10 meilleurs logiciels RH pour la construction en 2024

Être gestionnaire des ressources humaines dans le secteur de la construction peut s'avérer difficile.

Il s'agit d'un rôle à haute pression qui va au-delà de la gestion des salaires et du suivi du temps. Vous êtes responsable d'une vaste main-d'œuvre, y compris de nombreux employés contractuels répartis sur des sites éloignés.

Une gestion efficace des ressources humaines garantit l'alignement de tous et le bon déroulement des opérations.

Les logiciels de gestion des ressources humaines dans le secteur de la construction allègent ce fardeau et élèvent vos pratiques de gestion au-delà de la saisie manuelle de données comme les feuilles de calcul.

En m'appuyant sur des années d'expérience pratique en matière de gestion des effectifs, j'ai dressé une liste de dix logiciels RH pour le secteur de la construction, puissants et conviviaux. Que vous soyez un petit entrepreneur ou une grande entreprise de construction, ces outils peuvent révolutionner vos opérations et maintenir vos projets sur la bonne voie.

Rejoignez-nous pour explorer ces outils, en présentant leurs caractéristiques principales et leurs inconvénients potentiels, tous testés en collaboration avec l'équipe ClickUp.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel RH pour le secteur de la construction ?

Pour commencer, recherchez un logiciel de gestion des ressources humaines dans le secteur de la construction qui présente les caractéristiques suivantes.

Gestion du personnel : Examinez la capacité du logiciel à gérer votre personnel, notamment en ce qui concerne le suivi, la planification, le traitement des salaires et la présence

: Examinez la capacité du logiciel à gérer votre personnel, notamment en ce qui concerne le suivi, la planification, le traitement des salaires et la présence **Le logiciel doit fournir aux employés des processus en libre-service tels que l'accès à leurs dossiers, la gestion des congés et les supports de formation à la sécurité

Gestion des données : Il est essentiel de bien gérer les données relatives aux employés afin de fournir des informations analytiques sur les congés et la gestion des contrats

: Il est essentiel de bien gérer les données relatives aux employés afin de fournir des informations analytiques sur les congés et la gestion des contrats Accessibilité mobile : La gestion des données, le suivi des progrès et la coordination avec les équipes en déplacement sont essentiels. Avec les travailleurs des entreprises de construction sur le site ou sur le terrain, l'accessibilité mobile est vitale

: La gestion des données, le suivi des progrès et la coordination avec les équipes en déplacement sont essentiels. Avec les travailleurs des entreprises de construction sur le site ou sur le terrain, l'accessibilité mobile est vitale Interface conviviale : La navigation dans le logiciel doit être intuitive pour vous comme pour vos employés, avec une courbe d'apprentissage minimale

Les 10 meilleurs logiciels RH pour la construction à utiliser en 2024

1. ClickUp

Best for HR Project Management (Meilleur logiciel de gestion de projets RH)

la gestion des ressources humaines dans le secteur de la construction est rationalisée grâce à un outil tout-en-un qui stimule la productivité, simplifie les flux de travail et améliore la collaboration au sein de l'équipe

Vous avez du mal à gérer efficacement votre équipe de construction ? ClickUp offre une plateforme complète de gestion des ressources humaines spécialement conçue pour le secteur de la construction.

Avec ClickUp, vous pouvez rapidement préparer vos employés au succès en les soutenant avec un processus de formation traçable adapté aux projets de construction, depuis le bureau jusqu'aux chantiers. Utilisez les différentes vues pour évaluer la performance de vos employés, en vous assurant que votre personnel reste aligné et productif sur le chantier.

Gérez tout, du feedback et des enquêtes auprès des employés au suivi des performances, en passant par la gestion des plannings et l'organisation des flux de travail, le tout en un seul et même endroit. Ces outils sont parfaits pour relever les défis uniques des projets de construction.

De plus, utilisez Les modèles RH gratuits de ClickUp pour rationaliser vos processus de gestion et vous permettre de vous concentrer davantage sur la construction et moins sur la paperasserie.

