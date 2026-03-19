10 logiciels de gestion de chantier pour les petites entreprises en 2026

Un logiciel adapté fait toute la différence : il permet aux membres de votre équipe de se concentrer sur leurs rôles, de simplifier les tâches routinières et de mieux gérer leur temps. C'est particulièrement vrai dans le secteur de la construction, où il est essentiel d'optimiser les compétences de votre équipe sur les chantiers.

Il existe une multitude d'outils pour vous aider à relever ce défi, mais beaucoup sont conçus pour les grandes entreprises aux moyens financiers importants.

La solution ? Un logiciel de gestion de projet de construction spécialement conçu pour les petites entreprises.

Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats plus rapidement, nous avons dressé une liste des meilleures solutions destinées aux petites entreprises à la recherche d'un logiciel de gestion de projet de construction adapté. Nous comparerons les fonctionnalités clés, les limites, les tarifs, les avis et bien plus encore afin de vous aider à prendre la décision la plus éclairée pour les besoins de votre petite entreprise.

Aperçu des meilleurs logiciels de gestion de chantier

Voici un bref résumé pour vous aider à démarrer :

ClickUp Idéal pour le suivi unifié des projets et la synchronisation entre le terrain et le bureau. Taille de l'équipe : toutes tailles d'entreprises Diagrammes de Gantt basés sur l'IA, ClickUp Brain pour les mises à jour de statut, formulaires personnalisés pour les journaux de chantier et chat intégré. Gratuit à vie ; forfaits payants disponibles Chef de chantier Idéal pour une gestion d'entreprise tout-en-un abordable. Taille de l'équipe : petits et moyens entrepreneurs Devis, factures, journaux de bord et coordination des sous-traitants dans une seule et même interface. À partir de 49 $/mois Procore Idéal pour une gestion complète des risques et des finances Taille de l'équipe : moyennes et grandes entreprises Suivi financier en temps réel, registres de qualité et de sécurité, et vaste écosystème d'intégration. Tarification personnalisée Autodesk Build Idéal pour une coordination fluide entre le bureau et le terrain Taille de l'équipe : équipes de projets commerciaux Fiches techniques avec contrôle des versions, suivi des demandes d'informations et liaison directe des données de terrain aux budgets des projets. Tarification personnalisée Buildertrend Idéal pour la construction et la rénovation de maisons individuellesTaille de l'équipe : constructeurs et rénovateurs de maisons Portails de sélection des clients, gestion des commandes de modification et communication centralisée pour les propriétaires. Tarification personnalisée Float Idéal pour la gestion des ressources et la planification des effectifs Taille de l'équipe : équipes nécessitant un suivi des capacités Prévision des capacités, planification visuelle des équipes et suivi des heures de travail réelles par rapport aux heures prévues. À partir de 8,50 $ par mois et par utilisateur RedTeam Idéal pour les processus répétitifs et la collaboration sur le terrain. Taille de l'équipe : entreprises de construction en étape de croissance Collaboration sur le terrain en temps réel via Fieldlens, gestion des appels d'offres et plus de 100 automatisations intégrées. Tarification personnalisée Sage 300 Idéal pour la gestion intégrée de la comptabilité et de l'immobilierTaille de l'équipe : entreprises de construction à forte composante financière Audit financier approfondi, organisation des documents sans papier et suivi de l'historique des opérations de service. Tarification personnalisée Fieldwire Idéal pour une gestion efficace des tâches sur chantierTaille de l'équipe : entrepreneurs spécialisés et chefs de chantier Attribution des tâches, affichage des plans et suivi détaillé des performances des équipes, le tout sur mobile. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 54 $/mois Houzz Pro Idéal pour la rénovation résidentielle et la génération de clients. Taille de l'équipe : entreprises de conception-construction et d'habitation Scanners 3D de pièces, tableaux de sélection visuels pour les clients et outils locaux de génération de prospects. Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de chantier pour les petites entreprises ?

