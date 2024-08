10 Meilleures solutions logicielles tout-en-un pour votre flux de travail en 2024

Jongler avec plusieurs outils et plateformes pour gérer le travail et les flux de travail est devenu une réalité sur le lieu de travail moderne, ce qui rend difficile de rester sur la bonne voie et de conserver sa concentration.

Trouver le bon logiciel tout-en-un peut améliorer considérablement vos flux de travail, que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise.

Avec un tel outil, vos équipes peuvent uniquement se concentrer sur le travail en profondeur visant à ravir les clients et à s'imposer sur le marché sans avoir à basculer en permanence entre différentes applications. L'adoption d'une solution tout-en-un facilite la collaboration et rationalise les processus.

Nous avons dressé une liste des 10 meilleures solutions logicielles tout-en-un qui peuvent transformer votre travail en 2024$$. Ces outils sont conçus pour améliorer la gestion des tâches, la collaboration et la productivité en éliminant le besoin de passer constamment d'une application à l'autre changement de contexte entre différentes applications et systèmes.

De la gestion de projet à la communication d'équipe, ces solutions offrent un intervalle diversifié de fonctionnalités pour répondre à des besoins variés, simplifiant ainsi votre vie professionnelle et stimulant votre efficacité.

Explorons ces solutions logicielles tout-en-un qui changent la donne et peuvent révolutionner votre façon de travailler en 2024 !

Que faut-il rechercher dans un logiciel tout-en-un ?

Avec d'innombrables outils, choisir le bon logiciel pour vous et votre équipe peut s'avérer difficile. Pour faciliter le processus d'évaluation, nous avons rassemblé une liste des incontournables d'un logiciel tout-en-un :

L'ensemble des fonctionnalités : Évaluez les fonctionnalités offertes par le logiciel et assurez-vous qu'elles couvrent tous les aspects essentiels de votre travail, tels que la gestion de projet, le suivi des tâches, la collaboration au sein de l'équipe, la communication et les rapports/analyses

Les 10 meilleurs logiciels tout-en-un à utiliser en 2024

Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs logiciels tout-en-un qui peuvent améliorer les niveaux de productivité de vos équipes sur le lieu de travail.

Jetons un coup d'œil à chacun d'entre eux. 🙌

1. ClickUp

ClickUp n'est pas un outil de productivité ordinaire, c'est une solution unique pour tout ce dont vous avez besoin pour rester organisé, efficace et performant.

À ClickUp, non seulement tout votre travail est regroupé en un seul endroit, mais il offre également une architecture robuste et évolutive, une interface utilisateur attrayante et de nombreuses fonctionnalités entièrement personnalisables. Cela fait de ClickUp l'un des outils logiciels tout-en-un les plus avancés à l'heure actuelle.

Voyons comment. La gestion de projet de ClickUp rapprochent les équipes grâce à des flux de travail connectés, des documents collaboratifs, des tableaux de bord en temps réel et bien plus encore, permettant à chacun d'avancer plus rapidement, de travailler plus intelligemment et d'économiser du temps et de l'argent.

Collaborez avec vos équipes sur le logiciel de gestion de projet ClickUp

Commencez par paramétrer Objectifs dans ClickUp qui vous permettent de suivre votre progression à l'aide de cibles numériques, monétaires, vrai/faux et de tâches. Créez des Objectifs de sprint, des Objectifs de ventes hebdomadaires, et plus encore en ajoutant des tâches de différentes équipes dans un Objectif.

Vous pouvez ensuite diviser les Objectifs globaux en objectifs gérables Tâches ClickUp et des sous-tâches plus faciles à attribuer, à mettre à jour et à suivre en collaboration.

Avec Vues ClickUp avec ClickUp Views, vous pouvez visualiser la progression de vos tâches et de vos projets de la manière qui vous convient le mieux. Vous avez le choix entre plus de 15 affichages, notamment Les diagrammes de Gantt de ClickUp (pour un aperçu des délais du projet), les Tableaux Kanban (pour suivre le statut des tâches en un coup d'œil), l'affichage du Calendrier (pour ne jamais manquer les échéanciers importants), et bien d'autres choses encore.

