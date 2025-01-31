10 meilleurs logiciels d'estimation de la construction en 2025

Estimation inexacte des coûts de construction 3% du bénéfice de votre projet tout en réduisant de 30 % les taux de réussite des projets futurs.

Les méthodes traditionnelles d'estimation des coûts peuvent être inexactes en raison de données peu fiables, d'erreurs humaines et d'un manque de compte rendu.

Les logiciels d'estimation des coûts de construction éliminent les conjectures. Il est formé à la technologie moderne, ce qui aide à à estimer des coûts précis de rationaliser les processus et de réduire les erreurs budgétaires coûteuses.

Les logiciels d'estimation pour la construction utilisent l'apprentissage automatique, des éléments de visualisation et des données en temps réel pour aider à estimer des coûts précis pour vos projets de construction.

Cependant, il n'existe pas de solution unique.

Dans cet article, nous allons vérifier les meilleurs outils d'estimation de la construction, en plongeant dans leurs fonctionnalités clés, leurs limites, leurs prix et leurs revues de produits. 🔎

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel d'estimation de la construction?

Tenez compte de ces facteurs lors de la sélection d'un logiciel d'estimation pour les projets de construction :

Des prix abordables: Recherchez un logiciel qui s'aligne sur votre budget. Comme il s'agit d'un investissement important, déterminez combien vous voulez investir dans le logiciel et choisissez un outil abordable

Recherchez un logiciel qui s'aligne sur votre budget. Comme il s'agit d'un investissement important, déterminez combien vous voulez investir dans le logiciel et choisissez un outil abordable Précision et efficacité: Choisissez un logiciel fiable qui offre des estimations très précises des coûts de construction et du projet, notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre, les matériaux et les autres dépenses

Choisissez un logiciel fiable qui offre des estimations très précises des coûts de construction et du projet, notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre, les matériaux et les autres dépenses Interface conviviale: Assurez-vous que le logiciel d'estimation des coûts de construction est facile à naviguer et à comprendre. Un outil facile à utiliser réduira le temps de formation et éliminera le besoin d'une assistance technique externe

Assurez-vous que le logiciel d'estimation des coûts de construction est facile à naviguer et à comprendre. Un outil facile à utiliser réduira le temps de formation et éliminera le besoin d'une assistance technique externe Intégration: Recherchez un logiciel d'estimation qui s'intègre de manière transparente à vos applications et systèmes existants, y compris les outils de gestion de projet et les logiciels de comptabilité

Recherchez un logiciel d'estimation qui s'intègre de manière transparente à vos applications et systèmes existants, y compris les outils de gestion de projet et les logiciels de comptabilité Évolutivité: Choisissez un outil qui peut évoluer en même temps que votre entreprise, en gérant efficacement des projets de plus grande envergure et une clientèle croissante

Bien que de nombreux Logiciel d'estimation de construction ERP peut s'avérer bénéfique, trouver le bon logiciel peut s'avérer décourageant.

Voici une liste des meilleurs logiciels d'estimation de construction pour accélérer le processus. 👇

Les 10 meilleurs logiciels d'estimation de construction à utiliser en 2024

Voici les fonctionnalités, les avis des utilisateurs, les limites et les prix des meilleurs logiciels d'estimation disponibles.

1. Contremaître entrepreneur

Source de l'image : Contremaître entrepreneur Contractor Foreman est un logiciel de gestion de la construction à part entière. Il offre des outils et plus de 35 fonctionnalités pour vous aider à gérer les offres, les devis et les personnes, sous un même toit.

Il s'agit d'un logiciel abordable et convivial pour générer des devis de construction. Ce logiciel d'estimation de construction est réputé pour servir les entrepreneurs dans plus de 75 pays.