Voici deux des meilleurs modèles RH de ClickUp :

Base de connaissances RH

Le modèle de base de connaissances RH de ClickUp est conçu pour vous aider à documenter et à suivre les politiques, procédures et processus de votre département RH.

Avec Modèle de base de connaissances RH de ClickUp avec ClickUp, la diffusion de l'information parmi les employés est facile. Il dispose d'une base de connaissances centralisée à laquelle tous les employés peuvent accéder.

Voici ce que ce modèle offre pour simplifier la gestion des ressources humaines :

Créer des sources de connaissances centralisées faciles d'accès

Suivre les modifications apportées aux politiques et aux documents de l'entreprise

Améliorer la précision et la cohérence du partage de l'information grâce à la base de connaissances centralisée

Améliorer le suivi des documents RH avec des priorités, des réactions aux commentaires, des sous-tâches et des priorités Télécharger ce modèle ClickUp Employee Directory Template (Modèle d'annuaire des employés)

Le modèle d'annuaire des employés de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre vos employés et leurs progrès.

Gérer les dossiers des employés et rester informé de leur fonctionnement est une tâche fastidieuse lorsqu'elle est effectuée manuellement. Modèle d'annuaire des employés de ClickUp simplifie cette tâche grâce à son annuaire des employés, qui vous permet de savoir quel employé travaille dans quel service, qui est au bureau et qui n'y est pas. Il simplifie la gestion des employés de la manière suivante :

Créer un point central pour toutes les informations sur les employés et organiser les dossiers des employés

Simplifier la communication en fournissant un accès rapide aux coordonnées des employés

Gérer l'accès des employés aux données sensibles pour améliorer la sécurité

Faciliter l'intégration des employés en fournissant toutes les informations essentielles en un seul endroit Télécharger ce modèle ClickUp meilleures caractéristiques

Simplifier la gestion du personnel en suivant les performances et la gestion des employés grâce à des vues personnalisées

Rationaliser le pipeline de recrutement grâce à des statuts personnalisés et à l'automatisation

Faciliter l'accès à la formation grâce à des tâches traçables et à une collaboration aisée

Accès aux modèles RH pour simplifier la gestion des ressources humaines

Limitations de ClickUp

L'application mobile n'offre pas encore de vue en tableau

ClickUp possède de nombreuses fonctionnalités et intégrations, ce qui peut représenter une courbe d'apprentissage. Cependant, des ressources telles que l'Université ClickUp et le centre d'aide facilitent ce processus

Tarifs ClickUp

Gratuit: Pour toujours

Pour toujours Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Bambee

Best to run small business HR on autopilot (Le meilleur moyen de gérer les ressources humaines d'une petite entreprise en mode automatique)

via Bambee Bambee vous assiste à chaque étape pour simplifier les défis des entreprises de construction tels que les taux de rotation élevés, les risques sur le lieu de travail et la conformité complexe en matière d'immigration.

Ce logiciel de pilotage automatique des ressources humaines a aidé 10 000 entreprises américaines, dont des entreprises de construction, à rester en conformité tout au long de l'année grâce à ses politiques de ressources humaines actualisées, outils d'évaluation des employés et la formation obligatoire des employés.

Avec Bambee, vous pouvez créer un processus RH personnalisé qui garantit la conformité avec les lois relatives aux demandes d'indemnisation des travailleurs, aux assurances, à l'immigration, etc.

Ce logiciel de gestion des ressources humaines offre des conseils d'experts pour vous aider à élaborer des politiques de ressources humaines et de conformité adaptées à votre entreprise. Vous pouvez demander l'avis d'un expert sur toute question RH à laquelle votre entreprise de construction est confrontée, par téléphone, par e-mail ou par chat.

