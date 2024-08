10 Logiciel de gestion de la construction pour les petites entreprises en 2024

Le bon logiciel fait toute la différence lorsqu'il s'agit de la capacité des membres de votre équipe à se concentrer sur leur rôle, à simplifier les tâches simples et à gérer leur temps. C'est particulièrement vrai dans le secteur de la construction, où il est essentiel d'optimiser les talents de votre équipe sur les projets de construction sur le terrain.

Il existe une multitude d'outils pour relever ce défi, mais nombre d'entre eux sont conçus pour les grandes entreprises aux poches bien garnies. La solution ? La construction logiciel de gestion de projet créé pour les petites entreprises. Un outil tout aussi puissant, adapté à vos besoins, à vos objectifs et à votre budget.

Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats plus rapidement, nous avons compilé une liste des meilleures solutions pour les petites entreprises à la recherche du bon logiciel de gestion de projet de construction. Nous comparerons les principales fonctionnalités, les limites, les prix, les critiques et plus encore pour vous aider à prendre la décision la plus éclairée pour les besoins de votre petite entreprise. 🧰

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet de construction pour les petites entreprises ?

Le logiciel de gestion de la construction est tout outil ou app qui permet aux équipes de comprendre leurs objectifs, les calendriers, les délais et les exigences. Ces applications utilisent des fonctions de gestion de projet populaires (que vous connaissez peut-être déjà et que vous aimez) pour s'assurer que les équipes ont le bon budget, les ressources et les matériaux prêts.

Les meilleurs outils de gestion de la construction offrent aux chefs de projet un lieu de travail collaboratif lorsqu'ils sont en déplacement - une plateforme en ligne pour superviser leurs processus commerciaux, la sécurité, les budgets, les rapports et la communication avec les clients. L'adoption de ce logiciel devrait faciliter considérablement la vie de votre chef de projet de construction et constituer la solution la plus efficace pour simplifier les processus et rationaliser les flux de travail afin d'améliorer l'expérience globale de l'équipe et du client.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de la construction pour les petites entreprises ?

Il existe une multitude d'options en matière de logiciels de gestion de projets de construction, même pour les petites entreprises. Certains outils sont hautement personnalisables et peuvent s'adapter à n'importe quel projet de construction, tandis que d'autres sont conçus pour répondre à un objectif ou à un besoin spécifique, comme par exemple logiciel de gestion des commandes ou logiciel de suivi des délais de construction .

Lorsque vous comparez les différentes options, tenez compte de ce qui suit :

Caractéristiques essentielles : Le logiciel présente-t-il les bonnes caractéristiques ? Va-t-il au-delà de vos attentes ?

Le logiciel présente-t-il les bonnes caractéristiques ? Va-t-il au-delà de vos attentes ? Fonctionnalité : Est-ce qu'il répond à vos besoins, par exemplela gestion des achats ouordonnancement de la fabrication?

Est-ce qu'il répond à vos besoins, par exemplela gestion des achats ouordonnancement de la fabrication? Vues: Pouvez-vous visualiser et organiser vos projets de la manière qui vous convient le mieux ?

Pouvez-vous visualiser et organiser vos projets de la manière qui vous convient le mieux ? Personnalisation: Pouvez-vous personnaliser le logiciel pour qu'il réponde à vos besoins ?

Pouvez-vous personnaliser le logiciel pour qu'il réponde à vos besoins ? Facilité d'utilisation: S'agit-il d'un logiciel convivial ? L'ensemble de votre équipe pourrait-elle l'apprendre rapidement ?

S'agit-il d'un logiciel convivial ? L'ensemble de votre équipe pourrait-elle l'apprendre rapidement ? Tarification : Le logiciel est-il abordable ? Le coût devient-il prohibitif au fur et à mesure que vous évoluez ?

Le logiciel est-il abordable ? Le coût devient-il prohibitif au fur et à mesure que vous évoluez ? **L'équipe d'assistance peut-elle être contactée facilement en cas de besoin ?

