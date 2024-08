Comment utiliser un diagramme de Gantt dans la construction

Le client vous appelle pour vous demander quand vous finaliserez la construction de ses bureaux, mais vous avez besoin d'aide pour lui répondre. Mais vous avez besoin d'aide pour répondre. Pourquoi ? Parce que vous ne le savez tout simplement pas.

Gérer la construction implique de se concentrer sur plusieurs variables au fur et à mesure que l'on progresse dans le cycle de vie. Plusieurs équipes sont à l'œuvre, une longue liste de tâches doit être accomplie et vous devez respecter un nombre impressionnant de délais. 35% des professionnels de la construction perdent plus de 14 heures par semaine dans des tâches non productives telles que la recherche d'informations sur le projet et le traitement des erreurs.

Tous les gestionnaires de la construction souhaitent avoir une vue d'ensemble de toutes les activités et de l'état d'avancement du projet. Heureusement, les diagrammes de Gantt rendent cela possible. Ils fournissent une vue d'ensemble des tâches, des plus petites aux plus grandes et des plus indépendantes aux plus interdépendantes.

Voyons comment utiliser les diagrammes de Gantt dans la construction, comment ils fonctionnent, quels sont leurs inconvénients et comment créer le vôtre à l'aide de quelques exemples de diagrammes de Gantt Exemples de diagrammes de Gantt

Comprendre les diagrammes de Gantt

Un diagramme de Gantt est un graphique à barres horizontales qui affiche l'état de la planification du projet des différentes tâches et leurs relations de dépendance afin de fournir un aperçu visuel de l'ensemble du projet.

Un diagramme de Gantt de construction est également identique - il présente les délais du projet de construction.

Superviser plusieurs tâches à la fois est un aspect inévitable des projets de construction, ce qui fait des diagrammes de Gantt une bénédiction pour l'industrie.

En règle générale, la partie gauche d'un diagramme de Gantt comporte une feuille de calcul détaillant les différentes tâches, les affectations et les échéances. La partie droite contient une barre visuelle de l'avancement de chaque tâche.

Les responsables savent exactement ce qui se passe, quand et où. Si vous Comparez les diagrammes de Gantt aux tableaux Kanban les diagrammes de jalons et les diagrammes linéaires, vous vous rendrez compte qu'ils offrent un aperçu beaucoup plus détaillé de l'avancement d'un projet et de ses sous-tâches.

A lire aussi: Diagramme de Gantt vs. ligne de temps

L'importance des diagrammes de Gantt dans la planification et l'exécution efficaces des projets de construction

En général, les gestionnaires de projets de construction n'ont qu'une connaissance binaire de l'état d'avancement du projet (tel que "achevé" ou "non achevé"). Les diagrammes de Gantt détaillent la progression d'un projet en temps réel.

Dans la gestion de la construction, le graphique de Gantt est divisé en phases, et chaque sous-tâche a un calendrier précis. Vous recevez des mises à jour de l'état d'avancement de chaque activité, ce qui vous permet de rester informé de l'avancement global du projet et de vous assurer que tout se passe au bon moment.

Supposons qu'un diagramme de Gantt représente la construction d'une maison. Le câblage électrique ne peut pas commencer tant que la charpente n'est pas terminée, et la pose des cloisons sèches dépend des travaux d'électricité. En visualisant ces dépendances, le diagramme permet de s'assurer que les électriciens arrivent sur le chantier au moment voulu, et non une semaine en avance (ce qui vous coûterait de l'argent) ou une semaine en retard (ce qui retarderait la pose des cloisons sèches).

**Un diagramme de Gantt fournit également des informations sur les ressources disponibles, ce qui vous permet d'ajuster vos délais ou vos ressources en fonction des besoins du projet

Supposons que deux coulées de béton soient prévues dans différentes parties du bâtiment. Le tableau peut indiquer si vous disposez de suffisamment de camions de béton et d'ouvriers pour effectuer les deux coulées simultanément. Cela vous permet d'ajuster le calendrier ou de faire appel à des ressources supplémentaires pour éviter les retards.