Les meilleures fonctionnalités de Bambee

Automatiser les contrôles de conformité pour créer un environnement basé sur des règles et maintenir votre entreprise de construction sur la bonne voie

Identifier les lacunes en matière de ressources humaines pour renforcer les pratiques internes grâce à l'audit

Créer des modules de formation sur la sécurité au travail, l'éthique des affaires, etc. et vous tenir informé des progrès de l'employé

Permettre aux employés d'établir des fiches de rendement afin d'évaluer leurs performances et de leur fournir un retour d'information constructif

Améliorer le moral des employés en leur offrant un espace où ils peuvent exprimer leurs opinions de manière anonyme ou publique

Bambee limitations

L'installation initiale et l'utilisation du logiciel prennent du temps

Il n'y a pas de système de pointage des présences solide pour suivre l'absentéisme ou les heures de travail manquées

Tarification de Bambee

Pas encore d'employés : 99$/mois (Pas de frais d'installation)

: 99$/mois (Pas de frais d'installation) 1-4 employés : 299 $/mois (plus 500 $ de frais d'installation)

: 299 $/mois (plus 500 $ de frais d'installation) 5-19 employés : 399 $/mois (plus 500 $ de frais d'installation uniques)

: 399 $/mois (plus 500 $ de frais d'installation uniques) 20-49 employés : 499 $/mois (plus 1 500 $ de frais d'installation uniques)

: 499 $/mois (plus 1 500 $ de frais d'installation uniques) 50-70 employés : 1 299 $/mois (plus 2 000 $ de frais d'installation uniques)

: 1 299 $/mois (plus 2 000 $ de frais d'installation uniques) 71+ employés : Tarification personnalisée

Bambee ratings and reviews (en anglais)

G2: 3.5/5 (30+ reviews)

3.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (30+ commentaires)

3. BambooHR

_Le meilleur pour une gestion des RH tout-en-un

via BambooHR Ce logiciel prétend aider les équipes RH du secteur de la construction à économiser des centaines d'heures et à réduire les coûts réduire de 40 % les coûts opérationnels des RH en comblant le fossé entre vous et vos collaborateurs sur le terrain.

BambooHR vous permet, ainsi qu'à vos employés, de suivre les rapports d'accidents, les formations en matière de sécurité et d'autres exigences de conformité depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Cela réduit la nécessité d'utiliser plusieurs feuilles de calcul et bases de données pour le suivi du temps et la gestion des salaires.

Grâce à la gestion efficace des salaires du logiciel, vous pouvez dire adieu aux saisies de données et aux processus manuels d'approbation des paiements, qui sont particulièrement nécessaires pour suivre les différents types de travailleurs de la construction.

Vous pouvez l'intégrer à plus de 125 applications et outils pour simplifier votre fonction de gestion de la construction et les opérations de l'équipe RH.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Gérer tous les employés dans une seule base de données sécurisée et organisée, n'importe où avec une connexion internet

Générez des rapports avec 49 fonctions de rapport intégrées pour prendre des décisions stratégiques et informées

Améliorez l'expérience d'intégration des nouveaux arrivants avec les outils d'intégration pour les aider à comprendre les protocoles de sécurité plus rapidement et mieux

Dialoguez avec les employés et recueillez leurs commentaires afin de créer un environnement positif, favorisant le moral et la productivité sur le site

Limites de BambooHR

Les options de personnalisation de la gestion des performances des employés sont limitées

Le logiciel ne dispose pas d'une base de connaissances centralisée pour aider les nouveaux utilisateurs

Tarifs de BambooHR

Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2,100+ reviews)

4.4/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,800+ reviews)

4. HiBob

_Meilleur pour l'intégration de solutions RH évolutives

via HiBob HiBob est une solution RH moderne et intuitive avec des fonctionnalités telles que la gestion de la performance, la gestion de la rémunération, les flux de travail et l'onboarding. Elle fournit tout ce dont vous avez besoin pour que vos collaborateurs travaillent efficacement et sans heurts.

Que vos employés de la construction facturent à l'heure, à la journée ou au mois, vous n'aurez pas à vous soucier du suivi de leurs factures.

HiBob se distingue de ses concurrents parce qu'il s'adresse à tous les utilisateurs (employés et direction) et pas seulement aux RH.

De plus, les experts de HiBob comprennent que les RH sont le principal moteur du succès de l'entreprise et les aident à prendre des décisions fondées sur des données grâce à des analyses avancées et au suivi des indicateurs de performance.

