Las 10 mejores alternativas a Epicflow en [año]

Epicflow gestiona bien la visibilidad del flujo de trabajo.

Pero esto deja a tu equipo a la deriva, con aplicaciones separadas para las tareas, los documentos y la colaboración diaria. Dado que el 68 % de los trabajadores carece de tiempo suficiente para concentrarse sin interrupciones debido al cambio constante de aplicaciones, esta fragmentación resulta costosa.

Esta guía te presenta las principales alternativas a Epicflow, que van desde herramientas de planificación dedicadas hasta entornos de trabajo convergentes donde la planificación de recursos se integra con la ejecución, para que puedas encontrar la opción que mejor se adapte a la forma en que trabaja realmente tu equipo.

10 alternativas a Epicflow de un vistazo

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Espacio de trabajo de IA convergente, tareas y vistas, vista Carga de trabajo, automatizaciones, ClickUp Brain, superagentes, Revisión, paneles de control, control de tiempo y chat Equipos de todos los tamaños que buscan entrega, colaboración y visibilidad de recursos en un único sistema integrado Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Jira Planificación de sprints, hojas de ruta avanzadas (planes), mapeo de dependencias, JQL, informes de burndown y de velocidad Equipos de software ágiles que gestionan sprints y backlogs en grandes empresas Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 7,91 $ por usuario al mes. Float Programación mediante arrastrar y soltar, porcentaje de utilización, horas libres y horas de trabajo, presupuestos de proyectos Equipos pequeños y medianos de tamaño medio que buscan una planificación visual sencilla y comprobaciones rápidas de la capacidad Los planes de pago empiezan en 8,50 $ por persona programada al mes. Resource Guru Calendario de recursos, gestión de conflictos, seguimiento de permisos, reservas provisionales Equipos pequeños que necesitan una planificación clara y gestión de bajas Los planes de pago empiezan en 5 $ por persona al mes. Monday.com Tableros personalizados, widget de carga de trabajo, cronograma y diagrama de Gantt, automatizaciones, paneles Equipos y agencias de tamaño medio que buscan una gestión flexible del trabajo con vistas básicas de recursos Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ por usuario al mes. Runn Gráficos de capacidad en tiempo real, hojas de horas, utilización, planificación de escenarios, previsiones financieras Agencias y consultoras de todos los tamaños que necesitan recursos vinculados a previsiones Los planes de pago empiezan en 9 $ al mes por usuario. Celoxis Planificación de carteras, gráficos de carga de recursos, programación multiproyecto, seguimiento de tiempos y costes PMO que necesitan control a nivel de cartera y optimización de recursos en grandes organizaciones Los planes de pago empiezan en 10 $ por usuario Previsión Programación asistida por IA, paneles de control de utilización, seguimiento del presupuesto, planificación al estilo PSA Grandes equipos de servicios profesionales que optimizan la utilización y la rentabilidad Precios personalizados Teamwork.com Entrega de proyectos a clientes, planificador de recursos, vistas Carga de trabajo, control de tiempo con horas facturables Equipos de atención al cliente, tanto pequeños como grandes, que necesitan gestionar proyectos y recursos en un mismo lugar Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 13,99 $ al mes por usuario. Kelloo Previsión de la demanda, programación basada en competencias, paneles de control de carteras, planificación de escenarios hipotéticos PMO de tamaño pequeño a mediano que planifican la capacidad a largo plazo en una cartera de proyectos Los planes de pago empiezan en 2,09 $ por recurso al mes.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Por qué optar por alternativas a Epicflow?

La mayoría de las personas empiezan a buscar alternativas a Epicflow cuando se dan cuenta de que no solo necesitan visibilidad de los recursos, sino que necesitan una forma más rápida de planear, colaborar y ejecutar el trabajo sin herramientas adicionales ni un mantenimiento pesado. Estas son las principales razones:

Multiplicación de herramientas y cambio de contexto: El trabajo acaba dispersado entre el chat, los documentos, las hojas de cálculo y tu herramienta de gestión de proyectos, por lo que las actualizaciones y las decisiones se encuentran por todas partes, y la ejecución se ralentiza

Complejidad de la configuración y carga administrativa: Si el sistema necesita ajustes constantes para mantener su precisión, los equipos dejan de confiar en él y su adopción disminuye silenciosamente.

