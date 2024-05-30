Comment utiliser l'IA dans la construction (cas d'utilisation et outils)

Et si vous pouviez optimiser vos projets de construction pour qu'ils se terminent plus tôt que prévu, dans le respect du budget et avec moins de risques pour la sécurité ? Ce n'est pas une chimère - c'est un avenir pas si lointain alimenté par l'intelligence artificielle (IA).

A Rapport de Mordor Intelligence a constaté que le marché des applications de l'IA dans la construction vaut 3,99 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,85 milliards USD d'ici 2029.

Les applications de l'IA et de l'apprentissage automatique vont se développer massivement, et le moment semble venu de les adopter avant qu'elles ne deviennent une norme.

Comprenons comment les applications pilotées par l'IA.. gestion de la construction aura un impact sur l'industrie. Nous explorerons des cas d'utilisation et découvrirons des outils qui vous aideront à intégrer l'IA dans votre entreprise de construction au quotidien.

Comprendre l'IA dans la construction

Le secteur de la construction est en train de se transformer. Il adopte des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique à chaque étape - de la conception et du forfait à la construction et à la gestion des installations.

Étant une entreprise à haut risque, les accidents et les incidents de sécurité ont souvent un impact sur le bien-être physique des travailleurs et entraînent des revers coûteux.

Dans ce domaine, l'IA peut changer la donne.

L'IA est déjà utilisée pour surveiller en temps réel les interactions entre les machines, les travailleurs et les éléments sur le chantier. Les gestionnaires sont facilement informés des problèmes de sécurité potentiels, des défauts de conception et des problèmes de productivité.

Ainsi, pour améliorer l'efficacité et atténuer les blessures et les pertes d'argent, l'utilisation de l'IA dans les phases de préconstruction telles que le forfait, la conception, la modélisation des informations du bâtiment et la conception générative peut s'avérer bénéfique.

Explorons quelques cas d'utilisation pour comprendre cela plus en détail.

La construction repose fortement sur l'expertise, l'expérience et le jugement humain, que l'IA ne peut pas remplacer. Au lieu de cela, l'IA transformera les rôles et les responsabilités d'une manière qui aidera les entreprises de construction à tirer parti de nouvelles opportunités stratégiques.

Vous constaterez une rationalisation des opérations, de meilleures décisions fondées sur des données et une surperformance par rapport aux concurrents qui n'ont pas encore adopté ces technologies.

Mais comment peut-on utiliser l'IA dans la construction ?

1. Automatisation des chantiers pour une productivité accrue

Le secteur de la construction déploie désormais des automates pour suivre le travail sur les chantiers. Il s'agit notamment d'équipements intelligents pour les tâches répétitives, telles que le coulage du béton, le soudage, la maçonnerie et la démolition. Même les bulldozers peuvent être autonomes ou semi-autonomes et s'occuper de l'excavation et de la préparation du site.

Ces robots travaillent avec précision sur la base de spécifications préprogrammées, ce qui permet de libérer les ouvriers pour des activités de construction plus complexes. Les avantages sont doubles : achèvement plus rapide des projets et réduction des accidents du travail.

Les gestionnaires de projet par l'IA utilisent des outils d'IA tels que la reconnaissance faciale et les caméras de chantier pour surveiller la productivité des travailleurs et suivre la progression en temps réel. Robotique construite a mis au point des équipements de construction autonomes, tels que des bulldozers et des excavateurs, qui peuvent fonctionner sans opérateur humain à bord. Ces véhicules sont équipés de capteurs avancés, de caméras et de logiciels alimentés par l'IA qui leur permettent de naviguer sur les sites de construction, d'effectuer des tâches telles que le creusement, le nivellement et la manutention de matériaux, et de se coordonner avec d'autres équipements autonomes. Cela permet non seulement d'augmenter la productivité, mais aussi d'améliorer la sécurité en retirant les travailleurs humains des environnements dangereux.

2. Amélioration de la planification et de la conception

Les algorithmes IA peuvent explorer de vastes possibilités de conception, en gardant à l'esprit des facteurs tels que les matériaux, les coûts et les réglementations. Cela permet aux architectes et aux ingénieurs de générer des conceptions innovantes qui répondent aux objectifs du projet.

