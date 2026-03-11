Las 10 mejores alternativas a Hedy IA para tomar notas de reuniones en tiempo real

Con inteligencia de conversación en tiempo real y transcripción en directo en más de 30 idiomas, Hedy es una opción muy popular entre estudiantes y equipos multilingües.

Pero no todo el mundo quiere adaptar sus reuniones a un flujo de trabajo específico de IA. Hedy solo funciona bien si su flujo basado en sesiones se ajusta a tu forma de trabajar. Y aunque proporciona asistencia de IA en directo, carece de las funciones necesarias para vincularla a la ejecución.

Si estás buscando un sistema de gestión del trabajo con inteligencia para reuniones integrada, esta lista te será de ayuda.

Echemos un vistazo a las mejores alternativas a Hedy IA. 📲

Alternativas a Hedy IA de un vistazo

Para obtener una visión general rápida, la tabla siguiente compara las capacidades básicas para ayudarte a comprender dónde encaja mejor cada herramienta.

Herramienta Funciones Ideal para Precios* ClickUp Resúmenes y transcripciones de reuniones con tecnología de IA, automatización del flujo de trabajo de las reuniones con agentes. Equipos de todos los tamaños que desean tener reuniones, tareas, documentos y flujos de trabajo en una sola plataforma. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. Granola Transcripción automática con notas mejoradas por IA, chatear con IA. Pequeños equipos de liderazgo que desean un Bloc de notas privado con IA para reuniones. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14 $ por usuario/mes. Superpoderosas Transcripción y resúmenes de reuniones con IA, integraciones con calendarios. Freelancers y equipos pequeños que desean notas de reuniones sencillas con IA sin un bot para reuniones. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 36 $ por usuario/mes. Otter. IA Transcripción de reuniones en tiempo real, identificación de hablantes, biblioteca de reuniones con función de búsqueda. Equipos de tamaño mediano y corporaciones que necesitan transcripciones de reuniones en tiempo real y notas colaborativas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 16,99 $ por usuario/mes. Fireflies. IA Grabación y transcripción automáticas de reuniones, búsqueda inteligente, integraciones CRM. Equipos y corporaciones de tamaño mediano que desean transcripciones de reuniones con función de búsqueda en todos los departamentos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 18 $ por usuario/mes. MeetGeek Resúmenes y aspectos destacados de reuniones con IA, análisis de reuniones, detección de acciones pendientes y seguimientos. Equipos pequeños y medianos que desean grabaciones automatizadas de reuniones y resúmenes con IA. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 15,99 $ por usuario/mes. tl;dv Resúmenes de reuniones con IA con marcas de tiempo, aspectos destacados y clips de reuniones que se pueden compartir. Equipos de ventas y de atención al cliente de tamaño pequeño a mediano que necesitan resúmenes de reuniones e información de coaching. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 29 $ por usuario/mes. Fathom Resúmenes instantáneos con IA después de las reuniones, integraciones CRM para equipos de ventas. Autónomos y equipos pequeños que buscan un grabador de reuniones con IA gratis y resúmenes instantáneos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ por usuario/mes. Fellow Notas de reuniones con IA, plantillas de reuniones, agendas de reuniones colaborativas, información sobre el rendimiento. Equipos pequeños y medianos de tamaño medio que desean una gestión estructurada de las reuniones con agendas y seguimiento de acciones. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 11 $ por usuario/mes. Avoma Inteligencia de ingresos para llamadas de ventas, análisis de conversaciones, integraciones CRM para el seguimiento del proceso de ventas. Equipos de tamaño mediano y corporaciones que necesitan inteligencia de reuniones para los equipos de ventas e ingresos. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 29 $ por usuario/mes.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Hedy IA?

Aunque Hedy es buena para proporcionar soporte conversacional en tiempo real, no es ideal si necesitas integraciones más profundas del flujo de trabajo.

Cuando busques una alternativa, asegúrate de que la herramienta ofrezca:

Asistencia para reuniones basada en IA : proporciona información útil mientras se celebra la reunión en forma de preguntas sugeridas o elementos a tomar.

Resúmenes y calidad de los resultados : genera : genera notas y resúmenes precisos de las reuniones que puedes utilizar de forma compartida con tus compañeros o partes interesadas sin necesidad de realizar grandes ediciones.

Integración del flujo de trabajo : se integra con tu Calendario, comunicaciones y software de gestión de proyectos para eliminar : se integra con tu Calendario, comunicaciones y software de gestión de proyectos para eliminar la proliferación de herramientas

Personalización : te permite adaptar las respuestas a tu estilo y contexto de trabajo.

Gestión del conocimiento : ayuda a crear un repositorio centralizado en el que se pueden buscar transcripciones anteriores. : ayuda a crear un repositorio centralizado en el que se pueden buscar transcripciones anteriores.

Las mejores alternativas a Hedy IA

Echemos un vistazo más de cerca a las mejores herramientas de IA que no solo toman notas, sino que convierten las reuniones virtuales en trabajo práctico.

1. ClickUp (la mejor para convertir las notas de las reuniones en tareas y realizar la automatización de los flujos de trabajo)

Prueba ClickUp AI Notetaker. Captura transcripciones precisas con rótulos de los interlocutores, resúmenes, grabaciones y elementos pendientes en una lista clara en un único documento, utilizando ClickUp AI Notetaker.

Muchas herramientas de IA para reuniones son excelentes para producir transcripciones. Pero ahí no terminan las reuniones, ¿verdad? Necesitas algo que elimine la sobrecarga general del sistema que supone gestionar el trabajo en plataformas desconectadas.

ClickUp ofrece a los equipos un entorno de trabajo de IA convergente para planificar y automatizar los flujos de trabajo de las reuniones de principio a fin.

Además de transcripciones y resúmenes de reuniones basados en IA, obtienes un hub centralizado para la documentación, la colaboración y la ejecución.

Veamos cómo ClickUp sustituye múltiples herramientas puntuales por un único sistema operativo.

Obtenga resúmenes y transcripciones de reuniones con tecnología de IA.

El IA Notetaker de ClickUp captura tus conversaciones automáticamente y las integra en el flujo de trabajo de tu proyecto.

Después de cada reunión, recibirás un documento privado que incluye el título y la fecha de la reunión, una lista de asistentes, una grabación de vídeo o audio, un breve resumen de la sesión, los puntos clave, los siguientes pasos, los temas principales y la transcripción completa de la conversación con los rótulos de los ponentes.

Más tarde, puedes hacer preguntas a la IA contextual integrada de ClickUp sobre cualquiera de tus reuniones y obtener respuestas basadas en las notas.

Este vídeo muestra cómo puedes automatizar las notas y tareas de las reuniones en ClickUp 📹

Crea repositorios estructurados y con función de búsqueda con información sobre las reuniones.

Cuando los equipos utilizan herramientas externas de gestión de documentos, el conocimiento se desvincula de la ejecución. Las notas de las reuniones en una plataforma deben consultarse por separado al crear tareas en otra.

ClickUp Docs resuelve ese problema de una vez por todas. Se convierte en el único espacio para todo lo que surge de una reunión.

Cuando redactas una agenda en un documento antes de una reunión, todos pueden verla, editarla y comentarla en tiempo real, por lo que el debate comienza con una estructura compartida. Después de la reunión, tus notas del AI Notetaker también se registran en un documento. A partir de ahí, las acciones pendientes se pueden convertir en tareas de ClickUp con fechas límite y personas asignadas. Esto elimina el retraso administrativo entre el debate y la entrega.

Todo esto se almacena en el hub de documentos. Puedes filtrar y recuperar fácilmente las notas de reuniones anteriores, lo cual es importante cuando se realiza el seguimiento de los compromisos a lo largo de semanas o trimestres.

Obtenga información contextual de todo su entorno de trabajo.

Con ClickUp Brain, obtienes un asistente personal con tecnología de IA que puede recuperar información de tareas, documentos, chats y actualizaciones anteriores. Durante las reuniones, puede proporcionar una imagen clara de lo que ya se ha discutido o completado para evitar discusiones repetitivas.

Por ejemplo, si un miembro del equipo pregunta por el estado de una función durante una reunión, ClickUp Brain puede resumir al instante el progreso de las tareas relevantes, destacar las actualizaciones recientes y mostrar cualquier obstáculo que se haya registrado anteriormente.

Obtén resúmenes detallados e información valiosa de tu entorno de trabajo con ClickUp Brain.

Después de las reuniones, la IA crea automáticamente tareas, asigna propietarios, las enlaza con el proyecto o documento adecuado y captura los plazos directamente de la conversación. De esta manera, los resultados de las reuniones se integran inmediatamente en el flujo de trabajo, lo que facilita el seguimiento de las responsabilidades y el cumplimiento de las decisiones.

Automatiza los flujos de trabajo de las reuniones con IA avanzada.

Los superagentes de IA de ClickUp pueden gestionar de forma autónoma las tareas operativas periódicas relacionadas con las reuniones.

Piensa en ellas como tus compañeras de equipo de IA que trabajan con un conocimiento contextual completo de tu entorno de trabajo. Pueden analizar la actividad más reciente en todas las tareas para producir un resumen conciso del progreso. Además, cuando se discuten nuevas decisiones o responsabilidades durante una reunión, un agente dedicado puede crear tareas, asignar propietarios, adjuntar documentos relacionados y establecer plazos para que las acciones se reflejen inmediatamente en el entorno de trabajo.

Automatiza flujos de trabajo complejos de principio a fin con los superagentes personalizados de ClickUp.

