10 meilleurs logiciels ERP pour les entreprises de construction en 2024

Dans le secteur de la construction de 2024, une gestion et une intégration efficaces sont essentielles à la réussite des projets.

Cela ne devient pas plus facile avec les échéanciers des projets les délais se resserrent et les budgets diminuent. C'est pourquoi le secteur de la construction et les professionnels de la gestion des stocks sont constamment à la recherche des meilleurs logiciels de gestion de projets et de documents afin de rationaliser les opérations et d'améliorer la productivité.

C'est là qu'intervient le logiciel ERP pour la construction. Le logiciel ERP est une solution innovante qui intègre tous les aspects d'une entreprise de construction, de la gestion des projets à la gestion financière, le tout dans un seul et même système.

Dans ce blog, nous allons nous pencher sur l'importance d'un ERP pour les entreprises de construction, dévoiler ses avantages clés et vous présenter les logiciels ERP indispensables au paysage moderne de la construction.

Voici notre liste des 10 meilleurs logiciels ERP pour la construction, qui permettent de rationaliser les opérations et de réduire les coûts collaboration en temps réel .

Que faut-il rechercher dans un logiciel ERP pour la construction ?

Pour les gestionnaires d'entreprises de construction qui supervisent des projets complexes avec plusieurs entrepreneurs, le logiciel ERP pour la construction est comme une salle de contrôle principale.

Il s'agit d'un lieu central à partir duquel vous pouvez gérer tous vos flux de travail, tels que la gestion de projet, la supervision de la gestion financière, la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, les matériaux, ainsi que les communications et la collaboration.

Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher dans un logiciel ERP pour la construction :

Rationalisé logiciel de gestion de projet : Superviser efficacement les projets du début à la fin

logiciel de gestion de projet Superviser efficacement les projets du début à la fin Supervision financière : Contrôler tous les aspects financiers, en veillant au respect du budget

: Contrôler tous les aspects financiers, en veillant au respect du budget Coordination de la chaîne d'approvisionnement Coordination de la chaîne d'approvisionnement : gérer efficacement l'approvisionnement en matériaux et les livraisons

: gérer efficacement l'approvisionnement en matériaux et les livraisons Suivi des équipements : Suivi de l'équipement : rester informé de la disponibilité et de l'utilisation de l'équipement

: Suivi de l'équipement : rester informé de la disponibilité et de l'utilisation de l'équipement Fonctionnalités de mobilité : Accès aux données sur site et à distance

: Accès aux données sur site et à distance Communication en temps réel : Communication en temps réel : Faciliter la prise de décision rapide et la coordination avec les parties prenantes

: Communication en temps réel : Faciliter la prise de décision rapide et la coordination avec les parties prenantes Réduction des erreurs : Systèmes qui minimisent les erreurs et les oublis

: Systèmes qui minimisent les erreurs et les oublis Outils de collaboration améliorés : Promotion du travail d'équipe entre les différentes équipes et les contractants

Les 10 meilleurs logiciels ERP pour la construction à utiliser en 2024

Cette année a vu des solutions logicielles ERP remarquables relever le défi, aidant les gestionnaires de la construction à rester en tête dans un environnement aussi dynamique. Nous présentons ici la crème de la crème : les 10 options de logiciels ERP pour la construction les plus remarquables de 2024.

ClickUp's Logiciel de gestion de projet de construction vous aide à faire en sorte que votre entreprise soit terminée ! Il s'adapte parfaitement à la croissance de votre entreprise, grâce à des utilisateurs illimités, des tâches illimitées et aucune limite aux fonctionnalités de gestion de projet que vous pouvez utiliser.

Vous pouvez utiliser la vue Plan pour suivre les chantiers, vous appuyer sur ClickUp AI pour vous aider à réviser et à corriger les documents, et produire rapidement de nouveaux documents avec l'aide de toutes nos fonctionnalités de gestion de projet modèles de gestion de projet .