Utilisez le logiciel d'estimation sur le web ou avec les applications iOS et Android-aucune limite d'appareil.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Obtenez une visibilité de bout en bout sur la progression de votre projet via les vues Kanban et liste

Personnalisez les pages de garde en ajoutant des références, des détails et des données personnalisées

Utilisez des modèles de devis prêts à l'emploi pour créer des propositions rapidement et efficacement

Accéder à la base de données des coûts en temps réel avec les derniers prix des matériaux et de la main d'œuvre

Recevoir des notifications en temps réel lorsque les estimations sont livrées, ouvertes et cliquées

S'intégrer à des outils populaires tels que Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier, et plus encore

Limites du contremaître entrepreneur

Des moyens limités pour organiser les estimations et les projets

Les fonctions de l'application mobile ne sont pas aussi intuitives que celles du site web

Manque d'enregistrements de révision pour les devis

Tarification de l'entrepreneur contremaître

Free: 30 jours

30 jours Basic: $79/mois

$79/mois Standard: 125 $/mois

125 $/mois Plus: $166/mois

$166/mois Pro: 249 $/mois

249 $/mois Unlimited: 49$/mois

G2: 4.5/5 (200+ avis)

4.5/5 (200+ avis) Capterra: 4.5/5 (630+ avis)

2. Buildertrend

Source de l'image : Buildertrend Buildertrend utilise le système d'information sans erreur techniques d'estimation agiles pour une estimation précise des coûts grâce à des calculs et des formules préétablis. Il est idéal pour établir des feuilles de route de construction résidentielle et estimer les coûts de construction, ce qui en fait un choix populaire parmi les constructeurs d'Accueil, les entrepreneurs spécialisés et les remodelateurs.

Buildertrend fournit un coût de revient précis avec un suivi du temps. Les propositions automatisées éliminent les doubles entrées, vous aidant à créer des propositions détaillées pour vos clients rapidement et facilement.

Les meilleures fonctionnalités de Buildertrend

Choisissez parmi des modèles d'estimation prêts à l'emploi pour accélérer le processus d'appel d'offres

Mesurez et quantifiez les matériaux grâce à des fonctions de décollage faciles à utiliser

Stockez les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre dans une base de données personnalisée

Construire des propositions d'appel d'offres professionnelles

Utilisez des ventilations de coûts détaillées, un suivi des dépenses en temps réel et la possibilité d'ajuster les ressources de manière efficace

Limites de Buildertrend

L'interface utilisateur n'est pas impressionnante, les fonctionnalités et les ressources sont difficiles à parcourir

Pas d'options de sauvegarde automatique et la modification en cours dans Word et Excel efface parfois toutes les données

Tarification de Buildertrend

Free: Illimité

Illimité Basique: $19/mois

$19/mois Croissance: 39$/mois

39$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (150+ reviews)

4.2/5 (150+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,600+ reviews)

3. Stack

Source de l'image : Pile Stack est basé sur le cloud logiciel de gestion de projet de construction . De l'estimation à la clôture, cet outil fournit toutes les solutions de construction dont vous avez besoin pour rationaliser le processus d'estimation.

De plus, Stack simplifie l'estimation des coûts pour les projets complexes grâce à des outils intuitifs de mesure, d'estimation et de proposition. Il offre également des outils d'automatisation pratiques pour automatiser les tâches répétitives telles que la mise à jour des bases de données, le comptage et faire les calculs à votre place.

Comparé à d'autres outils d'estimation de construction peu flexibles, Stack offre de nombreuses options de personnalisation pour configurer le logiciel en fonction des besoins de votre entreprise.

Des points supplémentaires pour le hub de projet centralisé de Stack pour la gestion, le suivi et la communication avec toutes les parties prenantes internes et externes.

Les meilleures fonctionnalités de Stack

Obtenez des mesures précises grâce à des outils dédiés aux mesures de surface, linéaires, d'arc, de hauteur, de nombre et de volume

Créez des propositions à l'image de la marque avec le logo, les termes, la portée et d'autres détails

Utilisez des bibliothèques prédéfinies ou personnalisées pour créer facilement des factures d'éléments, de matériaux et d'assemblages

Générer des rapports avec des points de données personnalisables tels que le forfait, le type de coût ou d'autres libellés

Accédez à une vaste bibliothèque de modèles liés à la construction pour démarrer rapidement

Limites de la pile

Les éléments et les assemblages, une fois créés, ne peuvent pas être déplacés vers un nouvel emplacement

Le logiciel peut devenir lent lorsqu'il travaille avec d'énormes paramètres

Tarification de la pile

Démarrage: 2 999 $ /an

2 999 $ /an **Croissance : 1 899 $ par an

Construction: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de la pile

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.5/5 (1,300+ reviews)

4. Estimations Effacées

Source de l'image : Estimations Effacées Effacées est un logiciel d'estimation de construction facile à utiliser. Il dispose de plus de 130 modèles de devis prêts à l'emploi pour les parties communes comme les cuisines, les salles de bain, les garages, et plus encore.

