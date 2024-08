Exemples de manuels de l'employé et bonnes pratiques pour les équipes RH

Un manuel de l'employé est un guide de référence complet décrivant les politiques, les procédures et les attentes des employés de votre entreprise. Il permet de s'assurer que tous les membres du personnel, quel que soit leur lieu de travail, comprennent les règles relatives à des éléments tels que la propriété intellectuelle et les protocoles de sécurité.

Il s'agit d'un accord par lequel votre Équipe RH met en place des processus ou "règles de base" pour un environnement de travail productif et positif. Les nouvelles recrues et les employés en poste peuvent utiliser ce manuel comme ressource centrale.

Le manuel explique le but de leur travail, en leur fournissant les informations nécessaires sur la manière de se comporter et de gérer leur travail quotidien. De nombreux manuels comprennent également des procédures opératoires normalisées (SOP) qui fournissent des instructions spécifiques sur la manière de faire les choses terminées de manière efficace.

Bien qu'elles ne constituent pas le matériel de lecture le plus captivant, elles jouent un rôle crucial dans le paramétrage du ton et de la culture d'un lieu de travail.

En outre, un manuel bien conçu peut contribuer à atténuer les malentendus et les problèmes juridiques potentiels. En exposant clairement les politiques de l'entreprise, on évite toute confusion sur les droits des salariés et les attentes de l'entreprise, ce qui favorise l'instauration d'un environnement de travail harmonieux.

Cet article a pour but de vous guider dans la création d'un manuel d'entreprise de qualité manuel de l'employé qui fournit des orientations claires avec un peu de caractère et de chaleur dans le mélange. Nous explorerons des exemples créatifs de manuel de l'employé que vous pouvez adapter à votre organisation.

C'est parti !

Qu'est-ce qui fait un bon manuel de l'employé ?

Il est facile de considérer le manuel de l'employé comme un règlement ennuyeux. Mais c'est bien plus que cela. Il s'agit d'un document fondamental qui donne le paramètre de la culture de votre entreprise et informe les employés de leurs droits et devoirs rôles et responsabilités ce qui permet de réduire le chaos et de renforcer la cohésion au sein de l'organisation.

Les fonctionnalités clés d'un manuel de l'employé idéal

Un bon manuel de l'employé commence par présenter la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise, afin d'aider les employés à comprendre l'objectif de leur travail.

Le manuel de votre entreprise doit couvrir de manière claire et concise toutes les politiques nécessaires sur le lieu de travail, y compris des sujets tels que les heures de travail, la rémunération et les avantages sociaux, les politiques en matière de congés, le code de conduite et des politiques de lutte contre la discrimination.

Elle doit également faire preuve de transparence quant aux attentes et aux procédures, tout en veillant à respecter les lois et réglementations du travail en vigueur.

$$$a Qualités d'un excellent manuel

Un manuel complet garantit que vos employés disposent de toutes les informations dont ils ont besoin en un seul endroit, ce qui réduit la confusion et rationalise la communication.

Les fonctionnalités suivantes sont indispensables à la rédaction d'un manuel de l'employé :

Exhaustivité: Veillez à ce que le manuel couvre tous les sujets importants, en ne laissant aucune information de côté

Veillez à ce que le manuel couvre tous les sujets importants, en ne laissant aucune information de côté **Effacées : évitez le jargon et utilisez un langage clair et concis, facile à comprendre pour tout le monde

**Transparence : créez une communication ouverte afin d'instaurer un climat de confiance avec vos employés

Accessibilité: Organisez l'information de manière logique, fournissez une table des matières et un index pour faciliter la navigation, et rendez les copies numériques facilement accessibles

Organisez l'information de manière logique, fournissez une table des matières et un index pour faciliter la navigation, et rendez les copies numériques facilement accessibles Mises à jour régulières: Révisez et mettez à jour le manuel régulièrement pour refléter tout changement dans les politiques de l'entreprise, les avantages ou les exigences légales

Révisez et mettez à jour le manuel régulièrement pour refléter tout changement dans les politiques de l'entreprise, les avantages ou les exigences légales Contenu exploitable: Se concentrer sur l'inclusion d'informations pratiques et quotidiennes que les employés peuvent utiliser dans leur travail et dans leur processus de prise de décision

Ces fonctionnalités rendent votre manuel de l'employé précieux, aidant les employés à comprendre leurs rôles et à contribuer à la réussite de votre entreprise.

Examinons maintenant les éléments essentiels sans lesquels un manuel de l'employé reste incomplet.

