les 10 meilleurs outils logiciels de gestion visuelle de projet en 2025

Selon les études le cerveau humain peut traiter les informations visuelles 60 000 fois plus vite que le texte. En fait, 90 % des informations que nous recevons ont tendance à être visuelles.

La gestion de projet est une question de maîtrise des données. Les chefs de projet traitent simultanément de multiples ensembles de données et des feuilles de calcul ennuyeuses, et ce n'est qu'une question de temps avant que le cerveau n'arrête d'absorber l'information. C'est exactement la raison pour laquelle vous avez besoin d'un support visuel outils de gestion de projet pour améliorer votre espace de travail.

Ces outils vous permettent d'utiliser des visualisations telles que les cartes heuristiques les cartes mentales, les tableaux blancs, les graphiques et les diagrammes vous permettent d'organiser vos processus et d'atteindre l'efficacité opérationnelle. 😍

Dans ce guide, nous avons rassemblé une liste des 10 meilleurs outils visuels logiciel de gestion de projet outils garantis pour vous aider à affiner votre gestion de projet.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion visuelle de projet ?

Un outil de gestion de projet visuel facilite un environnement riche en données pour une meilleure prise de décision. Il s'appuie sur des infographies pour vous aider à planifier, exécuter et suivre les projets sans provoquer de lassitude à l'égard des données. 🥱

Lorsque vous choisissez la solution idéale, prêtez attention aux aspects suivants :

Conception conviviale : Elle doit avoir une interface intuitive et une conception "glisser-déposer" pour organiser visuellement les tableaux de travail Communication : L'outil doit permettre une communication et une collaboration continues entre les équipes, les chefs de projet et les parties prenantes Rapports et analyses : Les meilleurs outils de gestion visuelle de projet disposent de fonctions de reporting et d'analyse en temps réel qui permettent d'avoir une vue d'ensemble de vos flux de travail Gestion visuelle des tâches : Vous devez disposer de tableaux de bord pour la gestion visuelle des tâches avec des fonctionnalités telles que le suivi de la progression et le codage couleur des tâches pour faciliter la hiérarchisation Visualisation du flux de travail : L'outil doit offrir des calendriers et des échéances, ce qui permet de visualiser le flux de travailles dépendances des tâches pour vous aider à gérerles calendriers des projets et les charges de travail Outils de schématisation, de diagramme et de graphique : Il dispose de tableaux blancs intégrés, d'organigrammes et d'un support média pour faciliter le brainstorming, la planification et la description du processus d'exécution du projet

Les 10 meilleurs outils logiciels de gestion visuelle de projet à utiliser en 2024

Nous avons sélectionné pour vous les 10 meilleurs outils de gestion visuelle de projet ! Que vous travailliez sur un projet unique ou que vous gériez un large portefeuille, nous avons des options à toutes les échelles. Plongez dans leurs critiques ci-dessous. 🤿

1. Cliquez sur

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Utilisez ClickUp, une solution de gestion de projet visuelle tout-en-un, pour gérer plusieurs projets de leur lancement à leur achèvement.

Obtenez une vue à 360° des flux de travail de vos projets avec Tableaux de bord ClickUp . Il s'agit d'un espace hautement personnalisable et évolutif équipé de statuts, tableaux et outils de reporting personnalisés. Vous pouvez ajouter des widgets de tableau de bord pour accéder à des informations spécifiques, telles que le temps de parcours et le temps de travail vitesse du sprint et profitez d'une efficacité maximale !

Améliorez la gestion des ressources et le suivi de la progression avec 15+ Vues ClickUp qui permettent l'utilisation d'un code couleur. Utilisez le style Kanban Vue du tableau pour organiser les tâches sous forme de cartes à glisser-déposer. Vous pouvez également explorer le Diagramme de Gantt les vues Gantt Chart, Timeline et Workload permettent de créer de riches représentations visuelles de la charge de travail chronologie des projets avec les étapes et les dépendances du projet .

Transformez vos tâches les plus importantes en jalons pour créer une représentation visuelle de l'avancement de vos projets

Vous démarrez un tout nouveau projet ? Profitez de l'outil Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp . Son cadre prêt à l'emploi et ses mesures intégrées vous aident à garder le contrôle sur l'état des tâches, l'avancement du projet et les budgets. Le format du modèle, qui peut être consulté d'un coup d'œil, comporte des éléments visuels adéquats pour :

Planifier les tâches

Suivre les délais et les performances du projet

Collaborer avec les coéquipiers

Donnez à vos équipes les moyens d'agir avec Tableaux blancs ClickUp les tableaux blancs ClickUp sont idéaux pour une collaboration interactive à l'aide de graphiques et de diagrammes, note autocollante et d'autres supports. Utiliser Cartes mentales ClickUp pour dessiner des flux de travail logiques et bien connectés et transformer la façon dont vous conceptualisez les tâches !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Évolutifcollaboration visuelle et gestion de projet

plus de 1 000 modèles entièrement personnalisables

Intégration avec plus de 1 000 applications de travail populaires

Tableaux de bord avec plus de 15 vues personnalisables pour une visibilité à 360

Lignes de temps et diagrammes de Ganttdéterminer les chemins critiques Cartes mentales et tableaux blancs

Interface conviviale

Assistant IA natif

Calendriers pour le suivi des étapes et des horaires

Fonctionnalité de chat pour une collaboration transparente au sein de l'équipe

Disponible sur les navigateurs et les appareils mobiles et de bureau

Limites de ClickUp

L'abondance des fonctionnalités rend la courbe d'apprentissage initiale élevée

L'application mobile pourrait bénéficier de plus de fonctionnalités

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (8,000+ reviews)

:4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra:4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Toggl

Via : Toggl Toggl est un outil de suivi du temps très populaire - son produit Toggl Plan est un logiciel de gestion de projet visuel simple avec une interface glisser-déposer. Il intègre des lignes de temps pour gérer les équipes et les calendriers des projets, ainsi que des tableaux Kanban pour la gestion des projets le suivi de l'avancement des tâches .

Les tableaux Kanban de Toggl vous permettent de créer des segments de tâches distincts pour chaque étape du projet. Planifiez et assignez les tâches du projet et suivez les jalons à l'aide d'étiquettes codées par couleur. Déplacez les tâches dans les différentes sections en fonction de leur état : En cours, Terminé, ou À assigner.

Chaque membre de l'équipe peut accéder au projet et s'y impliquer, en observant l'alignement des délais au fur et à mesure que vous ajoutez et mettez à jour des tâches. Grâce à l'optimisation visuelle du flux de travail, vous pouvez éviter les charges de travail inégales ou l'épuisement professionnel au sein de l'équipe. 🔥

Toggl meilleures fonctionnalités

Jalons avec code couleur

Interface conviviale par glisser-déposer

Application mobile disponible

Planification visuelle des tâches

Limites de Toggl

La navigation peut parfois être confuse

Des problèmes de synchronisation peuvent survenir lorsque l'on passe d'un ordinateur de bureau à un smartphone

Prix de Toggl

**Gratuit

Débutant : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Premium : 20$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.6/5 (1,500+ reviews)

:4.6/5 (1,500+ reviews) Capterra:4.7/5 (2,200+ reviews)

3. GanttPro

Via : GanttPRO GanttPRO est une solution visuelle de gestion de projet pour le suivi des tâches, la gestion des dépendances et l'affectation des ressources.

Le logiciel se concentre principalement sur la fourniture d'un faiseur de diagrammes de Gantt exceptionnel pour les chefs de projet . L'outil de création de diagrammes par glisser-déposer vous aide à concevoir des calendriers de projets entiers à partir de zéro. Attribuez des tâches et suivez les progrès de votre équipe simultanément. 🎉

Pour une vue d'ensemble claire de vos projets, tirez parti de la vue Tableau pour représenter visuellement les tâches sous forme de cartes ou de la vue Grille, qui vous permet de voir les informations clés sur les tâches, telles que les priorités, les coûts, les statuts et les durées.

Le logiciel offre également des outils de suivi du temps, d'importation/exportation de documents et de suivi budgétaire.