Un logiciel de gestion de chantier est un outil ou une application qui permet aux équipes de comprendre leurs objectifs, leurs échéanciers, leurs échéances et leurs exigences. Ces applications utilisent des fonctionnalités de gestion de projet courantes (que vous connaissez peut-être déjà et appréciez) pour s'assurer que les équipes disposent du budget, des ressources et des matériaux nécessaires.

Les meilleurs outils de gestion de projet offrent aux chefs de projet un espace collaboratif unique sur lequel ils peuvent travailler lorsqu'ils sont en déplacement : une plateforme en ligne leur permettant de superviser leurs processus opérationnels, la sécurité, les budgets, les rapports et la communication avec les clients. L'adoption de ce logiciel devrait considérablement faciliter le travail de votre chef de projet en construction et constituer la solution la plus efficace pour simplifier les processus et rationaliser les flux de travail, afin d'améliorer globalement l'expérience de l'équipe et des clients.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de chantier destiné aux petites entreprises ?

Il existe une multitude d'options parmi lesquelles choisir en matière de logiciels de gestion de projet de construction, même pour les petites entreprises. Certains outils sont hautement personnalisables et s'adaptent à n'importe quel projet de construction, tandis que d'autres sont conçus pour un usage spécifique ou un besoin particulier, comme les logiciels de gestion des commandes ou de suivi du temps dans le secteur de la construction.

Lorsque vous comparez les différentes options, pensez à :

Fonctionnalités clés : L'outil logiciel dispose-t-il des fonctionnalités adéquates ? Dépasse-t-il vos attentes ?

Fonctionnalités : Répond-il à vos besoins, par exemple en matière de Répond-il à vos besoins, par exemple en matière de gestion des achats ou de planification de la production

Affichage : Pouvez-vous afficher et organiser vos projets de la manière qui vous convient le mieux ?

Personnalisation : Pouvez-vous personnaliser le logiciel pour qu'il réponde à vos besoins ?

Facilité d'utilisation : S'agit-il d'un logiciel convivial ? Votre équipe pourrait-elle s'y familiariser rapidement ?

Tarifs : Le logiciel est-il abordable ? Son coût devient-il prohibitif à mesure que votre entreprise se développe ?

Assistance : Pouvez-vous contacter facilement l'équipe d'assistance lorsque vous en avez besoin ?

Évaluations et avis : Que disent les autres utilisateurs de leur expérience avec ce produit ?

Vos besoins sont sans doute aussi uniques que votre entreprise, alors prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin afin de trouver le logiciel le plus adapté à vos besoins.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de chantier destinés aux petites entreprises

Pour les petites entreprises, trouver le meilleur logiciel de gestion de chantier est indispensable si vous souhaitez rester organisé, gérer les risques et servir vos clients de la meilleure façon possible. Pour vous aider à trouver l'outil adapté à vos besoins, voici notre sélection des meilleurs logiciels de gestion de chantier pour les petites entreprises en 2024.

1. ClickUp (Idéal pour le suivi unifié des projets et la synchronisation entre le terrain et le bureau)

L'environnement de travail de ClickUp, optimisé par l'IA et comprenant des tableaux de bord, des tâches, un chat, des agents et bien plus encore, vous offre la vue d'ensemble dont vous avez besoin !

ClickUp est le premier environnement de travail convergent au monde basé sur l'IA qui aide les petites équipes de construction à faire avancer leurs projets sans le chaos habituel lié à la gestion simultanée de cinq outils différents.

Car c'est bien là le problème : les allers-retours incessants entre le champ, le bureau, les sous-traitants, les fournisseurs et les clients. Les mises à jour sont éparpillées un peu partout. Les décisions passent inaperçues. Et quelqu'un finit par passer des heures à essayer de reconstituer ce qui se passe réellement.

La suite ClickUp pour petites entreprises rassemble toutes ces fonctionnalités en un seul endroit, à commencer par la gestion de projet.