Notations et critiques: Que disent les autres utilisateurs de l'expérience du produit ?

Vos besoins sont probablement aussi uniques que votre entreprise. Prenez donc le temps de réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin afin de trouver le logiciel le plus adapté à vos besoins.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de la construction pour les petites entreprises à utiliser en 2024

Pour les petites entreprises, trouver le meilleur logiciel de gestion de la construction est indispensable si vous voulez rester organisé, gérer les risques et servir vos clients de la meilleure façon possible. Pour vous aider à trouver le bon outil pour le travail, voici notre liste restreinte des meilleurs logiciels de construction pour les petites entreprises en 2024.

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est le nec plus ultra des logiciels tout-en-un gestion de projet clickUp est un outil de gestion de projet qui permet aux équipes de construction de collaborer, d'organiser, de planifier et d'exécuter des travaux de toute nature, quelle que soit la taille de l'équipe ou le budget. Avec un ensemble riche de fonctionnalités et plus de 15 façons de visualiser vos flux de travail, ClickUp est la solution idéale pour gestion de la construction des équipes qui jonglent avec des calendriers serrés, des expéditions diverses, des entrepreneurs, des clients, etc.

Parmi ces vues dynamiques, vous trouverez les vues Gantt, Chronologie, Calendrier et Charge de travail, parfaites pour les chefs de projet de construction qui doivent établir des priorités les étapes clés et les objectifs tout en équilibrant les actions de leur équipe. De plus, les équipes sur le terrain peuvent compter sur le système unique de ClickUp Vue de la carte pour gérer des tâches spécifiques à un lieu et voir tous vos chantiers d'un seul coup d'œil.

Vous pouvez également créer des devis, des bons de commande et des calendriers pour chaque projet avec des calculs en Champs personnalisés . Vous pouvez même inclure des détails tels que les budgets, les emplacements des chantiers et les coordonnées des sous-traitants, afin de pouvoir filtrer, regrouper et établir des rapports sur votre travail.

Pour commencer à utiliser ClickUp encore plus rapidement, parcourez sa vaste bibliothèque de modèles et choisissez parmi plus de 1 000 actifs pré-construits pour n'importe quel cas d'utilisation, y compris de nombreux modèles d'entreprise modèles de plans de développement et les Modèle de gestion de projet de construction .

ClickUp meilleures caractéristiques

Créez des flux de travail personnalisés pour vos processus et projets de construction

Gérer le temps et les tâches des entrepreneurs généraux, des entrepreneurs spécialisés et des membres de l'équipe

Réviser et annoter les soumissions, les demandes d'information (RFI), les dessins et les décomptes

Utilisez les vues Tableau et Calendrier pour faire de ClickUp votre ultime outil de travaillogiciel de planification de la construction pour suivre l'avancement du projet

Construire une base de données CRM de vos clients et partenaires de projet

Gérer votre pipeline de vente avec des flux de travail faciles à personnaliser

Rationaliserla gestion des tâches au même endroit que votreobjectifs du projet et des ressources

Améliorer la communication au sein de l'équipe entre le terrain et le bureau

Créer et partagerClickUp Docs et des fichiers avec les membres de l'équipe

Utilisez des filtres pour vous tenir au courant de l'activité des tâches et des changements d'état

Limitations de ClickUp

Il peut y avoir une certaine courbe d'apprentissage pour s'adapter à tant de fonctionnalités clés

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité : $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par espace de travail

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. CoConstruct

via CoConstruct CoConstruct est une construction outil de gestion de projet conçu spécialement pour les constructeurs de maisons et les rénovateurs. Les équipes et les propriétaires d'entreprises individuelles peuvent utiliser l'outil pour organiser des projets, communiquer avec des clients et des partenaires, et gérer leurs opérations en un seul endroit. ✅

