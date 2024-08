10 meilleurs systèmes SIRH pour gérer l'administration du personnel en 2024

Lorsqu'une entreprise est en phase de croissance, la base de données des employés s'étoffe également, ce qui accroît les tâches administratives qui en découlent. Pour y faire face, il vous faut le bon SIRH (système d'information des ressources humaines).

Toutefois, compte tenu de l'encombrement du marché des SIRH, la recherche d'une solution répondant à des exigences spécifiques telles que l'évolutivité, la personnalisation et les capacités d'intégration peut prendre du temps et nécessiter des efforts.

Dans cet article, nous présenterons les dix meilleurs logiciels SIRH.

Nous examinerons leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et les évaluations des clients afin que vous trouviez la meilleure option numérique pour organiser et suivre vos employés, adaptée aux besoins de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un système SIRH ?

Le système d'information sur les ressources humaines (SIRH) est un système de gestion des ressources humaines Logiciel RH qui organise, stocke et récupère les données relatives aux employés en fonction des besoins.

Le logiciel intègre les fonctions RH de base telles que le recrutement, l'intégration, le traitement de la paie, l'administration des avantages sociaux, le suivi des présences et d'autres tâches administratives similaires dans une plateforme centralisée.

Les systèmes SIRH diffèrent des SGRH (système de gestion des ressources humaines), qui comprennent des fonctionnalités de gestion des talents et des performances.

Que faut-il rechercher dans les systèmes SIRH ?

Choisir le bon système SIRH pour votre entreprise peut s'avérer difficile. Commencez par évaluer si le SIRH est facile à paramétrer et à utiliser, s'il correspond à votre budget et s'il peut être personnalisé pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Voici quelques fonctionnalités indispensables à rechercher dans les systèmes SIRH :

Gestion de l'intégration : Un logiciel SIRH idéal devrait rationaliser le processus d'intégration en fournissant aux nouveaux employés les documents et la formation nécessaires

Un logiciel SIRH idéal devrait rationaliser le processus d'intégration en fournissant aux nouveaux employés les documents et la formation nécessaires Gestion de la base de données: Elle doit éliminer le besoin de dossiers personnels volumineux et permettre un accès rapide aux données pertinentes par le biais de fichiers numériques

Elle doit éliminer le besoin de dossiers personnels volumineux et permettre un accès rapide aux données pertinentes par le biais de fichiers numériques Rapports et analyses: Recherchez des systèmes SIRH qui offrent des tableaux de bord personnalisables et des fonctionnalités de rapports pour le contrôle et le suiviICP RH et des indicateurs cruciaux pour l'entreprise

Recherchez des systèmes SIRH qui offrent des tableaux de bord personnalisables et des fonctionnalités de rapports pour le contrôle et le suiviICP RH et des indicateurs cruciaux pour l'entreprise Gestion de la paie: Le logiciel doit rationaliser et automatiser la gestion de la paie et produire les documents fiscaux appropriés au bon moment

Le logiciel doit rationaliser et automatiser la gestion de la paie et produire les documents fiscaux appropriés au bon moment Suivi des présences: Le système de gestion des ressources humaines doit inclure des fonctionnalités de gestion des congés et des présences afin d'assurer la visibilité des équipes et des présences des employés

Le système de gestion des ressources humaines doit inclure des fonctionnalités de gestion des congés et des présences afin d'assurer la visibilité des équipes et des présences des employés Accessibilité mobile: Recherchez des systèmes SIRH qui offrent une application mobile dédiée ; avoir les données à portée de main et facilement accessibles vous donne la liberté de gérer votre main-d'œuvre de n'importe où

Plongeons dans les meilleurs systèmes SIRH disponibles.

10 meilleurs systèmes SIRH à utiliser en 2024

Voici nos dix premiers choix pour le meilleur logiciel SIRH qui offre des solutions sur mesure pour les besoins spécifiques de votre entreprise :

1. ClickUp

gérer l'administration du personnel de manière transparente avec les plus de 15 affichages de ClickUp_

ClickUp est un logiciel tout-en-un de plate-forme de gestion de projet avec une suite robuste et hautement personnalisable d'outils de gestion de projet Outils pour l'équipe RH . Avec plus de 1000 intégrations à des logiciels d'entreprise populaires et des centaines de fonctionnalités RH personnalisables, ClickUp aide à simplifier la gestion des personnes et à rationaliser les opérations pour une croissance sans effort de l'entreprise.