Composantes clés d'un manuel de l'employé

Ne détestez-vous pas, alors que vous êtes en train de lire un bon thriller, de vous apercevoir que les dernières pages ont été arrachées ? Les mystères incomplets et non résolus vous laissent avec des questions frustrantes et sans réponse.

Votre manuel du salarié ne devrait pas être un tel mystère. Vous avez besoin d'un document complet qui guide correctement le personnel de votre entreprise. Pour ce faire, vous devez comprendre les éléments clés d'un bon manuel.

Voici les aspects à ne pas négliger lors de la rédaction d'un manuel de l'employé.

Processus d'intégration

Faire une bonne première impression aux nouveaux employés dépend de la manière dont vous avez défini le processus d'intégration processus d'intégration dans votre manuel de l'employé.

La décomposition du processus d'intégration en étapes simples et réalisables aide les nouveaux employés à comprendre leurs tâches quotidiennes ou hebdomadaires. L'intégration d'un employé peut comprendre la réunion avec ses collègues, la participation à des réunions de travail, l'organisation d'une conférence de presse, la participation à une réunion d'information, etc la formation des employés des sessions, de se familiariser avec les outils et les procédures de l'entreprise et de comprendre leur rôle.

Un petit conseil : Ne vous contentez pas de dresser une liste de tâches ; expliquez l'objectif des différentes activités et reliez-les à la compréhension globale de la mission et des objectifs de l'entreprise.

Par ailleurs, mettez en avant les ressources de l'entreprise, établissez des systèmes de jumelage et offrez une assistance en matière de ressources humaines afin que les nouveaux employés sachent à qui s'adresser en cas de questions ou de problèmes. Les nouveaux employés se sentent ainsi assistés dès le premier jour.

Détails de l'emploi

Le manuel de l'employé doit communiquer tous les aspects de l'emploi. Les détails du manuel de l'employé contiennent normalement des informations telles que les procédures de performance et de licenciement.

Vous pouvez également inclure le processus de l'évaluation des performances et expliquer le cycle d'évaluation, en aidant vos employés à saisir l'importance de l'engagement des salariés et de l'évolution de leur carrière.

Un petit conseil : Si votre entreprise fait appel à des travailleurs contractuels, précisez les conditions spécifiques de leur emploi, y compris la durée du contrat et les éventuelles procédures de renouvellement.

Vous pouvez ajouter un module complémentaire sur le concept d'emploi à volonté (s'il est applicable dans votre emplacement) et sur les droits de l'employeur et de l'employé de mettre fin à l'emploi à tout moment.

Ces détails clés garantissent que vos employés comprennent sans ambiguïté leurs droits et leurs responsabilités.

Santé et sécurité

L'une des fonctions essentielles de votre manuel de l'employé est de créer un environnement de travail sûr pour votre personnel. Vous le faites en mettant en avant votre validation du bien-être des employés et en décrivant les protocoles clés en matière de santé et de sécurité.

Le manuel présente tous les aspects de la réglementation de l'administration de la santé et de la sécurité au travail. Mentionnez les procédures de sécurité spécifiques à votre secteur d'activité et soulignez l'engagement de votre entreprise à les respecter.

De plus, en fournissant des directives claires sur la prévention et le rapport des accidents du travail, vous aidez vos employés à comprendre les procédures d'urgence.

Dans cette section de votre manuel, vous pouvez également établir une politique de tolérance zéro à l'égard de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail. Décrivez les procédures de rapports et les ressources disponibles pour minimiser l'occurrence de tels incidents.

Avantages et rémunération

Quels types de récompenses les salariés peuvent-ils attendre en échange de leur travail ? Votre manuel de l'employé doit fournir un aperçu clair de la rémunération et des avantages sociaux de votre entreprise.

Cela vous permet d'expliquer comment votre entreprise gère les rémunérations. Il peut s'agir des lois qui régissent les salaires et les traitements, y compris la structure des primes ou des commissions disponibles dans votre entreprise.

Vous pouvez également ajouter des politiques sur la rémunération des heures supplémentaires, y compris les conditions d'éligibilité, les méthodes de calcul et les procédures d'approbation.

En outre, l'inclusion d'un résumé détaillé des avantages sociaux offerts par votre entreprise permet de dissiper toute confusion et de donner à vos employés le sentiment d'être valorisés. Ces détails comprennent généralement des informations sur les types de congés (tels que les congés parentaux, les vacances et les congés de maladie), l'assurance maladie, l'assurance dentaire, les forfaits de retraite et d'autres avantages. N'oubliez pas de mentionner les ressources que vos employés peuvent utiliser pour obtenir plus d'informations.

Fournissez des informations achevées sur chaque avantage, telles que les critères d'admissibilité et les méthodes d'accumulation pour chaque type de congé que vous offrez.

Politiques du lieu de travail

Vous devez définir des paramètres clairs en matière de comportement professionnel au sein de votre entreprise. Commencez par décrire les différentes politiques qui guident les activités quotidiennes. Ensuite, réaffirmez la validation de votre entreprise en faveur d'une culture du lieu de travail diversifiée et inclusive et de politiques de non-discrimination.

Si votre entreprise emploie des télétravailleurs, consacrez une section aux attentes et aux lignes directrices relatives au travail à distance. Il s'agit généralement de protocoles de communication, de protocoles informatiques et du respect des horaires de travail quotidiens.

Pour atténuer les conflits d'intérêts, donnez des instructions claires à vos employés concernant les situations susceptibles de compromettre leur jugement professionnel.

Un bon manuel de l'employé souligne également l'importance de la sécurité des données et de la conformité. Établissez des règles appropriées pour éviter les failles de sécurité ou l'utilisation abusive des équipements de l'entreprise.

Outre ces sections primordiales, vous pouvez mettre en avant les politiques de formation et de développement, les codes vestimentaires, les politiques d'utilisation d'internet et des médias sociaux, ainsi que les règles relatives à la confidentialité des employés, à la protection des données personnelles et au règlement des griefs.

N'oubliez pas que votre manuel doit être adapté aux besoins et à la culture spécifiques de votre organisation et qu'il doit être régulièrement révisé et mis à jour pour garantir la conformité aux lois et réglementations en vigueur.

Exemples de manuels de l'employé dont vous pouvez vous inspirer

Maintenant que nous savons ce qui entre dans la composition d'un bon manuel de l'employé, explorons quelques exemples créatifs de manuels de l'employé.

1. Nordstrom

via S'élever avec Drew Il ne s'agit pas d'un règlement classique. Le manuel des employés de Nordstrom est une philosophie d'entreprise résumée en une seule phrase percutante : "Faites preuve de discernement dans toutes les situations. Il n'y aura pas de règles supplémentaires."

À faire, c'est trop beau pour être vrai ? Bien sûr, il existe des règles supplémentaires, mais la règle du bon jugement a la priorité. Ce principe fondamental donne aux employés les moyens de résoudre les problèmes et de créer une expérience client positive.

Par instance, les employés sont encouragés à faire preuve de discernement plutôt que de suivre un protocole rigide s'ils sont confrontés à une demande unique de la part d'un client. Cette flexibilité a permis à Nordstrom de cultiver des histoires de service à la clientèle exceptionnelles.

Bien que le manuel complet compte environ 7 500 mots, l'approche de Nordstrom en matière de travail montre qu'une communication efficace n'a pas besoin d'être achevée ou noyée dans les détails, tant que vous transmettez correctement ce qui est le plus important.

2. Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook)

via Airows Meta offre un exemple typique de ce à quoi doit ressembler un manuel axé sur la culture ; il peut donc être une grande source d'inspiration pour votre manuel.

Tout commence par un accueil chaleureux de la part du PDG Mark Zuckerberg en personne. Cela paramètre le ton amical du manuel et permet aux employés de se sentir valorisés.

Le manuel définit ensuite succinctement la mission, les principes fondamentaux et les attentes. Il n'y a pas de surcharge d'informations !

Il aborde également tous les sujets importants, tels que le respect des protocoles de sécurité, la protection des informations confidentielles, l'adoption de la diversité et de l'inclusion, et le fait d'apporter la bonne attitude et le bon état d'esprit au travail.

Ce qui fait vraiment briller le manuel de Meta, c'est qu'il s'agit d'un plan directeur non seulement pour les politiques, mais aussi pour la construction d'une communauté entière.

3. Valve

via Valve Le manuel des employés de Valve est plutôt une révolution ! Il jette le livre de règles et le remplace par une recette pour l'autonomie et l'innovation des employés.

Le manuel donne des conseils sur la manière dont les employés doivent sélectionner les projets, en les encourageant à réfléchir aux domaines dans lesquels ils peuvent offrir de la valeur et faire coïncider leurs passions.

Oubliez les hiérarchies rigides. Valve fonctionne avec une structure achevée. Cela signifie qu'il n'y a pas de gestionnaires ni de titres, et que les employés peuvent choisir les projets sur lesquels ils veulent travailler.

