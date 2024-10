10 meilleurs exemples de logiciels de gestion de la relation client et leurs cas d'utilisation pour 2024

Si trouver un nouveau logiciel de gestion de la relation client figure en haut de votre interminable liste À faire, mettons cette tâche à exécution dès aujourd'hui !

Le CRM (Customer Relationship Management ou gestion de la relation client) est un système qui permet de gérer les communications et les données quotidiennes des prospects, des contacts et des clients existants. Ils permettent aux entreprises de garder une trace des interactions et des préférences des clients, et de fournir un meilleur service à la clientèle.

Et avec le bon logiciel de CRM, les équipes commerciales et marketing sont en mesure de transférer des éléments directement dans un flux de travail CRM **Ils commenceront leur journée en sachant exactement quoi faire et où trouver des emplacements.

Ce n'est pas si, mais quand les entreprises ont besoin d'un système approprié pour que les équipes restent concentrées et productives, vous aurez besoin d'outils spécialisés pour obtenir des résultats. Pour vous aider à choisir le logiciel de CRM qui aura le plus d'impact sur votre équipe, nous avons rassemblé 10 exemples et cas d'utilisation de CRM.

Tableau de comparaison des logiciels de CRM

Voici un aperçu rapide des cas d'utilisation et des structures d'entreprise pour chaque CRM !

tableau de comparaison des CRM affichant les cas d'utilisation et les types d'entreprises | CRM | Cas d'utilisation | Meilleur pour | | ------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ClickUp - CRM mobile et gestion de projet - Indépendants, /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/25755/crm-pour-les-startups/startups/%href/ , petites entreprises, entreprises... - CRM complet | HubSpot | CRM complet | Freelances, startups, petites entreprises, entreprises | Zendesk | Help desk/Ticket CRM | Startups, petites entreprises, entreprises | | Freshworks - Gestion de l'activité commerciale - /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/68224/crm-service-business/Service entreprises/%href/, entreprises - Gestion de l'activité commerciale - /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/68224/crm-service-business/Service entreprises/%href/, entreprises - Gestion de l'activité commerciale - /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/68224/crm-service-business/Service entreprises/%href/, entreprises - Gestion de l'activité commerciale - /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/68224/crm-service-business/Service entreprises/%href/, entreprises - Gestion de l'activité commerciale - | BIGContacts | Gestion des contacts | Indépendants, startups, petites entreprises | | CRM analytique | Entreprises moyennes, entreprises | | ActiveCampaign | Gestion de campagnes | Freelances, startups, petites entreprises, entreprises | /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/65064/alternatives-a-pipedrive/Pipedrive/%href/ | Pipeline de ventes et transactions | Entreprises de taille moyenne, entreprises | | Google Sheets | Google Sheets | CRM sur tableur | Indépendants, /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/69737/crm-saas/SaaS/%href/ | Gestion de la relation client (CRM)

10 meilleurs exemples de logiciels de systèmes de gestion de la relation client en 2024

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/clickup-crm-template.png Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil https://clickup.com/ Essayez ClickUp maintenant /$$cta/

ClickUp facilite l'organisation et le développement de vos relations avec vos clients grâce à des visualisations de données, l'automatisation du marketing et bien d'autres choses encore, le tout en un seul endroit. Et ClickUp n'est pas spécifique à un secteur d'activité ! Les fonctionnalités et les outils sont entièrement personnalisables de sorte que les équipes interfonctionnelles like Marketing , Ingénieurs Assistance, et Finance peuvent s'appuyer sur ClickUp pour gérer leurs tâches et conclure des affaires plus rapidement

Cas d'utilisation de ClickUp : CRM mobile et gestion de projet

Au fur et à mesure que vous développez votre base de données clients et que vous prenez en charge un travail client plus complexe, vous aurez besoin d'un outil de gestion de la relation client sans faille CRM et d'une solution de gestion de projet comme ClickUp pour gérer tous les niveaux d'équipes commerciales et de projets campagnes de marketing .