Principaux éléments d'un diagramme de Gantt

Voici ce que comprend un diagramme de Gantt :

Étiquettes : Les étiquettes sont les noms des tâches que vous souhaitez suivre, telles que l'assemblage des éléments structurels ou la pose des fondations. Elles sont placées le long de l'axe Y pour déterminer ce que représente la barre Barres : La barre représente la progression d'une tâche. L'axe des X représente la ligne de temps le long de laquelle la barre est dessinée. Chaque barre indique la durée de la tâche. Par exemple, une longue barre peut représenter les travaux de fondation, tandis qu'une barre plus courte peut signifier l'installation d'un luminaire spécifique Les étapes : Les projets de construction se déroulent phase par phase, et la fin de chaque phase est un jalon. Ces événements sont généralement représentés par un symbole dans le tableaudiagrammes de jalons pour vous indiquer quand vous avez atteint l'un d'entre eux. Dans le domaine de la construction, les jalons peuvent être les suivants : Fondation en béton coulée, installation du toit terminée, extérieur du bâtiment terminé (fenêtres, portes, bardage) Dépendances : Dans la construction, plusieurs tâches sont liées entre elles et suivent un certain ordre. Le diagramme de Gantt illustre ces dépendances par des lignes et des flèches reliant les différentes tâches. Par exemple, une flèche pointe de la fin de la barre "Fondation" au début de la barre "Plomberie". Cette dépendance signifie que les plombiers ne peuvent pas commencer à installer les tuyaux tant que les fondations (y compris la dalle de béton) ne sont pas terminées

Représentation visuelle d'un diagramme de Gantt dans la gestion de projet

Il est difficile d'assurer le suivi de nombreuses tâches entre différentes personnes et à différentes dates. Le diagramme de Gantt offre une représentation visuelle de chaque tâche du projet dans un tableau de bord unique. Que vous souhaitiez une mise à jour ou que vous planifiez votre prochaine étape, cette solution unique est tout ce dont vous avez besoin.

Le fait de disposer de toutes les informations en un seul endroit simplifie la gestion. Vous pouvez rapidement identifier les chevauchements et hiérarchiser les tâches les unes par rapport aux autres. Vous pouvez également regrouper les tâches à effectuer ensemble.

Croyez-le ou non, Excel peut s'avérer utile pour créer un tableau pour la gestion de votre projet de construction. Voyons comment !

Vous pouvez créer un Diagramme de Gantt avec Google Sheets ou Microsoft Excel, selon votre préférence. Nous allons vous montrer les étapes à suivre pour créer un diagramme de Gantt dans Excel.

Étape 1 : Créer une plage de données dans Excel détaillant le nom de la tâche, le nombre de jours écoulés depuis le début et le nombre de jours restants avant la fin

via MS Excel Étape 2 : Sélectionnez la plage de données pour créer un graphique et cliquez sur Insérer > Insérer un diagramme à barres > Diagramme à barres empilées. Le diagramme à barres empilées est l'option d'Excel la plus proche du diagramme de Gantt

Étape 3 : Il est maintenant temps de personnaliser le graphique pour qu'il ressemble davantage à un diagramme de Gantt. Cliquez sur le premier ensemble de données (la section bleue de la première barre). Un onglet Format s'ouvre à droite. Cliquez sur Remplissage de la forme > Pas de remplissage

Étape 4 : Avez-vous remarqué que le graphique affiche la plage de données dans l'ordre inverse ? La dernière étape corrige ce problème. Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez l'axe vertical (axe des tâches). Une fois de plus, l'onglet Format s'ouvre sur la droite. Cliquez sur Format Axis > Axis Position > Categories in reverse order (Format de l'axe > Position de l'axe > Catégories dans l'ordre inverse)

Si vous souhaitez donner un nom à votre graphique, double-cliquez sur la case Chart Title et saisissez votre titre.

Vous pouvez personnaliser davantage votre graphique en y ajoutant des couleurs, en sélectionnant une disposition différente et en ajoutant des éléments tels que des étiquettes et des quadrillages, entre autres.

Conseil : Enregistrez votre graphique personnalisé en tant que Modèle de diagramme de Gantt pour une utilisation ultérieure.

Création avancée de diagrammes de Gantt

Cela fait beaucoup d'étapes, n'est-ce pas ?

Il y a déjà tant à faire, pourquoi passer du temps à créer un diagramme de Gantt ?

C'est là qu'intervient une solution plus intelligente : ClickUp, un logiciel de gestion de projet complet qui intègre des diagrammes de Gantt et des vues chronologiques que vous n'avez pas besoin de passer des heures à créer de toutes pièces.

