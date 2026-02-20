Asana vs Notion para plantillas CRM: ¿cuál funciona mejor?

Configuras una plantilla CRM en una herramienta online y, durante una semana, todo parece perfecto. Entonces empieza el trabajo de verdad.

Un cliente potencial solicita un presupuesto revisado y alguien registra las notas de la reunión en una página diferente. El siguiente paso se discute en el chat, pero nunca se convierte en una tarea asignada. De repente, tu canal de ventas parece «verde», pero los siguientes pasos faltan, están obsoletos o se quedan atascados en el chat.

Esa brecha es más común de lo que la mayoría de los equipos piensan.

La última investigación de Salesforce sobre el estado de las ventas reveló que los representantes solo dedican alrededor del 28 % de su semana a vender activamente, mientras que el resto lo dedican a tareas administrativas y otros trabajos. Aquí es donde una buena plantilla CRM puede ayudarte a maximizar tu productividad y ahorrar tiempo en todos los proyectos.

En esta guía, compararemos Asana y Notion para plantillas CRM basándonos en lo que realmente hace que un CRM ligero sea útil en el día a día y lo que mejor funciona para tu equipo.

Lo que necesitas en un sistema CRM ligero

Un sistema CRM te ayuda a gestionar las interacciones con los clientes actuales y potenciales. Guarda la información de los clientes, el historial de actividades y los seguimientos en un solo lugar.

Si quieres un CRM ligero dentro del software de gestión de proyectos, necesitas algunos elementos imprescindibles:

Registros de contactos que siguen siendo utilizables para que puedas almacenar datos de contacto y notas de interacción sin crear una base de conocimientos desordenada.

Un proceso con fases claras para que puedas avanzar en las negociaciones siguiendo unos sencillos pasos y realizar el seguimiento del progreso de un solo vistazo.

Gestión de tareas para seguimientos , para que puedas asignar tareas, establecer fechas límite y crear tareas periódicas para revisiones o renovaciones.

Vistas de proyectos que se ajustan a tu forma de vender , para que puedas utilizar tableros para el flujo del proceso y listas o tablas para actualizaciones rápidas.

Informes sencillos y visibilidad para que puedas supervisar el progreso de varios proyectos, no solo una lista de operaciones.

Flujos de trabajo automatizados para pasos repetibles , de modo que los recordatorios, los traspasos y los cambios de estado no dependan de que alguien los recuerde.

Colaboración y documentación en contexto para que las notas de las reuniones y la documentación interna permanezcan cerca del registro del acuerdo.

Integraciones que se adaptan a tu pila para que los archivos y las herramientas de comunicación como Google Workspace no terminen desconectados del proceso.

El administrador controla el escalado, por lo que puedes gestionar el acceso y el aprovisionamiento de usuarios una vez que tu equipo crezca (a menudo vinculado a planes de pago o a un plan Enterprise).

Si domina estos conceptos básicos, podrá ejecutar un CRM ligero en la misma herramienta que utiliza para gestionar proyectos. También reducirá la curva de aprendizaje, ya que el flujo de trabajo se adapta a la forma en que su equipo ya gestiona las tareas y realiza el seguimiento del progreso de los proyectos.

Asana vs Notion: criterios de comparación lado a lado

Aquí tienes una breve panorámica general de Notion y Asana desde la perspectiva de las plantillas CRM. Estos son los criterios exactos que comparamos en las secciones posteriores.

Criterios de comparación Asana para plantillas CRM Notion para plantillas CRM Seguimiento del proceso que se mantiene preciso semana tras semana. Trata los acuerdos como tareas, de modo que los propietarios, las fechas límite y los siguientes pasos permanecen visibles. Trata los acuerdos como registros de bases de datos con páginas, de modo que las notas y el contexto permanecen cerca del proceso. Registros de contactos y operaciones que no se desordenan. Almacena la información de las transacciones/cuentas en campos de tareas y comentarios, pero los hilos largos pueden ocultar el contexto. Crea bases de datos estructuradas para acuerdos, contactos y cuentas con relaciones. Seguimientos y higiene del flujo de trabajo dentro de las plantillas CRM. Utiliza tareas, fechas límite, tareas periódicas y reglas para mantener la visibilidad de los seguimientos. Funciona bien cuando las propiedades se mantienen, pero puede convertirse en un proceso manual si se pierden las actualizaciones. Captación de clientes potenciales que mantiene la coherencia de tu plantilla CRM. Utiliza formularios para recopilar información estructurada sobre clientes potenciales y dirigirla al proyecto del canal (planes de pago). Utiliza plantillas y propiedades de bases de datos, pero la introducción de datos suele ser más manual, a menos que se cree un flujo específico. Amplía un CRM basado en plantillas sin necesidad de supervisarlo constantemente. Mantiene la estructura mediante la propiedad, las fechas límite y las reglas a medida que se unen más compañeros de equipo. Depende más de la disciplina del equipo para mantener la base de datos precisa a lo largo del tiempo.

Asana para plantillas CRM

A través de Asana

Asana es una herramienta de gestión de proyectos estructurada, por lo que sus plantillas CRM funcionan mejor cuando tu «CRM» es realmente un flujo de trabajo repetible para gestionar las tareas del equipo.

Esto hace que Asana sea una opción ideal cuando tu equipo se preocupa principalmente por realizar seguimientos coherentes, establecer responsabilidades claras y realizar el seguimiento de los proyectos a medida que los acuerdos se acercan a su cierre.

Asana también te ofrece múltiples vistas de proyectos, como listas, tableros, calendarios y cronogramas. Puedes empezar con el plan Free, pero los planes de pago desbloquean funciones más avanzadas que te ayudarán a estructurar tus proyectos y gestionar tus recursos.

Cómo aborda Asana el CRM

Asana no es un sistema CRM específico, pero puedes crear un sistema CRM ligero con plantillas de proyectos utilizando un modelo sencillo:

Un proyecto = un proceso

Una tarea = un cliente potencial, un acuerdo o una cuenta

Campos personalizados = tus datos CRM

Reglas = tus flujos de trabajo automatizados de automatización

✅ Así es como se ve en la práctica:

Ejecuta el proceso en la vista Tablero: configura cada columna como una fase (Nuevo cliente potencial, Cualificado, Propuesta, Negociación, Cerrada con éxito). Mueve las tareas por el tablero a medida que avanza el acuerdo.

Captura los detalles del CRM con campos personalizados: añade campos para el valor del acuerdo, la fecha de cierre, la fuente del cliente potencial, la prioridad, el propietario y el siguiente paso. Los campos personalizados están disponibles en los planes de pago como Starter y superiores, pero no en el plan Free.

Gestiona tareas para seguimientos y traspasos: utiliza fechas límite, subtareas y dependencias de tareas para mantener visibles los siguientes pasos, especialmente cuando se solapan varios proyectos y partes interesadas.

Atraiga clientes potenciales a través de formularios (función de pago): si desea una captación constante de clientes potenciales, los formularios de Asana pueden recopilar datos estructurados y crear una tarea en el proyecto del proceso. Los formularios están disponibles en los niveles Starter, Advanced y superiores.

Utiliza reglas para reducir el mantenimiento manual: las reglas pueden asignar propietarios, mover fases o actualizar campos cuando se produce un desencadenante. Las reglas están disponibles en los niveles de pago, y el generador de reglas personalizadas está disponible en Starter y superiores.

Plantillas de CRM de Asana

Asana no se comercializa como un CRM completo, por lo que las plantillas hacen la mayor parte del trabajo pesado. Una buena plantilla de CRM de Asana te ofrece:

Una estructura de canalización con fases y propiedad.

Campos personalizados para los detalles de las transacciones

Vistas de proyectos que facilitan las revisiones semanales.

Una configuración de gestor de tareas que evita que se pierdan los seguimientos.

