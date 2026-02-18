Les 15 meilleurs logiciels CRM basés sur l'IA pour l'automatisation des ventes en 2026

La plupart des équipes qui évaluent des outils CRM basés sur l'IA ne partent pas de zéro.

Vous disposez déjà d'un CRM, de règles d'automatisation, d'outils de rapports et d'une liste croissante de modules complémentaires basés sur l'IA. Le véritable défi ne consiste pas à ajouter davantage d'intelligence, mais à synchroniser les activités commerciales et les résultats de l'IA au fur et à mesure que le travail avance. Lorsque cette synchronisation est rompue, les prévisions s'écartent et les informations exploitables arrivent trop tard pour être utiles.

C'est là que les outils CRM basés sur l'IA doivent être évalués différemment. Au-delà des checklists de fonctionnalités, le véritable test consiste à déterminer si l'IA met à jour votre CRM comme une conséquence naturelle du travail plutôt que comme une étape supplémentaire.

Dans cet article, vous découvrirez comment les outils CRM basés sur l'IA gèrent la création de tâches et la visibilité en temps réel, et ce qui compte réellement lors du choix d'un outil qui facilite l'exécution.

Aperçu des meilleures solutions logicielles CRM basées sur l'IA

Voici un aperçu des principaux outils CRM basés sur l'IA et de leurs domaines d'application respectifs.

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Création et hiérarchisation des tâches basées sur l'IA avec ClickUp Brain, suivi automatisé des transactions grâce aux statuts personnalisés et aux automatisations, tableaux de bord CRM en temps réel avec les cartes IA, documents, chat et formulaires intégrés, ainsi que des intégrations avancées avec les e-mails, Slack et Zoom Les équipes à la recherche d'un CRM IA tout-en-un qui relie l'exécution des ventes, l'automatisation et la visibilité au sein d'un seul environnement de travail, sans multiplier les outils Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises HubSpot CRM Mises à jour automatiques des transactions à partir des enregistrements existants, pipelines personnalisés avec règles et validations, boîte de réception partagée pour l'assistance, Breeze IA pour la création de contenu, chatbots et files d'attente de tâches Les équipes qui recherchent un CRM tout-en-un où l'équipe commerciale, le marketing et le service client sont étroitement connectés Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 20 $ par mois et par place Salesforce CRM Einstein IA pour la notation des prospects et la saisie des activités, Data Cloud pour l'unification des données clients, IA générative avec requêtes en langage naturel, CRM Analytics avec Tableau, sécurité de niveau entreprise Équipes de grande taille ou en pleine croissance, avec des modèles de vente complexes et des flux de travail inter-équipes Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois par place Nimble CRM Fiches de contact unifiées intégrant le contexte des réseaux sociaux et des e-mails, extension du navigateur Prospector, messagerie assistée par IA, newsletters intégrées et suivi de l'engagement Des équipes commerciales axées sur les relations, qui privilégient la prospection et le contexte des contacts Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29,90 $ par mois et par place Copper CRM Intégration native à Google Workspace, pipelines par glisser-déposer, alertes de transactions basées sur l'IA, automatisation des flux de travail, liaison des projets après la conclusion d'une transaction, réécriture d'e-mails par l'IA Les équipes qui utilisent principalement Google Workspace et recherchent un CRM léger et facile à utiliser Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par place Pipedrive CRM Pipelines visuels, assistant commercial IA pour analyser les opportunités, rapports générés par l'IA via des invites, alertes de rotation des opportunités, suivi des visiteurs du site web Les équipes commerciales qui souhaitent bénéficier d'une excellente visibilité sur leur pipeline et de conseils simples basés sur l'IA Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur Close CRM Fonctions d'appel, de SMS et d'e-mail intégrées avec enregistrement automatique des activités ; prise de notes par IA avec transcription et résumés des appels ; séquences multicanaux avec hiérarchisation des prospects en fonction de leur engagement Des équipes commerciales axées sur des relances rapides et une prospection à grande échelle, sans la complexité d'un CRM Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par place Nutshell CRM Résumés chronologiques générés par l'IA pour les personnes, les entreprises et les prospects ; résumés de transcriptions d'appels provenant de Zoom, Meet, Teams et Click-to-Call ; agents IA tels que Sales Objections Coach ; rapports intégrés Les équipes qui souhaitent disposer d'un contexte client clair et d'une aide pratique basée sur l'IA lors des discussions commerciales Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par place monday.com CRM CRM visuel personnalisable basé sur Work OS ; IA « monday sidekick » pour les e-mails, les argumentaires et l'organisation des tâches ; intégration étroite avec les outils de gestion du travail ; gestion des formulaires et des devis Les équipes qui souhaitent gérer leurs ventes et leur travail quotidien au sein d'un seul système flexible Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 18 $/mois par place Apollo. io Plus de 210 millions de contacts B2B et plus de 30 millions d'entreprises ; filtrage avancé et veille commerciale ; enrichissement et personnalisation des communications basés sur l'IA ; extension Chrome ; synchronisation CRM Équipes B2B axées sur la prospection, l'enrichissement et les communications sortantes à grande échelle Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 59 $ par mois et par utilisateur Zendesk Sell Base de données de prospects contenant des millions d'enregistrements d'entreprises et de contacts ; prospection structurée grâce à des séquences d'e-mails et à l'automatisation des tâches ; prévisions de chiffre d'affaires et tableaux de bord personnalisables ; intégration native avec Zendesk Assistance Les équipes qui souhaitent établir la connexion entre leurs données commerciales et d'assistance et structurer leurs actions de prospection sans perdre le contexte Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois par utilisateur Freshsales CRM Vue à 360° du client sur tous les canaux ; Freddy IA pour l'évaluation de l'intention des prospects et la hiérarchisation des opportunités ; e-mails et séquences rédigés par l'IA ; pipelines visuels et automatisation des flux de travail Les équipes commerciales qui souhaitent bénéficier de conseils basés sur l'IA et d'une communication multicanal au sein d'un seul CRM Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 11 $/mois par place Keap Capture de prospects via des formulaires et des pages de destination ; création de contenus d'e-mails et de SMS assistée par l'IA ; générateur visuel d'automatisation pour la maturation des prospects, la planification et les paiements ; facturation intégrée Les petites entreprises et les entrepreneurs indépendants qui ont besoin de fonctionnalités de maturation des prospects, d'automatisation et de paiement dans un seul système Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 299 $/mois Attio CRM Modèles de données flexibles avec des relations basées sur des graphes ; IA pour la recherche sur les entreprises et l'extraction d'informations ; transcription native des appels par IA avec détection des signaux d'achat ; collaboration en temps réel grâce à des notes et des modèles partagés Les équipes qui ont besoin d'un CRM hautement flexible et axé sur les relations pour des flux de travail GTM modernes Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 36 $/mois par place Zoho CRM Assistant IA Zia pour les commandes, les analyses et les prévisions ; tableaux de bord analytiques et BI intégrés ; communications clients omnicanales par e-mail, téléphone, réseaux sociaux et chat ; personnalisation visuelle des Blueprints et de Canva Les équipes qui recherchent un CRM complet, doté de solides fonctionnalités d'automatisation et de personnalisation, à un prix plus abordable Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 20 $ par mois et par utilisateur

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que faut-il rechercher dans un logiciel CRM basé sur l'IA ?

Avant d'aborder les fonctionnalités, il est utile de comprendre les bases. Une implémentation CRM standard comprend généralement des formulaires pour la capture de prospects, ainsi que des vues et des tableaux de bord permettant d'organiser les contacts et de visualiser les opportunités commerciales.

Ces fonctionnalités vous aident à gérer les données, mais elles sont encore largement dépendantes de mises à jour manuelles et d'informations statiques. Voyons maintenant ce que les systèmes CRM basés sur l'IA apportent au-delà de ces bases et comment ils vous aident à passer du simple suivi des informations à une réelle amélioration du processus de vente.