Un exemple illustratif est la section sur la prise de décision, où le manuel explique comment les décisions sont prises en recherchant les collègues les plus informés plutôt qu'en s'appuyant sur des managers ou des superviseurs.

Le manuel des employés de Valve offre un aperçu fascinant d'une culture d'entreprise qui rompt avec de nombreuses normes d'entreprise traditionnelles, en mettant l'accent sur l'autonomie, le retour d'information par les pairs et la flexibilité.

4. HubSpot

via HubSpot Le manuel "Culture Code" de HubSpot est une version profondément personnalisée de la culture et des valeurs de l'entreprise. Il ne se contente pas de présenter les politiques, il raconte l'histoire de l'entreprise. Contrairement aux manuels traditionnels, le manuel des employés de HubSpot est visuellement attrayant et rédigé sur un ton de discussion.

Le manuel énonce clairement les valeurs de l'entreprise, aidant les employés à aligner leurs actions sur les objectifs globaux de l'entreprise. Ces valeurs fondamentales sont résumées par le sigle HEART, qui signifie "Humble, Empathique, Adaptable, Remarquable et Transparent". Ces valeurs guident le comportement et la prise de décision des employés.

Conçue comme une série de 152 diapositives, elle transmet des faits clés sur la mission, la vision, les objectifs et les principes de HubSpot de manière ludique et engageante.

5. Netflix

via AirMason Vous cherchez un manuel qui va droit au but ? Ne cherchez pas plus loin que le manuel des employés de Netflix.

Souvent appelé "Netflix Culture Deck", il est réputé pour l'importance qu'il accorde à la liberté, à la responsabilité et à une culture de la haute performance.

La confiance est un élément important chez Netflix. Le manuel de l'entreprise encourage cette confiance en donnant beaucoup d'autonomie aux employés. Les règles concernant les dépenses, les vacances et les heures de travail sont minimes.

Le manuel ne s'attarde pas sur la manière de faire son travail, mais sur l'obtention d'excellents résultats. Cela permet aux employés d'être libres de faire preuve de créativité et de trouver la meilleure façon de relever les défis.

Le manuel de Netflix est un excellent exemple de création d'une culture d'entreprise forte et positive.

Poursuivez votre lecture si vous souhaitez vous inspirer de ces manuels et en créer un similaire pour vos employés.

Donner un aspect professionnel à votre manuel de l'employé

Un manuel du salarié doit avoir une apparence professionnelle tout en transmettant efficacement son message de transparence et d'assistance.

Voici quelques conseils pour faire en sorte que votre manuel soit aussi soigné que la culture de votre entreprise :

Disposition effacée et organisée: Optez pour une disposition claire et facile à parcourir et utilisez des titres, des sous-titres et des puces pour diviser le texte afin d'en faciliter la lecture

Optez pour une disposition claire et facile à parcourir et utilisez des titres, des sous-titres et des puces pour diviser le texte afin d'en faciliter la lecture Langage professionnel: Maintenez un ton professionnel tout au long du manuel. Évitez le jargon et utilisez des phrases claires pour faciliter la compréhension

Maintenez un ton professionnel tout au long du manuel. Évitez le jargon et utilisez des phrases claires pour faciliter la compréhension Des visuels appropriés: Inclure des icônes simples, des diagrammes ou des infographies pour découper le texte et représenter visuellement les informations clés

Vous pouvez créer un manuel professionnel à l'aide de ClickUp. nous allons vous montrer comment faire !

ClickUp : Votre boîte à outils tout-en-un pour les manuels

Utilisez ClickUp Docs avec des pages imbriquées et des options de style pour créer des manuels efficaces

Utiliser Documents ClickUp pour créer le meilleur manuel de l'employé !

Associé à de solides logiciel de manuel de l'employé avec ClickUp, vous pouvez gérer l'ensemble du processus de création du manuel, de la rédaction à la distribution.

L'outil vous permet, à vous et à votre équipe, de collaborer à la rédaction du manuel. Les membres de l'équipe peuvent rédiger des sections, suggérer des modifications en cours et laisser des commentaires directement dans le même document. Vous pouvez ajouter des widgets pour mettre à jour les flux de travail, modifier le statut des projets et attribuer des tâches, le tout dans votre éditeur de documents.