Ces modèles vous aident à accélérer votre flux de travail en calculant automatiquement des éléments tels que les coûts, les estimations de matériel et les stocks au fur et à mesure que vous saisissez des données. Vous pouvez ensuite troquer votre casquette de comptable contre celle de commercial grâce aux fonctionnalités CRM personnalisées de ClickUp, conçues pour gérer les relations avec les clients.

Êtes-vous un fan de Logiciel de diagramme de Gantt ? Vous allez adorer La vue diagramme Gantt de ClickUp qui rend la collaboration, le suivi des dépendances et l'établissement des priorités plus productifs et plus efficaces. Vous pouvez également consulter le site ClickUp's Modèle de déclaration de travail Bon outils de collaboration d'entreprise et logiciel de gestion de projet d'entreprise font toute la différence. Les ClickUp Enterprise Forfait fournit certains des meilleurs services de outils de collaboration d'entreprise sur la planète.

Si vous cherchez le meilleur logiciel ERP de construction de qualité avec des capacités illimitées qui peuvent vous aider à gérer avec succès les projets de construction, ClickUp est notre meilleure recommandation.🥇

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tout dans le logiciel ClickUp est hautement personnalisable, des statuts de projet aux catégories de produits

Ajoutez des modèles pour intégrer la gestion des relations avec les clients, la conception architecturale, les comptes rendus de réunion, etc

Collaborez avec votre équipe depuis n'importe où ou gérez vos projets hors ligne lorsque vous n'êtes pas à l'intervalle de votre téléphone portable

Limites de ClickUp

L'application mobile n'affiche pas les tableaux (mais c'est pour bientôt !)

La suite de gestion de projet peut être écrasante pour certains acteurs du secteur de la construction habitués à un système ERM plus dépouillé

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI: $5 addon à tout forfait payant

G2 : 4.7/5 (8 566+ commentaires)

: 4.7/5 (8 566+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3,775+ commentaires)

2. Professionnel SAP Business One

Via SAP SAP Business One Professional est conçu pour aider les responsables de la construction à collaborer, à réduire les risques et à fonctionner efficacement.

SAP offre un large intervalle de fonctionnalités pour aider les entreprises et les sociétés de construction à gérer leurs finances, leurs opérations et leurs relations personnalisées. Les gestionnaires de construction apprécient la capacité de SAP à les aider à améliorer la planification et l'exécution des projets afin de réduire les coûts et d'améliorer leurs marges.

En centralisant toutes vos opérations en un seul endroit, vous pouvez améliorer la collaboration et la communication au sein de votre équipe afin que tout le monde soit toujours sur la même page.

Pour ceux qui travaillent dans le domaine du progiciel de gestion intégré et de la gestion financière pour les entreprises de construction, SAP pourrait être la solution pour améliorer l'efficacité, la productivité et la rentabilité.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Business One Professional

Facile à connecter à votre cible et à obtenir une réponse en direct

Mon travail consiste à créer un environnement stable et fiable pour les entreprises de construction

Tous les besoins de la construction sont fournis dans un seul espace avec le système ERP

Limites de SAP Business One Professional

Certains utilisateurs aimeraient que les vitesses soient plus rapides dans le système ERP

Certains utilisateurs préféreraient une interface plus intuitive

Prix de SAP Business One Professional

Contact pour les tarifs

G2 : 4.6/5 (40+ avis)

: 4.6/5 (40+ avis) Capterra : 4.3/5 (274+ avis)

3. Procore

Via Procore Le logiciel de gestion de la construction Procore offre une accessibilité sans faille aux entreprises du monde entier. Procore ne se contente pas de gérer les tâches, il veut transformer le mode de fonctionnement des entreprises de construction.

Les paramètres de gestion de projet dynamiques de Procore le distinguent des autres logiciels ERP de construction. Il est doté de fonctionnalités de planification avancées qui peuvent gérer des projets complexes avec des priorités changeantes et des changements imprévus.

Procore vous permet également de garder un œil sur votre budget tout en gérant tous ces changements grâce à des outils de comptabilité robustes et à des fonctionnalités de gestion de documents efficaces.

Procore vous permet de collaborer avec vos clients et votre personnel en discutant et en organisant des vidéoconférences.

