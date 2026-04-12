10 plantillas de evaluación comparativa del rendimiento de indicaciones en ClickUp

Has dedicado horas a diseñar la indicación «perfecta». Tienes la visión, el modelo y el potencial para lograr un enorme aumento de la productividad. Pero un pequeño ajuste hace que tu resultado se descarrile. Sin una forma estándar de evaluar los resultados, no puedes saber si tu IA realmente está mejorando o simplemente cambiando.

De hecho, según el informe Prompting Science Report de Wharton, el simple hecho de reformular una indicación puede modificar el rendimiento en hasta 60 puntos porcentuales.

Esta guía te muestra las mejores plantillas de evaluación del rendimiento de prompts en ClickUp. Son tus planos repetibles para puntuar resultados, realizar el seguimiento de cada iteración y, finalmente, conectar tus datos de evaluación con el trabajo de tu entorno de trabajo. ✨

Plantillas de referencia de rendimiento de indicaciones de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica general de las plantillas de evaluación del rendimiento de las indicaciones que se tratan en esta guía y la parte del flujo de trabajo de evaluación que cada una de ellas cubre 👇

🧠 Dato curioso: El término «benchmark» no surgió en los equipos de software o de producto. Originalmente se refería al punto de referencia de un topógrafo en el siglo XIX, mucho antes de que se convirtiera en el estándar para medir todo, desde experimentos en sitios web hasta el rendimiento de las indicaciones.

¿Qué es una plantilla de referencia de rendimiento?

Una plantilla de evaluación comparativa del rendimiento de las indicaciones es un marco para evaluar, comparar y puntuar los resultados de las indicaciones de IA. Se utiliza para medir si una indicación de IA funciona realmente o si, sin que nos demos cuenta, empeora con cada actualización del modelo.

Piensa en ello como una configuración de experimento estandarizada:

Define lo que estás probando

Cómo mides el éxito

Qué entradas estás ejecutando

Cómo estás registrando los resultados

👀 ¿Sabías que...? Uno de los experimentos más famosos de la estadística comenzó con un debate sobre si se debía verter primero la leche o el té. Ronald Fisher convirtió ese pequeño desacuerdo en una prueba formal con tazas aleatorias, y se convirtió en una de las historias clásicas que subyacen al diseño experimental moderno.

¿Qué hace que una plantilla de evaluación del rendimiento de indicaciones sea buena?

Una buena plantilla de prompts debe cumplir bien con funciones específicas; de lo contrario, acabará acumulando polvo tras el primer sprint:

Criterios de evaluación estandarizados: Define aspectos como la precisión, la relevancia, el tono y la tasa de alucinaciones antes de que nadie comience a realizar las pruebas. Sin Define aspectos como la precisión, la relevancia, el tono y la tasa de alucinaciones antes de que nadie comience a realizar las pruebas. Sin rúbricas predefinidas , cada revisor realiza una valoración diferente y los resultados son incomparables.

Seguimiento de versiones: Cada ejecución de la prueba de rendimiento debe vincularse a una versión específica de la indicación, un modelo y un conjunto de parámetros, para que puedas rastrear qué ha cambiado y por qué.

Puntuación tanto numérica como cualitativa: una respuesta objetivamente correcta puede sonar robótica. Las mejores plantillas combinan valoraciones numéricas con notas escritas estructuradas, una al lado de la otra.

Estructura lista para la comparación: Deberías poder colocar dos versiones de indicaciones una al lado de la otra y ver las diferencias al instante.

Resultado útil: Una comparativa que termina con «puntuación: 7/10» está incompleta. Los evaluadores deben anotar por qué se ha obtenido esa puntuación y qué hay que cambiar a continuación.

Conectado al trabajo: Los resultados de las comparativas en un silo pierden contexto rápidamente. La plantilla funciona mejor cuando está enlazada a las tareas y los flujos de trabajo donde realmente se desarrolla el prompt.