Les fonctionnalités de ClickUp permettent d'augmenter les efforts en matière d'équipes commerciales et de marketing afin que chacun dispose des informations dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Les résultats ? De meilleures relations entre les équipes et un transfert plus rapide des tâches pour offrir une expérience client coordonnée. Voici d'autres façons de tirer parti de ClickUp :

Personnalisez votre environnement de travail ClickUp pour que les équipes et les représentants commerciaux aient la possibilité d'afficher les données de plusieurs façons

Réduisez le nombre d'onglets et d'applications ouverts avec la fonctionLes intégrations natives et tierces de ClickUp* Éliminez les silos et accélérez la communication en intégrant vos e-mails à ClickUp

Automatisez les processus commerciaux, les rappels, les suivis et autres tâches chronophages

Accédez à ClickUp depuis n'importe quel appareil, que vous soyez au bureau ou en déplacement

Paramétrez Modèles CRM pour les livrables des clients et les équipes commerciales

Construire un modèle de prévision commerciale avec des données historiques

Si vous ne connaissez pas encore ClickUp, commencez par la section Modèle ClickUp CRM pour tester la personnalisation des projets et l'automatisation des équipes commerciales !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image3-4-1400x623.png Modèle CRM par ClickUp /$$img/ gérer vos prospects relations personnalisées et vos équipes commerciales en un seul endroit grâce à ce modèle ClickUp CRM_ Télécharger le modèle CRM

Prix ClickUp

Forfait Free Forever (idéal pour un usage personnel)

(idéal pour un usage personnel) Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois))

Apprendre à faire créer un CRM dans ClickUp pour gérer les relations avec les clients!

2. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/hubspot-crm.png HubSpot crm solutions /$$img/

via HubSpotHubSpot est une solution CRM puissante fournissant des logiciels, des services et de la formation en matière d'inbound marketing et de ventes. Elle propose un large intervalle de logiciels pour aider les entreprises dans leurs efforts de marketing et de vente, notamment HubSpot CRM, HubSpot Marketing et HubSpot Sales. HubSpot dispose également d'un système d'analyse intégré qui fournit aux utilisateurs des informations sur les performances de leurs campagnes de marketing.

Cas d'utilisation de HubSpot : CRM complet

Le plus grand inconvénient de l'utilisation de plusieurs CRM est que votre équipe doit redoubler d'efforts pour maintenir les informations à jour. Avec une plateforme CRM comme HubSpot, vous êtes en mesure de gérer facilement les interactions et les données tout au long du cycle de vie du client sous un même toit.

Le CRM HubSpot peut aider à positionner les équipes commerciales pour améliorer l'engagement des clients, augmenter les ventes et optimiser leurs efforts marketing. Différentes fonctions sont disponibles pour vous aider à gérer vos relations avec les clients. Vous pouvez l'utiliser pour créer une liste de contacts, suivre les interactions avec les clients et envoyer des e-mails automatisés.

Prix de HubSpot

Outils gratuits

Démarrage: À partir de 18 $/mois pour 1 000 contacts marketing

À partir de 18 $/mois pour 1 000 contacts marketing Suite CRM Starter: À partir de 20$/mois pour 1,000 contacts marketing

À partir de 20$/mois pour 1,000 contacts marketing Professionnels:À partir de 800 $/mois pour 2 000 contacts marketing

Bonus: **Les meilleurs outils logiciels de CRM pour Mac

3. Zendesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/zendesk-crm.png Zendesk crm software /$$$img/

via ZendeskZendesk est une plateforme de service client qui aide les entreprises à fournir une assistance à leurs clients. Elle offre une suite d'outils pour aider les entreprises à gérer les interactions avec les clients, notamment un système de billetterie une fonction de discussion et une base de connaissances. Zendesk intègre avec une variété d'autres plateformes logicielles, ce qui permet aux entreprises de fournir facilement une assistance sur tous les canaux.

Cas d'utilisation de Zendesk : Service d'assistance/CRM

A système de help desk est un élément essentiel de toute opération d'assistance client. En utilisant un système d'assistance, les entreprises sont en mesure de suivre et de gérer facilement les demandes d'assistance des clients.

N'importe quel logiciel de billetterie peut être utilisé pour recueillir les commentaires des clients et suivre leurs niveaux de satisfaction, mais Zendesk est la meilleure option car il facilite non seulement les choses pour vos clients, mais aussi pour vos équipes d'assistance internes. Lorsque le partage des informations est fluide et accessible, elles ne sont plus accaparées par le travail mais personnalisent l'expérience des clients.

Prix de Zendesk

Essai gratuit disponible

disponible Équipe d'Assistance: $19 par agent/mois

$19 par agent/mois Assistance Professional: $55 par agent/mois

$55 par agent/mois Assistance Enterprise: $115 par agent/mois

Bonus: **Outils CRM_SaaS !

4. Travaux de fraîcheur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/freshworks-product-example.png Exemples de gestion de la relation client Freshworks /$$$img/

via Freshworks (site en anglais) Freshworks est une suite de logiciels basés sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs relations avec les clients, leurs ventes et leur marketing. Il offre une variété d'outils pour garder une trace des interactions avec les clients et les prospects, y compris un Stratégie CRM un outil de marketing par e-mail et un système de gestion des tâches et des projets.

Cas d'utilisation de Freshworks : Gestion de l'activité commerciale

Le suivi de l'activité commerciale est un élément important d'un écosystème de gestion de la relation client pour augmenter la fidélisation des clients . Le suivi des activités de vente vous permet d'afficher clairement dans quels domaines les objectifs commerciaux sont atteints, dépassés ou non atteints. Avec Freshworks, vous avez plusieurs façons de surveiller les activités commerciales :

Utilisez un échéancier chronologique pour afficher l'engagement de chaque client avec votre entreprise

pour afficher l'engagement de chaque client avec votre entreprise Utiliser des tableaux de bord qui vous donnent un aperçu des performances de votre équipe, y compris les totaux des ventes récentes, les pistes actives et les opportunités ouvertes

qui vous donnent un aperçu des performances de votre équipe, y compris les totaux des ventes récentes, les pistes actives et les opportunités ouvertes Utilisez les indicateurs d'e-mail et de suivi tels que le nombre d'e-mails envoyés, le pourcentage de clients ayant répondu à l'e-mail, les taux de rebond, etc

Prix de Freshworks

Essai gratuit de 21 jours

**Free jusqu'à trois utilisateurs, puis 15 $/mois par utilisateur

Pro: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Enterprise: 69 $/mois par utilisateur

5. Microsoft Dynamics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/microsoft-dynamics.png Exemples de gestion de la relation client Microsoft dynamics /$$img/

via Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics est une gamme d'applications logicielles d'entreprise proposées par Microsoft. Elle couvre les différents aspects d'une entreprise, des finances aux opérations en passant par les ventes et le marketing. Dynamics est conçu pour aider les entreprises à gérer leurs finances, leurs opérations, leurs ventes et leur marketing, ainsi que leur service à la clientèle.

Cas d'utilisation de Microsoft Dynamics : CRM opérationnel

Le CRM opérationnel aide les entreprises dans un large intervalle d'activités telles que le suivi des données clients, l'automatisation des équipes commerciales et la gestion des interactions. Mais à la base, le CRM opérationnel améliore le service à la clientèle en fournissant aux agents des informations sur les clients, y compris les interactions et les commandes passées.

En suivant les interactions et les données des clients dans un logiciel de CRM tel que Microsoft Dynamics, les entreprises comprennent mieux les besoins et les souhaits des clients et la manière de les servir au mieux. Ces informations peuvent également aider les entreprises à identifier les clients à risque et à prendre des étapes pour les fidéliser. Les logiciels de CRM peuvent faciliter ce processus en automatisant de nombreuses tâches liées au suivi et à la gestion des données clients.

Prix de Microsoft Dynamics

Essai gratuit

Équipe commerciale professionnelle: 65 $/mois par utilisateur

65 $/mois par utilisateur Entreprise commerciale: 95 $/mois par utilisateur

95 $/mois par utilisateur Équipe commerciale Premium: $135/mois par utilisateur

$135/mois par utilisateur Microsoft Relations commerciales: $162/mois par utilisateur

$162/mois par utilisateur Microsoft Viva Sales: 40$/mois par utilisateur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/bigcontacts-product-example.png Bigcontacts crm software /$$$img/

via BIGContacts BIGContacts est un système de gestion des contacts basé sur le cloud permettant aux Business de stocker, gérer et partager leurs contacts avec d'autres personnes dans un environnement sécurisé. Avec BIGContacts, les utilisateurs peuvent se connecter plus efficacement avec leurs collègues, clients et partenaires en ayant un accès instantané à toutes leurs informations de contact en un seul endroit. En outre, BIGContacts offre une variété de fonctionnalités telles que le partage de contacts, les rappels d'anniversaire et les filtres personnalisés qui aident les utilisateurs à rester organisés et connectés.