Envisagez d'analyser les données historiques pour prédire les défis potentiels pendant la construction, tels que les retards dus aux conditions météorologiques ou les pénuries de matériaux. Une telle anticipation vous permet de forfaiter de meilleures stratégies d'atténuation.

L'IA peut considérablement améliorer les solutions de modélisation des informations du bâtiment (BIM) en automatisant les tâches qui prennent du temps et sont sources d'erreurs.

Par exemple, l'IA peut automatiquement identifier et signaler les conflits potentiels entre différents éléments de construction, tels que les systèmes MEP (mécanique, électricité et plomberie) et les composants structurels. Tout cela permet une détection plus précoce, la correction des problèmes et d'éviter des reprises coûteuses en bout de chaîne.

Utilisez l'IA pour générer des options de conception alternatives qui répondent à des critères de performance spécifiques, tels que l'efficacité énergétique ou l'intégrité structurelle. Cela permet aux architectes et aux ingénieurs d'explorer de nombreuses possibilités et de prendre des décisions plus éclairées en matière de conception.

Étude de cas :

Le groupe Staircraft, l'un des plus grands fabricants européens d'escaliers et de planchers en bois, a décidé de se brancher sur les planchers en bois. Mais la conception de chaque plancher prenait plus de 3 heures à leurs designers, créant un énorme goulot d'étranglement. Ils se sont associés à des experts en IA, Brainpool.ai, qui ont créé DAISY.ai, un logiciel de conception de planchers en bois, afin d'automatiser l'ensemble du processus. Cela a permis de réduire le temps de conception de 80 %, de doubler la productivité de Staircraft et de réduire les coûts de construction de 10 %. ( Source : Brainpool.IA )

3. Gestion de projet supérieure

Le traitement du langage naturel (NLP) aide l'IA à interpréter et à reproduire le langage humain d'une manière sans précédent.

Grâce au NLP, les outils de communication alimentés par l'IA peuvent traduire des documents, transcrire des réunions et même générer des rapports, améliorant ainsi la communication entre les équipes de projet et les parties prenantes d'origines et de langues diverses.

Plates-formes de collaboration pour gestion de la construction combinés à des outils d'IA peuvent centraliser les documents, les calendriers et la communication du projet, garantissant que tout le monde a accès aux dernières informations pour un meilleur travail d'équipe.

Ces plateformes analysent les exigences du projet et optimisent l'allocation de la main-d'œuvre, de l'équipement et des matériaux afin d'utiliser efficacement les ressources tout au long du cycle de vie du projet. Résultat : moins de gaspillage et moins de dépassements de coûts.

4. Plus d'attention portée à une approche axée sur la sécurité

L'IA peut analyser les données des systèmes de bâtiment tels que le CVC et l'électricité pour prédire les besoins de maintenance et prévenir les pannes d'équipement avant qu'elles ne perturbent les opérations. Cette approche proactive permet de maintenir les projets sur la bonne voie et d'éviter les temps d'arrêt coûteux.

Les caméras, les capteurs et les technologies des vêtements de travail alimentés par l'IA et portés par les travailleurs peuvent agir comme des yeux vigilants pour surveiller les chantiers de construction. Ils surveillent en permanence les risques potentiels pour la sécurité, alertant les travailleurs et les responsables de tout danger avant qu'il ne dégénère en accident.

Les notifications automatisées en temps réel, les alertes, les boutons SOS et les rapports d'incidents sur une plateforme de collaboration mettent tout le monde en boucle pour prévenir les accidents et améliorer la sécurité de l'organisation. Service cloud d'intelligence de la construction d'Oracle propose une solution alimentée par l'IA qui peut analyser automatiquement les séquences vidéo des chantiers de construction pour détecter les risques potentiels pour la sécurité, tels que les travailleurs qui ne portent pas d'équipement de protection individuelle (EPI), ou les conditions de travail dangereuses. Le système utilise des algorithmes de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique pour identifier et classer les objets et les activités, et il peut générer des alertes et des rapports pour aider les entreprises de construction à améliorer la sécurité des chantiers et à se conformer aux réglementations.

5. Une prise de décision précise et fondée sur les données

Analyser les données provenant de drones, de capteurs et de caméras déployés sur le chantier réel, pour suivre la progression en cours en temps réel, identifier les écarts par rapport au forfait et détecter rapidement les problèmes potentiels.