Avec Procore, les managers de l'industrie de la construction disposent d'un allié pour rationaliser les opérations, favoriser la collaboration des équipes et porter la productivité à des niveaux sans précédent. 🏗️

Les meilleures fonctionnalités de Procore

Une assistance client hors pair

Onboarding et formation utiles (pour que votre société informatique n'ait pas à faire la formation)

Aperçu et statut actualisés de tous les éléments du projet à tout moment (gestion des stocks, planification des ressources de l'entreprise, gestion des documents et gestion financière)

Les limites de Procore

L'outil d'appel d'offres doit être amélioré par rapport aux autres solutions ERP de cette liste

Impossibilité de synchroniser manuellement les projets en temps réel

Certaines de ses informations au niveau de l'entreprise ne sont pas disponibles dans la version mobile

Prix de Procore

Contact pour une tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (2 009+ commentaires)

: 4.6/5 (2 009+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2,644+ commentaires)

4. Acumatica

via Acumatica Acumatica est un logiciel ERP pour la construction qui allie la dernière intelligence d'entreprise aux fonctions du monde réel.

Que vous soyez sur le terrain ou derrière un bureau, Acumatica peut vous aider à assurer le bon déroulement de vos projets de construction.

Utilisez des tableaux de bord en temps réel, basés sur des rôles, pour un accès instantané aux données. Ensuite, activez les capacités avancées d'IA et d'apprentissage automatique d'Acumatica pour traiter toutes ces données et automatiser la prise de décision en fonction de vos résultats.

Par exemple, il existe des modules pour vos besoins en matière de finances, de paie, d'inventaire, de gestion de projet, et plus encore. Chacun offre différents flux de travail automatisés et outils alimentés par l'IA.

Acumatica met l'accent sur la connexion en temps réel, comblant ainsi le fossé entre les travailleurs sur le terrain, le personnel de bureau et les équipes à distance. Parallèlement, ses outils de gestion des documents permettent à toutes ces parties mobiles de fonctionner à plein régime, sans les maux de tête liés à la paperasserie.

Avec Acumatica, les entreprises bénéficient d'une visibilité et d'un contrôle inégalés. Les utilisateurs bénéficient d'un accès cloud aux détails vitaux du projet, à tout moment, en tout lieu et sur n'importe quel appareil.

Les meilleures fonctionnalités d'Acumatica

Accessible depuis n'importe quel appareil pour que vous puissiez travailler de n'importe où

Évolue bien au fur et à mesure que votre entreprise se développe, quelle que soit sa taille

Gestion financière exceptionnelle

Limites d'Acumatica

Nécessite un apport important de la part de l'utilisateur pour générer des données clés

Absence de fonctionnalités de rapports de base, ce qui rend l'accès aux informations parfois difficile

Certains évaluateurs estiment que le programme doit être développé davantage pour répondre aux besoins quotidiens

Prix Acumatica

Contact pour les prix

G2 : 4.4/5 819+ avis)

: 4.4/5 819+ avis) Capterra : 4.4/5 (92+ commentaires)

5. Sage

Via Sage Sage fournit une solution complète adaptée au secteur de la construction.

Sage offre des fonctions et de l'efficacité dans les domaines clés de la gestion de la construction. Ses outils de gestion de projet vous permettent de contrôler les coûts des projets, de suivre les calendriers et d'allouer les ressources.

Le système ERP gère les factures, les paiements et la budgétisation aussi facilement qu'il vous permet de suivre les niveaux de stock, les mouvements de la chaîne d'approvisionnement et l'approvisionnement en matériaux.

Grâce aux outils de gestion de documents et de collaboration de Sage, vous pouvez stocker vos contrats, vos dessins d'architecture et vos spécifications de projet au même endroit, et autoriser en toute sécurité l'accès à toutes ces informations en fonction des rôles. Vous et votre équipe pouvez collaborer sur toutes ces données en temps réel grâce aux fonctionnalités de discussion et de visioconférence.

