardiser les phases du projet telles que les fondations, la charpente, les installations techniques et les finitions sur chaque nouveau chantier.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Reliez les tâches à des objectifs généraux pour favoriser la concentration et la responsabilisation

Affichez un nombre illimité de projets ou de portfolios en un seul endroit, avec des mises à jour en temps réel

Visualisez les indicateurs clés et la progression du projet, tels que les échéanciers, les budgets et l'état d'avancement des tâches, grâce à des diagrammes en temps réel.

Limites d'Asana

Certains utilisateurs signalent que le nouvel AI Studio est restrictif et nécessite souvent une installation complexe pour des tâches basiques, ce qui rend le travail manuel plus efficace (Lien)

Tarifs d'Asana

Particuliers : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 12 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 500 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la vie réelle ?

Un avis sur Capterra indique :

C'est le meilleur outil de gestion de projet que j'ai utilisé : il permet de centraliser efficacement les objectifs du projet afin que tout le monde puisse collaborer en respectant l'échéancier et un flux de travail approprié. Comparé à ses concurrents, Asana est extrêmement facile à utiliser et nous permet de créer rapidement des espaces de travail distincts pour organiser les tâches et générer des indicateurs de productivité.

C'est le meilleur outil de gestion de projet que j'ai utilisé : il permet de centraliser efficacement les objectifs du projet afin que tout le monde puisse collaborer en respectant l'échéancier et un flux de travail approprié. Comparé à ses concurrents, Asana est extrêmement facile à utiliser et nous permet de créer rapidement des espaces de travail distincts pour organiser les tâches et générer des indicateurs de productivité.

👀 Le saviez-vous ? La demande en main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la construction reste élevée, avec en moyenne 382 000 offres d'emploi par mois entre août 2023 et juillet 2024. Cela marque la troisième année consécutive avec près de 400 000 postes vacants par mois aux États-Unis, soulignant le défi permanent que représente le comblement des pénuries de main-d'œuvre qualifiée.

7. Zoho Projects (Idéal pour les utilisateurs de Zoho à la recherche d'un suivi détaillé, de rapports et d'une planification structurée)

via Zoho Projects

Zoho Projects est un outil de gestion de projet basé sur le cloud qui vous aide à mettre de l'ordre dans le chaos des travaux de construction quotidiens.

Voici comment cela fonctionne : la collaboration reste claire et immédiate grâce aux flux, qui affichent en temps réel un historique des mises à jour des tâches et des commentaires. Les notifications alertent instantanément les membres de l'équipe lorsqu'une tâche leur est attribuée ou qu'ils sont mentionnés. Pour des clarifications rapides, la fonctionnalité de chat (Discussion) permet de centrer les discussions et de les relier directement à votre projet.

Votre équipe peut enregistrer ses heures de travail quotidiennes à l'aide de relevés de temps, tandis que les rapports sur la charge de travail mettent en évidence les personnes surchargées ou sous-utilisées afin de rééquilibrer les affectations. Des chronomètres enregistrent le temps réel consacré à des tâches spécifiques telles que le coulage du béton ou les installations électriques, fournissant ainsi des données précises sur le projet pour l'analyse de la productivité et le contrôle des coûts.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Signalez, suivez et résolvez les problèmes sur le chantier, tels que les risques pour la sécurité, les pannes d'équipement ou les retards dans l'obtention des permis, à l'aide du module « Problèmes ».

Planifiez vos projets en toute clarté en décomposant le travail en phases, listes de tâches, tâches et sous-tâches

Suivez la progression et identifiez les goulots d'étranglement grâce à des rapports et des diagrammes détaillés

Limites de Zoho Projects

i nk) Il n'y a pas beaucoup d'intégrations avec des outils extérieurs à l'écosystème Zoho (L

Certaines tâches nécessitent trop de clics pour être achevées, ce qui rend la navigation moins efficace (Lien)

Tarifs de Zoho Projects pour la gestion des projets

Essai gratuit disponible

Premium : 5 $/mois par utilisateur

Enterprise : 10 $/mois par utilisateur

Projects Plus : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 480 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 810 avis)

Que pensent les utilisateurs de Zoho Projects ?

