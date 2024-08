10 meilleures certifications en ligne dans le domaine de la construction en 2024

La construction d'environnements bâtis est l'un des champs les plus réglementés et les plus compétitifs des États-Unis, et ce pour de bonnes raisons. Les bâtiments - bureaux, Accueils, centres commerciaux ou services publics tels que les gares ferroviaires et les arrêts de bus - doivent être solides, résister aux conditions météorologiques extrêmes et être sûrs pour tous, y compris pour les personnes handicapées ou ayant des besoins particuliers.

En outre, les bâtiments ne peuvent pas être rapidement démolis et reconstruits en cas de problème. Les exigences en matière de licence sont donc strictes.

Mais ce n'est qu'un début. Pour construire des environnements sûrs et utilisables dans un monde en évolution rapide, les entrepreneurs et les techniciens doivent faire preuve de compétences et de fiabilité. C'est là que les certifications en matière de construction sont utiles.

Une certification en construction est le mot écrit d'une autorité compétente attestant que vous avez appris et acquis des compétences spécifiques dans la spécialisation que vous avez choisie. L'autorité qui délivre le certificat est souvent une organisation professionnelle, un organisme gouvernemental ou une association privée d'experts en construction.

Pour obtenir un certificat typique, vous devez suivre un cours, lire des documents, regarder des vidéos et passer un examen. Une fois que vous aurez satisfait aux critères de réussite de l'examen, vous serez certifié en tant qu'expert dans ce domaine. Cela peut donner un coup de pouce à votre carrière d'innombrables façons.

Crédibilité

Achevé les certifications les plus populaires dans le domaine de la construction renforce la crédibilité auprès des employeurs ou des clients potentiels, en leur assurant que vous avez toutes les bases couvertes.

Par exemple, la certification "entreprise verte" établit immédiatement votre validation en matière de développement durable. Les certifications dans le domaine de la construction peuvent s'avérer encore plus précieuses lorsque vous répondez à des appels d'offres pour des projets gouvernementaux de grande envergure.

Confiance

Depuis la pandémie, nous avons vu le monde évoluer rapidement. De plus en plus d'Accueils nécessitent des environnements de travail dédiés. Les bureaux se transforment en lieux de collaboration. Même dans les expériences les plus physiques, comme les concerts ou les jeux, les offres numériques se sont multipliées.

Une certification pertinente renforce la confiance en votre capacité à évoluer avec votre temps. Elle vous aide à apprendre et à vous adapter rapidement.

Réseau

Les cours en ligne sont un excellent moyen de nouer des contacts avec vos pairs dans tout le pays. En étudiant ensemble, vous pouvez développer une camaraderie et un partage des connaissances qui vous seront utiles à long terme.

**Spécialisation

Les certifications dans des domaines spécialisés tels que la conduite de grues ou la gestion financière de l'industrie de la construction vous permettent de vous démarquer lorsque vous postulez à un emploi. Certaines certifications en gestion de projet peuvent vous permettre d'accéder à des rôles d'encadrement ou de direction.

**Evolution de carrière

Investir dans l'apprentissage et la certification peut vous apporter des salaires plus élevés et vous aider à obtenir une promotion plus rapidement. En effet constate que les directeurs de la construction ayant obtenu la certification LEED gagnent environ 28 % de plus que le salaire de base moyen.

En fonction de votre emplacement, de votre expérience, de votre spécialisation, de vos compétences existantes et du temps que vous êtes prêt à consacrer à l'apprentissage, vous pouvez entreprendre des dizaines de certifications dans le domaine de la construction.

Cependant, toutes les certifications ne se valent pas. C'est pourquoi nous avons sélectionné les dix meilleures certifications en construction qui vous aideront à faire progresser votre carrière.

10 certifications en construction pour vous aider à progresser dans votre carrière

Avant d'entrer dans les spécificités des fonctions, explorons les programmes généraux de certification en gestion de la construction.

1. Gestionnaire de construction certifié (CCM)

via Manuel de candidature CCM Cette certification proposée par la Construction Management Association of America ( CMAA ) vise à valider vos compétences en matière de forfait, de conception, de construction et de gestion financière des projets de construction.

Qualification requise: Pour obtenir le titre de gestionnaire de construction agréé, vous devez être titulaire d'un baccalauréat de quatre ans ou avoir huit ans d'expérience.