A continuación se muestran cinco opciones interesantes de la galería de plantillas de Asana:

1. Plantilla de canal de ventas de Asana

A través de Asana

La plantilla de canal de ventas de Asana te ofrece un único lugar desde el que realizar el seguimiento de los clientes potenciales, desde el primer contacto hasta el cierre. En lugar de actualizar hojas y hilos de mensajes dispersos, puedes mover cada operación a través de las distintas fases y mantener el contexto más reciente para la tarea en sí.

Puedes registrar detalles clave como el valor del acuerdo y el propietario, añadir tareas para el siguiente paso y cambiar de vista para adaptarla a tu forma de trabajar. Las vistas como Lista, Tablero, Calendario y Cronograma te ayudan a realizar el seguimiento del progreso y ver qué requiere atención esta semana frente a lo que está por venir.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las oportunidades por fases con vistas de proyectos flexibles.

Añade campos personalizados para valor, estado del cliente potencial, prioridad y propietario.

Almacena los seguimientos y las notas directamente en la tarea para que no se pierda nada.

Automatiza las actualizaciones con reglas, como la reasignación y los cambios de campo cuando se produce un desencadenante.

Conecta tu canal de ventas con aplicaciones como Salesforce, HubSpot, Zendesk y ServiceNow.

✨️ Ideal para: equipos de ventas que desean una forma sencilla de realizar el seguimiento del progreso del proceso y los elementos pendientes en cuentas específicas dentro de Asana.

2. Plantilla de seguimiento de cuentas de Asana

A través de Asana

La plantilla de seguimiento de cuentas de Asana te ayuda a gestionar tus cuentas como un proceso repetible. Almacenas los detalles de las cuentas, los propietarios y los siguientes pasos en un solo lugar, por lo que las renovaciones y las conversaciones de ventas adicionales no dependen de la memoria.

Puede agrupar las cuentas por nivel, fase del ciclo de vida o región, y luego utilizar tareas para planificar revisiones, QBR y hitos de incorporación. Esta plantilla mantiene el trabajo de los clientes visible para todo el equipo, incluso cuando se gestionan varias cuentas a la vez.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Ver las cuentas en vistas Lista, Tablero, Calendario o Cronograma.

Filtra las vistas por fase, prioridad, tipo de cuenta o propietario.

Realiza el seguimiento de las tareas pendientes como tareas, para que las acciones nunca desaparezcan.

Almacena notas sobre tareas, lo que facilita la búsqueda del contexto de la cuenta.

✨️ Ideal para: equipos de éxito del cliente que desean una forma ligera de realizar el seguimiento de las cuentas y los elementos pendientes en Asana.

3. Plantilla de soporte para acuerdos de preventa de Asana

A través de Asana

La plantilla de asistencia para acuerdos de preventa de Asana te ayuda a organizar todo lo que ocurre antes de que un acuerdo esté listo para cerrarse. Puedes recopilar solicitudes como revisiones de seguridad, demostraciones personalizadas, aprobaciones de precios y aportaciones a propuestas en un solo lugar, para que el trabajo no se pierda entre los mensajes.

Puede dividir cada solicitud en tareas, asignarlas a los propietarios adecuados y establecer fechas límite que se ajusten al cronograma de su acuerdo. Esto le ofrece una visión clara de lo que se ha hecho, lo que está pendiente y lo que bloquea el siguiente paso, especialmente cuando varios equipos apoyan la misma oportunidad.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Mantiene visible toda la información relacionada con las solicitudes de preventa, los propietarios de las tareas y las fechas límite.

Dirige las preguntas al responsable adecuado sin largas idas y venidas.

Realiza un seguimiento de los obstáculos y las dependencias para que los pasos críticos no se estanquen.

Centraliza notas, enlaces y actualizaciones dentro de la tarea del acuerdo.

Mantiene la responsabilidad cuando varios equipos respaldan un acuerdo activo.

✨️ Ideal para: equipos de ventas que necesitan un soporte estructurado de preventa entre las partes interesadas, manteniendo al mismo tiempo claros los cronogramas y los elementos a realizar.

4. Plantilla de traspaso posventa de Asana

Vía Asana

La plantilla de traspaso posventa de Asana está diseñada para el momento en el que la mayoría de los CRM ligeros tienen dificultades: pasar de «hemos cerrado el trato» a «estamos cumpliendo lo prometido» sin perder detalles.

Te ofrece un flujo de trabajo estructurado en el que las responsabilidades están claras, el contexto clave permanece vinculado al trabajo y no se pasan por alto los pasos de incorporación.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Captura el alcance, las partes interesadas y los compromisos antes de la reunión inicial.

Asigna pasos de incorporación para que cada propietario conozca sus responsabilidades.

Mantiene las notas de traspaso y el contexto adjuntos al mismo flujo de trabajo.

Realiza un seguimiento de los cronogramas y las próximas acciones sin tener que buscar actualizaciones en el chat.

Reduce el trabajo adicional al aclarar lo que se vendió frente a lo que se entregó.

✨️ Ideal para: Equipos de ventas y atención al cliente que desean traspasos limpios en la incorporación con una propiedad y cronogramas claros.

5. Plantilla de implementación para clientes de Asana

Vía Asana

La plantilla de implementación para clientes de Asana te ayuda a llevar a cabo la incorporación como un lanzamiento estructurado. Puedes correlacionar la implementación completa con tareas, de modo que cada paso quede claro desde el inicio hasta la puesta en marcha. Esto resulta útil cuando gestionas varios proyectos y necesitas un proceso repetible para cada nuevo cliente.

Puedes asignar tareas a los responsables internos, establecer fechas límite y realizar el seguimiento del progreso a medida que el trabajo avanza por las distintas fases. También puedes mantener los recursos clave, las notas y las actualizaciones vinculados al mismo plan para que el equipo se mantenga alineado y la experiencia del cliente sea coherente.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica las fases de incorporación con hitos claros desde el inicio hasta la puesta en marcha.

Asigna tareas a los propietarios para que los traspasos no se retrasen.

Realice un seguimiento del progreso a lo largo de los pasos de implementación sin perder visibilidad.

Centraliza enlaces, documentos y notas para una entrega más rápida.

Mantén a las partes interesadas alineadas cuando cambien los cronogramas o aparezcan riesgos.

✨️ Ideal para: Equipos de éxito del cliente e implementación que necesitan un plan de incorporación repetible para cada nuevo proyecto de cliente.

Ventajas de utilizar Asana como CRM

Asana puede funcionar bien como un CRM ligero cuando tu proceso de ventas se centra en la ejecución. Si quieres que los acuerdos se comporten como elementos de trabajo, el modelo de gestión de tareas de Asana facilita el seguimiento en todo el equipo.

Aquí es donde las plantillas CRM de Asana suelen destacar:

Los seguimientos se realizan de forma natural dentro de un gestor de tareas: puedes asignar tareas, establecer fechas límite y utilizar tareas periódicas para realizar comprobaciones, de modo que los siguientes pasos no dependan de la memoria.

Las vistas de proyectos facilitan la revisión del flujo de trabajo: puedes ejecutar el flujo de trabajo en la vista Tablero y luego cambiar a Lista o Calendario para la planificación semanal. En los planes de pago como Starter, también obtienes un cronograma y dependencias para flujos de trabajo de gestión de proyectos más estructurados.

Los campos personalizados mantienen la coherencia de los detalles de las operaciones: cuando añades campos como el valor de la operación, la prioridad, la fecha de cierre o la fuente del cliente potencial, puedes ordenar y filtrar rápidamente sin convertir tu CRM en notas de formato libre. Los campos personalizados se incluyen en Starter y superiores.

Los flujos de trabajo automatizados reducen el mantenimiento del canal: las reglas te permiten desencadenar acciones cuando se produce un cambio, como asignar propietarios o actualizar campos. Las reglas están incluidas en el plan Starter y superiores.

Las plantillas ayudan a los equipos a estandarizar rápidamente: para los flujos de trabajo de ventas y clientes, la galería de plantillas de Asana te ofrece una estructura inicial que puedes ajustar con solo unos clics.

Limitaciones de Asana para plantillas CRM

Asana sigue siendo ante todo un software de gestión de proyectos. Por lo tanto, aunque tiene compatibilidad con el trabajo al estilo CRM, algunas partes de una experiencia de «verdadero CRM» requieren una configuración adicional, hábitos más estrictos o actualizaciones a planes de pago.

Limitaciones clave a tener en cuenta:

Los componentes básicos del CRM suelen requerir planes de pago: Starter incluye funciones clave para el CRM, como formularios, campos personalizados, reglas y dependencias. Si tu equipo las necesita para mantener un flujo de trabajo fiable, el plan Free puede resultar limitado.

Las reglas ayudan, pero puedes alcanzar los límites de la automatización: la documentación de ayuda de Asana indica un máximo de 50 reglas por proyecto, independientemente del nivel del plan. Si dependes de flujos de trabajo automatizados muy detallados, es posible que tengas que simplificar la lógica o dividir los procesos entre varios proyectos.

Los registros de acuerdos y contactos no son «objetos CRM» de forma predeterminada: En la mayoría de las configuraciones, un acuerdo es una tarea y un cliente es una tarea o un proyecto. Esto puede funcionar, pero depende de la higiene del proceso, de campos personalizados coherentes y de una nomenclatura clara para que el contexto no se pierda.

Los flujos de trabajo de correo electrónico no son una bandeja de entrada CRM nativa: puedes conectar aplicaciones de terceros y herramientas de correo electrónico para crear tareas y mantener el contexto a mano, pero sigues gestionando la comunicación en tu sistema de correo electrónico en lugar de en una bandeja de entrada dedicada al equipo de ventas.

La escalabilidad puede llevarte a controles de nivel superior: si necesitas una gobernanza más sólida, como administrador avanzado, aprovisionamiento de usuarios o controles de planes Enterprise, es posible que acabes con planes de precios más elevados de lo que espera un equipo pequeño.

Notion para plantillas CRM

A través de Notion

Notion es un entorno de trabajo para la gestión del conocimiento centrado en bases de datos. Esto es importante para las plantillas CRM porque tu «CRM» no tiene por qué comportarse como un proyecto lleno de tareas. En cambio, puede comportarse como un conjunto de registros conectados.

En una plantilla CRM de Notion, cada acuerdo suele ser un elemento de la base de datos. Puedes ver esos elementos como una tabla para editarlos rápidamente, un tablero para las fases del proceso o un cronograma cuando las fechas marcan tu semana.

Este enfoque funciona bien para pequeñas empresas, startups, agencias y equipos de ventas u operaciones que desean un contexto de negociación cercano al proceso. Sus notas de reuniones, documentos, enlaces y documentación interna terminan juntos en la misma página de negociación, en lugar de estar dispersos en plantillas de proyectos separadas.

Cómo aborda Notion el CRM

Notion no es un CRM tradicional. Se crean plantillas CRM convirtiendo el proceso en una base de datos y, a continuación, decidiendo qué se considera «buenos datos» para su equipo.

Este es el patrón de configuración habitual:

Utiliza una vista Tablero como canalización: agrupa los elementos de la base de datos por una propiedad como «Fase» y, a continuación, mueve las tarjetas entre columnas a medida que avanza el progreso.

Almacena los detalles de CRM como propiedades de la base de datos: realiza el seguimiento del propietario, la fecha de cierre, el valor del acuerdo, el siguiente paso y la fuente del cliente potencial como campos estructurados para que puedas filtrar y ordenar rápidamente.

Cambia de vista según el trabajo: utiliza vistas Tabla para ediciones y limpiezas rápidas, vistas Tablero para revisiones de canalizaciones y vistas Cronograma cuando necesites ver el calendario de las operaciones a lo largo de una semana o un mes.

Estandariza los registros con plantillas de bases de datos: crea un diseño repetible para notas de descubrimiento, objeciones, partes interesadas y detalles de traspaso, de modo que todas las páginas de acuerdos mantengan la coherencia.

Añade automatizaciones cuando quieras reducir las actualizaciones manuales: las automatizaciones de la base de datos de Notion están disponibles en los planes de pago. Los usuarios del plan Free pueden crear automatizaciones de notificaciones de Slack, pero no otros tipos.

Si ya utilizas Notion y deseas un entorno de trabajo todo en uno tanto para la documentación como para el seguimiento ligero de las transacciones, este enfoque basado en bases de datos puede ser una buena opción. La contrapartida es que tu canalización solo seguirá siendo precisa si el equipo mantiene las propiedades actualizadas.

Plantillas CRM de Notion

A través de Notion

Las plantillas de Notion hacen la mayor parte del trabajo pesado, siempre que sus casos de uso se ajusten a tus necesidades. Una plantilla sólida de CRM de Notion te ofrece:

Una base de datos de operaciones con las propiedades adecuadas.

Vistas listas para usar, como un tablero y una tabla.

Una estructura coherente para las páginas de ofertas y las notas.

Automatizaciones opcionales, dependiendo de la plantilla y tu plan.

Si no quieres crear uno desde cero, puedes echar un vistazo a las siguientes plantillas CRM personalizables de Notion:

1. Plantilla de CRM para el equipo de ventas de Notion

A través de Notion

Si actualmente el seguimiento de tus ventas se realiza en una hoja de cálculo, unas cuantas páginas de notas desordenadas y la memoria de alguien, esta plantilla te ofrece un punto de partida más claro. La plantilla Sales CRM de Notion se posiciona como una forma de gestionar tu embudo de ventas sin la sensación de «SaaS pesado», al tiempo que mantiene lo básico en un solo lugar.

Obtienes una estructura sencilla para realizar el seguimiento de los clientes potenciales con solo los campos que te interesan, y cada registro puede vivir como su página de Notion para notas y contexto de la operación. También es una opción popular en el mercado de Notion, lo que resulta tranquilizador cuando se busca una plantilla que se pueda adoptar rápidamente y modificar más adelante.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Configura un canal ligero sin tener que crear una base de datos desde cero.

Guarda cada acuerdo como una página para notas, actualizaciones y contexto.

Realiza un seguimiento solo de las propiedades que necesitas y añade más más adelante.

Estandariza los seguimientos convirtiendo los siguientes pasos en trabajo visible.

Haz que tu CRM sea fácil de ajustar cuando cambie el proceso de ventas del equipo de ventas.

✨️ Ideal para: Equipos pequeños que desean un CRM sencillo basado en Notion sin herramientas adicionales.

2. Plantilla «Todas las cuentas» de Notion

A través de Notion

La plantilla «Todas las cuentas» de Notion te ofrece una forma sencilla de mantener todas las cuentas de clientes en un solo lugar. En lugar de saltar entre páginas y pestañas para encontrar el contexto más reciente, puedes centralizar los detalles clave de las cuentas para que sea más fácil mantener la coherencia.

Para pequeñas empresas, startups y agencias, es una alternativa práctica a una herramienta CRM completa cuando solo necesitas visibilidad. Puedes realizar el seguimiento de la propiedad, el estado y el trabajo en curso, y luego mantener notas y actualizaciones vinculadas al mismo registro de cuenta a medida que las cosas cambian.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén todas las cuentas de clientes en una vista de entorno de trabajo organizado.

Realiza un seguimiento de los propietarios de las cuentas para que las responsabilidades queden claras en todo el equipo.

Registra los detalles clave una vez y reutilízalos en todos los flujos de trabajo.

Almacena actualizaciones y notas dentro de cada página de registro de cuenta.

Analiza rápidamente el estado de tu cuenta sin tener que reconstruir tu configuración semanalmente.

✨️ Ideal para: Equipos pequeños, startups y agencias que gestionan múltiples cuentas de clientes y relaciones continuas.

3. Canal de ventas con automatizaciones de Notion

A través de Notion

El canal de ventas con automatizaciones de Notion es una plantilla para aquellas semanas en las que tu canal parece estar bien, pero los seguimientos se descuidan porque nadie quiere hacer actualizaciones manuales. Te ofrece un canal de ventas listo para usar dentro de Notion, con automatizaciones de bases de datos integradas en la configuración para que los pasos rutinarios resulten menos «pesados desde el punto de vista administrativo».

Para pequeñas empresas, startups y agencias, esta es una forma práctica de mantener los acuerdos en marcha sin adoptar una herramienta CRM completa. Puede realizar el seguimiento de las fases en una vista de canalización, mantener el contexto del acuerdo dentro de cada registro y confiar en las automatizaciones para mantener el sistema más limpio a medida que su equipo se vuelve más ocupado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Empieza con un proceso listo para la automatización en lugar de crearlo desde cero.

Mantén la coherencia en cada registro de transacción a medida que cambian las fases y los propietarios.

Reduce las actualizaciones manuales cuando tu equipo gestiona múltiples operaciones.

Almacena notas y enlaces dentro de la misma página de registro de la operación.

Acelera las revisiones del proceso con campos y vistas estructurados.

✨️ Ideal para: Equipos de ventas y operaciones que desean un canal ligero con automatizaciones para reducir las actualizaciones manuales.

4. CRM personal 2026 de Notion

A través de Notion

El CRM personal 2026 de Notion es una plantilla que se centra en el aspecto del «CRM» que la mayoría de las configuraciones ligeras pasan por alto: recordar quién es alguien, qué fue lo último que se discutió y cuándo se debe hacer un seguimiento. En lugar de hacer malabarismos con notas dispersas, dispones de un único lugar para realizar el seguimiento de las personas y tus interacciones continuas con ellas.

Para pequeñas empresas, startups, agencias y equipos de ventas u operaciones, es un complemento útil para una plantilla de canalización. Puede utilizarlo para gestionar socios, clientes potenciales y partes interesadas de los clientes cuando no necesite una bandeja de entrada de ventas completa, pero aún así desee que los seguimientos sean coherentes.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los contactos y los detalles clave sin necesidad de crear una base de datos personalizada.

Registra las conversaciones para recordar el contexto antes de la próxima llamada.

Establece momentos de seguimiento para que las relaciones no se enfríen.

Mantén tus contactos personales y profesionales organizados en un solo sistema.

Mantén la coherencia en tus comunicaciones incluso durante las semanas más ajetreadas del proyecto.

✨️ Ideal para: Equipos que desean un rastreador de relaciones ligero para socios, clientes potenciales y clientes dentro de Notion rápidamente.

5. Agenda personal de Notion

A través de Notion

The Personal Rolodex by Notion es una plantilla sencilla que te ayuda a no perder el rastro de las personas que conoces, con las que trabajas o a las que planeas presentarles una propuesta. La plantilla está diseñada para guardar los datos de contacto y el contexto en un solo lugar, para que no tengas que rebuscar entre viejos correos electrónicos y notas dispersas antes de hacer un seguimiento.

Para pequeñas empresas y agencias, esta plantilla funciona muy bien junto con su canal de ventas. Puede utilizarla para realizar el seguimiento de las partes interesadas de los clientes, los contactos de los socios y los clientes potenciales, y luego tomar notas rápidas sobre el estado de la relación sin necesidad de una herramienta CRM completa.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén los datos de contacto organizados sin crear una base de datos compleja.

Guarda notas rápidas para recordar el contexto antes de realizar el seguimiento.

Realice un seguimiento sencillo de las relaciones entre clientes, socios y clientes potenciales.

Haz que tu comunicación sea más consistente durante las semanas más ajetreadas de entregas y ventas.

Encuentre rápidamente a la persona adecuada cuando surjan oportunidades de forma repentina.

✨️ Ideal para: equipos pequeños que realizan el seguimiento de las relaciones clave y el contexto de los contactos en Notion sin una herramienta CRM completa.

Ventajas de utilizar Notion como CRM

Notion funciona bien como CRM ligero cuando se desea tener el proceso y el contexto en el mismo lugar. En lugar de forzar los acuerdos en un gestor de tareas, puede tratar cada acuerdo como un registro de base de datos y luego abrirlo como una página para notas de reuniones, enlaces, archivos y documentación interna.

Áreas en las que las plantillas CRM de Notion suelen destacar:

Los registros CRM permanecen estructurados, incluso cuando añades contexto: los detalles de las operaciones se almacenan en las propiedades de la base de datos, por lo que puedes ordenar, filtrar y realizar el seguimiento del progreso sin convertirlo todo en notas de formato libre.

Puedes adaptar el flujo de trabajo a tu estrategia de ventas: Notion te permite configurar múltiples vistas de bases de datos, de modo que puedes ejecutar un proceso en una vista Tablero, limpiar datos en una vista Tabla y comprobar fechas en una vista de Calendario o Cronograma en función de cómo tu equipo gestiona los proyectos.

Las bases de datos conectadas pueden reducir la duplicación: cuando enlazas contactos, acuerdos y cuentas mediante relaciones y agregaciones, puedes reutilizar los datos de contacto en varios proyectos en lugar de volver a introducir la misma información cada vez.

La colaboración en tiempo real es ideal para equipos que venden y documentan juntos: Notion es muy útil cuando los flujos de trabajo de ventas dependen de una base de conocimientos compartida, ya que los registros de acuerdos también pueden contener notas de reuniones y el contexto de las decisiones junto con el proceso.

Las integraciones te ayudan a importar archivos a la misma herramienta: Notion admite integraciones a través de su galería, incluyendo opciones como Google Drive y Slack, lo que resulta útil cuando tu equipo trabaja con aplicaciones de terceros.

Limitaciones de Notion para plantillas CRM

Notion puede ser una buena opción para plantillas CRM, pero sigue sin ser un CRM específico. Tu configuración depende de lo bien que diseñes la base de datos, de la constancia con la que el equipo la actualice y del plan de precios que elijas.

Estas son las principales limitaciones a tener en cuenta:

La automatización es limitada en el plan Free: Notion señala que las automatizaciones de bases de datos están disponibles en los planes de pago. En el plan Free, los usuarios pueden crear automatizaciones de notificaciones de Slack, pero no otros tipos de automatizaciones.

El plan Free de Notion puede alcanzar un límite máximo de bloques para los equipos: el Centro de ayuda de Notion explica que los entornos de trabajo del plan Free con más de dos propietarios tienen un límite de 1000 bloques por entorno de trabajo. Una vez que lo alcances, tendrás que actualizar para seguir añadiendo nuevos registros y contenidos CRM.

Los seguimientos pueden parecer menos exigibles que las herramientas centradas en las tareas: puedes realizar un seguimiento de los siguientes pasos como propiedades y crear tareas en una base de datos, pero es más fácil para los equipos dejar que los campos se desvíen a menos que se creen hábitos sólidos en torno a la actualización de las fases, los propietarios y las fechas de los siguientes pasos.

Es fácil sobrecargar el sistema: Notion ofrece mucha libertad creativa. Eso es útil, pero puede aumentar la curva de aprendizaje si diferentes personas configuran diferentes vistas, propiedades o convenciones de nomenclatura en la misma plantilla CRM.

Los controles de administración más avanzados te empujan hacia Business o Enterprise: si necesitas SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) y una gobernanza más sólida a medida que escalas a equipos grandes, Notion posiciona esas funciones en los planes Business y Enterprise.

Asana vs Notion: comparación de funciones

A estas alturas, ya habrás visto la gran diferencia en cómo estas herramientas «hacen CRM».

Asana convierte una plantilla CRM en un flujo de trabajo de proyecto, donde los acuerdos se comportan como tareas y los seguimientos permanecen vinculados a la propiedad y las fechas límite.

Notion convierte una plantilla CRM en una base de datos, donde los acuerdos se comportan como registros y las notas, los documentos y el contexto de las reuniones se encuentran dentro de cada página de acuerdo.

A continuación, compararemos Notion y Asana en los aspectos que determinan el éxito o el fracaso de un sistema CRM ligero una vez que más personas comienzan a utilizarlo.

Función n.º 1: seguimiento del proceso que se mantiene preciso semana tras semana.

Asana

Asana funciona mejor cuando tu canalización se basa en la acción. Cada acuerdo es una tarea, por lo que puedes asignar tareas, establecer fechas límite y mantener visibles los siguientes pasos en la misma vista que utiliza tu equipo para gestionar tareas y proyectos. Es más difícil que se pierdan los seguimientos cuando la propiedad y el tiempo siempre están vinculados al acuerdo.

Notion

Notion funciona mejor cuando tu canal necesita contexto, no solo una fase. Cada acuerdo es un registro de la base de datos que se abre en una página, por lo que tu equipo puede mantener las notas de las reuniones, la documentación interna y los enlaces clave cerca del canal. La contrapartida es que la precisión del canal depende de que las personas actualicen las propiedades correctas de forma coherente.

🏆 Ganador: Empate. Elige Asana si quieres un seguimiento del proceso que se parezca a la gestión de tareas. Elige Notion si deseas realizar el seguimiento del proceso y disponer de páginas de acuerdos más completas para la documentación.

Asana

En Asana, un «acuerdo» o una «cuenta» suele ser una tarea. Puedes almacenar detalles estructurados utilizando campos personalizados en los planes de pago y mantener las actualizaciones en los comentarios. Todo queda claro cuando tu equipo trata la tarea como la fuente de verdad, pero los largos hilos de comentarios pueden ocultar contextos importantes con el tiempo.

Notion

Notion está diseñado para registros estructurados. Puedes mantener acuerdos, contactos y cuentas como bases de datos separadas y luego conectarlas con relaciones y agregados para que el mismo contexto de contacto pueda aparecer en varios proyectos. Eso te ofrece un modelo más parecido al CRM, especialmente si tu equipo también utiliza Notion como base de conocimientos.

🏆 Ganador: Notion, ya que, en general, hace un mejor trabajo a la hora de mantener estructurados los registros CRM.

Función n.º 3: Seguimientos y higiene del flujo de trabajo dentro de las plantillas CRM.

Asana

Asana destaca en este aspecto porque los seguimientos son una función nativa de la herramienta. Puedes asignar tareas, añadir subtareas, establecer fechas límite y utilizar tareas periódicas para puntos de contacto repetitivos. En los planes de pago, también puedes añadir reglas que sean desencadenantes de acciones como asignar propietarios o actualizar campos cuando se produzca algún cambio.

Notion

Notion admite seguimientos, pero el sistema solo funciona correctamente si tu equipo mantiene las propiedades actualizadas. Las automatizaciones de bases de datos pueden reducir parte del mantenimiento manual, pero solo están disponibles en los planes de pago. Los usuarios del plan Free pueden crear automatizaciones de notificaciones de Slack, pero no otros tipos.

🏆 Ganador: Asana, porque los seguimientos basados en tareas mantienen una alta visibilidad y son más fáciles de aplicar.

Función n.º 4: Captación de clientes potenciales que mantiene la coherencia de tu plantilla CRM.

Asana

Asana es más eficaz cuando se desea que la captación de clientes potenciales se mantenga estructurada desde el principio. Con los formularios de Asana , puede recopilar los mismos campos cada vez (nombre, empresa, tamaño del acuerdo, fuente, urgencia) y crear una tarea directamente en su proyecto de canalización para que la plantilla CRM se mantenga coherente entre los miembros del equipo. Los formularios están disponibles en planes de pago como Starter y superiores.

Notion

Notion puede estandarizar la captación de clientes potenciales, pero suele requerir una configuración más compleja. Puedes crear una plantilla de base de datos «Nuevo cliente potencial» con las propiedades necesarias y un diseño de página coherente. El reto es introducir los clientes potenciales en esa base de datos sin pasos adicionales. Las automatizaciones de Notion pueden ayudar, pero las automatizaciones de bases de datos son principalmente una función del plan de pago, con límites en el plan gratuito.

🏆 Ganador: Asana, porque los formularios hacen que la captación de clientes potenciales sea más consistente dentro del flujo de trabajo de una plantilla CRM.

Función n.º 5: escalar un CRM basado en plantillas sin esfuerzo constante.

Asana

Asana tiende a escalar más fácilmente cuando más personas intervienen en el proceso. Los acuerdos se comportan como tareas, por lo que la propiedad y la notificación a los miembros del equipo están integradas en el flujo de trabajo. Las reglas también pueden imponer normas básicas, como asignar propietarios o actualizar campos cuando un acuerdo pasa a otra fase, aunque las reglas tienen límites prácticos por proyecto.

Notion

Notion se adapta bien cuando tu equipo es disciplinado en cuanto al mantenimiento de las propiedades y vistas de la base de datos. Pero a medida que se incorporan más personas, es más fácil que la base de datos se desvíe, especialmente si los diferentes miembros del equipo crean sus propias vistas, convenciones de nomenclatura o atajos.

🏆 Ganador: Asana, porque es más fácil mantener las plantillas CRM operativas a medida que se incorporan más compañeros de equipo.

ClickUp: la mejor alternativa directa a Asana y Notion para plantillas CRM.

Si estás intentando ejecutar un CRM con plantillas, lo más difícil no suele ser la plantilla, sino la dispersión del trabajo. Se discute un cliente potencial en el chat, los siguientes pasos quedan en la bandeja de entrada de alguien y las últimas notas se guardan en un documento.

Luego viene la proliferación de la IA. Acabas pagando por una herramienta de IA para escribir, otra para resumir y otra para organizar. Pero no hay uso compartido de contexto, por lo que sigues dedicando tiempo a limpiar cosas y volver a introducir los mismos detalles en todas las herramientas.

ClickUp, un espacio de trabajo de IA convergente, está diseñado para ejecutar flujos de trabajo de ventas y flujos de trabajo de entrega en el mismo lugar. Esto es importante cuando se desea un sistema CRM ligero que mantenga la precisión sin necesidad de limpieza adicional.

Y si quieres empezar rápidamente, ClickUp también te ofrece plantillas CRM listas para usar que puedes adaptar para clientes potenciales, acuerdos y seguimiento de cuentas, además de una biblioteca completa de plantillas de ventas y CRM entre las que elegir.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: ClickUp CRM para equipos

Mantén tus tareas, canalizaciones y detalles de acuerdos en el mismo entorno de trabajo con ClickUp CRM para Teams.

Tu plantilla CRM puede desmoronarse cuando el proceso se encuentra en un lugar y el trabajo que hace avanzar los acuerdos se encuentra en otro. ClickUp CRM para equipos está diseñado para mantener juntos el seguimiento y la ejecución del proceso, de modo que no tengas que mantener un «mundo CRM» separado de las tareas reales.

También obtienes más de 10 vistas flexibles para casos de uso de CRM, incluyendo Lista, Tablero Kanban y Tabla, lo que resulta útil cuando diferentes personas necesitan diferentes vistas de proyecto para el mismo proceso.

💡 Consejo profesional: captura clientes potenciales con los formularios de ClickUp y, a continuación, distribuye el trabajo automáticamente. Captura clientes potenciales con todos los campos que necesitas con ClickUp Formularios. Utiliza ClickUp Forms para capturar clientes potenciales con los campos exactos que necesitas (como el tamaño del acuerdo, la fuente y la prioridad) y, a continuación, envíalos automáticamente a la lista de canalización adecuada para que tu CRM se mantenga limpio desde el primer día. A continuación, puedes combinarlo con ClickUp Automatizaciones para asignar al propietario adecuado y crear la tarea siguiente cuando un acuerdo alcance una fase específica, de modo que se realicen seguimientos incluso durante las semanas más ajetreadas.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: tareas de ClickUp y automatizaciones de ClickUp.

Desencadena automáticamente las acciones adecuadas y ejecuta las operaciones sin problemas con ClickUp Automatizaciones.

Tanto Asana como Notion pueden ejecutar plantillas CRM, pero los equipos suelen encontrarse con el mismo problema: los seguimientos son fáciles de discutir y fáciles de olvidar.

ClickUp impulsa el seguimiento en el propio flujo de trabajo:

Además, ClickUp Automations ayuda a reducir las tareas administrativas repetitivas mediante la automatización de acciones como la asignación automática de tareas, la publicación de comentarios y el cambio de estados, además de opciones como las personas asignadas dinámicas.

Ventaja n.º 3 de ClickUp: ClickUp Brain y paneles de control de ClickUp

Pregunta en términos sencillos para crear pasos para gestionar tu canalización con ClickUp Brain

Una plantilla CRM se vuelve confusa cuando los detalles más importantes se encuentran dispersos en notas. Recuerdas que una llamada tenía un requisito clave o una restricción de precios, pero no puedes encontrarla cuando la necesitas. ClickUp Brain te ayuda incorporando la IA a tu entorno de trabajo para que puedas encontrar respuestas y convertir la información en pasos a seguir sin tener que buscar en largas páginas y hilos.

Después de organizar la información, es fundamental tener una vista rápida del progreso del proceso. Los paneles de ClickUp te ayudan a supervisar los acuerdos, los seguimientos y el rendimiento de un vistazo, para que no tengas que basarte en corazonadas o en las actualizaciones de la semana pasada.

Para las pequeñas empresas, las startups, las agencias y los equipos de ventas u operaciones, esto significa que pueden mantener la ligereza en la elaboración de informes de CRM y, al mismo tiempo, obtener visibilidad sobre lo que está avanzando, lo que se ha estancado y lo que requiere atención a continuación.

💡 Consejo profesional: utiliza ClickUp Brain MAX para mantener tu plantilla CRM limpia, fácil de buscar y lista para la acción. Aumenta tu productividad cuatro veces más rápido para cumplir con los plazos gracias a la función Talk To Text de ClickUp. ClickUp Brain MAX te ayuda a estar al día de las actualizaciones de CRM sin convertir cada seguimiento en una tarea tediosa. En lugar de rebuscar entre notas dispersas o reescribir el mismo contexto en varios lugares, puedes capturar, encontrar y actuar sobre la información de los acuerdos más rápidamente. Registra las actualizaciones de los acuerdos más rápidamente con Talk to Text : añade notas de llamadas, objeciones, próximos pasos o actualizaciones de las partes interesadas mediante la voz y, a continuación, guárdalas directamente en la tarea o el documento del acuerdo correspondiente para que tu CRM se mantenga actualizado incluso entre reuniones.

Haz preguntas que extraigan información de tu contexto CRM : da indicaciones a ClickUp BrainGPT como «¿Qué acuerdos no tienen un siguiente paso?» o «¿Qué cuentas están esperando la aprobación de precios?» para detectar lagunas antes de que se conviertan en seguimientos perdidos.

Encuentre pruebas al instante con Enterprise Search : busque en tareas, documentos y comentarios términos como «revisión de seguridad», «enmiendas legales» o «renovación», para poder extraer el contexto en segundos durante los traspasos y las revisiones del proceso.

Elige el mejor modelo para el trabajo: utiliza diferentes modelos en función del trabajo, como redactar correos electrónicos de seguimiento concisos, resumir notas de llamadas largas en elementos de acción o someter a prueba los puntos clave de una propuesta con una perspectiva más analítica.

Plantillas CRM de ClickUp

Si quieres una configuración más rápida que crear desde cero, las plantillas de ClickUp te ofrecen un punto de partida estructurado para un flujo de trabajo CRM. Puedes elegir una plantilla que se adapte a tu flujo de trabajo y luego personalizarla a medida que tu proceso se vaya aclarando.

1. Plantilla CRM de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza el seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades con los procesos de ClickUp con la plantilla CRM.

La plantilla CRM de ClickUp te ofrece una carpeta lista para usar con la que gestionar clientes potenciales, acuerdos y relaciones con los clientes en un solo lugar. En lugar de crear un CRM desde cero, obtienes una configuración estructurada con estados personalizados, campos personalizados y múltiples vistas para que puedas empezar a organizar tu canal de ventas de inmediato.

Para pequeñas empresas, startups, agencias y equipos de ventas u operaciones, esta plantilla facilita mantener la coherencia. Puedes centralizar los datos de contacto, priorizar los seguimientos por fases y utilizar vistas como «Proceso de ventas» y «Mis asignaciones» para que todo el equipo tenga visibles los siguientes pasos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice el seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades a través de las fases del proceso con estados claros.

Almacena los datos de contacto en campos personalizados para filtrarlos y actualizarlos rápidamente.

Cambia fácilmente entre las vistas Lista, Proceso de ventas y Mis asignaciones.

Utiliza recordatorios y automatizaciones para evitar que se te pasen los seguimientos.

Supervise la actividad CRM con paneles para comprobar más rápidamente el estado de los proyectos.

✨️ Ideal para: Equipos que desean un CRM estructurado y basado en plantillas que puedan ejecutar a diario dentro de ClickUp.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Super Agents para mantener tu plantilla CRM limpia sin tener que estar pendiente de las actualizaciones. Lanza agentes de IA personalizados que ayudan a proporcionar consultas naturales a los clientes. Los superagentes de ClickUp están diseñados para actuar como compañeros de equipo impulsados por IA dentro de tu entorno de trabajo, con acceso controlado a través de los permisos y la configuración de ClickUp. Aquí tienes una forma fácil de usarlas en un entorno de trabajo todo en uno: Crea un «superagente de higiene del pipeline» que compruebe si hay acuerdos a los que les falte un paso siguiente, un propietario o una fecha de seguimiento, y luego los marque para su revisión.

Añade desencadenantes para que se ejecute después de que cambie la fase de una operación, y luego cree la tarea de seguimiento adecuada y realice una mención al propietario adecuado.

Mantén un control estricto configurando las herramientas que se pueden utilizar (por ejemplo, permite actualizaciones de tareas pero bloquea las ediciones de documentos). Esto resulta útil cuando tu equipo está llevando a cabo varios proyectos y quieres que la plantilla CRM sea precisa sin depender de que las personas recuerden cada actualización.

2. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Toma decisiones basadas en datos para optimizar tu canal de ventas con la plantilla ClickUp Sales Tracker.

La plantilla Sales Tracker de ClickUp te ayuda a realizar un seguimiento de la actividad del equipo de ventas sin que la elaboración de informes se convierta en un quebradero de cabeza semanal. Obtienes una lista ya preparada para registrar el progreso de las ventas, supervisar los objetivos y mantener organizados los datos clave de ventas utilizando estados de tareas personalizados, campos personalizados y múltiples vistas creadas para realizar un seguimiento del rendimiento.

Para pequeñas empresas, startups, agencias y equipos de ventas u operaciones, esta plantilla facilita la justificación de las decisiones sobre el proceso de ventas. Podrá identificar lo que funciona, ver dónde se está desperdiciando el esfuerzo y realizar el seguimiento del rendimiento individual o del equipo en un solo lugar, por lo que no tendrá que recopilar números de cinco herramientas diferentes antes de cada revisión.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento del progreso de las ventas con estados claros como «Meta alcanzada» y «En curso».

Registra las ventas y los detalles de los productos utilizando campos personalizados para un análisis más rápido.

Revise las tendencias de rendimiento con una vista del volumen de ventas por mes.

Compara rápidamente los resultados de los productos con la vista «Estado de ventas por producto».

Usa el seguimiento y la elaboración de informes coherentes para compartir las actualizaciones con las partes interesadas.

✨️ Ideal para: Equipos que desean un sistema sencillo para realizar el seguimiento del rendimiento de las ventas y el progreso del proceso de ventas dentro de ClickUp.

3. Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Supervise el progreso y las metas de cada empleado con la plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp.

La plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento de las comisiones desde el primer contacto hasta el cierre sin necesidad de crear una hoja de cálculo complicada. Puedes registrar los detalles de las operaciones, calcular las comisiones con mayor precisión y mantener cada pago vinculado al representante y al cronograma correctos.

Para pequeñas empresas, startups, agencias y equipos de ventas u operaciones, esta plantilla hace que el seguimiento del rendimiento resulte menos caótico. Puedes supervisar el progreso hacia las metas, detectar deficiencias en el proceso y mantener la transparencia en las conversaciones sobre comisiones, para que nadie tenga que perseguir números a final de mes.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las comisiones por fase de la operación con estados personalizados.

Almacena los detalles de los pagos utilizando campos personalizados como «Fecha de cierre» y «Comisión».

Compara rápidamente los clientes potenciales en la vista Tabla para la elaboración de informes más claros.

Planifica plazos en las vistas Calendario y Cronograma para una mejor visibilidad.

Supervisa el rendimiento y las metas individuales sin hojas de cálculo adicionales.

✨️ Ideal para: Equipos de ventas que necesitan una forma clara y repetible de realizar el seguimiento de las comisiones y el rendimiento en ClickUp.

4. Plantilla de canal de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona los datos de los clientes con una interfaz de arrastrar y soltar con la plantilla de canal de ventas de ClickUp.

La plantilla ClickUp Sales Pipeline te ofrece un entorno de trabajo listo para usar que te permite gestionar tu canal de ventas como si fuera un sistema real. Puedes visualizar tu embudo en un solo lugar y mantener los datos de los clientes cerca del trabajo con un flujo de arrastrar y soltar.

Si tienes una pequeña empresa, una startup o una agencia y gestionas varios proyectos a la vez, esta plantilla te ayudará a mantener la coherencia sin necesidad de realizar tareas administrativas adicionales. Puedes priorizar los clientes potenciales por urgencia o valor, ver qué requiere atención esta semana y asignar los seguimientos al propietario adecuado para que tu canal de ventas no se estanque en silencio.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento del movimiento de las transacciones con 30 estados personalizados en todas las fases del proceso.

Almacena el contexto de las relaciones con un campo personalizado integrado «Último contacto».

Cambia entre la vista Lista, la vista POE de ventas y la vista Equipo para diferentes registros.

Prioriza los clientes potenciales más rápidamente clasificando y filtrando las oportunidades por urgencia o potencial.

Mantén el trabajo de ventas conectado con las tareas, el contexto del correo electrónico y la colaboración del equipo.

✨️ Ideal para: Equipos que desean una vista estructurada del proceso dentro de ClickUp, con fases y propiedad claras.

5. Plantilla de CRM de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Identifica clientes potenciales, cierra acuerdos y descubre información valiosa con decisiones basadas en datos con la plantilla CRM de ventas de ClickUp.

La plantilla ClickUp Sales CRM está pensada para la parte de las ventas que suele ser más complicada: el seguimiento de las conversaciones y la facilidad para encontrar el contexto de las operaciones. Te ofrece una configuración tipo base de datos sin código, además de vistas que te ayudan a gestionar tanto el movimiento del pipeline como las acciones de ventas diarias.

Si estás intentando ejecutar un CRM ligero sin comprar una plataforma CRM completa, esta plantilla te ayuda a mantenerte organizado y evitar actualizaciones dispersas. Puedes guardar los datos de los clientes en un solo lugar, realizar el seguimiento del progreso de cada venta con estados estructurados y utilizar diferentes vistas para revisar rápidamente el proceso o realizar comprobaciones más detalladas de las transacciones.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento del progreso de las transacciones con 20 estados personalizados, incluidas fases como «En negociaciones» y «Incorporación».

Captura los detalles de las conversaciones con los clientes utilizando Campos personalizados para obtener registros coherentes.

Utiliza vistas como Resumen, Tablero, Lista y una Guía de inicio rápido para una configuración rápida.

Reduce la entrada manual de datos manteniendo la actividad comercial vinculada a las tareas y los pasos del proceso.

Mejora la visibilidad de las interacciones con los clientes y las próximas acciones en todo el equipo.

✨️ Ideal para: equipos de ventas y operaciones que desean un flujo de trabajo estilo CRM en ClickUp, sin herramientas adicionales.

6. Plantilla de informe de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualiza tendencias y detecta oportunidades con gráficos visuales con la plantilla de informe de ventas de ClickUp.

La plantilla de informe de ventas de ClickUp te ayuda a convertir la actividad del canal de ventas en algo que realmente puedes revisar y sobre lo que puedes actuar. En lugar de perseguir números en diferentes pestañas, puedes recopilar métricas de ventas clave en un solo informe, visualizar tendencias con gráficos y detectar oportunidades o deficiencias más rápidamente.

Si gestionas el trabajo de los clientes y las ventas en la misma semana, la elaboración de informes suele ser el punto débil. Esta plantilla mantiene la elaboración de informes sencilla y repetible, para que puedas realizar el seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo y compartir las actualizaciones con las partes interesadas sin tener que volver a crear un informe desde cero cada mes.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento del progreso de los informes con estados personalizados sencillos, como «Abierto» y «Completado».

Almacena datos de la elaboración de informes con 10 campos personalizados, incluyendo región de ventas, año y trimestre.

Revise los datos en múltiples vistas de informes, incluidos los formatos mensual, trimestral y anual.

Utiliza gráficos visuales para detectar tendencias y oportunidades sin necesidad de aplicar formatos manualmente.

Haz que los representantes de ventas rindan cuentas con la elaboración de informes coherentes y métricas claras.

✨️ Ideal para: Equipos que desean realizar la elaboración de informes de ventas rápidos dentro de ClickUp, sin tener que depender de hojas de cálculo.

7. Plantilla de proceso de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza y almacena todos los datos en una base de datos colaborativa y sin código con la plantilla de proceso de ventas de ClickUp.

La plantilla de proceso de ventas de ClickUp te ayuda a definir los pasos de tu movimiento de ventas y luego a seguirlos. Está diseñada para realizar el seguimiento del progreso a través de las fases, almacenar datos de clientes potenciales y clientes en una base de datos colaborativa sin código y mantener la visibilidad del proceso para que no se omita nada.

Si eres una startup o un equipo pequeño que busca consistencia, esta plantilla te ofrece estructura sin añadir fricciones. Puedes utilizarla para incorporar nuevos representantes más rápidamente, hacer que los traspasos sean más claros y detectar dónde se ralentizan los acuerdos, ya que cada fase tiene tareas y datos adjuntos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de cada paso de tu proceso de ventas con estados personalizados para cada fase.

Almacena datos de ventas con 8 campos personalizados, como Oportunidad, Correo electrónico y Número de contacto.

Crea tu flujo de trabajo con vistas como Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario.

Mantén la coherencia en el proceso para que no se salten pasos durante las semanas más ajetreadas.

Facilita la incorporación proporcionando a los representantes un sistema claro sobre «qué ocurre a continuación».

✨️ Ideal para: equipos que desean una plantilla de proceso de ventas repetible que puedan perfeccionar a medida que crecen.

Este vídeo le guía a través de los flujos de trabajo prácticos de ClickUp utilizando ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Docs y paneles, además de plantillas plug-and-play como el informe diario de ventas y la previsión de ventas, para que pueda mantener el estado del proceso, los seguimientos y la elaboración de informes en un solo lugar.

8. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza todos tus datos de ventas en una ubicación centralizada con la plantilla de llamadas de ventas de ClickUp.

La plantilla ClickUp Sales Calls está diseñada para equipos de ventas que realizan muchas actividades de divulgación y necesitan un seguimiento de las llamadas para mantener el orden. Te ayuda a registrar contactos, realizar un seguimiento de las llamadas y conectar cada conversación con tareas de seguimiento, para que los resultados de las llamadas no se pierdan en las notas de alguien.

Si estás intentando utilizar plantillas como un CRM ligero, el seguimiento de llamadas suele ser el eslabón perdido. Esta plantilla mantiene tu actividad de llamadas y los siguientes pasos organizados en un solo lugar para que puedas hacer un seguimiento más rápido, mantener el avance de los acuerdos y mantener la coherencia entre los representantes.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las oportunidades con estados personalizados como «Llamada de ventas», «Calificar», «Prospecto» y «Cerrada».

Almacena información de llamadas y contactos utilizando Campos personalizados como la fecha de seguimiento y el correo electrónico.

Utiliza vistas como Resumen y Canalización de ventas para obtener una visibilidad rápida de las llamadas a las transacciones.

Asigna seguimientos como tareas de inmediato para que los elementos pendientes sigan teniendo visibilidad.

Mantén un seguimiento coherente de las llamadas entre los representantes sin herramientas adicionales.

✨️ Ideal para: Equipos que desean realizar un seguimiento de las llamadas y los seguimientos conectados a un flujo de trabajo CRM sencillo en ClickUp.

9. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Aclara dónde es mejor invertir los esfuerzos del equipo de ventas con la plantilla ClickUp Sales Tracker.

La plantilla ClickUp Sales Tracker te ayuda a realizar el seguimiento de la actividad y el rendimiento de las ventas de forma sencilla, sin convertirlo en un proyecto de elaboración de informes. Está diseñada como un rastreador basado en listas con estados claros, campos estructurados y múltiples vistas para que puedas supervisar el progreso y detectar tendencias rápidamente.

Si tienes una pequeña empresa, una startup o una agencia que necesita visibilidad, pero no quieres una configuración de CRM pesada, esta plantilla te permite realizar un seguimiento sencillo. Puedes ver dónde están dando resultado los esfuerzos de ventas, medir el rendimiento a lo largo del tiempo y tomar mejores decisiones sobre el proceso de ventas utilizando el mismo entorno de trabajo que ya utilizas para gestionar el trabajo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento del progreso de las ventas con estados como «Meta alcanzada», «Meta no alcanzada» y «En curso».

Almacena los detalles de las ventas con 12 campos personalizados, incluidos los objetivos de envío y beneficios.

Revisa las tendencias utilizando la vista «Volumen de ventas por mes» para realizar un seguimiento más claro del rendimiento.

Compara los resultados utilizando una vista del estado de las ventas por producto para tomar decisiones rápidas.

Mantén la coherencia en la elaboración de informes sin tener que reconstruir los rastreadores cada semana.

✨️ Ideal para: Equipos que desean un seguimiento de ventas ligero dentro de ClickUp, con vistas claras y visibilidad sencilla del rendimiento.

10. Plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento y gestione las oportunidades entrantes, gestionadas por AE y BDR con la plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp.

Realiza un seguimiento y gestiona las oportunidades entrantes, gestionadas por AE y BDR, con la plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp.

La plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp está diseñada para gestionar las oportunidades entrantes cuando varias personas intervienen en el proceso. Se trata de una carpeta lista para usar que ayuda a los AE y BDR a mantenerse alineados sobre lo que está entrando, en lo que se está trabajando y lo que necesita un nuevo impulso.

Si tu canal de ventas se satura rápidamente, esta plantilla te ofrece una estructura sin ralentizarte. Obtienes una configuración predefinida con numerosas fases del canal de ventas, campos integrados para los datos de las operaciones y una automatización incluida, para que el flujo de trabajo esté organizado desde el primer día.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Gestiona las oportunidades entrantes en una carpeta compartida creada para los flujos de trabajo de AE y BDR.

Realiza un seguimiento del progreso de las operaciones con 25 estados para obtener fases de canalización más detalladas.

Captura datos de transacciones utilizando 18 campos personalizados para un seguimiento y la elaboración de informes coherentes.

Utiliza la automatización incluida para reducir las actualizaciones repetitivas del proceso.

Mantén claras las responsabilidades y los traspasos cuando varios representantes trabajen en el mismo proceso.

✨️ Ideal para: equipos de ventas que distribuyen las oportunidades entrantes entre BDR y AE que necesitan visibilidad compartida del proceso.

Resúmelo en ClickUp, no en cinco pestañas diferentes.

Si estás eligiendo entre Asana y Notion para plantillas CRM, ambas pueden funcionar, pero lo hacen por diferentes razones.

Asana resulta más eficaz cuando tu CRM es realmente un motor de seguimiento. Las operaciones se comportan como tareas, por lo que es más fácil asignar tareas, establecer fechas límite y mantener visibles las tareas del equipo mientras gestionas los proyectos.

Notion resulta más eficaz cuando tu CRM necesita un contexto más rico. Las operaciones se comportan como registros, por lo que tu canalización puede situarse junto a la documentación interna, las notas de reuniones y una base de conocimientos ligera.

La clave está en la coherencia. Con una configuración basada en plantillas, tu canal solo será preciso si las personas lo actualizan, semana tras semana, en múltiples proyectos. ClickUp es más adecuado cuando deseas que tu flujo de trabajo CRM esté directamente vinculado a la ejecución dentro de un entorno de trabajo todo en uno.

¡Regístrate ahora en ClickUp para disfrutar de un flujo de trabajo más organizado!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Asana funciona como una plantilla CRM centrada en las tareas. Un acuerdo se convierte en una tarea, y los seguimientos se realizan en asignaciones, fechas límite y vistas de proyectos. Notion funciona como una plantilla CRM centrada en la base de datos. Un acuerdo se convierte en un registro, y el contexto se encuentra dentro de la página. Si desea combinar el seguimiento de acciones y el contexto de los acuerdos, las plantillas CRM de ClickUp combinan la ejecución de tareas y el seguimiento al estilo CRM en un solo lugar.

Si tu equipo ya ejecuta proyectos estructurados en un gestor de tareas, Asana suele ser más rápido de configurar con un tablero, unos pocos campos y fases claras. Notion requiere más trabajo de diseño porque hay que crear la estructura de la base de datos, las vistas y las propiedades. ClickUp suele ser más rápido si quieres plantillas de proyectos que puedas lanzar y ajustar sin tener que crear el sistema desde cero.

Sí. Asana incluye plantillas de proyectos de estilo CRM, como las plantillas de canalización de ventas y seguimiento de cuentas. Funcionan correlacionando acuerdos y cuentas con tareas dentro de un proyecto. Si quieres una biblioteca más amplia de plantillas de ventas y CRM creadas para el seguimiento de la canalización, los seguimientos y la elaboración de informes, ClickUp ofrece más opciones en ese formato.

Sí, especialmente si tu equipo de ventas quiere páginas de ofertas con notas, enlaces y una configuración de gestión del conocimiento conectada. La clave es la higiene del proceso. Notion te permite crear una base de datos limpia, pero la precisión depende de actualizaciones constantes de las propiedades y las fases. ClickUp puede ser una opción más sólida cuando se desean esas notas y una gestión de tareas más estricta para los seguimientos.

Asana suele ganar en automatización basada en tareas, ya que las reglas se crean en torno al movimiento de tareas, las asignaciones y los cambios de fase. Notion ofrece automatizaciones de bases de datos, pero la profundidad depende de tus planes de precios y de cómo estructures tu base de datos. ClickUp es una alternativa sólida cuando se desean flujos de trabajo automatizados vinculados directamente a tareas, estados y pasos de seguimiento dentro del entorno de trabajo de CRM.

Si el trabajo de tus clientes depende de la ejecución, los plazos y una propiedad clara, Asana puede ser más fácil de manejar, ya que es una herramienta de gestión de proyectos estructurada en su esencia. Si el trabajo de tus clientes depende de un contexto rico y de documentación interna, Notion puede ser una mejor opción. Si deseas gestionar los clientes y el seguimiento de CRM en la misma herramienta, ClickUp suele ser la forma más sencilla de mantener todo conectado.