Visualisez vos projets sous forme d’échéanciers organisés grâce à la vue Diagramme de Gantt de ClickUp

Vous pouvez facilement visualiser et planifier vos projets à l'aide de vues personnalisées, telles que le diagramme de Gantt, l'Échéancier, le Calendrier et la vue Charge de travail, pour voir comment tout s'articule, de l'approvisionnement aux travaux sur site jusqu'à la remise finale. Si vous gérez plusieurs chantiers, la vue Plan vous permet de voir ce qui se passe sur chaque chantier sans avoir à passer au crible toutes les tâches.

Mais le véritable changement réside dans la manière dont l'information circule. Au lieu de courir après les mises à jour, ClickUp Brain rassemble tout ce qui se passe déjà dans les tâches, les commentaires et ClickUp Chat. Il peut générer des mises à jour de statut, résumer la progression et mettre en évidence les risques avant qu'ils ne se transforment en retards.

Vous ne dépendez plus de la mémoire de quelqu'un ni d'une course de dernière minute pour présenter les rapports sur la progression des travaux. Le système est déjà au courant. Cela nous amène à l'exécution.

Les tâches de coordination courantes, telles que l'attribution des tâches, la mise à jour des statuts et la notification des personnes concernées lorsqu'une tâche est terminée, sont gérées par ClickUp Automations. Et pour éviter que les choses ne dégénèrent (ce qui arrive toujours), les Super Agents de ClickUp interviennent . Ils signalent les retards, mettent en évidence les mises à jour manquantes et transforment même les décisions en tâches afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Toutes les informations opérationnelles se trouvent là où le travail est effectué. Vous pouvez suivre les budgets, les matériaux, les sous-traitants et les devis à l'aide des champs personnalisés, sans avoir à passer d'une feuille de calcul à l'autre. Les demandes d'informations, les plans et les procédures opératoires normalisées sont stockés dans ClickUp Docs, directement liés aux tâches qu'ils concernent, afin que le terrain et le bureau travaillent toujours à partir d'une source d'informations unique et fiable.

Et si vous ne souhaitez pas tout créer de zéro, la bibliothèque de modèles vous propose des installations prêtes à l'emploi pour les flux de travail de construction, afin que vous puissiez vous lancer rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Planifiez et ajustez les calendriers de vos projets grâce aux vues Diagramme de Gantt, Échéancier, Calendrier et Vue Charge de travail

Gérez visuellement plusieurs chantiers grâce à la vue Plan

Générez automatiquement des mises à jour et des résumés avec ClickUp Brain

Gardez vos discussions liées au travail grâce à ClickUp Chat

Laissez les Super Agents de ClickUp signaler les risques, les mises à jour manquantes et les prochaines étapes

Automatisez les tâches de coordination répétitives grâce aux automatisations ClickUp

Suivez les budgets, les matériaux et les sous-traitants à l'aide des champs personnalisés

Stockez et effectuez la connexion entre les demandes d'informations, les plans et les procédures opératoires normalisées dans ClickUp Docs

Suivez l'avancement et la charge de travail en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

Lancez-vous rapidement grâce aux flux de travail prédéfinis de la bibliothèque de modèles

Limites de ClickUp

Il peut y avoir un petit temps d'adaptation pour se familiariser avec toutes ces fonctionnalités clés

Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

📊 Mini-étude de cas : remplacer plus de 5 outils par un seul environnement de travail Lorsque l'agence de marketing Hit Your Mark Media a examiné ses opérations, le problème était évident. Le travail était réparti entre Slack, Miro, Toggl, Loom et d'autres outils. Les projets avançaient plus lentement qu'ils n'auraient dû, car les informations étaient dispersées entre plusieurs outils. L'équipe a donc tout regroupé dans ClickUp. Remplacez plus de 20 outils par un seul environnement de travail puissant au sein de ClickUp ⚡ Les résultats ont été immédiats : Plus de 5 outils remplacés dans les domaines de la communication, de la planification et des rapports

3 000 $ d'économies par an grâce à l'abandon de Slack après le passage à ClickUp Chat