ClickUp Views offre plus de 15 façons de visualiser la progression de votre projet

Besoin de donner aux membres de votre équipe un contexte sur les tâches ? Enregistrez une démonstration d'écran rapide ou un tutoriel avec ClickUp's Clips. Cet outil d'enregistrement d'écran intégré simplifie la capture et le partage de vos écrans sans quitter ClickUp ! De plus, communiquer de cette manière est beaucoup plus facile et rapide que de taper de longs messages et e-mails.

Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer votre écran et partager facilement des informations avec votre équipe

Mais ce n'est pas tout : ClickUp va au-delà des outils de collaboration de base grâce à son assistant virtuel alimenté par l'IA, ClickUp Brain , qui vous aide à automatiser les tâches répétitives, suggère des actions pertinentes en fonction de votre contexte de travail et prédit même les échéanciers des projets.

Protégez vos écrits contre les erreurs avec ClickUp Brain's AI Writer for Work

En plus de l'utiliser pour résumer les mises à jour de projets et récupérer des réponses dans la base de connaissances de votre entreprise, vous pouvez l'utiliser en tant qu'AI Writer for Work. Lancez des idées, rédigez des contenus convaincants (des présentations d'ascenseur aux longs articles de blog) et utilisez ses fonctionnalités avancées de vérification de la grammaire et de l'orthographe pour peaufiner davantage vos écrits.

Vous pouvez également créer des Tableaux blancs dans ClickUp lorsque vous préférez faire du brainstorming et rassembler des idées avec votre équipe plutôt qu'avec l'IA. Et pour organiser ces pensées, faits et scénarios mélangés dans votre tête ? Il n'y a pas de meilleur outil que Les cartes mentales de ClickUp .

Utilisez ClickUp pour créer de superbes documents, wikis et autres, puis connectez-les à des flux de travail pour mettre en œuvre vos idées avec votre équipe

À terminé l'organisation de vos idées, documentez-les en toute sécurité à l'aide de ClickUp Documents . Vous pouvez co-créer et co-éditer des documents avec votre équipe, afin de vous assurer que tout le monde reste sur la même page, littéralement.

Pro-tip: Utilisez ces de productivité pour faire votre travail terminé plus rapidement !

Et en plus ? Avec plus de 1000 Intégrations ClickUp avec ClickUp Integrations, la connexion et l'organisation de vos flux de travail sont plus faciles que jamais.

Et lorsque vous souhaitez rechercher toutes les applications connectées dans votre espace de travail, Recherche universelle de ClickUp University peut vous sauver la mise.

Accédez instantanément à toutes vos informations et à tous vos fichiers grâce à la Recherche universelle de ClickUp

La polyvalence de ClickUp répond aux besoins d'un large intervalle d'utilisateurs et de projets. Les équipes de marketing peuvent ainsi forfaiter leurs campagnes, les équipes de création peuvent rationaliser leurs processus de conception et les équipes de développement peuvent gérer leurs sprints, le tout dans ClickUp. C'est l'outil qui remplace tous les autres.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez entre équipes, au-delà des frontières géographiques et des fuseaux horaires grâce à ClickUp Docs

Exploitez la bibliothèque complète de modèles ClickUp pour prendre de l'avance sur tous vos éléments de travail

Définissez et suivez facilement les jalons de votre projet avec ClickUp Objectifs

Faites du brainstorming et collaborez visuellement avec les Tableaux blancs ClickUp

Gérez efficacement vos relations avec vos clients grâce àLa fonction CRM de ClickUp Les limites de ClickUp

Les utilisateurs débutants peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à l'ensemble des fonctionnalités offertes par ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Business : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Monday.com

via monday.com Monday est un logiciel polyvalent, intuitif et tout-en-un qui permet d'améliorer la gestion de projet la collaboration entre équipes et l'automatisation des flux de travail.

Son interface visuellement attrayante et personnalisable permet aux utilisateurs de créer des tableaux Kanban, des échéanciers et des diagrammes de Gantt dynamiques adaptés à leurs besoins spécifiques.