Les meilleures caractéristiques de CoConstruct

Créer et gérer des projets de construction grâce à un système de planification de projet rationalisé

Suivez les projets du début à la fin avec des listes de tâches et des calendriers

Gérer les prix pour les travaux à prix fixe et à livre ouvert de manière transparente

Gérer les feuilles de temps et facturer directement les clients

Limitations de CoConstruct

CoConstruct est conçu pour les équipes de construction de maisons, de sorte que d'autres types d'équipes de construction pourraient préférer un autre outil

Certains utilisateurs estiment qu'il est difficile d'exporter des données pour les utiliser dans d'autres logiciels

Prix de CoConstruct

Essentiel: Contact pour les prix

Contact pour les prix Avancé: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Complet: Contacter pour la tarification

G2: 4/5 (20+ commentaires)

4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (800+ commentaires)

3. Contremaître entrepreneur

via Contremaître Contractor Foreman se présente comme le "numéro 1 pour les entrepreneurs" à la recherche d'un logiciel de gestion d'entreprise abordable et facile à utiliser. Les équipes peuvent utiliser ce logiciel de gestion de projets de construction pour la gestion des projets, des finances, des personnes, des ressources et des documents. 📝

Contractor Foreman meilleures caractéristiques

Superviser les projets avec des calendriers, des échéanciers et des diagrammes de Gantt

Générer des devis et envoyer des factures aux clients

Gérer les contrats et la communication avec les sous-traitants et les partenaires

Organiser les fichiers, les photos et les registres d'équipement

Limites de l'entrepreneur contremaître

Certains utilisateurs signalent des difficultés à utiliser le logiciel sur des navigateurs tels que Safari

Selon certains clients, le logiciel peut être trop lourd pour les nouveaux utilisateurs et pour les travailleurs de la construction qui travaillent seuls

Prix de Contractor Foreman

Basic: 49 $/mois pour un utilisateur

49 $/mois pour un utilisateur Standard: 79 $/mois pour trois utilisateurs

79 $/mois pour trois utilisateurs Plus: 125 $/mois pour huit utilisateurs

125 $/mois pour huit utilisateurs Pro: $166/mois pour 15 utilisateurs

$166/mois pour 15 utilisateurs illimité: 249 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Contractor Foreman ratings and reviews

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (500+ avis)

4. Procore

via Procore Procore est un logiciel de gestion de projets de construction conçu pour faciliter la gestion des projets par les équipes, minimiser les risques et mener à bien les projets. Cet outil combine la gestion de projet et la gestion financière avec des fonctions de qualité et de sécurité, ce qui vous permet de gérer les risques au même endroit. ⚒️

Les meilleures caractéristiques de Procore

Organiser les équipes de projet sur site et hors site avec une gestion de projet facile à utiliser

Utiliser des données en temps réel pour surveiller et réduire les risques

Obtenir une vue d'ensemble des données financières actuelles et générer des rapports

Comprendre l'image complète d'un projet grâce aux journaux d'information

Limites de Procore

Les plans tarifaires ne sont pas publiquement listés, il est donc difficile de comparer la valeur de Procore avec d'autres options que vous envisagez

Certains utilisateurs suggèrent que la façon dont les paramètres sont gérés peut être déroutante

Prix de Procore

Contact pour une tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (2,100+ reviews)

4.6/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2,600+ commentaires)

5. Autodesk Build

via Autodesk Construire Autodesk Build est un logiciel de gestion de projet de construction conçu pour créer des flux de travail plus rationnels entre votre bureau et le terrain. Les équipes de projet peuvent utiliser l'outil pour gérer les projets, l'assurance qualité, la sécurité et les risques, ainsi que les budgets et les coûts. 👷

Les meilleures caractéristiques d'Autodesk Build

Voir les dernièrescalendriers des projets afin d'éviter les erreurs de communication

Utilisez des vues personnalisées pour créer des filtres et ne voir que les tâches les plus pertinentes