Coût: 325 à 425 dollars pour la certification. Vous devez renouveler votre certification tous les trois ans.

La CMAA propose également des programmes Certified Associate Construction Manager et Construction Manager In-Training pour les personnes ayant moins d'expérience.

2. Constructeur professionnel certifié (CPC)

via CPC II L'American Institute of Constructors (AIC) propose le programme Certified Professional Contractor aux entrepreneurs établis ayant plusieurs années d'expérience.

Outre les différents domaines de la gestion de la construction, tels que l'établissement du périmètre du projet, le recrutement, la gestion des ressources, le contrôle des coûts et la gestion de la sécurité, ce programme met également l'accent sur l'éthique et le professionnalisme.

Coût: 575-675 $ pour passer l'examen de certification.

L'AIC propose également un programme de Entrepreneur associé certifié Programme de niveau I destiné aux jeunes diplômés.

3. Professionnel financier certifié de l'industrie de la construction

Cette certification par la Construction Financial Management Association (CFMA) couvre huit domaines de connaissances : le compte et les rapports, la reconnaissance des revenus, la budgétisation, la gestion des risques, la fiscalité, les ressources humaines, le droit et les technologies de l'information.

Tous ces chapitres sont personnalisés pour le secteur de la construction, ce qui vous différencie du professionnel généraliste de la finance.

Qualification requise: Pour être certifié, vous devez être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur, avoir obtenu 12 crédits de cours liés aux entreprises et avoir accumulé 4000 heures d'expérience. Si vous êtes titulaire d'un grade d'associé ou d'un diplôme, vous devez ajouter les heures d'expérience appropriées.

Coût: 850 $ pour les premiers candidats.

Passons maintenant à l'un des aspects les plus importants de la gestion de la construction : La santé et la sécurité.

4. Programme de formation de proximité de l'OSHA

L'administration de la sécurité et de la santé au travail du ministère américain du travail (OSHA) propose des formations sur le thème de la sécurité et de la santé au travail des programmes de formation personnalisé pour les professionnels de la construction. Ce programme est axé sur la santé et la sécurité au travail, les risques professionnels, les risques potentiels et la manière de les atténuer.

Il se décline en deux versions :

Une session de 10 heures pour les travailleurs de niveau entrée, qui coûte $$$99

Une session de 30 heures pour les contremaîtres, les superviseurs et les directeurs de la sécurité, au prix de $$$a

5. Gestionnaire de la sécurité certifié : Construction (CSMC)

via NASP La National Association of Safety Professionals (NASP) offre les compétences et les aptitudes qui vous permettront de vous qualifier en tant que leader en matière de sécurité dans l'industrie de la construction .

Le programme du cours couvre la sécurité sur le lieu de travail, la méthodologie de formation, l'interprétation des réglementations, la conception de programmes de sécurité, l'évitement des responsabilités civiles et pénales et la gestion des audits de sécurité.

Le cours dure environ 40 heures et vous avez six mois pour l'achever.

Coût: 1995 $. Vous devez renouveler votre certification tous les trois ans, ce qui coûte 395 $.

6. Technicien en santé et sécurité dans la construction (CHST)

Le Tableau des professionnels certifiés de la sécurité (BCSP) propose le diplôme de technicien en santé et sécurité de la construction (CHST) Certification CHST la certification CHST est un programme de formation spécialement conçu pour les activités visant à prévenir les maladies et les blessures dans le secteur de la construction.

Qualification requise: Trois ans d'expérience dans le secteur de la construction, dont "au moins 35 % des tâches principales impliquent des pratiques liées à la sécurité, à la santé et à l'environnement", sont nécessaires pour obtenir cette certification.

Coût: 450 à 550 dollars pour passer l'examen. Vous devez soumettre 20 points de recertification tous les cinq ans.

Le BCSP propose également une certification de Superviseur de la construction formé à la sécurité (STSC) pour les dirigeants, les managers, les superviseurs et les employés dont la sécurité n'est pas la responsabilité première.

Dans le secteur de la construction, divers rôles spécialisés requièrent des travailleurs hautement qualifiés. La certification est un excellent moyen de démontrer ses compétences et ses capacités dans ces domaines. Certaines des certifications les plus populaires sont présentées ci-dessous.