Tableaux de bord en temps réel permettant de suivre les points de sprint, la charge de travail et les performances

Des versements de primes plus rapides grâce à des données de productivité claires et mesurables Le fondateur Derek Archer affirme que ce changement a transformé le mode de fonctionnement de l'agence. Au lieu de rassembler les mises à jour provenant de plusieurs applications, l'équipe gère désormais le travail des clients, la communication, la documentation et les rapports à partir d'un seul environnement de travail. 🚀

2. Contractor Foreman (Idéal pour une gestion d'entreprise tout-en-un abordable)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman se présente comme « le n° 1 pour les entrepreneurs » à la recherche d'un logiciel de gestion d'entreprise abordable et facile à utiliser. Les équipes peuvent utiliser ce logiciel de gestion de projet de construction pour gérer les projets, les finances, le personnel, les ressources et les documents.

Il est spécialement conçu pour aider les petites entreprises à abandonner les systèmes papier en proposant des modules simples pour la gestion des journaux de bord quotidiens et le suivi des équipements. L'outil d'estimation intégré vous permet de transformer rapidement une piste commerciale en contrat signé, vous aidant ainsi à remporter davantage d'appels d'offres grâce à des modèles professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Supervisez vos projets grâce à des échéanciers, des plannings et des diagrammes de Gantt

Établissez des devis et envoyez des factures à vos clients

Gérez les contrats et la communication avec les sous-traitants et les partenaires

Organisez vos fichiers, vos photos et vos registres d'équipement

Limites du chef de chantier

Certains utilisateurs signalent des difficultés à utiliser le logiciel sur des navigateurs tels que Safari

Selon certains clients, cela peut s'avérer intimidant pour les nouveaux utilisateurs et les entrepreneurs individuels.

Tarifs de Contractor Foreman

Formule de base : 49 $/mois pour un utilisateur

Forfait Standard : 105 $/mois pour trois utilisateurs

En plus : 166 $/mois pour huit utilisateurs

Pro : 221 $/mois pour 15 utilisateurs

Unlimited : 332 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations et avis sur Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis)

📖 En savoir plus : Plus de 15 applications pour petites entreprises qui simplifient votre travail

3. Procore (Idéal pour une gestion complète des risques et des finances)

via Procore

Procore est un logiciel de gestion de projet de construction conçu pour aider les équipes à gérer plus facilement leurs projets, à minimiser les risques et à obtenir des résultats de réussite. Cet outil combine la gestion de projet et la gestion financière avec des fonctionnalités dédiées à la qualité et à la sécurité.

Les petites entreprises bénéficient d'une vaste gamme d'intégrations, qui vous permet de réaliser des connexions transparentes entre vos logiciels de comptabilité et d'ERP existants. Son moteur de rapports performant offre des informations détaillées sur l'état d'avancement des projets, vous aidant ainsi à identifier les dépassements de coûts avant qu'ils n'affectent vos marges finales.

Les meilleures fonctionnalités de Procore

Organisez vos équipes de projet sur site et à distance grâce à un outil de gestion de projet simple d'utilisation

Utilisez des données en temps réel pour surveiller et atténuer les risques

Obtenez un aperçu de votre situation financière actuelle et générez des rapports

Ayez une vue d'ensemble complète d'un projet grâce aux journaux d'informations

Limites de Procore

Les forfaits ne sont pas indiqués publiquement, il est donc difficile dans un premier temps de comparer la valeur avec les autres options que vous envisagez

Certains utilisateurs estiment que la gestion des paramètres peut prêter à confusion

Tarifs Procore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Procore

G2 : 4,6/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 600 avis)

4. Autodesk Build (Idéal pour une coordination optimisée entre le bureau et le chantier)

via Autodesk Build

Autodesk Build est un logiciel de gestion de projet de construction conçu pour rationaliser les flux de travail entre votre bureau et le chantier. Les équipes de projet peuvent utiliser cet outil pour gérer l'assurance qualité, la sécurité et les budgets.