Flexibilidad limitada para diferentes flujos de trabajo: lo que funciona para un tipo de proyecto puede resultar rígido para equipos multifuncionales que deben compaginar trabajo puntual, campañas y prioridades que cambian rápidamente

Colaboración deficiente en torno al trabajo: cuando los comentarios, las aprobaciones y los traspasos de tareas no están integrados en las tareas, se generan largos hilos de comentarios, se pierde contexto y hay que volver a hacer el trabajo.

La elaboración de informes no refleja cómo se lleva a cabo el trabajo : no es fácil hacer el seguimiento de las métricas que solicitan los responsables, como el retraso en los hitos, el tiempo bloqueado, los cambios en el alcance o el rendimiento por equipo.

Dificultades de escalabilidad a medida que crece el equipo: A medida que se acumulan más proyectos y personas, resulta más difícil mantener las prioridades alineadas, equilibrar las cargas de trabajo y aclarar las dependencias.

Las mejores alternativas a Epicflow

Ahora vamos a profundizar para ver las principales alternativas a Epicflow entre las que puedes elegir:

1. ClickUp (Ideal para consolidar recursos, entregas, colaboración e IA en un único entorno de trabajo)

Epicflow hace un buen trabajo optimizando los recursos, pero la mayoría de los equipos siguen teniendo que gestionar el resto del sistema operativo en otros lugares, en diferentes herramientas desconectadas entre sí.

Y esa proliferación de herramientas se acumula rápidamente. Según el informe «State of Productivity» de ClickUp, los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas.

Es en estos casos cuando necesitas una alternativa más potente como ClickUp. Se trata de un entorno de trabajo de IA convergente que reúne recursos, tareas, documentos, chat, paneles, automatizaciones e IA en un único sistema conectado.

Así es como ClickUp ayuda a los equipos a planear, entregar y mantenerse coordinados:

Gestiona las tareas diarias en tareas de ClickUp

Las startups y los equipos dinámicos no tienen problemas con los grandes planes. Su problema son los miles de pequeños detalles que se acumulan cada día. Las tareas de ClickUp asignan a cada elemento de trabajo un único lugar donde se registran la propiedad, la prioridad, el estado, las fechas límite y las dependencias. Esto garantiza que nada de lo que añadas a tu lista de trabajo se pierda jamás.

Asigna a cada elemento en movimiento un espacio rastreable para la propiedad y los plazos con las tareas de ClickUp

Y como a cada equipo le gusta ver el trabajo de forma diferente, puedes combinar las tareas con las vistas de ClickUp para adaptarlas a la forma de trabajar de tu equipo. Usa la vista Lista para las tareas pendientes estructuradas, la vista Tablero para el flujo de trabajo, la vista Calendario para los plazos y las vistas tipo Cronograma cuando la secuencia sea importante.

Detecta los riesgos de capacidad a tiempo con la vista Carga de trabajo de ClickUp

Cuando se está expandiendo, el riesgo real surge cuando hay demasiado trabajo para las personas equivocadas en el momento equivocado. La vista Carga de trabajo de ClickUp te ayuda a ver la capacidad del equipo que puedes utilizar en tiempo real para detectar la sobrecarga antes de que se convierta en plazos incumplidos o agotamiento.

Comprende la capacidad de tu equipo y de todos los departamentos con la vista Carga de trabajo de ClickUp

Puedes ver la carga de trabajo por persona asignada en un intervalo de fechas, compararla con la capacidad de cada persona y reequilibrarla rápidamente cambiando la propiedad de las tareas o ajustando los cronogramas. Resulta especialmente útil cuando un proyecto parece ir bien por sí solo, pero esas mismas personas están llevando a cabo otras tres prioridades en paralelo sin que se note.

