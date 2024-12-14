Une communication efficace par e-mail change la donne, qu'il s'agisse d'établir une connexion avec des clients, d'entretenir des contacts avec des prospects ou de collaborer avec des collègues. 89% des spécialistes du marketing utilisent l'e-mail comme premier canal de génération de leads ! 🚀

Mais soyons réalistes. Rédiger des e-mails percutants n'est pas toujours un jeu d'enfant. La rédaction traditionnelle d'un e-mail prend du temps, exige de la précision et s'accompagne souvent de difficultés telles que des fautes de frappe, des messages peu clairs ou des tonalités mal adaptées.

J'ai déjà eu du mal à rédiger des lignes d'objet qui attirent l'attention ou à trouver l'équilibre parfait entre le professionnalisme et la personnalisation d'un e-mail.

La bonne nouvelle ? Les outils d'écriture d'e-mails de l'IA peuvent vous débarrasser du stress lié à la rédaction d'e-mails. Ils vous aident à rédiger des e-mails polis et personnalisés (en quelques instants), à repérer les erreurs et à vous assurer que votre ton est juste. 🙌

En m'appuyant sur des tests approfondis et sur les idées de l'équipe ClickUp, j'ai compilé une liste des meilleurs outils pour vous aider à rédiger des e-mails comme un pro. Lisez la suite !

⏰ Résumé en 60 secondes:

Voici un tour d'horizon des 10 meilleurs rédacteurs d'e-mails IA pour les professionnels et les spécialistes du marketing en 2025

ClickUp: Meilleur pour les rédacteurs d'emails alimentés par l'IAgestion de projet par e-mail ✅ Jasper IA: Meilleur pour générer du contenu optimisé, long-form et SEO-friendly ✅ SaneBox: Meilleur pour améliorer l'efficacité de la boîte de réception ✅ Lavender: Meilleur pour l'analyse et l'amélioration des e-mails ✅ Writer: Idéal pour se concentrer sur l'écriture dans des environnements sans distraction ✅ Google Gemini: Idéal pour la rédaction de communications avec les clients ✅ SmartWriter: Meilleur pour la rédaction de communications avec les clients ✅ Rytr: Meilleur pour améliorer les e-mails de campagne marketing ✅ MailMaestro: Idéal pour l'automatisation de la rédaction d'e-mails personnalisés et des réponses ✅ ChatGPT: Idéal pour générer du contenu personnalisé et professionnel pour les e-mails ✅

Que devriez-vous rechercher dans un outil de rédaction d'e-mails IA ?

Lors de la sélection du meilleur logiciel générateur d'e-mails IA, certaines capacités de rédaction d'e-mails devraient figurer en tête de votre checklist.

Voici les fonctions clés à prendre en compte pour un outil de rédaction d'e-mails IA efficace :

Capacités de personnalisation: Optez pourdes outils de sensibilisation par e-mail qui génèrent des e-mails adaptés à des détails spécifiques, permettant aux utilisateurs d'ajouter une touche personnelle aux communications d'entreprise. Cela permet de s'assurer que vos messages trouvent un écho auprès des destinataires et d'améliorer leur engagement

Optez pourdes outils de sensibilisation par e-mail qui génèrent des e-mails adaptés à des détails spécifiques, permettant aux utilisateurs d'ajouter une touche personnelle aux communications d'entreprise. Cela permet de s'assurer que vos messages trouvent un écho auprès des destinataires et d'améliorer leur engagement Vérification de la grammaire et du ton: Choisissez unOutil d'écriture IA qui s'assure que vos e-mails sont exempts d'erreurs et qu'ils véhiculent le bon ton pour une communication professionnelle par e-mail

Choisissez unOutil d'écriture IA qui s'assure que vos e-mails sont exempts d'erreurs et qu'ils véhiculent le bon ton pour une communication professionnelle par e-mail Suggestions alimentées par l'IA: Recherchez des générateurs d'e-mails qui fournissent des suggestions pour les lignes d'objet, la structure des phrases et le contenu afin de surmonter le bloc de l'écrivain sans effort. Ces outils peuvent contribuer à rendre vos e-mails plus convaincants et plus efficaces

Recherchez des générateurs d'e-mails qui fournissent des suggestions pour les lignes d'objet, la structure des phrases et le contenu afin de surmonter le bloc de l'écrivain sans effort. Ces outils peuvent contribuer à rendre vos e-mails plus convaincants et plus efficaces L'assistance linguistique : Assurez-vous que l'outil de rédaction d'e-mails de l'IA peut rédiger des e-mails en plusieurs langues pour répondre à divers clients et publics. Cette fonctionnalité est inestimable pour les entreprises qui travaillent sur des marchés mondiaux

: Assurez-vous que l'outil de rédaction d'e-mails de l'IA peut rédiger des e-mails en plusieurs langues pour répondre à divers clients et publics. Cette fonctionnalité est inestimable pour les entreprises qui travaillent sur des marchés mondiaux Accessibilité mobile : Sélectionnez des générateurs d'e-mails compatibles avec les appareils mobiles, ce qui vous permet d'automatiser les tâches chronophages de rédaction d'e-mails et d'accéder au contenu généré en déplacement. Cette flexibilité vous permet de rester productif même en déplacement

10 meilleurs outils d'écriture d'e-mails IA à explorer

Après avoir testé de nombreux logiciels de gestion des e-mails nous avons constaté une amélioration remarquable de la qualité et de l'efficacité de nos e-mails.

Voici les principales améliorations apportées par l'IA outils de rédaction d'e-mails que nous recommandons pour créer des e-mails professionnels de haute qualité :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet d'e-mail alimentée par l'IA) ClickUp est un outil de productivité tout-en-un conçu pour optimiser les flux de travail, améliorer la collaboration et consolider votre travail au sein d'une plateforme unifiée.

Que vous soyez freelance, chef de projet ou membre d'une équipe marketing, les outils de ClickUp s'adaptent à tous les flux de travail. Ils simplifient tout, de la gestion des projets et du suivi des tâches à la création de documents et à la collaboration avec les équipes.

ClickUp Brain

générer des e-mails efficaces avec quelques invites, en utilisant_

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil d'aide à la rédaction d'emails /IAIAP/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Sales-Email-Message-Example.gif le cerveau de ClickUp /%href/ ClickUp Brain l'IA de ClickUp Brain simplifie le processus de rédaction des e-mails en générant des réponses impeccables prêtes à être envoyées. Mon équipe et moi-même l'avons utilisée pour rédiger des e-mails à la fois professionnels et conviviaux, ce qui nous a permis de gagner du temps et d'améliorer la qualité de ma communication.

Vous devez répondre rapidement à la demande d'un client ? ClickUp Brain analyse le contexte de votre discussion et génère un contenu personnalisé qui correspond à votre ton et à votre objectif. J'ai trouvé cela particulièrement utile pendant les périodes chargées, lorsqu'il n'est pas possible de créer des e-mails à partir de zéro.

ClickUp a réduit le besoin de communiquer par e-mail et a rationalisé la collaboration au sein de notre équipe de création de contenu. Nous sommes désormais en mesure de passer de l'idéation/du brainstorming à la première version jusqu'à 2 à 3 fois plus rapidement.

Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être, Dartmouth College

ClickUp Documents

lier des documents à des flux de travail pour améliorer la productivité en utilisant_

le système de gestion de l'information de l'entreprise est un système de gestion de l'information https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif les documents de l'entreprise sont des documents de travail et des documents de travail /%href/

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez facilement rédiger et organiser des modèles d'e-mail en un seul endroit. Au lieu de jongler avec plusieurs outils pour des modèles individuels, vous pouvez les stocker et les gérer directement dans Docs. De plus, les documents sont reliés de manière transparente aux flux de travail, ce qui garantit que toute tâche créée à partir d'un e-mail reste liée.

Pour la collaboration en équipe, il vous permet d'attribuer des sections spécifiques d'un document aux membres de l'équipe. Mon équipe a ainsi pu partager facilement des documents et collaborer en temps réel.

Qu'il s'agisse d'affiner des scripts d'e-mail ou de planifier des stratégies, tout le monde pouvait contribuer, commenter et mettre à jour le document en même temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Click-up-email.gif Joindre des e-mails à des tâches avec ClickUp /$$img/

envoyez et recevez des e-mails, créez des tâches, paramétrez des automatisations et attachez des e-mails à vos tâches envoyez et recevez des courriels, créez des tâches, mettez en place des automatismes et joignez des courriels à des tâches avec ClickUp_La solution de gestion des e-mails de ClickUp intègre le contenu des e-mails à la gestion des tâches. Elle permet de synchroniser les comptes e-mail de Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP.

Le nom de la tâche est automatiquement extrait de l'objet de l'e-mail, tandis que le corps de l'e-mail est utilisé comme description de la tâche.

Vous pouvez attribuer des tâches en utilisant des étiquettes telles que , , ou dans la ligne d'objet. Les pièces jointes, y compris les images, peuvent être ajoutées en tant que fichiers de tâche, et vous pouvez fixer des paramètres de tâche en utilisant l'étiquette dans la ligne d'objet.

Modèles ClickUp

ClickUp propose également divers modèles personnalisables pour améliorer vos flux de travail en matière de gestion des e-mails.

Par exemple, le modèle Modèle de marketing par e-mail ClickUp améliore vos campagnes d'e-mailing en automatisant les tâches, en personnalisant les messages et en suivant les indicateurs de performance, ce qui vous permet d'établir des relations plus solides avec vos clients. Cela vous permet de construire des relations plus fortes avec vos clients tout en optimisant votre stratégies de gestion des e-mails et d'améliorer l'efficacité globale de la campagne. 📈

En outre, le Modèle d'échantillon d'e-mails marketing facilite la création d'e-mails marketing efficaces qui engagent votre public, génèrent des conversions et stimulent les équipes commerciales. Il a été particulièrement utile à mon équipe pour optimiser nos campagnes d'e-mail et améliorer les résultats globaux.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Organisez, stockez et modifiez les brouillons d'e-mails, créez des modèles d'e-mails et gérez l'ensemble du contenu de votre site Web Documents ClickUp Intégrez ClickUp à plus de 1 000 applications, notamment Gmail, Outlook, Slack, Google Drive, Microsoft Teams et Zoom avec Intégrations ClickUp Rédigez des réponses par e-mail, des newsletters et des blogs, et générez des idées pour des campagnes marketing à l'aide de ClickUp Brain

Collaborez en temps réel en utilisant ClickUp Discussion et conservez toute la communication au sein de la plateforme, réduisant ainsi le besoin de passer d'une application à l'autre

Accédez à des modèles préconstruits et personnalisables pour maximiser la réussite de vos e-mails

Les limites de ClickUp

Bien que l'application mobile ClickUp comprenne des fonctionnalités clés, elle n'offre pas l'intervalle complet des fonctions disponibles sur la version bureau

Les fonctionnalités étendues de l'outil peuvent être écrasantes pour les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui sont moins familiers avec la technologie

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par membre

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Jasper IA (le meilleur pour générer du contenu optimisé, de longue durée et adapté au référencement)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Jasper IA Jasper IA est une puissante plateforme de génération de texte qui aide à créer des e-mails, des blogs, des textes publicitaires, et plus encore. Elle offre une variété de modèles IA, des flux de travail de contenu long-form, et l'intégration de Surfer SEO pour optimiser la rédaction, ce qui en fait un outil inestimable.

Grâce à son générateur d'e-mails, vous pouvez rapidement rédiger des e-mails d'entreprise personnalisés et professionnels. Jasper aide l'équipe marketing à maintenir une image de marque cohérente dans toutes les communications par e-mail grâce à des modèles personnalisables.

Meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Générez des projets d'e-mails sans effort grâce à des suggestions alimentées par l'IA

Rédiger des textes publicitaires conçus pour augmenter les discussions en privilégiant un langage persuasif

Optimisez le référencement du contenu grâce à l'intégration de Surfer pour une meilleure visibilité

Ajustez le ton du contenu, traduisez dans différentes langues et générez des images haute résolution, ce qui le rend polyvalent pour tous les types de projets créatifs

Limites de l'IA de Jasper

Il a des limites dans la précision des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'évènements en temps réel

Pour accéder à toutes les fonctionnalités, vous devez opter pour des forfaits plus élevés, ce qui peut ne pas être idéal pour les utilisateurs disposant d'un budget limité

Prix de Jasper IA

Creator : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Pro: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Business : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

Définir des objets spécifiques et mesurables pour suivre la réussite 🎯

Exploiter les informations pour optimiser les campagnes et affiner les stratégies 📊

Contrôler régulièrement les performances pour prendre des décisions fondées sur des données 📈

S'adapter rapidement à l'évolution des tendances et du comportement des clients ⚡

3. SaneBox (Meilleur pour améliorer l'efficacité de la boîte de réception)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir sur le site de l'entreprise https://www.sanebox.com/learn SaneBox /%href/

SaneBox est un outil puissant qui permet de désencombrer et de gérer facilement sa boîte de réception d'e-mails. Il est utile pour donner la priorité aux e-mails essentiels tout en filtrant les distractions. En apprenant vos habitudes d'e-mail, il organise automatiquement votre boîte de réception dans des dossiers pertinents tels que SaneLater ou SaneNews, rationalisant ainsi votre flux de travail.

Avec SaneBox, vous pouvez archiver les anciens e-mails par date afin de libérer de l'espace sans perdre d'informations importantes. Il vous aide également à rester concentré pendant les tâches prioritaires en mettant en pause les notifications inutiles, garantissant ainsi une expérience de boîte de réception plus organisée et plus productive.

Les meilleures fonctionnalités de SaneBox

Recevez des e-mails prioritaires adaptés à vos habitudes d'interaction

Activez le mode À ne pas faire, en mettant en pause les e-mails non critiques et en limitant les interruptions

Suivez les tendances de vos e-mails et gérez efficacement le volume grâce à des résumés quotidiens ou hebdomadaires de l'activité de votre boîte de réception

Limites de SaneBox

La boîte de réception manque d'outils avancés pour le nettoyage en profondeur de la boîte de réception ou la gestion de groupes d'e-mails spécifiques.

Son tri basé sur les en-têtes peut parfois mal catégoriser les e-mails, ce qui nécessite des ajustements manuels

Prix de SaneBox

Snack : 7$/mois pour 1 compte e-mail

: 7$/mois pour 1 compte e-mail Lunch : 12$/mois pour 2 comptes e-mail

: 12$/mois pour 2 comptes e-mail Dîner : 36$/mois pour 4 comptes e-mail

G2: 4.9/5 (100+ avis)

4.9/5 (100+ avis) Capterra: 4.8/5 (70+ avis)

4. Lavande (Meilleure pour l'analyse et l'amélioration des e-mails)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Lavender-1400x878.png Rédacteur d'e-mails IA - Lavande /$$img/

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est en cours de développement La lavande Lavender est un outil IA de rédaction d'e-mails conçu pour élever votre communication par e-mail. Il vous aide à rédiger facilement des e-mails de haute qualité, axés sur les résultats, tandis que son assistant de personnalisation intègre les données des prospects dans votre boîte réception.

Ce qui a aidé mon équipe, c'est la fonctionnalité de coaching en temps réel de Lavender. Cette fonctionnalité évalue les e-mails en fonction de leur lisibilité, de leur personnalisation et de leur efficacité. Elle signale également les phrases indésirables et propose des alternatives concises et attrayantes afin d'améliorer la qualité globale.

Les meilleures fonctionnalités de Lavender

Affinez vos e-mails en temps réel pour améliorer la lisibilité et les chances de réponse

Rédiger des e-mails grâce à l'IA, pour gagner du temps et stimuler la créativité

Mettez en évidence les déclencheurs de spam pour éviter les erreurs courantes qui pourraient faire atterrir les e-mails dans les dossiers indésirables

Limites de Lavender

Lavender offre une couverture limitée de l'étiquette des e-mails, mais manque de conseils pour gérer les scénarios complexes, ce qui peut nécessiter des ressources supplémentaires

Son tri basé sur les en-têtes peut occasionnellement mal classer les e-mails, ce qui peut entraîner des perturbations dans l'organisation

Prix de Lavender

Free Forever

Démarrage : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Individual Pro : 49$/mois par utilisateur

: 49$/mois par utilisateur Teams Forfait : Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (60+ reviews)

4.8/5 (60+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

Utilisez l'IA pour rédiger des e-mails personnalisés adaptés à votre public 🎯

Gagnez du temps en automatisant les suivis grâce à des modèles alimentés par l'IA ⏳

Expérimentez des options multilingues pour une sensibilisation mondiale 🌍

5. Writer (le meilleur pour une rédaction ciblée dans des environnements sans distraction)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Writer.png Rédacteur /$$img/

le gouvernement de l'Union européenne a pris l'initiative de mettre en place un système de gestion de l'information Écrivain Writer est un outil en ligne populaire conçu pour optimiser le processus de rédaction, qu'il s'agisse de notes rapides ou de documents détaillés. Son interface minimaliste élimine les distractions, ce qui vous permet de vous concentrer entièrement sur votre contenu.

Ce que j'ai le plus apprécié dans Writer, c'est sa capacité à favoriser une concentration ininterrompue, grâce à son interface sans distraction et à son mode Hemingway. Ces fonctionnalités ont permis de rester productif et de créer des contenus soignés beaucoup plus facilement.

Meilleures fonctionnalités de Writer

Suivi de la progression grâce à des cibles de comptage de mots ou de caractères basées sur la session

Enregistrez les révisions en continu et récupérez les versions antérieures sans effort

Désactivation du retour arrière pour une rédaction ininterrompue en mode Hemingway

Limites de Writer

Les fonctionnalités avancées, telles que le mode Hemingway, ne sont disponibles qu'avec un forfait payant

L'outil ne fait pas de mode hors ligne, ce qui peut être gênant pour les utilisateurs ne disposant pas d'un accès régulier à Internet

Prix de Writer

Writer Basic : Free Forever

Writer PRO abonnement mensuel: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Writer PRO abonnement annuel: $48/an par utilisateur

$48/an par utilisateur Writer PRO Lifetime: 99 $ une fois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Google Gemini (Meilleur pour la rédaction des communications avec les clients)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Google Google Gemini Avec Google Gemini, vous pouvez vous intégrer de manière transparente à Gmail et concevoir des e-mails soignés en quelques secondes. L'interface est intuitive et accessible à la fois sur le web et sur les mobiles.

Mon équipe et moi-même avons essayé les fonctionnalités Help Me Write et Polish, qui se sont révélées utiles pour des tâches telles que répondre à des demandes de renseignements de clients ou rédiger des e-mails marketing personnalisés pour des clients de l'entreprise la gestion des campagnes d'e-mailing .

Grâce à cet outil, vous pouvez rapidement peaufiner un e-mail marketing ou ajouter une touche personnelle à des notes de remerciement, tout en évitant les erreurs grammaticales à l'aide de ce rédacteur d'e-mails IA gratuit.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Générez des projets d'e-mails achevés avec un minimum d'informations

Amélioration de la clarté et du professionnalisme des projets existants

Adaptation du style d'écriture pour un ton formel ou décontracté

Les limites de Google Gemini

Les performances de l'outil peuvent être limitées pour les sujets très spécialisés ou techniques

Il peut produire des réponses inexactes ou biaisées en raison d'un manque de données, ce qui peut affecter la qualité des résultats

Prix de Google Gemini

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Gemini Business: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Gemini Enterprise: 36 $/mois par utilisateur

36 $/mois par utilisateur IA Meetings and Messaging: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur IA Security: 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Google Gemini

G2: 4.4/5 (160+ avis)

4.4/5 (160+ avis) Capterra: Pas assez d'avis

7. SmartWriter (Le meilleur pour personnaliser les campagnes d'e-mail marketing)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Écrivain intelligent SmartWriter est un rédacteur d'e-mails IA populaire auprès des spécialistes du marketing, des professionnels de la vente et des entrepreneurs. Il excelle dans la personnalisation en utilisant les données des destinataires, telles que les biographies professionnelles et l'activité sur les médias sociaux, pour élaborer un contenu plus significatif.

Avec l'aide de l'apprentissage automatique, SmartWriter optimise le processus de composition des e-mails. Il aide à créer des e-mails sur mesure pour les demandes d'emploi, les campagnes de marketing, les efforts de sensibilisation, les ventes B2B et la communication personnelle, ce qui en fait un outil efficace pour divers besoins en matière d'e-mails.

SmartWriter meilleures fonctionnalités

Créez sans effort des lignes d'objet qui attirent l'attention grâce à des arguments utiles

Personnalisez le contenu de vos e-mails en adoptant un ton formel ou un style de communication spécifique

Profitez d'une interface conviviale qui simplifie la composition des e-mails sans nécessiter de compétences techniques

Limites de SmartWriter

Le prix de l'outil est plus élevé que celui de ses concurrents pour des fonctionnalités similaires

Les utilisateurs ont rapporté des problèmes occasionnels de délivrabilité des e-mails, ce qui peut affecter l'efficacité de la sensibilisation

Prix de SmartWriter

Forfait de base: 59$/mois par utilisateur

59$/mois par utilisateur Forfait populaire: 149 $/mois par utilisateur

149 $/mois par utilisateur Forfait Pro: 359 $/mois par utilisateur

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Rytr (Meilleur pour améliorer les e-mails de campagne marketing)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Rytr.png Rytr /$$img/

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Rytr Rytr est un assistant de rédaction populaire qui simplifie la composition des e-mails pour un intervalle de cas d'utilisation, des campagnes de marketing à la communication personnelle. En quelques minutes, vous pouvez rédiger des e-mails formels pour un client ou des argumentaires de vente concis et convaincants.

Que vous rédigiez des e-mails de demande d'emploi, des argumentaires commerciaux ou des lettres d'information, l'IA de Rytr génère un contenu pertinent et attrayant, vous permettant d'affiner le ton et le style. Grâce à son assistance multilingue et à ses options de personnalisation, il permet également de créer des contenus adaptés à des publics internationaux.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Génère un contenu de haute qualité adapté à des objectifs spécifiques, tels que des lignes d'objet ou des corps d'e-mails détaillés

Amélioration des campagnes d'e-mail grâce à des suggestions de contenu personnalisées

Intégration avec les clients e-mail et les systèmes de gestion de la relation client (CRM), rationalisation des flux de travail et amélioration de la productivité

Limites de Rytr

L'assistance en temps réel n'est disponible que pour les utilisateurs premium

La version gratuite ne permet pas de vérifier le plagiat ou la tonalité du contenu

Prix de Rytr

Free Forever : **Gratuit pour toujours

: **Gratuit pour toujours Unlimited : 9$/mois

: 9$/mois Premium : 29$/mois

G2: 4.7/5 (800+ commentaires)

4.7/5 (800+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. MailMaestro (Le meilleur pour l'automatisation de la rédaction d'e-mails personnalisés et des réponses)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission MailMaestro Maestro Labs, la société derrière MailMaestro, a acquis Flowrite, la division de rédaction d'e-mails de Flow IA, afin d'améliorer ses capacités d'automatisation des e-mails.

MailMaestro est un assistant d'e-mail de premier ordre qui utilise la technologie ChatGPT d'OpenAI pour générer rapidement des e-mails de haute qualité adaptés au ton, à la langue et à la longueur que vous préférez. En intégrant la personnalisation pilotée par l'IA de Flowrite, MailMaestro offre des fonctionnalités d'automatisation des e-mails encore plus puissantes.

MailMaestro meilleures fonctionnalités

Générer des brouillons d'e-mails personnalisés en fonction du ton, de la longueur et de la langue en quelques secondes

Résumez les longs fils ou fichiers pour une compréhension rapide

Répondre en un seul clic, ce qui simplifie la tâche des utilisateursla gestion des e-mails immensément

Limites de MailMaestro

L'outil offre des options d'intégration limitées au-delà de Gmail et d'Outlook

Le forfait gratuit de l'outil d'écriture d'e-mails IA ne permet que 3 demandes par semaine pour la composition, l'amélioration des textes et la réponse aux e-mails

Prix de MailMaestro

Free Forever :::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::: : **Professionnel 15$/mois

Teams : 15$/mois

: 15$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.3/5 (50+ commentaires)

10. ChatGPT (Le meilleur pour générer du contenu personnalisé et professionnel pour les e-mails)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Chatgpt-1-1400x885.png ChatGPT /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider ChatGPT Que vous écriviez des e-mails pour le travail, que vous vous adressiez à des clients ou que vous gériez votre correspondance personnelle, ChatGPT s'adapte à votre style d'écriture et à vos exigences en matière de contenu des e-mails. Il vous aide à rédiger des e-mails clairs et professionnels et vous suggère des améliorations au niveau du ton, de la structure et de la clarté.

Vous pouvez rédiger des abonnements, créer des bulletins d'information et même concevoir des e-mails persuasifs pour contacter des clients. J'apprécie la facilité avec laquelle il est possible d'affiner le contenu pour qu'il corresponde au ton ou à l'intention spécifique, ce qui garantit que mes e-mails sont toujours efficaces et attrayants.

ChatGPT meilleures fonctionnalités

Mettez en forme des e-mails dans différents formats et tons, du plus formel au plus amical

Trouver des idées de contenu pour les campagnes d'e-mailing

Personnalisez l'écriture en personnalisant le ton en fonction de vos données

L'algorithme de ChatGPT est formé sur des textes de différentes langues afin que vous puissiez créer du contenu dans plus de 80 langues comme l'anglais, le chinois, l'espagnol et bien d'autres

Limites de ChatGPT

Certains utilisateurs ont noté que le contenu généré manque parfois le ton voulu ou la nuance émotionnelle

Il manque des fonctionnalités avancées d'automatisation des e-mails, telles que la programmation et la gestion des abonnements

Prix de ChatGPT

Free Forever

Plus : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Teams : 30$/mois

: 30$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (600+ commentaires)

4.7/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

Améliorez vos processus d'optimisation des e-mails avec ClickUp !

La rédaction d'e-mails efficaces peut avoir un impact considérable sur votre productivité et votre communication. Qu'il s'agisse d'e-mails personnalisés ou professionnels, utiliser l'IA dans la rédaction d'e-mails peut améliorer le processus et faire gagner un temps précieux. ✨

Les outils dont nous avons parlé ci-dessus offrent des fonctionnalités uniques pour aider à rédiger des e-mails de manière efficace.

Cependant, si vous cherchez plus que la rédaction d'e-mails, ClickUp est la solution ultime. Il fournit une plateforme tout-en-un qui aide à gérer les tâches, à automatiser les e-mails et à stimuler la productivité.

S'inscrire sur ClickUp dès aujourd'hui et simplifiez votre flux de travail en combinant la gestion des e-mails avec l'automatisation des tâches pour booster votre productivité ! 🚀