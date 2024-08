Comment améliorer l'efficacité opérationnelle de la construction

La gestion de projets de construction n'est pas une tâche facile, car il faut composer avec de nombreux éléments mobiles. La livraison d'un projet dans les délais et dans le respect du budget, sans baisse de qualité, nécessite une planification et une exécution appropriées.

Cependant, malgré un forfait méticuleux, il est souvent difficile de respecter les délais d'un projet. Des facteurs internes et externes peuvent faire peser des risques critiques sur n'importe quel projet, qu'il soit petit ou grand, ce qui augmente le coût global des opérations. 50% des entreprises de construction ont rapporté avoir annulé, reporté ou réduit des projets en raison de l'augmentation des coûts

Les retards, les dépassements de budget et les problèmes de sécurité peuvent menacer la réussite d'un projet et vous mettre dans l'embarras. Les retards, les dépassements de budget et les problèmes de sécurité peuvent menacer la réussite d'un projet et vous mettre dans l'embarras. Cependant, avec un forfait et un suivi appropriés des menaces internes et externes, les projets de construction peuvent être plus productifs et plus rentables. L'amélioration de l'efficacité de la construction a des effets considérables, car une Étude du Forum économique mondial révèle qu'une simple réduction de 1 % des coûts de construction peut permettre à la société d'économiser environ 100 milliards de dollars par an

Dans cet article, nous allons nous pencher sur l'efficacité de la construction et comprendre le rôle de la gestion de projet dans son amélioration.

Qu'est-ce que l'efficacité de la construction?

L'efficacité opérationnelle est essentiellement le rapport entre la production d'un projet et les différents intrants nécessaires à son exécution.

Dans le secteur de la construction, l'efficacité d'un projet est influencée par plusieurs facteurs, notamment la main-d'œuvre, les matériaux ou l'équipement. L'efficacité de la construction n'est donc pas seulement une question de rapidité ou de gestion des ressources.

L'objectif est de s'assurer que le projet est achevé dans les délais, qu'il répond aux normes de qualité attendues et qu'il est rentable.

Les retards pouvant entraver l'achèvement du projet et en augmenter les coûts, la productivité est directement liée à la rentabilité. Les entreprises utilisent donc des outils d'automatisation de la construction et des logiciels de gestion de la construction pour optimiser les flux de travail et améliorer l'efficacité opérationnelle. L'utilisation de la technologie dans la construction n'a jamais été aussi importante, et les bons outils peuvent aider les gestionnaires de projets de construction à améliorer considérablement l'efficacité.

Défis qui ont un impact sur les flux de travail dans la construction

Les projets de construction sont truffés de risques potentiels, ce qui peut être décourageant pour les gestionnaires de projet.

En effet, chaque projet nécessite un suivi méticuleux de :

Des coûts du projet

Des besoins en ressources et des budgets

Inventaire des matériaux

Besoins en capitaux

Consommation d'énergie

Coûts indirects

Le suivi de tous ces indicateurs et paramètres peut souvent s'avérer difficile. Par conséquent, les entreprises de construction utilisent souvent plusieurs outils et logiciels pour suivre des paramètres spécifiques. Elles comparent ensuite ces nombres à l'aide d'un outil de gestion de la productivité afin d'évaluer l'efficacité d'un projet de construction.

Parmi les principaux obstacles à l'efficacité opérationnelle dans le secteur de la construction, on peut citer

1. L'absence d'objectifs clairs

La plupart des projets sont voués à l'échec en l'absence d'échéanciers réalistes et d'objectifs clairs. Avec une planification adéquate et une feuille de route d'exécution qui détaille l'objectif de chaque membre de l'équipe et l'échéancier de chaque tâche, les projets de construction peuvent éviter de perdre du temps et des ressources. Régulièrement suivre la progression en fonction d'indicateurs de performance clés définis est essentiel pour maintenir le projet dans les délais.

2. Limites budgétaires

Il est assez courant que le travail de construction dépasse le budget prévu. À condition que l'entreprise en question n'ait pas de seuil de risque pour de tels évènements, l'ensemble du projet peut être mis en suspens.

Pour éviter cela, les forfaits de projet doivent tenir compte de facteurs externes tels que l'inflation, la fluctuation des prix des produits de base et d'autres facteurs financiers sur lesquels le gestionnaire de projet n'a aucun contrôle. Cela permet de contrôler le budget et de disposer d'un filet de sécurité au cas où les coûts dépasseraient l'estimation.

