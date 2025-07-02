Les 10 meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA en 2025

L'IA ne change pas seulement notre façon de construire, elle change notre façon de penser la construction.

De l'automatisation des contrôles de sécurité à l'optimisation de la main-d'œuvre et des matériaux, les outils d'IA rendent les projets de construction plus rapides, plus sûrs et plus efficaces. Et avec des budgets plus serrés, des échéanciers changeants et des attentes plus élevées de la part des clients, disposer du bon logiciel d'IA peut faire la différence entre des retards et une livraison dans les délais.

Dans cet article, nous avons rassemblé les 10 meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA, conçus pour vous aider à garder une longueur d'avance, à réduire vos coûts et à construire de manière plus intelligente.

📊 Une étude montre que le marché mondial de l'IA dans le secteur de la construction devrait passer de 4,86 milliards de dollars en 2025 à 22,68 milliards de dollars en 2032, avec un taux de croissance annuel composé impressionnant de 24,6 %. Cette croissance explosive est alimentée par la capacité de l'IA à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à transformer la manière dont les projets sont réalisés, ce qui confère aux premiers utilisateurs un avantage considérable.

Aperçu des meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Les équipes de préconstruction ont besoin d'une documentation visuelle rapide ClickUp – Gestion des tâches basée sur l'IA – Automatisation personnalisée des flux de travail – Diagrammes de Gantt, tableaux de bord, documents et discuter – Plus de 1 000 intégrations Équipes de construction gérant des projets complexes grâce à la centralisation des documents et à l'automatisation Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. OpenSpace. ai – Visites virtuelles à 360° du chantier mapper sur les plans d'étage – Création de jumeaux numériques et checklist basées sur l'IA – Intégrations avec Procore, Autodesk, PlanGrid – API Insights pour l'analyse Équipes de préconstruction qui ont besoin d'une documentation visuelle rapide Tarification personnalisée Procore – Plateforme unifiée pour la planification, la budgétisation et la gestion des documents – Analyses et prévision basées sur l'IA – Application mobile pour les mises à jour sur le terrain – Intégrations avec les outils BIM et ERP Équipes de construction à grande échelle qui ont besoin d'outils d'IA centralisés Tarification personnalisée Fusion 360 – Conception générative avec IA – Modélisation paramétrique – Simulation et analyse intégrées – Plateforme CAD/CAM/PCB unifiée Équipes de conception et d'ingénierie ayant besoin d'une CAO intelligente 85 $/mois par utilisateur Fieldwire – Suivi et mises à jour des tâches en temps réel – Gestion des plans et des dessins – Rapports et notifications basés sur l'IA – Expérience mobile avant tout Équipes de construction qui ont besoin de rapports en temps réel sur le chantier Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 54 $/mois par utilisateur. PlanSwift – Découpes numériques basées sur l'IA – Assemblages et modèles personnalisés – Rapports et intégration Excel – Interface glisser-déposer Équipes d'estimation qui ont besoin de relevés numériques précis 145,75 $ par mois et par utilisateur (facturé annuellement) DroneDeploy – Missions automatisées de drones – Mapper 2D et modèles 3D générés par IA – Analyses du volume, de la progression et des anomalies – Intégration d'images terrestres à 360° Équipes de construction qui capturent les données du chantier grâce à la cartographie aérienne et terrestre Les forfaits payants commencent à 499 $/mois par utilisateur. viAct – Détection des dangers basée sur la vision par ordinateur – Alertes en temps réel et conformité aux normes de sécurité – Intégration de modèles 3D avec flux vidéo en direct – Sécurité des données et modules complémentaires modulaires Équipes chargées de la sécurité et de la conformité qui ont besoin d'une surveillance IA Environ 83 $/mois (sur la base de 1 000 $/an par module) ; tarification personnalisée IA Clearing – Suivi de l'avancement des travaux grâce à la vision par ordinateur – Détection des changements en temps réel – Rapports visuels et analyses automatisés Équipes de projet chargées de superviser des constructions complexes ou des projets en phase initiale Tarification personnalisée AVEVA Insight – Maintenance prédictive grâce à l'IA – Tableaux de bord et alertes sans code – Plateforme cloud évolutive – Reconnaissance des modèles pour la fiabilité des actifs Équipes chargées des opérations industrielles gérant des actifs à grande échelle Tarification personnalisée

Pourquoi les logiciels de construction basés sur l'IA / IA sont-ils devenus plus indispensables que jamais ?

L'intelligence artificielle est devenue essentielle pour le suivi des projets et pour les maintenir dans les limites du budget. Avec l'augmentation des coûts, la pénurie de main-d'œuvre et les exigences croissantes des clients, les équipes de construction ont besoin d'outils qui leur facilitent la tâche.

Voici ce que le bon logiciel de construction basé sur l'IA peut vous aider à faire :

Accélérez les appels d'offres et les propositions grâce à des estimations de coûts et des échéanciers générés par l'IA.

Identifiez rapidement les retards et les dépassements budgétaires en analysant les données du projet en temps réel.

Automatisez les tâches répétitives sur site telles que le suivi de l'avancement, le signalement des problèmes et la mise à jour des calendriers.

Améliorez la sécurité sur site grâce à des caméras et des capteurs alimentés par /IA qui détectent instantanément les dangers.

Facilitez la collaboration en synchronisant les plans, les mises à jour et les rapports entre les équipes et les appareils.

Forfait vos ressources plus efficacement en tirant des enseignements de l'utilisation passée et des modèles de projet.

🏗️ Anecdote : Les Romains de l'Antiquité ont inventé un béton spécial, à base de chaux, d'eau de mer et de cendres volcaniques, qui est si durable que bon nombre de leurs constructions, comme le Panthéon et les aqueducs, sont encore debout après près de 2 000 ans. Les ingénieurs d'aujourd'hui étudient ce « béton romain » afin de créer des matériaux de construction plus durables et plus résistants.

Les 10 meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA à utiliser

Jetons un coup d'œil aux 10 meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA qui peuvent changer votre façon de construire, de concevoir et de gérer vos projets.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui. Planifiez, gérez et suivez vos projets de construction, de la prévente à la livraison en passant par la conception, le tout en un seul endroit dans ClickUp.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est une plateforme de gestion de projet qui utilise l'IA pour rationaliser les flux de travail dans le secteur de la construction, stimuler la productivité et améliorer la collaboration au sein des équipes.

ClickUp for Construction Teams vous aide à planifier, gérer et suivre vos projets de construction, de la prévente à la livraison, en passant par la conception, le tout en un seul endroit. Gérez vos ressources dans une liste, planifiez vos tâches sur un calendrier ou modifiez les dates sur un diagramme de Gantt. ClickUp Views vous offre plus de 10 vues pour tout planifier sans effort.

Grâce à l'assistance contextuelle de l'IA de ClickUp Brain, les équipes de construction peuvent automatiser les tâches répétitives, générer instantanément la documentation relative aux projets et obtenir des réponses en temps réel sur les tâches, les documents et les membres de l'équipe. Son générateur d'automatisation personnalisable permet aux utilisateurs de créer des flux de travail en utilisant le langage naturel, ce qui réduit l'effort manuel et minimise les erreurs.

Posez des questions telles que « Quelles tâches liées aux permis sont en retard ? » ou « Quelles dépendances des sous-traitants doivent être mises à jour ? » et Brain vous fournit des résumés basés sur des données en temps réel. Vous pouvez également obtenir des aperçus du projet en un coup d'œil, tels que l'état du chantier, les retards ou les dépassements de coûts.

Résumer l'activité de votre projet, identifiez les tendances et signalez les éléments qui nécessitent une attention particulière grâce à l'IA de travail la plus achevée au monde, ClickUp Brain.

💡 Conseil de pro : nous savons que votre chantier peut être très animé, mais vous pouvez tout de même rester productif. En fait, vous pouvez être quatre fois plus productif grâce à Talk to Text! Lorsque vous n'avez pas le temps de saisir les mises à jour ou de créer des tâches manuellement : Ouvrez ClickUp Brain MAX , votre assistant IA sur votre bureau.

Il vous suffit de dicter « Une fois le béton achevé, créer une tâche d'inspection » et Talk to Text dans Brain MAX s'en charge avec les affectations et les dates d'échéance.

Utilisez votre voix pour enregistrer des mises à jour telles que « Charpente du toit à 90 % achevée » : Brain MAX les transforme en tâches enregistrées ou en notes de terrain, idéales pour les chantiers très actifs. Commandez votre environnement de travail avec ClickUp Brain MAX : utilisez votre voix pour créer, résumer et gérer des tâches sans les mains.

Dans ce webinaire ClickUp, vous découvrirez les fonctionnalités et les stratégies que vous pouvez utiliser pour une gestion efficace de la construction 👇

Automatisez les tâches routinières, gérez les calendriers et traitez la documentation, tout en réduisant l'effort manuel grâce aux agents Autopilot.

AI Cards vous fournira des informations et des recommandations instantanées directement dans votre flux de travail, aidant ainsi vos équipes à prendre des décisions plus rapides et fondées sur des données.

Planifiez, suivez et réalisez efficacement des projets de construction complexes grâce aux outils de gestion de projet robustes de ClickUp, tels que les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban et les tableaux de bord ClickUp. ClickUp Docs, ClickUp Chat et ClickUp Tableaux blancs rassemblent toutes les communications et tous les fichiers en un seul endroit, tandis que plus de 1 000 intégrations garantissent une connexion transparente avec les outils standard du secteur.

ClickUp s'intègre parfaitement aux outils de modélisation des informations du bâtiment (BIM) et dispose d'un modèle de gestion de la construction ClickUp prêt à l'emploi pour vous aider à démarrer.

Obtenez un modèle gratuit Suivez l'avancement des travaux, surveillez les objectifs et livrez tous vos projets dans les délais grâce au modèle de gestion de la construction de ClickUp.

Idéal pour

Les équipes de construction qui cherchent à automatiser leurs flux de travail, à centraliser leur documentation et à gérer des projets complexes à l'aide d'outils basés sur l'IA.

Taille de l'équipe

Petites équipes de 5 à 20 personnes, entreprises de construction en pleine croissance, entreprises de taille moyenne et grandes entreprises.

Cas d'utilisation idéal

Idéal pour les équipes de construction qui gèrent plusieurs projets, coordonnent les sous-traitants et assurent le suivi de l'avancement sur différents chantiers et fuseaux horaires.

Meilleures fonctionnalités

Gestion des tâches et des documents basée sur l'IA

Plus de 15 vues personnalisables, notamment des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban et des calendriers.

Automatisation du flux de travail en langage naturel avec ClickUp Brain

Outils intégrés tels que Docs, Discuter, Tableaux blancs et Tableaux de bord

Plus de 1 000 intégrations, notamment Slack, Google Drive, des outils BIM et bien d'autres encore.

Avantages

Hautement personnalisable avec des flux de travail flexibles

Améliore la productivité de toutes les équipes et tâches

Un critique de G2 déclare :

Il vous permet de faire exactement ce que vous voulez. Les champs personnalisés et les vues personnalisées vous permettent de créer vos propres flux de travail et processus adaptés à votre lieu de travail.

Inconvénients

Ensemble de fonctionnalités impressionnantes pour les nouveaux utilisateurs

Un critique de G2 déclare :

Il y a tellement de fonctionnalités que cela peut sembler intimidant au premier abord.

Tarifs ClickUp

Notes G2 & Capterra

G2 : 4,7/5 (plus de 8 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 700 avis)

💡 Conseil de pro : utilisez le modèle de compte rendu de réunion de chantier pour consigner en temps réel les décisions clés, les éléments à prendre et les obstacles. Identifiez directement les membres de l'équipe dans le document pour attribuer les suivis et responsabiliser chacun, sans avoir besoin d'envoyer des e-mails ou des messages séparés.

2. OpenSpace. ai

OpenSpace.ai aide les entreprises de construction à créer facilement des jumeaux numériques de leurs chantiers. Installez une caméra à 360° sur un casque de chantier, capturez des images pendant que vous marchez et, en quelques minutes, l'IA mappe les images sur vos plans d'étage ou vos modèles BIM, vous offrant ainsi un aperçu visuel de la progression des travaux et une détection précoce des problèmes.

Il s'agit d'un outil puissant qui permet de repérer les anomalies, de rationaliser les inspections grâce à des checklists basées sur l'IA et d'améliorer la collaboration grâce à des intégrations avec Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid, etc.

Idéal pour les équipes de préconstruction qui ont besoin d'une documentation visuelle rapide pour prendre des décisions en amont.

Taille de l'équipe : moyenne à entreprise, idéal pour les équipes gérant des flux de travail à volume élevé ou multi-projets.

Cas d'utilisation idéalParfait pour les entrepreneurs généraux et les propriétaires qui créent des jumeaux numériques des sites de projet avant le début des travaux.

Meilleures fonctionnalités

Les visites à 360° du chantier sont automatiquement mappeuses dans les plans du projet en quelques minutes.

Création de jumeaux numériques pour visualiser la progression et détecter les erreurs à un stade précoce

Checklist IA pour des inspections de chantier standardisées

Intégrations avec Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid, et plus encore.

API Insights pour des analyses et des rapports avancés

Avantages

Il aide les équipes à gagner du temps en éliminant le marquage manuel des photos et en accélérant la documentation.

Un critique G2 *déclare : « Très facile à utiliser. Personnel d'assistance serviable et interface utilisateur facile à naviguer pour les personnes moins familiarisées avec la technologie. »

Inconvénients

L'installation du scanner et le processus d'intégration de la caméra peuvent prendre du temps.

Un critique de G2 déclare : « La comparaison des modèles 3D avec les captures réelles doit être améliorée. Lorsque l'on se déplace rapidement, le rendu des images du modèle n'est pas assez rapide, même avec des machines puissantes. »

Tarifs

Tarification personnalisée en fonction du volume du projet et des fonctionnalités incluses.

Notes G2 & Capterra

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,0/5 (1 avis)

📮ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont limités à des applications spécifiques telles que les calendriers, les listes à faire ou les applications e-mail. Avec ClickUp, la même IA alimente vos flux de travail de messagerie électronique ou d'autres communications, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il vous suffit de demander : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? ». ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. Ainsi, ClickUp regroupe plus de 5 applications dans une seule super application !

3. Procore

Procore propose une plateforme complète de gestion de projet de construction avec des outils de contrôle des documents, de budgétisation, de rapports et de collaboration optimisés par l'IA. Procore regroupe toutes les phases de la construction sous un même toit, ce qui facilite la coordination des équipes, le suivi du travail sur le chantier et permet de travailler plus intelligemment.

Son application mobile permet aux équipes de télécharger des documents, de soumettre des mises à jour et de communiquer où qu'elles se trouvent. De plus, Procore est compatible avec BIM et d'autres outils du secteur, ce qui améliore l'efficacité globale du flux de travail.

Idéal pour les équipes de construction à grande échelle qui ont besoin d'une plateforme centralisée avec des informations basées sur l'IA.

Taille de l'équipeEntreprises de taille moyenne à entreprise se concentrant sur des opérations de grande envergure ou multi-projets

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les entrepreneurs généraux, les sous-traitants et les propriétaires qui souhaitent rationaliser tous les aspects de la réalisation d'un projet.

Meilleures fonctionnalités

Plateforme unifiée pour la gestion des documents, la planification, la budgétisation et la communication

Les mises à jour en temps réel et le contrôle des versions garantissent la cohérence entre le bureau et le champ.

Application mobile robuste pour la saisie et la mise à jour des données sur site

Les analyses basées sur l'IA permettent de réaliser une prévision des budgets, de suivre la productivité et de mettre en évidence les risques.

Intégrations avec les principaux outils BIM, ERP et de planification

Avantages

Centralise les données et les équipes pour rationaliser les flux de travail

Un critique de G2 déclare : « Ce que j'apprécie le plus, c'est la possibilité de joindre des pièces jointes (documents et photos) aux rapports quotidiens. Cela permet de s'assurer que les informations nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit. »

Inconvénients

Permission complexes et automatisation des tâches récurrentes manquantes

Un critique de G2 déclare : « Les flux de travail et les modules semblent un peu rigides, et il serait utile d'avoir plus de contrôle sur la configuration des outils en fonction des besoins spécifiques des projets. »

Tarifs

Tarification personnalisée en fonction du volume du projet et des fonctionnalités requises.

Notes G2 & Capterra

G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 600 avis)

📚 À lire également : Découvrez ces alternatives à Procore!

4. Fusion 360 par Autodesk – Meilleure solution CAO basée sur l'IA

Fusion 360 d'Autodesk intègre l'IA à chaque étape du processus de conception, de la conception générative et la simulation à la collaboration en temps réel, offrant ainsi aux ingénieurs et aux architectes les outils nécessaires pour créer plus rapidement, plus intelligemment et plus efficacement. Son moteur de conception alimenté par l'IA explore plusieurs options structurelles en fonction de vos contraintes, tandis que les outils de simulation intégrés permettent de valider les performances avant le début de la construction.

Fusion 360 combine également des fonctionnalités de CAO, de FAO et de PCB dans une seule et même plateforme, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les équipes travaillant dans plusieurs disciplines.

Idéal pour les équipes de conception et d'ingénierie qui ont besoin d'un logiciel de CAO intelligent doté d'outils de génération et de simulation basés sur l'IA.

Taille de l'équipe Petites et moyennes entreprises, équipes produit en pleine croissance et groupes d'ingénierie d'entreprise

Cas d'utilisation idéalParfait pour les architectes et les ingénieurs qui construisent des composants structurels optimisés ou des pièces CNC à l'aide d'itérations de conception basées sur l'IA.

Meilleures fonctionnalités

Moteur de conception générative alimenté par l'IA pour des options structurelles rapides et optimisées

Modélisation paramétrique pour un contrôle détaillé de la conception et des révisions rapides

Outils de simulation et d'analyse intégrés pour valider les performances

Collaboration en temps réel dans le cloud entre les équipes et les disciplines

Outils CAO/FAO/PCB unifiés dans une seule interface

Avantages

Une plateforme CAO tout-en-un puissante, avec une tarification flexible et des performances solides.

Un critique de G2 déclare : « Il dispose d'une interface utilisateur très claire et moderne et comprend toutes les fonctionnalités que l'on peut attendre d'un logiciel de CAO professionnel. »

Inconvénients

Nécessite des crédits cloud pour les fonctionnalités avancées et ne dispose pas d'un accès hors ligne complet.

Un critique de Capterra déclare : « Je n'aime pas le fait que certaines fonctionnalités soient verrouillées derrière des crédits supplémentaires payants et que le travail hors ligne soit limite. »

Tarifs

85 $/mois par utilisateur ou 680 $/an par utilisateur

Gratuit pour les amateurs, les start-ups et les étudiants éligibles.

Les extensions modulaires complémentaires sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.

Notes G2 & Capterra

G2 : 4,5/5 (plus de 420 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 220 avis)

🏗️ Anecdote : des robots /IA alimentés par l'IA posent désormais des briques et réalisent même des installations électriques complexes sur site, ce qui réduit considérablement les délais de construction et minimise les erreurs humaines.

5. Fieldwire – Le meilleur pour l'analyse des données IA sur les chantiers de construction

Fieldwire apporte aux chantiers de construction de puissantes informations basées sur l'IA. Sa fonctionnalité de rapports intelligents agrège les données en temps réel provenant des plans, des tâches, des photos et des formulaires, mettant en évidence les tendances, les goulots d'étranglement et les anomalies afin que les équipes puissent agir rapidement. Grâce au suivi automatisé des problèmes et aux formulaires personnalisés, la communication devient fluide, tandis que l'application mobile intuitive permet aux équipes de rester connectées et productives sur le chantier.

Idéal pour les équipes de construction qui ont besoin d'informations en temps réel et de rapports simplifiés sur les chantiers.

Taille de l'équipeÉquipes de petite à moyenne taille, équipes de terrain et gestionnaires de projet

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les équipes de terrain qui gèrent plusieurs chantiers et ont besoin de mises à jour en temps réel sans changer d'outil.

Meilleures fonctionnalités

Partage facile des plans et des dessins avec contrôle des versions

Création, attribution et suivi des tâches en temps réel entre les équipes

Rapports complets avec analyse des tendances, suivi des problèmes et indicateurs de performance

Notifications automatisées et formulaires personnalisés pour une communication simplifiée

Application mobile intuitive pour prendre des photos, prendre des notes et enregistrer des mises à jour sur le chantier.

Avantages

Aide les équipes à rester organisées et à renforcer la responsabilité

Un critique de G2 déclare : « Outil extrêmement utile... Je peux créer des checklist et différentes tâches avec des critères. C'est un excellent moyen de suivre n'importe quel projet, de gérer le temps et de responsabiliser les travailleurs. »

Inconvénients

La modification en cours des forfaits sur un bureau peut parfois s'avérer fastidieuse.

Un critique de G2 déclare : « Il est très difficile de créer ou de procéder à une modification en cours de lignes ou de tout autre attribut sur un ordinateur aussi facilement que sur un téléphone. »

Tarifs

Basique : gratuit

Pro : 54 $/utilisateur/mois (abonnement annuel)

Entreprise : 74 $/utilisateur/mois (abonnement annuel)

Business Plus : 89 $/utilisateur/mois (abonnement annuel)

Notes G2 & Capterra

G2 : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 220 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Les outils d'IA générative peuvent simuler et évaluer des millions de calendriers de construction en quelques minutes, aidant ainsi les entrepreneurs à identifier instantanément le forfait de projet le plus efficace et le plus rentable.

6. PlanSwift – Le meilleur pour les estimations des coûts de construction

PlanSwift apporte une approche intelligente basée sur l'IA à votre processus d'estimation, permettant une réduction pouvant atteindre 92 % du temps consacré aux mesures. Il utilise des algorithmes intelligents pour permettre aux professionnels de mesurer les quantités directement à partir de plans d'étage numériques, éliminant ainsi les erreurs et accélérant le processus d'appel d'offres.

Grâce à des assemblages et des modèles réutilisables, les utilisateurs créent systématiquement des estimations précises et bénéficient d'une meilleure visibilité sur l'allocation des ressources et les coûts.

Idéal pour les équipes d'estimation qui ont besoin de relevés numériques rapides et précis et de modèles de flux de travail cohérents.

Taille de l'équipePetits et moyens entrepreneurs, estimateurs et équipes spécialisées

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les entrepreneurs qui souhaitent réduire considérablement le temps de décollage et garantir la précision de l'estimation des matériaux et de la main-d'œuvre.

Meilleures fonctionnalités

Des relevés numériques précis, alimentés par l'IA, directement à partir de fichiers PDF ou de plans.

Assemblages et modèles personnalisables pour des flux de travail cohérents

Des informations et des analyses détaillées pour optimiser l'allocation des ressources

Interface glisser-déposer avec outils pointer-cliquer pour plus de rapidité et de facilité

Intégration transparente avec Excel et d'autres outils de rapports

Avantages

Interface conviviale qui réduit considérablement le temps de décollage

Un critique de G2 déclare : « Très précis, rapide et fiable. J'ai utilisé de nombreux programmes et celui-ci est de loin mon préféré. »

Inconvénients

Assistance cloud limitée et performances ralenties avec les projets volumineux

Un critique de Capterra déclare : « Essayer de créer des devis complets à l'aide du logiciel est un processus très long. De plus, la fonctionnalité « un clic » ne sélectionne pas les points avec précision. »

Tarifs

1 749 $/an par utilisateur (abonnement perpétuel)

Notes G2 & Capterra

G2 : 4,3/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 390 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Les outils d'IA révolutionnent l'estimation des coûts grâce à des capacités de calcul numérique très précises, réduisant considérablement le temps nécessaire aux calculs manuels.

7. DroneDeploy – Le meilleur pour la capture de la réalité par IA

DroneDeploy utilise des drones et l'IA pour transformer la documentation des chantiers de construction. Sa plateforme intuitive capture des mapper 2D haute résolution et des modèles 3D à partir d'images aériennes, tandis que des analyses automatisées mettent en évidence les tendances, les anomalies et les besoins en ressources en temps réel.

Grâce à l'intégration transparente d'images au niveau du sol, de visuels sur la progression et de rapports, les équipes restent informées, alignées et prêtes à agir sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

Idéal pourLes équipes de construction qui ont besoin d'une vue d'ensemble complète du chantier grâce à la capture de la réalité aérienne et terrestre.

Taille de l'équipe : Petites et grandes entreprises disposant de plusieurs sites ou gérant des projets à grande échelle

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les équipes de projet qui souhaitent disposer rapidement de données visuelles, telles que des cartes topographiques, des mesures de volume et des comparaisons de progression, sans intervention manuelle.

Meilleures fonctionnalités

Planification de vol facile à utiliser avec missions de drone automatisées

Cartes 2D haute résolution et modèles 3D pour la visualisation du chantier

Les analyses IA révèlent la progression, les calculs de volume et les anomalies.

Assistance pour les images 360° au sol pour achever la vue du chantier

Collaboration dans le cloud et partage facile des livrables

Avantages

Interface très intuitive, partage fluide et assistance exceptionnelle.

Un critique de G2 déclare : « DroneDeploy est comme un iPhone, un Macbook ou un iPad... L'interface utilisateur est très intuitive, et les utilisateurs peuvent facilement créer et partager des forfaits, des progressions et des produits bruts. »

Inconvénients

La liste des fonctionnalités n'est pas toujours claire et certaines fonctionnalités de planification de mission sont manquantes.

Un critique de G2 déclare : « Les capacités de diffusion en direct pourraient être plus faciles à mettre en œuvre pour les drones. »

Tarifs

Individuel : 499 $/utilisateur/mois

Avancé : 599 $/utilisateur/mois

Projets et entreprise : contactez l'équipe commerciale pour obtenir un devis personnalisé.

Notes G2 & Capterra

G2 : 4,4/5 (plus de 69 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🔎 Le saviez-vous ? L'analyse prédictive alimentée par l'IA permet de réaliser une prévision des risques liés aux projets, tels que les retards dus aux intempéries ou aux pannes d'équipement, afin que les équipes puissent ajuster leurs calendriers de manière proactive et éviter des contretemps coûteux.

8. viAct – Le meilleur pour la surveillance des chantiers de construction par /IA

viAct offre une surveillance de chantier basée sur l'IA et alimentée par une vision informatique avancée. Il fournit des alertes de sécurité en temps réel, des contrôles de conformité et un suivi de l'avancement des travaux avec une précision impressionnante de 97 % dans la détection des dangers. Sa plateforme intègre des flux de caméras en direct à des modèles 3D du chantier, offrant ainsi aux chefs de projet une vue complète et immersive du travail en cours.

De la détection des violations des EPI au signalement des zones dangereuses, viAct aide les équipes à prévenir les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, tout en assurant la sécurité des données du chantier grâce à des protocoles de cryptage puissants.

Idéal pour les équipes chargées de la sécurité et de la conformité qui ont besoin d'une surveillance précise, automatisée et permanente.

Taille de l'équipeEntreprises de construction de taille moyenne à entreprise gérant des projets de grande envergure ou multi-sites

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les entreprises qui souhaitent bénéficier d'une surveillance améliorée par l'IA qui signale en temps réel les violations des EPI, les entrées non autorisées dans certaines zones et les écarts de sécurité.

Meilleures fonctionnalités

Détecte les risques pour la sécurité avec une précision de 97 % grâce à la vision par ordinateur.

Alerte instantanément les équipes en cas d'écarts par rapport au forfait et de comportements dangereux.

Intègre des modèles 3D avec des flux vidéo en direct pour une visibilité immersive du chantier.

Il propose des modules complémentaires pour répondre à des besoins spécifiques, comme la surveillance des échafaudages.

Assure la sécurité des données sensibles du chantier grâce au cryptage et à l'authentification.

Avantages

Rapide à déployer et facile à intégrer aux systèmes existants du chantier.

Un critique de G2 déclare : « Le système utilise une technologie avancée pour analyser les flux de vidéo... il est très facile à intégrer aux systèmes intelligents existants. »

Inconvénients

Coût élevé de l'installation initiale, selon l'utilisation prévue.

Un critique de G2 déclare : « Le coût initial était élevé, mais avec ce type de plateforme, cela en vaut la peine. »

Tarifs

Tarification personnalisée en fonction des fonctionnalités et de l'échelle de déploiement

Notes G2 & Capterra

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔎 Le saviez-vous ? Les systèmes d'IA peuvent optimiser le chauffage, la ventilation et la climatisation, l'éclairage et d'autres composants énergivores dans la conception des bâtiments, ce qui permet d'obtenir des structures plus écologiques et plus durables.

9. IA Clearing

IA Clearing utilise la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique pour suivre en temps réel la progression des travaux sur les chantiers. La plateforme détecte les petits changements sur le chantier, tels que les murs nouvellement achevés ou les infrastructures installées, et les compare aux activités prévues, ce qui permet de repérer facilement les écarts et d'agir rapidement.

Grâce à l'analyse visuelle et aux rapports automatisés, les gestionnaires de projet restent informés et coordonnés tout au long du processus de construction.

Idéal pourLes équipes de projet qui ont besoin d'un suivi automatisé et visuel de l'avancement des travaux sur site.

Taille de l'équipePetits et moyens entrepreneurs et propriétaires à la recherche d'une surveillance sur mesure

Cas d'utilisation idéalIdéal pour surveiller les premières phases de construction ou les constructions complexes où les données visuelles de progression sont importantes.

Meilleures fonctionnalités

La détection des changements basée sur l'IA signale les différences entre la progression réelle et les jalons forfaitaires.

Analyses visuelles et tableaux de bord en temps réel pour comparer les visuels du chantier avec les résultats attendus.

La génération automatisée de rapports simplifie la communication avec les parties prenantes et améliore la transparence des projets.

Avantages

Améliore la précision et la visibilité sur la progression du chantier

Inconvénients

Adoption limite et manque d'assistance aux États-Unis

Tarifs

Tarification personnalisée : contactez l'équipe commerciale ; probablement basée sur la taille du site et la fréquence de surveillance.

Notes G2 & Capterra

G2 : Aucun avis

Capterra : Aucun avis

🔎 Le saviez-vous ? Les drones et capteurs alimentés par l'IA peuvent surveiller les chantiers de construction en temps réel, signalant instantanément les risques pour la sécurité ou les écarts par rapport aux forfaits afin de maintenir les projets sur la bonne voie et de protéger les travailleurs.

10. AVEVA Insight

AVEVA Insight utilise des outils d'analyse et de maintenance prédictive basés sur l'IA pour fournir aux équipes des informations en temps réel sur l'état et les performances des actifs. Il intègre automatiquement les données provenant des capteurs, des équipements et des systèmes opérationnels dans un tableau de bord unifié, aidant ainsi les équipes de maintenance et d'exploitation à prendre des décisions plus éclairées, à réduire les temps d'arrêt et à optimiser l'efficacité.

Grâce à ses analyses automatisées historiques, ses alertes personnalisables et son évolutivité dans le cloud, AVEVA Insight transforme vos données en informations exploitables.

Idéal pour les équipes opérationnelles des secteurs de la fabrication, de l'énergie, du pétrole et du gaz ou de l'industrie qui ont besoin de données fiables sur leurs actifs.

Taille de l'équipeEntreprises de taille moyenne à entreprise disposant de plusieurs instruments et actifs opérationnels

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les responsables des opérations qui souhaitent réduire les interventions de maintenance imprévues et prolonger la durée de vie des équipements.

Meilleures fonctionnalités

Maintenance prédictive basée sur l'IA pour anticiper et prévenir les pannes d'équipement

Tableaux de bord sans code et alertes automatiques pour les utilisateurs non techniciens

Prend en charge l'assistance de plusieurs sources de données avec plus de 18 pilotes et une API REST.

Plateforme native dans le cloud et évolutive qui minimise la charge informatique

Reconnaissance de formes pour hiérarchiser les actifs et optimiser les flux de travail de maintenance

Avantages

Contribue à rationaliser la maintenance et à améliorer le temps de fonctionnement

Un critique de G2 déclare : « Utile pour les applications où la maintenance préventive ne suffit pas et où une maintenance prédictive est nécessaire. »

Inconvénients

Besoin de fonctionnalités supplémentaires et d'un déploiement plus facile ?

Un critique de G2 déclare : « Il devrait inclure davantage de fonctionnalités prêtes à l'emploi et être plus facile à déployer. »

Tarification

Tarification personnalisée en fonction du nombre d'actifs, des intégrations et du niveau d'assistance

Notes G2 & Capterra

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis

⚡Une véritable révolution : même les petites questions, comme des détails manquants dans un plan d'étage, peuvent retarder le travail pendant des jours. Grâce à des outils d'IA tels que ClickUp AI, vous pouvez attribuer ces questions à la personne compétente, obtenir des suivis automatiques et suivre les réponses en un seul endroit, afin que le projet avance sans retard.

Utilisez un logiciel de construction basé sur l'IA pour des chantiers plus efficaces

Les progrès technologiques ont transformé le secteur de la construction. Au cours des deux dernières années, le rôle des logiciels d'IA a véritablement pris le devant de la scène. Les 10 solutions logicielles d'IA remarquables que nous avons explorées aujourd'hui ont mis en évidence le pouvoir transformateur de la technologie dans ce secteur.

Si vous êtes prêt à révolutionner votre façon de gérer les tâches, de collaborer avec vos équipes et de superviser vos projets, il est temps d'embrasser l'avenir avec ClickUp. Découvrez par vous-même comment cette plateforme de gestion de projet tout-en-un s'intègre parfaitement à vos flux de travail dans le domaine de la construction et améliore votre productivité grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA. ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!