Notation et hiérarchisation des prospects basées sur l'IA : utilise l'IA pour analyser les résultats de vos transactions passées et les signaux d'engagement afin d'aider votre équipe à se concentrer sur les prospects les plus motivés et à améliorer utilise l'IA pour analyser les résultats de vos transactions passées et les signaux d'engagement afin d'aider votre équipe à se concentrer sur les prospects les plus motivés et à améliorer la gestion de la relation client

Prévisions de ventes prédictives : applique l'apprentissage automatique aux données relatives au pipeline et aux activités pour vous aider à anticiper les risques potentiels avec plus de précision

Capture et enrichissement automatisés des données : enregistre automatiquement les e-mails, les appels, les réunions et les activités tout en enrichissant les fiches de contact afin de garantir la fiabilité de votre CRM sans effort manuel

Une communication personnalisée à grande échelle : vous aide à générer des e-mails et des relances grâce à une segmentation basée sur l'IA et à des suggestions de contenu pertinentes pour chaque prospect

Automatisation des flux de travail et déclencheurs intelligents : automatise les tâches commerciales répétitives et déclenche des actions en fonction du comportement des clients ou des étapes de la transaction

Un écosystème d'intégration solide : effectue une connexion transparente avec les e-mails, les calendriers, les outils marketing et les plateformes d'assistance pour synchroniser les données et maintenir une effectue une connexion transparente avec les e-mails, les calendriers, les outils marketing et les plateformes d'assistance pour synchroniser les données et maintenir une base de données CRM fiable

Les meilleurs logiciels CRM basés sur l'IA disponibles aujourd'hui

Pour vous aider à faire votre choix, nous avons évalué chaque système CRM basé sur l'IA en fonction de ses fonctionnalités, de ses points forts, de ses tarifs et des avis des utilisateurs.

1. ClickUp (La meilleure plateforme unifiée pour le CRM, les projets et la collaboration)

Gérez votre processus de vente en un seul endroit grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp CRM

Vous utilisez déjà l'IA pour rédiger des e-mails et analyser des opportunités, mais ces outils fonctionnent de manière isolée. Le problème est que vos outils d'IA ne connaissent pas votre pipeline, et que votre CRM reste déconnecté de l'activité commerciale réelle.

ClickUp résout ce problème en réunissant l'IA et l'exécution des ventes au sein d'un environnement de travail IA convergent. L'IA intervient directement sur vos prospects, vos tâches et vos relances, en utilisant les mêmes données que votre équipe met à jour chaque jour. À mesure que les transactions progressent, le travail est mis à jour automatiquement et la visibilité reste intacte. Cela réduit la prolifération des tâches et transforme l'IA, qui n'était qu'une couche distincte, en un élément pratique de votre processus de vente.

Voyons comment le logiciel de gestion de projet ClickUp CRM utilise l'IA au sein de votre flux de travail commercial pour réduire les mises à jour manuelles et les relances manquées.

Concevez un pipeline de ventes flexible adapté aux différentes étapes de vos transactions

Commencez à créer votre CRM dans ClickUp, adapté à votre façon de vendre. Chaque opportunité devient une tâche ClickUp enrichie de champs personnalisés tels que la valeur de l'opportunité, la probabilité de conclusion, le propriétaire du compte, la date de renouvellement et la source.

De plus, définissez les étapes des transactions à l'aide de statuts de tâches personnalisés, tels que « Prospect », « Qualifié », « Démonstration programmée », « Proposition envoyée » et « Fermé », afin de refléter les véritables signaux d'achat. Filtrez ensuite les résultats pour identifier les transactions à forte valeur ajoutée qui présentent un risque, puis triez-les par date de clôture pour vous concentrer sur les revenus à court terme.

Chaque discussion, élément d'action et tâche est consultable grâce à l'IA dans ClickUp

Par ailleurs, ClickUp Brain, un assistant IA intégré, réduit le travail manuel qui accompagne généralement les flux de travail de l'équipe commerciale et les discussions. Lorsque vous ajoutez des notes de réunion ou le contexte d'une transaction, cette IA peut générer des tâches structurées avec des titres clairs, des sous-tâches pertinentes, des suggestions d'assignation et des dates d'échéance.

Au fur et à mesure que votre pipeline avance, l'IA vous aide à hiérarchiser les relances en fonction de l'urgence, de la charge de travail et de l'étape de la transaction, afin que vous puissiez prendre les bonnes mesures au bon moment.

💡 Conseil de pro : utilisez les plus de 15 vues personnalisées de ClickUp pour gérer vos pipelines de vente et l'engagement client dans le format le mieux adapté à chaque tâche. Passez de la vue Liste pour un suivi détaillé des comptes, à la vue Kanban pour le flux du pipeline, et à la vue Tableur pour des comparaisons rapides, afin de toujours consulter vos données CRM de la manière la plus utile.

Dans un flux de travail CRM, les mêmes actions se répètent sans cesse. Les automatisations ClickUp gèrent ces étapes répétitives à votre place, afin que votre pipeline reste précis au fur et à mesure que le travail avance. Ces automatisations sont basées sur des règles. Vous pouvez définir le déclencheur et l'action, et ClickUp les exécute exactement comme indiqué.

Automatisez le suivi des dossiers et les relances à l'aide des automatisations ClickUp et des agents IA

Les Super Agents de ClickUp vont encore plus loin. Ils analysent ce qui se passe dans votre CRM et agissent de manière autonome en fonction des exigences et des limites que vous avez prédéfinies.

Un agent dans ClickUp peut attribuer des tâches lorsqu'il constate qu'une transaction stagne et résumer l'activité récente avant un examen. Il peut même vous avertir lorsque des relances sont manquées ou répondre à des questions telles que « Quelles transactions nécessitent une attention particulière cette semaine ? » en utilisant les données en temps réel du pipeline.

Automatisez des flux de travail complexes de bout en bout grâce aux Super Agents personnalisés de ClickUp

Rédigez plus rapidement vos e-mails commerciaux et vos relances grâce à l'assistance de l'IA

Il est difficile d'assurer un suivi régulier lorsque la rédaction d'e-mails prend du temps et que le contexte est dispersé entre différents outils. Avec ClickUp Brain, rédigez des brouillons d'e-mails de suivi en utilisant le contexte de la transaction, comme l'étape et la dernière interaction, pour que vos messages restent pertinents.

Rédigez vos e-mails et effectuez vos relances plus rapidement grâce à l'assistance IA de ClickUp Brain

Vous pouvez même générer des messages de prospection après une démonstration ou affiner le ton avant l'envoi, tout en restant dans votre CRM. Comme l'IA s'appuie sur les données de transactions en temps réel et l'activité des tâches, vos relances restent opportunes et en phase avec ce qui se passe réellement dans le pipeline, plutôt que de s'appuyer sur des modèles génériques.

Suivez d'un seul coup d'œil l'état de votre pipeline et l'avancement des transactions

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue d'ensemble des performances de votre pipeline de ventes tout en vous montrant comment votre équipe fait avancer les dossiers. Vous pouvez suivre des indicateurs clés de performance (KPI) tels que la valeur totale du pipeline, la valeur des dossiers par étape, les taux de réussite, les dates de clôture et les opportunités en suspens.

Mettez en évidence les informations clés et identifiez les risques plus rapidement grâce aux cartes alimentées par l'IA dans les tableaux de bord ClickUp

De plus, les AI Cards enrichissent vos données de pipeline en résumant les progrès et les risques directement à partir des activités commerciales en cours. Ces résumés vous aident à identifier les transactions au point mort ou les déséquilibres dans la charge de travail sans avoir à passer en revue chaque tâche ou rapport.

Configurez plus rapidement vos prospects et vos pipelines grâce à des modèles CRM personnalisés

ClickUp propose de nombreux modèles CRM gratuits qui vous permettent de démarrer rapidement sans avoir à tout concevoir de zéro. Le modèle CRM ClickUp en est un bon exemple : il vous offre une structure prête à l'emploi pour gérer vos prospects, vos contacts et l'avancement de vos transactions en un seul endroit.