Le logiciel promet une efficacité opérationnelle accrue, une prise de décision en temps réel, des économies grâce à l'automatisation, une conformité industrielle rationalisée et une adaptabilité aux diverses exigences de l'entreprise.

Pour les entreprises de construction qui privilégient l'efficacité et la clarté, le logiciel Sage Construction constitue un choix solide.

Les meilleures fonctionnalités de Sage

Très personnalisable en ce qui concerne les différents types de code

Il faut beaucoup de temps à la plupart des gens pour maîtriser le logiciel

Données impressionnantes de gestion financière en temps réel dans le système ERP

Les limites de Sage

Fonctionnalités limitées sur l'application mobile

Peut être coûteux pour certaines entreprises de construction

Peut être inutilement complexe, nécessitant un investissement en temps plus important que ce que certains estiment nécessaire

Prix de Sage

Contact pour les prix

G2 : 4.3/5 (2,581+ commentaires)

: 4.3/5 (2,581+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (385+ commentaires)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

via Microsoft Dynamics 365 Business Central Allez au-delà de la gestion d'entreprise traditionnelle avec Microsoft Dynamics 365 Business Central. Non seulement il sert les entreprises à travers les spectres avec des solutions sur mesure, mais il se targue également d'insights avancés pilotés par l'IA pour les prévisions et la gestion des risques.

Son tableau de bord interactif facilite les transitions entre la gestion des prospects et la supervision des détails d'un projet.

Business Plus, sa fonctionnalité innée de vérification de la conformité garantit que les normes de l'industrie sont respectées sans aucun problème, préservant ainsi les intérêts des entreprises dans toutes les régions.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 Business Central

Logiciel d'entrée de gamme facile à utiliser pour la gestion des stocks et les processus d'entreprise

Équipe MS Office toujours disponible pour apporter une assistance en cas de problème

Large intervalle d'outils et de fonctions dans le système ERP

Limites de Microsoft Dynamics 365 Business Central

Ne peut pas s'intégrer à certains systèmes de l'entreprise

Les évaluateurs signalent que l'application mobile peut être boguée et lente

Peut ne pas être une solution prête à l'emploi pour la plupart des entreprises de gestion de la construction

Prix de Microsoft Dynamics 365 Business Central

Contact pour les prix

G2 : 3.8/5 (553+ avis)

: 3.8/5 (553+ avis) Capterra : N/A

7. Oracle Fusion Cloud

Via Oracle Faites passer vos opérations de construction au niveau supérieur avec Oracle Fusion Cloud.

Au cœur de cette solution se trouve la Smart Construction Platform, conçue pour amplifier l'efficacité et favoriser la rentabilité des projets. Avec une conception centrée sur l'utilisateur, elle garantit que même les tâches les plus complexes sont parcourues avec facilité.

Son analyse prédictive intégrée offre des informations en temps réel, ce qui vous permet de toujours anticiper les défis potentiels, et en fait un partenaire indispensable pour les entreprises et les sociétés de construction en pleine croissance.

Meilleures fonctionnalités d'Oracle Fusion Cloud

Fonctionnalités de suivi et d'emplacement faciles à utiliser

Convivialité des feuilles de calcul

Système ERP robuste qui s'intègre bien avec les autres produits Oracle Fusion

Limites d'Oracle Fusion Cloud

L'installation prend beaucoup de temps et peut ne pas être un bon investissement pour les petites entreprises qui jonglent avec plusieurs projets

Certains rapports font état de lenteur et de lourdeur

Ne permet pas de modifications, ce qui peut entraver certains processus d'entreprise

Prix d'Oracle Fusion Cloud

Contact pour les tarifs

G2 : 4.1/5 (296+ commentaires)

: 4.1/5 (296+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (53+ avis)

8. PENTA

via PENTA Découvrez une approche globale de la construction avec PENTA. Cette solution intégrée ne se contente pas d'offrir une consolidation, elle réimagine les processus de construction.

De la gestion méticuleuse de la main-d'œuvre aux analyses exploitables, PENTA a tout prévu. Et pour les moments de mobilité ? Son logiciel de champ mobile vous assure d'être connecté, informé et décisif, où que vous soyez.