ClickUp Docs fournit un emplacement centralisé pour la création, la modification en cours et le stockage du manuel de l'employé. Cela garantit que tout le monde a accès à la version la plus récente du manuel. Grâce au contrôle de version avancé, vous pouvez contrôler qui a le droit d'afficher, de modifier ou de commenter le manuel de l'employé, en veillant à ce que les informations sensibles ne soient accessibles qu'au personnel auteur.

Les vues multiples de ClickUp Document vous permettent de mieux contrôler votre contenu. Vous pouvez choisir entre la vue Liste pour un aperçu direct, la vue Tableau pour une représentation visuelle de la progression, ou la vue Charge de travail pour suivre les contributions individuelles et d'équipe à la création du manuel.

Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas à le faire Vous n'avez pas à le faire tout seul. Tirer parti ClickUp Brain pour générer plusieurs ébauches de votre manuel avant de choisir la meilleure.

Demandez à ClickUp Brain de suggérer des sujets ou des sections qui devraient être inclus dans le manuel de l'employé. Ses capacités de traitement du langage naturel lui permettent de comprendre le contexte et de fournir des idées pertinentes basées sur les bonnes pratiques et les normes du secteur.

Pour des sections ou des sujets spécifiques, vous pouvez inviter ClickUp Brain à générer des ébauches ou des plans initiaux du contenu. Cela peut faire gagner du temps et fournir une base solide sur laquelle s'appuyer, plutôt que de partir de zéro.

Connectez les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec ClickUp Brain

En tirant parti des capacités de ClickUp Brain, vous pouvez rationaliser le processus de création de contenu pour votre manuel de l'employé, en veillant à ce qu'il soit complet, précis et aligné sur les besoins et la culture de votre organisation. Cependant, il est important de revoir et d'affiner le contenu généré pour s'assurer qu'il répond à vos exigences spécifiques et à votre ton.

ClickUp Brain peut même s'intégrer à ClickUp Docs, ce qui vous permet de créer une base de connaissances consultable pour votre manuel de l'employé. Il est ainsi plus facile pour les employés de trouver rapidement les informations pertinentes.

En outre, vous pouvez utiliser La fonctionnalité de hiérarchie de ClickUp pour organiser le contenu de votre manuel de manière logique, ce qui permet à vos employés de trouver plus facilement les informations dont ils ont besoin.

Nous ne sommes pas encore terminés ! Essayez Modèle de manuel de l'employé de ClickUp pour commencer à créer un manuel professionnel et soigné.

Ce modèle détaillé de politique d'entreprise est un document ClickUp préconstruit. Il est conçu pour permettre aux équipes RH de saisir des informations importantes sur l'entreprise dans une ressource professionnelle à partager avec leurs employés.

Ce modèle comprend les sections Normes de conduite, Politiques d'équipe et Code vestimentaire. Il fournit également des sections telles que les heures de travail, les aménagements ADA (Americans with Disabilities Act) et les politiques de communication, qui sont généralement négligées dans la plupart des manuels des employés.

Donnez à vos employés les moyens d'agir grâce à un manuel de l'employé

Pour que votre manuel de l'employé reste pertinent et efficace, il doit expliquer clairement les politiques, les attentes et les avantages de l'entreprise pour les nouveaux employés et les employés chevronnés.

Mettez régulièrement votre manuel à jour. Modifiez ou ajoutez de nouvelles informations pour refléter les changements dans les politiques de l'entreprise, les avantages offerts ou les réglementations légales.

Vous pouvez compter sur ClickUp Docs pour suivre vos révisions et vos mises à jour, ce qui facilite la maintenance d'un manuel dynamique sur la mission et la vision de votre entreprise. Tirez parti de ClickUp Brain pour créer un contenu authentique pour votre manuel. S'inscrire à ClickUp et commencez à élaborer le manuel que vos employés méritent !

FAQ communes

1. À faire pour structurer un manuel de l'employé ?

Un bon manuel de l'employé doit comprendre les éléments suivants :

La mission, la vision et les valeurs de l'entreprise

Les politiques relatives aux horaires de travail, aux avantages sociaux, au code vestimentaire, etc

Des explications et des procédures effacées

Un langage concis avec des titres, des sous-titres et des puces appropriés

2. À faire pour rédiger un bon manuel ?

Lors de la rédaction de votre manuel du salarié :

Utilisez un langage clair, concis et professionnel

Maintenez une disposition cohérente et organisée

Incluez des éléments visuels de manière stratégique, tels que des icônes et des diagrammes

Concentrez-vous sur la fourniture d'informations essentielles aux employés

3. Que doit contenir un manuel de l'employé ?

Un manuel de l'employé doit comprendre