Obtén respuestas inmediatas y consejos sobre los siguientes pasos con ClickUp Brain

A medida que tus proyectos crecen, el mayor obstáculo pasa a ser el contexto. Las actualizaciones están en las tareas, las especificaciones en documentos, las decisiones en los comentarios, y nadie tiene tiempo de ponerlo todo en contexto antes de la siguiente reunión.

ClickUp Brain soluciona eso permitiéndote hacer preguntas directamente dentro de tu entorno de trabajo y obtener respuestas vinculadas a tu trabajo. Puede resumir hilos de tareas largos, extraer decisiones clave de cualquier lugar de tu entorno de trabajo y convertir actualizaciones desordenadas en acciones ejecutables que puedes asignar de inmediato.

Obtén respuestas adaptadas al contexto sobre tu trabajo con ClickUp Brain

Así que, en lugar de perder 20 minutos poniéndote al día, puedes preguntarle a Brain:

«¿Qué está bloqueando este lanzamiento en este momento?»

«Resumir qué ha cambiado en este proyecto esta semana»

«Convierte este resumen de la reunión en tareas con propietarios y fechas límite»

🚀 Ventaja de ClickUp: Utiliza los Super Agents de ClickUp como tu capa operativa siempre activa. Los Super Agents son compañeros de equipo de ClickUp impulsados por IA que trabajan con el contexto completo del entorno de trabajo y pueden ejecutar flujos de trabajo de varios pasos en tu nombre. En pocas palabras, pueden supervisar el trabajo, detectar riesgos y tomar medidas basándose en las instrucciones, herramientas y permisos que les des. Imagina que configuras un Super Agent que se ejecuta según una programación y que: Crea tareas de seguimiento cuando algo se retrasa

Comprueba si hay trabajo atrasado o bloqueado en un espacio de ClickUp

Publica un resumen semanal con los próximos pasos

Decide cuál es la opción más adecuada para el trabajo y asigna las tareas

Mantén el trabajo en marcha automáticamente con las automatizaciones de ClickUp

Cuando formas parte de equipos en hipercrecimiento, gran parte del trabajo se atasca en pequeños traspasos. Imagina que alguien cambia un estado, pero el propietario nunca recibe la notificación. Se crea una tarea, pero nadie la asigna. Se modifica una fecha límite y nada se actualiza en las fases posteriores.

Las automatizaciones de ClickUp te ayudan a eliminar ese tipo de pérdidas graduales al convertir los pasos rutinarios del flujo de trabajo en reglas basadas en desencadenantes.

Automatiza la asignación de tareas, las notificaciones y los flujos de trabajo con las automatizaciones de ClickUp

Puedes automatizar las tareas aburridas pero esenciales, como asignar tareas cuando alcanzan un estado determinado, aplicar una plantilla cuando llega una nueva solicitud, pasar el trabajo a la siguiente fase tras su aprobación o recordar a las partes interesadas cuando se acercan los plazos.

Las mejores funciones de ClickUp

Busca en todas las herramientas y en la web: ClickUp Brain MAX extrae respuestas de tu entorno de trabajo, de las aplicaciones conectadas y de la web, con la función «Talk to Text» para obtener indicaciones rápidas de voz a acción.

Lleva un registro del tiempo dedicado al trabajo real: ClickUp Control de tiempo te permite registrar el tiempo directamente en las tareas y revisarlo en las hojas de horas.

Vea el progreso al instante: los paneles de ClickUp convierten los datos de tareas en tiempo real en gráficos y tarjetas para la elaboración de informes y la toma de decisiones

Convierte los chats en trabajo: ClickUp Chat mantiene las conversaciones en contexto, con resúmenes generados por IA y la creación de tareas a partir de los mensajes, para que estés siempre al día.