De plus, ClickUp offre plus de 15 façons de visualiser votre personnel et vos opérations, y compris :

Vue Tableur: pour gérer toutes les données relatives aux employés dans une installation semblable à celle d'une feuille de calcul

pour gérer toutes les données relatives aux employés dans une installation semblable à celle d'une feuille de calcul Vue Liste: avec de multiples options de regroupement, de tri et de filtrage

avec de multiples options de regroupement, de tri et de filtrage **Vue formulaire : pour recueillir des commentaires et des sondages et les transformer en une liste de tâches exploitables

**Charge de travail : pour contrôler la charge de travail et les activités de chaque employé

**Affichage du calendrier : avec des options de planification pour les équipes, les réunions virtuelles et les congés

Utilisation Documents ClickUp pour stocker les dossiers des employés, tels que les guides de l'employé, les supports de formation, les checklists d'intégration et les politiques internes.

Ajoutez des champs personnalisés à n'importe quel affichage pour suivre les informations relatives aux employés ou aux candidats, ajoutez des pièces jointes pour les documents, des liens pour les ressources externes, et bien plus encore.

ClickUp offre également des centaines d'outils de gestion des ressources humaines modèles RH gratuits si vous souhaitez concevoir autre chose qu'un manuel de l'employé ou une processus d'entreprise .

Accélérez le processus d'intégration des nouveaux employés, en permettant à vos nouvelles recrues de découvrir l'entreprise plus rapidement et de commencer à avoir un impact dans leur travail.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/b56a8b5-600.png Le modèle de document sur les processus d'entreprise de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à gérer les processus de votre entreprise en un seul endroit.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14981&\_gl=1\*1k7f9v8\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Modèle à télécharger /$$$cta/

Utilisez des tableaux de bord intuitifs et des Objectifs ClickUp pour suivre les jalons et autres indicateurs de croissance et de développement des employés. Tirer parti l'automatisation dans ClickUp pour créer des tâches, les assigner, insérer des commentaires, modifier le statut des tâches, etc.

ClickUp dispose également de tableaux de bord personnalisables, très visuels et encourageants collaboration en temps réel entre tous les acteurs concernés.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Obtenez des réponses instantanées et précises basées sur le contexte de toutes les tâches liées aux RH au sein de la plateforme et connectées à celle-ci avec ClickUp Brain

ClickUp Brain: Résumez des notes de réunion, réécrivez des modules de formation ou révisez rapidement un texte pour en vérifier la grammaire

Résumez des notes de réunion, réécrivez des modules de formation ou révisez rapidement un texte pour en vérifier la grammaire ClickUp Forms: Créer des formulaires pour les RHles commentaires des employés des sondages, des enquêtes de satisfaction, des flux de travail pour les évaluations internes, etc

Créer des formulaires pour les RHles commentaires des employés des sondages, des enquêtes de satisfaction, des flux de travail pour les évaluations internes, etc Modèles intégrés: Utilisez des modèles pour les processus RH de base, notamment l'évaluation des performances,gestion de base de données,réunions 1:1etgestion des salaires *ClickUp Chat: Collaboration en temps réel entre les parties prenantes à l'aide deClickUp Chat afficher

Utilisez des modèles pour les processus RH de base, notamment l'évaluation des performances,gestion de base de données,réunions 1:1etgestion des salaires *ClickUp Chat: Collaboration en temps réel entre les parties prenantes à l'aide deClickUp Chat afficher Tableaux de bord ClickUp: Utilisez plus de 50 widgets pour gérer les données du département RH, telles que les délais d'embauche, les positions occupées et les performances de l'équipe RH

Utilisez plus de 50 widgets pour gérer les données du département RH, telles que les délais d'embauche, les positions occupées et les performances de l'équipe RH ClickUp Whiteboards: Transformez les idées de votre équipe en flux de travail exploitables en utilisant les outils de gestion des ressources humainesTableaux blancs ClickUp. Organiser les tâches, rationaliser les processus RH, mesurer les performances des employés, etc.

Limites de ClickUp

Les débutants estiment que la courbe d'apprentissage est un peu raide en raison du grand nombre de fonctionnalités

Fonctionnalité limitée sur mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9836+ commentaires)

4.7/5 (9836+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4009+ commentaires)

2. Deel

via Deel Portail des personnes de Deel avec les détails individuels des employés Deel est une solution SIRH qui convient aux entreprises de toutes tailles. Elle dispose d'une interface utilisateur intuitive et de fonctions RH personnalisables comme la paie, l'administration des avantages sociaux, les présences, etc.

Ce système SIRH offre un référentiel centralisé pour le stockage des données du personnel en un seul emplacement, ce qui permet un accès rapide et facile depuis n'importe où.

Si vous gérez une main-d'œuvre mondiale, Deel peut facilement naviguer dans les complexités de la gestion des entreprises internationales. Il offre une API robuste pour la personnalisation des intégrations et l'automatisation à l'échelle.

De plus, ce système de gestion des ressources humaines peut gérer la conformité avec les réglementations locales et internationales en matière d'emploi, de sorte que vous n'ayez jamais à vous soucier de votre main-d'œuvre internationale.

Deel meilleures fonctionnalités

Affichez les salaires, les avantages et les dépenses des employés en un seul endroit

Paramétrer les paramètres des employés avec les forfaits de retraite, l'assurance maladie ou les allocations locales

Rationaliser l'intégration des employés grâce à des diagrammes organisationnels et des flux de travail prédéfinis

Automatisation du calcul de la paie, des déductions et des retenues fiscales

Si vous embauchez des employés dans le monde entier, vous pouvez bénéficier des services EOR et PEO avec des fonctionnalités telles que le traitement de la paie, la conformité, la gestion des contrats et les remboursements de frais

Assistance en matière de visa, d'immigration, d'avantages sociaux localisés et de gestion des capitaux propres à l'échelle mondiale pour l'ensemble de votre main-d'œuvre distribuée

Limites de Deel

Options d'intégration et de personnalisation limitées

Pas d'application mobile dédiée

À ne fait pas de conseils fiscaux aux télétravailleurs travaillant avec des entreprises externes

Prix de Deel

Tarification personnalisée

Deel évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (2329+ commentaires)

4.8/5 (2329+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (523+ commentaires)

3. Paycor

via PaycorPaycor est un système SIRH complet basé sur le cloud, doté d'une interface utilisateur épurée et intuitive. Il facilite les fonctions RH essentielles et les flux de travail administratifs banals en les automatisant et en faisant gagner du temps à vos équipes RH.

Ce logiciel est hautement configurable et s'adapte facilement aux besoins uniques de votre entreprise. Qu'il s'agisse de l'intégration, du traitement de la paie ou de la gestion des employés, Paycor peut rationaliser les opérations, de l'embauche au suivi et à l'optimisation de votre main-d'œuvre.

Paycor fournit une base de données d'information unifiée, permettant aux entreprises de se passer de papier grâce à des solutions de documents et de formulaires numériques.

Meilleures fonctionnalités de Paycor

Simplification de l'intégration grâce à un système de suivi des candidats et à des fonctionnalités permettant d'afficher les offres d'emploi et d'intégrer les nouveaux employés, le tout sur une seule et même plateforme

Automatisez le calcul des salaires et des impôts, la déclaration ponctuelle des revenus et d'autres tâches administratives

Utilisez l'outil propriétaire de rapports et de conformité ACA pour aider à préparer, générer et déposer des formulaires tels que 1094-C et 1095-C pour la conformité des avantages sociaux

Personnalisez les tableaux de bord et les modèles de rapports préconstruits pour visualiser facilement les problèmes actuels liés à la main-d'œuvre et les tendances du marché

Limites de Paycor

La mise en œuvre peut être un peu délicate

L'application mobile n'est pas entièrement optimisée

La fonctionnalité de rapports personnalisés manque de personnalisation et de convivialité

Prix de Paycor

Tarification personnalisée

G2: 4.0/5 (715+ commentaires)

4.0/5 (715+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (2750+ commentaires)

4. Ondulation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/rippling.png Ondulation /$$$img/

via OndulationOndulation est un système d'information mondial sur les ressources humaines basé sur le cloud qui vous permet de gérer et d'automatiser les opérations de main-d'œuvre à l'échelle mondiale, de l'accueil des employés à leur cessation d'emploi.

Le logiciel localise dynamiquement tout en fonction de l'emplacement des employés - des champs et des documents aux devises. Les paramètres de Rippling se distinguent par ses fonctions intégrées de gestion des applications et des appareils qui assistent les besoins d'une main-d'œuvre à distance.