Il excelle dans la gestion des plans, garantissant que tous les sous-traitants consultent la même version des plans afin d'éviter des retouches coûteuses. La plateforme comprend également des outils spécialisés pour le suivi de l'avancement, permettant aux parties prenantes de visualiser l'état d'avancement du travail par rapport au calendrier initial.

Les meilleures fonctionnalités d'Autodesk Build

Affichez les derniers calendriers de projet pour éviter les malentendus et les erreurs

Utilisez des vues personnalisées pour créer des filtres et ne voir que les tâches les plus pertinentes

Suivez les problèmes, les modifications et les résolutions grâce aux fonctionnalités de gestion de la qualité intégrées

Suivez les coûts en temps réel par rapport à votre cahier des charges initial en liant les données du champ à vos budgets

Limites d'Autodesk Build

Selon certains clients, la configuration des projets et l'attribution des droits et options aux utilisateurs peuvent s'avérer compliquées

Certains utilisateurs font des rapports selon lesquels la prise en main du logiciel peut prendre un certain temps, en particulier pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de logiciel

Tarifs d'Autodesk Build

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Autodesk Build

G2 : N/A

Capterra : N/A

Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises explique en détail comment utiliser l'IA pour réduire la complexité plutôt que d'ajouter de nouveaux outils.

5. Buildertrend (Idéal pour la construction et la rénovation de maisons individuelles)

via Buildertrend

Buildertrend est une plateforme logicielle de gestion de chantier destinée aux équipes commerciales, aux entrepreneurs, aux constructeurs de maisons et aux rénovateurs. Cet outil logiciel est conçu pour rationaliser et organiser les projets et les processus, afin que les entrepreneurs puissent se concentrer sur leurs véritables rôles.

Il propose un portail client dédié où les propriétaires peuvent afficher des photos de la progression des travaux et approuver les modifications de commande, créant ainsi une expérience professionnelle qui instaure une confiance à long terme. La plateforme simplifie également le processus de sélection, permettant aux clients de choisir facilement les matériaux et les finitions dans les limites de leur budget alloué.

Les meilleures fonctionnalités de Buildertrend

Supervisez vos projets et suivez leur progression grâce à la fonctionnalité intégrée de planification des projets

Suivez l'évolution des travaux grâce aux journaux quotidiens

Suivez vos commandes de modification, vos sélections et vos factures depuis un seul et même endroit

Simplifiez et centralisez les communications avec vos clients grâce à un portail client dédié

Limites de Buildertrend

Certains utilisateurs font des rapports sur la fonctionnalité de suivi du temps, en particulier sur les appareils mobiles

La prise en main peut être difficile, et les utilisateurs signalent qu'il faut s'adapter à des mises à jour fréquentes

Tarifs de Buildertrend

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Buildertrend

G2 : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 600 avis)

📖 En savoir plus : 10 modèles gratuits pour les petites entreprises

6. Float (Idéal pour la gestion des ressources et la planification des effectifs)

via Float

Float est un logiciel de gestion des ressources et de planification des effectifs qui aide les équipes à planifier plus facilement leurs capacités et à organiser leur travail.

Ce logiciel combine la gestion du personnel et la gestion de projet au sein d'une seule interface pour faciliter la supervision. Il fournit un échéancier visuel de la disponibilité de toute votre équipe, vous aidant ainsi à éviter de surcharger vos artisans les plus qualifiés sur plusieurs chantiers. Grâce à ses fonctionnalités de prévision, vous pouvez anticiper vos futurs besoins en recrutement en fonction du carnet de commandes à venir et de la charge de travail actuelle.