Revisa los archivos directamente: ClickUp Revisión añade anotaciones a imágenes, vídeos y archivos PDF para que los comentarios sean precisos y se puedan poner en práctica

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Plataforma todo en uno: gestión de recursos, tareas, documentos y chatear en un único entorno de trabajo, lo que elimina gestión de recursos, tareas, documentos y chatear en un único entorno de trabajo, lo que elimina los cambios de contexto

Funcionalidades nativas de IA: ClickUp Brain tiene acceso completo a los datos de tu entorno de trabajo, lo que proporciona información contextual y útil.

Flexible para equipos de cualquier tamaño: La plataforma se adapta tanto a usuarios individuales como a oficinas de gestión de proyectos (PMO) de corporaciones sin obligarte a utilizar diferentes productos.

Contras:

Curva de aprendizaje básica: El nivel de personalización puede resultar abrumador al principio; lo mejor es empezar por las funciones básicas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 comenta:

Me encanta ClickUp porque hace que la gestión de nuestros proyectos sea realmente sencilla. Reúne funciones que antes solo encontraba en otros programas, como canales, chats y agentes de IA. Al gestionarse todo desde una única plataforma, todo el contexto de trabajo permanece en un solo lugar, por lo que no hay necesidad de cambiar constantemente entre diferentes herramientas. Eso marca una gran diferencia y supone una gran ayuda en nuestro trabajo diario.

Me encanta ClickUp porque hace que la gestión de nuestros proyectos sea realmente sencilla. Reúne funciones que antes solo encontraba en otros programas, como canales, chats y agentes de IA. Al gestionarse todo desde una única plataforma, todo el contexto de trabajo permanece en un solo lugar, por lo que no hay necesidad de cambiar constantemente entre diferentes herramientas. Eso marca una gran diferencia y supone una gran ayuda en nuestro trabajo diario.

2. Jira (Ideal para equipos de software ágiles que necesitan una planificación de la capacidad basada en sprints)

a través de Jira

Si estás evaluando alternativas a Epicflow, Jira suele ser una buena opción cuando tu trabajo está relacionado con la entrega de software, los flujos de trabajo de ingeniería y los equipos de software ágiles. Se basa en una única fuente de información para los elementos (problemas) y los flujos de trabajo que los llevan desde la idea hasta su entrega.

Jira destaca cuando necesitas una capa de planificación además de la ejecución. Con el cronograma y las hojas de ruta avanzadas (Planes) de Jira, los equipos pueden correlacionar dependencias, alinear múltiples proyectos y gestionar la asignación de equipos en función de la capacidad a medida que cambian los planes.

Las mejores funciones de Jira

Planes de trabajo avanzados: planifica el trabajo entre varios equipos con mapas de dependencias y recibe advertencias cuando un sprint está sobrecargado

Encuentra cualquier cosa rápidamente con JQL: divide grandes carteras de trabajo y tareas en curso utilizando el lenguaje de consulta de Jira (JQL) para que los equipos puedan crear vistas precisas para la clasificación, las entregas, el control de calidad y las comprobaciones de propiedad.

Informes de velocidad y burndown: Realiza el seguimiento del trabajo que tu equipo completa por sprint para planificar de forma realista la capacidad futura.

Ventajas y desventajas de Jira

Ventajas:

Soporte Deep Agile: Diseñado específicamente para el desarrollo de software con funciones nativas que otras herramientas solo pueden imitar.

Integración con el ecosistema de Atlassian: ofrece una conexión perfecta con Confluence, Bitbucket y Trello para ofrecer un entorno de desarrollo unificado.

Potente lenguaje de consulta (JQL): Crea filtros e informes personalizados para realizar análisis de recursos avanzados

Contras:

Curva de aprendizaje pronunciada: La interfaz puede resultar recargada, y la configuración de los flujos de trabajo requiere un esfuerzo inicial considerable.

Menos adecuado para equipos sin conocimientos técnicos: A los equipos empresariales a menudo les resulta confusa la terminología y la estructura de Jira.