Une mise en garde potentielle de l'utilisation de Monday est que, bien qu'il offre de nombreuses fonctionnalités, certains utilisateurs et entreprises peuvent trouver certaines fonctionnalités avancées ou intégrations limitées.

En fonction de la complexité et des besoins spécifiques de votre organisation, vous devrez peut-être évaluer si les capacités de Monday s'alignent pleinement sur vos exigences en matière de logiciel tout-en-un.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Gestion de projets avec des Tableaux Kanban visuels et intuitifs

Automatisation des tâches grâce à des flux de travail personnalisables

Collaborez avec des outils tels que les commentaires, les mentions et le partage de fichiers

Tirez parti des intégrations avec des applications populaires telles que Slack, Zoom et Google Workspace

Visualiser les données avec des tableaux de bord et des rapports pour obtenir des informations

Les limites de Monday

La disposition peut être déroutante pour les utilisateurs débutants

L'application mobile ne dispose pas de toutes les fonctionnalités offertes par la version bureau

Prix Monday

Gratuit

Basic : A partir de 12$/utilisateur par mois

: A partir de 12$/utilisateur par mois Standard : A partir de 14$/utilisateur par mois

: A partir de 14$/utilisateur par mois Pro: À partir de 24 $/utilisateur par mois

À partir de 24 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (10 700+ commentaires)

4.7/5 (10 700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

3. Zapier

via Zapier Zapier est un outil d'automatisation qui organise vos flux de travail et connecte plusieurs outils entre eux. Avec plus de 6 000 applications dans son arsenal, Zapier permet aux entreprises d'automatiser presque tout ce qui est imaginable.

En automatisant les tâches répétitives et en connectant vos applications favorites, Zapier simplifie les processus complexes et libère du temps pour que votre équipe se concentre sur l'innovation et la croissance.

Qu'il s'agisse de combiner des interfaces utilisateurs, de manipuler des tableaux de données ou d'appliquer une logique, la plateforme intuitive de Zapier rend l'automatisation accessible à tous.

Le seul défi est qu'elle repose fortement sur l'intégration avec d'autres apps et qu'elle manque de nombreuses capacités intégrées. Si une application ne dispose pas d'une intégration Zapier ou si l'intégration est limitée, cela peut entraver les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez des flux de travail automatisés (Zaps) grâce à sa fonction simple de glisser-déposer

Créer des flux de travail complexes avec plusieurs actions et conditions au sein d'un seul Zap

Personnaliser les déclencheurs et les actions en fonction de critères spécifiques, offrant ainsi flexibilité et contrôle sur les tâches automatisées

Utiliser des modèles de Zap prédéfinis pour les cas d'utilisation courants, ce qui permet aux utilisateurs de démarrer facilement l'automatisation et de gagner du temps lors de l'installation

Les limites de Zapier

Le forfait Free a des fonctionnalités limitées, et les utilisateurs trouvent que les forfaits payants sont chers

A une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les utilisateurs non techniques

Prix de Zapier

Gratuit

Professionnel : À partir de 29,99 $/utilisateur par mois

: À partir de 29,99 $/utilisateur par mois Teams : À partir de 103,50 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

: À partir de 103,50 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (1,200+ reviews)

4.5/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,800+ reviews)

4. Airtable

via Airtable Airtable est une plateforme low-code destinée à construire des applications modernes. La particularité d'Airtable réside dans son interface conviviale, sa conception flexible et ses options de personnalisation étendues, qui permettent aux utilisateurs de créer des solutions sur mesure pour divers cas d'utilisation.

Airtable vous permet de tout faire : de la conception de documents en texte riche, de wikis et de bases de connaissances avec du contenu multimédia et des éléments interactifs à la gestion de projets avec des fonctionnalités de suivi des tâches et de planification.

Airtable permet également aux équipes de travailler plus intelligemment et plus efficacement grâce à des automatisations avancées utilisant des déclencheurs, des actions et des conditions personnalisés.

Les grandes équipes peuvent toutefois trouver les prix insoutenables et préférer.. des alternatives plus abordables de la part d'Airtable.

