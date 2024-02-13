10 modèles de liste de contrôle pour l'intégration des employés dans Excel et ClickUp

Recruter votre équipe de rêve n'est que la moitié de la bataille - il vous faut maintenant la fidéliser !

...Et quelle est la première étape pour réduire le taux d'attrition des employés et garder vos meilleurs éléments à vos côtés ? Un processus d'intégration efficace !

Votre équipe, Département des ressources humaines et votre expérience personnelle vous diront certainement que l'intégration d'un employé n'est pas une sinécure. C'est pourquoi les meilleures entreprises et les meilleurs managers s'appuient sur des modèles de checklist d'intégration personnalisables pour que tout se passe bien dès le premier jour de votre nouvel employé.

Avec autant de structures organisationnelles distinctes et de modèles de checklist l'intégration du bon modèle dans votre processus d'intégration peut s'avérer fastidieuse et chronophage si vous ne connaissez pas les fonctionnalités à rechercher.

Mais nous sommes là pour vous aider ! Avec une analyse complète de tout ce que vous devez savoir sur l'onboarding des employés et les fonctionnalités essentielles à rechercher dans votre prochain modèle de checklist d'onboarding. De plus, vous pouvez accéder à 10 des meilleurs modèles et checklists d'intégration des employés directement à partir de cet article !

Qu'est-ce qu'un modèle de checklist d'onboarding ?

Le processus d'onboarding peut ressembler à un numéro de jonglage où l'on gère à la fois des étapes, des documents et des personnes - c'est pourquoi nous suggérons de commencer par un modèle d'onboarding et de le personnaliser !

Les modèles d'intégration sont des documents collaboratifs préétablis qui permettent de normaliser et d'accélérer le processus d'intégration des futurs nouveaux employés.

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes de barre oblique dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Votre modèle peut se présenter sous la forme d'une checklist, de tâches préétablies, de matériel de formation, de bonnes pratiques, etc. pour lancer votre programme d'accueil. Votre modèle peut même inclure chacun de ces éléments regroupés ! L'objectif est de vous aider à créer un programme d'accueil des nouveaux arrivants processus d'intégration efficace ou d'améliorer celui que vous avez déjà mis en place. Vous vous assurez ainsi que chaque nouvelle recrue bénéficie d'une expérience d'intégration cohérente et rationalisée, et qu'aucun employé ne passe à travers les mailles du filet au cours de ses premières semaines.

Même si votre organisation travaille déjà avec d'autres organisations de l Modèles RH l'utilisation d'un modèle spécifique à l'intégration vous aidera à rationaliser le processus global, à prendre conscience des aspects que vous avez peut-être oubliés et à rendre l'expérience plus attrayante à tous points de vue.

Éléments essentiels d'un modèle d'intégration efficace

La flexibilité est un signe révélateur d'un modèle d'onboarding de haute qualité. Cela garantit que votre modèle peut être facilement adapté à votre organisation, d'un rôle à l'autre, et par chaque nouvel employé qui l'utilise. Votre modèle d'intégration devrait vous aider à atteindre rapidement certains des objectifs suivants (ou tous) :

Établir des attentes et des objectifs clairs en matière d'onboarding pour que vos nouveaux employés comprennent le processus à venir

et des objectifs clairs en matière d'onboarding pour que vos nouveaux employés comprennent le processus à venir Créer un processus normalisé et une feuille de route que les employés pourront utiliser comme ressource et suivre à leur propre rythme

et une feuille de route que les employés pourront utiliser comme ressource et suivre à leur propre rythme Foster une communication claire entre le nouvel employé et la directionson manager, les autres parties prenantes de l'organisation et vos équipes de RH ou de gestion des ressources humaines

une communication claire entre le nouvel employé et la directionson manager, les autres parties prenantes de l'organisation et vos équipes de RH ou de gestion des ressources humaines Encouragezl'engagement des employés avec des membres extérieurs à leur équipe immédiate. Cela permet aux nouvelles recrues de savoir que vous vous souciez de leur développement, favorise une culture d'entreprise saine et suscite de nouveaux mentorats

Vous n'aurez peut-être pas besoin de tous ces éléments dans votre prochain modèle d'onboarding, mais vous aurez besoin d'un modèle établi de Logiciel RH ou solution de gestion de projet pour atteindre l'un d'entre eux !

Modèle de checklist d'accueil par ClickUp

Pour commencer de manière simple et agréable, le modèle de liste de contrôle pour l'accueil des nouveaux arrivants (Onboarding Checklist) de ClickUp Modèle de checklist d'onboarding par ClickUp applique une tâche complète et préconstruite À votre environnement de travail . Les modèles de tâches sont d'excellentes ressources pour élaborer des processus quotidiens réutilisables. Grâce à ses neuf champs personnalisés, ce modèle permet également d'organiser soigneusement les informations relatives à chaque candidat et de les rendre facilement accessibles.

Il s'agit d'un modèle idéal pour l'équipe d'intégration et les managers, qui l'utiliseront pour chaque nouvel employé. Chaque tâche peut être renommée pour suivre la progression de l'employé tout au long du processus d'intégration.

Lorsque vous ouvrez ce modèle de tâche, vous voyez immédiatement le guide de démarrage dans la description de la tâche, ainsi qu'une description de chaque champ personnalisé situé en dessous et toute information pertinente Documents d'aide .

A partir de là, la tâche est décomposée en neuf sous-tâches qui couvrent tout, de la présentation de l'équipe aux checklists d'équipement, en passant par un rappel d'envoyer à l'employé un sondage post-intégration !

2. Modèle d'accueil des employés par ClickUp

Modèle d'accueil de l'employé par ClickUp

Alors que le modèle de checklist d'intégration précédent est simple et facile à utiliser pour les débutants, le modèle de checklist d'intégration des employés de ClickUp est plus simple et plus facile à utiliser Modèle d'accueil des employés par ClickUp c'est là que les choses commencent à s'approfondir. Dans ce dossier détaillé, vous trouverez :

Trois statuts personnalisés

25 champs personnalisés

Septaffichages du flux de travail Et plus encore pour immerger complètement votre nouvel employé dans les bonnes pratiques, les politiques, la culture, les valeurs et les processus de votre entreprise. Grâce à des fonctionnalités plus avancées, notamment des automatisations permettant de créer de nouvelles sous-tâches au fur et à mesure que les champs personnalisés changent, les gestionnaires peuvent rationaliser la communication entre les équipes au cours du processus d'intégration.

Dans votre dossier d'intégration, vous trouverez des listes distinctes pour les équipes RH, juridique, informatique et de sécurité, ainsi que des tâches correspondantes pour chaque nouvelle recrue, organisées sur un tableau Kanban à l'aide de Vue Tableau dans ClickUp . Les listes séparées aideront les membres et les gestionnaires à suivre les éléments dont les autres départements sont comptables pendant l'intégration, comme les livraisons de matériel, l'affectation des bureaux, les salaires, les avantages sociaux, et bien d'autres choses encore.

Grâce aux champs personnalisés prédéfinis pour le département, le titre, la date de début, l'e-mail et l'étape d'intégration de l'employé, les gestionnaires, les observateurs et les assignés peuvent facilement accéder à des informations de base mais importantes en un coup d'œil, sans avoir à cliquer sur une tâche ou à s'éloigner de votre tableau Kanban.

3. Modèle de document d'accueil des employés par ClickUp

Modèle de document d'accueil de l'employé par ClickUp

Pour aller encore plus loin, le Modèle de document d'accueil des employés par ClickUp vous guide dans l'élaboration d'un processus d'intégration d'une durée de plusieurs semaines, pratiquement à partir de zéro. La principale différence entre ce modèle et ceux que nous avons vus avant lui ? Ce modèle est moins une ressource pour les managers que pour le nouvel employé, qui peut ainsi suivre le processus lui-même.

Ce modèle applique un Espace entier à votre espace, avec des listes distinctes pour chaque nouvel employé. Dans leur liste individuelle, ils trouveront des tâches réparties semaine par semaine, les guidant à travers chaque élément d'action - de la mise en place d'une signature d'e-mail à l'élaboration de leurs objectifs trimestriels.

Conçu pour cartographier les 90 premiers jours de votre nouvel employé, ce modèle offre de nombreuses fonctionnalités. Avec ses huit statuts personnalisés, ses champs personnalisés, ses cinq ClickApps et trois vues de travail pour s'assurer que les employés disposent de tout ce dont ils ont besoin pour maîtriser leurs charges de travail liées à l'intégration.

Vous ne savez pas par où commencer avec un modèle aussi chargé ? Commencez par le guide complet Getting Started Le document ClickUp pour rendre votre processus d'installation aussi efficace que possible.

4. Modèle général d'accueil des employés par ClickUp

Modèle général d'accueil des employés par ClickUp

Le Modèle général d'accueil des employés par ClickUp est une variante à plus grande échelle du modèle de tâche de la checklist d'intégration que nous avons vu plus tôt. Avec des statuts personnalisés supplémentaires, des vues de flux de travail, des documents d'aide et des champs personnalisés, ce modèle fournit une feuille de route complète de l'ensemble du processus d'accueil pour garantir une bonne première impression.

En particulier si vous gérez plusieurs nouvelles recrues à la fois dans différents services, cette liste détaillée aidera les responsables de l'intégration à établir des échéanciers réalistes pour un nombre quelconque d'activités - avec en plus un tableau Kanban préétabli pour superviser la progression de toutes les tâches.

5. Modèle d'accueil des nouveaux employés par ClickUp

Modèle d'intégration des nouveaux employés par ClickUp

Le Modèle d'accueil des nouveaux employés par ClickUp est la checklist d'intégration que vous auriez aimé avoir le jour de votre arrivée. Conçu pour l'employé, ce modèle aide les nouveaux membres à se tenir compte des tâches personnalisables tout au long de leur premier mois. Il leur indique ce qui doit être Terminé, le temps dont ils disposent pour l'achever et ce qui se passera ensuite.

De plus, les champs personnalisés affichent les informations clés du nouvel employé dans une vue d'ensemble, y compris les départements responsables des tâches, les échéances, les priorités, les pourcentages de progression, etc.

6. Modèle d'accueil à distance par ClickUp

Modèle d'accueil à distance par ClickUp

La transition entre le travail en personne et le travail télétravail peut être longue et parfois cahoteuse - elle nécessite également un processus d'intégration qui lui est propre ! Même si vous venez d'une petite organisation qui a longtemps travaillé ensemble, chaque membre doit suivre les étapes appropriées pour s'assurer qu'il travaille à domicile de manière efficace et efficiente dès le départ.

Les Modèle d'accueil à distance par ClickUp est un excellent moyen de familiariser les nouveaux membres et les membres actuels de l'équipe à l'utilisation d'un système de gestion des ressources humaines dynamique outil de productivité dynamique comme ClickUp, maîtriser ses fonctionnalités et créer le plus rapidement possible de nouveaux processus numériques.

Ce modèle reste simple avec un dossier de tâches préconstruites pour vous aider à apprendre les principales fonctionnalités de ClickUp, ainsi que trois statuts personnalisés, des champs personnalisés et des affichages pour guider les membres à travers les éléments clés de ClickUp éléments d'action dans votre processus d'intégration.

7. modèle de forfait 30-60-90 jours par ClickUp

modèle de plan 30-60-90 jours par ClickUp L'intégration d'un nouvel employé exige plus de temps, d'efforts et d'actions que vous ne le pensez - et c'est certainement plus important qu'un seul élément de votre liste. Il faut une attention soutenue, une planification et un abonné pour s'assurer que les nouveaux employés ont achevé les étapes nécessaires et qu'ils s'intègrent bien dans l'entreprise.

Le guide du débutant modèle de forfait 30-60-90 jours par ClickUp a été créé pour remédier à ce problème. Avec sept vues uniques, dont une vue Tableau de type Kanban, une vue Discussion et une vue Calendrier, les membres et les responsables peuvent utiliser ce modèle de Liste pour superviser la progression tout au long du processus d'intégration et programmer des vérifications au cours des trois premiers mois afin de s'assurer que les nouveaux employés s'intègrent bien dans l'entreprise.

8. Modèle de plan de déploiement de la formation par ClickUp

Modèle de plan de déploiement de la formation par ClickUp

Si les documents relatifs à la paie, à la législation et aux avantages sociaux sont des éléments clés du processus d'intégration, la formation générale l'est tout autant ! Qu'elle soit spécifique au rôle de votre nouvel employé ou à l'organisation dans son ensemble, la formation peut nécessiter beaucoup de temps et, sans doute, une attention particulière aux détails pour s'assurer qu'elle est faite correctement.

Les Modèle de plan de déploiement de la formation par ClickUp adopte une approche détaillée et par étapes de l'apprentissage, depuis les connaissances de base jusqu'à la formation avancée. En commençant par des tâches d'orientation préétablies et en progressant vers les certifications professionnelles et l'apprentissage au niveau supérieur, ce modèle de liste peut suivre un nouvel employé pendant toute la durée de son mandat au sein d'une entreprise.

Dans ce modèle, vous trouverez également des champs personnalisés pour désigner le type de formation, les modalités, les ressources et les délais pour chaque tâche de formation, des statuts personnalisés pour indiquer la progression et plusieurs affichages pour gérer vos calendriers de formation.

9. Modèle de plan d'action pour les employés par ClickUp

Modèle de plan d'action pour les employés par ClickUp

Un intérêt réel pour l'avenir de votre nouvel employé au sein de l'entreprise est un élément important d'un bon processus d'intégration. Le plan d'action de l'employé Modèle de plan d'action pour les employés par ClickUp est un moyen simple et efficace d'y parvenir grâce à un document ClickUp personnalisable permettant d'identifier les paramètres d'amélioration et de paramétrer le plan d'action de l'employé des objectifs professionnels pour le travail .

10. Modèle Onboarding pour Excel

Modèle d'onboarding par Université de Duke Si vous êtes un passionné de Excel ce modèle d'intégration pourrait être votre point de départ ! Cette checklist de type tableur est téléchargée immédiatement dans votre navigateur et décompose les bases de l'onboarding en six sections :

Acceptation de l'offre

Préparation à l'embauche

Présentation des nouveaux employés (jusqu'à la première semaine)

Orientation des nouveaux employés (jusqu'au premier mois)

Orientation au sein du service (pendant les 90 premiers jours)

Intégration continue (pendant toute la durée de l'emploi)

Dans chaque section, des éléments d'action plus détaillés sont proposés, avec des colonnes désignées pour noter le propriétaire de chaque tâche et la date d'achèvement.

Faire monter l'équipe à bord avec des modèles d'accueil personnalisés

Il ne s'agit pas seulement de 10 des meilleurs modèles d'intégration, mais aussi de modèles entièrement gratuits à essayer.

Avec des centaines de de riches fonctionnalités de productivité , plus de 1 000 intégrations ainsi qu'une vaste gamme de services de Bibliothèque de modèles , ClickUp est votre premier arrêt dans la création de l'expérience d'onboarding idéale pour les équipes et les organisations à travers les industries.

Accédez aux modèles liés ci-dessus ainsi qu'à des tonnes de ressources supplémentaires et gratuites