Vous pouvez personnaliser les modèles en ajoutant ou en supprimant des parties spécifiques. Effacées fournit des milliers de blocs préchargés avec des coûts de matériaux et de main-d'œuvre précis au niveau régional.

Il vous suffit de les glisser dans votre modèle pour créer des devis spécifiques à l'emplacement de votre client. Vous obtenez des données de prix pour plus de 400 régions différentes à travers les États-Unis, mises à jour trimestriellement.

Les meilleures fonctionnalités d'Effacées

Bénéficiez d'une assistance rapide et fiable lors de l'estimation des travaux de construction

Accès à plus de 160 modèles d'estimation catégorisés pour différentes zones

Accès à une base de données de plus de 10 000 prix d'éléments (mise à jour trimestrielle)

Gagnez du temps en conservant le contenu avec des modèles de proposition professionnels

Les limites d'Effacées Estimations

Principalement conçu pour les Etats-Unis

Il est difficile d'ajouter la taxe commerciale à une estimation

Tarification des Effaces

Free: 30 jours

30 jours Standard: $79/mois

$79/mois Pro: $119/mois

$119/mois Franchise: $249/mois

Évaluation Effacées

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: 4.5/5 (100+ reviews)

5. Procore

Source de l'image : Procore Procore fournit une boîte à outils complète pour rationaliser les flux de travail de la préconstruction, comme la gestion des conceptions, des estimations, des appels d'offres et des budgets.

Comme Stack, Procore offre les outils d'estimation et les options de personnalisation nécessaires pour réaliser des devis quantitatifs, des estimations et des propositions professionnelles.

Procore a contribué à la réalisation de plus de 1 000 000 de projets dans 150 pays par des entreprises de premier plan telles que Honeywell, Brookfield Properties, et bien d'autres.

Les meilleures fonctionnalités de Procore

Un tableau de bord centralisé pour gérer toutes vos activités de préconstruction

Collaborez avec les parties prenantes du projet en utilisant des modèles 2D et 3D en temps réel

S'intégrer à plus de 500 applications pour travailler comme vous le souhaitez

Générez des reconnaissances de symboles prêtes à décoller avec le comptage automatique de l'IA en quelques secondes

Une interface mobile-first avec des applications iOS et Android dédiées

Calcul automatique des coûts pour les matériaux et la main d'œuvre

Les limites de Procore

La courbe d'apprentissage du logiciel est très prononcée

La taille n'est pas adaptée aux entrepreneurs privés ou aux petites et moyennes agences de construction

Tarification de Procore

Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (2,500+ reviews)

4.6/5 (2,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,600+ reviews)

6. Buildsoft

Source de l'image : Logiciel de construction La plateforme Cubit Estimating de Buildsoft vous permet d'intégrer l'estimation et les décomptes en un seul processus transparent.

La plateforme centralisée flexible vous permet de générer des devis rapidement et avec précision. Vous y trouverez des outils intelligents tels que des inspections de modèles 3D ou BIM, des analyses de travaux, des listes de prix dynamiques et bien plus encore pour simplifier l'estimation.

Vous pouvez également enregistrer les données de tarification sous forme de listes modèles, en contrôlant la tarification des travaux pour plus de précision et de rentabilité. Créez des modèles de travaux avec des métiers et des éléments communs pour rationaliser les estimations futures.