Los superagentes de ClickUp tienen un conocimiento ambiental infinito, lo que significa que detectan los cambios en tus tareas, documentos y hilos de chat dentro del entorno de trabajo y actualizan su contexto en tiempo real. También tienen una memoria infinita, por lo que recordarán cómo te gusta tu resumen de la reunión, por ejemplo, y si quieres que los puntos de acción de la reunión se destaquen en tus notas como una lista con viñetas o numerada, etc.

Con ellas, puedes automatizar cualquier flujo de trabajo de reuniones, desde la preparación de una llamada con un cliente hasta el seguimiento y la elaboración de informes sobre el progreso de los elementos acordados.

Las mejores funciones de ClickUp

Consulte tareas, vincule documentos, asigne propietarios en tiempo real y convierta los mensajes de ClickUp Chat en tareas prácticas para eliminar la carga habitual de copiar decisiones del chat a una herramienta de proyectos.

Mejora la claridad tras las reuniones grabando clips de ClickUp con actualizaciones, tutoriales o explicaciones y adjuntándolos directamente a tareas o documentos.

Utiliza las automatizaciones de ClickUp para automatizar los flujos de trabajo posteriores a las reuniones, como asignar tareas a la persona adecuada, aplicar niveles de prioridad, establecer fechas límite, mover tareas entre estados o notificar a las partes interesadas.

Visualiza los resultados de las reuniones con más de 15 vistas personalizadas que se adaptan a tus necesidades: vista de diagrama de Gantt para dependencias y cronogramas, vista de tablero estilo Kanban para gestionar la carga de trabajo de forma visual, vista Lista filtrada por tareas de alta prioridad y mucho más.

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar un poco abrumador para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 informa:

Después de probar diferentes plataformas a lo largo de mi carrera como gestor de proyectos, puedo decir que ClickUp se ha convertido en mi favorita. Me encanta especialmente la función AI Notetaker: como gestor de proyectos, esta función es oro puro. Puedo centrarme en la sesión sin distraerme tomando notas, ya que el sistema genera resúmenes claros con los puntos clave, tanto en reuniones cortas como en largas, en las que es difícil seguir todo el hilo.

Después de probar diferentes plataformas a lo largo de mi carrera como gestor de proyectos, puedo decir que ClickUp se ha convertido en mi favorita. Me encanta especialmente la función AI Notetaker: como gestor de proyectos, esta función es oro puro. Puedo centrarme en la sesión sin distraerme tomando notas, ya que el sistema genera resúmenes claros con los puntos clave, tanto en reuniones cortas como en largas, en las que es difícil seguir todo el hilo.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de los encuestados afirma que los agentes de IA aún no están a la altura de las expectativas, y los describe como en fase temprana o incluso como una fuente de más trabajo del que ahorran. Esa frustración suele aparecer en el traspaso. Un agente resume una reunión, sugiere los siguientes pasos o señala un problema, y luego se detiene. Aún tienes que crear tareas a partir de los elementos de acción, asignar propietarios, actualizar estados y hacer un seguimiento manualmente. Los Super Agents están diseñados para encargarse de todos esos pasos. Pueden utilizar acciones en cadena para convertir las notas de las reuniones en tareas, actualizar el estado de los proyectos, asignar el trabajo a los propietarios adecuados y mantener los flujos de trabajo en movimiento dentro del mismo sistema en el que se lleva a cabo la ejecución. Cuando un agente de IA puede llevar el trabajo de «esto es lo que debería suceder» a «ya está en marcha», el valor se hace realidad.

2. Granola (la mejor para mejorar las notas de reuniones con apoyo de la IA)

vía Granola

El asistente de reuniones con IA de Granola se centra en mejorar tus notas en lugar de sustituirlas por completo con los resultados de la IA. Después de las reuniones personales o de negocios, perfecciona lo que has escrito y añade contexto a partir de transcripciones generadas por IA para producir resúmenes estructurados y prácticos.

Dado que la herramienta se ejecuta en tu dispositivo y captura el audio de forma local, tus notas permanecen completamente privadas. Cuando estés listo para compartirlas, puedes enviarlas directamente a herramientas como Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio y Zapier mediante integraciones incorporadas.

Para mejorar el formato, dispones de Markdown básico para estructurar tus notas con encabezados y viñetas. También puedes añadir imágenes y capturas de pantalla a tus notas para proporcionar contexto adicional.

Las mejores funciones de Granola

Sincroniza la aplicación con el calendario de Google o Outlook para ver las próximas reuniones.

Utiliza la información contextual de los eventos de tu calendario, como los títulos de las reuniones, las horas y los asistentes, para generar notas y recordatorios de reuniones más útiles.

Crea o elige plantillas de notas para tipos de reuniones comunes, como reuniones individuales, entrevistas o presentaciones de ventas.