Les meilleures caractéristiques de GanttPRO

Constructeur de diagramme de Gantt par simple glisser-déposer

Planification automatique des projets

Modèles personnalisables

Planification des ressources et estimation des coûts

Vues multiples pour faciliter la visualisation du projet

Limitations de GanttPRO

Prise en charge limitée des besoins de gestion de projets plus complexes

L'importation de tâches et de fichiers peut s'avérer délicate

Prix de GanttPRO

Basic :à partir de $7.99/mois par utilisateur

:à partir de $7.99/mois par utilisateur Pro : à partir de $12.99/mois par utilisateur

: à partir de $12.99/mois par utilisateur Business :à partir de $19.99/mois par utilisateur

:à partir de $19.99/mois par utilisateur Entreprise:Contacter l'équipe commerciale

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.8/5 (450+ commentaires)

:4.8/5 (450+ commentaires) Capterra:4.8/5 (400+ avis)

4. Notion

Via : NotionNotion est une solution de gestion de projet réputée avec un ensemble complet de fonctionnalités. Créez un flux de travail impeccable en utilisant les outils de connexion visuelle de la plateforme. Grâce à des étiquettes de statut et de priorité pratiques, vous pouvez définir une hiérarchie claire des tâches pour votre équipe.

Vous disposez de tableaux entièrement personnalisables qui vous permettent de construire n'importe quoi, des tâches de base à un système complexe de gestion de projet. Automatisez les tâches répétitives telles que les rapports de bogues et les entrées dans les bases de données et libérez votre temps.

Le logiciel est également livré avec de nombreux modèles pour le marketing, la planification Agile et la conception, vous aidant à présenter visuellement des concepts à votre équipe plus rapidement.

Notion offre plusieurs vues de base de données. Ouvrez la vue Timeline pour obtenir une vue d'ensemble de vos projets, aborder les dépendances et planifier les actions pour respecter les délais. Suivez la progression des tâches grâce à des statuts personnalisés ou ouvrez la vue Calendrier pour surveiller les dates d'échéance.

Notion meilleures caractéristiques

Vues personnalisables avec des documents et des tableaux

Cartes mentales disponibles

Modèles de gestion de projet

IntégréAssistant IA Intégrations d'applications multiples



Limites de Notion

L'application mobile pourrait utiliser plus de widgets

La configuration initiale peut être compliquée

Prix de Notion

**Gratuit

Plus : à partir de 8$/mois par utilisateur

: à partir de 8$/mois par utilisateur Entreprise : à partir de 15$/mois par utilisateur

: à partir de 15$/mois par utilisateur Entreprise : contactez l'équipe de vente

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (4,500+ reviews)

:4.7/5 (4,500+ reviews) Capterra:4.7/5 (1,800+ commentaires)

5. Trello

Via : Trello Trello est un outil simple mais puissant outil de productivité qui donne vie à vos idées grâce à de multiples vues et modèles. 💡

La plateforme propose des Boards, Lists et Cards pour visualiser les flux de travail à n'importe quelle échelle.

Les tableaux permettent d'organiser vos tâches en fonction de statuts tels que À faire, En cours et Terminé. Passez aux Listes si vous souhaitez que vos tâches soient présentées sous la forme d'une liste facile à suivre. Utilisez les cartes pour ajouter des notes et des rappels à vos tâches.

Encouragez la planification de projets en équipe grâce à la vue Tableau de l'espace de travail. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher les cartes des différents tableaux de votre espace de travail dans un format de feuille de calcul, offrant ainsi un affichage compact des flux de travail dispersés. Vous pouvez filtrer et organiser les cartes Trello dans le tableau de l'espace de travail en fonction des listes, des étiquettes, des membres et des dates d'échéance. Trello s'intègre aux meilleurs outils de gestion de projet tels que ClickUp ce qui permet des processus de travail plus fluides.

Les meilleures caractéristiques de Trello

Organise les tâches en tableaux, listes et cartes

S'intègre à de nombreuses applications

Options d'automatisation sans code

Modèles faciles à utiliser pour la conception et la gestion des tâchesprojets de marketing limitations de Trello

Rapports et analyses natifs limités

Pas de diagramme de Gantt intégré ni de gestion des délais

Prix de Trello

Gratuit

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.4/5 (13 000+ commentaires)

:4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra:4.5/5 (22,000+ commentaires)

6. Projet Kissflow

Via : Kissflow Le projet Kissflow offre une touche innovante aux tableaux Kanban déjà visuels en incorporant des catégorisations dans chaque colonne. Cool, non ? ✔️

Gardez une trace des tâches de l'équipe en utilisant les étiquettes En attente, En cours et Terminé. Cela simplifie la mise en page du tableau, en réduisant le besoin de nombreuses colonnes qui ont tendance à lasser les spectateurs.

Avec Kissflow Project, vous pouvez créer des listes de tâches exploitables avec des éléments assignés par priorité pour tous vos coéquipiers. Configurez des rappels automatiques pour les mises à jour afin de vous assurer que vous êtes prêts à livrer à la date prévue. Comme ses concurrents le logiciel est également fourni avec des flux de travail entièrement personnalisables qui ne nécessitent aucun codage. Il est particulièrement utile pour repérer les goulets d'étranglement opérationnels à l'aide d'outils visuels simples.

Les meilleures caractéristiques de Kissflow Project

Visualisation facilitée par les tableaux Kanban

Plateforme sans code

Tâches prioritaires

Interface fluide

Fonctionnalité de création d'applications

Limites du projet Kissflow

Difficulté à gérer des flux de travail très complexes

Impossibilité de convertir des tableaux en PDF de manière native

Prix de Kissflow Project

Basic :à partir de $1500/mois

:à partir de $1500/mois Entreprise:Contacter l'équipe commerciale

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.3/5 (500+ reviews)

:4.3/5 (500+ reviews) Capterra : 3.9/5 (30+ commentaires)

7. Miro

Via : Miro Miro est un plateforme de tableau blanc interactif qui propose une bibliothèque de plus de 2 000 modèles. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour les collaborations visuelles, y compris des cartes, des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban, des organigrammes et des tableaux de recherche.

Prenez le contrôle des présentations d'idées avec le tableau blanc Miro ! Utilisez-le pour faire des remue-méninges ou exprimer des concepts complexes à l'aide de diagrammes, de dessins et de notes autocollantes, ce qui le rend idéal pour la gestion de projets de conception . Ajoutez des images, des GIF, des documents, des feuilles et des PDF pour améliorer l'attrait visuel de vos créations.

Passez en douceur d'un brainstorming créatif à un travail structuré gestion des tâches en convertissant n'importe quelle note adhésive ou zone de texte en une carte de tâches Miro avec des détails cruciaux tels que le destinataire et la date d'échéance.

Facilitez la hiérarchisation des tâches en intégrant les cartes Miro dans un tableau Kanban flexible. Vous pouvez également favoriser la collaboration interdépartementale en créant des cartes de dépendance avec des connecteurs. 🔃

Les meilleures caractéristiques de Miro

Tableaux blancs entièrement personnalisables

Modèles avec divers cas d'utilisation

Prise en charge de divers éléments multimédias tels que les graphiques et les tableaux

Fonctionnalités améliorées de gestion des tâches

Limitations de Miro

Perte de vitesse occasionnelle

Peut avoir des problèmes lors du partage d'écran

Prix du Miro

Gratuit

Débutant : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Entreprise:Contactez l'équipe de vente

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.8/5 (5 000+ commentaires)

:4.8/5 (5 000+ commentaires) Capterra:4.7/5 (1 000+ commentaires)

8. Carte d'entreprise

via Carte des entreprises Créez des tableaux Kanban multicouches avec Businessmap et gardez toutes vos données de travail centralisées. Vous pouvez les mettre à l'échelle horizontalement et verticalement, ce qui donne une nouvelle dimension à la visualisation des flux de travail. 👁️‍🗨️

Utiliser diagrammes des couloirs de navigation pour organiser vos tâches en divisant le tableau en sections avec des lignes horizontales pour une division claire des tâches. Pour une organisation encore plus complexe de votre flux de travail, décomposez les étapes du processus en plusieurs sous-colonnes.

En plus d'offrir une visibilité transparente des tâches, la plateforme permet de prévoir les progrès, les obstacles et les risques. Les fonctionnalités de Businessmap tableaux de bord de projets vous aident à comparer vos objectifs avec l'état d'avancement des travaux ou à visualiser vos données au sein des équipes au moyen de graphiques colorés.

Les meilleures caractéristiques de Businessmap

Tableaux évolutifs horizontalement et verticalement

Tableaux de bord permettant de visualiser les initiatives, les résultats et les objectifsrésumés des performances L'espace de travail en équipe stimule la collaboration ettransparence des projets Prévisions automatiques des projets



Limites de Businessmap

L'interface utilisateur et l'interface graphique doivent être améliorées

L'application mobile n'est pas aussi fonctionnelle que la version de bureau

Prix de Businessmap

Standard : 179 $/mois pour 15 utilisateurs

: 179 $/mois pour 15 utilisateurs Entreprise : Contactez l'équipe de vente

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :3.8/5 (20+ commentaires)

:3.8/5 (20+ commentaires) Capterra:4.8/5 (100+ avis)

9. Carnet de commandes

Via : Archives Backlog combine la gestion de projet et de code, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes de développement de logiciels à la recherche d'un espace de travail moderne et visuellement orienté. Il répond aux besoins spécifiques des gestion de projets d'ingénierie avec des fonctionnalités de suivi des problèmes et des bogues, de soutien au travail à distance et un vaste espace de stockage. 🌌

Backlog dispose des fonctionnalités essentielles que vous attendez d'un produit de gestion de projet visuel, telles que des outils de communication, des mises à jour en temps réel et des diagrammes de Burndown et de Gantt. Visualisez les progrès de votre équipe à chaque étape grâce aux tableaux Kanban modifiables.

Utilisez le contrôle de version pour ajouter des réviseurs et approuver leurs modifications avant la production. Grâce aux référentiels de code intégrés et au partage par glisser-déposer, vous pouvez conserver vos documents de connaissance en un seul endroit.

Backlog meilleures caractéristiques

Suivi des bogues et des problèmes

Dépôts de code intégrés

Tableaux Kanban personnalisables

Diagrammes de Gantt et Burndown disponibles

Limitations du Backlog

De nombreuses fonctionnalités essentielles sont bloquées derrière un mur payant

Options d'intégration limitées

Prix de Backlog

Gratuit

Démarrage : 35 $/mois jusqu'à 35 utilisateurs

: 35 $/mois jusqu'à 35 utilisateurs Standard : 100 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

: 100 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Premium : 175$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et de projets

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.5/5 (100+ commentaires)

:4.5/5 (100+ commentaires) Capterra:4.5/5 (100+ avis)

10. Microsoft Planner

Via : Planificateur Microsoft Microsoft Planner sert de visuel Outil Kanban pour faciliter la collaboration entre les membres d'une équipe et rationaliser la gestion visuelle des tâches . Le logiciel vous permet de visualiser automatiquement l'état des tâches à l'aide de diagrammes à secteurs et à barres, sans aucune configuration supplémentaire.

Suivez chaque étape de l'avancement de votre projet grâce aux tableaux d'état, ou consultez les tableaux des bacs pour voir les bacs à code couleur affichant les tâches qui sont en retard, en bonne voie ou à risque.

Chaque membre de l'équipe a accès au Hub du planificateur pour obtenir une vue d'ensemble claire de toutes les tâches qui lui sont assignées. Ils peuvent également voir leur progression à travers les plans épinglés, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de l'achèvement des tâches et de la progression de la livraison.

Les meilleures caractéristiques de Microsoft Planner

Intégration avec les outils Microsoft, notamment Excel, Word, Teams et PowerPoint

Graphiques personnalisables pour les tâches

Suivi simple des tâches grâce à Planner Hub

Étiquettes à code couleur

Limitations de Microsoft Planner

Pas d'option pour modifier les commentaires des cartes après leur publication

L'outil Planner peut être peu intuitif

Prix de Microsoft Planner

Business Basic : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Business Premium : 22 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.2/5 (150+ commentaires)

:4.2/5 (150+ commentaires) Capterra:4.2/5 (150+ avis)

Rêver, visualiser et réaliser avec le meilleur outil de gestion visuelle de projet

Vous pouvez facilement transformer vos idées visionnaires en un projet réussi en utilisant les meilleurs outils logiciels de gestion visuelle de projet que nous avons présentés.

Vous ne savez pas quelle option choisir ? Essayez ClickUp ! Ses fonctionnalités étendues sont parfaites pour les projets professionnels et créatifs. Tirez parti des graphiques, diagrammes, tableaux Kanban, tableaux blancs et autres outils visuels de la plateforme pour amener votre équipe vers de nouveaux sommets ! 🏆