Les meilleures fonctionnalités de Buildsoft

Un seul affichage pour gérer toutes les estimations et tous les projets de construction

Vérification croisée des estimations à l'aide de modèles 3D ou BIM interactifs

Créer de nouvelles estimations à l'aide de modèles de listes de prix

Permet de synchroniser en temps réel les modèles de listes de prix, les travaux et les estimations existantes

Utiliser le flux de travail de révision des travaux pour gérer efficacement les modifications apportées aux travaux, aux devis ou aux projets

Limites de Buildsoft

Manque de ressources d'apprentissage adéquates pour les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs éprouvent des difficultés à modifier les coûts et les prix

Tarification de Buildsoft

Standard: 180 $/mois

180 $/mois Professionnel: 240 $/mois

240 $/mois Enterprise: $270/mois

Évaluations et critiques de Buildsoft

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. PlanSwift

Source de l'image : PlanSwift PlanSwift, un logiciel d'estimation de construction basé sur le cloud rend votre processus d'estimation de construction rapide, pratique et sans papier. Il est facilement personnalisable en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

PlanSwift peut être utilisé dans pratiquement tous les corps de métier grâce à une interface intuitive par glisser-déposer et des fonctions en un seul clic. Qu'il s'agisse de travaux commerciaux ou résidentiels, la plateforme offre des outils spécifiques pour générer des estimations de coûts précises.

Les meilleures fonctionnalités de PlanSwift

Utilisez les outils de surface et linéaires pour calculer les pieds carrés ou les surfaces, des mesures simples à pointer et à cliquer

Fonctionnalités Single Click Takeoff pour mesurer des surfaces irrégulières ou courbes

Accédez à des projections de coûts dynamiques qui se mettent à jour en fonction des changements dans les coûts de la main-d'œuvre ou des matériaux

Déposez des assemblages personnalisés pré-construits sur votre devis pour un comptage, des calculs et une estimation automatiques

Limites de PlanSwift

Pas de synchronisation cloud intégrée ni de partage de fichiers

Lent et laggy par moments avec un temps de rendu élevé

Tarifs de PlanSwift

Free: 14 jours

14 jours Professionnel: $1749/an

Évaluations et critiques de PlanSwift

G2: 4.3/5 (25+ commentaires)

4.3/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (350+ avis)

8. HeavyBid

Image Source : Offre de prix élevée Bénéficiant de la confiance de plus de 50 000 estimateurs, HeavyBid est l'un des logiciels d'estimation les plus rapides et les plus précis pour la construction civile. Il vous permet d'importer des éléments à partir des sites Web du ministère des Transports afin de réduire la durée de l'estimation.

HeavyBid utilise des programmes de décollage externes et saisit les données pour créer des estimations de projet.

HeavyBid facilite également la double vérification des estimations grâce à des checklists et des outils d'examen qui placent chaque coût et chaque prix sous le microscope. C'est la raison pour laquelle 44 des 50 premiers entrepreneurs de travaux publics lourds de l'ENR utilisent HeavyBid.

Les meilleures fonctionnalités de HeavyBid

Connexion avec plus de 30 systèmes comptables, dont Vista, Quickbooks, Sage 300, etc.

Activez la synchronisation automatique pour éviter la double saisie dans le flux de travail de l'estimation

Créer des propositions personnalisées

Assistance à l'importation et à l'exportation de données depuis Primavera ou Microsoft Project

Permet à plusieurs estimateurs de collaborer sur des projets en temps réel

Limites de HeavyBid

Coûteux à l'achat et à la maintenance

Capacités de rapports limitées

**Tarifs de l'appel d'offres

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de l'appel d'offres

G2: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

9. Estimateur360

Source de l'image : Estimateur360 Estimator360, un logiciel robuste d'estimation et de gestion de la construction, intègre des calculs de construction et des paramètres, ce qui facilite l'estimation.

Avec Estimator360, vous pouvez également créer des listes détaillées de matériaux, y compris la main-d'œuvre, les matériaux et d'autres coûts de construction essentiels. Ces listes peuvent être partagées avec les fournisseurs et les sous-traitants tout en maintenant une source unique de vérité.

Les meilleures fonctionnalités d'Estimator360

Offre un nombre illimité d'assemblages avec des calculs de construction avancés et des paramètres

Personnalisation et mise à l'échelle des assemblages à l'aide de technologies exclusives telles que Build Options et Intelligent Ratios

Possède des flux de travail automatisés pour convertir les estimations en propositions en un clic

Choisissez parmi plus de 70 modèles de projet ou créez de nouveaux modèles de façon personnalisée

Une plateforme mobile-first avec des applications dédiées pour les utilisateurs iOS et Android

Limites d'Estimator360

Difficile d'intégrer des logiciels tiers

L'application a parfois des ratés et nécessite une réinstallation

Tarification d'Estimator360

Un forfait simple: 369 $/mois

G2: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

10. Sage Estimation

Source de l'image : Sage Estimation Sage Estimating vous aide à gagner plus d'appels d'offres avec précision et réduit le temps de prise en charge en tirant des détails 2D et 3D en un seul clic. Vous pouvez transporter ces informations dans le logiciel rapidement et avec précision.

