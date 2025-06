11 modèles gratuits de budget de construction à utiliser en 2025

Les opérations de construction sont complexes et connaissent souvent des dépassements budgétaires. C'est pourquoi un entrepreneur avisé veille toujours à ce que tous les coûts estimés d'un projet soient calculés à l'avance avec la plus grande précision possible.

Les modèles de budget de projet de construction sont d'excellents outils pour les entrepreneurs et les consultants qui souhaitent suivre le plan budgétaire. Ces modèles permettent aux entrepreneurs de rester organisés en ce qui concerne les coûts d'un projet et de fixer des objectifs réalistes.

Cet article explore 11 modèles gratuits de budget de construction que les entrepreneurs peuvent utiliser en 2024 pour prendre des décisions éclairées et améliorer l'allocation des ressources.

Que sont les modèles de budget de construction ?

Un modèle de budget de projet de construction est une feuille de calcul que les entrepreneurs et les consultants peuvent utiliser pour estimer les coûts d'un projet. Ce modèle fournit une représentation claire de la répartition des coûts d'un projet, aidant ainsi les entrepreneurs à suivre et à éviter autant que possible les dépassements de budget.

Un modèle de budget de construction peut également être utilisé pour les processus d'appel d'offres, l'élaboration d'estimations de coûts plus précises, les prévisions de coûts de projet, la gestion des coûts et du cycle de vie des projets, etc. Ce modèle décompose tous les aspects d'un projet, permettant aux entrepreneurs d'allouer leur argent et leur temps de manière judicieuse.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget de construction ?

Un bon modèle de budget de projet de construction offre à l'entrepreneur une grande flexibilité et des possibilités de personnalisation qui le rendent adapté à tout type de projet. Concentrez-vous sur les aspects suivants pour trouver un bon modèle de budget de construction :

Fonctions de catégorisation : choisissez un modèle qui vous permet de diviser votre budget de construction en différentes catégories plus faciles à suivre et à consulter. Par exemple, les activités de construction comportent trois grandes composantes de coûts : les coûts directs, les coûts indirects et les bénéfices/frais généraux. Les entrepreneurs doivent pouvoir classer facilement leurs coûts dans ces catégories. D'autres catégories comprennent les coûts de main-d'œuvre, les coûts des matériaux, les coûts MEP, etc.

Personnalisation : choisissez un modèle que vous pouvez personnaliser en fonction des différents projets. Par exemple, le même modèle doit pouvoir être personnalisé pour des constructions résidentielles et commerciales. Cela permet de conserver une mise en forme standardisée et cohérente

Affichages : trouvez un modèle qui offre différents affichages du budget de construction. Pour une meilleure compréhension, vous devriez pouvoir voir vos données sur un échéancier. Par exemple, il peut s'agir d'un affichage actuel ou d'un affichage historique du budget du projet

Partageable : choisissez un modèle qui peut être partagé dans plusieurs formats et affichages. Si le budget de construction doit être révisé ou approuvé par plusieurs parties prenantes, il est idéal de travailler avec un modèle partageable

Fonctions : utilisez un modèle de budget de construction qui peut également effectuer des calculs. Cela vous facilite la tâche : il vous suffit de remplir les chiffres et le modèle se charge du reste

Prenez le contrôle de votre budget de construction avec ClickUp Construction. Cette plateforme tout-en-un simplifie l'estimation des échéanciers, la planification des coûts des projets et le suivi de la progression. Estimations de durée ClickUp: Utilisez-les pour prédire avec précision la durée des tâches. Vous pouvez les personnaliser en heures, jours, semaines ou mois pour obtenir des échéanciers clairs. Utilisez-les pour prédire avec précision la durée des tâches. Vous pouvez les personnaliser en heures, jours, semaines ou mois pour obtenir des échéanciers clairs.

Estimations par assigné : activez les estimations de durée par assigné, ce qui vous permet d'allouer et de suivre les estimations de durée pour chaque membre de l'équipe. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous employez des sous-traitants.

Champs personnalisés : Vous pouvez ajouter Vous pouvez ajouter des champs personnalisés dans ClickUp à vos tâches afin de suivre les informations relatives au budget, telles que les coûts estimés, les coûts réels et les écarts budgétaires. Cela permet de conserver un enregistrement détaillé de toutes les données relatives au budget.

