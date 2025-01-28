Découvrez les 10 meilleurs logiciels de planification des effectifs en 2025

Dans l'ère numérique de 2024, où tout va très vite, la réussite de votre entreprise dépend non seulement de votre stratégie, mais aussi des outils que vous maniez.

Pensez-y.

Vous avez une équipe de stars, débordante de talent, prête à relever tous les défis. Mais sans le logiciel adéquat pour exploiter ce talent, vous laissez un potentiel de changement de jeu sur le tableau.

Entrez dans le monde du travail logiciel de forfait . C'est le héros méconnu du monde moderne des entreprises. Cette technologie vous permet d'améliorer la collaboration, d'étendre les forfaits des employés et de veiller à ce que l'énergie de votre équipe soit concentrée sur les tâches qui comptent vraiment.

En tant que manager ou professionnel des ressources humaines, trouver le bon logiciel de planification des effectifs peut s'apparenter à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les options ne manquent pas, chacune offrant des fonctionnalités uniques. Mais n'ayez crainte. Nous avons fait le travail pour vous.

Plongez dans ce guide et vous découvrirez les meilleures solutions de planification des effectifs de 2024. Que vous soyez une startup en pleine croissance ou une entreprise bien établie, ces outils vont donner un coup de fouet à votre planification des effectifs.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de planification des effectifs ?

Naviguer dans l'océan des meilleurs logiciels de gestion des ressources humaines outil de forfait n'est pas une mince tâche. À l'afflux d'options, comment faire pour discerner celle qui est le ticket d'or pour votre organisation ?

Gardez ces facteurs clés à l'esprit pour vous assurer que vous investissez dans un outil qui améliore réellement la planification de vos effectifs.

Convivialité: C'est une question d'intuition. Votre forfait de planification stratégique des effectifs doit être accessible et facile à appréhender, même pour ceux qui ne sont pas férus de technologie. Une courbe d'apprentissage abrupte ? C'est à proscrire

C'est une question d'intuition. Votre forfait de planification stratégique des effectifs doit être accessible et facile à appréhender, même pour ceux qui ne sont pas férus de technologie. Une courbe d'apprentissage abrupte ? C'est à proscrire Capacités d'intégration: Les entreprises d'aujourd'hui utilisent une pléthore d'outils. Votre logiciel de planification doit être compatible avec les autres et s'intégrer sans effort aux systèmes et plates-formes existants

Les entreprises d'aujourd'hui utilisent une pléthore d'outils. Votre logiciel de planification doit être compatible avec les autres et s'intégrer sans effort aux systèmes et plates-formes existants Évolutivité: À mesure que votre organisation se développe, vos besoins le font aussi. Optez pour une solution qui s'adapte parfaitement à vos besoins actuels et futurs

À mesure que votre organisation se développe, vos besoins le font aussi. Optez pour une solution qui s'adapte parfaitement à vos besoins actuels et futurs Personnalisation: Chaque organisation est unique. Les meilleurs forfaits de gestion des ressources humaines sont modulables, ce qui vous permet d'adapter les fonctionnalités à vos besoins et processus spécifiques

Chaque organisation est unique. Les meilleurs forfaits de gestion des ressources humaines sont modulables, ce qui vous permet d'adapter les fonctionnalités à vos besoins et processus spécifiques Analyse des données et rapports: Les nombres sont révélateurs. Les meilleurs outils de planification de l'effectif offrent des analyses robustes qui vous permettent de prendre des décisions en toute connaissance de cause

Comprenez en un coup d'œil qui, dans votre équipe, est sous ou surchargé de travail afin de pouvoir facilement réaffecter vos ressources

N'oubliez pas que le meilleur logiciel de planification des effectifs n'est pas seulement une question de fonctionnalités - il s'agit de trouver la bonne synergie entre les capacités, la convivialité et l'adaptabilité.

Les 10 meilleurs logiciels de planification des effectifs à utiliser en 2024

L'heure de vérité a sonné ! Après avoir plongé dans l'essentiel de ce qui distingue les logiciels de planification de la main-d'œuvre, il est temps de dévoiler la crème de la crème de 2024.

Que vous soyez à la recherche d'un outil puissant avec toutes les cloches et les sifflets ou d'une solution simple et élégante, cette liste vous couvre. Découvrons les logiciels qui peuvent propulser votre organisation vers de nouveaux sommets cette année, qu'il s'agisse d'innovations révolutionnaires ou de valeurs sûres de l'industrie.

En route pour le top 10 des meilleurs outils de planification des effectifs !

1. ClickUp

La vue Charge de travail de ClickUp donne un aperçu des indicateurs de votre projet afin d'avoir une étape d'avance

Rencontre avec ClickUp : plus qu'un simple logiciel de gestion de projet, votre arme secrète en matière de planification stratégique de la main-d'œuvre et de gestion des ressources humaines gestion des performances . Diversifié dans ses capacités, ClickUp brille dans la gestion des tâches et des projets, le suivi précis du temps et l'analyse de données de pointe.

Son engagement inégalé en faveur de la personnalisation distingue ClickUp de l'arène encombrée des plateformes similaires. Le logiciel offre aux utilisateurs une multitude d'options pour afficher les tableaux de bord et les paramètres.

Cela signifie que vous n'avez pas à vous adapter au logiciel - au lieu de cela, ClickUp se transforme pour s'adapter parfaitement au rythme de votre organisation, en optimisant les flux de travail et en garantissant des performances de pointe de la part de votre équipe. L'organisation des ressources humaines de ClickUp de ClickUp est inégalée. Sa structure hiérarchique méticuleusement conçue - commençant par l'espace de travail et descendant à travers l'espace, le dossier, les listes, les tâches et jusqu'aux sous-tâches - garantit que chaque élément de votre projet trouve sa place.

Grâce à cette répartition logique, vos tâches sont parfaitement organisées et plus faciles à gérer. Votre travail ressemble moins à un labyrinthe qu'à un plan bien conçu.

Grâce à son interface intuitive, ClickUp met à votre portée les données cruciales nécessaires pour améliorer la qualité de votre travail la communication au sein de l'équipe et la gestion, et stimule l'engagement des employés. De l'attribution des tâches à la gestion des ressources, toutes les fonctionnalités souhaitées sont réunies sous un même toit numérique.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Suivi des présences grâce à l'outil hyper-personnalisable Tableaux de bord ClickUp Structure de répartition du travail pour s'attaquer efficacement aux projets

Attribuez des tâches et gérez les ressources en un seul endroit

Personnalisez votre visualisation avec plus de 15 Affichages Des dizaines d'intégrations avec votre stack technologique existant

Pratique Modèles GTD comme le modèleModèle d'action pour le personnel ClickUp faire de la gestion du personnel un jeu d'enfant

Limites de ClickUp

Les applications mobiles n'ont pas les mêmes fonctions que les versions bureau

Courbe d'apprentissage associée aux nombreuses ressources et fonctionnalités disponibles

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Courir

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/5ee01f96bda1b63f30f1613d\_Runn-planner-1400x782.png Tableau de bord de Runn /$$img/

via Courir Dans le monde dynamique de la planification des effectifs, Runn apparaît comme un concurrent solide. Au fond, Runn n'est pas qu'une affaire de nombres, c'est une affaire de personnes. Il fusionne en toute transparence les nuances de la planification des effectifs et la précision des prévisions de projets avec les données des employés.

Cela signifie que vous n'allouez pas seulement les ressources en fonction de leur disponibilité, mais aussi en fonction de leurs forces et de leurs capacités uniques.

Son tableau de bord fournit des informations en temps réel sur la rentabilité de votre entreprise, ce qui vous permet de vous assurer que vous ne travaillez pas seulement dur, mais aussi intelligemment. Alors que la collaboration devient de plus en plus globale et à distance, Runn facilite la clarté, en s'assurant que chacun, des cadres aux freelances, comprenne son rôle dans l'ensemble de la situation.

Les meilleures fonctionnalités de Runn

Élaborer des plannings de haut niveau en toute simplicité

Affecter des personnes à des projets en quelques secondes seulement

Affichez les plannings de tout le monde dans une seule et même vue sans être submergé

Prévisions pour la capacité, les projets, les scénarios et les finances

Limites d'exécution

Certains rapports et niveaux de permission sont absents ou restreints

Selon certains utilisateurs, la planification du développement des produits peut s'avérer difficile

Prix de Runn

Free

Pro: $8/personne gérée par mois

$8/personne gérée par mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

Runn évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (1 commentaire)

4.5/5 (1 commentaire) Capterra: 4.8/5 (25 commentaires)

3. Forfait

via Forfait Plongez dans Planful et vous découvrirez rapidement pourquoi il s'agit de l'outil de planification des effectifs le plus favori des équipes de RH et de gestion tournées vers l'avenir. Ce forfait moderne de planification des effectifs va au-delà de la simple gestion des tâches pour les chefs d'entreprise.

Il s'agit d'établir une connexion entre les données financières et les données de l'entreprise opérationnel ce qui a pour résultat d'afficher une vue d'ensemble de votre main-d'œuvre l'efficacité du processus et la productivité des employés pour vous aider à atteindre vos objectifs d'entreprise.

Avec Forfait Business, l'accent est mis sur la planification continue, ce qui favorise l'agilité et l'adaptabilité dans un paysage d'entreprise en constante évolution. Son interface intuitive, associée à des outils d'analyse puissants, permet aux décideurs de disposer en permanence d'informations opportunes et exploitables.

Lorsque le forfait rencontre la performance, Planful est le lieu où ils se croisent dans le processus de planification de la main-d'œuvre.

Caractéristiques clés de Planful

Connexion entre les ressources humaines, les finances et la gestion des ressources humaines la gestion des opérations pour une planification optimisée des effectifs

Offre des perspectives, de la flexibilité et un puissant forfait de simulation

Comparaisons en temps réel entre le forfait et les données réelles grâce à des prévisions précises des effectifs

Limites du forfait

Certains utilisateurs le trouvent difficile à utiliser

La planification des effectifs peut s'avérer fastidieuse en l'absence d'une intégration directe avec le système de gestion des ressources humaines logiciel de gestion des employés Des problèmes de performance se posent lorsque la dimensionnalité des modèles dépasse certains niveaux



Prix forfaitaires

Demander un devis personnalisé

G2: 4.3/5 (370 + commentaires)

4.3/5 (370 + commentaires) Capterra: 4.3/5 (45 commentaires)

4. Paymo

via Paymo Voici Paymo : votre solution tout-en-un pour une main-d'œuvre plus rationnelle. Paymo est fier d'apporter de la simplicité aux projets complexes. Grâce à sa suite complète d'outils, les entreprises peuvent suivre le temps, gérer les tâches et facturer les clients, le tout à partir d'un hub central.

Les équipes restent ainsi soudées et alignées, quel que soit leur emplacement géographique.

Ce qui différencie Mon travail, c'est sa validation de l'écart entre le travail et la rémunération. Le fait d'afficher de manière claire et transparente les tâches, les heures travaillées et les paiements correspondants favorise une culture de responsabilité et de reconnaissance, rendant la gestion du travail à la fois efficace et gratifiante.

Les fonctionnalités clés de Paymo

Permet la modification en cours des tâches et des projets

Permet un nombre illimité de factures, de devis et de dépenses

Des fonctionnalités telles qu'un planificateur d'équipe et un suivi du temps intégré optimisent les flux de travail

Limites de Paymo

Intégrations limitées, uniquement disponibles avec les forfaits payants

Les utilisateurs ne peuvent créer que trois factures dans les forfaits gratuits

Prix de Paymo

Free

Starter: 4,95 $/utilisateur par mois

4,95 $/utilisateur par mois Petite entreprise: 9,95 $/utilisateur par mois

9,95 $/utilisateur par mois Business: $20.79/utilisateur par mois

Paymo évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (400+ reviews)

4.5/5 (400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

5. tamigo

via tamigo Entrez dans le royaume de tamigo et faites l'expérience de la planification des effectifs redéfinie. Conçu pour les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie, tamigo comprend les complexités et les défis que représente pour les chefs d'entreprise la gestion des équipes et des effectifs dans des environnements dynamiques.

Sa force principale réside dans sa capacité à faire des prévisions, en alignant les besoins en personnel sur les demandes de l'entreprise. Mais il ne s'agit pas seulement de forfaits ; tamigo assure une communication efficace, permettant au personnel d'accéder aux horaires, d'échanger des postes et de communiquer ses préférences sans effort.

Le résultat ? Un mélange harmonieux de satisfaction des employés et d'optimisation de l'entreprise, garantissant que les bonnes personnes sont au bon endroit, au bon moment.

Les meilleures fonctionnalités de Tamingo

Gestion des absences et suivi des présences

Accès à des indicateurs clés de performance cruciaux tels que le pourcentage de salaire, les coûts de main-d'œuvre et la productivité pour atteindre les objectifs de l'entreprise

Permet de comparer les performances au niveau national et international

Minimise les processus manuels et affiche les données de manière efficace

Limites de Tamingo

Les utilisateurs signalent des problèmes techniques occasionnels

Certaines fonctionnalités sur les appareils mobiles ne fonctionnent pas toujours de manière optimale

Prix de Tamingo

Essentiel: 1,50 $ par utilisateur

1,50 $ par utilisateur Standard: 3 $ par utilisateur

3 $ par utilisateur Avancé: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Premium: Tarification personnalisée

$$$A: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (21 commentaires)

6. Planday

via Planday Planday s'est imposé comme un outil incontournable pour les entreprises qui souhaitent révolutionner leurs processus de planification. Elle va au-delà de la planification traditionnelle de la main-d'œuvre en donnant aux employés une voix dans le processus de planification. La plateforme est conçue pour responsabiliser les employés en leur permettant d'indiquer leurs disponibilités, d'échanger des postes et même de demander des congés.

C'est un rêve devenu réalité pour les managers, car les algorithmes de Planday travaillent sans relâche pour assurer des niveaux de dotation optimaux, en équilibrant les besoins de l'entreprise avec les préférences des employés.

Ses outils de communication en temps réel garantissent que tout le monde est sur la même page, réduisant ainsi les conflits de planification et stimulant le moral général.

Les meilleures fonctionnalités de Planday

Permet au personnel d'échanger des équipes, de définir des paramètres de disponibilité et d'utiliser des modèles

Connexion avec les systèmes existants pour des informations en temps réel

Offre des fonctionnalités telles que le logiciel Punch Clock et le logiciel de prévision des salaires

Limites de Planday

Peut être lent à charger, en particulier avec un volume élevé d'équipes

L'interface n'est pas très intuitive par rapport à d'autres outils de planification de la main-d'œuvre

Prix de Planday

Starter: 2,99 $/utilisateur par mois

2,99 $/utilisateur par mois Plus: 4,99 $/utilisateur par mois

4,99 $/utilisateur par mois Pro: 6,99 $/utilisateur par mois

6,99 $/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (45+ commentaires)

4.5/5 (45+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (50+ avis)

7. Anaplan

via Anaplan Dans le monde bouillonnant de la planification d'entreprise, Anaplan se distingue. Réputé pour sa capacité à connecter les données, les personnes et les plans à travers votre entreprise, Anaplan transforme la façon dont les entreprises prennent des décisions dans votre processus de planification des effectifs. Le forfait est construit sur la philosophie que la planification ne devrait pas se produire en silos dans un monde interconnecté.

Que vous planifiez des objectifs financiers, la logistique de la chaîne d'approvisionnement ou des stratégies de main-d'œuvre, Anaplan vous offre une vue d'ensemble.

Grâce à sa technologie hyperblock, les utilisateurs peuvent exécuter pratiquement n'importe quel scénario de planification et de modélisation des effectifs, ce qui permet de prendre des décisions non seulement éclairées, mais aussi holistiques dans l'ensemble de vos processus de gestion des effectifs.

Les meilleures fonctionnalités d'Anaplan

Utilise une technologie propriétaire pour les performances et les prévisions des employés en temps réel

Permet d'identifier les lacunes en matière de talents, de modéliser des scénarios et d'évaluer les impacts financiers

Connecte les points de données clés pour une perspective holistique de l'entreprise

Limites d'Anaplan

Complexité : s'il n'est pas conçu avec soin, Anaplan peut devenir trop complexe et rigide par rapport à d'autres logiciels de planification

Il ne s'agit pas d'une solution prête à l'emploi ; elle nécessite des ressources compétentes pour une utilisation maximale

Prix d'Anaplan

Contact pour une tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (295 commentaires)

4.6/5 (295 commentaires) Capterra: 4.5/5 (20+ reviews)

8. MYOB

via MYOB MYOB est plus qu'un simple logiciel - c'est une validation de l'optimisation de l'épine dorsale de l'entreprise. Bien qu'il soit souvent reconnu pour ses solutions de comptes, MYOB offre également une suite puissante de solutions logicielles de gestion et de forfaits efficaces pour la main-d'œuvre.

MYOB a compris que la paie, les ressources humaines et les listes de candidats sont étroitement liées dans le paysage des entreprises contemporaines. C'est pourquoi il propose une approche intégrée, garantissant que la gestion des employés ne se limite pas aux heures enregistrées, mais concerne également les avantages sociaux, la formation et la croissance globale.