📮Perspectiva de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

📮Perspectiva de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

10 plantillas de evaluación comparativa del rendimiento de las instrucciones para tu equipo

Cada una de las plantillas que se muestran a continuación aborda un aspecto diferente de la evaluación comparativa del rendimiento de las indicaciones, desde casos de prueba detallados hasta la elaboración de informes estratégicos. Algunas están diseñadas específicamente para la evaluación comparativa; otras son marcos adaptables que los equipos de ingeniería pueden reutilizar para flujos de trabajo de evaluación.

Echemos un vistazo:

1. Plantilla de análisis comparativo de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de análisis comparativo de ClickUp para realizar evaluaciones comparativas estructuradas del rendimiento de las indicaciones.

Evaluar el rendimiento de las indicaciones suele convertirse en un caos subjetivo sin una referencia fija para la comparación. Si solo te limitas a leer los resultados, nunca sabrás realmente qué ajuste en la lógica corrigió una alucinación o mejoró una respuesta.

La plantilla de análisis comparativo de ClickUp™ funciona como un laboratorio de evaluación visual en una pizarra de ClickUp. Te permite trazar variantes de indicaciones, rúbricas de puntuación y resultados de modelos en un único lienzo infinito, para que puedas detectar patrones en la lógica del modelo que una vista Lista estándar ocultaría.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

✅ Ideal para: Investigadores de IA e ingenieros de indicaciones que coordinan rigurosas pruebas A/B en múltiples variantes de modelos, lógica de producción y casos de uso de datos confidenciales.

⚡️ ¿Quieres más plantillas de análisis comparativo entre las que elegir? Hemos recopilado una lista para ti aquí: Plantillas gratuitas de análisis comparativo para equipos

2. Plantilla de plan y resultados de experimentos de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Realiza un seguimiento de las pruebas de prompts y de los resultados de las comparativas con la plantilla «Plan y resultados del experimento» de ClickUp

¿Cómo se evalúa un prompt sin difuminar las condiciones que subyacen a su rendimiento? La plantilla «Plan de experimentación y resultados» de ClickUp aporta rigor metodológico al ejercicio. En esta plantilla, cada prueba de prompt comienza con una hipótesis formulada, una configuración de prueba y un registro de los cambios que se han producido entre ejecuciones.

A medida que se obtienen los resultados, la plantilla convierte las observaciones dispersas en un registro de pruebas. Las variantes de las indicaciones, los criterios de referencia y las notas sobre los resultados permanecen vinculados al mismo flujo de trabajo, lo que ofrece a tu equipo una visión más clara del rendimiento.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Estandarice el envío de pruebas de rendimiento: utilice utilice ClickUp Formularios para recopilar cada variante de indicación, objetivo de prueba, rúbrica y escenario extremo en un flujo de recepción coherente antes de que comience la evaluación

Convierte cada ejecución de una solicitud en un trabajo responsable: utiliza utiliza las tareas de ClickUp para asignar propietarios, establecer fases de revisión, realizar el seguimiento de las dependencias y mantener cada ciclo de evaluación avanzando a través de una ruta de ejecución visible

Conserva la lógica detrás de cada resultado: Captura la hipótesis, las condiciones de prueba y las observaciones finales en un único registro de experimento

✅ Ideal para: Responsables de contenido o de soporte que deseen crear una biblioteca de indicaciones más fiable para su uso en producción.

👀 ¿Sabías que...? Dado que se prevé que el 40 % de las aplicaciones empresariales funcionen con agentes de IA a finales de este año, nuestro equipo de ClickUp ya ha trasladado todo nuestro sistema de contenidos a Super Agents. Estos compañeros de equipo autónomos se encargan de todo el proceso de redacción, distribución y publicación, lo que nos permite centrarnos exclusivamente en la estrategia de alto nivel. Mira a continuación cómo funcionan en nuestro entorno de trabajo:

3. Plantilla de gestión de pruebas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de gestión de pruebas de ClickUp para realizar el seguimiento de los casos de prueba de indicaciones, los estados y las personas asignadas.

La ampliación de una biblioteca de indicaciones suele fracasar porque nadie sabe qué pruebas se han completado realmente. Si estás haciendo un seguimiento manual de los estados «aprobado» o «fallido» en un documento aleatorio, es probable que estés perdiendo días en pruebas redundantes y bucles de comunicación.