Les meilleures fonctionnalités de Float

Organisez vos projets à l'aide de jalons, de phases et de dépendances

Utilisez les prévisions de capacité pour identifier les défis potentiels

Comparez les dépenses prévues et les dépenses réelles des projets de construction

Enregistrez les relevés de temps et suivez les heures de travail des membres de votre équipe

Limites de flottement

Float n'est pas spécialement conçu pour les équipes de construction, mais il peut s'avérer un outil utile pour elles

Certains utilisateurs signalent que l'application mobile n'est pas aussi conviviale que la version navigateur

Tarification variable

Formule Starter : 8,50 $/mois par utilisateur

Pro : 14 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Float

G2 : 4,2/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

7. RedTeam (Idéal pour les processus répétitifs et la collaboration sur le terrain)

via RedTeam

RedTeam propose plusieurs outils logiciels, notamment Fieldlens pour la collaboration sur le terrain en temps réel et RedTeam Go pour la gestion de projet. Ensemble, ces outils permettent aux équipes de construction d'organiser leurs projets et leurs rapports.

Ce logiciel repose sur des flux de travail standardisés qui aident les petites entreprises à se développer sans perdre le contrôle de la qualité de leurs projets. Il propose également des fonctionnalités d'automatisation de la gestion des appels d'offres et des contrats, qui accélèrent la phase de pré-construction et permettent à vos projets d'avancer vers l'étape du démarrage des travaux.

Les meilleures fonctionnalités de RedTeam

Regroupez toutes vos données au même endroit pour faciliter la gestion de projet

Mettez en place des processus reproductibles pour réduire les risques

Automatisez plus de 100 tâches grâce à l'automatisation intégrée

Partagez vos rapports et vos mises à jour financières avec vos clients de manière conviviale

Limites de RedTeam

Selon certains utilisateurs, il peut y avoir une phase d'apprentissage pendant la période d'adaptation au logiciel

Certains clients ont signalé des serveurs lents et des problèmes de blocage lors de la modification en cours

Tarifs RedTeam

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur RedTeam

G2 : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 100 avis)

8. Sage 300 Construction and Real Estate (Idéal pour la gestion intégrée de la comptabilité et de l'immobilier)

via Sage

Sage 300 Construction and Real Estate est un logiciel tout-en-un de gestion d'entreprise et de comptabilité qui combine la gestion financière, les opérations de service et la gestion de projet. Les professionnels du bâtiment peuvent utiliser ce logiciel pour superviser l'ensemble du processus de construction tout en assurant leur gestion financière.

Il est particulièrement adapté aux entreprises qui doivent suivre les exigences complexes en matière de paie et de conformité dans différentes juridictions. Les pistes d'audit détaillées du logiciel garantissent que chaque transaction financière est comptabilisée, ce qui vous offre une tranquillité d'esprit pendant la période des déclarations fiscales ou lors d'audits externes.

Les meilleures fonctionnalités de Sage 300 Construction and Real Estate

Suivez les missions, les bons de travail, les devis, le matériel et l'historique des chantiers

Organisez vos documents et passez au zéro papier gratuit

Utilisez les fonctionnalités de gestion de projet pour identifier les problèmes et gérer les risques

Rationalisez vos opérations de service pour offrir une meilleure expérience client

Limites de Sage 300 Construction and Real Estate

Certains utilisateurs estiment que les options de création de rapports du logiciel sont limitées et difficiles à personnaliser

Certains utilisateurs signalent que le système peut être peu intuitif et difficile à utiliser.

Tarifs de Sage 300 Construction et Immobilier

Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Sage 300 Construction and Real Estate

G2 : 3,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 500 avis)

📖 En savoir plus : Le coût caché de la prolifération des applications : pourquoi les petites entreprises paient plus pour moins

9. Fieldwire (Idéal pour une gestion efficace des tâches sur chantier)

via Fieldwire

Fieldwire est une solution de gestion de chantier spécialement conçue pour la gestion sur site. Les entreprises de construction peuvent utiliser ce logiciel pour coordonner les membres de leur équipe, attribuer des tâches, suivre les performances et réduire les risques liés au travail sur site. Il fonctionne comme un hub de communication rapide où les chefs de chantier peuvent consigner les éléments à corriger et joindre des photos pour un examen immédiat par le bureau.