Limitaciones de Granola

Exportar notas a otros sistemas o sincronizarlas con flujos de trabajo más amplios no es tan sencillo como con los competidores que cuentan con IA avanzada.

Precios de Granola

Básico : Gratis

Empresa : 14 $ por usuario/mes

Corporación: 35 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Granola

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Granola?

Directamente de una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Granola es la facilidad con la que gestiona las notas de las reuniones sin interrumpir el flujo de la conversación. Escucha directamente desde el audio de mi dispositivo, sin que ningún bot se una a las llamadas, y produce resúmenes claros y estructurados con decisiones, elementos de acción y puntos clave.

Lo que más me gusta de Granola es la facilidad con la que gestiona las notas de las reuniones sin interrumpir el flujo de la conversación. Escucha directamente desde el audio de mi dispositivo, sin que ningún bot se una a las llamadas, y produce resúmenes claros y estructurados con decisiones, acciones y puntos clave.

📚 Más información: Las mejores herramientas de productividad con IA

3. Superpowered (la mejor opción para notas de reuniones automatizadas y de alta calidad)

vía Superpowered

Superpowered te permite mantenerte concentrado en tus debates mientras se encarga de tomar notas.

La función de incorporación automática te permite entrar en las reuniones a tiempo, y las cuentas atrás te avisan 10 minutos antes de cada evento. Y si llegas tarde, puedes avisar a los demás asistentes con solo un clic.

La herramienta no graba ni almacena audio ni vídeo, y las transcripciones se eliminan 7 días después de crear las notas. También cumple con los estándares de cumplimiento SOC-2 Tipo 2 y GDPR.

Las mejores funciones superpotentes

Obtén plantillas de IA personalizables para notas estructuradas según el tipo de reunión.

Integra con Google Drive, Slack, Zapier y Notion para establecer la conexión entre los flujos de trabajo.

Genera transcripciones en más de 50 idiomas, incluidos japonés, francés, italiano y muchos más.

Límites superpotenciados

La herramienta carece de las funciones avanzadas de inteligencia para reuniones que ofrecen las plataformas más grandes y completas.

Precios superpotentes

Free

Básico : 36 $ al mes

Pro: 108 $ al mes

Valoraciones y reseñas superpotentes

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Superpowered?

Un usuario de Product Hunt dice:

Antes tomaba notas rigurosamente durante las reuniones y luego dedicaba tiempo a darles formato y a crear listas de elementos, pero ahora ya no tengo que preocuparme por eso. ¡También me encanta que no interrumpa la reunión!

Antes tomaba notas rigurosamente durante las reuniones y luego dedicaba tiempo a formatearlas y a crear listas de elementos, pero ahora ya no tengo que preocuparme por eso. ¡También me encanta que no interrumpa la reunión!

👀 ¿Sabías que...? Los estudios demuestran que los empleados dedican el 15 % de su tiempo de trabajo a reuniones, pero solo el 37 % de ellas dan lugar a decisiones. Y lo que es peor, el 64 % de las reuniones periódicas y el 60 % de las reuniones puntuales no tienen agenda, lo que dificulta que los equipos se mantengan concentrados o hagan un seguimiento de los resultados. Los asistentes de reuniones con IA resuelven este problema generando automáticamente agendas, grabando debates y organizando seguimientos, lo que garantiza que las reuniones se traduzcan realmente en acciones.

4. Otter. IA (la mejor para transcripciones en directo y archivos de reuniones con función de búsqueda)

a través de Otter.ai / IA

Otter puede transcribir reuniones virtuales y presenciales en tiempo real, lo que te permite ver la conversación a medida que se desarrolla y revisarla al instante. Durante las reuniones, la herramienta de IA añade automáticamente capturas de pantalla de las diapositivas o pantallas compartidas a tu transcripción. Con estas referencias visuales junto al texto, obtienes el contexto completo de lo que se ha discutido.

Puedes interactuar con el chat de IA de la herramienta para hacer preguntas en lenguaje natural sobre una transcripción y obtener respuestas útiles. También puede redactar correos electrónicos de seguimiento o mensajes sobre los siguientes pasos directamente a partir del contenido de tu reunión y producir resúmenes contextuales de temas específicos tratados en la conversación.

Para un mejor control, activa o desactiva los calendarios sincronizados, de modo que solo aparezcan en la aplicación las reuniones relevantes. También puedes habilitar o deshabilitar la colocación automática de tomadores de notas para calendarios o reuniones específicos.

Las mejores funciones de Otter. ai

Rótulo a los interlocutores en tus transcripciones y la herramienta los identificará automáticamente en futuras llamadas sin necesidad de volver a etiquetarlos manualmente.

Utiliza la IA para identificar las prioridades clave y los siguientes pasos a partir de la conversación, y asigna automáticamente tareas a los participantes relevantes.