Suivez les problèmes, les modifications et les résolutions grâce aux fonctions intégrées de gestion de la qualité

Contrôlez les coûts en temps réel par rapport à votre périmètre initial en reliant les données de terrain à vos budgets

Limitations d'Autodesk Build

La configuration des projets et l'attribution des droits d'utilisateur et des options peuvent s'avérer compliquées, selon certains clients

Certains utilisateurs signalent que l'apprentissage du logiciel peut prendre un certain temps, en particulier pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de logiciel

Prix d'Autodesk Build

550 feuilles: 495 $/an

495 $/an **5 000 feuilles : 870 $ par an

Feuilles illimitées: 1 625 $/an

1 625 $/an Utilisateurs illimités: Contacter pour les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Buildertrend

via Buildertrend Buildertrend est un logiciel de gestion de la construction destiné aux équipes commerciales, aux entrepreneurs, aux constructeurs de maisons et aux rénovateurs. L'outil logiciel est conçu pour rationaliser et organiser les projets et les processus, afin que les entrepreneurs puissent se concentrer sur leur rôle. 🏠

Buildertrend meilleures caractéristiques

Superviser les projets et suivre les progrès grâce à la planification intégrée des projets

Comprenez ce qui se passe grâce aux journaux quotidiens

Suivez vos ordres de modification, vos sélections et vos factures à partir d'un seul endroit

Rationaliser et centraliserles communications avec les clients avec un portail dédié aux clients

Limites de Buildertrend

Certains utilisateurs se disent frustrés par la fonction de suivi du temps, en particulier sur les appareils mobiles

La courbe d'apprentissage peut être abrupte et les utilisateurs signalent qu'il faut s'adapter à des mises à jour fréquentes

Prix de Buildertrend

Essentiel: 99 $ le premier mois, puis 399 $ par mois

99 $ le premier mois, puis 399 $ par mois Avancé: 399 $ le premier mois, puis 699 $/mois

399 $ le premier mois, puis 699 $/mois Complet: $699 le premier mois, puis $999/mois

G2: 4.2/5 (100+ reviews)

4.2/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,600+ reviews)

7. Flotteur

via Flottant Float est un outil de gestion des ressources et de logiciel de planification des effectifs outil qui permet aux équipes de planifier plus facilement les capacités et de programmer le travail. Le logiciel combine la gestion des personnes et des projets en une seule interface, donnant aux responsables une vue d'ensemble des tâches, des budgets, des phases du projet, des heures de travail et de la capacité. 🌻

Les meilleures caractéristiques de Float

Organiser les projets avec des jalons, des phases et des dépendances

Utiliser les prévisions de capacité pour identifier les défis potentiels

Contrôler les dépenses comparées et réelles sur les projets de construction

Enregistrez les feuilles de temps et suivez les heures de travail des membres de votre équipe

Limites du flottant

Float n'est pas spécialement conçu pour les équipes de construction, mais il peut s'avérer utile pour elles

Certains utilisateurs signalent que l'application mobile n'est pas aussi conviviale que la version par navigateur

Prix de Float

Starter: $7.50/mois par utilisateur

$7.50/mois par utilisateur Pro: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (1,200+ reviews)

4.2/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,500+ reviews)

8. RedTeam

via Équipe rouge RedTeam est un logiciel de gestion de projets de construction qui propose plusieurs outils logiciels, notamment Fieldlens pour la collaboration en temps réel sur le terrain, RedTeam Go pour la gestion de projets et RedTeam Flex pour la gestion de la construction. Ensemble, ces outils permettent aux équipes de construction d'organiser les projets, les finances, le travail sur le terrain et les rapports. 📊

Les meilleures caractéristiques de RedTeam

Rassemblez toutes vos données en un seul endroit pour faciliter la gestion de vos projets

Créez des processus reproductibles pour réduire les risques

Automatisez plus de 100+ tâches grâce à l'automatisation intégrée

Partager les rapports et les mises à jour financières avec les clients de manière conviviale