Il vous permet de collaborer avec les entrepreneurs, les employés et les clients pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Vous n'avez plus besoin d'appeler le client pour lui dire que la salle de conférence sera prête dans deux jours ; il peut le voir directement sur le diagramme de Gantt.

L'application Modèle de diagramme de Gantt ClickUp pour la gestion de la construction par exemple, vous permet de démarrer avec les bases déjà en place. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir vos données !

Créez un cycle de vie détaillé de la construction avec le modèle de gestion de la construction ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Planifier la construction à l'aide d'un modèle prêt à l'emploi pour rationaliser l'ensemble du processus de construction, de l'avant-vente à la livraison, y compris les tâches telles que l'obtention des permis et les inspections finales

pour rationaliser l'ensemble du processus de construction, de l'avant-vente à la livraison, y compris les tâches telles que l'obtention des permis et les inspections finales Visualiser les plans de construction et l'avancement des travaux en un seul endroit , depuis les calendriers des fondations jusqu'aux délais de réalisation des travaux d'électricité, en passant par l'avancement de la pose des cloisons sèches

, depuis les calendriers des fondations jusqu'aux délais de réalisation des travaux d'électricité, en passant par l'avancement de la pose des cloisons sèches Aligner les équipes et les ressources pour assurer une collaboration harmonieuse entre les architectes, les ingénieurs, les sous-traitants (comme les plombiers et les électriciens) et les inspecteurs grâce à une répartition claire des tâches et à des outils de communication

(comme les plombiers et les électriciens) et les inspecteurs grâce à une répartition claire des tâches et à des outils de communication Suivre l'avancement de la construction avec des statuts personnalisés tels que "En attente d'inspection des matériaux" et des vues personnalisées telles que le tableau Kanban pour identifier les goulots d'étranglement, tels que les retards dans l'ossature ayant un impact sur l'installation des cloisons sèches

pour identifier les goulots d'étranglement, tels que les retards dans l'ossature ayant un impact sur l'installation des cloisons sèches Modifiez et mettez à jour les détails du projet et le formatage pour améliorer les spécifications Télécharger ce modèle ### Création d'un diagramme de Gantt avec ClickUp

Si vous préférez ne pas remplir le modèle et souhaitez en créer un vous-même, nous sommes là pour vous aider. Voici Comment créer un diagramme de Gantt avec des outils de gestion de projet comme ClickUp :

1. Créer une ébauche de projet

Établissez un plan détaillé du projet pour couvrir tous les détails de votre diagramme de Gantt. Veillez à ce qu'il couvre tout, des plus petites rénovations à la construction d'un bureau entier. Vous pouvez utiliser Objectifs de ClickUp pour simplifier leur organisation et même écrire toutes vos tâches en créant une simple liste de tâches Liste de contrôle des tâches en Docs ClickUp .

2. Liste de toutes les tâches

Créez une liste des tâches du projet de construction. Utiliser Champs personnalisés de ClickUp de ClickUp pour enrichir votre tableau avec des détails tels que les phases, la durée et l'achèvement. Ajoutez des dates de début et d'échéance pour suivre chaque tâche.

Astuce : Vous pouvez également ajouter des priorités et des dépendances aux tâches pour aider vos travailleurs à savoir s'ils doivent réparer un changement dans la cuisine avant de commencer à travailler dans le salon.

3. Construisez votre diagramme de Gantt

Le plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de créer manuellement votre diagramme de Gantt. Vue du diagramme de Gantt de ClickUp vous fournit directement un diagramme. Il suffit d'ouvrir la barre d'outils et de cliquer sur Gantt > Add Gantt.

Ajoutez la vue Gantt Chart, et ClickUp générera automatiquement votre Gantt Chart

4. Personnalisez votre diagramme de Gantt

Les paramètres de personnalisation apparaissent sur le côté droit de votre diagramme de Gantt. Vous pouvez modifier le nom du diagramme, contrôler ses paramètres d'accès, colorer les tâches en fonction des mises à jour ou des catégories, et définir la période que vous souhaitez examiner.