La reconnaissance d'images alimentée par l'IA peut analyser les photos et les flux vidéo du chantier pour identifier les défauts de construction et de contrôle de la qualité afin d'améliorer la maintenance prédictive. Cela permet une intervention et une rectification précoces, minimisant ainsi les travaux de reprise et les coûts associés.

À mesure que la technologie IA continue d'évoluer, nous pouvons nous attendre à des applications encore plus innovantes dans la gestion de projet par IA. Par exemple, les chatbots alimentés par l'IA pourraient prendre en charge les tâches de routine et répondre aux requêtes des travailleurs, ce qui permettrait de libérer les gestionnaires de projet pour un travail plus stratégique.

Certaines de ces applications sont déjà en cours avec la plateforme de gestion de projet et de travail améliorée que nous allons couvrir maintenant.

Utiliser un logiciel d'IA pour les projets de construction

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel d'intelligence artificielle capable de vous aider à gérer vos projets de construction, vous pouvez utiliser un logiciel d'intelligence artificielle pour vos projets de construction Outil d'IA pour la construction de projets ne cherchez pas plus loin que ClickUp.

Quand ClickUp Brain les capacités d'IA de ClickUp Brain /%href/ sont combinées avec le système de gestion de l'information de l'entreprise Logiciel de gestion de projet de construction ClickUp avec ClickUp, les entreprises de construction disposent d'un copilote intelligent pour mener à bien leurs projets de construction.

Explorez un intervalle de fonctionnalités alimentées par l'IA pour améliorer le travail et la gestion des équipes pour votre entreprise de construction en utilisant ClickUp :

1. Générer des idées et collaborer en temps réel

Les projets commencent souvent par un flot d'idées et des sessions de brainstorming, en particulier pour les les petites entreprises de construction .

Les outils alimentés par l'IA, combinés à des Documents ClickUp et Tableaux blancs ClickUp peuvent créer un flux de travail innovant pour générer des idées et planifier de nouveaux projets.

ClickUp Brain

Voici quelques-unes des possibilités les plus utiles pour le secteur de la construction :

Résumez automatiquement les notes prises lors de vos réunions Éliminez la prise de notes méticuleuse et concentrez-vous plutôt sur la discussion. Identifiez les points clés et les éléments d'action pour vous assurer que tout le monde est sur la même page

Éliminez la prise de notes méticuleuse et concentrez-vous plutôt sur la discussion. Identifiez les points clés et les éléments d'action pour vous assurer que tout le monde est sur la même page Analysez les données des sondages effectués auprès des parties prenantes. Extrayez les thèmes clés et les informations dans des rapports visuels afin de prendre des décisions rapides

Extrayez les thèmes clés et les informations dans des rapports visuels afin de prendre des décisions rapides Générer des forfaits de construction complets Combiner toutes les idées, les réunions, les recherches et les documents critiques partagés

Combiner toutes les idées, les réunions, les recherches et les documents critiques partagés **Utilisez des tableaux blancs pour visualiser les flux de travail, générez des idées à l'aide d'invites IA, assignez des tâches aux membres de l'équipe et développez les idées à l'aide de notes et de références dans les documents

Modifiez, surveillez et fournissez des fournisseurs prestataires instantanés grâce aux fonctionnalités de collaboration en temps réel de ClickUp Docs

grâce aux fonctionnalités de collaboration en temps réel de ClickUp Docs Conservez toutes les idées, procédures opératoires normalisées, documents et tableaux blancs liés à la construction dans un emplacement central Accédez à ces ressources de n'importe où et à n'importe quel moment

Ajoutez des documents à chaque idée dans les Tableaux blancs ClickUp pour accéder à tout en un seul endroit

Les outils de Tableau blanc facilitent la visualisation de n'importe quel concept avec votre équipe, quel que soit votre niveau de créativité. Ajoutez des vidéos, des images, des références et des notes autocollantes pour ajouter du contexte et des détails à vos projets de construction.

2. Communiquer avec les équipes et les gérer

Gardez toutes vos communications synchronisées avec ClickUp Chat View et ClickUp Boîte de réception sans jamais avoir à quitter la plateforme.