Advanced Roadmaps tiene un límite de disponibilidad: las funciones clave de planificación de la capacidad requieren un acceso de nivel superior

Precios de Jira

Free

Estándar: 7,91 $ por usuario al mes

Premium: 14,54 $ por usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2 : 4,3/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Un usuario de G2 comenta: Se pueden crear paneles de control especializados, lo que facilita ver la información tal y como la necesito. El esfuerzo se puede estimar utilizando puntos de historia y puntos de control de calidad, lo que ayuda con la planificación y el seguimiento. También permite gestionar varios proyectos en un solo lugar, lo que resulta muy práctico para gestionar el trabajo entre equipos o iniciativas.

Un usuario de G2 comenta:

Se pueden crear paneles de control especializados, lo que facilita ver la información tal y como la necesito. El esfuerzo se puede estimar utilizando puntos de historia y puntos de control de calidad, lo que ayuda con la planificación y el seguimiento. También permite gestionar varios proyectos en un solo lugar, lo que resulta muy práctico para gestionar el trabajo entre equipos o iniciativas.

Se pueden crear paneles de control especializados, lo que facilita ver la información tal y como la necesito. El esfuerzo se puede estimar utilizando puntos de historia y puntos de control de calidad, lo que ayuda con la planificación y el seguimiento. También permite gestionar varios proyectos en un solo lugar, lo que resulta muy práctico para gestionar el trabajo entre equipos o iniciativas.

📚 Más información: Las mejores alternativas y competidores de Jira para equipos ágiles

3. Float (La mejor opción para la planificación visual de recursos con sencillez)

a través de Float

Si tu principal problema es simplemente averiguar quién está disponible y cuándo, una herramienta de gestión de proyectos completa puede resultar abrumadora al principio. Solo quieres una planificación de recursos sencilla y visual, sin extras. Float está diseñado precisamente para eso, ofreciendo a los gestores de recursos una interfaz limpia, de arrastrar y soltar, para ver la disponibilidad de un vistazo.

Se centra en hacer bien una sola cosa: la planificación de recursos. La vista de capacidad muestra los porcentajes de utilización, y permite detectar de un vistazo los huecos o la sobreasignación.

Las mejores funciones de Float

Planifica el trabajo de forma visual con la función de arrastrar y soltar: asigna personas a los proyectos en un cronograma en tiempo real y, a continuación, reorganízalos rápidamente cuando cambien las prioridades.

Permisos y horario laboral: Elabora planes basados en la capacidad real teniendo en cuenta los permisos, los días festivos y los horarios individuales.

Presupuestación de proyectos: Realiza un seguimiento de las horas programadas en relación con los presupuestos de los proyectos para evitar Realiza un seguimiento de las horas programadas en relación con los presupuestos de los proyectos para evitar la desviación del alcance desde el punto de vista de los recursos.

Ventajas e inconvenientes de Float

Ventajas:

Interfaz visual intuitiva: la vista del calendario se entiende al instante y requiere una formación mínima.

Funcionalidad específica: evita la sobrecarga de funciones al centrarse en la planificación de recursos

Sólidas integraciones: se conecta con herramientas de gestión de proyectos como Asana y Trello

Contras:

Funciones de gestión de proyectos limitadas: No incluye gestión de tareas nativa, diagramas de Gantt ni documentación.

La elaboración de informes podría ser más detallada: carece de los análisis avanzados de las plataformas completas de gestión de proyectos

Sin control de tiempo nativo: Requiere una integración para comparar las horas programadas con las horas reales

Precios variables

Starter: 8,50 $ por persona/mes

Pro: 14 $ por persona programada al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Float

G2 : 4,3/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Float?

Un usuario de G2 comenta: Float.com ofrece una forma intuitiva y visual de gestionar la capacidad del equipo y la planificación de recursos. La interfaz basada en un cronograma facilita la visualización de la disponibilidad, evita la sobreasignación y permite planificar proyectos de manera eficiente. Ayuda a los equipos a mantenerse coordinados y mejora la utilización general sin complicaciones innecesarias.