Automatisation : Les fonctionnalités Les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp peuvent vous aider à accélérer le processus de mise à jour des estimations budgétaires. Par exemple, vous pouvez configurer l'automatisation pour mettre à jour les champs budgétaires en fonction de l'achèvement des tâches ou du temps suivi.

11 modèles gratuits de budget de construction

En utilisant les modèles gratuits de budget de projet de construction listés ci-dessous, vous pouvez ouvrir de nouvelles voies d'efficacité en matière de processus et de budgétisation pour votre entreprise. Ces modèles, des rapports budgétaires aux diagrammes de Gantt pour la construction, rendent le processus de gestion du budget du projet plus facile et plus efficace.

1. Modèle de budget de construction ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de budget de construction ClickUp

Rationalisez les finances de vos projets de construction à l'aide du modèle de budget de construction ClickUp. Ce modèle est conçu pour fournir des plans budgétaires et des rapports financiers précis, spécialement adaptés aux projets de construction.

Il offre un aperçu détaillé de vos dépenses actuelles et passées, vous aidant à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez améliorer l'allocation des ressources tout en atteignant vos objectifs budgétaires. Utilisez ce document standardisé pour tenir toutes les parties prenantes, y compris les chefs de projet, les équipes de construction et les clients, informées du statut financier du projet tout au long de son cycle de vie.

Fonctionnalités clés

Suivre les écarts budgétaires entre les coûts de construction estimés et réels

Suivez la progression du projet par rapport au budget établi et à l'échéancier défini

Améliorez votre processus de budgétisation à l'aide de champs quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour les dépenses réelles, les prévisions de coûts et les variations

Fournissez aux parties prenantes un aperçu détaillé des finances du projet de construction grâce à la disposition complète du modèle

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour naviguer dans la complexité des projets de construction à grande échelle, qui peuvent s'avérer fastidieux sans un plan budgétaire clair.

2. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de rapport budgétaire de ClickUp pour détailler clairement votre compte de résultat

Analysez avec précision les dépenses de votre entreprise à l'aide du modèle de rapport budgétaire ClickUp. Ce modèle est utile pour créer des plans budgétaires et des rapports précis qui fournissent des informations sur les performances financières passées et présentes.

Il vous aidera à explorer différentes possibilités d'économiser des ressources et de l'argent dans vos projets tout en vous donnant un aperçu de la réalisation de vos objectifs budgétaires. Utilisez ce document unique, qui reste cohérent pour tous les projets futurs, tous les clients, toutes les équipes et même tous les services, afin que toutes les parties prenantes restent impliquées dans l'aspect financier du projet.

Fonctionnalités clés

Identifier les écarts entre les dépenses prévues et les dépenses réelles

Suivez la progression du projet par rapport aux objectifs et jalons fixés tout au long du projet

Optimisez votre processus budgétaire à l'aide des champs mensuels et cumulés pour les dépenses réelles, les cibles et les écarts

Fournissez aux parties prenantes un aperçu plus détaillé des finances du projet grâce à la disposition complète du modèle

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les ingénieurs de chantier et les chefs de projet qui souhaitent enregistrer les coûts réels sur le terrain.

3. Gestion de projet budgétisée ClickUp

Télécharger ce modèle Visualisez votre budget par rapport aux coûts réels à l'aide du modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp

Respectez le budget de vos projets grâce au modèle polyvalent de gestion de projet budgétisé ClickUp. Ce modèle vous permet d'évaluer rapidement le calendrier et le statut des différentes activités d'un projet.

Il s'agit d'un excellent modèle pour suivre la progression et les coûts réels d'un projet en temps réel et organiser les tâches en fonction de leur séquence et des phases du projet. Utilisez ce modèle pour maintenir votre projet sur la bonne voie en respectant les échéanciers et le budget, et optimisez-le pour en assurer la réussite.

Fonctionnalités clés

Suivez les éléments budgétés individuels à l'aide de statuts personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé »

Classez les tâches et les activités du projet à l'aide de 9 attributs personnalisés : budget du projet, budget restant, phase du projet, dans les limites du budget, notes, etc

Tirez parti de cinq vues uniques dans différentes configurations ClickUp pour obtenir des informations sur les projets, telles que le budget, le calendrier du projet, les phases du projet, les activités de statut, etc

Utilisez l'étiquetage, le suivi du temps, les e-mails et les avertissements de dépendance pour améliorer la gestion de projet et le budget

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle convient particulièrement aux entrepreneurs qui souhaitent définir des priorités pour les tâches de leur projet en tenant compte des contraintes budgétaires.