7. Examen OSHA sur les nacelles élévatrices et les plateformes élévatrices à ciseaux

Si vous êtes opérateur d'élévateur sur un chantier de construction, ce cours est fait pour vous. L'examen Cours de formation OSHA sur les élévateurs aériens et à ciseaux offre aux travailleurs de la construction une sensibilisation fondamentale aux types d'ascenseurs, aux normes de sécurité applicables, à la réalisation d'inspections et aux précautions spécifiques à prendre pour prévenir les risques courants tels que les chutes ou l'électrocution.

Coût: 49,95 $, ce qui laisse jusqu'à 180 jours pour s'achever.

Vous pouvez également suivre ce cours à l'adresse suivante Formation au port du casque .

8. Certification de grutier

Les grutiers assurent une grande partie de la manutention et du déplacement des charges sur tout chantier de construction. Il s'agit d'un travail complexe et exposé à des risques. Une certification de grutier fait de vous un expert qui peut immédiatement donner le coup d'envoi du travail.

La Commission nationale pour la certification des grutiers propose 28 titres de certification différents dans 14 catégories. Parmi les certifications clés, citons celles de conducteur de grue mobile, de conducteur de grue à tour, de conducteur d'excavateur, de signaleur, de gréeur et d'inspecteur de grue.

Coût: Entre 100 et 400 $ chacun, selon le mode d'examen et les modules inclus.

Outre les spécialisations susmentionnées liées aux machines, il existe également des certifications techniques, telles que le Technicien de fondations résidentielles en béton le programme de formation est proposé par l'American Concrete Institute (Institut Américain du Béton).

9. Certification LEED Green Associate

La durabilité est une priorité croissante pour les entreprises de construction du monde entier. La certification LEED Green Associate est une priorité croissante pour les entreprises de construction du monde entier Certification LEED Green Associate valide votre compréhension des pratiques de construction écologique et vous prépare à l'avenir de la construction.

Elle mesure votre connaissance du processus LEED, des stratégies et normes d'intégration, de l'emplacement et du transport, de l'efficacité de l'eau, de l'énergie et de l'atmosphère, des matériaux et des ressources, de la qualité de l'environnement intérieur, de l'environnement du projet et de la sensibilisation du public.

Coût: 350 $. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour le matériel de préparation à l'examen et l'inscription.

10. Professionnel de la construction dans les projets d'environnement bâti (PMI-CP)

Cette certification du Project Management Institute est personnalisée pour les professionnels de la construction. Elle comprend des micro-crédits en communication de projet d'environnement bâti, en technologie et innovation, et en gestion de la performance et des matériaux.

Vous devrez également achever quatre cours en ligne sur la gestion des interfaces, les commandes de changement, les risques et la planification de l'exécution.

Qualifications requises: Au moins trois ans d'expérience dans le travail sur des projets de construction.

Coût: 500 $ pour passer l'examen et près de 5 000 $ pour achever toutes les formations en ligne. Vous devez également renouveler la certification tous les trois ans.

Related Articles:

Plus d'outils pour les équipes de construction

Synchronisez les ressources de l'équipe et de l'entrepreneur, suivez la progression et visualisez les projets avec ce modèle de gestion de la construction ClickUp

Alors que les avancées technologiques dans le domaine de la construction ont progressé à pas de géant au cours des dernières décennies, la gestion de l'information n'a pas rattrapé son retard. Le travail se fait sur des systèmes hérités.. logiciel de gestion de projet de construction ou des outils génériques tels que des feuilles de calcul.

De nombreux processus sont manuels ou partiellement numérisés, ce qui affecte l'efficacité globale de la réalisation des projets.

En plus des certifications susmentionnées, la maîtrise d'un outil robuste comme le ClickUp conçu pour la construction, vous distinguera à bien des paramètres. Cela vaut pour les constructeurs qui exécutent des projets ou les entreprises qui confient leur construction à un fournisseur .

Personnalisez les flux de travail pour vos équipes de construction

Que vous construisiez un Accueil ou un complexe commercial à plusieurs étages, décomposez le flux du processus en un flux de travail clair, basé sur les dépendances, qui tient compte de tous les aspects de la construction contraintes du projet .

Gérez les ressources, planifiez les activités et effectuez une planification de scénario sur un diagramme de Gantt sur le site de ClickUp logiciel ERP pour la construction .