Si vous êtes une petite entreprise ayant besoin d'un système CRM confortable sans les complexités, BIGContacts a été conçu pour répondre à ces besoins.

La gestion des contacts est plus qu'un simple suivi des noms et des adresses e-mail. Il s'agit de créer un système qui vous aide à rester en contact avec vos contacts, qui les organise et qui vous permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Voici quelques actions que vous pouvez entreprendre pour personnaliser votre interface BigContacts :

Utilisez des champs personnalisés pour stocker toute information supplémentaire sur vos prospects et clients importante pour votre entreprise

Trier et afficher les contacts par activité en cours ou à venir, opportunité, dernier contact ou dernière communication

Créez des utilisateurs, des rôles et des permissions pour gérer vos équipes

Affichez les communications par e-mail mises à jour à partir d'un seul endroit

BIG: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur BIGGER: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur BIGGEST: $25/mois par utilisateur

$25/mois par utilisateur ENTERPRISE: Tarification personnalisée

Téléchargement gratuit **Les modèles de vente et de CRM dans ClickUp !

7. Salesforce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/salesforce-1.png Exemple de logiciel de gestion de la relation client Salesforce /$$$img/

via SalesforceSalesforce est une société de logiciels basée sur le cloud qui fournit des solutions de gestion de la relation client et d'autres logiciels d'entreprise. Salesforce aide les entreprises à gérer leurs données clients, leurs interactions et leurs équipes commerciales. Il propose diverses fonctionnalités, notamment la gestion du pipeline de vente, la gestion des contacts, l'automatisation du marketing et l'assistance client.

Cas d'utilisation de Salesforce : CRM analytique Les outils de Salesforce travaillent ensemble pour comprendre vos données de plusieurs façons. La première façon consiste à les utiliser comme source de données. Un CRM contient une multitude de données sur les clients et leurs interactions avec votre entreprise. Ces données peuvent être utilisées pour obtenir des informations sur le comportement, les préférences et les tendances des clients.

La deuxième façon d'utiliser Salesforce à des fins d'analyse est de s'en servir comme outil de rapports. Les rapports générés à partir d'un CRM peuvent vous donner un aperçu des performances de votre entreprise, des campagnes de marketing qui fonctionnent et des domaines sur lesquels vous devez concentrer vos efforts.

Prix de Salesforce

Débutant: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Professionnel: 105 $/mois par utilisateur

105 $/mois par utilisateur Enterprise: 190 $/mois par utilisateur

190 $/mois par utilisateur Unlimited: 355 $/mois par utilisateur

8. ActiveCampaign

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/activecampaign.png Gestion de la relation client ActiveCampaign /$$$img/

via Campagne active ActiveCampaign est une plateforme de marketing par e-mail vous permettant de créer et d'envoyer des newsletters, des messages automatisés et d'autres contenus ciblés. Elle offre également de puissantes fonctionnalités de suivi et de rapports pour mesurer la réussite de vos campagnes et optimiser vos efforts. En outre, ActiveCampaign offre un large intervalle d'intégrations avec d'autres services, ce qui facilite la connexion de vos efforts d'e-mail marketing avec le reste de vos activités marketing.

Cas d'utilisation d'ActiveCampaign : Gestion de campagne

La gestion des campagnes dans un CRM est une tâche importante pour toute organisation. Les campagnes peuvent être utilisées pour cibler des clients ou des groupes de clients spécifiques avec des documents marketing, des offres spéciales ou d'autres communications.