Un avis sur Reddit indique :

J'utilise Zoho Projects depuis environ un an maintenant, et dans l'ensemble, c'est un bon outil pour la gestion des tâches et la gestion de projet. L'intégration avec les autres applications Zoho est transparente, ce qui est un gros avantage si vous faites déjà partie de l'écosystème Zoho

J'utilise Zoho Projects depuis environ un an maintenant, et dans l'ensemble, c'est un bon outil pour la gestion des tâches et de la gestion de projet. L'intégration avec les autres applications Zoho est transparente, ce qui est un gros avantage si vous faites déjà partie de l'écosystème Zoho

8. Trello (Idéal pour une gestion simple et visuelle des tâches à l'aide de tableaux de type Kanban et de checklists)

via Trello

Trello est un outil de gestion de projet visuel qui vous permet d'organiser les tâches de construction à l'aide d'un système simple de cartes et de tableaux basé sur la méthode Kanban. Vous pouvez créer des tableaux pour chaque chantier, avec des listes telles que « pré-construction », « permis et inspections », « travaux en cours », « planning des sous-traitants » et « liste des travaux à terminer ».

Chaque carte peut représenter une tâche telle que « Coulage des fondations », « Pré-installation électrique » ou « Inspection finale du système CVC », avec des dates d'échéance, des pièces jointes (comme des plans ou des permis), les membres de l'équipe affectés et des éléments de checklist pour suivre l'avancement étape par étape.

Pour gagner en efficacité, vous pouvez automatiser les tâches administratives répétitives grâce à l'automatisation Butler. Par exemple, déplacer des cartes vers la liste « Prêt pour l'inspection » lorsque les checklists de remise des projets de construction sont achevées, ou attribuer automatiquement des tâches aux corps de métier lorsqu'une phase précédente est terminée.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez les Power-Ups pour établir la connexion entre Google Drive et Google Agenda afin d'y stocker les plans du chantier et Google Agenda pour y enregistrer les calendriers de construction

Répliquez une tâche sur plusieurs tableaux en synchronisant en temps réel les mises à jour

Convertissez directement les messages provenant d'outils tels que Slack ou les e-mails en cartes Trello exploitables

Limites de Trello

Il n'est pas possible de créer des dépendances entre les tâches ni de suivre la progression en détail, ce qui peut compliquer la gestion de projets complexes (Lien)

Tarifs de Trello

Free Forever

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello ?

Un avis sur Reddit indique :

Je trouve Trello utile pour avoir une vue d'ensemble des projets, tâches, etc. sur lesquels je travaille. Je pense que la force de Trello réside dans sa grande simplicité (tableaux, listes, cartes) et sa facilité d'utilisation, ce qui permet de l'appliquer à pratiquement tout ce qui nécessite une organisation de l'information.

Je trouve Trello utile pour avoir une vue d'ensemble des projets, tâches, etc. sur lesquels je travaille. Je pense que la force de Trello réside dans sa grande simplicité (tableaux, listes, cartes) et sa facilité d'utilisation, ce qui permet de l'appliquer à pratiquement tout ce qui nécessite une organisation de l'information.

📚 À lire également : Comment créer une entreprise de construction : le guide ultime

9. TeamGantt (Idéal pour les planificateurs visuels qui s'appuient sur des diagrammes de Gantt et des scénarios de référence par glisser-déposer)

via TeamGantt

Si vous cherchez un moyen simple de gérer les échéanciers de chantier sans vous noyer dans les feuilles de calcul, TeamGantt vous offre le contrôle et la clarté dont vous avez besoin.

Vous pouvez planifier chaque phase de votre chantier à l'aide de diagrammes de Gantt par glisser-déposer, tout en passant du mode calendrier au mode liste ou Kanban selon ce qui convient le mieux à vous et à votre équipe. Au fur et à mesure que le projet avance, vous pouvez suivre l'avancement réel par rapport à votre plan initial, signaler les retards dès leur apparition et utiliser des outils tels que les scénarios de référence et les chemins critiques pour respecter le calendrier.

TeamGantt vous aide également à maîtriser les heures et les budgets grâce à un suivi du temps intégré et à une planification tenant compte des coûts. Tous les documents essentiels, des permis et cahiers des charges aux ordres de modification et aux dossiers de clôture, sont stockés dans votre plan de projet afin que tout reste organisé et accessible.