Les meilleures fonctionnalités de HiBob

Favorisez la communication grâce à ses fonctions d'engagement, même lorsque vos employés ne sont pas sur place

Favoriser la croissance et l'expansion de l'entreprise en s'adaptant à l'évolution constante des besoins de l'entreprise de construction

Suivez les données relatives à la disponibilité des employés et à l'achèvement des projets grâce aux fonctionnalités de HiBobSIRH de HiBob Limitations de l'hiBob

Le logiciel ne dispose pas d'une vue combinée de tous les congés de l'entreprise sur un seul écran

Les options de personnalisation pour le feedback et les enquêtes sont limitées

Tarifs de HiBob

Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (900+ commentaires)

4.5/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

5. Keka

_Meilleur pour la gestion de la performance

via Keka Ceci Logiciel RH construit une expérience centrée sur l'utilisateur avec sa boîte de réception intuitive, qui vous permet de gérer toutes les tâches et les flux de travail à partir d'un seul endroit. Cela signifie que vous et vos employés pouvez facilement suivre les tâches d'onboarding, les approbations de congés, le feedback des pairs et les approbations de dépenses à partir d'un espace partagé disponible sur mobile et web.

Ce qui m'a le plus attiré dans ce logiciel, c'est son système de gestion des performances, qui est idéal pour les organisations soucieuses de leur croissance. Il fournit des vues à 360 degrés, un logiciel OKR, des réunions individuelles et un feedback continu pour offrir des informations précieuses sur vos employés et éliminer tous les obstacles.

Ainsi, vous pouvez gérer entièrement votre équipe de travailleurs temporaires et suivre leurs performances afin de prendre des décisions concernant l'emploi permanent.

Vous pouvez également générer des rapports instantanés sur les employés et leur offrir une plateforme libre-service basée sur le SSO pour mettre à jour leurs profils, demander des congés, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Keka

RévisionObjectifs RH et les performances pour analyser le potentiel et décider de la titularisation des employés

Attribuez différents niveaux de performance en fonction de l'évaluation des employés afin de maintenir la motivation et la compétitivité de vos travailleurs qualifiés

Automatisez les paramètres de la paie en suivant les heures de travail et en adaptant les composantes du salaire

Limitations Keka

Certaines activités et fonctions prennent du temps à charger

L'outil a tellement de fonctionnalités qu'il y a une légère courbe d'apprentissage

Tarification de Keka

A partir de 20$/mois

Évaluations et critiques de Keka

G2: 4.5/5 (900+ commentaires)

4.5/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (70+ commentaires)

6. Paycor

_Le meilleur pour les solutions logicielles RH personnalisées

via Paycor Paycor vous aide à constituer une équipe de construction productive grâce à des fonctionnalités telles qu'un outil de recrutement de premier ordre, un système de gestion de l'apprentissage, la conformité par État et par ville, l'automatisation des heures supplémentaires mixtes, le calcul des différentiels d'équipe, et bien plus encore.

Vous pouvez également compter sur l'outil de recrutement de Paycor pour trouver et embaucher les meilleurs talents grâce à des fonctions comme les cartes de pointage d'entrevue.

De plus, sa solution de gestion du temps et des présences vous permet de vous conformer aux lois sur le salaire minimum en utilisant des taux à la pièce, des calculs d'heures supplémentaires mixtes, des horodateurs avancés et des fonctions de poinçonnage mobile.

Paycor fournit également des analyses et des informations spécifiques à l'industrie, qui vous permettent de comparer les taux de roulement et d'autres paramètres clés aux références du marché.

Les meilleures caractéristiques de Paycor

Accès à des conseils pratiques, à des outils et au soutien d'experts de l'équipe pour personnaliser le logiciel en fonction des besoins de la gestion de la construction

Réduction des processus administratifs grâce à l'accès aux calculs en temps réel, à l'accès au salaire gagné et aux alertes de conformité fiscale

Créez des catégories de dépenses flexibles et des politiques personnalisables pour gérer les dépenses de votre entreprise de construction

Limitations de Paycor

Le système en libre-service présente parfois des bogues lors de la demande de congés

Tarification de Paycor

Tarification personnalisée

G2: 3.9/5 (700+ commentaires)

3.9/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (2,800+ reviews)

7. FactoHR

_Meilleur pour l'engagement des employés

via FactoHR FactoHR fonctionne sans problème sur différents sites, vous permettant de gérer les calculs des impôts locaux et la conformité. L'automatisation des processus tels que la saisie des présences et la gestion des salaires à partir de plusieurs sites est également très intéressante.

Vous pouvez également gérer les présences et permettre aux employés de demander des congés depuis n'importe quel endroit.

FactoHR vise à rendre les RH sans papier en numérisant tout, des éléments suivants les manuels des employés à la documentation. Le module de voyage et de dépenses de FactoHR, basé sur le cloud, permet également aux employés de déposer des demandes de remboursement de frais avec des preuves directement sur le portail ESS.

Les RH ou les responsables peuvent examiner et approuver les demandes en ligne, ce qui simplifie la gestion des dépenses et offre un meilleur contrôle et une plus grande visibilité sur les dépenses des employés.

Les meilleures caractéristiques de FactoHR

Définir la hiérarchie à l'aide d'un arbre organisationnel pour améliorer les rapports des travailleurs de la construction

Permettre une gestion sans friction du travail des employés sur plusieurs sites

Personnaliser les composantes salariales pour une gestion de la paie sans effort et des révisions salariales simplifiées

Limitations de FactoHR

Les fonctionnalités du logiciel peuvent être complexes au début, avec une courbe d'apprentissage

L'interface utilisateur n'est pas très bien conçue

Tarification de FactoHR

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de FactoHR

G2: 4.7/5 (plus de 30 commentaires)

4.7/5 (plus de 30 commentaires) Capterra: 5/5 (Pas assez d'avis)

8. HRMantra

Best for AI-driven HR solutions (Le meilleur pour les solutions RH basées sur l'IA)

via HRMantra HRMantra est un logiciel RH avancé piloté par l'IA qui prétend fournir 10 fois le ROI et 30 minutes par employé et par jour . Cette Planification des ressources humaines offre des millions de politiques configurables avec des fonctions complètes permettant de définir un nombre illimité de paramètres de politique. Les entreprises de construction doivent se conformer à plusieurs réglementations, et un cadre politique solide avec HRMatra les aide grandement.

En outre, le logiciel est multilingue, multidevise et multizone horaire. Son interface intuitive permet de l'utiliser à partir de n'importe quel smartphone, ce qui le rend accessible aux employés du secteur de la construction de différentes régions en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de HRMantra

Accédez à un robot vocal piloté par l'IA avec une multitude d'API préconstruites pour une connectivité instantanée avec divers systèmes tiers

Générer des rapports avec 180 ou des systèmes de gestion de la performance à 360 degrés pour superviser les employés de la construction

Créer des LMS personnalisés pour former les employés et contrôler les compétences acquises avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier

Définir un nombre illimité de politiques complètes et personnalisables

Limitations de HRMantra

Le logiciel est lent à mettre à jour les détails et les enregistrements des congés, et il y a peu d'automatisation dans les processus RH

Tarifs deHRMantra

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques deHRMantra

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. GreytHR

Meilleur pour l'accès aux données en temps réel

via Gris-RH GreytHR est une plateforme SGRH complète qui simplifie et améliore la gestion du personnel. Avec ce logiciel, vous pouvez rationaliser toutes les opérations RH, de la gestion des présences à la gestion des performances en passant par la paie.

En plus des fonctionnalités habituelles telles qu'une base de données de services centralisée et un portail de libre-service pour les employés, vous pouvez accéder à Bella, un chatbot de service rapide pour les employés qui évite les questions répétitives.

Le flux de données en temps réel entre les modules (tels que les congés, les présences, la paie, les notes de frais, etc.) garantit que les employés et la direction disposent toujours d'informations actualisées. GreytHR peut être facilement intégré à divers logiciels tiers, y compris les systèmes comptables, les solutions ERP, les services de vérification, etc.

Les meilleures caractéristiques de GreytHR

Minimisez le temps passé en ville et maximisez la productivité grâce à des solutions simplifiées de gestion des ressources humaines dans le secteur de la construction

Accès aux données de présence en temps réel et gestion simplifiée des quarts de travail et des heures supplémentaires

Paiements précis et opportuns grâce à une gestion et une exécution automatisées

Limites de GreytHR

Il peut ne pas avoir de fonctions de gestion de la conformité localisées

Ne dispose pas des fonctions spécifiques dont les équipes de construction ont besoin

Prix de GreytHR

À partir de 50 $/mois

Cotes et critiques de GreytHR

G2: 4.4/5 (800+ commentaires)

4.4/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (250+ commentaires)

10. TriNet Zenefits

_Meilleur pour la gestion des ressources humaines basée sur le cloud

via TriNet Zenefits Utilisez une plateforme RH intuitive basée sur le cloud pour gérer toutes vos opérations RH de manière transparente. Elle relie tous les aspects de la gestion des ressources humaines en une seule plateforme, qu'il s'agisse du traitement des salaires ou de l'analyse des données.

Les fonctions étendues de traitement des salaires distinguent ce logiciel des autres sur le marché encombré des logiciels RH pour le secteur de la construction. Il propose des rapports sur les paiements aux entrepreneurs, des résumés sur les salaires et les impôts, des résumés sur les paiements d'impôts, des rapports sur les obligations fiscales, un rapport complet tout-en-un et même le remplissage automatique de l'état des nouveaux embauchés.

Mais ce n'est pas tout. Le logiciel simplifie également les tâches administratives, des programmes d'avantages sociaux aux couvertures médicales pour couvrir vos travailleurs de la construction. Ces avantages aident les entreprises à réduire 90 % de leur temps sur les salaires et les avantages sociaux.

Les meilleures caractéristiques de TriNet Zenefits

Améliorez la gestion des performances dans le secteur de la construction grâce à des modèles de gestion des performances

Choisissez parmi diverses configurations de plateforme RH pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de construction

Simplifiez le traitement des salaires et la gestion des documents pour intégrer rapidement les nouveaux employés dans les projets de construction

Limitations de TriNet Zenefits

La navigation n'est pas très intuitive et il faut du temps pour l'apprendre

TriNet Zenefits - Prix

Les services essentiels : 8 $ par employé et par mois

: 8 $ par employé et par mois Croissance : 16 $ par employé et par mois

: 16 $ par employé et par mois Zen : 27 $ par employé et par mois

TriNet Zenefits ratings and reviews (en anglais)

G2: 3.9/5 (460+ avis)

3.9/5 (460+ avis) Capterra: 4.2/5 (800+ avis)

Streamline Construction HR Software Management with ClickUp (gestion simplifiée des ressources humaines dans le secteur de la construction)

La gestion des processus RH est fastidieuse pour les entreprises de construction, mais pas lorsque vous disposez du meilleur logiciel RH pour vous aider.

Vous pouvez automatiser et rationaliser la plupart de vos opérations, telles que le suivi des heures de travail des employés, la gestion de la paie et la simplification des exigences de conformité. L'avantage de ce logiciel est que vous pouvez personnaliser ses fonctionnalités en fonction de vos besoins. L'outil de recherche humaine de ClickUp est un logiciel RH tout-en-un qui rationalise l'administration du personnel grâce à la gestion automatisée des salaires et au suivi des performances. Vous pouvez également utiliser l'outil HR modèles d'évaluation des performances pour simplifier davantage le processus.

Les quotidien d'un directeur des ressources humaines est pleine de défis. Cependant, avec les bons outils, vous pouvez retenir les employés talentueux et d'améliorer l'efficacité globale de leur gestion. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et bénéficiez d'une gestion rapide et sans effort des ressources humaines dans le secteur de la construction.