3. Le chaos sur place

À l'étape du forfait, chaque tâche et activité semble promise à la réussite. Cependant, lorsque le projet arrive à l'étape de l'exécution, de nouveaux problèmes peuvent survenir. Les chantiers de construction comportent souvent plusieurs activités en parallèle, ce qui entraîne des problèmes sur le site, tels qu'une pénurie de matériaux ou d'équipements, une insuffisance de main-d'œuvre, des dépassements de coûts, et d'autres problèmes.

Pour éviter cela, l'équipe de planification doit s'assurer qu'elle dispose d'estimations correctes des matériaux et de la main-d'œuvre nécessaires. Elle peut utiliser des outils de planification de la construction et logiciel de suivi du temps pour le faire efficacement. En outre, les équipes sur place doivent veiller à ce que le forfait du projet soit abonné et à ce que les risques et les retards éventuels soient communiqués à l'équipe de planification. Cela permet de s'assurer que les risques ayant un impact sur les échéanciers de votre projet sont pris en compte dans la stratégie révisée.

4. Manque de communication adéquate

Sur un chantier, de multiples équipes et experts doivent travailler ensemble. Il s'agit d'ouvriers du bâtiment, d'architectes, d'ingénieurs, de techniciens, d'entrepreneurs et d'autres membres du personnel. Chaque équipe ayant ses objets et ses échéanciers à respecter, un simple retard ou un manque de jugement devient un risque important. Ces mécompréhensions et retards compliquent souvent l'ensemble du projet et font perdre du temps, de l'argent et des ressources.

Les gestionnaires de projet doivent édicter des lignes directrices claires pour éviter cela et informer l'équipe de tout obstacle aux objectifs. Une communication effacée sur les activités quotidiennes et à long terme permet d'éviter les Teams et de tenir l'équipe de projet au courant de ses activités et objectifs spécifiques.

La bonne nouvelle ? Avec un processus de forfait efficace et des logiciel de gestion de la construction les entreprises de construction peuvent construire plus rapidement, améliorer leur efficacité et garantir la satisfaction de leurs clients.

10 stratégies pour améliorer l'efficacité opérationnelle de la construction

Maintenant que nous connaissons les raisons de l'échec des projets de construction, examinons les stratégies permettant d'améliorer l'efficacité de la construction et d'atténuer ces risques potentiels :

1. Créer un plan directeur pour votre projet de construction

Imaginez que vous construisiez une maison sans plans - ce n'est pas la meilleure des idées, n'est-ce pas ? Il en va de même pour les projets de construction. Un forfait solide permet à tous les participants au projet de travailler efficacement et de suivre facilement la progression.

Gestion de la construction et suivi du temps avec ClickUp

Pour garantir le bon déroulement de vos projets, vos forfaits devraient comprendre les éléments suivants:

L'étendue du projet, qui décrit les exigences, l'échéancier, le budget et l'affectation des ressources

La gestion des stocks et des ressources - les outils et les matériaux nécessaires pour achever le projet, ainsi que les entrepreneurs et autres travailleurs avec lesquels vous travaillerez

Les permissions, les certifications et les licences pour votre projet

Protocoles de qualité et de sécurité

Prévisions météorologiques et forfait d'atténuation des risques

Les forfaits d'urgence, au cas où vos projets dépasseraient les délais ou le budget

Créez des diagrammes de flux en quelques minutes avec ClickUp Tableaux blancs Tableaux blancs ClickUp peut vous aider à créer des forfaits et des plans détaillés pour vos projets. Doté de fonctionnalités incroyables, il peut être utilisé par toute votre équipe pour faire du brainstorming et afficher une vue d'ensemble de toutes les tâches d'un projet de construction.

Takeaway: Commencez par un forfait détaillé et faites participer d'autres personnes à la recherche d'idées

2. Pratiquer une communication ouverte et tout documenter

Une fois qu'un projet commence, suivez une pratique simple : documenter tout. Qu'il s'agisse des tâches achevées, des exigences ou des risques ou retards potentiels, veillez à ce que chaque activité soit prise en compte dans le logiciel de gestion de la construction.

Les chefs de projet doivent instaurer une culture de communication ouverte et de collaboration pour encourager les membres de l'équipe à partager leurs mises à jour de statut et leurs commentaires. Cela permet d'assurer la transparence et de maintenir les activités de votre projet sur la bonne voie. En outre, cela permet d'identifier les risques potentiels, de sorte que vous pouvez avoir des forfaits d'urgence prêts à les atténuer.

N'oubliez pas que des équipes connectées et informées sont des équipes productives, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour votre projet.

Utilisation Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer des documents, des wikis et des forfaits de projet percutants qui permettent à vos équipes de collaborer en temps réel. Ils peuvent travailler sur le même document que vous, et vous pouvez leur assigner des éléments d'action, ajouter des modules complémentaires et convertir le texte en tâches traçables pour suivre toutes vos idées.

ClickUp Chat pour afficher toutes vos communications dans une seule plateforme

De plus, la fonctionnalité de discussion en temps réel vous aide à rassembler toutes vos discussions impliquant plusieurs projets ou échéanciers sous un même toit. Avec ClickUp Discuter avec ClickUp Chat, vous pouvez partager des liens vers des projets et envoyer des pièces jointes de manière groupée. Les messages peuvent être mis en forme grâce à de riches fonctionnalités de modification en cours, ce qui vous permet de gagner du temps et d'envoyer tous vos codes, listes, bannières et autres détails.

Takeaway: Documentez tout et communiquez pour plus de transparence

3. Investir dans la formation des employés pour une meilleure productivité

Plusieurs outils et technologies d'automatisation sont désormais utilisés pour rationaliser les processus de construction. Cependant, si votre équipe ne sait pas utiliser correctement cette technologie de pointe, cela peut entraîner des retards. Pire, elle peut même créer des risques potentiels ou des accidents. Pour éviter cela, formez votre personnel aux méthodes les plus récentes, aux protocoles de sécurité et aux outils qu'il peut utiliser pour accroître l'efficacité. Organisez également des tutoriels sur l'utilisation des logiciels et des technologies les plus récents et encouragez-les à se perfectionner avec certifications dans le domaine de la construction . Cela permet à vos équipes d'acquérir les compétences essentielles pour travailler plus rapidement et plus intelligemment, en évitant les erreurs coûteuses qui peuvent alourdir le coût de votre projet.

le partage en temps réel avec ClickUp Docs_

ClickUp Docs vous permet de créer un référentiel de connaissances partageable avec les procédures opératoires normalisées et les enseignements tirés des projets sur lesquels vous avez travaillé précédemment. Cela peut s'avérer utile pour que toute l'équipe soit sur la même page en ce qui concerne les informations et les mises à jour.

Takeaway: Maintenir les compétences de l'équipe à jour

4. Donner la priorité à la sécurité sur le chantier

Un lieu de travail sûr est un lieu de travail productif. Lorsque les protocoles de sécurité sont abonnés, il y a moins de retards et votre équipe peut travailler efficacement avec moins d'interruptions.

Mettez en œuvre un programme de sécurité complet, effectuez des inspections régulières et envisagez d'utiliser des techniques de sécurité. N'oubliez pas que la protection de votre équipe est la bonne chose à faire, et qu'elle contribue également à minimiser les retards et les interruptions et à maintenir votre projet sur la bonne voie.

A retenir: Investir dans des mesures et des programmes de sécurité

5. Aborder les problèmes potentiels de la chaîne d'approvisionnement avec prévoyance

Imaginez que vous disposiez de toutes les ressources, de toutes les machines et que vous fassiez preuve de diligence raisonnable pour une activité cruciale. Cependant, le matériel requis n'est pas disponible à la toute dernière minute. Frustrant, n'est-ce pas ?

C'est une situation courante dans le secteur de la construction et c'est la raison pour laquelle la plupart des projets ne respectent pas leur échéancier. Pour éviter cela, mettez en place une gestion intelligente des stocks et réapprovisionnez ou commandez à nouveau les éléments en cours d'utilisation.

Établissez des relations solides avec vos fournisseurs et informez-les rapidement de vos besoins. Vous pourrez ainsi anticiper les problèmes potentiels de la chaîne d'approvisionnement et assurer le bon déroulement de vos projets.