Ajustez le diagramme de Gantt selon vos préférences grâce à la barre de personnalisation de ClickUp

Modèle de diagramme de Gantt de construction ClickUp

Vous pouvez également utiliser le Modèle de diagramme de Gantt ClickUp Construction ce modèle de diagramme de Gantt est adapté à la gestion des projets de construction. Ce modèle vous permet de minimiser le temps consacré à la gestion des livrables de votre projet et de vous concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Créez des diagrammes de Gantt de construction sur mesure avec le modèle de diagramme de Gantt de construction ClickUp

Voici comment ce modèle Modèle de gestion de la construction vous aide à maintenir le projet sur la bonne voie :

Créer des calendriers visuels pour suivre l'avancement en temps réel

pour suivre l'avancement en temps réel Ajuster les étapes pour tenir compte des changements de plans et de délais tout au long du cycle de vie de la construction

et de délais tout au long du cycle de vie de la construction Les coûts de main d'œuvre, l'efficacité et les coûts globaux du projet sont suivis

**Les tâches sont liées les unes aux autres et l'ordre des tâches est respecté

**Les activités de planification du projet et les étapes à franchir sont optimisées Télécharger ce modèle

Caractéristiques et avantages uniques de l'utilisation de ClickUp pour la programmation et la gestion Logiciel de gestion de projets de construction ClickUp facilite la communication entre les travailleurs sur le terrain et le bureau. Les membres de l'équipe peuvent mettre à jour les tâches, partager des fichiers et collaborer sur des documents en temps réel, ce qui permet à chacun d'être informé de l'avancement des travaux et des problèmes éventuels.

Les fonctions d'automatisation robustes de ClickUp peuvent rationaliser les tâches répétitives dans les projets de construction. L'automatisation des flux de travail, comme l'envoi de notifications lorsqu'un permis est approuvé ou le déclenchement de la phase suivante des travaux lorsque la phase précédente est terminée, permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Si vous souhaitez améliorer vos compétences en matière de planification et de gestion, Modèle de diagramme de Gantt de ClickUp est ce qu'il vous faut !

Maîtrisez la planification et la gestion avec le modèle de diagramme de Gantt de ClickUp

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Créer des tâches avec des délais ajustables pour tenir compte des révisions et des résultats des tests à mesure que vous avancez dans le cycle de vie de la construction

pour tenir compte des révisions et des résultats des tests à mesure que vous avancez dans le cycle de vie de la construction Suivre la progression et l'état des différentes tâches de manière efficace grâce à un code couleur et à des visualisations claires

de manière efficace grâce à un code couleur et à des visualisations claires Le suivi de la chronologie est amélioré grâce à des fonctionnalités de suivi du temps, des courriels et des avertissements de dépendance

Accédez à des informations prometteuses grâce à des statuts personnalisés, des champs personnalisés et des vues personnalisées Télécharger ce modèle Voici ce que Jennifer Vollbrecht, chef de projet certifiée PMP et consultante principale chez JVC, pense du diagramme de Gantt ClickUp pour la construction :

Nous utilisons les diagrammes de Gantt pour mettre en évidence les tâches critiques et nous utilisons un délai de trois semaines pour communiquer les étapes à venir sur nos projets de construction. Les diagrammes de Gantt sont un excellent moyen de visualiser les nombreux éléments et pièces en mouvement pendant la construction J'envoie le diagramme de Gantt à toutes les parties prenantes du projet quelques jours avant une réunion d'avancement afin qu'elles puissent le passer en revue, et tout le monde arrive à la réunion prêt à discuter de ses activités à venir

Jennifer Vollbrecht, gestionnaire de projet certifiée PMP et consultante principale chez JVC

Voilà comment ClickUp a simplifié les opérations de JVC, et il peut faire de même pour vous !

Les diagrammes de Gantt et les méthodologies de gestion de projet

Que vous suiviez une méthodologie traditionnelle en cascade, courante dans les projets de construction, ou une approche plus agile, les diagrammes de Gantt s'intègrent parfaitement à votre flux de travail.

Utilisation des diagrammes de Gantt dans la gestion traditionnelle des projets en cascade

La gestion de projet en cascade est également considérée comme une forme linéaire de gestion.

Voici un exemple de déroulement linéaire d'un projet de construction:

Consultation du client → Conception → Approbation de la conception → Planification du projet et affectation des ressources → Permis et approbation → Exécution → Contrôle → Remise du projet

Vous pouvez créer des tâches pour chaque processus et même les diviser en petites tâches, par exemple en classant la conception en conception structurelle et architecturale.