Vous pouvez procéder à l'affiliation à l'assurance maladie, envoyer des lettres d'offre, vérifier les antécédents, gérer la paperasserie pour les nouveaux employés, ajouter des travailleurs à la liste de paie, et bien d'autres choses encore, tout au long du cycle de vie des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Utiliser des espaces de collecte de données centralisés pour collecter, stocker et accéder aux informations sur les employés en un clic

Désactiver automatiquement les comptes, les mots de passe, les contrôles utilisateurs et la propriété des appareils des ex-employés lorsqu'ils quittent l'entreprise

Personnaliser les options de rapports grâce à des modèles intégrés et des éléments de visualisation des données

Automatisation de la génération de lettres d'offre, des vérifications globales des antécédents et de la paperasserie des nouveaux employés pour rationaliser les processus RH

Effectuez automatiquement les calculs de paie, les déductions et les déclarations fiscales en synchronisation avec les lois régionales sur la conformité de la paie

Gestion flexible des heures et des présences pour vos employés indépendants, contractuels ou rémunérés à l'heure

Limites de l'effet d'entraînement

Les fonctionnalités d'évaluation des performances et d'approbation des congés payés peuvent être améliorées

Manque de détails dans les diagrammes organisationnels et les fiches de paie

Prix de Rippling

À partir de 8 $ par mois et par utilisateur

Evaluations et critiques de Rippling

G2: 4.8/5 (2276+ commentaires)

4.8/5 (2276+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (3029+ avis)

5. Gusto

via GustoGusto est un système SIRH facile à utiliser et flexible qui aide les professionnels des ressources humaines à gérer les informations sur les employés, la paie, les avantages sociaux, 401[k], l'indemnisation des accidents du travail, et plus encore, à partir d'un seul tableau de bord.

La solution basée sur le cloud de Gusto aide à gérer l'onboarding, l'engagement des employés, la rémunération et l'assurance.

Gusto offre en outre des outils de paie étendus qui permettent une expérience transparente dans la rémunération des employés et des entrepreneurs. Vous pouvez également classer, signer, faxer et conserver tous vos documents de manière électronique à partir de votre tableau de bord Gusto.

De plus, il facilite la capacité des employés à optimiser les chèques de paie via des outils financiers gratuits, tels que les paiements dématérialisés via Gusto Wallet et les cartes de débit.

Gusto meilleures fonctionnalités

Profitez d'un nombre illimité de cycles de paie sans frais supplémentaires, automatisez les paiements par dépôt direct, les déductions, les déclarations fiscales et les paiements aux entrepreneurs internationaux

Personnalisez les checklists d'intégration, la signature électronique, le stockage de documents et les modèles de lettres d'offre sur mesure pour une intégration transparente

Accédez à des outils de rapports conviviaux et à une galerie de modèles de rapports pour le suivi du temps, des performances et de la paie

Adapter les forfaits d'avantages sociaux, y compris les forfaits optionnels pour l'optique, les soins dentaires, la retraite, les HSA et FSA, l'indemnisation des accidents du travail et les indemnités de déplacement

Suivi du temps sur mobile avec géolocalisation, alertes sur les heures supplémentaires, automatisation de l'approbation des demandes de congés, suivi des PTO, etc

Limites de Gusto

Les politiques de vacances doivent être améliorées

Manque de fonctionnalités flexibles de calendrier et de gestion des tâches

Prix de Gusto

Simple: 40 $ par mois + 6 $ par employé

40 $ par mois + 6 $ par employé Plus: 80 $ par mois + 12 $ par employé

80 $ par mois + 12 $ par employé Premium:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (1883+ commentaires)

4.5/5 (1883+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (3812+ commentaires)

6. Arcoro

via ArcoroArcoro propose un système modulaire d'information sur les ressources humaines conçu pour rationaliser et automatiser les tâches liées aux ressources humaines pour les entreprises de construction.

Ce logiciel RH comprend des fonctionnalités pour l'acquisition de talents, l'onboarding, la gestion des dossiers des employés et la gestion de la conformité en accord avec les réglementations DOT et fédérales spécifiques à l'industrie.

Arcoro meilleures fonctionnalités

Bénéficiez d'un hub centralisé pour la gestion des données et des dossiers des employés

Gestion des coûts de main-d'œuvre et de la planification des effectifs pour maximiser l'allocation des ressources et améliorer l'efficacité des projets

Module de gestion des avantages sociaux facile à utiliser, intégré avec plus de 300 partenaires, y compris les principaux assureurs, fournisseurs prestataires, ERP et autresLogiciel SGRH* Gérer les fonctions d'enregistrement et de départ des employés sur site avec la possibilité de vérifier leur état de santé à l'aide des questions posées sur le portail d'enregistrement

Suivi du temps et des présences pour une paie précise, une tenue des dossiers à toute épreuve et des rapports de conformité

