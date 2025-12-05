Los 3 mejores programas de gestión de proyectos que extraen decisiones de las notas de las reuniones en [año]

Las reuniones pueden ser tediosas.

Notas interminables, pensamientos dispersos, tal vez incluso algún que otro garabato.

Pero, ¿y si sus reuniones realmente hicieran algo por usted?

La herramienta de gestión de proyectos adecuada puede registrar notas, extraer decisiones clave y resumir debates automáticamente, para que puedas centrarte en la conversación en lugar de en la limpieza.

¿Lo mejor de todo? Incluso puede crear tareas, asignar propietarios y hacer que todos rindan cuentas.

¿Listo para convertir las reuniones en impulso? Empecemos.

¿Por qué utilizar un software de gestión de proyectos que extrae decisiones de las notas de las reuniones?

Se supone que las reuniones de equipo deben impulsar la coordinación, pero a menudo hacen lo contrario. Se ignoran detalles importantes, las tareas quedan sin asignar y los plazos se incumplen. Todos se van con páginas de transcripciones sin procesar que nunca volverán a revisar.

El moderno software de gestión de proyectos basado en IA para notas de reuniones resuelve este problema.

He aquí por qué merecen su tiempo y su dinero...

Convierta las conversaciones en acciones al instante. La IA extrae las decisiones de las notas de las reuniones , las convierte en tareas, asigna propietarios y añade fechas límite, de modo que cada resultado se convierte en una acción viable en el momento en que finaliza la reunión.

Aumente la responsabilidad dentro de su equipo. Cuando las decisiones están vinculadas a tareas dentro de la herramienta de gestión de proyectos, no hay ambigüedad sobre quién es el responsable. Todos pueden ver lo que se acordó, quién es el responsable y cuándo vence, lo que facilita la gestión de proyectos.

Al automatizar la toma de notas y el registro de decisiones, los equipos evitan enviar correos electrónicos de seguimiento, solicitar aclaraciones o rebuscar en las grabaciones de las reuniones. El tiempo ahorrado se puede dedicar a hacer avanzar los proyectos.

Las notas de las reuniones, las transcripciones y las decisiones se almacenan en un solo lugar. Los nuevos empleados o las partes interesadas pueden ponerse al día sobre las reuniones anteriores sin tener que pedir al equipo información actualizada sobre los proyectos.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para tomar notas y mejorar la organización.

👀 ¿Sabías que...? Según la encuesta de ClickUp, «El estado de la comunicación en el lugar de trabajo en 2025», más del 40 % de los profesionales se sienten obligados a hacer un seguimiento de los elementos pendientes inmediatamente después de cada reunión. Sin embargo, dado que los canales de comunicación se dividen entre el correo electrónico (42 %) y la mensajería instantánea (41 %), los elementos pendientes suelen estar dispersos por todo el lugar de trabajo. Otra encuesta de HBR reveló que los equipos pierden más del 60 % de su tiempo buscando contexto, información y elementos de acción.

Cómo elegir el software de gestión de proyectos adecuado para la extracción de decisiones

Cuando realice la selección de software de gestión de proyectos que pueda extraer automáticamente las decisiones (y las acciones a realizar) de las notas de sus reuniones, tenga en cuenta las siguientes funciones:

Precisión de extracción: ¿La ¿La herramienta de IA detecta decisiones, y no solo elementos, a partir de una discusión? Por ejemplo, «Nos quedaremos con el proveedor X» frente a «Consideremos al proveedor X». También debe recoger la atribución del hablante, las marcas de tiempo y cualquier ambigüedad.

Con tecnología de IA: debe capturar toda la reunión, resumir los puntos clave del debate, destacar las decisiones y presentar los siguientes pasos de forma clara.

Convierta las decisiones directamente en tareas: La herramienta debe convertir las decisiones extraídas y los elementos de acción de las notas de las reuniones en tareas con propietarios, fechas límite y prioridades.

Integre con su tecnología: la la herramienta de comunicación con IA debe sincronizarse con Zoom, Google Meets, Teams y su calendario para que la persona que toma notas pueda unirse automáticamente a las reuniones y almacenar las decisiones de forma centralizada.