Grâce aux solutions basées sur le cloud, les entreprises sont assurées de disposer de données en temps réel, ce qui rend la planification des effectifs efficace, conforme et stratégique.

Les meilleures fonctionnalités de MYOB

Connexion avec plus de 350 applications populaires pour rationaliser la planification des effectifs

Combine l'intégration, l'établissement de listes, les feuilles de temps et la gestion des ressources humaines modèles de paie Se synchronise avec les Relevés de temps pour des paies précises tout au long du processus de planification des effectifs



Limites de MYOB

Peut être excessif pour ceux qui recherchent un outil de planification des effectifs simple

Selon les utilisateurs, il arrive que les feuilles de temps ne soient pas synchronisées correctement, ce qui affecte les salaires

Prix de MYOB

Payroll Only: 10$/mois (pour un maximum de quatre employés)

10$/mois (pour un maximum de quatre employés) Lite: 15$/mois

15$/mois Business: 25,50 $/mois

25,50 $/mois Comptabilité Plus: 68$/mois

68$/mois Comptabilité Premier: 85 $/mois

G2: 3.5/5 (25+ reviews)

3.5/5 (25+ reviews) Capterra: 4.3/5 (35+ avis)

9. ActivTrak

via Jour ouvrable WorkDay est souvent considéré comme l'étalon-or en matière de Logiciel RH et ce, pour de bonnes raisons. Il offre une solution globale, qui englobe tout, de la paie et des finances à la gestion des talents et à l'analyse.

Ce qui distingue WorkDay, ce sont ses perspectives basées sur l'apprentissage automatique, qui permettent aux entreprises d'anticiper les tendances, de prendre des décisions fondées sur des données et d'adapter les paramètres aux besoins individuels des employés.

Sa conception garantit que, que vous soyez un professionnel des ressources humaines ou un employé à la recherche d'informations, la plateforme s'adresse à vous. Dans le domaine des logiciels de planification des effectifs, les solutions de planification adaptative WorkDay témoignent de la façon dont la technologie peut humaniser les processus, en plaçant les personnes au cœur de chaque stratégie.

Les meilleures fonctionnalités de WorkDay

Offre des produits adaptés à diverses productivités

Conçu pour les grandes équipes avec des changements fréquents et des processus à forte densité de données

Offre des options de libre-service par le biais de portails personnels

Limites de WorkDay

N'est pas forcément abordable pour les petites entreprises

Les utilisateurs signalent que l'interface est obsolète et qu'il peut être difficile d'y naviguer

La mise en œuvre peut être longue pour les grandes entreprises

Prix de WorkDay

Contact pour les prix

G2: 4/5 (1,290+ reviews)

4/5 (1,290+ reviews) Capterra: 4.4/5 (980+ commentaires)

les sites web de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir sur le site web de la Commissionles alternatives à la journée de travail !

ClickUp se démarque des autres pour la gestion du personnel

Lorsque vous naviguez dans la myriade d'options de l'univers des logiciels de planification des effectifs, il est crucial d'investir dans un outil qui non seulement rationalise les opérations, mais qui est également adapté aux besoins uniques de votre équipe.

L'accent mis par ClickUp sur la personnalisation garantit que les équipes n'ont pas à adapter leur flux de travail au logiciel, mais plutôt l'inverse. Il s'agit là d'un avantage essentiel, en particulier dans le monde en constante évolution des entreprises, où la capacité d'adaptation est clé.

En outre, la hiérarchie logique qu'il propose - de l'espace de travail aux sous-tâches - garantit que chaque aspect d'un projet dispose de son propre espace, ce qui assure une clarté et une organisation maximales. Mais ce qui paramètre vraiment ClickUp, c'est sa nature complète.

Qu'il s'agisse de la gestion des tâches, du suivi du temps, de l'analyse des données ou de toute autre fonction cruciale, ClickUp a tout prévu. Grâce à des intégrations transparentes, il offre une expérience harmonieuse qui comble le fossé entre les différentes facettes de votre pile technologique.

Ainsi, alors que vous pesez le pour et le contre de chaque logiciel, n'oubliez pas que l'objectif ultime est d'améliorer la collaboration, d'optimiser les opérations et de mettre à l'échelle les processus de gestion de manière efficace. À cet égard, ClickUp émerge indéniablement comme le premier choix pour la planification stratégique des effectifs en 2024 et au-delà.