Le diagramme de Gantt illustre la progression de chaque tâche et l'utilisation des ressources. Il vous permet de visualiser l'ensemble du calendrier et l'avancement de chaque tâche pour savoir où vous en êtes dans l'ensemble du projet

Rôle des diagrammes de Gantt dans la gestion de projet agile

La méthode agile implique une approche plus progressive qui divise l'ensemble du projet en phases ou en sprints et se concentre sur l'amélioration continue.

Voici à quoi ressemble une méthodologie de projet agile typique dans les projets de construction:

Consultation du client → Conception → Développement → Test → Déploiement → Révision → Itération

Les tests et les révisions sont fréquents dans cette méthodologie et ont lieu après chaque sprint. Les diagrammes de Gantt de cette méthodologie décomposent le projet en différents sprints et prévoient des tests après chacun d'entre eux.

La communication en temps réel et le partage des mises à jour aident les entreprises à exécuter un projet de construction à l'aide d'une méthode de gestion agile.

Les diagrammes de Gantt : Avantages et inconvénients

Examinons les avantages et les inconvénients des diagrammes de Gantt pour vous aider à évaluer leur pertinence dans la gestion de la construction.

L'impact positif de l'utilisation des diagrammes de Gantt sur les résultats du projet

Quelques effets positifs des diagrammes de Gantt dans la gestion de la construction La gestion de projets de construction inclure:

Respecter les délais du projet : Les diagrammes de Gantt permettent d'avoir une vue d'ensemble du projet de construction en un coup d'œil afin d'identifier les goulets d'étranglement et d'y remédier avant qu'ils n'interfèrent avec l'achèvement du projet dans son ensemble Fournir une source d'information : Les diagrammes de Gantt constituent une source d'information unique pour toutes les parties prenantes, y compris les clients, les entrepreneurs et les directeurs de la construction Amélioration de la gestion et de l'utilisation des ressources : Les diagrammes de Gantt permettent d'établir des calendriers réalistes et d'allouer des ressources afin d'améliorer la gestion globale du projet

Inconvénients potentiels et stratégies d'atténuation

Les diagrammes de Gantt ne sont pas totalement à l'abri des difficultés. Voici quelques inconvénients auxquels les gestionnaires de projets de construction sont souvent confrontés :

Complexe et déroutant : Un grand projet de construction peut comporter des centaines de tâches liées à l'excavation, aux fondations, à la charpente, à l'électricité et à la plomberie. Dans ce cas, un diagramme de Gantt traditionnel peut devenir écrasant et difficile à déchiffrer, en particulier pour les parties prenantes qui ne sont pas familiarisées avec le séquençage des travaux de construction

Comment y remédier: Concentrez-vous sur le chemin critique (tâches essentielles) et décomposez les projets en phases à l'aide de diagrammes distincts pour une meilleure compréhension. Utiliser des légendes claires et des codes de couleur

Mises à jour régulières : Les diagrammes de Gantt sont des documents vivants qui nécessitent des mises à jour constantes. Lorsque des événements imprévus se produisent, comme des intempéries qui retardent la coulée du béton, ou que de nouvelles exigences apparaissent, comme l'ajout de prises électriques, le diagramme de Gantt doit être ajusté pour refléter ces changements. Ce processus peut prendre beaucoup de temps aux gestionnaires de projet, en particulier pour les projets complexes

Comment y remédier: Tirer parti de l'expérience Logiciel de gestion de projet de construction comme ClickUp pour des mises à jour en temps réel et planifiez des révisions régulières pour détecter rapidement les changements. Prévoyez une période tampon pour les retards imprévus afin d'éviter des ajustements fréquents

En résumé, les diagrammes de Gantt sont la solution idéale pour les projets de construction !

Améliorez vos processus de construction avec les diagrammes de Gantt de ClickUp

La gestion des projets de construction peut être fastidieuse, mais vous pouvez simplifier vos flux de travail en utilisant les diagrammes de Gantt.

Ils offrent une vue d'ensemble de l'ensemble du projet et montrent l'état d'avancement de chaque sous-tâche. Cela vous permet de savoir ce qui se passe actuellement et comment le projet devrait se dérouler.

Avec le logiciel ClickUp Modèles de projets avec diagramme de Gantt grâce à ce modèle, vous pouvez créer un diagramme de Gantt complet et l'adapter à vos besoins. Il vous permet également de collaborer avec toutes les parties prenantes, de suivre les coûts, de franchir les étapes et de maximiser l'efficacité dans l'exécution de projets de construction réussis. S'inscrire à ClickUp pour gérer votre prochain projet de construction.