Meilleures fonctionnalités d'Airtable

Personnalisez les bases de données et les tableaux avec des types de champs uniques comme les pièces jointes, les cases à cocher et les enregistrements liés

Utilisez des fonctionnalités collaboratives telles que la modification en cours, les commentaires et les mentions pour un travail d'équipe efficace

Utilisez les options de filtrage, de regroupement et de tri pour organiser et analyser les données de manière efficace

S'intégrer à un large intervalle d'applications et d'outils à l'aide d'intégrations intégrées et tierces

Bénéficier d'un accès hors ligne et d'applications mobiles natives pour travailler sur des projets n'importe où et n'importe quand

Limites d'Airtable

Les utilisateurs signalent des lenteurs occasionnelles si la base de données s'agrandit

L'application peut s'avérer relativement coûteuse pour les grandes équipes

Prix d'Airtable

Free

Teams : 24 $/utilisateur par mois

: 24 $/utilisateur par mois Business : 54$/utilisateur par mois

G2: 4.6/5 (2,200+ reviews)

4.6/5 (2,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,900+ commentaires)

5. Coda

via Coda Coda offre un mélange de création de documents, de fonctions de feuilles de calcul et d'intégrations d'applications. Cela fait de Coda une plateforme véritablement personnalisable et flexible permettant aux équipes de gérer des projets, des flux de travail et des données en un seul endroit.

Avec Coda, les utilisateurs peuvent créer des documents interactifs appelés " docs " qui combinent du texte, des tableaux, des images et des éléments interactifs tels que des boutons, des formules et des automatisations, ce qui permet aux équipes de construire des solutions sur mesure pour leurs besoins spécifiques.

L'une des fonctionnalités uniques de Coda est son approche évolutive et flexible par "blocs de construction", qui vous permet de créer des modèles, des flux de travail et des applications personnalisés. Vous pouvez utiliser des blocs de construction prédéfinis ou concevoir les vôtres à partir de zéro.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe sur des documents et des projets

Automatisez les processus d'entreprise répétitifs à l'aide de formules et de mises en forme conditionnelles

Organisez et suivez les tâches, les projets et les délais grâce à des affichages personnalisables

Concevoir des applications et des solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise

Limites de Coda

Les utilisateurs signalent des problèmes de chargement occasionnels

Les fonctions peuvent être limitées lorsqu'il s'agit d'exploiter des modèles prêts à l'emploi et la mobilité des documents

Prix de Coda

Free

Pro : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Teams : 36$/mois pour des utilisateurs illimités

: 36$/mois pour des utilisateurs illimités Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (450+ commentaires)

4.7/5 (450+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (90+ avis)

6. Notion

via Notion Les entreprises font confiance à Notion pour centraliser la gestion de projet, la collaboration, le partage des connaissances et l'organisation des tâches au sein d'une seule et même plateforme, éliminant ainsi le besoin d'utiliser plusieurs outils et améliorant l'efficacité des équipes.

L'un des environnements clés de Notion est son espace de travail personnalisable, qui permet aux équipes de créer des bases de données, des wikis, des listes de tâches et des tableaux de projets adaptés à leurs besoins.

Cette flexibilité permet aux équipes de structurer l'information, de collaborer sur des projets, de suivre la progression et de favoriser la transparence et l'alignement entre les départements.

Notion meilleures fonctionnalités

Tirez parti du système de modification flexible basé sur les blocs qui permet aux utilisateurs de mélanger et d'associer différents types de contenu (texte, images, fichiers, etc.) au sein d'une même page

Créez des bases de données relationnelles, organisez les données et créez des affichages et des filtres dynamiques pour la gestion et l'analyse des données

Utiliser Notion comme un hub centralisé pour le stockage et le partage des connaissances, des documents et des ressources afin de collaborer avec les équipes et les départements

Faire les choses plus rapidement grâce aux nombreux raccourcis clavier

Les limites de Notion

La prise en main par les nouveaux utilisateurs peut prendre du temps

L'application mobile est moins intuitive et légèrement encombrante

Prix de Notion

Gratuit

Plus : 10$/utilisateur par mois

: 10$/utilisateur par mois Business : 18$/utilisateur par mois

: 18$/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5,200+ reviews)

4.7/5 (5,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,100+ reviews)

7. Wrike

via Wrike Wrike offre un bouquet de fonctionnalités permettant aux équipes de rationaliser les flux de travail, de suivre la progression des projets et d'atteindre les objectifs de manière efficace.

De la planification et de l'organisation des tâches à l'exécution des projets et aux rapports sur les résultats, Wrike couvre tout ce que vous pourriez rechercher dans un logiciel tout-en-un. Cela fait de Wrike un outil efficace pour les entreprises de toutes tailles.

Wrike se distingue par sa capacité à centraliser la gestion de projet et la collaboration au sein d'une même plateforme. Wrike veille à ce que les équipes restent organisées et concentrées sur l'obtention de résultats grâce à des tableaux de bord personnalisables, des diagrammes de Gantt et des fonctionnalités de hiérarchisation des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Collaborez en toute sécurité avec des clients, des entrepreneurs et des parties prenantes au-delà de vos équipes internes grâce au partage externe des tâches et des projets

Créez des flux de travail personnalisés avec des statuts de tâches, des approbations et des notifications automatisés

Affectation des ressources, suivi des charges de travail et optimisation de l'utilisation des ressources pour l'ensemble des projets

Prendre des décisions fondées sur des données grâce à des fonctions de rapports avancées telles que des tableaux de bord personnalisables et des analyses visuelles

Limites de Wrike

Les utilisateurs peuvent avoir un accès hors ligne limité à leurs tâches et projets

Relativement cher. Les petites équipes peuvent préférer d'autres solutionsalternatives à Wrike plus abordables Prix de Wrike

Gratuit

Teams : 9,80 $/utilisateur par mois

: 9,80 $/utilisateur par mois Business : 24,80 $/utilisateur par mois

: 24,80 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Pinnacle : Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (3,600+ reviews)

4.2/5 (3,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (2,600+ reviews)

8. Trello

via Trello Avec Trello, les utilisateurs peuvent créer des tableaux, des listes et des cartes pour visualiser leurs projets, définir des paramètres de priorité et attribuer des tâches aux membres de l'équipe. Cette représentation visuelle permet de comprendre rapidement et facilement le statut du projet et le flux de travail, ce qui favorise la transparence et le compte rendu au sein des équipes.

Qu'il s'agisse de gérer une campagne de marketing, d'organiser le lancement d'un produit ou de coordonner les tâches d'une équipe, les fonctionnalités personnalisables de Trello, telles que les libellés, les dates d'échéance et les checklists, permettent aux utilisateurs d'adapter les tableaux à leurs besoins spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Débloquez les "Power-Ups" pour bénéficier de fonctions et d'intégrations supplémentaires

Automatisation des flux de travail grâce aux "commandes Butler"

Organiser les tâches sans effort grâce à l'interface glisser-déposer de Trello

Collaborez avec des outils tels que les mentions, les pièces jointes et les commentaires

Gérer les tâches en déplacement sur l'application mobile

Utilisez le suivi du temps et le système de notifications pour des mises à jour en temps réel

Les limites de Trello

Les utilisateurs signalent des fonctionnalités limitées de suivi du temps qui sont importantes pour la gestion de projet

Il peut être difficile de désactiver les tâches répétitives une fois qu'elles ne sont plus nécessaires

Vous ne pouvez pas travailler sur Trello lorsque vous n'êtes pas en ligne

Prix de Trello

Free

Standard : 6$/utilisateur par mois

: 6$/utilisateur par mois Premium : 12,50 $/utilisateur par mois

: 12,50 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (13,500+ reviews)

4.4/5 (13,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,100+ commentaires)

9. Asana

via Asana Un autre logiciel tout-en-un, Asana, offre un intervalle de fonctionnalités adaptées à la gestion de projet et à la collaboration. La plateforme permet aux utilisateurs de créer des forfaits de projet détaillés et de suivre la progression sur un tableau de bord unique.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana comprennent son affichage de l'échéancier du projet, qui permet aux utilisateurs de visualiser les calendriers et les dépendances du projet, ce qui facilite une meilleure planification et une meilleure allocation des ressources.

Grâce à des fonctionnalités telles que la hiérarchisation des tâches, les sous-tâches et l'affectation des tâches, Asana permet aux équipes de collaborer efficacement et d'atteindre les objectifs du projet en toute transparence.

Bien qu'Asana offre un ensemble de fonctionnalités robustes, certains utilisateurs peuvent trouver la courbe d'apprentissage abrupte au départ, en particulier lorsqu'il s'agit de naviguer dans des structures de projet et des personnalisations complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Intégration avec des outils clés tels que Slack, Google Workspace et Microsoft Teams pour l'envoi de tâches et de mises à jour dans les deux sens

Synchroniser différentes cartes Asana entre elles ; marquer et notifier les parties prenantes sur les bloqueurs

Étiqueter les membres de l'équipe pour les notifier en temps réel dans la section des commentaires

Hiérarchisez facilement les tâches, les sous-tâches et les attributions de tâches pour une collaboration efficace

Personnalisez les forfaits de projet et les flux de travail pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs

Limites d'Asana

Certaines fonctionnalités ne sont exclusives qu'aux utilisateurs des forfaits les plus coûteux et les plus élevés

Prix d'Asana

Personnel: Gratuit

Gratuit Débutant : 13,49 $/utilisateur par mois

: 13,49 $/utilisateur par mois Avancé : 30,49 $/utilisateur par mois

: 30,49 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Entreprise+ : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (9 900+ avis)

4.3/5 (9 900+ avis) Capterra: 4.5/5 (12 500+ avis)

10. Todoist

via Todoist Todoist offre un éventail de fonctionnalités, telles que des tableaux de projets, des libellés de tâches, des rappels, des checklists et des tâches récurrentes, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs flux de travail et de ne pas perdre de vue leur travail.

L'intégration de Todoist avec d'autres applications et paramètres la distingue, faisant d'elle un hub central pour la gestion des tâches à travers divers outils.

Qu'il s'agisse de s'intégrer à des applications de calendrier pour planifier des tâches ou de se synchroniser avec des outils de gestion de projet pour des projets collaboratifs, Todoist rationalise la gestion des tâches en rassemblant tout en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Collaborez sur des projets en partageant des tâches, en attribuant des responsabilités et en ajoutant des commentaires

Définissez des rappels et des dates d'échéance pour les tâches, afin de les achever dans les délais impartis et d'éviter tout stress

Se synchroniser entre les appareils et les plateformes, permettant aux utilisateurs d'accéder aux tâches et aux mises à jour de n'importe où et à tout moment

S'intégrer à un large intervalle d'applications et d'outils, tels que les calendriers, les clients e-mail et les plateformes de gestion de projet

Suivre les indicateurs de productivité et les perspectives, tels que les taux d'achèvement des tâches et les stries

Limites de Todoist

Un utilisateur non initié peut mettre un certain temps à comprendre toutes les fonctions

Une interface difficile peut inviter les utilisateurs à chercherAlternatives à Todoist Prix de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro : 5$/utilisateur par mois

: 5$/utilisateur par mois Business : 8$/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (780+ commentaires)

4.4/5 (780+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2000+ commentaires)

Atteignez vos objectifs de productivité avec ClickUp

Un outil logiciel tout-en-un est un excellent moyen de ne pas avoir à activer/désactiver plusieurs applications. Il contribue également à réduire les distractions, vous permettant de vous concentrer uniquement sur vos tâches importantes.

Face à la multitude d'outils disponibles, l'astuce consiste à choisir celui qui offre le plus de valeur pour le prix que vous payez. Choisissez donc avec soin.

Et si vous avez du mal à vous décider, nous vous recommandons ClickUp !

ClickUp est la solution logicielle tout-en-un par excellence, comprenant une suite complète d'outils et de fonctionnalités pour gérer efficacement vos projets et améliorer les performances de votre équipe.

En prime, son interface intuitive et conviviale permet à vos équipes de ne consacrer du temps qu'aux tâches les plus importantes et les plus stratégiques.

Alors, qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !