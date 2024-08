10 meilleures applications logicielles de suivi des délais de construction pour les entrepreneurs en 2024

Vous en avez assez des relevés de temps sur papier ? Nous sommes là pour vous aider à trouver le logiciel de suivi du temps dans la construction qui vous facilitera la vie.

Vous ne devriez pas avoir à vous soucier de l'inexactitude des heures facturables et de l'établissement des coûts des travaux qui nuisent à votre rentabilité. Laissez la technologie s'occuper des petites choses pour que vous puissiez vous concentrer sur des chantiers impeccables. ✨

Cet article met en évidence les 10 meilleurs outils logiciels de suivi du temps de construction en 2024 et ce qu'il faut rechercher pour trouver la bonne option pour votre opération.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de suivi du temps de construction ?

Trouver un logiciel de suivi du temps de construction pour économiser du temps et de l'argent à votre entreprise est une question de fonctionnalités. Le meilleur logiciel de suivi du temps pour les entreprises de construction comprend souvent des fonctionnalités telles que :

Forfaits abordables: Logiciel de suivi du temps pour les petites entreprises les logiciels de suivi du temps pour les petites entreprises ne doivent pas être onéreux, et vous méritez quelque chose que vous pouvez vous permettre

Logiciel de suivi du temps pour les petites entreprises les logiciels de suivi du temps pour les petites entreprises ne doivent pas être onéreux, et vous méritez quelque chose que vous pouvez vous permettre Appareil mobile compatibilité: Les applications mobiles pour Android et iOS sont un must pour que vous et vos entrepreneurs puissiez utiliser votre application de carte de temps de construction sur place

Les applications mobiles pour Android et iOS sont un must pour que vous et vos entrepreneurs puissiez utiliser votre application de carte de temps de construction sur place Communication: La communication en temps réel avec vos entrepreneurs et vos employés permet de garder tout le monde sur la même page (même lorsqu'ils sont sur des chantiers différents)

La communication en temps réel avec vos entrepreneurs et vos employés permet de garder tout le monde sur la même page (même lorsqu'ils sont sur des chantiers différents) Intégrations: Les bonnes intégrations permettent de synchroniser automatiquement vos données de travailapplication de pointage avec vos autres applicationslogiciel de gestion de projet de construction *Templates: La planification des employés est plus facile avec le traitement de la paie et lesmodèles de gestion du temps *Notifications et rappels: Les entreprises de Business sont très occupées, mais des notifications les invitent à pointer leurs heures d'arrivée et de départ avec précisionsuivi du projet

Mettre à jour et ajuster automatiquement les intervalles de temps sur les demandes ou tickets entrants avec Rolling Time Period dans les tableaux de bord ClickUp

Les 10 meilleurs logiciels de suivi du temps dans la construction à utiliser en 2024

Nous avons sélectionné les meilleurs logiciel de planification de la construction afin que vous n'ayez pas à passer en revue des dizaines d'options.

Prêt à trouver le bon logiciel de suivi du temps pour vous et votre équipe ?

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion de projet de construction

Créez des Relevés de temps et contrôlez le suivi du temps dans ClickUp La gestion de projet de construction de ClickUp vont au-delà d'une simple solution de suivi du temps. Créez des flux de travail personnalisés, améliorez la qualité de votre travail l'efficacité des processus et de rassembler tout le monde (et toutes les choses).

Oui, nous sommes partiaux, mais ClickUp a gagné Les meilleurs logiciels de gestion de projet de G2 pour 2024 . Pourquoi ? Parce que c'est un produit stellaire pour tout ce qui concerne la gestion de projet.

ClickUp simplifie le suivi des projets avec des rapports et des analyses en temps réel, quel que soit le nombre de projets en cours. Il vous donne les paramètres pour définir des objectifs, suivre les données de temps, calculer les coûts de main-d'œuvre, planifier les heures de travail, communiquer avec les équipes sur le terrain, et plus encore. 👷

Le plus beau ? Avec le forfait Free Forever de ClickUp, vous bénéficiez des avantages suivants un logiciel de diagramme de Gantt gratuit construction modèles de Relevé de temps le logiciel de gestion des ressources humaines, le suivi du temps des employés, le logiciel de comptabilité et les rapports détaillés.

ClickUp meilleures fonctionnalités

LesLe suivi du temps du projet ClickUp vous permet, ainsi qu'à vos employés, d'enregistrer les heures de travail à partir de votre appareil mobile, de votre navigateur Web ou de votre bureau ; elle est compatible avec Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox et Edge

Vue Gantt du diagramme de ClickUp fait de la visualisation et de la gestion de projet un jeu d'enfant, vous permettant de gérer les priorités, de suivre les dépendances et de collaborer avec vos équipes

Les intégrations avec plus de 1 000 outils vous permettent de tout garder sur le tableau de bord intuitif et personnalisable de ClickUp

L'outil de suivi du temps de ClickUp facilite la mise en œuvre d'une gestion efficace des ressources humainestechniques de gestion du temps et de suivre comment chaque membre de l'équipe a passé chaque minute de la journée de travail

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs pourraient être confrontés à une courbe d'apprentissage avec les fonctionnalités de ClickUp selon les critiques, mais cela peut être résolu avec les tutoriels gratuits de l'application

Affichez le Plan n'offre pas de suivi GPS en temps réel pour chaque membre de l'équipe

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,700+ reviews)

4.7/5 (8,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Buddy Punch - Meilleure application de pointeuse pour la construction

via Guignol des copains Buddy Punch est un logiciel de suivi du temps pour les consultants les entreprises de construction et les Business qui ont besoin de données temporelles précises. Les grandes entreprises peuvent affecter plusieurs membres de l'équipe à chaque manager de projet afin de maintenir leurs équipes organisées et efficaces.

Il s'agit d'une pointeuse basée sur le cloud qui pré-remplit les feuilles de calcul Excel et les rapports de paie en fonction des heures des employés. Les employés pointent à l'entrée et à la sortie à l'aide des applications Google, iOS et Android ou directement à partir de leur navigateur.

Buddy Punch meilleures fonctionnalités

La fonction de suivi du temps par GPS vous permet d'afficher les personnes qui travaillent et l'endroit où elles se trouvent ; vous pouvez également limiter l'endroit où elles peuvent pointer pour un suivi du temps mobile précis

L'application est intégrée à des outils de paie tels que QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP et Gusto

Des fonctionnalités avancées comme le suivi du temps accumulé payé, les pauses automatiques, les codes de travail et la gestion des disponibilités facilitent la navigation dans le secteur de la construction

Des notifications personnalisées et des demandes d'approbation peuvent être créées à chaque fois qu'un membre de l'équipe pointe à l'entrée ou à la sortie à l'aide de la pointeuse de chantier

Limites de Buddy Punch

Il n'y a pas de forfait Free, et le forfait standard ne permet pas de planifier les heures

Certaines Mentions mentionnent des problèmes de mise à jour et de numérisation des cartes de pointage

Prix de Buddy Punch

Standard: 2.99$/mois par utilisateur plus 19$ de frais de base par mois

2.99$/mois par utilisateur plus 19$ de frais de base par mois Pro: 3.99$/mois par utilisateur plus 19$ de frais de base par mois

3.99$/mois par utilisateur plus 19$ de frais de base par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (200+ reviews)

4.8/5 (200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (800+ commentaires)

3. Connecteam - Le meilleur pour améliorer la productivité

via Équipe de connexion Connecteam est une application de Relevé de temps pour les entrepreneurs et la construction qui permet aux gestionnaires d'augmenter la productivité et de suivre les heures de travail. Prévenez le vol de temps et améliorez l'exactitude de la facturation avec des fonctionnalités de suivi GPS et des vérifications automatisées des employés qui rationalisent la gestion de la main-d'œuvre multi-équipes.

Le forfait Connecteam " Opérations " simplifie la planification des employés, la gestion des tâches et l'affectation des quarts de travail. Accédez à des fonctionnalités avancées telles que des formulaires mobiles, des checklists personnalisées et des rapports d'équipe pour augmenter la productivité et la productivité gagner du temps pour les managers et les membres de l'équipe.

Connecteam meilleures fonctionnalités

La pointeuse des employés met automatiquement à jour les relevés de temps en ligne afin de garantir l'exactitude des données et de tenir tout le monde au courant

Attribution des quarts de travail en un seul clic et affichage des tâches liées aux quarts de travail pour simplifier la gestion de l'équipe

Les formulaires numériques, les checklists, les relevés de temps et les registres de paie sont disponibles sur une interface mobile à laquelle les responsables peuvent accéder sur le chantier

Laissez votre équipe pointer à l'arrivée et au départ à l'aide de l'application mobile ou d'une application de kiosque sur site, et recevez des notifications en temps réel pour chaque pointage 🤩

Limites de Connecteam

Communication etFonctionnalités RH nécessitent des forfaits payants distincts en plus du forfait d'exploitation qui comprend l'accès à la construction relevé de temps * La pointeuse avec localisation GPS (non mise à jour en temps réel) est limitée aux forfaits Opérations ; le suivi des emplacements GPS en temps réel et le géofencing sont limités au forfait Opérations le plus cher

Prix de Connecteam

le Plan Small Business Forfait: Free

Free **Plan d'exploitation de base : 29 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs

Opérations avancées: 49 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs

49 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs Opérations Expert: 99$/mois pour les 30 premiers utilisateurs

G2: 4.3/5 (40+ reviews)

4.3/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (250+ avis)

4. Insightful - Le meilleur pour le suivi analytique de la main-d'œuvre

via Perspicace Insightful est une application d'analyse de la main-d'œuvre pour le suivi de la productivité des employés et la gestion des équipes à distance. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une application de pointeuse dédiée à la construction, elle dispose de plusieurs fonctionnalités complètes et d'une interface légère pour les équipes en déplacement.

Vérifiez les analyses en fonction de la productivité des membres de votre équipe et simplifiez la conformité grâce à des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité de premier plan. Insightful inspire la productivité, améliore les flux de travail, équilibre les charges de travail et automatise le suivi du temps.

Meilleures fonctionnalités d'Insightful

Une vue d'ensemble de tous les membres de l'équipe et des heures qu'ils ont travaillées dans la journée permet aux managers de comparer la productivité

L'analyse de l'application et du site web permet aux responsables de savoir à quoi les employés accèdent lorsqu'ils sont au travail

Vous pouvez suivre la progression de chaque jalon et de chaque échéance pour vous assurer que l'ensemble du projet respecte le calendrier prévu

Les vérifications automatiques minimisent l'erreur humaine et le risque de vol de temps

Limites de l'application

Il n'y a pas de forfait gratuit, et certains clients signalent que l'essai gratuit de sept jours n'était pas suffisant pour se familiariser avec l'application

Certaines mentions font état d'un suivi du temps incohérent et d'une perte de données sur le temps de travail des employés

Prix de Insightful

Suivi des employés: 6,40$/mois par utilisateur

6,40$/mois par utilisateur Suivi du temps: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Planification automatique du temps: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (150+ commentaires)

4.8/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (90+ avis)

5. Raken - Le meilleur pour la gestion des champs

via Raken Raken est une application de gestion de champ qui vous permet de collecter des données de projet précises et en temps réel et de les traduire en documentation numérique. Obtenez des informations qui vous aideront à réduire les coûts, à améliorer la productivité des équipes de terrain et à faciliter la collaboration à distance.

Puisque Raken est un outil logiciel de feuille de temps dédié à la construction, les gestionnaires de projet peuvent accéder à des fonctionnalités telles que le mode hors ligne conçu pour une utilisation sur site. Il est idéal pour les entrepreneurs et les travailleurs de la construction qui ont besoin de fonctionnalités pour le suivi du temps ou même d'une période de paie.

Les meilleures fonctionnalités de Raken

Les entrepreneurs et les employés peuvent télécharger des vidéos, des photos et des notes horodatées vers l'application Web du bureau pour une documentation complète

Le mode hors ligne et la synchronisation automatique permettent aux membres de l'équipe d'utiliser Raken pour suivre le temps lorsqu'ils sont en dehors des zones de service

Les rapports quotidiens et le suivi de la productivité permettent de faire des économies d'échelleles managers d'équipe d'aborder les problèmes de productivité avant qu'ils ne deviennent des problèmes

Les checklists personnalisables et les fonctionnalités de la boîte à outils permettent aux managers et aux membres de l'équipe de rester sur la même page

Limites de Raken

Certaines Mentions mentionnent des difficultés à créer des rapports quotidiens et à naviguer dans l'interface de l'application pourle suivi des projets* Aucune information visible sur les prix sur le site Web de Raken ou sur les sites d'examen populaires comme G2 et Capterra

Prix Raken

Les Business doivent achever un questionnaire et demander une offre de prix basée sur les informations de leur entreprise

G2: 4.6/5 (60+ reviews)

4.6/5 (60+ reviews) Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

6. ExakTime - Le meilleur pour les rapports de productivité

via ExakTime ExakTime est un logiciel de suivi du temps basé sur le cloud pour les gestionnaires de projets de construction et les équipes de terrain. Créez des rapports détaillés sur la productivité des employés en utilisant les données de la pointeuse numérique, et remplissez les feuilles de temps en ligne pour vous concentrer davantage sur votre entreprise.

Les membres de votre équipe peuvent utiliser ExakTime pour pointer d'un simple bouton. Une fois qu'ils ont pointé, les gestionnaires de projet peuvent utiliser le suivi de l'emplacement pour voir les mises à jour GPS en temps réel. 🗺️

Les entreprises de construction apprécieront les capacités de suivi des travaux sur site, ce qui facilitera la tâche des opérateurs sur le terrain ou des ouvriers du bâtiment.

Les meilleures fonctionnalités d'ExakTime

JobClock pratique et sans fil, conçu pour résister aux intempéries et aux environnements difficiles sur le champ, pour un suivi du temps sans téléphone

La capture d'une photo d'identification garantit la sécurité grâce à une vérification rapide et facile de l'identité

La fonctionnalité de suivi par GPS affiche les informations relatives à l'emplacement sur les relevés de temps afin d'améliorer la précision et la gestion des coûts

Intégration et synchronisation avec les applications de paie les plus courantes telles que QuickBooks et Sage

Limites d'ExakTime

Certains rapports de clients font état d'une grande quantité de données manuelles à saisir pour chaque relevé de temps

Il n'y a pas de version Free et les forfaits peuvent être trop chers pour les petites entreprises

Prix d'ExakTime

Avancé: 9$/mois par employé plus 50$ de frais de base par mois

9$/mois par employé plus 50$ de frais de base par mois Premium: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Elite: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (70+ commentaires)

4.2/5 (70+ commentaires) Capterra: 4/5 (150+ commentaires)

7. Clockify - Le meilleur pour gérer la performance des employés

via Horlogerie Clockify est une application de suivi du temps conçue pour des projets et des équipes multiples. Le suivi du temps, les épingles de kiosque pour les employés et les modèles de projet sont disponibles sur le forfait Free, conçu pour les utilisateurs illimités et les entreprises de toutes tailles. 🤑

Utilisez Clockify pour recueillir des données, examiner les performances des employés et générer des rapports personnalisés. Les utilisateurs payants peuvent également définir des paramètres horaires, répartir les tâches en fonction de la disponibilité, suivre les coûts de main-d'œuvre et analyser leur budget.

Le logiciel de feuille de temps pour la construction est une excellente option pour tous les types d'entreprises travaillant sur le terrain ou sur place.

Meilleures fonctionnalités de Clockify

Le kiosque pratique permet aux employés de pointer sur un appareil partagé en utilisant des codes pin pour l'identification

Les Relevés de temps permettent aux gestionnaires de projet et aux entrepreneurs d'afficher et de modifier les activités hebdomadaires avec des vérifications sur différents chantiers ou emplacements

Le Calendrier permet aux employés de voir quand ils travaillent, où ils sont censés être et de mettre à jour leurs jours de congé ou de vacances

L'outil de suivi automatique enregistre la durée enregistrée par les employés lorsqu'ils utilisent des applications et des sites web pendant leurs heures de travail, ce qui permet de suivre les heures facturables et non facturables (c'est-à-dire la facturation des clients)

Limites de Clockify

Certaines mentions font état de difficultés à modifier les relevés de temps en évènement d'erreur de la part des utilisateurs

Le système de suivi du temps par GPS n'est pas disponible sur les forfaits de base et standard

Prix Clockify

Free

Basic: 3,99 $/mois par utilisateur

3,99 $/mois par utilisateur Standard: $6.99/mois par utilisateur

$6.99/mois par utilisateur Pro: 9,99 $/mois par utilisateur

9,99 $/mois par utilisateur Enterprise: $11.99/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (150+ avis)

4.5/5 (150+ avis) Capterra: 4.7/5 (4,600+ reviews)

8. Hubstaff - Meilleur pour le suivi des employés

via Hubstaff Hubstaff est un outil de suivi du temps et de suivi des employés pour les salariés et les indépendants. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi de l'emplacement et la paie automatique qui fonctionnent bien pour les équipes sur le terrain.

Suivez le temps à votre façon, gérez la facturation et voyez qui fait quoi en temps réel pour vous assurer que les projets sont achevés à temps, à chaque fois. Hubstaff peut également automatiser la paie, la facturation et la planification afin que vous puissiez passer moins de temps avec les petites choses et plus de temps sur le chantier.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Il s'intègre à plus de 30 applications, notamment PayPal, Slack, Asana et Jira

Les fonctionnalités de géofencing permettent aux membres de l'équipe de démarrer et d'arrêter le suivi du temps en fonction de l'emplacement

Des paiements automatiques peuvent être envoyés aux entrepreneurs et aux employés en fonction des heures de travail et des taux de rémunération personnalisés

La fonctionnalité de calendrier vous permet de configurer des équipes récurrentes et ponctuelles pour différents projets, de suivre les demandes de congés et de personnaliser les paramètres de l'entreprise

Les limites de Hubstaff

Certains rapports font état d'un suivi imprécis de la productivité

Il n'y a pas de forfait Free et un minimum de deux utilisateurs pour les forfaits payants

Prix de Hubstaff

Starter: 4,99$/mois par utilisateur

4,99$/mois par utilisateur Croissance: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Teams: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (400+ avis)

4.3/5 (400+ avis) Capterra: 4.6/5 (1,400+ reviews)

9. Jibble - Le meilleur pour le suivi des présences

via Jibble Jibble est un logiciel de suivi du temps conçu pour enregistrer les moments où votre personnel est sur place ou au travail, afin d'assurer la précision de la paie et des présences. Le forfait Free permet d'accéder à de nombreuses fonctionnalités avancées du programme, et l'interface légère est simple à naviguer.

Vous pouvez générer des Relevés de temps automatisés , consulter les rapports de l'ensemble de l'entreprise et pointer grâce à la reconnaissance biométrique. Conçu pour les employés du secteur de la construction et des champs, Jibble dispose de plusieurs fonctions qui leur facilitent la vie.

Les meilleures fonctionnalités de Jibble

L'interface facile à naviguer permet aux employés de pointer rapidement, sans courbe d'apprentissage

Les fonctionnalités de suivi GPS des employés et de reconnaissance faciale sont disponibles sur les forfaits gratuits avec des utilisateurs illimités, ce qui est parfait pour les petites entreprises

L'intégration avec des outils populaires tels que MS Teams et Slack permet d'obtenir rapidement..communication au sein de l'équipe* L'application Relevé de temps vous permet de surveiller et d'analyser la productivité des employés sur place à l'aide d'un appareil mobile, d'une tablette ou d'un bureau

Limites de Jibble

Certaines mentions d'utilisateurs mentionnent que les employés ne peuvent pas pointer régulièrement en raison de bugs et de plantages du logiciel

Les employés peuvent avoir du mal à ajouter des projets et des activités de projet en raison d'un manque de menus déroulants, selon certains avis

Prix de Jibble

Free

Premium: 2,49 $/mois par utilisateur

2,49 $/mois par utilisateur Ultimate: $7.99/mois par utilisateur

$7.99/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (600+ commentaires)

10. ClockShark - Le meilleur pour le suivi GPS des employés

via ClockShark ClockShark est un logiciel de suivi du temps de construction basé sur le cloud qui simplifie la paie précise et le calcul des coûts des travaux. Suivez le temps, voyez qui travaille, gérez des travaux distincts et planifiez les équipes d'un simple clic de bouton pour que tout le monde soit sur la même page.

ClockShark offre des fonctionnalités de suivi du temps par GPS avec des outils qui permettent un planning pratique afin que vous puissiez vous concentrer sur le fait de faire chaque travail terminé. ClockShark a été conçu pour les travailleurs de la construction et des champs, de sorte que chaque fonctionnalité est adaptée à votre secteur d'activité. 🏗️

Les meilleures fonctionnalités de ClockShark

Les membres de l'équipe peuvent soumettre des heures depuis le chantier pour des coûts de main-d'œuvre et des Relevés de temps précis

Vous pouvez paramétrer un smartphone ou une tablette sur site pour servir de kiosque de pointage sans avoir besoin d'équipement supplémentaire ou de plusieurs paramètres

L'application rappelle aux employés de pointer lorsqu'ils entrent et sortent en utilisant des géofences autour des chantiers

Les intégrations avec QuickBooks, Sage et d'autres outils de comptabilité simplifient l'utilisation des relevés de temps pour un traitement précis de la paie

Limites de ClockShark

Les évaluations des utilisateurs mentionnent la difficulté d'ajuster le taux de rémunération entre les tâches d'un même projet

La fonction GPS peut être désactivée par l'utilisateur, ce qui peut empêcher les responsables de suivre leur personnel avec précision, selon les commentaires

Prix de ClockShark

Standard: 20$/mois de frais de base plus 8$/mois par utilisateur

20$/mois de frais de base plus 8$/mois par utilisateur Pro: 40$/mois de frais de base plus 10$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (250+ reviews)

4.7/5 (250+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,800+ reviews)

Rationalisez votre processus de suivi du temps de construction

Les logiciels de suivi du temps dans le secteur de la construction sont indispensables à toute entreprise qui gère des employés et des entrepreneurs sur le terrain. Ces applications offrent des fonctionnalités de pointe, telles que le suivi de la progression en temps réel, la surveillance de l'emplacement GPS et des moyens simples de pointer les entrées et les sorties. Elles vous aideront à rationaliser votre flux de travail, à suivre avec précision les heures facturables et à respecter les délais et le budget des projets. 🙌

Prêt à adopter une gestion du temps basée sur la technologie et à améliorer la communication avec les membres de votre équipe ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui - c'est gratuit !