Un usuario de G2 comenta:

Float.com ofrece una forma intuitiva y visual de gestionar la capacidad del equipo y la planificación de recursos. La interfaz basada en un cronograma facilita la visualización de la disponibilidad, evita la sobreasignación y permite planificar proyectos de manera eficiente. Ayuda a los equipos a mantenerse coordinados y mejora la utilización general sin complicaciones innecesarias.

Float.com ofrece una forma intuitiva y visual de gestionar la capacidad del equipo y la planificación de recursos. La interfaz basada en un cronograma facilita la visualización de la disponibilidad, evita la sobreasignación y permite planificar proyectos de manera eficiente. Ayuda a los equipos a mantenerse coordinados y mejora la utilización general sin complicaciones innecesarias.

📮 ClickUp Insight: ¡El 64 % de los empleados trabaja ocasional o frecuentemente fuera de su horario laboral, y el 24 % hace horas extras casi todos los días! Eso no es flexibilidad, es trabajo sin fin. 😵‍💫 Las tareas de ClickUp te ayudan a dividir las grandes metas en pasos más pequeños y manejables, para que siempre sepas qué hacer a continuación, sin agobios. Solo tienes que pedirle a la IA de ClickUp que genere subtareas, añada listas de control y asigne dependencias para mantenerte organizado y en control. Por su parte, las automatizaciones de ClickUp agilizan el trabajo rutinario al gestionar actualizaciones, asignaciones y recordatorios, para que dediques menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a lo que realmente importa. 🚀 💫 Resultados reales: Pigment mejoró la eficiencia de la comunicación del equipo en un 20 % con ClickUp, lo que permitió que los equipos estuvieran más conectados y coordinados.

4. Resource Guru (Ideal para la gestión optimizada de la programación de equipos y las bajas)

a través de Resource Guru

Nada desbarata un plan de proyecto más rápido que darse cuenta de que has reservado dos veces a tu diseñador jefe. Resource Guru está diseñado para evitar eso.

Ayuda a los equipos a evitar el exceso de reservas gracias a una vista de calendario precisa que muestra la disponibilidad, el trabajo programado y las vacaciones en un solo lugar, con el soporte de la gestión de permisos.

Una de sus características más destacadas es la gestión de conflictos, que detecta automáticamente cuando alguien tiene programadas tareas que superan su capacidad o cuando se le asignan tareas que se solapan.

Las mejores funciones de Resource Guru

Calendario visual de recursos: un calendario claro y codificado por colores muestra todas las reservas del equipo

Reservas flexibles cuando cambian los planes: utiliza reservas multirrecurso y provisionales para reservar capacidad, y luego confirma una vez que se hayan fijado los alcances y las fechas

Gestión de permisos: Realiza el seguimiento de las vacaciones y las bajas por enfermedad en el mismo sistema, para que los cálculos de capacidad se ajusten a la realidad.

Ventajas e inconvenientes de Resource Guru

Ventajas:

Sencillo y específico: gestiona la programación del equipo y el seguimiento de la disponibilidad sin complicaciones innecesarias

La detección de conflictos evita el exceso de reservas: las advertencias automáticas de conflictos detectan los errores antes de que afecten a la ejecución del proyecto.

Paneles de control personales para los miembros del equipo: cada persona puede consultar su propio calendario sin tener que preguntar a los responsables

Contras:

Funciones de gestión de proyectos limitadas: Es una herramienta exclusivamente de planificación, sin gestión de tareas ni automatización.

Elaboración de informes básicos: Los informes cubren la utilización, pero carecen de profundidad para un análisis complejo de la cartera.

Sin control de tiempo integrado: No se pueden comparar las horas programadas con las reales sin una integración de terceros.

Precios de Resource Guru

Grasshopper: 5 $ por persona al mes

Blackbelt: 8 $ por persona al mes

Master: 12 $ por persona al mes

Valoraciones y reseñas de Resource Guru

G2 : 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Resource Guru?