Lorsque vous gérez des campagnes dans un CRM comme ActiveCampaign, vous avez la possibilité de construire chaque étape selon vos préférences :

1. Définir les objectifs de la campagne et de l'entreprise

2. Création d'un forfait étape par étape et des collaborateurs clés pour l'exécution de la campagne

3. Identifier la cible de la campagne et créer des messages ciblés

4. Paramètres de suivi et d'évaluation de la campagne OKR pour s'assurer que les objectifs de la campagne sont atteints

5. Évaluer les résultats de la campagne et apporter les modifications nécessaires pour les campagnes futures

Prix d'ActiveCampaign

Marketing Lite : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Marketing Plus : 49 $/mois (3 utilisateurs)

: 49 $/mois (3 utilisateurs) Marketing Professional : 149 $/mois (5 utilisateurs)

: 149 $/mois (5 utilisateurs) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

9. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/pipedrive-1400x722.png Pipedrive gestion de la relation client /$$$img/

via Pipedrive Pipedrive est un outil de gestion du pipeline de vente qui aide les entreprises à suivre leur cycle commercial et leur progression. C'est une solution basée sur le cloud accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend idéale pour les entreprises ayant une équipe commerciale à distance. Pipedrive offre une variété de fonctionnalités telles que les pipelines personnalisables, les ventes, l'intégration des e-mails et le suivi des activités.

consultez notre guide sur l'utilisation de Pipedrive

il s'agit d'un guide sur l'utilisation de Pipedrive dans le cadre de la vente à distance le logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour la construction /blog?p=56941 le logiciel de gestion de la relation client (CRM) dans le secteur de la construction /%href/**_

!

Pipedrive use case : Pipeline de vente et équipes commerciales

Une équipe commerciale est une représentation visuelle de votre processus de vente. Il vous aide à suivre les opportunités à travers chaque étape du cycle commercial, du prospect au client. Pipedrive facilite la mise en place d'un pipeline personnalisable en trois étapes simples :

1. Créer votre pipeline en ajoutant vos affaires ou en les important automatiquement à partir d'une feuille de calcul ou d'un CRM

2. Suivre la progression à l'aide d'alertes et de rappels automatiques pour garder les affaires sur la bonne voie

3. Automatiser la croissance avec la technologie IA pour vous aider à identifier les opportunités de conclure plus d'équipes commerciales

Prix Pipedrive

Essentiel: $9.90/mois par utilisateur

$9.90/mois par utilisateur Avancé: $19.90/mois par utilisateur

$19.90/mois par utilisateur Professionnel: $39.90/mois par utilisateur

$39.90/mois par utilisateur Power: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Enterprise: $59.90/mois par utilisateur

10. Google Sheets

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/google-sheets-spreadsheet.jpeg Environnements de travail de Google Gestion de la relation client /$$$img/

via Environnement de travail de GoogleGoogle Sheets est un éditeur de feuilles de calcul basé sur le web qui permet de collaborer sur des données fraîches grâce au partage et à la modification en cours. Vous pouvez créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations directement dans votre navigateur, et ils seront automatiquement enregistrés sur votre Google Drive. En tant que partie de l'environnement de travail Google les équipes peuvent accélérer les flux de travail en connectant Sheams à d'autres applications Google pour obtenir une solution personnalisée.

Cas d'utilisation de Google Sheets : Feuille de calcul pour la gestion de la relation client (CRM)

Une feuille de calcul est le moyen le plus familier de suivre les relations avec les clients. Vous pouvez créer un tableau avec le nom du client, ses coordonnées et toutes les notes dont vous disposez à son sujet. Cela vous aidera à garder une trace des communications et de toutes les interactions que vous avez eues avec les clients. En outre, vous pouvez utiliser une feuille de calcul pour créer Des rapports CRM ou suivre les niveaux de stock.

Prix de Google Sheets

Free pourcRM personnel (avec un compte Google)

pourcRM personnel (avec un compte Google) Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

La réalité, c'est que le temps ininterrompu pour se concentrer sur la gestion des clients est difficile à trouver. De plus, les systèmes de CRM hérités obligent souvent les vendeurs à faire des pieds et des mains pour accéder à leurs données.

Lorsque tout, des tâches personnelles à la collaboration d'équipe, se trouve au même endroit, il est facile de trouver ce dont vous avez besoin et d'éviter le travail en double. Avec ClickUp, vous disposerez des outils CRM, des intégrations et de l'assistance nécessaires pour mettre en place des paramètres pour des projets et des affaires prévisibles ou très complexes.

Créez un compte gratuit pour organiser vos données clients et ajouter votre liste de tâches afin de disposer d'une source de données unique dès aujourd'hui ! Essayez ClickUp gratuitement