Créez des espaces de discussion pour chaque département ou projet, partagez des documents en temps réel et transmettez des consignes de sécurité avec ClickUp Chat View

Dans un environnement de travail très stressant et à haut risque tel que la construction, vous souhaiteriez discuter en temps réel, mettre à jour et partager des tâches avec les membres de votre équipe et vos clients. Cela réduit le risque de compromettre la sécurité et la confidentialité.

Avec le système ClickUp Affiche de discussion clickUp Chat permet de discuter des tâches et de garder un onglet sur la progression après avoir paramétré les objectifs du projet.

Vous pouvez partager des documents avec des clients grâce à des contrôles de confidentialité granulaires, mentionner des commentaires pour donner un retour d'information instantané, informer les membres de l'équipe des avis et règlements importants, et accéder à tous les documents, tâches et discussions à un seul emplacement.

Voir votre travail et vos notifications côte à côte dans la boîte de réception ClickUp

En combinant la fonctionnalité Afficher avec la fonction Boîte de réception ClickUp avec la boîte de réception ClickUp, cette plateforme devient le hub de communication pour tout votre travail au sein de ClickUp. Recevez des e-mails, discutez avec les membres de votre équipe et configurez des notifications automatiques sans changer d'écran.

Outre les outils de communication, vous pouvez également personnaliser vos plateforme de gestion de projet de construction :

Gérez votre équipe commerciale avec des flux de travail personnalisables tels que l'enregistrement de modèles de statut pour créer une CRM dans ClickUp pour gérer vos projets, vos clients et vos entrepreneurs

Paramétrez les tâches en fonction de vos besoins système de planification de la construction pour attendre ou bloquer d'autres tâches afin que votre équipe dispose d'une commande claire pour chaque projet de construction

Fixez des objectifs de haut niveau pour toute équipe ou personne en fonction des tâches ou des réalisations en créant des jalons pour représenter les percées importantes du projet

Utilisez la fonction le logiciel de suivi du temps de ClickUp pour votre équipe, quelle que soit sa situation géographique. Utilisez un chronomètre global pour définir des estimations, ajouter des détails et générer des rapports pour savoir exactement où le temps a été alloué

Envoyez des formulaires personnalisés pour les demandes d'information (RFI) et les approbations aux entrepreneurs et aux concepteurs. Utilisez les envois pour assigner des tâches, envoyer des mises à jour et déplacer les réponses dans votre flux de travail

Avec plus de 1000 Intégrations ClickUp , vous pouvez connecter Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Asana, Slack et d'autres applications pour fusionner ClickUp avec votre plateforme de gestion du travail existante. Cela vous aidera à communiquer et à collaborer avec vos fournisseurs, vos clients et les membres de votre équipe de construction.

3. Exploiter les outils prédéfinis pour accroître l'efficacité

Les outils prédéfinis tels que Modèles ClickUp et ClickUp Automatisation sont une combinaison puissante pour augmenter la productivité, la précision et l'efficacité.

Avec une bibliothèque de plus de 1000 modèles, combinez des outils alimentés par l'IA pour générer des contrats personnalisés, des directives de sécurité, des rapports d'incidents, des plans de construction, des plans d'évènements, et plus encore.

Les projets de construction sont complexes et nécessitent une planification, une technologie et une organisation méticuleuses.

L'outil Modèle de gestion de la construction ClickUp peut améliorer votre processus, transformant le chaos en contrôle depuis l'étape initiale d'avant-vente jusqu'à la livraison finale du projet.

Facilitez votre travail de gestionnaire de construction avec le modèle de gestion de construction ClickUp

Ce modèle complet permet de tout organiser en un seul endroit. Les fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les champs personnalisés et le stockage de documents éliminent le besoin de jongler avec plusieurs outils et feuilles de calcul.