Un usuario de G2 comenta: RG es intuitivo y fácil de usar. Nos funciona muy bien porque los horarios y el personal cambian constantemente, y podemos actualizar las citas de forma rápida y sencilla para que todo el mundo esté informado en tiempo real.

Un usuario de G2 comenta:

RG es intuitivo y fácil de usar. Nos funciona muy bien porque los horarios y el personal cambian constantemente, y podemos actualizar las citas de forma rápida y sencilla para que todo el mundo esté informado en tiempo real.

RG es intuitivo y fácil de usar. Nos funciona muy bien porque los horarios y el personal cambian constantemente, y podemos actualizar las citas de forma rápida y sencilla para que todo el mundo esté informado en tiempo real.

5. Monday.com (Ideal para la gestión visual del trabajo con vistas de recursos)

a través de Monday.com

Monday.com ofrece una plataforma altamente personalizable en la que el seguimiento de recursos se integra directamente con la ejecución de proyectos. Es perfecta para equipos que desean crear sus propios flujos de trabajo sin verse obligados a seguir una estructura rígida.

Está diseñado en torno a tableros que puedes adaptar a tus flujos de trabajo, a los que luego puedes añadir automatización, paneles y integraciones para que la ejecución se mantenga organizada a medida que el trabajo crece.

Además, el widget de carga de trabajo facilita la gestión de la carga de trabajo al mostrar la capacidad del equipo en función de las estimaciones de esfuerzo.

Las mejores funciones de Monday.com

Planificación de la capacidad desde la perspectiva de la carga de trabajo: utiliza Carga de trabajo para detectar al instante si hay exceso o falta de capacidad

Vistas de cronograma y vista Gantt: Visualiza los calendarios de los proyectos con sus dependencias para identificar Visualiza los calendarios de los proyectos con sus dependencias para identificar los cuellos de botella en los recursos del plan.

Asistente de IA de Monday: genera resúmenes de tareas, redacta actualizaciones y realiza la automatización del trabajo rutinario

Ventajas y desventajas de Monday.com

Ventajas:

Muy visual e intuitivo: la interfaz basada en tableros permite a los equipos familiarizarse rápidamente con ella

Personalización flexible: Crea flujos de trabajo, paneles y automatizaciones personalizados que se adapten a los procesos de tu equipo.

Ecosistema multiproducto: Ofrece productos independientes para CRM, desarrollo y servicio.

Contras:

La precisión de la carga de trabajo depende de las estimaciones del esfuerzo: El widget de carga de trabajo solo es útil si tu equipo estima de forma sistemática el esfuerzo necesario para las tareas

Límites de automatización: El número de acciones automatizadas al mes puede resultar restrictivo

Consideraciones sobre la escalabilidad: el número mínimo de licencias puede requerir planificación a medida que los equipos crecen

Precios de Monday.com

Free

Estándar: 12 $/asiento/mes

Pro: 19 $/asiento/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2 : 4,7/5 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Un usuario de G2 comenta: Nos ayuda a mantener el rumbo de los proyectos y hace que la planificación y programación de las redes sociales sea pan comido.

Un usuario de G2 comenta:

Nos ayuda a mantener el rumbo de los proyectos y hace que la planificación y programación de las redes sociales sea pan comido.

Nos ayuda a mantener el rumbo de los proyectos y hace que la planificación y programación de las redes sociales sea pan comido.

📚 Más información: Las mejores alternativas a Monday para equipos

6. Runn (Ideal para la planificación de recursos en tiempo real con previsiones financieras)

vía Runn

Para las agencias y consultoras, la planificación de recursos es solo la mitad del camino: también necesitas saber si tus proyectos son rentables.

Runn te ofrece visibilidad en tiempo real de la capacidad del equipo junto con las finanzas de tus proyectos. Además de supervisar quién está disponible, también puedes comprobar si tus proyectos van por buen camino para generar beneficios.

Combina la planificación de recursos con el seguimiento del presupuesto y la previsión de ingresos, y la plataforma se actualiza en tiempo real a medida que cambian las asignaciones.