Limitations de RedTeam

Selon certains utilisateurs, il peut y avoir une courbe d'apprentissage lors de l'adaptation au logiciel

Certains clients ont signalé des serveurs lents et des problèmes de blocage lors de l'édition

Prix de RedTeam

RedTeam Fieldlens: À partir de 39 $/mois par utilisateur

À partir de 39 $/mois par utilisateur RedTeam Go: À partir de 450 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

À partir de 450 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs RedTeam Flex: À partir de 450 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.3/5 (80+ reviews)

4.3/5 (80+ reviews) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

9. Sage 300 Construction et Immobilier

via Sage Sage 300 Construction and Real Estate est un logiciel de gestion d'entreprise et de comptabilité tout-en-un qui combine la gestion financière, la gestion des opérations de service et la gestion de projet. Les professionnels de la construction peuvent utiliser le logiciel pour superviser l'ensemble du processus de construction parallèlement à leur gestion financière. 📈

Meilleures caractéristiques de Sage 300 Construction et Immobilier

Suivez les affectations, les ordres de travail, les devis, l'équipement et l'historique du chantier

Organisez les documents et éliminez le papier

Utiliser les fonctions de gestion de projet pour identifier les problèmes et gérer les risques

Rationaliser les opérations de service pour offrir une meilleure expérience au client

Limites de Sage 300 Construction et Immobilier

Certains utilisateurs estiment que les options de reporting du logiciel sont limitées et difficiles à personnaliser

Le système peut être peu intuitif et difficile à naviguer, selon certains utilisateurs

Prix de Sage 300 Construction et Immobilier

Contact pour les prix

G2: 3.5/5 (30+ reviews)

3.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4/5 (500+ avis)

10. Fil de fer

via Fieldwire Fieldwire est une solution de gestion de la construction spécialement conçue pour la gestion des chantiers. Les entreprises de construction peuvent utiliser le logiciel pour coordonner les membres de l'équipe, assigner des tâches, suivre les performances et réduire les risques liés à la présence sur le chantier. 🏗️

Les meilleures caractéristiques de Fieldwire

Synchronisation des équipes sur site et au bureau à l'aide d'un système central

Créer des programmes de travail et assigner des tâches aux membres de l'équipe

Déterminer quel membre de l'équipe a travaillé sur des tâches ou des chantiers spécifiques

Créez et envoyez des rapports personnalisés comprenant tous les détails de votre projet

Limitations de Fieldwire

Fieldwire est conçu pour la gestion des chantiers, les équipes auraient donc intérêt à utiliser un système de gestion de projet plus général ailleurs

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il soit plus facile de compiler des rapports hebdomadaires sur les chantiers et les projets

Prix de Fieldwire

**Gratuit

Pro: 54 $/mois par utilisateur

54 $/mois par utilisateur Affaires: 74 $/mois par utilisateur

74 $/mois par utilisateur Business Plus: 89 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (80+ commentaires)

Gérer vos projets plus efficacement avec ces outils logiciels de gestion de la construction

Cette liste contient l'outil idéal pour chaque équipe de construction, qu'il s'agisse de gérer les risques sur les chantiers ou de coordonner les membres de l'équipe et les ressources à partir d'un point central. Il existe également de nombreux logiciels tout-en-un qui rationalisent l'ensemble du cycle de vie du projet.

En tant que l'un des principaux outils de gestion de projet pour les équipes de tous les secteurs, ClickUp est notre premier choix. Ses fonctionnalités sont entièrement personnalisables et suffisamment flexibles pour gérer les projets les plus complexes. De plus, sa bibliothèque de modèles en constante évolution et ses plus de 1 000 intégrations aident les entreprises de construction à démarrer leurs projets plus rapidement. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui pour découvrir une meilleure façon de gérer vos projets de construction. 🙌