4. Modèle de budget simple ClickUp

Télécharger ce modèle Résumez rapidement votre budget à l'aide du modèle de budget simple ClickUp

Résumez votre capacité de dépenses mensuelles et vos revenus à l'aide de ce modèle de budget simple et facile à utiliser de ClickUp. Utilisez une variété de champs personnalisés dans ce modèle qui vous aident à saisir des détails spécifiques sur vos dépenses et à estimer avec précision les entrées et les sorties financières de votre entreprise chaque mois.

L'ensemble du modèle offre un moyen simple de suivre les dépenses du projet, vous aidant ainsi à suivre les coûts et à identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées.

Fonctionnalités clés

Suivez vos entrées budgétaires et leur progression à l'aide de la fonctionnalité Flag qui vous permet de définir des statuts personnalisés pour les entrées, tels que Terminé et Nouvelle entrée

Obtenez une représentation visuelle de vos catégories budgétaires pour faciliter leur examen

Utilisez la fonctionnalité d'exportation pour partager rapidement les mises à jour budgétaires avec les parties prenantes du projet

Personnalisez votre modèle avec quatre vues clés dans différentes configurations sur la plateforme ClickUp afin de garder vos informations accessibles : trésorerie nette, dépenses, plan budgétaire et revenus

Découvrez les libellés de priorité, les avertissements de dépendance et les capacités de suivi pour bien gérer vos dépenses

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est destiné à un usage interne par les entrepreneurs qui souhaitent conserver les informations relatives au budget du projet à portée de main pour pouvoir s'y référer rapidement.

5. Modèle de gestion de la construction ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez la progression des différentes tâches de votre projet à l'aide du modèle de gestion de construction ClickUp

Utilisez le modèle de gestion de projet de construction ClickUp pour planifier votre projet et rationaliser efficacement les processus backend. Il est équipé pour établir des plans détaillés, de la prévente aux processus de construction du projet et à la livraison finale.

Ce modèle peut vous aider à organiser tous vos processus de construction dans une vue globale qui peut être personnalisée et développée de manière flexible pour plus de détails. Il fournit également des champs personnalisés et des statuts, vous permettant d'ajouter des détails essentiels au projet aux échéanciers visuels existants.

Fonctionnalités clés

Créez des cycles de vie détaillés pour vos projets commerciaux afin de planifier et de visualiser votre processus de construction

Alignez vos ressources entre l'équipe et les différentes parties prenantes impliquées afin d'améliorer la collaboration

Suivez la progression du projet par rapport aux objectifs fixés pour vous aider à livrer le projet dans les délais

Tirez parti de l'affichage du calendrier pour gérer efficacement les échéanciers de construction

Utilisez la fonctionnalité Vue Liste pour organiser vos processus de construction, vos ressources et votre budget

Visualisez mieux la progression de votre projet à l'aide des vues Tableau Kanban en créant des flux de travail visuels pour la construction

Définissez les dates du projet sur un échéancier horizontal à l'aide de la fonctionnalité Affichage échéancier

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle de gestion de la construction est idéal pour les entrepreneurs qui entreprennent des projets complets et des opérations de gestion de projet.

6. Modèle de diagramme de Gantt pour la construction ClickUp

Télécharger ce modèle Visualisez l'ensemble de votre projet et votre échéancier de construction à l'aide du modèle de diagramme de Gantt pour la construction de ClickUp

Gérez facilement les tâches et les activités de votre projet à l'aide du modèle de diagramme de Gantt ClickUp Construction, riche en fonctionnalités et personnalisable. C'est un excellent moyen de garder toute votre équipe sur la bonne voie et de vous aider à livrer le projet dans les délais.

Les diagrammes de Gantt fournissent une représentation visuelle des tâches et des jalons du projet, ce qui permet à l'équipe de mieux suivre et comprendre le projet. Ils aident également les entrepreneurs à identifier les domaines susceptibles d'entraîner des retards ou des obstacles dans le projet, ce qui permet de mobiliser rapidement la main-d'œuvre pour que tout soit géré dans les délais.

De plus, les diagrammes de Gantt divisent l'ensemble du projet en parties gérables, ce qui rend l'allocation des ressources plus efficace.

Fonctionnalités clés

Ajoutez les dates de début et de fin du projet à la représentation visuelle des diagrammes de Gantt

Décomposez vos tâches en sous-tâches et activités pour mener à bien le projet

Affichez les dépendances des tâches qui ont un impact sur d'autres activités dans le diagramme

Marquez les jalons et les échéances importants sur l'échéancier de l'ensemble du projet

Allouer les ressources et le budget à chaque tâche individuelle

Tirez parti des outils intégrés pour suivre de près la progression et les échéanciers

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les chefs de projet qui souhaitent suivre de près la progression de leurs projets.

7. Modèle de forfait de gestion de construction ClickUp

Télécharger ce modèle Surveillez vos activités de construction par rapport à un échéancier à l'aide du modèle de plan de gestion de la construction ClickUp

Grâce au modèle de plan de gestion de la construction ClickUp, vous pouvez créer et gérer efficacement vos calendriers de construction du début à la fin. L'interface conviviale de ce modèle vous aide à vous lancer dans la gestion de la construction en quelques secondes.

La disposition du diagramme de Gantt facilite la lecture et la compréhension de toutes les activités et tâches associées au projet, pour une information immédiate. Les capacités de personnalisation en font un outil extrêmement flexible pour la planification de la gestion de projet.

Fonctionnalités clés

Tirez parti des quatre vues clés de ce modèle pour visualiser la gestion de votre projet de différentes manières à l'aide de la liste des activités, de l'échéancier du projet, du tableau de construction, de la vue Gantt, etc

Créez des affichages personnalisés pour garder toutes les informations cruciales du projet à portée de main

Utilisez une variété de libellés et d'indicateurs pour définir les priorités de toutes les tâches associées au projet à l'aide de différentes couleurs, icônes et formes

Tirez parti de l'affichage de l'échéancier pour visualiser toutes les interdépendances entre les tâches afin de planifier avec soin et de livrer dans les délais

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est adapté aux entrepreneurs qui souhaitent avoir facilement accès aux plans de projet afin de prendre des décisions éclairées.

8. Modèle de rapport quotidien ClickUp pour la construction

Télécharger ce modèle Achevez rapidement vos rapports quotidiens de construction à l'aide du modèle de rapport quotidien de construction ClickUp

Accédez rapidement aux informations quotidiennes relatives à votre projet grâce au modèle de rapport quotidien ClickUp Construction. Ce modèle dispose de fonctionnalités avancées qui vous permettent de consigner quotidiennement les activités et les évènements liés à votre projet.

Ce modèle facilite la communication entre toutes les parties prenantes et garantit la transparence des jalons. Les entrepreneurs peuvent l'utiliser pour identifier et atténuer les risques et les dépendances avant qu'ils n'entraînent des retards.

Fonctionnalités clés

Documentez facilement les activités quotidiennes de votre projet

Partagez quotidiennement la progression du projet avec les parties prenantes afin de favoriser la collaboration

Allouer les ressources du projet en fonction de la progression quotidienne du projet

Gérez vos tâches plus efficacement à l'aide du champ Rôle qui vous aide à classer les différents rôles attribués à chaque tâche sur le terrain

Tirez parti des affichages, tels que le rapport quotidien de construction, pour comprendre rapidement le statut quotidien de votre projet

Améliorez le suivi de la progression du projet en mettant à jour le rapport quotidien à l'aide d'étiquettes, d'e-mails, d'avertissements de dépendance, etc. dans le modèle

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est un excellent outil pour les entrepreneurs qui aiment tenir un journal quotidien détaillé des activités et de la progression de leurs projets.

9. Modèle de rapport quotidien de construction ClickUp

Télécharger ce modèle Standardisez vos rapports à l'aide du modèle de rapport quotidien de construction ClickUp

Le modèle de rapport quotidien de construction ClickUp permet à toutes les parties prenantes du projet de se tenir informées de la progression quotidienne des travaux de construction.

Grâce à ce modèle, vous pouvez mettre en forme vos rapports quotidiens de manière cohérente et standardisée. Il vous suffit de remplir chaque jour les espaces prévus à cet effet !

Fonctionnalités clés

Utilisez ce document comme format standardisé pour soumettre des rapports et des journaux quotidiens de construction à vos parties prenantes

Personnalisez le rapport à l'aide de logos, du nom de l'entreprise, d'un en-tête et d'un pied de page afin de renforcer la familiarité avec les clients

Couvrez un large intervalle d'activités sur site, telles que le travail effectué, l'équipement utilisé, le journal des livraisons, les matériaux utilisés, les retards dans le calendrier, les réunions de compte rendu, les visiteurs, etc.

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les chefs de projet résidents qui doivent soumettre un rapport quotidien aux clients sur la progression et l'état d'avancement du projet.

10. Modèle de gestion des contrats ClickUp

Télécharger ce modèle Gardez les informations clés du projet à portée de main grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

Tirez parti du modèle de gestion des contrats ClickUp riche en fonctionnalités pour suivre tous vos contrats et planifier votre prochain projet en fonction du fonds de roulement disponible. Ce modèle permet aux entrepreneurs de gérer efficacement leurs pipelines de contrats à partir d'un seul emplacement.

Ce modèle fournit un système de gestion et de récupération des contrats bien structuré afin de faciliter l'examen de la progression de chaque accord.

Fonctionnalités clés

Utilisez ce modèle pour conserver tous vos contrats dans un emplacement centralisé afin d'y accéder rapidement

Récupérez rapidement les informations essentielles relatives à tous vos contrats à partir d'une seule fenêtre

Gardez à portée de main les informations essentielles relatives au contrat, telles que les livrables avant la clôture, les documents de diligence raisonnable, les documents de transaction, les conditions de clôture, etc.

Suivez toutes les affaires juridiques relatives à vos contrats dans une section dédiée

Utilisez des indicateurs, des catégories et des libellés pour classer facilement les différents aspects de tous vos contrats concernant les assignés, les priorités, les dates de début et d'échéance, la progression, le statut de la documentation, etc

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les entrepreneurs qui ont plusieurs projets en cours et qui souhaitent mettre de l'ordre dans le processus de gestion des contrats.

11. Modèle de budget de construction Google Sheets par GooDocs

via GooDocs

Utilisez les fonctionnalités avancées et les fonctionnalités du modèle de budget de construction professionnel GooDocs pour estimer le budget de construction avec précision et efficacité. Ce modèle se compose de différents champs et catégories qui couvrent tous les aspects d'un projet. Il s'agit d'un modèle avancé qui nécessite des informations budgétaires précises pour tous les aspects du projet. Ce modèle est excellent pour la gestion financière de projets.

Fonctionnalités clés

Classez le budget de votre projet de construction en rubriques logiques, telles que les services publics, les exigences générales, la préparation du site, l'eau/les égouts sur le site, l'excavation et le terrassement, etc.

Visualisez les coûts de votre projet sous différentes catégories pour les dépenses prévues et réelles, telles que les coûts de main-d'œuvre, de matériaux et d'équipement

Calculez avec précision les écarts entre les dépenses prévues et les dépenses réelles afin d'améliorer la planification budgétaire de votre projet

Cas d'utilisation idéal

Le modèle de budget de construction Google Sheets est l'outil idéal pour les spécialistes de la gestion de projet qui souhaitent ventiler le budget et les coûts de leur projet dans les moindres détails.

Obtenez des estimations précises grâce aux modèles ClickUp

La définition d'un budget de construction est une activité complexe. Elle nécessite une connaissance approfondie de l'ensemble du processus de construction afin de tenir compte de toutes les dépenses. Traditionnellement, les entrepreneurs disposaient d'équipes dédiées à l'estimation du budget de construction. Cependant, les processus de construction modernes sont plus rapides et nécessitent des réponses plus rapides.

En utilisant les modèles de budget de construction ClickUp, vous pouvez rapidement mettre sur papier les chiffres de votre projet et vous mettre sur la bonne voie grâce à une budgétisation intelligente. Ils constituent un excellent moyen d'éviter les dépassements de budget en comptabilisant toutes les dépenses et les imprévus. Les modèles ClickUp vous permettent également de standardiser la mise en forme des documents de budget de construction commerciale, ce qui facilite leur consultation et leur accès.

Découvrez dès aujourd'hui l'univers des modèles de construction sur ClickUp. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et commencer dès maintenant !