Les meilleures fonctionnalités de TeamGantt

Ajoutez des commentaires directement à un projet ou à une tâche pour garantir une communication claire et ciblée

Synchronisez-vous avec Procore en un clic pour garantir un flux de mises à jour fluide entre vos outils de bureau et le calendrier TeamGantt

Accédez aux derniers fichiers, discussions et mises à jour directement depuis votre diagramme de Gantt en ligne

Limites de TeamGantt

Les options de personnalisation du diagramme de Gantt sont assez limitées (Lien)

Certains utilisateurs signalent que la modification en cours des onglets et la création de groupes sont un peu compliquées et pourraient être plus intuitives (Lien)

Tarifs de TeamGantt

Forfait Free disponible pour les projets personnels

Pro : 59 $/mois par gestionnaire

Tout illimité : Tarification personnalisée

Édition Construction : Prenez rendez-vous pour une consultation

Évaluations et avis sur TeamGantt

G2 : 4,8/5 (plus de 890 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de TeamGantt ?

Un avis sur G2 indique :

TeamGantt permet à plusieurs collaborateurs d'interagir en temps réel et de visualiser ensemble l'avancement du projet. La rapidité avec laquelle je peux organiser les tâches, définir les priorités et modifier les échéances a complètement changé la donne en matière de planification d'activités compréhensibles par toute l'équipe

TeamGantt permet à plusieurs collaborateurs d'interagir en temps réel et de visualiser ensemble l'avancement du projet. La rapidité avec laquelle je peux organiser les tâches, définir les priorités et modifier les échéances a complètement changé la donne en matière de planification d'activités compréhensibles par toute l'équipe

10. Procore (Idéal pour les projets commerciaux nécessitant une gestion de bout en bout et des analyses basées sur l'IA)

via Procore

Contrairement à de nombreuses plateformes qui se concentrent uniquement sur le stockage de documents ou la coordination de base, Procore propose une solution de gestion de chantier entièrement intégrée et optimisée par l'IA, conçue pour les projets commerciaux complexes.

Vous pouvez gérer les demandes d'informations, les soumissions, les évènements de modification, les budgets et les calendriers depuis un seul et même endroit. Son moteur d'IA met en évidence les risques potentiels, signale les soumissions manquantes ou en retard, et aide à comparer les spécifications ou les documents afin de détecter les incohérences plus tôt dans le processus. Vous pouvez même poser des questions en langage clair, telles que « Où avons-nous dépassé le budget ? », et obtenir des réponses instantanément.

De plus, grâce au calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel, à l'affichage de modèles 3D directement dans le navigateur et aux tableaux de bord de rapports personnalisables, vous gardez le contrôle sur chaque étape du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Procore

Utilisez Assist, l'outil d'IA de Procore, pour rechercher rapidement des demandes d'informations, des plans et des documents au sein de la plateforme

Automatisez les tâches répétitives telles que la tenue des journaux quotidiens et la création de soumissions à l'aide d'agents IA personnalisés

Intégrez-les en toute transparence à plus de 400 applications tierces, notamment QuickBooks, Sage, Bluebeam et Microsoft 365

Limites de Procore

L'exportation des soumissions et des demandes d'informations (RFI) présente des limites en matière de mise en forme, ce qui affecte l'apparence des documents lorsqu'ils sont partagés en externe (Lien)

Tarifs de Procore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Procore

G2 : 4,6/5 (plus de 3 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 700 avis)

Que disent les utilisateurs de Procore ?

Un avis sur G2 indique :

Procore est le logiciel de gestion de chantier le plus convivial que j'ai jamais utilisé. Il est facile d'y saisir des informations et de les diffuser. En définissant les acteurs clés des projets, les informations sont automatiquement transmises à tous, ce qui élimine les erreurs d'omission qui surviennent fréquemment lors de l'utilisation d'autres applications

Procore est le logiciel de gestion de chantier le plus convivial que j'ai jamais utilisé. Il est facile d'y saisir des informations et de les diffuser. En définissant les acteurs clés des projets, les informations sont automatiquement transmises à tous, ce qui élimine les erreurs d'omission qui surviennent fréquemment lors de l'utilisation d'autres applications

11. Methvin (Idéal pour les estimateurs et les chefs de projet spécialisés dans les appels d'offres, les métrés et le contrôle budgétaire)

via Methvin

Conçu sur mesure pour les entreprises de construction commerciale et de rénovation, Methvin simplifie la maîtrise des coûts, la budgétisation et la création de rapports en temps réel.