Takeaway: Gérez vos stocks et évitez les ruptures de la chaîne d'approvisionnement

6. Utiliser des techniques de construction modulaire et de préfabrication

Les structures traditionnelles nécessitent souvent beaucoup de travail, notamment l'installation de poutres en acier, la construction de matériaux sur le site, la réalisation d'ajustements en fonction des besoins et la prise en charge de chaque processus, une étape à la fois. Cependant, les nouvelles technologies peuvent rendre le processus de construction plus rapide et plus efficace. En utilisant des matériaux de construction modulaires ou préfabriqués, il suffit de rassembler tous les matériaux et de les installer dans le bâtiment.

Cela permet de construire plus vite, réduire les déchets et maintenir la qualité globale du projet de construction.

A retenir: La construction modulaire est plus efficace

7. Adopter l'automatisation pour révolutionner les processus de construction

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-9-1400x865.gif ClickUp Automatisation /$$$img/

gagnez du temps et automatisez vos tâches efficacement avec ClickUp Automatisation_

L'automatisation peut accélérer les échéanciers de construction dans des proportions incroyables. Si elle est effectuée correctement, l'automatisation au moyen de machines, d'outils électriques et de systèmes avancés peut vous aider à libérer votre main-d'œuvre pour des tâches supplémentaires plus importantes. Cela peut contribuer à accélérer le processus et à faire en sorte que vos travailleurs n'aient pas à travailler sans relâche 24 heures sur 24 heures.

Les logiciels de gestion de projet tels que ClickUp vous aident également à automatiser les tâches répétitives comme les mises à jour et autres, ce qui vous permet, à vous et aux membres de votre équipe, de gagner un temps précieux.

Le temps gagné peut alors être utilisé pour les sondages, les inspections et d'autres tâches cruciales, ce qui vous permet d'obtenir le meilleur de l'automatisation et de l'expertise humaine.

Takeaway: L'automatisation vous fait gagner du temps, des efforts et de l'argent

8. Fixer des objectifs de performance clairs et mesurables

La création d'un forfait de projet réaliste est le meilleur moyen d'éviter les retards et de minimiser les risques. Dans leur course pour achever les projets en un temps record, les gestionnaires de projet peuvent omettre d'ajouter un filet de sécurité dans leur forfait. Ainsi, si une seule tâche est retardée, cela crée un effet domino, et les choses commencent à s'emballer. Fixez des objectifs (SMART) clairs, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps pour le budget, l'échéancier et la qualité. A suivre également, suivez régulièrement les progrès accomplis et de les ajuster si nécessaire. Des objectifs effacés permettent à chacun de rester concentré et motivé, ce qui conduit votre projet vers la réussite.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Execute-and-revise.png Exécuter et suivre la progression /$$$img/

affichez les objectifs avec un suivi avancé pour vous assurer que tous vos projets de construction respectent les délais_

Utiliser Objectifs ClickUp pour vous assurer que vous êtes en phase avec les objectifs de l'organisation et que vous disposez de tous les points de données tels que la progression du projet, les cartes de pointage hebdomadaires des employés, les cycles de sprint, les OKR et d'autres informations importantes à portée de main.

Takeaway: Les Objectifs SMART sont gagnants pour tout le monde

9. Rationaliser les processus de construction pour une plus grande efficacité

Outre l'automatisation et l'exploitation de stratégies de construction d'un genre nouveau, vous devriez également analyser et améliorer vos processus existants. Avancées solutions de gestion de projet et de ressources vous affichent une vue d'ensemble de votre organisation. Vous pouvez forfaiter les projets futurs et améliorer l'efficacité de la construction en tirant les leçons des choses qui ont mal tourné et des obstacles que vous avez rencontrés.

Utilisez ces données pour normaliser les pratiques, modéliser les processus, minimiser le gaspillage et encourager l'amélioration continue. Vous pourrez ainsi affiner vos processus de construction, en veillant à ce que l'opération se déroule sans heurts et produise les résultats escomptés dans les échéanciers prévus.