Cumplimiento normativo y seguridad de los datos: su tomador de notas con IA debe cumplir con las normas SOC 2 e HIPAA y proporcionar seguridad de nivel empresarial. El cifrado de extremo a extremo ayuda a mantener seguras las transcripciones y las decisiones de las reuniones, especialmente cuando sus llamadas incluyen clientes o temas confidenciales.

Dicho esto, aquí tienes una rápida comparación entre los principales competidores.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Gestión de proyectos basada en IA y conversión de notas de reuniones en acciones. IA Notetaker, Contextual AI, SyncUps, más de 1000 integraciones. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. Fathom Resúmenes multilingües en tiempo real. Grabación automática de llamadas, etiquetado de decisiones, integraciones CRM. Plan Free disponible. El plan Pro cuesta a partir de 20 $ al mes por usuario. Fireflies. /IA Transcripción con función de búsqueda Transcripción en más de 40 aplicaciones, búsqueda por palabras clave, resaltado de tareas. Plan Free; planes de pago desde 18 $/usuario/mes.

🔴 Pérdida de productividad: el coste de las respuestas rápidas es difícil de ignorar. Los trabajadores del conocimiento pierden nada menos que 23 minutos de concentración después de cada interrupción. Tras solo 20 minutos de rendimiento interrumpido, los niveles de estrés se disparan. Las personas refieren mayores niveles de frustración, carga de trabajo, esfuerzo y presión.

📮 Información de ClickUp: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, pero el 36 % sigue utilizando otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para registrar las decisiones, la información clave que necesita puede quedar oculta en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puede convertir instantáneamente las conversaciones en tareas prácticas en todas sus tareas, chats y documentos, asegurándose de que nada se quede en el tintero.

El mejor software de gestión de proyectos que extrae decisiones de las notas de las reuniones para su uso

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

El mejor software de IA para notas de reuniones incluye:

1. ClickUp (gestión de proyectos basada en IA y conversión de notas de reuniones en acciones)

ClickUp, la aplicación integral para el trabajo, integra la gestión de proyectos y la toma de notas con IA. Elimina la necesidad de utilizar herramientas separadas para reuniones, tareas, documentos y seguimientos.

Veamos cómo ClickUp centraliza tus flujos de trabajo, el contexto y las decisiones de las reuniones.

Transforme conversaciones dispersas en trabajo estructurado con IA Notetaker

El asistente de notas con IA de ClickUp se une a sus reuniones, graba la conversación y genera transcripciones precisas con rótulos de los interlocutores.

También puede unirse automáticamente a reuniones de Zoom, Google Meet y Teams directamente desde su calendario, sin necesidad de configuración manual ni invitaciones. De esta manera, se capturan todas las discusiones importantes, incluso cuando tiene dos citas a la misma hora o cambia entre llamadas.

Pero va mucho más allá de la transcripción.

Mediante el uso de IA contextual, destaca las decisiones, muestra los elementos de acción, identifica a los propietarios y extrae las conclusiones clave.

Cuando utilizas la IA para las notas de las reuniones, toda la información fluye directamente a tu entorno de trabajo. Este vídeo te muestra cómo hacerlo:

Así es como el tomador de notas con IA de ClickUp añade más valor a tu trabajo:

Distinga fácilmente entre los participantes en la reunión y reconozca a los diferentes interlocutores, lo que facilita la atribución clara de las ideas.

Analice las lagunas de conocimiento y descubra áreas de mejora para frenar el exceso de conversación o la repetición.

Obtenga resúmenes detallados de las reuniones, marcas de tiempo y conclusiones clave en ClickUp Docs para realizar un uso compartido instantáneo.

Cree tareas automáticamente basadas en los elementos de acción detectados y sugiera dependencias y prioridades en tiempo real.

Genere transcripciones con función de búsqueda para no perder el contexto.

Realice un seguimiento de cada minuto de sus reuniones y genere resúmenes procesables con ClickUp AI Notetaker.

Obtenga información contextualizada con ClickUp Brain

El asistente de IA integrado de ClickUp, ClickUp Brain, convierte las conversaciones y el contenido en información útil dentro de su entorno de trabajo.