La plantilla de gestión de pruebas de ClickUp proporciona una capa de coordinación de alto nivel para tus conjuntos de pruebas. Convierte los pares dispersos de indicaciones e entradas en un proceso controlado, en el que cada caso de prueba tiene un propietario claro y un estado actualizado, lo que mantiene tu calendario de implementación según lo previsto.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Supervisa el estado de la ejecución: utiliza utiliza estados personalizados de ClickUp como «Necesita volver a probarse» o «Aprobado» para seguir el progreso de tu conjunto de pruebas de rendimiento de un vistazo

Sincroniza los ciclos de iteración: configura configura las automatizaciones de ClickUp para que marquen casos de prueba específicos para una nueva ejecución cada vez que se modifique la lógica central de las indicaciones.

Descentraliza el trabajo de evaluación: asigna lotes de pruebas a diferentes miembros del equipo para eliminar cuellos de botella y reducir el sesgo de los evaluadores humanos.

✅ Ideal para: responsables de control de calidad y directores de operaciones de prompts que coordinan conjuntos de pruebas de gran volumen en múltiples versiones de modelos y flujos de trabajo técnicos.

💡 Consejo de experto: ¿Necesitas respuestas rápidas? Usa ClickUp Brain. Puede extraer notas de pruebas, casos fallidos, indicaciones y el contexto de la última ejecución de tu entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas. De esta forma, podrás ver qué ocurrió antes de ejecutar la siguiente evaluación. Revisa el historial de pruebas y vuelve a ejecutar el contexto más rápido con ClickUp Brain

4. Plantilla de casos de prueba de ClickUp

Los fallos atómicos en la lógica de tus indicaciones son casi imposibles de solucionar si quedan ocultos en una actualización de estado genérica. Necesitas ver exactamente dónde el modelo ha cometido un error o ha ignorado una restricción específica sin tener que revisar durante horas el historial de chat manualmente.

La plantilla de casos de prueba de ClickUp funciona como una capa de documentación detallada para su conjunto de pruebas. Descompone cada combinación de indicación e entrada en una tarea atómica, lo que obliga a realizar una comparación directa entre los resultados esperados y el resultado real del modelo.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Estandarice los registros de auditoría: registre las variables de entrada, los resultados esperados y las notas de diferencias en campos estructurados para eliminar la interpretación subjetiva durante las revisiones

Clasifica los resultados al instante: marca cada marca cada caso de prueba con indicadores binarios de aprobado/suspenso para diferenciar los fallos lógicos inmediatos de los problemas de formato menores.

Crea vínculos rastreables: conecta casos de prueba individuales con tareas principales mediante conecta casos de prueba individuales con tareas principales mediante las relaciones entre tareas de ClickUp para ver exactamente cómo los fallos en casos extremos afectan a tus puntuaciones de referencia agregadas

✅ Ideal para: Analistas de control de calidad e ingenieros jefe de indicaciones que gestionan pruebas de regresión para aplicaciones de IA de alto riesgo o flujos de trabajo sensibles orientados al cliente.

🔮 ¿Has encontrado un error que vale la pena corregir? Utiliza el agente de reproducción de errores de ClickUp. Ayuda a convertir un caso de prueba fallido en pasos de reproducción claros, para que el equipo de ingeniería pueda depurarlo más rápido. Esto resulta especialmente útil cuando una indicación solo falla bajo entradas o condiciones específicas. Convierte los casos de prueba fallidos en pasos de reproducción con el agente Bug Reproduction Replicator de ClickUp

📚 Lee también: Plantillas de flujo de trabajo para indicaciones de IA

5. Plantilla de informe de rendimiento de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Resumir los resultados de las comparativas y modela los riesgos con la plantilla de informe de rendimiento de ClickUp™.

Los interesados rara vez tienen la paciencia necesaria para revisar minuciosamente los registros de pruebas sin procesar o las hojas de puntuación técnica. Cuando finaliza una ronda de pruebas comparativas, normalmente te queda la tarea manual de traducir esos números en una explicación que justifique tu próxima implementación.

La plantilla de informe de rendimiento de ClickUp™ sirve como puente de comunicación definitivo para tus operaciones de IA. Organiza tus hallazgos en un documento resumen de alto nivel que destaca las mejoras del modelo y los riesgos de regresión.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Secciones de resumen: Áreas preestructuradas para los hallazgos clave, los elementos con mejor y peor rendimiento, y los siguientes pasos recomendados

Visualización de datos en tiempo real : extrae datos en tiempo real de las tareas de referencia y llévalos a los paneles de ClickUp , una representación visual de alto nivel de los datos de tu entorno de trabajo que se actualiza a medida que se completan las evaluaciones.

Simplifica la revisión de datos: aplica gráficos e indicadores de estado para que los equipos sin conocimientos técnicos puedan analizar fácilmente las tendencias de las comparativas.

✅ Ideal para: gestores de programas de IA y responsables técnicos de producto que deben presentar la fiabilidad de los modelos y el estado de preparación de las versiones ante la dirección ejecutiva.

6. Plantilla de informe de actividad de ClickUp™

Consigue una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de las evaluaciones completadas y del trabajo pendiente con la plantilla de informe de actividad de ClickUp™.

Una rutina de evaluación comparativa solo es útil si tu equipo la sigue realmente. Cuando se acumulan las tareas de prueba, es fácil saltarse los pasos de documentación que mantienen tu registro de auditoría.

La plantilla de informe de actividad de ClickUp™ actúa como el corazón operativo de tu ciclo de pruebas. Realiza el seguimiento de las evaluaciones que se han entregado y de las que aún están en cola. Esta visibilidad ayuda a mantener todo tu proceso de gobernanza dentro de los plazos previstos.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Registro de actividades: captura automática de actualizaciones de tareas, cambios de estado y captura automática de actualizaciones de tareas, cambios de estado y comentarios de ClickUp vinculados a flujos de trabajo de referencia

Filtrado por periodo de tiempo: Vea la actividad por semana, sprint o ronda de comparativas para detectar tendencias en el rendimiento.

Visibilidad de la carga de trabajo: comprueba qué evaluadores están sobrecargados y cuáles tienen capacidad disponible con comprueba qué evaluadores están sobrecargados y cuáles tienen capacidad disponible con la vista Carga de trabajo de ClickUp

✅ Ideal para: Jefes de equipos de IA y directores de operaciones que necesitan asegurarse de que los flujos de trabajo de evaluación comparativa no se ignoren ni se retrasen.

💡 Consejo profesional: Programa una «reunión de pie» semanal de 15 minutos para revisar el informe de actividad y señalar las evaluaciones que llevan más de 3 días estancadas en el mismo estado. Utiliza ClickUp AI Notetaker para capturar automáticamente los elementos pendientes y los obstáculos discutidos durante la reunión. Convierte cada llamada en tareas y decisiones con ClickUp AI Meeting Notetaker

7. Plantilla de cuadros de mando integrales de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Alinea los resultados de las comparativas con las metas de la empresa utilizando la plantilla de cuadro de mando integral de ClickUp

Una indicación que obtenga una puntuación del 98 % en precisión podría seguir siendo demasiado costosa o lenta para su uso real. Necesitas una forma de comprobar si tus ajustes de ingeniería cumplen los criterios técnicos y, al mismo tiempo, garantizan la compatibilidad con tus metas empresariales generales.

La plantilla de cuadro de mando integral de ClickUp utiliza una pizarra para correlacionar estas conexiones. Se trata de un espacio colaborativo para vincular datos técnicos con categorías estratégicas como el impacto financiero, la satisfacción del cliente y el crecimiento interno.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Puntuación multidimensional: Cuatro perspectivas estratégicas con métricas a nivel de indicación integradas en cada una.

Mapeo de alineación: Relaciona visualmente los resultados individuales de las comparativas con los objetivos a nivel de equipo o de producto.

Campos ponderados: Define puntuaciones ponderadas por dimensión utilizando los campos personalizados de ClickUp para que el rendimiento agregado refleje las prioridades estratégicas.

✅ Ideal para: Gestores de producto y responsables de IA/ML que necesitan alinear el rendimiento de la ingeniería de indicaciones con los objetivos empresariales de alto nivel y la asignación de recursos.

8. Plantilla de evaluación de proyectos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Evalúa la calidad de las comparativas y mejora los futuros ciclos de pruebas con la plantilla de evaluación de proyectos de ClickUp

Omitir un análisis retrospectivo en tu ciclo de comparativas es una oportunidad perdida para solucionar los cuellos de botella en tus pruebas. Necesitas saber si tus casos de prueba fueron realmente representativos o si tus criterios de puntuación eran demasiado vagos antes de iniciar la siguiente ronda de implementaciones.

La plantilla de evaluación de proyectos de ClickUp te ayuda a evaluar la propia evaluación. Va más allá de las puntuaciones brutas de las indicaciones para examinar el estado general de tu proceso de pruebas, de modo que cada ciclo dé lugar a mejoras reales en la lógica.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Evaluar el estado del proceso: Utiliza campos de estado codificados por colores para evaluar de un vistazo el alcance de las pruebas, el cronograma y la eficiencia de los recursos.

Recopila las lecciones aprendidas: Registra lo que funcionó y lo que falló en una sección estructurada de documento para mejorar tu próxima ronda de evaluación.

Identifica riesgos futuros: Registra obstáculos específicos, como el tiempo de inactividad de las API o las lagunas en los datos, para evitar que frenen tu próximo sprint de prompts.

✅ Ideal para: responsables de operaciones de IA y jefes de control de calidad que necesitan perfeccionar sus metodologías de prueba y demostrar el retorno de la inversión de sus esfuerzos de evaluación comparativa.

9. Plantilla de revisión heurística de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Evalúa la calidad de los resultados de la IA más allá de las puntuaciones con la plantilla de revisión heurística de ClickUp

Las puntuaciones numéricas solo reflejan una parte de la realidad a la hora de evaluar los resultados de la IA. Una indicación puede superar una prueba de precisión factual, pero seguir pareciendo robótica, confusa o ligeramente alejada de la imagen de marca para tus usuarios.

La plantilla de revisión heurística de ClickUp aporta la intuición humana de los expertos a tu flujo de trabajo de PromptOps. Utiliza una pizarra colaborativa para correlacionar los resultados con principios fundamentales como la claridad y la prevención de errores. Tu equipo puede fijar comentarios específicos a diferentes categorías heurísticas mediante notas adhesivas digitales para mantener la auditoría organizada.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Estandariza los controles cualitativos: evalúa los resultados según principios personalizados para mantener la coherencia de la voz de marca y la utilidad en todo el contenido generado.

Prioriza las correcciones lógicas: clasifica los problemas por gravedad para separar los riesgos de seguridad críticos de los errores menores de carácter estético.

Consolida los conocimientos de los expertos: Recopila las notas de los revisores en notas adhesivas de Pizarra para que los datos cualitativos sean fáciles de examinar y poner en práctica.

✅ Ideal para: redactores de UX y equipos de PromptOps que realizan auditorías manuales especializadas para garantizar que el contenido generado por IA cumpla con altos estándares de calidad y seguridad.

📮ClickUp Insight: Mientras que el 34 % de los usuarios confía plenamente en los sistemas de IA, un grupo ligeramente mayor (38 %) mantiene un enfoque de «confiar, pero verificar». Una herramienta independiente que no está familiarizada con tu contexto de trabajo suele conllevar un mayor riesgo de generar respuestas inexactas o insatisfactorias. Por eso hemos creado ClickUp Brain, la IA que conecta la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración en todo tu entorno de trabajo y en herramientas de terceros integradas. Obtén respuestas contextuales sin tener que cambiar constantemente de interfaz y experimenta un aumento de 2 a 3 veces en la eficiencia del trabajo, al igual que nuestros clientes de Seequent.

📮ClickUp Insight: Mientras que el 34 % de los usuarios confía plenamente en los sistemas de IA, un grupo ligeramente mayor (38 %) mantiene un enfoque de «confiar, pero verificar». Una herramienta independiente que no está familiarizada con tu contexto de trabajo suele conllevar un mayor riesgo de generar respuestas inexactas o insatisfactorias. Por eso hemos creado ClickUp Brain, la IA que conecta la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración en todo tu entorno de trabajo y en herramientas de terceros integradas. Obtén respuestas contextuales sin tener que cambiar constantemente de interfaz y experimenta un aumento de 2 a 3 veces en la eficiencia del trabajo, igual que nuestros clientes de Seequent.

10. Plantilla de OKR y metas de la empresa de ClickUp

Mejorar la precisión de las indicaciones del 72 % al 88 % supone un gran logro técnico. Sin embargo, ese número solo tiene peso si la dirección comprende cómo esas mejoras repercuten directamente en el crecimiento trimestral.

La plantilla «OKR y metas de la empresa» de ClickUp tiende un puente entre la evaluación comparativa técnica y la estrategia de alto nivel. Te permite anidar objetivos de rendimiento específicos bajo los objetivos principales del producto. Esto mantiene al equipo centrado en los resultados técnicos que marcan la diferencia para la empresa.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Jerarquía de objetivos y resultados clave: Agrupa los objetivos de referencia a nivel de prompt bajo los objetivos del equipo o del producto para lograr una alineación clara

Seguimiento del progreso: Indicadores visuales de progreso que se actualizan a medida que mejoran las puntuaciones de referencia a lo largo de los ciclos de evaluación

Visibilidad interfuncional: Planifica los OKR de la empresa y realiza el uso compartido de los objetivos de referencia con los equipos de producto, ingeniería y dirección para que todos vean cómo la calidad de las respuestas instantáneas se relaciona con las prioridades de la hoja de ruta.

✅ Ideal para: equipos de IA/ML que formalizan la evaluación comparativa como un objetivo recurrente con resultados medibles.

Mejora la calidad de tu IA con ClickUp

Un mayor número de indicaciones implica más elementos variables, más iteraciones y más posibilidades de que la calidad de los resultados se vea afectada.

Con ClickUp, creas un espacio de trabajo convergente donde la evaluación comparativa comienza con una valoración estructurada en Tareas, y el perfeccionamiento se mantiene alineado a través de Documentos y Pizarras. Además, la IA se integra en todas las plantillas y soluciones, gestionando automáticamente los análisis repetitivos y el control de versiones.

¿A qué esperas? Empieza gratis con ClickUp y convierte tus comparativas en resultados.

Preguntas frecuentes

Las métricas principales incluyen la precisión, la relevancia, la coherencia y la latencia. También debes hacer un seguimiento de la tasa de alucinaciones, la adherencia al tono y la tasa de finalización de tareas. La combinación adecuada depende, en última instancia, de tu caso de uso específico. Por ejemplo, los resultados orientados al cliente priorizan el tono y la seguridad, mientras que las indicaciones internas se centran más en la precisión y la velocidad.

Para adaptar tu plantilla, empieza añadiendo campos para el nombre del modelo, la versión y los ajustes de parámetros, como la temperatura y los límites de tokens. También debes incluir una sección para comparar los resultados esperados con los reales a fin de medir el rendimiento. Por último, añade el seguimiento de versiones a cada ejecución. Esto garantiza que cada prueba de rendimiento esté vinculada a una iteración específica de la indicación, lo que permite una evaluación precisa a largo plazo.

La evaluación comparativa cuantitativa utiliza puntuaciones numéricas (por ejemplo, porcentaje de precisión, tiempo de respuesta) para realizar una comparación objetiva. Por el contrario, la evaluación comparativa cualitativa se basa en la revisión de expertos según criterios como la claridad, la utilidad y la voz de la marca; los programas de prueba de indicaciones más eficaces utilizan ambos métodos.

La evaluación comparativa estructurada detecta las regresiones de las indicaciones antes de que lleguen a tus usuarios. Crea un ciclo continuo de retroalimentación entre la evaluación y la iteración, lo que te permite perfeccionar el rendimiento con el tiempo. Este proceso genera una base empírica sólida para tus decisiones de ingeniería de indicaciones.