Obtenez un modèle gratuit Suivez les prospects, les opportunités et l'activité des clients en un seul endroit pour un flux de travail structuré pour l'équipe commerciale

Ce modèle comprend des statuts préconfigurés, des champs personnalisés et plusieurs vues pour gérer clairement votre processus de vente. Vous pouvez organiser vos comptes en fonction du contexte pertinent et visualiser votre pipeline sans avoir à configurer chaque élément manuellement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Simplifiez la collecte des prospects et des demandes : Capturez des données via Capturez des données via des formulaires ClickUp personnalisés avec une logique conditionnelle et créez automatiquement des tâches avec les champs et les propriétaires appropriés

Collaborez en temps réel entre équipes : discutez des initiatives et des transactions via discutez des initiatives et des transactions via ClickUp Chat sur ordinateur, mobile ou navigateur, avec prise en charge des pièces jointes, du contenu intégré et des liens vers les tâches

Créez et gérez vos documents commerciaux : rédigez des documents, des wikis, des procédures opératoires normalisées (SOP) et des propositions avec rédigez des documents, des wikis, des procédures opératoires normalisées (SOP) et des propositions avec ClickUp Docs , qui prend en charge la mise en forme avancée, l'intégration de feuilles de calcul Google Sheets, les commentaires et la collaboration en temps réel

Connectez vos outils de vente en toute transparence : intégrez vos e-mails, Slack, Zoom et d'autres outils basés sur l'IA grâce intégrez vos e-mails, Slack, Zoom et d'autres outils basés sur l'IA grâce aux intégrations ClickUp afin de relier directement vos discussions et vos réunions à votre flux de travail CRM

Limites de ClickUp

La multitude de fonctionnalités peut sembler un peu intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 déclare :

La grande flexibilité de ClickUp est son principal atout. En tant que responsable d'initiatives transversales au sein d'une entreprise SaaS spécialisée dans l'IA en pleine croissance, j'apprécie la façon dont il regroupe les tâches, les documents, les objectifs, le chat et même des pipelines de type CRM allégés au sein d'une seule et même plateforme. La possibilité de passer des vues Liste, Tableau, Calendrier et Gantt sans dupliquer les données permet de gagner un temps considérable. Les champs personnalisés, les automatisations et les tableaux de bord nous permettent de reproduire exactement nos flux de travail de vente et de produit.

La grande flexibilité de ClickUp est son principal atout. En tant que responsable d'initiatives transversales au sein d'une entreprise SaaS spécialisée dans l'IA en pleine croissance, j'apprécie la façon dont il regroupe les tâches, les documents, les objectifs, le chat et même des pipelines de type CRM allégés au sein d'une seule et même plateforme. La possibilité de passer des vues Liste, Tableau, Calendrier et Gantt sans dupliquer les données permet de gagner un temps considérable. Les champs personnalisés, les automatisations et les tableaux de bord nous permettent de reproduire exactement nos flux de travail de vente et de produit.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 2 millions de clients utilisent désormais ClickUp AI pour accomplir les tâches à faire. Le nombre a triplé au cours de l'année écoulée, passant d'environ 665 000 à plus de 2 millions d'environnements de travail utilisant des flux de travail basés sur l'IA.

2. HubSpot CRM (Meilleur CRM tout-en-un pour les équipes commerciales, de marketing et de service client)

via HubSpot IA CRM

HubSpot CRM est une plateforme CRM basée sur le cloud qui constitue le cœur de l'écosystème HubSpot.

La plateforme met automatiquement à jour les fiches de prospection lorsque les contacts ou les activités associés changent. De plus, la synchronisation des calendriers, le suivi des activités en temps réel et une file d'attente structurée des tâches permettent de s'assurer que la prochaine action à mener pour chaque prospect a une visibilité claire.

L'outil comprend également l'assistant Breeze IA, qui utilise vos données CRM et le contexte de votre entreprise pour vous aider à préparer vos réunions et à créer du contenu.

Vous pouvez utiliser Breeze pour générer des e-mails, des articles de blog, du contenu web et des publications sur les réseaux sociaux directement depuis HubSpot. Vous pouvez ensuite peaufiner et réutiliser ce contenu sur tous les canaux afin de développer vos efforts de vente et de marketing sans mobiliser de ressources supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Suivez et hiérarchisez les demandes de service client dans une boîte de réception partagée pour garantir l'organisation de votre équipe et assurer des réponses rapides

Contrôlez et vérifiez l'accès aux données commerciales critiques en gérant les permissions des utilisateurs et en examinant leur activité si nécessaire

Créez et personnalisez des flux de travail de chatbot pour qualifier les prospects et déclencher des campagnes d'e-mails de suivi à partir des données de contact issues de HubSpot CRM

Limites de HubSpot CRM

Les fonctionnalités de notation des prospects ne sont pas très intuitives et peuvent être difficiles à affiner

L'outil de prévision des ventes manque de flexibilité en matière de personnalisation et ne s'adapte pas toujours bien aux différents modèles de vente

Tarifs de HubSpot CRM

Free

Offre de démarrage : À partir de 20 $/mois par place

Professionnel : À partir de 100 $/mois par place

Enterprise : À partir de 150 $/mois par place

Évaluations et avis sur HubSpot CRM

G2 : 4,5/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs de HubSpot CRM dans la pratique ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Mon expérience globale avec HubSpot CRM a été excellente. C'est une plateforme fiable et intuitive qui a rationalisé notre gestion de la relation client et nos processus de vente. Les fonctionnalités d'automatisation et les intégrations transparentes ont considérablement amélioré la productivité de notre équipe.

Mon expérience globale avec HubSpot CRM a été excellente. C'est une plateforme fiable et intuitive qui a rationalisé notre gestion de la relation client et nos processus de vente. Les fonctionnalités d'automatisation et les intégrations transparentes ont considérablement amélioré la productivité de notre équipe.

👀 Le saviez-vous ? Le CRM n'a pas commencé avec les logiciels. Dans les années 1980, Robert Kestenbaum et Kate Kestenbaum ont posé les bases grâce au marketing de base de données. Ils ont utilisé les données clients et l'analyse statistique pour prédire les comportements, introduisant des concepts tels que la valeur vie client et la gestion des canaux qui continuent de façonner le fonctionnement des systèmes CRM aujourd'hui.

3. Salesforce (Meilleur CRM d'entreprise pour une personnalisation poussée et des analyses basées sur l'IA)

via Salesforce

Salesforce CRM aide les entreprises à répondre à des besoins complexes tout en assurant la connexion entre les données clients et les équipes à tous les niveaux de l'organisation.

Le CRM intègre une couche d'IA appelée Einstein qui agit directement sur vos données CRM. Elle permet d'évaluer les prospects et les opportunités, et même de mettre en évidence les changements dans le pipeline ou les performances.

Grâce aux capacités d'IA générative d'Einstein et à l'interaction en langage naturel de Salesforce, les utilisateurs peuvent poser des questions en langage courant pour générer du contenu personnalisé, rédiger des communications destinées aux clients et recevoir des recommandations basées sur l'IA directement dans le CRM.

La plateforme inclut également Data Cloud, qui regroupe les données clients provenant de différentes sources au sein d'un modèle de données unique. Cela vous permet d'analyser les comportements sur l'ensemble des canaux et de synchroniser les données relatives aux ventes, au service client et au marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Enregistrez automatiquement les appels et les évènements du Calendrier, puis mettez à jour ou créez des contacts en fonction des interactions réelles

Analysez les données à l'aide de CRM Analytics avec Einstein et Tableau pour réaliser des prévisions et mettre en évidence des informations directement dans les tableaux de bord

Sécurisez vos données grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées, des contrôles de conformité et l'assistance pour les intégrations multicloud

Limites de Salesforce

Einstein Activity Capture peut s'avérer contraignant, car son activation crée des dépendances qui empêchent certaines fonctionnalités de fonctionner simultanément.

Tarifs de Salesforce

Free

Formule Starter : 25 $/mois par place

Avantage : 100 $/mois par place

Évaluations et avis sur Salesforce

G2 : 4,4/5 (plus de 25 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 700 avis)

Que disent les utilisateurs de Salesforce dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Salesforce propose un ensemble extrêmement complet d'outils CRM qui permettent de gérer les pipelines de vente, les données clients et les relations sur une plateforme centralisée. Ses capacités de personnalisation, ses outils d'automatisation et ses rapports détaillés le rendent adaptable aux entreprises de toutes tailles.

Salesforce propose un ensemble extrêmement complet d'outils CRM qui permettent de gérer les pipelines de vente, les données clients et les relations sur une plateforme centralisée. Ses capacités de personnalisation, ses outils d'automatisation et ses rapports détaillés le rendent adaptable aux entreprises de toutes tailles.

📚 En savoir plus : Exemples des meilleurs logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour augmenter la productivité

Vous mettez en place un CRM ? Regardez cette vidéo pour éviter les erreurs courantes et garantir le bon déroulement de votre projet dès le départ 🎯

via Nimble

Nimble CRM est un CRM axé sur les relations, conçu pour vous permettre d'accéder facilement à toutes vos informations de contact. Chaque fiche de contact regroupe les e-mails, l'activité du Calendrier, les profils sur les réseaux sociaux et l'historique des interactions en un seul endroit, afin de vous aider à disposer d'un contexte complet avant de contacter vos prospects.

Nimble Prospector, une extension de navigateur, fonctionne directement au sein de LinkedIn, Twitter, Facebook, Gmail, Outlook et des pages web standard. Cela vous permet d'ajouter et de mettre à jour des contacts sans quitter la page sur laquelle vous vous trouvez. Nimble fait ensuite correspondre et met à jour automatiquement les données sociales et professionnelles, réduisant ainsi les recherches manuelles et contribuant à maintenir l'exactitude des fiches de contacts.

Lorsque vous souhaitez envoyer des newsletters ou des communications personnalisées, l'outil vous permet de le faire directement depuis le CRM. L'IA aide à rédiger des messages et des modèles en fonction de votre intention et du contexte de chaque contact. Grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi de l'engagement, vous pouvez identifier ce qui trouve un écho auprès de vos prospects et affiner vos communications au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Nimble

Créez des formulaires en ligne à partir de zéro ou à l'aide de modèles, puis intégrez-les à votre site web ou effectuez leur distribution par e-mail et sur les réseaux sociaux pour collecter des prospects

Segmentez et gérez vos contacts en listes ciblées pour envoyer des messages groupés et définir des tâches de suivi plus efficacement

Planifiez des relances grâce aux rappels automatiques du CRM pour rester en contact avec vos contacts importants selon un calendrier hebdomadaire, mensuel ou personnalisé

Limites de Nimble

La structure des e-mails n'est pas très intuitive et peut être difficile à maîtriser pour les utilisateurs de niveau intermédiaire

Tarifs de Nimble

Essai gratuit de 14 jours

29,90 $/mois par place

Évaluations et avis sur Nimble

G2 : 4,5/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Nimble dans la pratique ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Nimble est simple à utiliser, axé sur les solutions et abordable pour les entreprises en pleine croissance, comme la nôtre, qui nécessitent une attention particulière et un suivi dédié en matière de gestion des ressources. C'est la solution que nous avons conçue pour relever nos défis. Elle peut être personnalisée pour s'adapter aux spécificités de notre entreprise.

Nimble est simple à utiliser, axé sur les solutions et abordable pour les entreprises en pleine croissance, comme la nôtre, qui nécessitent une attention particulière et un suivi dédié en matière de gestion des ressources. C'est la solution que nous avons conçue pour relever nos défis. Elle peut être personnalisée pour s'adapter aux spécificités de notre activité.

🧠 Anecdote : l'un des tout premiers outils CRM automatisés a été créé par deux Texans. Pat Sullivan et Mike Muhney ont fondé ACT, acronyme de « Automated Contact Tracking ». Beaucoup le considèrent comme le premier véritable CRM, conçu pour suivre les interactions avec les clients bien avant l'apparition des plateformes CRM modernes.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des participants au sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles ne disposent peut-être pas de l'intégration contextuelle et transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'un texte simple fourni par l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment pour résumer les fils de discussion, rédiger ou peaufiner du texte, extraire des informations de l'environnement de travail, générer des images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

5. Copper CRM (le meilleur CRM pour les équipes travaillant entièrement dans Google Workspace)

via Copper CRM

Copper CRM s'intègre nativement à Google Workspace, ce qui vous permet de gérer vos opportunités commerciales et vos relations directement depuis Gmail, Google Agenda, Drive et d'autres applications Google.

Les pipelines par glisser-déposer vous offrent une vue claire de la situation de chaque prospect, tandis que les alertes et les indicateurs basés sur l'IA permettent de mettre en évidence les opportunités qui nécessitent une attention particulière. L'automatisation intégrée des flux de travail par l'IA vous permet de déclencher des rappels ou des e-mails de suivi à mesure que les opportunités progressent dans les différentes étapes.

En plus du suivi des ventes, vous pouvez lier directement des projets aux transactions fermées, ce qui évite les transferts de documents et la perte de contexte. L'outil s'intègre à Google Docs, PandaDoc, DocuSign et QuickBooks pour gérer les contrats et les propositions au sein d'un flux de travail unique.

Vous bénéficiez également d'un outil de réécriture basé sur l'IA qui vous aide à peaufiner vos e-mails en un seul clic. Il peut vous aider à ajuster le ton ou à améliorer la clarté, afin que vous puissiez rapidement peaufiner et personnaliser vos messages sans avoir à les réécrire vous-même.

Les meilleures fonctionnalités de Copper CRM

Créez des tableaux de bord à l'aide de modèles prédéfinis et personnalisez les indicateurs clés de performance (KPI) pour obtenir des informations pertinentes en fonction de vos besoins de l'équipe commerciale.

Capturez des prospects depuis votre site web ou en prenant une photo d'une carte de visite, et laissez la plateforme créer automatiquement de nouveaux contacts

Mettez en évidence les informations clés grâce à des alertes IA et des vues Affichage détaillé qui signalent les opportunités nécessitant une attention particulière et révèlent les détails sous-jacents

Limites de Copper CRM

La fonctionnalité d'automatisation des e-mails de cet outil est limitée et ne prend pas entièrement en charge les campagnes sortantes en plusieurs étapes basées sur des règles.

Tarifs de Copper CRM

Essai gratuit de 14 jours

Formule Starter : 12 $/mois par place

Formule de base : 29 $/mois par place

Professionnel : 69 $/mois par place

Entreprise : 134 $/mois par place

Évaluations et avis sur Copper CRM

G2 : 4,5/5 (plus de 1 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Copper CRM dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 déclare :

C'est l'un des meilleurs CRM basés sur le cloud du marché. L'une de ses principales fonctionnalités est qu'il s'intègre parfaitement à Google Workspace. Il est très facile à utiliser et simple à mettre en place. Je l'utilise régulièrement depuis maintenant un an. C'est un excellent outil à avoir

C'est l'un des meilleurs CRM basés sur le cloud du marché. L'une de ses principales fonctionnalités est qu'il s'intègre parfaitement à Google Workspace. Il est très facile à utiliser et simple à mettre en place. Je l'utilise régulièrement depuis maintenant un an. C'est un excellent outil à avoir

⚡ Archives de modèles : Modèles de checklist d'intégration des employés dans Excel et ClickUp pour standardiser le processus de recrutement

6. Pipedrive (Meilleur CRM de pipeline commercial pour le suivi des transactions et la vente basée sur les activités)

via Pipedrive CRM

Pipedrive CRM est un CRM axé sur les ventes, conçu pour la gestion des opportunités et le travail quotidien de l'équipe commerciale. Il utilise un pipeline visuel qui vous permet de visualiser chaque opportunité et de la faire passer d'une étape à l'autre afin de suivre les actions à venir.

L'assistant commercial IA intégré vous aide à comprendre pourquoi les contrats sont remportés ou perdus et à observer l'évolution des performances au fil du temps. À l'aide de simples invitations, vous pouvez également comparer votre progression par rapport aux objectifs et aux prévisions pour savoir où vous en êtes et sur quoi vous concentrer ensuite, sans avoir à vous fier à des feuilles de calcul.

Cet outil vous permet également de gérer vos e-mails directement depuis la solution CRM. Le générateur d'e-mails basé sur l'IA vous aide à rédiger des relances personnalisées, et la synchronisation bidirectionnelle avec Gmail et Outlook enregistre automatiquement les discussions. Grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisables, vous pouvez suivre la progression et les prévisions sans perdre de temps à rassembler les données.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Générez instantanément des rapports commerciaux grâce à la fonctionnalité de rapports basée sur l'IA : il vous suffit de saisir ce dont vous avez besoin ou de choisir parmi les invitations et instructions intégrées.

Détectez les opportunités en sommeil en recevant des alertes lorsque celles-ci restent inactives au-delà d'une période définie

Suivez les visiteurs de votre site web et identifiez les entreprises les plus susceptibles de se convertir grâce au module complémentaire Web Visitors

Limites de Pipedrive

Certains utilisateurs ont signalé que l'intégration avec certains logiciels de comptabilité, comme QuickBooks, fait défaut ou est médiocre

Tarifs de Pipedrive

Essai gratuit de 14 jours

Lite : 19 $/mois par place

Growth : 34 $/mois par place

Premium : 64 $/mois par place

Ultimate : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Pipedrive ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Mon expérience avec Pipedrive a été globalement positive. Notre entreprise a décidé de mettre en place cette plateforme pour gérer toutes les informations relatives aux clients et à l'activité, et elle a parfaitement répondu à tous nos besoins. J'apprécie vraiment l'expérience utilisateur de Pipedrive. Elle est extrêmement intuitive et facile à utiliser.

Mon expérience avec Pipedrive a été globalement positive. Notre entreprise a décidé de mettre en place cette plateforme pour gérer toutes les informations relatives aux clients et à l'entreprise, et elle a parfaitement répondu à tous nos besoins. J'apprécie vraiment l'expérience utilisateur de Pipedrive. Elle est extrêmement intuitive et facile à utiliser.

👀 Le saviez-vous ? Près de 97 % des entreprises utilisant un CRM atteignent ou dépassent leurs objectifs de vente, tandis que seulement 3 % n'y parviennent pas. Plus révélateur encore, les entreprises qui utilisent un CRM ont 86 % plus de chances de dépasser leurs objectifs de vente que celles qui n'en utilisent pas.

7. Close CRM (Le meilleur CRM pour les ventes sortantes à fort volume et les relances rapides)

via Close CRM

Si votre équipe commerciale dépend de suivis rapides et d'un volume de prospection élevé, Close CRM est conçu pour s'adapter à votre façon de travailler. C'est un CRM axé sur les ventes qui vous aide à faire avancer les discussions et les transactions sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Vous pouvez appeler, envoyer des SMS et des e-mails à vos prospects directement depuis la plateforme, et chaque interaction est automatiquement enregistrée. Il propose un assistant de prise de notes basé sur l'IA qui transcrit les réunions et crée des résumés pour vous aider à saisir les détails essentiels sans avoir à prendre de notes.

Cet outil IA dédié à l'équipe commerciale prend également en charge une approche structurée grâce à des séquences combinant appels, e-mails et SMS. Vous pouvez réaliser l'automatisation des relances sur tous les canaux et créer des listes de prospects dynamiques basées sur des signaux d'engagement réels, tels que les réponses récentes ou les ouvertures d'e-mails. Cela permet de se concentrer plus facilement sur les prospects actifs et de donner la priorité aux discussions les plus susceptibles de déboucher sur des contrats signés.

Les meilleures fonctionnalités de Close CRM

Hiérarchisez vos prospects grâce à une boîte de réception qui met en avant les discussions et les relances nécessitant une action immédiate

Évaluez les performances à l'aide de rapports intégrés qui présentent l'activité des équipes commerciales et facilitent l'accompagnement du reste de l'équipe

Définissez et suivez les actions telles que les formulaires remplis, les tickets d'assistance, les paiements et les résultats des appels tout au long de votre processus de vente

Surmontez les limites du CRM

Les rapports manquent de flexibilité, notamment en ce qui concerne l'analyse des performances de l'équipe et le suivi des activités

Les filtres disponibles peuvent sembler restrictifs et compliquer la création de vues ciblées

Tarifs de Close CRM

Essai gratuit de 14 jours

Solo : 19 $/mois par place

Essentiels : 49 $/mois par place

Growth : 109 $/mois par place

Tarif : 149 $/mois par place

Tarification personnalisée pour les grandes équipes

Évaluations et avis sur Close CRM

G2 : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 160 avis)

Que disent les utilisateurs de Close CRM ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Close facilite grandement la gestion et le suivi de toutes vos communications en un seul endroit. Les fonctionnalités intégrées d'appels, de synchronisation des e-mails et de suivi des prospects s'intègrent parfaitement, et les Smart Views vous font gagner beaucoup de temps lors de la hiérarchisation de vos actions de prospection. Il est rapide, intuitif et conçu autour de flux de travail réels, et non de tableaux de bord trop compliqués.

Close facilite grandement la gestion et le suivi de toutes vos communications en un seul endroit. Les fonctionnalités intégrées d'appels, de synchronisation des e-mails et de suivi des prospects s'intègrent parfaitement, et les Smart Views vous font gagner beaucoup de temps lors de la hiérarchisation de vos actions de prospection. Il est rapide, intuitif et conçu autour de flux de travail réels de l'équipe commerciale, et non de tableaux de bord trop compliqués.

📖 À lire également : Comment créer une checklist pour l'intégration des clients (+modèle)

8. Nutshell CRM (Meilleur CRM pour un contexte client clair et des discussions commerciales assistées par l'IA)

via Nutshell CRM

Nutshell CRM utilise l'IA pour condenser de grands volumes d'informations clients en aperçus concis et exploitables. Sa fonctionnalité de résumé chronologique par l'IA vous fournit des résumés précis des échéanciers des personnes, des entreprises et des prospects, avec les points clés à aborder et les interactions passées.

Lorsque des appels sont passés via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Click-to-Call, l'IA génère également des résumés à partir des transcriptions des appels. Vous pouvez les partager avec votre équipe afin que tout le monde dispose des mêmes informations pour faire avancer les dossiers.

La plateforme propose également différents agents IA adaptés à des scénarios de vente réels. Par exemple, le « Sales Objections Coach » vous aide à répondre aux objections courantes en vous proposant des suggestions spécifiques à votre rôle, afin d'éviter que les opportunités ne s'enlisent.

Les meilleures fonctionnalités de Nutshell CRM

Créez des pages de destination à fort taux de conversion à l'aide de modèles prêts à l'emploi et attirez des prospects

Communiquez avec les visiteurs de votre site web en envoyant et en recevant des messages et des SMS directement depuis Nutshell

Effectuez des recherches dans une base de données de plus de 200 millions de contacts pour trouver les clients idéaux et identifier les entreprises et les particuliers qui visitent votre site web

Limites de Nutshell CRM

Les options de rapports et d'automatisation basées sur l'IA ne sont pas aussi complètes que celles proposées par les systèmes CRM plus avancés

Le système ne parvient souvent pas à signaler de manière proactive les comptes ou les personnes en double lors des importations par lots, ce qui peut entraîner une base de données désorganisée et une perte de temps liée au fait de fusionner manuellement les enregistrements

Tarifs de Nutshell CRM

Essai gratuit de 14 jours

Foundation : 19 $/mois par place

Growth : 32 $/mois par place

Pro : 49 $/mois par place

Entreprise : 67 $/mois par place

Enterprise : 89 $/mois par place

Évaluations et avis sur Nutshell CRM

G2 : 4,3/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Nutshell CRM ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie particulièrement Nutshell pour ses fonctionnalités tout-en-un, qui incluent la gestion des contacts, un pipeline de ventes visuel, les e-mails, le marketing et le chat en ligne/les SMS, ce qui facilite la consolidation des outils.

J'apprécie particulièrement Nutshell pour ses fonctionnalités tout-en-un, qui incluent la gestion des contacts, un pipeline de ventes visuel, les e-mails, le marketing et le chat en ligne/les SMS, ce qui facilite la consolidation des outils.

💟 Bonus : ClickUp Brain MAX répond à un problème croissant dans les flux de travail CRM : la prolifération des IA. Les équipes commerciales et de service client utilisent souvent des outils d'IA distincts pour rédiger des e-mails, analyser les transactions, rechercher des interactions passées et réaliser l'automatisation des tâches routinières. Brain MAX regroupe ces capacités IA en une seule couche qui fonctionne directement avec vos données CRM. Il fournit une IA contextuelle pour vos transactions, vos données ClickUp, vos comptes et vos applications connectées, vous évitant ainsi de changer d'outil ou de reconstituer le contexte avant chaque suivi ou révision. Vous pouvez effectuer des recherches dans les données CRM et d'autres outils, passer d'un modèle à l'autre (comme ChatGPT, Claude et Gemini) et exploiter immédiatement des informations exploitables en créant des tâches, en rédigeant des e-mails, en générant des résumés de pipeline ou en préparant des rapports. Grâce à des fonctionnalités axées sur la voix, telles que la reconnaissance vocale, vous pouvez saisir les mises à jour des dossiers ou résumer vos appels où que vous soyez, ce qui vous permet de maintenir la précision de votre CRM sans ralentir le flux de l'équipe commerciale. Réduisez la prolifération de l'IA dans votre CRM et travaillez plus rapidement avec ClickUp Brain MAX

🧠 Anecdote : Un sondage Freshworks montre que la principale raison pour laquelle les entreprises adoptent un CRM est d'améliorer le service client (35 %). Vient ensuite l'augmentation du chiffre d'affaires (24 %), tandis que 14 % mettent en place un CRM principalement pour renforcer l'analyse des données.

9. Monday CRM (Le CRM le plus flexible pour gérer les ventes parallèlement au travail et aux opérations)

via Monday CRM

monday.com CRM vous offre un environnement de travail visuel où vous pouvez personnaliser les étapes des transactions et ajouter ou modifier des colonnes pour adapter votre CRM à vos besoins.

La plateforme comprend Sidekick, un assistant IA qui aide les équipes commerciales et opérationnelles dans leur travail quotidien. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger des e-mails et des argumentaires de vente destinés à des prospects ou à des fournisseurs, et pour récupérer des informations externes afin d'enrichir vos leads ou de planifier des évènements. Il met également en évidence les tendances et suggère les prochaines étapes en fonction de l'activité.

Comme le CRM s'intègre directement aux outils de gestion du travail de monday.com, vous pouvez gérer l'équipe commerciale et le travail quotidien au sein d'un même système connecté.

Les meilleures fonctionnalités de Monday CRM

Intégrez votre e-mail pour enregistrer automatiquement les messages et utilisez des modèles personnalisés pour gagner du temps

Collectez des données de manière cohérente à l'aide de formulaires de création d'éléments pour recueillir et structurer les informations relatives aux contacts et aux transactions

Créez et gérez vos devis et vos propositions directement dans le CRM pour que vos documents commerciaux restent organisés et accessibles

Limites de Monday CRM

La mise au point des rapports et des tableaux de bord peut prendre du temps si vous avez besoin d'indicateurs très spécifiques, et certaines automatisations ou intégrations sont réservées aux forfaits haut de gamme.

Tarifs de Monday CRM

Formule Basic : 18 $/mois par place

Standard : 25 $/mois par place

Pro : 41 $/mois par place

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday CRM

G2 : 4,6/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Que disent les utilisateurs de Monday CRM dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie énormément la fonctionnalité de gestion des e-mails et des activités de monday CRM, qui associe automatiquement les e-mails aux clients et aux prospects, rendant ainsi le suivi incroyablement efficace. Cette automatisation, combinée aux fonctionnalités d'IA, m'aide à extraire sans effort des informations cruciales telles que les dates de suivi et les détails importants.

J'apprécie énormément la fonctionnalité de gestion des e-mails et des activités de monday CRM, qui associe automatiquement les e-mails aux clients et aux prospects, rendant ainsi le suivi incroyablement efficace. Cette automatisation, combinée aux fonctionnalités d'IA, m'aide à extraire sans effort des informations cruciales telles que les dates de suivi et les détails importants.

10. Apollo.io (Meilleur CRM pour la prospection B2B et la communication sortante à grande échelle)

Apollo.io est une plateforme d'engagement client B2B qui réunit des fonctionnalités de génération de prospects et de CRM au sein d'un seul et même outil.

Vous avez accès à l'un des plus grands réseaux de données B2B vérifiées, avec plus de 210 millions de contacts et 30 millions de profils d'entreprises. Grâce à des informations commerciales avancées et à plus de 65 filtres, vous pouvez cibler les prospects qui correspondent le mieux à votre profil client idéal et créer des listes ciblées pour vos actions de prospection et de recherche.

Les fonctionnalités d'IA soutiennent les équipes commerciales et marketing en enrichissant les données relatives aux contacts et aux entreprises et en personnalisant la communication à grande échelle. Par exemple, elles facilitent la rédaction et la mise au point des e-mails, ainsi que la mise à jour des dossiers CRM.

Vous pouvez également utiliser ses moteurs de notation personnalisables pour classer les prospects et les comptes en fonction de critères démographiques et comportementaux, afin de vous concentrer sur les opportunités les plus prometteuses.

Les meilleures fonctionnalités d'Apollo.io

Trouvez des adresses e-mail et des numéros de téléphone vérifiés à l'aide de l'extension Chrome Apollo et ajoutez des prospects directement à vos listes depuis des outils tels que Gmail, LinkedIn ou Salesforce

Suivez les performances de vos campagnes et les tendances de vente futures grâce à des tableaux de bord et des analyses en temps réel

Synchronisez vos données de manière bidirectionnelle avec des plateformes CRM basées sur l'IA telles que Salesforce et HubSpot afin d'assurer la cohérence des données et des actions de prospection entre les différents systèmes

Limites d'Apollo.io

La précision des données peut varier selon la région ou le rôle, ce qui nécessite des vérifications manuelles ponctuelles

Tarifs d'Apollo.io

Free

Forfait de base : 59 $/mois par utilisateur

Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

Organisation : 149 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Apollo.io

G2 : 4,7/5 (plus de 9 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs d'Apollo.io dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Apollo.io est très performant pour les activités de prospection et de démarchage. La base de données de contacts est vaste et régulièrement mise à jour, les filtres sont flexibles et il est facile de créer rapidement des listes ciblées. La séquence d'e-mails et les intégrations CRM permettent aux équipes commerciales et aux équipes chargées des opérations de revenus de gagner beaucoup de temps. Dans l'ensemble, il combine données, engagement et flux de travail en un seul endroit, ce qui améliore la productivité.

Apollo.io est très performant pour les activités de prospection et de démarchage. La base de données de contacts est vaste et régulièrement mise à jour, les filtres sont flexibles et il est facile de créer rapidement des listes ciblées. La séquence d'e-mails et les intégrations CRM permettent aux équipes commerciales et aux équipes chargées des opérations de revenus de gagner beaucoup de temps. Dans l'ensemble, il combine données, engagement et flux de travail en un seul endroit, ce qui améliore la productivité.

👀 Le saviez-vous ? Les logiciels CRM permettent aux équipes de gagner un temps considérable. Environ 43 % des entreprises déclarent gagner 5 à 10 heures de travail par employé chaque semaine après avoir adopté un CRM. Ces gains proviennent principalement de l'automatisation des tâches routinières (50 %), de la centralisation des données clients pour un accès plus rapide (46 %) et de la rationalisation d'une communication pertinente et en temps opportun avec les prospects et les clients (41 %).

11. Zendesk (le meilleur CRM pour les équipes qui ont besoin d'une étroite connexion entre l'équipe commerciale et le service client)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell est un CRM pour l'équipe commerciale intégré à l'écosystème Zendesk qui vous aide à identifier et à exploiter plus rapidement les nouvelles opportunités.

Il donne aux commerciaux accès à une vaste base de données de prospects contenant des millions d'enregistrements d'entreprises et de contacts, ce qui facilite la découverte de nouvelles opportunités. Vous pouvez filtrer les prospects selon des critères tels que le secteur d'activité, l'emplacement et le titre occupé afin de créer des listes ciblées correspondant à vos comptes cibles.

Ce CRM de l'équipe commerciale aide ensuite votre équipe à maintenir une approche cohérente sans perdre la touche personnelle. Les séquences d'e-mails et les tâches d'automatisation permettent aux commerciaux de suivre un rythme structuré tout en adaptant leurs messages à chaque prospect.

Pour la planification et la visibilité, Zendesk Sell prend en charge la prévision des revenus et le suivi des transactions grâce à des tableaux de bord prédéfinis et à des rapports personnalisables. Comparez immédiatement vos indicateurs de vente et utilisez-les pour orienter votre stratégie CRM et les décisions de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Réactivez et mettez à jour vos anciens prospects et contacts pour poursuivre les discussions avec des coordonnées actualisées

Enrichissez en masse vos prospects et contacts existants pour mettre à jour vos fiches à grande échelle et gagner du temps

Reliez les équipes commerciales et d'assistance en intégrant Zendesk Sell à Zendesk Support afin de partager les données et les informations entre les équipes

Limites de Zendesk

De nombreuses fonctionnalités et intégrations utiles ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers, ce qui peut poser problème aux petites équipes

Tarifs de Zendesk

Essai gratuit de 14 jours

Équipe d'assistance : 25 $/mois

Suite Team : 69 $/mois

Suite Professional : 149 $/mois

Suite Enterprise : 219 $/mois

Évaluations et avis sur Zendesk

G2 : 4,3/5 (plus de 6 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Zendesk dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Tout les e-mails, chats et l'historique client sont regroupés au même endroit, ce qui permet de répondre plus rapidement et de manière plus cohérente. Ce que j'apprécie le plus, c'est sa flexibilité et son évolutivité. Les macros d'automatisation et les flux de travail clairs font gagner beaucoup de temps, et les rapports aident les équipes à identifier les points à améliorer.

Tout les e-mails, chats et l'historique client sont regroupés au même endroit, ce qui permet de répondre plus rapidement et de manière plus cohérente. Ce que j'apprécie le plus, c'est sa flexibilité et son évolutivité. Les macros d'automatisation et les flux de travail clairs font gagner beaucoup de temps, et les rapports aident les équipes à identifier les points à améliorer.

📚 En savoir plus : Les meilleurs logiciels de gestion de base de données clients pour améliorer l'expérience client

12. Freshsales CRM (Meilleur CRM basé sur l'IA pour la vente basée sur l'intention et l'engagement multicanal)

via Freshsales CRM

Freshsales, développé par Freshworks, est un CRM qui aide les équipes commerciales à conclure des ventes plus rapidement grâce à une automatisation basée sur l'IA et à des analyses fondées sur les données.

Vous bénéficiez d'une vue à 360° claire de chaque client, depuis les interactions passées jusqu'au statut actuel des dossiers, le tout en un seul endroit. Cela vous permet de contacter plus facilement vos clients sur leurs canaux préférés et de poursuivre les discussions sans perdre le fil.

Freddy AI, l'assistant IA intégré à l'outil, analyse l'engagement client en temps réel et les données historiques pour vous aider à hiérarchiser les prospects à fort potentiel, en vous indiquant quelles opportunités prennent de l'ampleur et lesquelles nécessitent une attention particulière. Il peut également rédiger des e-mails personnalisés et des séquences de vente, puis établir une connexion directe avec vos flux de travail de prospection.

Grâce à des fonctionnalités intégrées d'e-mail, de téléphone, de SMS et de discussion, votre équipe peut communiquer de manière cohérente et contextuelle à partir d'une seule et même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales CRM

Visualisez l'ensemble de votre processus de vente grâce à des tableaux de type Kanban et gérez facilement les différentes étapes à l'aide de cartes de deal simples à glisser-déposer

Donnez la priorité aux prospects à forte valeur ajoutée grâce aux scores d'intention de Freddy IA et consacrez votre temps aux prospects les plus susceptibles de se convertir

Automatisez les tâches manuelles répétitives pour gagner du temps et maintenir la productivité et la motivation de votre équipe.

Limites du CRM Freshsales

Certains utilisateurs ont signalé que l'intégration des prospects provenant des réseaux sociaux n'était pas très fluide et qu'il n'y avait pas de synchronisation automatique des prospects issus des campagnes publicitaires entre les différentes plateformes

Tarifs du CRM Freshsales

Essai gratuit de 21 jours

Free

Growth : 11 $/mois par place

Pro : 47 $/mois par place

Enterprise : 71 $/mois par place

Avis et évaluations sur Freshsales CRM

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Freshsales CRM ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'utilise Freshsales pour gérer les prospects et améliorer la productivité de l'équipe commerciale. J'apprécie la facilité d'apprentissage et d'utilisation de Freshsales, même pour les débutants, tout en offrant des fonctionnalités CRM puissantes telles que la notation des prospects, l'automatisation et le suivi du pipeline.

J'utilise Freshsales pour gérer les prospects et améliorer la productivité de l'équipe commerciale. J'apprécie la facilité d'apprentissage et d'utilisation de Freshsales, même pour les débutants, tout en offrant des fonctionnalités CRM puissantes telles que la notation des prospects, l'automatisation et le suivi du pipeline.

🧠 Anecdote : Une étude Forrester a révélé que l'adoption du CRM est déjà généralisée. Environ 70 % des entreprises utilisent le CRM pour le service client, 64 % s'en servent pour l'automatisation du marketing B2B et de la force de vente, et 62 % l'utilisent pour soutenir leurs équipes de service sur le terrain.

13. Keap (Meilleur CRM pour les petites entreprises ayant besoin d'automatisation, de paiements et de gestion des prospects)

via Keap

Que vous dirigiez une petite entreprise ou que vous travailliez en tant qu'entrepreneur indépendant, Keap simplifie pour vous la capture et la maturation des prospects. Collectez les coordonnées des prospects via des formulaires et des pages de destination, puis effectuez automatiquement un suivi en fonction de la position de chaque prospect dans votre pipeline. Ce flux de maturation de bout en bout permet de réduire les abandons de prospects et de maintenir un engagement constant.

Vous bénéficiez également d'un assistant de contenu basé sur l'IA qui vous aide à créer des e-mails, des relances, du contenu pour vos pages d'accueil et des SMS directement dans le CRM, en s'adaptant au contexte de votre entreprise.