Las capacidades de ClickUp Brain incluyen:

Generación inteligente de contenido: redacte agendas de reuniones, resúmenes, correos electrónicos y actualizaciones de proyectos personalizados según sus flujos de trabajo.

Extracción de información: resuma las notas de las reuniones, los documentos y los hilos de comentarios.

Traducción: Transcriba las notas de sus reuniones a varios idiomas.

Recomendaciones contextuales: sugiere los siguientes pasos, plazos y automatizaciones.

Pide a ClickUp Brain que te sugiera plazos óptimos para las tareas y priorice mejor tu trabajo.

⭐ Bonificación: Vaya más allá de las notas de las reuniones con ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX incorpora todas las fuentes de datos al flujo de trabajo de sus reuniones, lo que hace que la extracción de decisiones sea más rica y precisa. Así es como mejora sus reuniones: Creación de tareas con mucho contexto: convierte la información de las reuniones en tareas que vienen precargadas con archivos enlazados, historial y documentación de apoyo, sin necesidad de rebuscar en reuniones o unidades pasadas. Búsqueda unificada en todas las aplicaciones : Extraiga datos al instante de Google Drive, Hojas de cálculo de Google, Slack, Confluence, GitHub y más para enriquecer las decisiones con contexto. Captura de voz a texto : Registra suposiciones, riesgos o seguimientos y conviértelos en notas o tareas estructuradas sin necesidad de escribir manualmente. Elimina la proliferación de IA : Reemplaza las herramientas de IA independientes, los tomadores de notas y las suscripciones de productividad con una plataforma unificada. Conocimiento del contexto entre aplicaciones: cuando se toma una decisión en una reunión, Brain MAX muestra automáticamente los documentos relacionados, las discusiones anteriores o las dependencias de otras herramientas. Brain MAX es la única aplicación que conecta todo tu trabajo.

Convierta las notas de las reuniones en documentos vivos y procesables con ClickUp Docs.

ClickUp Docs le permite almacenar todas sus notas de reuniones, resúmenes, decisiones y acciones pendientes en un hub de conocimiento totalmente integrado.

Dado que los documentos son nativos de ClickUp, cada página puede hacer referencia a tareas en tiempo real, incrustar vistas, etiquetar propietarios y vincularse a cronogramas de proyectos reales.

Puede realizar la edición de notas, dejar comentarios y convertir texto o elementos de acción en una tarea con un solo clic.

Los resúmenes de las reuniones se pueden guardar directamente en un documento, lo que garantiza que sus debates estén conectados, se puedan buscar y formen parte permanente de su entorno de trabajo. Se acabó el tener que recordar quién escribió qué o dónde se guardó.

Deje que los agentes de IA hagan el trabajo pesado por usted

Utilice los agentes de ClickUp AI para automatizar tareas, responder preguntas y ser más productivo.

Los agentes de IA de ClickUp actúan como compañeros de equipo inteligentes. Escuchan sus reuniones, comprenden lo que hay que hacer a continuación y ejecutan el trabajo de seguimiento por usted.

En lugar de limitarse a generar sugerencias, estos agentes pueden planificar, tomar medidas y coordinar tareas en todo su entorno de trabajo.

Reduzca el esfuerzo manual de convertir las discusiones de las reuniones de Zoom u otras plataformas de reunión en progreso viable.

Ejemplo: Después de una llamada con un cliente, un agente de IA revisa el resumen del tomador de notas, extrae las decisiones clave y crea instantáneamente tareas con propietarios, prioridades y documentos enlazados. Si un seguimiento depende de un archivo en Google Drive o de una hoja de presupuesto en Hojas de cálculo de Google, el agente incorpora automáticamente ese contexto. Si algo se atasca más adelante, puede escalarlo, avisar a los propietarios o ajustar los cronogramas en función de los cambios en el proyecto.

Las mejores funciones de ClickUp

Cree reuniones instantáneas: utilice utilice SyncUps para realizar videollamadas rápidas y realizar el uso compartido de su pantalla dentro de su entorno de trabajo de ClickUp. Obtenga resúmenes de las reuniones y elementos de acción después de la reunión.

Sustituya las reuniones explicativas por grabaciones de pantalla: grabe vídeos rápidos de pantalla para aclarar decisiones, compartir comentarios o explicar los siguientes pasos utilizando Clips

Haga que su equipo se centre en lo que más importa: las prioridades de las tareas muestran al instante qué elementos de las reuniones requieren atención prioritaria, lo que ayuda a los equipos a secuenciar el trabajo sin confusiones ni avisos de seguimiento.

Evite obstáculos y rehacer el trabajo: correlacione qué tareas dependen de otras, para que los equipos conozcan el orden correcto de ejecución utilizando correlacione qué tareas dependen de otras, para que los equipos conozcan el orden correcto de ejecución utilizando ClickUp Dependencias.

Integraciones perfectas: conecta ClickUp con Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma y mucho más, para que las notas de las reuniones, las decisiones y las tareas se transfieran a todas tus herramientas con conecta ClickUp con Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma y mucho más, para que las notas de las reuniones, las decisiones y las tareas se transfieran a todas tus herramientas con las integraciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones de ClickUp puede resultar abrumador para un nuevo usuario.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre el uso del AI Notetaker de ClickUp:

El bloc de notas con IA integrado de ClickUp es sorprendentemente útil, especialmente para resumir reuniones y ahorrar tiempo en los seguimientos. También nos encanta la posibilidad de publicar notas de lanzamiento claras y estructuradas directamente en la plataforma, lo que ha ayudado a las partes interesadas internas y externas a estar en sintonía.

📚 Más información: Cómo gestionar reuniones en ClickUp

2. Fathom (el mejor para resúmenes multilingües en tiempo real)

a través de Fathom

El asistente para reuniones basado en IA Fathom AI le ayuda a capturar las reuniones sin tener que tomar notas manualmente.

La herramienta graba automáticamente las llamadas, genera transcripciones y le permite etiquetar los puntos clave de la discusión (acciones o seguimientos) durante la reunión.

Puede hacerle a Fathom cualquier pregunta sobre las reuniones de su equipo en lenguaje natural y obtener respuestas instantáneas. Fathom también le permite encontrar información en toda la biblioteca de reuniones de su organización. Esto incluye decisiones pasadas, comentarios de los clientes y debates estratégicos.

El software para actas de reuniones maneja vocabulario técnico una vez que lo entrenas con los términos de tu industria.

Puede compartir las notas de las reuniones con miembros específicos del equipo en función de quiénes participaron y qué temas se discutieron.

Comprenda las mejores funciones

Etiqueta los momentos clave durante la llamada, añada contexto, haga preguntas y etiquete a los miembros del equipo para colaborar en tiempo real.

Crea plantillas personalizadas de resúmenes de reuniones basadas en los flujos de trabajo de tu equipo.

Se sincroniza con herramientas como Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana y muchas más, lo que facilita los flujos de trabajo automatizados desde la reunión hasta la tarea o el punto de contacto con el cliente.

Comprenda los límites

No tiene compatibilidad con funciones de gestión de proyectos como el seguimiento del progreso, la asignación de tareas y mucho más.

Comprenda los precios

Plan Free disponible.

Pro: 20 $ por usuario/mes

Equipo: 18 $ por usuario/mes

Empresa: 28 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 5/5 (5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Fathom:

Me encantan los resúmenes claros y fáciles de navegar con momentos destacados marcados con la hora, que me permiten saltar directamente a los momentos clave de una llamada. La precisión de la transcripción suele ser buena, pero a veces depende de la calidad del audio o de los acentos.

📚 Más información: Las mejores alternativas a Fathom IA para tomar notas con IA

📮 ClickUp Insight: La mayoría de las reuniones terminan sin una responsabilidad clara, y los gestores de proyectos pasan horas persiguiendo los elementos pendientes después de la reunión. Con ClickUp AI Notetaker y ClickUp Brain, las decisiones se recopilan, resumen y convierten en tareas automáticamente. Dedicarás menos tiempo a revisar transcripciones y más tiempo a impulsar proyectos. 💫 Resultados reales: los clientes de ClickUp han informado de un ahorro de costes de hasta el 86 % y de una recuperación de 1,1 días a la semana gracias a la automatización de las notas de las reuniones, la creación de resúmenes inteligentes y su conversión en tareas. Empresas como Talent Plus aumentaron la capacidad de trabajo en más de un 10 %, mientras que Atrato redujo el exceso de trabajo de los desarrolladores en un 20 % tras consolidarse en ClickUp.

3. Fireflies. IA (el mejor para transcripciones con función de búsqueda)

a través de Fireflies IA

Fireflies es el compañero de equipo con IA que transcribe, resume y analiza sus reuniones.

El tomador de notas con IA trabaja para usted incluso antes de que comience la reunión. Obtendrá resúmenes previos a la reunión con información clave, contexto y acciones de conversaciones y reuniones anteriores.

Durante la reunión, Fireflies ofrece transcripciones en directo en más de 100 idiomas. También identifica a los diferentes interlocutores en las reuniones y los archivos de audio.

Después de la reunión, recibirá un resumen instantáneo y completo generado por IA con puntos clave, acciones pendientes y notas personalizadas.

Live Assist proporciona información en tiempo real durante las conversaciones. Por ejemplo, el equipo de ventas puede acceder al instante a las discusiones sobre precios de llamadas anteriores sin desviar la atención de la llamada actual.

Con plantillas predefinidas para resumir reuniones, las conversaciones quedan documentadas, lo que tiene como resultado acciones prácticas.

Las mejores funciones de Fireflies. IA

Transcribe llamadas de Aircall, RingCentral y otros marcadores o utiliza la API de Fireflies para procesar archivos de audio.

Genere automáticamente correos electrónicos, redacte informes, analice conversaciones y cree cuadros de mando.

Descubra información como el tiempo de intervención de los ponentes, el seguimiento de temas y el análisis de opiniones.

Clip los momentos importantes de la conversación en fragmentos de audio que se pueden compartir.

Limitaciones de Fireflies. /IA

Los resúmenes a veces requieren correcciones manuales, lo que reduce la eficiencia.

Precios de Fireflies. IA

Plan Free disponible.

Pro: 18 $/usuario/mes

Empresa: 29 $/usuario/mes

Enterprise: 39 $/usuario/mes

Fireflies. IA: valoraciones y reseñas

G2: 4,8/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies. IA?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Fireflies. IA:

Fireflies es muy útil a la hora de tomar notas. Diría que tiene una precisión del 80 % con respecto a lo que se dice, pero no capta muy bien los acentos. No me gusta que se quede sin espacio tan rápidamente y que tengamos que eliminar llamadas del historial para liberar más espacio. A veces, Fireflies no se une a la llamada rápidamente y tenemos que invitarlo. Es medianamente fiable.

🔴 El creciente problema de la proliferación de contextos: Más del 56 % de los trabajadores del conocimiento afirman que la fatiga por el uso de herramientas, como los interruptores, las alertas y las plataformas redundantes, afecta negativamente a su trabajo cada semana. Eso es la dispersión del contexto en acción. Los equipos pierden horas buscando archivos, cambiando de una aplicación a otra, repitiendo actualizaciones y buscando la información que necesitan para simplemente hacer su trabajo. Se suponía que la IA simplificaría esto, pero la mayoría de las herramientas solo han añadido más ruido. Aquí es donde entra en juego ClickUp: todo lo que tu equipo necesita (tareas, documentos, decisiones, actualizaciones) se encuentra en un solo lugar, totalmente conectado y con capacidad de búsqueda mediante IA contextual.

📚 Más información: Las mejores alternativas a Fireflies IA para tomar notas y transcribir

Aquí hay tres herramientas adicionales que abordan las notas de las reuniones y la captura de decisiones de maneras distintas.

Tactiq : Tactiq es una extensión ligera de Chrome que funciona con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams para realizar transcripciones en tiempo real. Con transcripciones específicas por orador, puede identificar acciones y decisiones. Para los equipos que no quieren cambiar su herramienta de gestión de proyectos, pero desean un tomador de notas independiente con IA, Tactiq es una herramienta útil.

Sembly AI : Genere artefactos de IA, como informes de corrección de errores, propuestas de ventas o comunicados de prensa, directamente a partir de las discusiones de las reuniones, lo que resulta útil para los gestores de proyectos que necesitan documentación rápida. Sembly AI puede automatizar planes de proyectos, sprints pendientes, resúmenes retrospectivos y realizar el seguimiento de las decisiones y los obstáculos directamente a partir de los resultados de las reuniones, sin necesidad de cambiar de herramienta.

Notion: Notion combina la documentación de reuniones, la gestión de tareas y el intercambio de conocimientos en un solo entorno de trabajo. Es una opción útil cuando se desea integrar directamente las notas de las reuniones en los flujos de trabajo. Después de transcribir las reuniones, puede enlazar las notas de las reuniones con páginas de proyectos, tareas, hojas de ruta o POE. Almacene todo el historial de reuniones en un hub de conocimientos con función de búsqueda.

👀 ¿Sabías que... Las reuniones que comienzan después de las 8 p. m. han aumentado un 16 % interanual, otra señal de que la jornada laboral tradicional está desapareciendo.

⭐ Bonificación: Captura cualquier idea con un solo clic con la extensión de Chrome de ClickUp. Crea tareas desde cualquier sitio web o pestaña. Captura imágenes (errores, comentarios sobre la interfaz de usuario, pruebas de concepto), añade anotaciones y adjúntalas directamente a una tarea o comentario para mayor claridad y coordinación.

Haga que las reuniones sean claras y responsables con ClickUp.

Teniendo en cuenta el problema de la sobrecarga de reuniones, un buen punto de partida es reducir el número de reuniones en primer lugar.

Un simple ajuste puede ayudarte con esto.

La cultura de «escribir primero» (resúmenes, riesgos, recomendaciones, Agenda) reduce las reuniones porque las personas responden al documento en lugar de programar tiempo.

Dicho esto, a menudo las reuniones son inevitables.

Un software de gestión de productos que extrae decisiones de las notas de las reuniones aporta claridad al proceso.

ClickUp lo hace muy fácil.

Con AI Notetaker y la IA contextual, las decisiones, las acciones y el contexto de sus reuniones fluyen directamente a tareas, documentos, cronogramas y paneles.

Para convertir sus reuniones en acciones, regístrese en ClickUp de forma gratuita.

Preguntas frecuentes

El AI Notetaker de ClickUp puede crear automáticamente tareas a partir de las acciones detectadas en las notas de las reuniones. Tiene compatibilidad con la creación nativa de tareas. Fathom, por su parte, extrae las acciones de las reuniones en línea y las sincroniza con sus herramientas.

Un seguimiento eficaz de las decisiones implica capturar los resultados de las reuniones y automatizar los resúmenes de las mismas. A continuación, asigne la decisión a un propietario y enlázala con tareas o flujos de trabajo. Además, almacene las decisiones en un sistema centralizado con función de búsqueda para poder revisar qué se decidió, cuándo y quién lo decidió.

Sí. Los modernos asistentes de reuniones con IA pueden escuchar llamadas, generar resúmenes y resaltar detalles o tareas clave. Por ejemplo, ClickUp Brain no solo resume las reuniones, sino que también ofrece una búsqueda basada en IA. Responde a preguntas contextuales como «¿Qué decisiones tomamos la semana pasada?» y proporciona acciones generadas por IA a partir de reuniones virtuales.

Los equipos remotos necesitan un lugar donde convivan las tareas, las decisiones y la comunicación. ClickUp es una de las mejores opciones porque combina la toma de notas basada en IA con la gestión de tareas, documentos, inteligencia contextual e integraciones como Slack y Zoom. Las decisiones y los puntos clave se recogen durante la llamada, se convierten en acciones y se realizan acciones de seguimiento de forma transparente en todos los equipos distribuidos.

Sí. Las tres herramientas de esta lista (ClickUp, Fathom IA y Fireflies IA) ofrecen planes gratuitos que ofrecen compatibilidad con la transcripción de reuniones, resúmenes y extracción de decisiones/tareas.