Les meilleures fonctionnalités de PENTA

Parfois lent à se mettre à jour avec les dernières technologies

Permet à votre service informatique de créer facilement des rapports

Capacités et fonctions financières exceptionnelles

Les limites de PENTA

Peut être difficile pour les personnes qui ne sont pas habituées à utiliser la technologie ERP

De nombreux évaluateurs mentionnent des difficultés d'intégration du logiciel

Courbe d'apprentissage abrupte qui empêche les personnes clés, telles que les parties prenantes, de l'utiliser

Prix de PENTA

Contact pour les prix

G2 : 3.5/5 (10+ commentaires)

: 3.5/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (32+ commentaires)

9. Point de vue

via Point de vue À une époque où la collaboration en temps réel est primordiale, Viewpoint se distingue comme un phare de la gestion rationalisée de la construction. Son argument de vente unique ? Une suite de communication intégrée qui permet non seulement le partage de documents, mais favorise également les interactions en temps réel par le biais de la discussion et de la vidéo.

Finis les retards de décision et les directives mal comprises. Avec Viewpoint, vous vous assurez que tout le monde est sur la même page, au sens propre comme au sens figuré.

Les meilleures fonctionnalités de Viewpoint

Stockage de documents, de dessins et d'images

Sécurité d'accès à plusieurs niveaux pour les participants au projet

Fonctions de compte conviviales et excellente récupération des données

Limites de Viewpoint

Certaines fonctionnalités clés manquantes font que de nombreux utilisateurs demandent des fonctions mises à jour

Chaque utilisateur a besoin de sa propre licence, ce qui peut rendre la collaboration difficile

Moins de possibilités de personnalisation que les autres options

Prix de Viewpoint

Contact pour les prix

Viewpoint évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (11+ commentaires)

: 4.4/5 (11+ commentaires) Capterra : 3.9/5 (400+ commentaires)

10. RedTeam

via Équipe rouge Pour les entrepreneurs qui visent le ciel, RedTeam est le coéquipier dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Au-delà de ses fonctions primaires de gestion de la construction, RedTeam ERP est un écosystème conçu pour donner de l'autonomie.

Il offre des outils de prise de décision inégalés, alimentés par des données et des informations en temps réel.

Que vous soyez un entrepreneur général commercial chevronné ou un sous-traitant émergent, RedTeam vous assure d'être équipé, efficace et en constante évolution.

Les meilleures fonctionnalités de RedTeam

Le service client, y compris le service informatique, est toujours excellent

Le processus de facturation est fluide et clair comme de l'eau de roche

Consolide les différents documents pour toutes les phases du flux de travail de la construction

Les limites de RedTeam

La fonction n'est pas optimale sur les iPhones

Bugs et défauts occasionnels du programme, mais ils sont corrigés rapidement

Prix de RedTeam

RedTeam Go: 450 $/mois par utilisateur

450 $/mois par utilisateur Bidding: $165/mois par utilisateur

RedTeam évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (82+ commentaires)

: 4.3/5 (82+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (109+ commentaires)

ClickUp est le logiciel de construction conçu pour répondre à vos besoins

La sélection du bon logiciel ERP de construction peut améliorer vos profits et vous aider à cultiver des clients et des travailleurs heureux.

Vous voulez aller plus loin ? Si vous souhaitez aller plus loin dans votre gestion de la construction, mettez en place un solide logiciel de gestion de la construction forfait d'urgence réévaluer efficacité des processus et se familiariser avec Outils d'IA pour la construction .

Qu'il s'agisse de communication en temps réel, de supervision financière ou de gestion de la chaîne d'approvisionnement, ClickUp révolutionne le fonctionnement des entreprises de construction.

Vous envisagez de changer d'orientation ou vous venez de vous lancer ? ClickUp offre des outils de gestion de la construction robustes qui s'adaptent à vos besoins. Plongez dans ClickUp dès aujourd'hui et donnez à votre entreprise de construction les moyens d'agir grâce à des solutions logicielles de premier plan.