Utiliser Modèles de projet avec diagramme de Gantt de ClickUp pour commencer !

Assurez-vous que tout le monde est sur la même page en utilisant ce simple diagramme de Gantt de la construction pour suivre les jalons et livrer les projets à temps

Simplifier les processus complexes

Visualisez les relations entre chaque phase de votre projet avec les cartes mentales ClickUp

Si un processus semble comporter trop d'étapes ou impliquer trop de personnes, réunissez-les pour une séance de brainstorming sur les thèmes suivants Cartes mentales ClickUp . Ajoutez tout sur une toile vierge, faites des connexions, identifiez les dépendances et ajoutez des commentaires pour exécuter votre méthodologies d'amélioration des processus .

Gérer la charge de travail de l'équipe

Utilisez le modèle de gestion de la construction ClickUp pour définir et aligner les calendriers des projets dans l'affichage d'un calendrier

Utiliser ClickUp en tant que logiciel de planification de la construction en tenant compte de la disponibilité des membres de l'équipe. Utilisez la vue Charge de travail pour savoir qui fait quoi. Attribuez des tâches en fonction de leur disponibilité sans avoir à vous soucier des messages de va-et-vient. Invitez-les à synchroniser leurs calendriers pour qu'ils soient mis à jour automatiquement les jours de vacances.

Restez au fait des audits et des inspections

Utilisez la fonctionnalité des checklists de ClickUp pour mener méticuleusement des audits dans tous les services. Vous pouvez également les configurer comme des objectifs à achever avant les jalons correspondants.

Si vous êtes susceptible de faire l'objet d'audits externes, attribuez de manière transparente l'accès aux contractants/agences gouvernementales.

Collaborer avec des équipes interfonctionnelles

Gérez les tâches et les projets, et collaborez efficacement avec votre équipe en utilisant ClickUp

Des responsables hors site aux techniciens sur le terrain, mettez tout le monde sur la même page grâce à Tâches ClickUp . Attribuez-les à des utilisateurs, ajoutez des commentaires, étiquetez votre équipe et discutez en temps réel depuis votre ordinateur de bureau ou vos appareils mobiles.

Suivi du temps et gestion des budgets

Utilisez le système de gestion de ClickUp le logiciel de suivi du temps de ClickUp pour enregistrer la durée de chaque tâche/sous-tâche. Vous pouvez démarrer et arrêter le chronomètre ou ajouter du temps plus tard lorsque la tâche est achevée.

Utilisez les données du module de suivi du temps pour créer des estimations d'effort pour des projets futurs. Convertissez les calculs de temps et d'effort en budgets que vous pouvez proposer aux responsables de l'organisation ou aux clients.

Essayez Modèles de budget de projet de ClickUp pour vous aider à démarrer.

Rassembler des ressources

Mettez tous les actifs et ressources à disposition en un seul endroit sur ClickUp Docs. Incorporez des fichiers, définissez des procédures opératoires normalisées et enregistrez les détails de chaque activité. Utilisez ClickUp en tant que outil d'amélioration des processus qui offre une visibilité claire de l'ensemble du contexte du projet.

Commencez tout de suite avec les modèles

Vous n'avez jamais utilisé d'outil moderne outil moderne de gestion de projet avant ? Pas de souci. L'outil Modèle de gestion de la construction ClickUp vous offre un excellent tremplin.

Il vous aide à gérer toutes vos opérations de construction en un seul endroit avec des affichages préconstruits, des statuts personnalisés, des champs personnalisés, des documents et bien plus encore.

Rassemblez votre équipe de construction sur ClickUp

Même les plus grands projets de construction sont construits brique par brique. Pour s'assurer que chaque brique est efficace, conforme, sûre et durable, vous avez besoin d'une visibilité granulaire et d'une vue d'ensemble.

Le logiciel de gestion de la construction ClickUp est conçu pour donner aux constructeurs, aux techniciens et aux gestionnaires de projet précisément cela.

Avec des fonctionnalités robustes pour les rapports en temps réel, la collaboration, la gestion de projet, le partage des connaissances, les automatisations et bien plus encore, ClickUp est le meilleur outil pour démarrer. En outre, vous pouvez également rationaliser les ventes, gérer les entrepreneurs et travailler avec les clients en un seul endroit. Essayez-le vous-même. Gratuit. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui .