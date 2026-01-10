Las 10 mejores herramientas de IA para recursos humanos en 2026

Según un estudio de 2021 sobre la adopción de la IA en RR. HH., las ventajas de las herramientas de IA no se limitan al ahorro de tiempo y costes. También desempeñan un rol importante en la eliminación del error humano y los sesgos, lo que puede fomentar el compromiso y la productividad en el lugar de trabajo.

Con las herramientas de IA adecuadas, los equipos de RR. HH. pueden facilitar tareas cotidianas como optimizar la contratación, incorporar a nuevos empleados y reforzar el compromiso de los empleados. Esto deja más tiempo para centrarse en tareas estratégicas y de gran valor.

En este artículo, analizaremos las 10 mejores herramientas de IA para RR. HH. disponibles, explorando sus capacidades y ventajas en detalle. ¡Echa un vistazo a nuestras breves reseñas para descubrir el software ideal que potenciará tu departamento de RR. HH.!

Las herramientas de IA para RR. HH. ayudan a los equipos a aprovechar la inteligencia artificial para facilitar diversas tareas relacionadas con el personal. La inteligencia artificial se creó inicialmente para agilizar las tareas administrativas que consumen gran parte de tu tiempo, como el mantenimiento de los datos de los empleados. En los últimos años, las herramientas de IA se han perfeccionado para asumir una amplia gama de tareas y desarrollar perspectivas complejas.

Verás que estas herramientas utilizan marcos conceptuales, como estudios de comportamiento y respuestas lingüísticas, para remodelar los procesos cognitivos de RR. HH., como redactar descripciones de puestos o resumir evaluaciones de rendimiento.

Cómo utilizan los departamentos de RR. HH. las soluciones de IA

Estos son los seis principales casos de uso de diferentes sistemas de IA para equipos de RR. HH.:

Sistema de seguimiento de candidatos: Esta tecnología puede ayudar a atraer al talento adecuado al proporcionar soporte para las diferentes fases del ciclo de contratación. Entre sus posibles aplicaciones se incluyen la redacción de ofertas de empleo atractivas y la clasificación inteligente de currículos. Incorporación y salida de empleados: Mantén una experiencia positiva para los empleados durante su incorporación y salida de la organización con recursos como listas de control generadas automáticamente Reducción de sesgos: Ayuda a eliminar factores de sesgo como la edad, el género, la raza y la religión de la forma en que te comunicas con los candidatos y los empleados, lo que a su vez refuerza el atractivo de tu marca Rendimiento y compromiso de los empleados: Integra herramientas de análisis predictivo en tu esfuerzo por mejorar el rendimiento y el compromiso para reducir la tasa de rotación de personal Automatización de tareas: Automatiza tareas como el análisis de currículos, Automatiza tareas como el análisis de currículos, la redacción de correos electrónicos internos y la recopilación de datos para reducir la carga de trabajo administrativa Gestión colaborativa de agendas : ayuda a reservar las franjas horarias ideales para reuniones mediante el procesamiento inteligente de las agendas individuales

Echa un vistazo a nuestra lista de las mejores herramientas de RR. HH. con IA disponibles en el mercado. Desde la automatización de tareas rutinarias hasta el análisis en profundidad de los datos, ofrecen una amplia gama de funciones para mejorar la gestión de los empleados en toda la organización.

Visualiza fácilmente con las vistas de ClickUp Echa un vistazo a las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar tu flujo de trabajo según tus necesidades

ClickUp es una plataforma y solución de productividad para profesionales de RR. HH. que buscan automatizar tareas tediosas, involucrar a los empleados y estructurar sus múltiples flujos de trabajo.

Aprovecha ClickUp AI, un asistente de IA integrado nativo de la plataforma, para simplificar tu esfuerzo en comunicación. La herramienta de IA te ayuda a utilizar indicaciones específicas para cada rol integradas para analizar datos, generar informes y recomendar posibles soluciones.

¡A los responsables de RR. HH. les encanta que ClickUp AI pueda cambiar automáticamente el tono de los mensajes y las instrucciones en función de con quién se estén comunicando!

Utiliza las herramientas de IA de ClickUp AI para encontrar indicaciones específicas para cada rol y listas para usar

Utiliza el asistente de IA en todas las fases de tu flujo de trabajo de RR. HH.. Por ejemplo, puede ayudarte a generar:

Descripciones de puestos

Materiales de incorporación y contenidos formativos

Manuales para empleados

Guías para la evaluación del rendimiento

Resúmenes de tareas

Con ClickUp Docs, puedes almacenar todo tu conocimiento de RR. HH. en un solo lugar y gestionar los controles de acceso. Vincula documentos a flujos de trabajo, visualiza las tareas del equipo, planifica eventos internos y obtén información útil para la gestión del rendimiento en el intuitivo panel de control de la plataforma.

No olvides utilizar las automatizaciones preconfiguradas de ClickUp para optimizar tareas repetitivas de RR. HH., como enviar notificaciones de aceptación de puestos a los responsables de contratación o encuestas de compromiso de los empleados a los compañeros de equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Su amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios

No todas las vistas están disponibles en la app móvil... todavía

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

2. JuiceBox

JuiceBox es un software de inteligencia empresarial que aprovecha la IA para establecer un proceso de toma de decisiones basado en datos. Los creadores de la plataforma pretenden facilitar la visualización de datos a usuarios que quizá no tengan demasiados conocimientos tecnológicos.

Con JuiceBox, tu equipo de RR. HH. puede automatizar el proceso de recopilación de datos de múltiples hojas de cálculo, como registros de empleados, evaluaciones de rendimiento y resultados de encuestas. La IA propia de la plataforma transforma conjuntos de datos complejos en historias y reportes contextuales.

Estos datos, generados mediante el procesamiento del lenguaje natural, pueden revelar tendencias y patrones en el rendimiento, el compromiso y la satisfacción del personal, lo que a su vez influye en tus prácticas de RR. HH.

En función del paquete diseñado para ti, JuiceBox puede incluir varias funciones integradas para la supervisión de KPI, fichas de evaluación de empleados, análisis comparativo e importación y exportación de datos.

Las mejores funciones de JuiceBox

Historias de datos coherentes para información desorganizada

Información predictiva para orientar el proceso de gestión del talento

Automatización de tareas rutinarias para eliminar las tareas repetitivas

Herramientas de generación de informes basadas en IA

Limitaciones de JuiceBox

Encontrar métricas relevantes para una situación concreta puede resultar confuso

Integraciones limitadas y funcionalidades avanzadas

Precios de JuiceBox

Disponible previa consulta con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de JuiceBox

G2: 4,5/5 (menos de 5 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 opiniones)

3. Workable

Workable ofrece un completo conjunto de herramientas para ayudar a los reclutadores. Gracias a su interfaz intuitiva y a sus funciones basadas en IA, podrás optimizar tu proceso de selección para la búsqueda de candidatos.

La plataforma cuenta con un completo conjunto de tecnologías de automatización del reclutamiento. Publica tus ofertas de empleo en más de 200 portales de empleo, encuentra perfiles de candidatos que se ajusten a tu descripción y contrata sin sesgos. Añade automatización a cada fase del proceso de reclutamiento, incluyendo:

Organización de entrevistas

Asignación de pruebas

Envío de correos electrónicos de rechazo

Programación de llamadas telefónicas

Una de las funciones de IA más destacadas de Workable es la selección automatizada de candidatos. La IA puede predecir el rendimiento de los candidatos mediante el análisis de sus currículos y cualificaciones, lo que agiliza considerablemente el proceso de evaluación. Prueba la función de programación inteligente para coordinar la disponibilidad de los candidatos y los entrevistadores.

Las mejores funciones de Workable

Selección automatizada de candidatos

Encuentra a los candidatos pasivos más adecuados con la IA

Optimización de la diversidad y la inclusión

Análisis en tiempo real

Tiene compatibilidad con modelos de contratación predictiva

Limitaciones prácticas

La plataforma puede ser lenta y presentar errores en ocasiones

Las funciones de búsqueda y filtrado de candidatos podrían mejorarse

Precios de Workable

Starter: 149 $ al mes para hasta 50 empleados

Estándar: desde 299 $ al mes

Premier: desde 599 $ al mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Workable

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 430 opiniones)

4. Toptal

Toptal es una excelente plataforma de contratación y trabajo autónomo de nuestra lista. La herramienta es ideal para cazatalentos que buscan autónomos de todo el mundo, principalmente en los siguientes campos:

Desarrollo de software Finanzas Diseño e interfaz de usuario Gestión de productos Gestión de proyectos

También ofrece funciones de mapeo de competencias y de evaluación comparativa del rendimiento que proporcionan una visión más profunda de los equipos actuales y ayudan a las organizaciones a tomar decisiones acertadas en materia de personal.

La mayoría de los autónomos de Toptal son proveedores que prestan sus servicios de forma remota, pero puedes solicitar que estén disponibles in situ durante un periodo concreto.

Las mejores funciones de Toptal

Emparejamiento automatizado de puestos de trabajo

Análisis predictivo para identificar carencias de competencias

Seguimiento del rendimiento y el compromiso

Periodo de prueba de dos semanas para cada contrato

Limitaciones de Toptal

La interfaz de usuario podría mejorarse

Algunos usuarios no están satisfechos con el modelo de precios basado en comisiones

Precios de Toptal

Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Toptal

G2: 4,7/5 (más de 250 opiniones)

Trustpilot: 4,8/5 (más de 1600 opiniones)

5. Zoho Recruit

Zoho Recruit es una herramienta de selección de personal basada en IA, innovadora y escalable, que incluye funciones tanto de ATS como de gestión de relaciones con los candidatos (CRM) para tu equipo de RR. HH. o agencia de selección de personal. Al igual que muchas otras plataformas de nuestra lista, esta herramienta utiliza el análisis predictivo para optimizar tu proceso de contratación.

La plataforma ofrece optimización de las ofertas de empleo y selección automatizada de currículos para reducir el trabajo manual durante el proceso de contratación. Puede analizar automáticamente los currículos y extraer información clave, como habilidades, experiencia y formación. Utiliza la función de búsqueda por radio para encontrar candidatos dentro de un área geográfica específica o un código postal.

Zia, el asistente de IA y chatbot de la plataforma, actúa como intermediario entre usted y los candidatos que busca, mejorando la experiencia general de selección de personal. Sus avanzados algoritmos de aprendizaje automático identifican patrones ocultos en los datos recopilados para realizar una previsión precisa y en tiempo real de cuáles son los candidatos más adecuados.

Las mejores funciones de Zoho Recruit

Publicación automatizada de ofertas de empleo en más de 100 tableros de empleo

Reducción del tiempo de contratación

El chatbot Zia mantiene a los candidatos informados

Herramientas de automatización integradas para recordatorios, reuniones, etc.

El análisis de talento configurable proporciona información en tiempo real sobre los patrones de contratación

Herramientas de aprendizaje automático para la previsión

Limitaciones de Zoho Recruit

Soporte técnico limitado

La experiencia del usuario tiene margen de mejora

Precios de Zoho Recruit

Free Forever

Tarifa estándar: 25 $ al mes

Profesional: 50 $ al mes

Corporación: 75 $ al mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 850 opiniones)

📮ClickUp Insight: El 33 % de nuestros encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de la IA que más les interesa. Por ejemplo, es posible que los trabajadores sin conocimientos técnicos quieran aprender a crear fragmentos de código para una página web utilizando una herramienta de IA. En estos casos, cuanta más información contextual tenga la IA sobre tu trabajo, mejores serán sus respuestas. Como aplicación integral para el trabajo, la IA de ClickUp destaca en este aspecto. Sabe en qué proyecto estás trabajando y puede recomendarte pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

6. Fetcher

Fetcher es una herramienta integral de búsqueda de talento cuya búsqueda escalable basada en IA automatiza el proceso de selección y captación. Podrás ver diferentes conjuntos de datos en cada búsqueda, lo que te ayudará a acceder a una reserva de talento diversa.

Puedes acceder a las direcciones de correo electrónico verificadas de los posibles candidatos. Mide sus tasas de respuesta con métricas como las tasas de apertura, de respuesta y de interés.

Las evaluaciones de rendimiento automatizadas de Fetcher liberan a los responsables de RR. HH. de la laboriosa supervisión manual y la programación de tareas. Cabe destacar que estas evaluaciones son ideales para proporcionar feedback a los empleados y ayudarles a perfeccionar sus estrategias de rendimiento.

Las mejores funciones de Fetcher

Búsqueda automatizada de talento

Optimización del talento basada en la IA para comparar los perfiles de los empleados con los de sus compañeros

Evaluaciones de rendimiento automatizadas a intervalos personalizables

Seguimiento centralizado de los KPI, los objetivos y mucho más

Ciclos de retroalimentación colaborativos en equipo

Limitaciones de Fetcher

Las bases de datos de candidatos de calidad suelen requerir una alimentación intensiva de datos

El software y las integraciones pueden fallar en ocasiones

Precios de Fetcher

Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Fetcher

G2: 4,7/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

7. TribalBase

Los equipos que utilizan Slack para comunicarse saben lo caótico que puede llegar a ser, con múltiples canales compartidos, hilos de conversación, mensajes directos y mensajes de bots inundando una jornada laboral normal. La situación puede resultar casi angustiante para los responsables de RR. HH., que se esfuerzan por seguir el ritmo del metafórico «flujo de conciencia» de Slack.

Ahí es donde TribalBase puede ser la solución. Su asistente de Slack, potenciado por IA, recopila las conversaciones de tu equipo y las convierte en un repositorio de conocimientos. La base de datos está indexada y permite realizar búsquedas; en definitiva, ¡es un Google para Slack!

Por ejemplo, quizá recuerdes vagamente que Dina, del departamento de selección de personal, mencionó algo sobre enviar guías de incorporación a los nuevos empleados. Solo tienes que preguntarle al bot de TribalBase: ¿Hemos enviado las guías de incorporación a los nuevos empleados? ¡Obtendrás una respuesta al instante!

La herramienta se centra en la privacidad. Tú seleccionas qué conversaciones quieres indexar, y de forma predeterminada excluye los mensajes directos y los canales privados.

Las mejores funciones de TribalBase

Convierte los mensajes de Slack en una fuente de información

Datos con índice y consultables para agilizar los procesos

Permite explorar el historial a través de preguntas

Resumir las conversaciones

Limitaciones de TribalBase

Por ahora solo tiene compatibilidad con Slack

Tiene un límite de usuarios

Precios de TribalBase

Versión de prueba gratuita

Startup: 29 $ al mes

Corporación: 299 $ al mes

Valoraciones y reseñas de TribalBase

Aún no hay valoraciones disponibles

8. Effy

Pasarse todo el día redactando elaboradas evaluaciones de rendimiento o formularios de feedback de 360 grados para los empleados acaba pasando factura a tu resistencia mental. ¡Con Effy IA, puedes gestionar cualquier trabajo de evaluación en cuestión de minutos! ⏱️

La plataforma ofrece análisis basados en IA para generar información valiosa y evaluaciones de rendimiento. Effy te proporciona 20 cuestionarios elaborados científicamente para cuatro tipos de evaluaciones:

Revisión del responsable Revisión por pares Autoevaluación Evaluación ascendente

La plataforma se integra con Slack y MS Teams para que los empleados puedan acceder fácilmente a los comentarios. Effy también ayuda con las tareas relacionadas con el compromiso de los empleados, como organizar reuniones individuales con la opción de enviar invitaciones automáticamente a los nuevos miembros del equipo.

Las mejores funciones de Effy

Herramientas de soporte para la evaluación del rendimiento

Resumen de la reseña generado por IA a partir de las respuestas

Múltiples cuestionarios de evaluación

Estructura del menú de navegación personalizada según el rol

Pegatinas de Memoji y avatares de animales geniales

Limitaciones de Effy

Funciones analíticas integradas limitadas

No se integra con Google Calendar

Precios de Effy

Gratis para hasta cinco reseñas

Pro: 540 $ al año por hasta 30 evaluaciones

Enterprise: Ponte en contacto con el servicio de soporte

Valoraciones y reseñas de Effy

G2: 4,9/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 20 opiniones)

9. Recrooit

Recrooit es una herramienta de RR. HH. basada en IA que ayuda a los equipos a eliminar todo tipo de obstáculos de los procesos de selección. La plataforma te permite crear tu propio tablero de requisitos de empleo sin necesidad de tener conocimientos previos de código.

Aprovecha el generador de descripciones de puestos de trabajo con IA de Recrooit para crear descripciones precisas con el título del puesto, la información de la empresa y las palabras clave adecuadas. ¡Todo lo que tienes que hacer es rellenar la plantilla proporcionada con los datos esenciales y la IA creará un anuncio de vacante de aspecto profesional, claro y completo en un abrir y cerrar de ojos!

Publica ofertas de empleo en tu panel con unos pocos clics. Puedes compartir el ID de la oferta en tus cuentas de redes sociales para atraer talento de tu red de contactos.

También puedes trabajar como reclutador autónomo con Recrooit. ¡Recomienda puestos de trabajo a tus amigos y compañeros y cobra tu «bounty» a través de PayPal o transferencia bancaria!

Las mejores funciones de Recrooit

Generador de descripciones de puestos de trabajo basado en IA

Permite el uso compartido de ofertas de empleo en redes sociales

Soporte para reclutadores autónomos

Limitaciones de Recrooit

La capacidad de respuesta en teléfonos y tabletas podría ser mejor

Métodos de pago con límites

Precios de Recrooit

Básico: 99 $ al mes

Además: 249 $ al mes

Business: 589 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Recrooit

G2: 5/5 (Menos de 5 reseñas)

10. Textio

Textio es una plataforma de redacción aumentada que ayuda a los profesionales de RR. HH. a optimizar y mejorar las ofertas de empleo. Su sofisticada tecnología de análisis proporciona información en tiempo real al identificar diferencias de tono en la descripción del puesto y sugerir un lenguaje neutro en cuanto al género para ampliar la audiencia de la publicación.

Textio se centra en facilitar un proceso de selección inclusivo. A los reclutadores les encanta estar al tanto de la puntuación de Textio para saber cuán diversa es su cartera de candidatos. La herramienta integrada «Bias Interruption» detecta si tu anuncio resulta poco atractivo para un grupo específico, como los solicitantes de empleo mayores de 40 años o los candidatos con discapacidad.

Las rigurosas medidas de seguridad de la IA de Textio pueden ayudarte a evitar el uso involuntario de palabras desencadenantes, ya que las marca en naranja.

Por ejemplo, si en tu oferta de empleo utilizas la palabra «tribu», la herramienta puede señalar que puede resultar despectiva para las comunidades indígenas y sugerirte que elijas una alternativa más versátil en función del contexto.

Las mejores funciones de Textio

Soporte mejorado para la redacción de ofertas de empleo

Detecta palabras sesgadas o inapropiadas

Análisis de IA para supervisar la inclusividad en la contratación

Amplia gama de extensiones e integraciones

Limitaciones de Textio

Soporte al cliente limitado

Relativamente cara por su conjunto de funciones en comparación con otras herramientas de IA

Precios de Textio

Disponible al solicitar una demostración

Valoraciones y reseñas de Textio

G2: 4,2/5 (más de 15 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Sé testigo del gran encuentro entre RR. HH. y la IA

Como hemos visto, la IA está dejando una huella indeleble en varios procesos de RR. HH. Y las herramientas de IA para RR. HH. están pensadas para facilitar las tareas cotidianas que nos quitan tiempo y energía mental, liberándonos para dedicarnos a lo que realmente importa.

¡Prueba una o varias de nuestras soluciones basadas en IA y alivia la carga de trabajo de tus responsables de RR. HH.! Y si necesitas una plataforma integral que integre el poder de la IA en todo un abanico de tareas de RR. HH., ¡crea hoy mismo un entorno de trabajo gratuito en ClickUp!