Exploiter les forfaits de réussite pour identifier et développer les futurs dirigeants au sein de l'organisation

Limites d'Arcoro

Le logiciel n'est pas idéal pour les entreprises dont les effectifs fluctuent

Arcoro dispose d'une application mobile mais dont les fonctions sont limitées

Les fonctionnalités de rapports du côté de la performance et des dépenses sont minimes

Prix d'Arcoro

Prix personnalisé

G2: 3.9/5 (89+ commentaires)

3.9/5 (89+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (101+ commentaires)

7. Juste des œuvres

via Travaux d'intérêt généralJuste des œuvres est l'un des systèmes RH complets et conviviaux qui offre des services PEO et de paie supplémentaires. La plateforme fonctionne comme un hub centralisé permettant aux professionnels des RH de stocker, d'organiser et de gérer efficacement les informations relatives aux employés, avec une assistance 24/7 de la part des consultants en RH.

Justworks offre un emplacement central pour stocker et distribuer les documents essentiels, notamment les manuels de formation, les contrats de travail et les rapports de performance. Cette fonctionnalité garantit la sécurité de vos données et élimine le besoin de documents physiques.

Les meilleures fonctionnalités de Justworks

Profitez de fonctionnalités telles que la gestion du manuel de l'employé, la signature électronique, la génération automatisée de lettres d'offre, les modèles de politiques, etc. pour l'intégration

Conformité transparente avec les lois fédérales, nationales et locales, ainsi que l'automatisation des déclarations de salaires, y compris les formulaires W-2, 1099, 940 et 941 par voie électronique

Automatisation du suivi du temps des employés avec synchronisation de la paie, alignement sur les règles relatives aux heures supplémentaires et aux pauses, combinée à des capacités de géofencing

Des tableaux de bord personnalisés et des modèles prédéfinis pour rationaliser les informations sur les demandes de congés payés, les statuts de formation et le recensement de l'entreprise, intégrés à des logiciels tels que QuickBooks et Xero

Portail en libre-service pour les employés, leur permettant de mettre à jour leurs informations personnelles, d'afficher les fiches de paie et les formulaires fiscaux, et de s'inscrire aux avantages sociaux

Limites de Justworks

Les rapports sur la paie sont compliqués et déroutants pour les services des ressources humaines

Les remboursements de frais récurrents doivent être programmés manuellement

Prix de Justworks

Basic: 59 $ par mois et par employé

59 $ par mois et par employé Plus:99 $ par mois par employé

G2: 4.6/5 (435+ commentaires)

4.6/5 (435+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (718+ avis)

8. Remofirst

via RemofirstRemofirst est un logiciel SIRH de premier plan destiné aux petites entreprises dont les équipes travaillent à distance. Ce logiciel vous aide à payer vos employés à temps et dans leur devise locale. Il vous aide également à diversifier les offres et les avantages offerts à votre personnel, quel que soit l'emplacement de vos employés.

L'une de ses meilleures fonctionnalités est son module Employer-of-Record [EOR]. Embarquez des travailleurs à distance et de nouveaux entrepreneurs sans vous soucier des exigences en matière de fiscalité et de conformité dans le pays d'Accueil.

Les meilleures fonctionnalités de Remofirst

Un hub centralisé pour les tâches liées aux ressources humaines et à la gestion du capital humain

Utilisez le module EOR pour recruter les meilleurs talents internationaux sans vous soucier des lois locales en matière de salaires, d'impôts, de travail et de conformité

Paie multidevise pour les entrepreneurs en USD, EUR, GBP, CAD ou SGD

Accès à RemoHealth, un forfait personnalisé d'assurance maladie privée mondiale, comprenant une couverture exceptionnelle pour les soins dentaires, les ordonnances et la vue

Rationalisation du processus d'intégration le jour même dans plus de 180+ pays

Fournir des contrats de freelance conformes à la législation locale, ce qui est vital pour les entreprises qui souhaitent éviter les amendes et autres pénalités dues à une classification erronée

Limites de Remofirst

La courbe d'apprentissage est abrupte et il n'y a pratiquement pas de documentation ou de ressources disponibles sur le web

Absence de fonctionnalités telles que la gestion de la performance et de la rémunération

Prix de Remofirst

Employeur officiel: 199 $ par personne et par mois

199 $ par personne et par mois Entrepreneur: 25 $ par personne et par mois

Remofirst évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (59+ reviews)

4.3/5 (59+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

9. Eddy

via EddyEddy est un logiciel SIRH tout-en-un destiné aux petites entreprises, qui leur permet d'embaucher, de gérer et de rémunérer leurs employés grâce à un système inclusif.

La plate-forme offre des outils robustes pour les effectifs de première ligne sans bureau qui rationalisent les tâches et les processus RH et simplifient l'expérience des employés.

En outre, le système de paie à service complet d'Eddy permet de gagner un temps précieux pour les RH et de réduire les erreurs de paie tout en se conformant à des lois et des délais compliqués.

Les meilleures fonctionnalités d'Eddy

Permettre aux nouveaux employés d'achever le processus d'intégration avant leur premier jour grâce à l'intégration pilotée par l'employé

Stockage cloud des documents et organisation avec des diagrammes d'organisation et un annuaire des employés

Des forfaits de congés payés personnalisables qui répondent aux besoins des petites entreprises

Suivi du temps des employés, maintenance des feuilles de temps organisées et génération de rapports sur les congés avec une application mobile de suivi du temps

Limites d'Eddy

Il n'est pas possible de soumettre plusieurs demandes de congés en une seule journée

Absence de communication intégrée qui pourrait aider les employés à contacter les RH, ce qui nuit à l'expérience globale de l'employé

Prix d'Eddy

Essai gratuit disponible

Forfaits à partir de 6 $ par mois et par personne

Évaluations et critiques d'Eddy

G2: 4.7/5 (67+ commentaires)

4.7/5 (67+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (41+ avis)

10. HiBob

via HiBobHiBob hiBob, ou Bob, est l'un des principaux systèmes SIRH. Il alimente la productivité, l'engagement et la fidélisation des employés grâce à divers modules adaptatifs et flux de travail pour la main-d'œuvre moderne.

Automatisez tout, de l'intégration à la paie, avec des cycles d'approbation rationalisés. Assurez le suivi des heures de travail, des présences et des congés des employés en un seul endroit central. Achevez la paie en trois étapes, en garantissant l'exactitude et l'établissement de rapports en temps voulu au fournisseur, prestataire.

HiBob meilleures fonctionnalités

Accédez à la gestion des données des employés et obtenez des informations sur les effectifs de l'entreprise pour une gestion efficace du personnel via le Hub de documents

Automatisation du processus de bout en bout pour des cycles d'approbation rationalisés liés aux principales fonctions RH, telles que l'intégration, la présence, la paie et les avantages sociaux

Centraliser le suivi des performances des employés, des heures travaillées, des présences et des congés

Automatisation de l'ensemble du cycle de paie en trois étapes, de la collecte des données de paie à la vérification de leur exactitude et à l'envoi d'un rapport au fournisseur, prestataire

Suivi des avantages sociaux en cours et actifs pour les employés, ainsi que personnalisation de nouveaux avantages sociaux

Fonctionnalité de rapports permettant aux employés d'alerter discrètement le personnel des ressources humaines en cas de mauvais comportement sur le lieu de travail

Limites de HiBob

Les sondages d'entreprise et le module de feedback des employés pourraient être améliorés

Pour de nombreuses fonctions, il n'est pas possible de télécharger des documents externes [c.-à-d. Excel, PDF, etc

Prix de HiBob

Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (777+ commentaires)

4.5/5 (777+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (136+ commentaires)

Rationaliser l'administration du personnel avec le meilleur logiciel SIRH

Si vous recherchez les meilleurs moyens de gérer les données relatives aux employés, les logiciels SIRH vous aident à répondre à tous vos besoins.

Notre liste complète des 10 meilleurs systèmes SIRH devrait vous aider, mais nous pensons que vous avez un avantage supplémentaire avec ClickUp !

Parmi des centaines de modèles RH gratuits avec des fonctionnalités liées à l'onboarding, la définition d'objectifs le développement des talents, normalisation des processus clickUp est une plateforme tout-en-un qui vous permet de rationaliser vos processus RH associés à la gestion des données des employés et au-delà.

De plus, ClickUp est un logiciel rentable. Accédez à des tâches illimitées, ajoutez un nombre quelconque de parties prenantes, planifiez et gérez vos projets avec des Tableaux blancs créer et visualiser les exigences d'un projet à l'aide de Documents stockent environ 100 Mo de données, et bien plus encore, grâce à la technologie de ClickUp Free Forever Le forfait.

Pour voir comment la plateforme assiste vos besoins en RH, créez un compte ClickUp gratuit aujourd'hui !