Crea canales para proporcionar a los equipos un espacio compartido donde puedan colaborar en conversaciones y transcripciones.

Limitaciones de Otter. IA

Algunos usuarios han informado de que la precisión de la herramienta con diferentes acentos y su capacidad para identificar quién está hablando no son fiables.

Precios de Otter.ai / IA

Básico : Gratis, gratuito/a

Pro : 16,99 $ por usuario/mes

Empresa : 24 $ por usuario/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter. IA

G2 : 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Esto es lo que dijo un usuario en G2:

Otter se une a las reuniones de forma puntual y fiable, lo que la convierte en una herramienta de confianza para nuestro equipo. Su capacidad para capturar resúmenes claros y precisos nos permite revisar los puntos importantes sin necesidad de volver a ver toda la grabación.

Otter se une a las reuniones de forma puntual y fiable, lo que la convierte en una herramienta de confianza para nuestro equipo. Su capacidad para capturar resúmenes claros y precisos nos permite revisar los puntos importantes sin necesidad de volver a ver toda la grabación.

📚 Más información: Cómo utilizar la comunicación asíncrona para mejorar la colaboración en el equipo

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain MAX, tu superaplicación de IA para escritorio, extiende la IA a todo el flujo de trabajo relacionado con las reuniones. Conecta todas las herramientas de tu conjunto tecnológico, para que puedas vincular la nueva información a los proyectos o documentos adecuados a medida que se desarrollan las conversaciones, sin necesidad de transferir manualmente la información entre herramientas. Brain MAX ofrece compatibilidad con flujos de trabajo basados en la voz a través de Talk To Text, lo que te permite dictar ideas, crear tareas, redactar mensajes o actualizar detalles de proyectos directamente mediante comandos de voz. Después de las reuniones, resume las actualizaciones de todos los proyectos y responde a preguntas sobre las reuniones. Transforma las reuniones de conversaciones aisladas en flujos de trabajo conectados con ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies. IA (la mejor para actas de reuniones de automatización con análisis de reuniones)

a través de Fireflies.ai / IA

Con transcripción automática y precisa de reuniones y soporte en más de 100 idiomas, Fireflies. ai es una aplicación fiable para tomar notas. Obtendrá archivos de reuniones con función de búsqueda y un asistente de IA, AskFred, que responderá a sus preguntas sobre reuniones pasadas.

Un feed impulsado por IA proporciona resúmenes con viñetas de las reuniones recientes, lo que te permite repasar rápidamente los puntos clave y las prioridades sin tener que leer las transcripciones completas. Antes de las reuniones, puedes ver los puntos de debate y las acciones pendientes de las llamadas anteriores, para que tengas todo el contexto incluso antes de unirte.

Para facilitar la colaboración, puedes crear y compartir clips de audio de reuniones grabadas, etiquetar a los miembros del equipo para realizar seguimientos y ordenar las reuniones por tema o cliente. Los equipos también pueden ver métricas de conversación en un panel, como análisis del tiempo de conversación, análisis de opiniones, seguimiento de temas, filtros de IA y mucho más.

Las mejores funciones de Fireflies. /IA

Accede al resumen generado por IA, la transcripción completa, la grabación de vídeo, los análisis y los elementos pendientes de cada reunión en Fireflies Bloc de notas.

Graba conversaciones fuera de línea, reuniones presenciales, notas de voz y llamadas telefónicas enrutadas a través del ordenador con Fireflies Web Recorder.

Configura comandos de voz para crear automáticamente tareas en herramientas de gestión de proyectos integradas durante las reuniones.

Limitaciones de Fireflies.ai

Los resúmenes generados por IA no siempre capturan los puntos clave con precisión, por lo que los usuarios tienen que corregirlos o perfeccionarlos manualmente.

Precios de Fireflies. /IA

Free

Pro : 18 $ por asiento/mes

Empresas : 29 $ por asiento/mes

Enterprise: 39 $ por asiento/mes

Fireflies. IA: valoraciones y reseñas

G2 : 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies. IA?

Un usuario de G2 dice:

Yo utilizo Fireflies.ai para grabar, transcribir y resumir mis reuniones automáticamente. Lo que más me gusta son los resúmenes de reuniones generados por IA, ya que me ayudan en las reuniones a las que no puedo asistir, pero aún así puedo conocer los detalles de la discusión.

Yo utilizo Fireflies.ai para grabar, transcribir y resumir mis reuniones automáticamente. Lo que más me gusta son los resúmenes de reuniones generados por IA, ya que me ayudan en las reuniones a las que no puedo asistir, pero aún así puedo conocer los detalles de la discusión.

🧠 Dato curioso: si tu calendario está lleno los martes, no es tu imaginación. Un estudio de Microsoft muestra que el martes es el día con más reuniones, con un 23 % del total semanal.

6. MeetGeek (la mejor para documentación de reuniones estructurada y con función de búsqueda)

a través de MeetGeek

MeetGeek genera automáticamente actas de reuniones con IA y envía un resumen estructurado por correo electrónico a los participantes poco después de que finalice la llamada. El correo electrónico incluye una panorámica de un párrafo, un esquema de la reunión, los siguientes pasos, los puntos clave con elementos a tomar y un enlace a la transcripción completa.

Puedes controlar quién lo recibe, realizar la edición del resumen generado antes de enviarlo, personalizar el contenido y utilizar herramientas como guardar, copiar, restablecer o regenerar para perfeccionar el resultado.

Los flujos de trabajo automatizados te permiten conectar tus reuniones con otras herramientas de tu conjunto tecnológico, como RingCentral, Notion, Trello, etc. Puedes crear reglas de flujo de trabajo sencillas que se activen para todas las reuniones o solo para aquellas que cumplan determinados criterios. A continuación, el asistente de reuniones envía el resumen completo o los aspectos más destacados seleccionados, como las decisiones clave o las medidas a tomar, a la aplicación que elijas.

Las mejores funciones de MeetGeek

Graba reuniones improvisadas que no estén en tu calendario pegando el enlace en el formulario de entrada de la herramienta o enviando una invitación de calendario al bot de reuniones.

Controle el acceso haciendo que las reuniones sean privadas o públicas, compartiendo solo aspectos destacados específicos o definiendo reglas de uso compartido para que el contenido de las reuniones esté disponible para los miembros del equipo.

Haz preguntas sobre decisiones, seguimientos o puntos específicos de reuniones anteriores y obtén respuestas instantáneas sin tener que desplazarte por las transcripciones con AI Chat.

Limitaciones de MeetGeek

En el caso de reuniones importantes improvisadas que no se han programado ni sincronizado con antelación, puede resultar difícil comenzar la transcripción en mitad de la reunión.

Precios de MeetGeek

Básico : Gratis, gratuito/a

Pro : 15,99 $ por usuario/mes

Empresa : 27 $ por usuario/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MeetGeek

G2 : 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MeetGeek?

Nota de un usuario:

Como profesor de idiomas, MeetGeek me resulta muy útil para llevar a cabo el seguimiento de mis sesiones y ver el progreso de mis clientes. Es fácil de usar; encuentra automáticamente mis reuniones y se une a ellas sin que yo tenga que intervenir apenas. Los resúmenes que proporciona son buenos y me ayudan a centrarme en los puntos clave para mis próximas sesiones.

Como profesor de idiomas, MeetGeek me resulta muy útil para llevar un registro de mis sesiones y ver el progreso de mis clientes. Es fácil de usar; encuentra automáticamente mis reuniones y se une a ellas sin que yo tenga que intervenir apenas. Los resúmenes que proporciona son buenos y me ayudan a centrarme en los puntos clave para mis próximas sesiones.

📚 Más información: Las mejores herramientas de productividad para agencias y equipos

En lugar de un muro de texto, las capacidades de IA de tl;dv organizan las actas por temas, para que puedas navegar rápidamente por las decisiones, los retos, los seguimientos y los temas recurrentes. Cada tema incluye un breve resumen y un enlace al momento de la grabación en el que se discutió.

La herramienta también ofrece compatibilidad con notas semiautomatizadas, ya que te permite marcar los momentos clave durante la reunión. Cuando marcas algo, la IA genera un resumen centrado en ese momento específico y utiliza una etiqueta asignada por la IA para incorporarlo al resumen general.

Con las plantillas para reuniones, puedes crear y aplicar estructuras personalizadas a tus reuniones para que los resúmenes generados por IA sigan un formato predefinido. Esto facilita convertir las discusiones recurrentes de las reuniones en documentación estructurada del proceso y estandarizar los flujos de trabajo a lo largo del tiempo.

tl;dv mejores funciones

Accede a una amplia biblioteca de ejemplos de indicaciones específicas para cada rol y obtén información más detallada y estructurada de las grabaciones de tus reuniones.

Utiliza la inteligencia conversacional para identificar temas clave, tendencias, decisiones y temas recurrentes en reuniones individuales y múltiples.

Utiliza agentes de IA para capturar, resumir, analizar e integrar el contenido de las reuniones en tus herramientas y procesos existentes para una gestión integral del flujo de trabajo de las reuniones.

Limitaciones de tl;dv

Algunos usuarios hicieron mención de que echaban en falta funciones como resumir varias reuniones juntas o agrupar reuniones para un análisis más amplio.

tl;dv precios

Free

Pro : 29 $ por usuario/mes

Empresa : 98 $ por usuario/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de tl;dv

G2 : 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre tl;dv?

Extraído de una reseña de G2:

tl;dv es una herramienta increíblemente útil para preparar resúmenes de reuniones y capturar todos los puntos clave de la discusión. La posibilidad de elegir entre diferentes plantillas de resumen agiliza el proceso y garantiza la coherencia entre los equipos.

tl;dv es una herramienta increíblemente útil para preparar resúmenes de reuniones y capturar todos los puntos clave de la discusión. La posibilidad de elegir entre diferentes plantillas de resumen agiliza el proceso y garantiza la coherencia entre los equipos.

8. Fathom (la mejor para resúmenes instantáneos de reuniones con chat de IA y listas de reproducción destacadas)

a través de Fathom

El tomador de notas con IA de Fathom convierte toda tu reunión en un resumen de 1 a 2 minutos con los puntos destacados, las decisiones y las tareas claramente expuestos. También cuenta con una interfaz de IA estilo chat en la que puedes hacer preguntas sobre tus reuniones o solicitar borradores de seguimiento e información después de la llamada.

La herramienta se integra con Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana, etc., por lo que los datos de las reuniones pueden fluir hacia tu pila de trabajo más amplia. Para los equipos, ofrece funciones como carpetas compartidas, controles de acceso, listas de reproducción de grabaciones, uso compartido de aspectos destacados, etc., para que todos estén alineados incluso si se pierden la llamada.

Obtienes transcripciones en muchos idiomas, con la opción de crear vocabularios o diccionarios personalizados para las siglas y la jerga de tu empresa. Esto ayuda a mejorar la precisión de la transcripción y la eficacia general de las reuniones, especialmente en debates que incluyen terminología compleja o técnica.

Las mejores funciones de Fathom

Organiza reuniones eficaces creando listas de reproducción con los momentos clave para la incorporación, la formación o las retrospectivas.

Permita que la herramienta supervise el ritmo y la dinámica de su reunión en segundo plano mientras usted sigue en conversación, con funciones de coaching de IA en tiempo real.

Vuelve a consultar las transcripciones, los resúmenes y los aspectos más destacados en cualquier momento en tu panel de control de Fathom, que almacena todas tus grabaciones.

Comprender los límites

No hay una aplicación móvil específica, por lo que solo puedes utilizarla para las reuniones a las que te unas desde un ordenador de escritorio o portátil.

Precios de Fathom

Free

Equipo : 19 $ por usuario/mes

Business: 29 $ por usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2 : 5/5 (más de 6500 reseñas)

Capterra: 5/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Fathom es lo bien que gestiona las reuniones sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo adicional. Graba automáticamente, guarda todo en la nube y proporciona una transcripción completa. Si olvido algún detalle o necesito volver a revisar una discusión, puedo retroceder rápidamente y revisarla.

Lo que más me gusta de Fathom es lo bien que gestiona las reuniones sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo adicional. Graba automáticamente, guarda todo en la nube y proporciona una transcripción completa. Si olvido algún detalle o necesito volver a revisar una discusión, puedo retroceder rápidamente y revisarla.

📚 Más información: El mejor software de gestión de proyectos que extrae decisiones de las notas de las reuniones.

📮ClickUp Insight: El 27 % de los encuestados cree que las actualizaciones semanales podrían sustituirse por alternativas asíncronas, mientras que el 25 % opina lo mismo sobre los resúmenes diarios. Sin embargo, esto puede implicar tener que manejar múltiples herramientas especializadas, lo que genera información dispersa y supone costes adicionales. ClickUp revoluciona el trabajo en equipo al centralizar los debates a través de hilos de comentarios, permitir actualizaciones rápidas grabadas a través de ClickUp Clips y mucho más, todo ello en una sola plataforma. 💫 Resultados reales: equipos como Trinetrix han reducido las reuniones innecesarias en un 50 % con ClickUp.

9. Fellow (la mejor opción para actas y agendas de reuniones estructuradas y basadas en IA)

vía Fellow

Fellow es un software de gestión de reuniones que integra capacidades de IA en tus flujos de trabajo de reuniones.

Se integra con plataformas como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y Slack para grabar reuniones, transcribir audio, detectar decisiones y extraer elementos pendientes.

El asistente de IA «Ask Fellow» analiza todas tus reuniones anteriores para capturar las actualizaciones que te has perdido y extraer fragmentos y resúmenes relevantes sin tener que volver a reproducir las llamadas completas.

La IA también ayuda a preparar las reuniones con facilidad. El «IA Agenda Builder» genera títulos de agenda estructurados y puntos de debate a partir del título de la reunión y la descripción del Calendario. Y los «IA Suggested Topics» proponen temas que puedes añadir a las agendas de las reuniones.

Las mejores funciones de Fellow

Almacena las reuniones grabadas y las transcripciones en un repositorio centralizado donde puedes organizarlas por canales y revisar las decisiones siempre que sea necesario.

Obtén plantillas de notas de IA totalmente personalizables para reuniones diarias, asambleas, prioridades semanales, llamadas iniciales con clientes y mucho más.

Mantén la seguridad de los datos de las reuniones con controles de acceso granulares, gobernanza de la corporación y cumplimiento de SOC 2, HIPAA y GDPR.

Limitaciones de Fellow

Algunos usuarios consideran que los resúmenes genéricos no siempre se ajustan a los tipos de reuniones específicos sin personalización.

Precios de Fellow

Free

Equipo: 11 $ por usuario/mes

Empresa: 23 $ por usuario/mes

Corporación: 25 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de otros usuarios

G2 : 4,7/5 (más de 2300 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fellow?

Esto es lo que comparte un usuario de G2:

Lo que más me gusta de Fellow es lo intuitivo y fácil de usar que es. Facilita la gestión de reuniones, notas y seguimientos, lo que me ayuda a mantenerme organizado y colaborar eficazmente con mi equipo.

Lo que más me gusta de Fellow es lo intuitivo y fácil de usar que es. Facilita la gestión de reuniones, notas y seguimientos, lo que me ayuda a mantenerme organizado y colaborar eficazmente con mi equipo.

🧠 Dato curioso: el 58 % de los empleados admite que bloquea tiempo en sus calendarios solo para proteger su tiempo de concentración de más reuniones.

10. Avoma (la mejor para la inteligencia de reuniones centrada en el equipo de ventas y el coaching en tiempo real)

a través de Avoma

Avoma es un asistente para reuniones basado en IA que detecta los elementos clave de una conversación, como las objeciones de los clientes, las menciones a la competencia, los puntos débiles y las prioridades, y los destaca para su revisión. También puntúa las llamadas según tu propia metodología de ventas o criterios personalizados, lo que ayuda a identificar dónde los representantes necesitan formación o dónde los acuerdos pueden estar en riesgo.

Funciones como «Live Answer Assistant» proporcionan sugerencias contextuales durante las llamadas en directo, y «Smart Trackers» supervisa frases importantes para alertarte de riesgos y oportunidades.

Con la función «Marcadores», puedes marcar con una marca de tiempo los momentos clave, capturar la conversación circundante, resumirla en una nota breve y organizarla en una categoría relevante.

Las mejores funciones de Avoma

Organiza los resúmenes en capítulos y categorías inteligentes, para que las notas sean más fáciles de revisar y comprender posteriormente.

Consigue copilotos con tecnología de IA que pueden responder preguntas relacionadas con las reuniones y ayudar en la toma de decisiones en todos los departamentos.

Realiza un seguimiento de patrones como las proporciones entre hablar y escuchar y las tendencias de los temas para comprender qué hacen de diferente los mejores empleados y replicar esos comportamientos en todo tu equipo.

Limitaciones de Avoma

Los usuarios informan de imprecisiones ocasionales en sus funciones de transcripción y resumen mediante IA, especialmente en condiciones difíciles, como mala calidad de audio, acentos marcados o debates con mucha jerga técnica.

Precios de Avoma

14 días de versión de prueba gratuita.

Startup : 29 $ por asiento de grabación al mes.

Organización : 39 $ por asiento de grabación al mes.

Enterprise: 39 $ por asiento de grabación al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2 : 4,6/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Nota de un usuario:

Yo utilizo Avoma para grabar y revisar llamadas de ventas, y funciona muy bien, con una gran fiabilidad; no he tenido ningún fallo ni error de transcripción. Valoro mucho la función Ask Avoma, ya que me ahorra mucho tiempo al ayudarme a comprobar detalles específicos de las conversaciones.

Yo utilizo Avoma para grabar y revisar llamadas de ventas, y funciona muy bien, con una gran fiabilidad; no he tenido ningún fallo ni error de transcripción. Valoro mucho la función Ask Avoma, ya que me ahorra mucho tiempo al ayudarme a comprobar detalles específicos de las conversaciones.

Convierte las actas de las reuniones en planes estructurados y viables con ClickUp.

Por supuesto, la precisión de la transcripción es importante a la hora de buscar una herramienta para tomar notas de reuniones. Pero la forma en que la herramienta establece la conexión entre la información en tiempo real y la ejecución es igual de importante.

Con ClickUp, los resúmenes de las reuniones están directamente enlazados con la ejecución. Las acciones generadas por la IA se pueden convertir instantáneamente en tareas con propietarios, fechas límite y prioridades, para que nunca se pierda ningún detalle importante.

En lugar de gestionar las transcripciones y las listas de tareas por separado, todo permanece conectado en un único entorno de trabajo donde se realiza un seguimiento automático del progreso.

Ve más allá de la toma de notas tradicional y empieza a convertir las conversaciones en planes de ejecución claros.

Regístrate en ClickUp de forma gratuita.