Avec Les modèles de gestion de la construction de ClickUp vous permettent de démarrer rapidement les forfaits de vos projets de construction. Vous pouvez :

Planifier et visualiser tout, des équipes commerciales aux cycles de vie des projets

Aligner les ressources de l'équipe et de l'entrepreneur pour une collaboration harmonieuse afin de faire le travail terminé

Suivre la progression et les objectifs pour vous assurer que vous respectez les délais et le budget

Les modèles de construction faciles à utiliser de ClickUp pour vous aider à démarrer

Takeaway: La normalisation peut ajouter de la valeur

10. Tirer parti d'un outil de gestion de projet de bout en bout pour plus d'efficacité dans la construction

Le secteur de la construction s'appuie de plus en plus sur des outils numériques et des logiciels de gestion de la construction pour rester sur la bonne voie et gérer plusieurs projets de construction simultanément. Une solution de gestion de projet vous aide à planifier toutes vos activités (plans, calendriers, budgets, communication) dans un hub central.

ClickUp vous aide à forfaiter, gérer et suivre les projets de construction, de l'avant-vente à la livraison, en un seul endroit ClickUp est l'outil de productivité et d'aide à la décision le mieux évalué au monde logiciel de gestion de projet de construction qui offre une solution tout-en-un pour vous aider à gérer toutes vos activités de construction de manière transparente. Qu'il s'agisse de la gestion des tâches, de l'allocation des ressources, des finances, de l'inventaire, du suivi de la progression ou de toute autre exigence, vous pouvez utiliser cette solution pour tous vos besoins. Considérez-la comme votre centre de commande de la construction, où tout est organisé et accessible pour un contrôle optimal du projet.

À emporter : Restez organisé et efficace avec ClickUp

Il est temps de commencer à construire dans les règles de l'art

La gestion d'un projet de construction n'est pas une tâche aisée. Vous devez en effet forfaiter, coordonner et exécuter méticuleusement chaque activité afin de garantir la bonne exécution du projet. Comme cela implique de multiples processus, parties prenantes et blocs de construction, un logiciel de gestion de la construction à point unique peut vous aider à suivre les indicateurs de performance, à simplifier les tâches fastidieuses et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Assurez-vous que tout le monde est sur la même page en utilisant ce simple diagramme de Gantt de la construction pour suivre les jalons et livrer les projets à temps

C'est précisément ce que Le logiciel de gestion de projet de construction ClickUp à faire ! Grâce à ses flux de travail intégrés et à ses logiciels ClickUp modèles de construction prêts à l'emploi pour le suivi des tâches et des ressources, vous pouvez forfaiter, gérer et suivre toutes vos activités de construction à partir d'un seul endroit.

Au lieu d'essayer de suivre manuellement une douzaine d'activités, il vous suffit de créer des tâches dans ClickUp avec des échéanciers, des propriétaires et d'autres informations. Utiliser Les diagrammes de Gantt de ClickUp et l'Échéancier pour suivre la progression quotidienne.

ClickUp's Gestion de projet par IA créera également automatiquement des mises à jour du projet, trouvera les dépendances et les obstacles, créera les sous-tâches nécessaires et vous aidera à garder tout sur la bonne voie.

Les fonctionnalités avancées de ClickUp permettent aux entreprises de construction de tirer parti d'une solution de bout en bout pour améliorer l'efficacité opérationnelle et simplifier les processus. Commencez par un essai gratuit dès aujourd'hui pour vous assurer que tous vos projets sont menés à bien de manière rentable.

Foire aux questions courantes

**1. Qu'est-ce que l'efficacité de la construction ?

L'efficacité de la construction, en termes simples, est la capacité d'une entreprise à achever un projet avec un minimum d'efforts ou de dépenses inutiles dans les délais impartis. Elle se concentre sur l'optimisation des ressources, la réduction des retards et le suivi du temps, des coûts et des ressources afin d'atteindre l'équilibre parfait entre la rentabilité et la qualité.

**2. À faire pour mesurer l'efficacité de la construction ?

L'efficacité de la construction est le rapport entre les résultats et les moyens mis en œuvre dans le cadre d'un projet de construction. Elle est mesurée à l'aide d'indicateurs essentiels tels que le temps d'achevé du projet, les écarts budgétaires, la productivité et l'utilisation des ressources, le pourcentage de déchets de matériaux, le taux d'incidents de sécurité, et bien d'autres encore. ClickUp vous permet de suivre et de définir les indicateurs personnalisés dans le tableau de bord de votre projet afin de vous assurer que vos projets de construction sont toujours dans la cible.

**3. Qu'est-ce que l'efficacité opérationnelle dans la construction ?

L'efficacité opérationnelle consiste à rationaliser vos opérations de construction quotidiennes afin de maximiser la productivité et la production. Cela comprend des aspects tels que :