L'une des fonctionnalités phares de son système d'estimation et de gestion des coûts de projet est la possibilité de créer et de suivre des prévisions budgétaires, ainsi que de comparer instantanément les coûts estimés aux coûts réels. Vous pouvez également gérer les offres des sous-traitants sur une plateforme centralisée unique, car le contrôle des dépenses sans mises à jour manuelles constantes permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Ce logiciel commercial d'estimation de coûts de construction prend également en charge l'automatisation de la gestion des ordres de modification, le contrôle intégré des documents et les tableaux de bord de rapports personnalisables. Il est donc particulièrement adapté aux entrepreneurs généraux de taille moyenne à grande qui se consacrent à des projets complexes impliquant de multiples parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités de Methvin

Contrôlez les accès des utilisateurs pour protéger les informations sensibles tout en garantissant une collaboration fluide

Identifiez les tâches critiques grâce au planificateur de diagrammes de Gantt de Methvin, qui met en évidence le cheminement des tâches

Simplifiez le métré grâce à une analyse rapide et précise des fichiers DWG, DXF et PDF. Effectuez vos mesures en unités impériales ou métriques et effectuez le suivi de vos matériaux en toute transparence.

Limites de Methvin

Manque de capacités d'intégration transparente avec divers systèmes hérités, outils SIG, registres d'actifs et plateformes de rapports financiers (Lien)

Tarifs de Methvin

Free Forever

Entreprise : 27 $/mois

Enterprise : 179 $/mois

Évaluations et avis sur Methvin

G2 : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de Methvin ?

Un avis sur Capterra indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Methvin Takeoff, c'est qu'il est très pratique et efficace en termes de gain de temps et de résultats. Il vous aide à mieux vous organiser et à gérer efficacement vos projets.

Ce que j'apprécie le plus chez Methvin Takeoff, c'est qu'il est très pratique et efficace en termes de gain de temps et de résultats. Il vous aide à mieux vous organiser et à gérer efficacement vos projets.

Vous avez du mal à promouvoir votre entreprise de construction ? Ce guide ClickUp vous montre comment élaborer un plan marketing ciblé et efficace pour votre entreprise de construction, de la stratégie à la mise en œuvre.

12. PlanGrid (Idéal pour les équipes de terrain qui consultent et annotent des plans et des dessins en temps réel)

via PlanGrid

Remarque : PlanGrid fonctionne désormais sous le nom d'Autodesk Build dans le cadre d'Autodesk Construction Cloud. Bien que de nombreuses équipes continuent d'utiliser l'ancien nom « PlanGrid », les nouveaux utilisateurs sont redirigés vers Autodesk Build pour bénéficier des mises à jour et de l'assistance.

Remarque : PlanGrid fonctionne désormais sous le nom d'Autodesk Build dans le cadre d'Autodesk Construction Cloud. Bien que de nombreuses équipes continuent d'utiliser l'ancien nom « PlanGrid », les nouveaux utilisateurs sont redirigés vers Autodesk Build pour bénéficier des mises à jour et de l'assistance.

Outil intuitif destiné à améliorer la productivité dans le secteur de la construction, PlanGrid vous permet de gérer vos plans et de collaborer sur le terrain de manière simple et efficace. Conçu pour vous donner un accès rapide à des plans à jour, il offre des mises à jour des dessins en temps réel, un contrôle des versions et des annotations faciles à réaliser (le tout accessible depuis n'importe quel appareil).

Ses puissantes fonctionnalités de rapports de chantier et de listes de tâches vous aident à suivre et à résoudre les problèmes plus rapidement. Bien qu'il ne gère pas l'ensemble de la comptabilité ou de la planification du projet, PlanGrid permet à votre équipe de rester synchronisée sur les plans et les données du chantier.

De plus, il s'intègre parfaitement à BIM 360 d'Autodesk et à d'autres outils populaires, ce qui vous permet de maintenir la connexion de vos flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de PlanGrid

Téléchargez rapidement des plans à jour grâce à la numérotation automatique des feuilles et au suivi des révisions

Attribuez des tâches et utilisez des outils de annotation de base directement liés aux feuilles de calcul

Joignez des photos et des vidéos aux tâches et aux demandes d'informations pour améliorer le contexte et la communication

Limites de PlanGrid

Ne regroupe pas toutes les annotations et tous les commentaires sur une seule page pour générer les documents finaux « tel que construit » (Lien)

Tarifs de PlanGrid

Tarif par utilisateur : 136 $/mois par utilisateur

Tarifs pour un nombre illimité d'utilisateurs : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur PlanGrid

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

13. Jira (Idéal pour les équipes utilisant des flux de travail Agile et ayant besoin d'un suivi détaillé des tâches)

via Jira

Développé par Atlassian, Jira est un outil de gestion de projet qui, après avoir débuté comme un simple outil de suivi des problèmes, s'est transformé en une plateforme flexible utilisée dans de nombreux secteurs, y compris celui de la construction.

Dans le domaine de la construction, les tableaux Scrum de Jira peuvent vous aider à diviser les tâches volumineuses telles que l'excavation, la charpente ou les finitions en phases chronométrées, ce qui permet à votre équipe de rester concentrée. Pour les processus continus tels que l'obtention des permis, les inspections ou les livraisons de matériaux, les tableaux Kanban vous permettent de faire passer les tâches par des étapes personnalisées telles que « planification », « en cours » et « terminé ».

Au fur et à mesure que le travail avance, la vue Échéancier vous aide à planifier les activités clés, à identifier les dépendances entre les tâches et à ajuster les plans si nécessaire. Pour que tout reste sur la bonne voie, les rapports intégrés, tels que les rapports de sprint, les diagrammes de burndown et les burndowns de version, vous offrent une visibilité en temps réel sur ce qui est terminé, ce qui est en retard et ce qui nécessite une attention particulière.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Automatisez les tâches grâce à des règles sans code pour attribuer le travail, mettre à jour les statuts et envoyer des alertes

Collaborez instantanément grâce aux commentaires et aux @mentions associés à chaque tâche

Gérez les permissions des utilisateurs pour contrôler qui peut afficher ou modifier les détails du projet

Limites de Jira

Les outils de planification sont simples et ne disposent pas de la profondeur nécessaire à une planification stratégique efficace (Lien)

Tarifs de Jira

Free Forever

Forfait standard : 8 $/mois par utilisateur

Formule Premium : 14 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 270 avis)

Que disent les utilisateurs de Jira dans la vie réelle ?

Un avis sur TrustRadius indique :

JIRA m'est d'une aide précieuse, car il me permet de planifier n'importe quel projet et d'en assurer le suivi grâce à sa fonctionnalité collaborative. De plus, il est extrêmement utile pour gérer les épopées, les demandes de service et les incidents. Je dirais donc que mon expérience avec JIRA a été exceptionnelle dans l'ensemble

JIRA m'est d'une aide précieuse, car il me permet de planifier n'importe quel projet et d'en assurer le suivi grâce à sa fonctionnalité collaborative. De plus, il est extrêmement utile pour gérer les épopées, les demandes de service et les incidents. Je dirais donc que mon expérience avec JIRA a été exceptionnelle dans l'ensemble

Prenez le contrôle total de vos projets de construction avec ClickUp

La gestion de projet de construction n'est pas une mince affaire. Les délais sont souvent dépassés. Les budgets sont dépassés. Les équipes perdent de vue la suite des opérations. Mais voici la vérité : rien de tout cela ne doit nécessairement être votre réalité.

ClickUp révolutionne votre façon de travailler en devenant le centre névralgique de vos projets. Le suivi des tâches et les statuts personnalisables vous permettent de garder le contrôle sur chaque détail. Les diagrammes de Gantt mettent en évidence les risques avant qu’ils ne se transforment en catastrophes. La collaboration en temps réel permet au bureau et au terrain de fonctionner à l’unisson. Et une application mobile permet à votre équipe de mettre à jour l’avancement des travaux sans perdre une seconde.

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