Ce modèle vous permet de voir votre projet sous différents angles. Choisissez l'affichage qui correspond le mieux à vos besoins :

Vue calendrier : Faites glisser et déposez les tâches pour obtenir une image claire de l'échéancier de votre projet

: Faites glisser et déposez les tâches pour obtenir une image claire de l'échéancier de votre projet Vue Liste : Organisez les flux de travail, les ressources et les budgets sous forme de liste détaillée

: Organisez les flux de travail, les ressources et les budgets sous forme de liste détaillée Vue Tableau : Transformez votre processus de construction en un tableau Kanban dynamique pour une visualisation facile

: Transformez votre processus de construction en un tableau Kanban dynamique pour une visualisation facile Affichage de l'échéancier : Échéancier : planifiez les phases du projet sur un échéancier horizontal pour une compréhension claire des jalons de livraison

Vous avez besoin d'un modèle pour améliorer le suivi et la visualisation des projets ? Essayez d'utiliser le ClickUp Construction Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt pour la construction) !

Utilisez le modèle de diagramme de Gantt de ClickUp Construction pour suivre les jalons, respecter les délais et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page

Ce modèle polyvalent aide les gestionnaires de projet, les managers d'équipe de construction et les équipes :

Créer des échéanciers clairs et en temps réel qui cartographient l'ensemble de votre projet. Voir exactement où en sont les choses et comment chaque tâche est connectée à l'ensemble du projet

D'ajuster facilement les jalons en fonction des besoins, en veillant à ce que votre projet soit mené à bien diagramme de Gantt de la construction reste à jour et reflète les derniers développements du projet

La connexion des tâches à des ressources spécifiques favorise une collaboration transparente entre les membres de l'équipe. Chacun sait qui est responsable de quoi, ce qui permet un flux de travail plus efficace

Suivez les coûts, la budgétisation et l'efficacité de la main-d'œuvre avec une grande précision. Identifiez les problèmes potentiels dès le début et prenez des décisions éclairées pour que votre projet reste dans les limites du budget

La rédaction d'un procès-verbal de réunion de construction est un élément important de tout projet. Il permet de documenter la progression de l'ensemble de l'équipe du projet et de s'assurer que votre équipe est mise à jour.

C'est ici que le Modèle de procès-verbal de réunion de construction ClickUp sauve la mise !

Combinez le modèle de compte-rendu de réunion de construction ClickUp avec l'IA pour affiner, résumer ou créer des éléments d'action à partir de vos notes

Ce modèle convivial élimine le chaos des notes éparpillées et des éléments d'action oubliés. Il rationalise la communication des réunions de construction en vous permettant de :

Consigner toutes les décisions importantes, les éléments d'action et les points à retenir de chaque réunion dans un emplacement centralisé

Partager un document de compte-rendu de réunion en vue Document discuté rapidement et sans effort avec toutes les parties prenantes en quelques clics

Transformer les points de discussion en tâches exploitables en gérant des tâches directement liées aux éléments d'action, garantissant ainsi qu'aucun détail ne se perde dans le flot

N'oublions pas les plus de 100 Automatisations ClickUp que vous pouvez paramétrer pour réduire le travail manuel et vous concentrer uniquement sur ce qui est important. Utilisez ces capacités prédéfinies ou essayez ClickUp Brain pour adapter les automatisations à vos besoins en utilisant des commandes en anglais.

Créez de nouvelles tâches et mettez en place des procédures opératoires normalisées au sein de votre équipe en toute simplicité. Attribuez automatiquement des tâches, publiez des commentaires, déplacez des statuts et expérimentez des centaines d'autres possibilités.

L'avenir de la construction (avec IA et ClickUp)

Les cobots et les robots seront bientôt intégrés dans les systèmes de travail, et c'est la main-d'œuvre humaine qui les pilotera. Ces aides automatisées prendront en charge les tâches répétitives, vous libérant ainsi pour des rôles plus spécialisés.

Les avantages sont multiples : des délais d'achèvement des projets plus rapides, des coûts réduits, un environnement de travail plus sûr et des opérations plus efficaces.

Mais l'impact de l'IA va au-delà du site de travail physique. Elle transformera les modèles d'entreprise, entraînant une réduction des erreurs coûteuses et une augmentation de l'efficacité opérationnelle.

Pour les professionnels de la construction comme pour les dirigeants d'entreprise, le message est clair : investissez dans des plateformes d'optimisation des équipes alimentées par l'IA comme ClickUp. En fonction de vos besoins spécifiques, identifiez les domaines dans lesquels l'IA peut avoir le plus grand impact, en maximisant le retour sur cette technologie transformatrice. S'inscrire sur ClickUp aujourd'hui !