Il est intégré à Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction et Real Estate pour simplifier l'exportation des budgets, des commandes et des contrats de sous-traitance. L'utilisation du logiciel Sage Estimating résout également le problème de la duplication des données.

Les meilleures fonctionnalités de Sage Estimating

Simplifier le processus d'estimation avec des outils pour les devis en 2D et 3D

Maximiser la vitesse et l'efficacité grâce au transfert automatique des données de devis

Simplifier la collaboration grâce à des intégrations faciles avec d'autres applications

Limites de Sage Estimation

Il n'est pas très convivial et nécessite une courbe d'apprentissage

Ne permet pas de créer des systèmes d'estimation basés sur des spécifications

Tarifs de Sage Estimation

Free: 30 jours

Évaluations et critiques de Sage Estimation

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: 4.1/5 (70+ avis)

Autres outils de construction

Bien que ces outils de construction peut vous aider à obtenir des estimations précises pour les projets de construction, ClickUp peut être votre acolyte pour la gestion de ces projets. La gestion de projet de construction de ClickUp aide les estimateurs, les entrepreneurs et les propriétaires de PME à gérer et à collaborer sur les projets de construction, à suivre les dépendances, à gérer les propositions, et plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-192.png L'outil de gestion de projet de construction de ClickUp /$$$img/

Planifiez et exécutez facilement vos projets de construction grâce à l'outil de gestion de projet de construction de ClickUp

Choisissez parmi plus de 10 affichages et Modèles de gestion de la construction ClickUp pour gérer rapidement les projets.

[Télécharger ce modèle](https://app.clickup.com/signup ?template=t-102451714&_gl=1*13aau8*gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENV3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx "Télécharger ce modèle")

ClickUp propose également un nombre illimité d'utilisateurs et de tâches, le tout gratuitement. Vous voulez rester au courant de tout ? Incorporez le suivi en temps réel dans votre fonction pour ne jamais manquer une mise à jour.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Estimation des coûts: Calculez des estimations sur les commandes, les quantités, le matériel et les coûts de main-d'œuvre avec des calculs et des formules personnalisés

Calculez des estimations sur les commandes, les quantités, le matériel et les coûts de main-d'œuvre avec des calculs et des formules personnalisés Gestion de projets: Utilisez la gestion de projet de l'entreprise ClickUp, y compris des fonctionnalités telles que l'automatisation et la gestion des ressources

Utilisez la gestion de projet de l'entreprise ClickUp, y compris des fonctionnalités telles que l'automatisation et la gestion des ressources Prédiction du temps: Prédire le temps nécessaire pour chaque tâche avec des estimations de durée

Prédire le temps nécessaire pour chaque tâche avec des estimations de durée Priorisation des tâches: Utilisez les dépendances des tâches pour prioriser et achever les tâches dans la commande

Utilisez les dépendances des tâches pour prioriser et achever les tâches dans la commande Collaboration en temps réel: Créez des bases de connaissances et collaborez avec les équipes en temps réel

Limites de ClickUp

À ne fait pas d'affichage sous forme de tableau sur l'application mobile (pour l'instant)

Tarification ClickUp

Gratuit: Free Forever

Free Forever Forfait Unlimited: 7$/mois

7$/mois Forfait Business: 12$/mois

12$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

Utiliser ClickUp pour faire de meilleures estimations de construction

Les logiciels d'estimation pour la construction sont indispensables pour gagner plus de projets, minimiser la durée de l'estimation et rendre les estimations plus précises.

Évitez de perdre des contrats à cause de calculs manuels lents et sujets aux erreurs - le bon logiciel vous apportera rapidité et précision.

Avec ClickUp à vos côtés, la gestion de la construction deviendra plus facile que jamais. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour bénéficier de son modèles de gestion de la construction unlimited et une collaboration sans faille.