Son générateur d'automatisation visuel prend en charge les flux de travail automatisés tout au long du parcours client. Cela couvre la capture de prospects, la communication, la prise de rendez-vous et le recouvrement des paiements, le tout en fonction du comportement des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Planifiez vos rendez-vous directement depuis le CRM et réduisez les échanges d'e-mails grâce à des liens de réservation intégrés et des rappels automatisés

Envoyez des factures et acceptez les paiements directement depuis la plateforme pour passer de la transaction au paiement sans changer d'outil

Utilisez les étiquettes pour segmenter facilement vos audiences et déclencher des actions ou des campagnes en fonction du comportement, des intérêts ou de l'étape du cycle de vie de vos clients

Limites de Keap

La fonctionnalité de facturation de Keap manque de souplesse et ne gère pas très bien la facturation à l'heure

Des incohérences peuvent parfois survenir lorsque les données de contact issues des formulaires Web sont synchronisées dans le système

Tarifs de Keap

Essai gratuit de 14 jours

À partir de 299 $/mois

Évaluations et avis sur Keap

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,1/5 (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Keap dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie le fait que Keap soit à la pointe de l'automatisation et utilise le marketing par e-mail et SMS. Les fonctionnalités d'automatisation m'aident vraiment à suivre le rythme effréné de la gestion d'un studio de danse. C'est très utile pour créer des séquences automatisées destinées aux nouveaux prospects et aux familles existantes, ce qui m'aide énormément.

J'apprécie le fait que Keap soit à la pointe de l'automatisation et utilise le marketing par e-mail et SMS. Les fonctionnalités d'automatisation m'aident vraiment à suivre le rythme effréné de la gestion d'un studio de danse. C'est très utile pour créer des séquences automatisées destinées aux nouveaux prospects et aux familles existantes, ce qui m'aide énormément.

14. Attio CRM (Le meilleur CRM moderne pour des modèles de données flexibles et des flux de travail axés sur les relations)

via Attio

Attio CRM est conçu autour de modèles de données flexibles et de flux de travail axés sur les relations. Vous pouvez définir vos propres champs et établir des connexions entre des objets à l'aide d'une structure graphique, ce qui vous permet de modéliser les relations du monde réel et de réaliser le suivi précis de ce qui compte pour votre entreprise.

Ce logiciel de vente utilise l'IA pour simplifier le travail complexe lié à la mise sur le marché et transformer les données brutes en informations exploitables par votre équipe commerciale. Vous pouvez ainsi obtenir des informations détaillées sur les entreprises et identifier les principaux décideurs à partir des données enregistrées, pour en tirer des conclusions claires.

Cet outil est conçu pour faciliter la collaboration en temps réel dans le cadre du travail quotidien. Vous pouvez créer des modèles réutilisables et rédiger ou modifier des notes ensemble en temps réel. Grâce à des fonctionnalités telles que l'intégration du Calendrier et l'accès depuis n'importe où, ce CRM collaboratif facilite la planification et permet de rester en connexion sans avoir à sortir les discussions du CRM.

Les meilleures fonctionnalités d'Attio CRM

Enregistrez et analysez les appels à l'aide d'une IA native qui transcrit les discussions et met en évidence les signaux d'achat ou les obstacles en temps réel

Configurez des flux de maturation et d'intégration pour engager rapidement vos prospects grâce à une communication personnalisée directement dans Attio

Suivez les changements de direction au sein des organisations clientes afin de contacter de manière proactive les nouveaux décideurs et de réduire le risque de perte de clientèle

Limites d'Attio CRM

Le système fixe les noms d'objets tels que « Entreprises » et « Personnes », ce qui limite la flexibilité lors de la modélisation de flux de travail plus spécialisés

Tarifs d'Attio CRM

Free

En plus : 36 $/mois par place

Pro : 86 $/mois par place

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Attio CRM

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Attio CRM dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Le logiciel est facile à configurer, grâce à des modèles simples et à une assistance réactive qui facilitent le processus. J'apprécie particulièrement sa flexibilité dans l'affichage des informations, et l'intégration automatique des contacts depuis Gmail est incroyablement efficace

Le logiciel est facile à configurer, grâce à des modèles simples et à une assistance réactive qui facilitent le processus. J'apprécie particulièrement sa flexibilité dans l'affichage des informations, et l'intégration automatique des contacts depuis Gmail est incroyablement efficace

15. Zoho CRM (Le CRM le plus rentable, doté de solides options d'automatisation et de personnalisation)

via Zoho CRM

Zoho CRM, une solution CRM basée sur le cloud issue de l'écosystème Zoho, vous aide à gérer plus efficacement les discussions avec vos clients.

Son assistant IA, Zia, travaille à vos côtés pour gérer les tâches quotidiennes liées au CRM. Vous pouvez utiliser de simples commandes vocales ou par chat pour récupérer des enregistrements, mettre à jour des champs, définir des tâches, générer des rapports ou consulter les prévisions de ventes. Zia identifie également des tendances dans vos données et vous suggère le moment idéal pour contacter vos prospects.

La plateforme intègre des fonctionnalités d'analyse intégrée et de veille économique pour vous aider à comprendre les performances sans avoir à recourir à des outils de rapports distincts. Des tableaux de bord en temps réel et des rapports personnalisables vous montrent l'évolution de votre pipeline, tandis que les prévisions vous aident à planifier avec plus de clarté.

De plus, Zoho CRM prend en charge la communication par e-mail, téléphone, réseaux sociaux et chat en direct, ce qui facilite la réponse aux clients sur les canaux qu'ils utilisent déjà et permet de maintenir la cohérence des discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Créez et mettez en œuvre des processus de vente reproductibles avec Blueprints grâce à un flux visuel étape par étape

Repensez l'interface de votre CRM grâce au studio de conception Canva, qui utilise des commandes simples de type glisser-déposer

Étendez les fonctions de votre CRM grâce à plus de 1 100 intégrations d'applications prêtes à l'emploi dans les domaines du marketing, de l'équipe commerciale, des finances, de la réservation et de la communication

Limites de Zoho CRM

Les rappels sont envoyés uniquement sous forme de notifications push Web, ce qui fait qu'il est parfois facile de les manquer

La migration des données depuis d'autres systèmes CRM vers Zoho CRM ne se déroule pas toujours sans heurts et nécessite souvent des ajustements manuels

Tarifs de Zoho CRM

Free

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : 55 $/mois par utilisateur

Ultimate : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 800 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 900 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho CRM dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Zoho CRM est conçu pour une utilisation quotidienne et excelle dans la gestion des activités commerciales courantes et des relations clients. La plateforme offre une suite complète de fonctionnalités, notamment l'automatisation, l'analyse de données et des informations basées sur l'IA, qui apportent toutes une valeur considérable.

Zoho CRM est conçu pour une utilisation quotidienne et excelle dans la gestion des activités commerciales courantes et des relations clients. La plateforme offre une suite complète de fonctionnalités, notamment l'automatisation, l'analyse de données et des informations basées sur l'IA, qui apportent toutes une valeur considérable.

Découvrez l'automatisation CRM basée sur l'IA avec ClickUp

Les outils CRM basés sur l'IA promettent de gagner en efficacité, mais lorsqu'ils fonctionnent sur des systèmes déconnectés les uns des autres, ils génèrent souvent plus de travail qu'ils n'en éliminent. Vous devez toujours passer d'un outil à l'autre pour suivre les opportunités, mettre à jour les pipelines et établir des rapports sur les performances. Cette fragmentation ralentit les équipes et crée un décalage entre les informations et l'action.

ClickUp rassemble tous ces éléments. Il relie directement vos données CRM aux tâches, documents, chats, tableaux de bord, calendriers, formulaires et automatisations. Grâce à ClickUp Brain intégré à la plateforme, vous pouvez créer des tâches et rédiger des relances pour garantir la précision et la visibilité de vos pipelines en temps réel.

Prêt à transformer vos insights en chiffre d'affaires grâce au CRM IA ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et regroupez vos flux de travail de l'équipe commerciale et l'IA en un seul endroit.