L'outil prend également en charge l'accès hors ligne, ce qui permet à votre équipe de consulter les plans et de mettre à jour les tâches même dans les zones où la connexion mobile est faible.

Les meilleures fonctionnalités de Fieldwire

Synchronisez les équipes sur site et celles au bureau grâce à un système centralisé

Créez des plannings de travail et attribuez des tâches aux membres de votre équipe

Suivez quels membres de l'équipe ont travaillé sur des tâches ou des chantiers spécifiques

Créez et envoyez des rapports personnalisés contenant tous les détails de vos projets

Limites de Fieldwire

Fieldwire est conçu pour la gestion des chantiers ; les équipes auraient donc tout intérêt à utiliser un système de gestion de projet plus généraliste pour le reste de leurs activités.

Certains utilisateurs aimeraient qu'il soit plus facile de compiler des rapports hebdomadaires sur les chantiers et les projets

Tarifs de Fieldwire

Free

Pro : 54 $/mois par utilisateur

Entreprise : 79 $/mois par utilisateur

Business Plus : 104 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fieldwire

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

10. Houzz Pro (Idéal pour la rénovation résidentielle et la génération de clients)

Houzz Pro est une solution spécialisée de gestion de chantier conçue pour les professionnels du bâtiment résidentiel qui ont besoin de gérer l'ensemble du cycle de vie du client, de la première prise de contact au paiement final. Elle se distingue par sa combinaison unique d'outils puissants de gestion de projet, de marketing et de conception qui aident les petites entreprises à se démarquer sur un marché très concurrentiel.

L'une de ses fonctionnalités phares est le planificateur d'étage en 3D et la visite virtuelle grandeur nature. Cela permet aux entrepreneurs de créer des modèles 3D précis d'un projet et de les partager avec leurs clients, les aidant ainsi à visualiser le résultat final avant même qu'un seul clou ne soit enfoncé. Cette approche visuelle accélère considérablement le processus de validation des devis et des sélections.

Les meilleures fonctionnalités de Houzz Pro

Utilisez votre appareil mobile pour scanner une pièce et générer instantanément un plan en 2D et un modèle en 3D afin d'obtenir rapidement une estimation.

Tirez parti d'un espace collaboratif où les clients peuvent approuver les équipements, les revêtements de sol et les couleurs de peinture, avec un suivi budgétaire qui se met à jour automatiquement

Utilisez le système intégré pour suivre les demandes provenant du réseau Houzz et gérer votre pipeline commercial

Accédez à l'immense réseau de propriétaires de Houzz pour générer des prospects de qualité dans des codes postaux spécifiques

Une facturation simplifiée qui permet aux clients de payer par prélèvement automatique ou par carte de crédit directement depuis leur portail de projet

Limitations de Houzz Pro

Les fonctionnalités de marketing et de génération de prospects peuvent s'avérer coûteuses pour les très petites start-ups

Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités de gestion de projet sont moins performantes pour les chantiers commerciaux de grande envergure par rapport à Procore

Tarifs Houzz Pro

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Houzz Pro

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Gérez vos projets plus efficacement avec ClickUp

Cette liste contient l'outil idéal pour chaque équipe de construction, que vous souhaitiez gérer les risques sur les chantiers ou coordonner les membres de votre équipe et vos ressources depuis un seul et même endroit. Il existe également de nombreuses options de logiciels tout-en-un qui rationalisent l'ensemble du cycle de vie des projets.

En tant que l'un des principaux outils de gestion de projet pour les équipes de tous les secteurs, ClickUp est clairement notre premier choix. Ses fonctionnalités sont entièrement personnalisables et suffisamment flexibles pour gérer même les projets les plus complexes. De plus, sa bibliothèque de modèles en constante expansion et ses plus de 1 000 intégrations aident les entreprises de construction à lancer leurs projets plus rapidement.

Prêt à découvrir une meilleure façon de gérer vos projets de construction ?