Las mejores funciones de Runn

Gráficos de capacidad en tiempo real: Vea las actualizaciones de la utilización del equipo en tiempo real a medida que realiza cambios en la programación, sin retrasos en la actualización.

Mantén previsiones transparentes: registra el tiempo mediante las hojas de horas de Runn (o impórtalo desde otros sistemas de seguimiento) para comparar las horas planificadas con las reales y actualizar las previsiones basándote en las entradas reales.

Planificación de escenarios: simula escenarios hipotéticos para ver cómo afectarían a la capacidad y los cronogramas las diferentes asignaciones de recursos.

Ventajas y desventajas de Runn

Ventajas:

Actualizaciones en tiempo real: los cambios se reflejan inmediatamente en todas las vistas

Integración financiera: Combinar la planificación de recursos con el seguimiento del presupuesto ofrece una visión completa del estado del proyecto.

Incorporación rápida: Los equipos pequeños pueden empezar a trabajar rápidamente sin necesidad de instalaciones ni configuraciones complejas.

Contras:

Funciones de gestión de proyectos limitadas: No incluye gestión de tareas, documentación ni comunicación entre equipos.

Ecosistema de integración más reducido: menos integraciones nativas que las plataformas más grandes

Proveedor menos consolidado: una empresa más pequeña, lo que puede suponer un problema para organizaciones con requisitos estrictos respecto a los proveedores.

Precios de Runn

Lite: 9 $ al mes por asiento de recurso

Estándar: 13 $ al mes por asiento de recurso

Valoraciones y reseñas de Runn

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Runn?

Un usuario de G2 comenta: Runn funciona bien para nuestra organización porque es económico, está basado en la nube y satisface nuestras necesidades de planificación como gestores de proyectos.

Un usuario de G2 comenta:

Runn funciona bien para nuestra organización porque es económico, está basado en la nube y satisface nuestras necesidades de planificación como gestores de proyectos.

Runn funciona bien para nuestra organización porque es económico, está basado en la nube y satisface nuestras necesidades de planificación como gestores de proyectos.

7. Celoxis (Ideal para la gestión de carteras de proyectos de empresas con optimización de recursos)

vía Celoxis

Cuando eres una oficina de gestión de proyectos (PMO) que gestiona docenas de proyectos a la vez, necesitas una plataforma capaz de gestionar la complejidad. Celoxis ofrece una visibilidad centralizada de los recursos con la capacidad de optimizar la asignación en toda tu cartera.

Además, combina la planificación de proyectos (diagramas de Gantt, plantillas, programación) con la planificación de recursos, para que puedas ver la carga de trabajo, asignar roles y detectar a tiempo los conflictos de capacidad.

Además, Celoxis ofrece gráficos de carga de recursos que muestran la capacidad en todos los proyectos, lo que facilita identificar a los miembros del equipo con exceso de trabajo y redistribuir el trabajo.

Las mejores funciones de Celoxis

Gráficos de carga de recursos: Visualiza la asignación de recursos en todos los proyectos en una sola vista

Planificación multiproyecto: gestiona las dependencias y los conflictos de recursos en toda una cartera de proyectos

Vincula la entrega con los plazos, los costes y la rentabilidad: añade funciones de hojas de horas, cálculo de costes y facturación a medida que pasas a planes superiores

Ventajas y desventajas de Celoxis

Ventajas:

Visibilidad a nivel de cartera: Diseñado para organizaciones que gestionan muchos proyectos simultáneamente

Opciones de implementación flexibles: Disponible como instalación en la nube o local

Potentes funciones de elaboración de informes: amplias opciones para crear informes y paneles personalizados

Contras:

Interfaz anticuada: La interfaz de usuario parece menos moderna que la de los competidores más recientes, lo que puede afectar a la aceptación por parte de los usuarios.

Curva de aprendizaje más pronunciada: las funciones de la corporación requieren configuración y formación

Comunidad de usuarios más reducida: Menos recursos en línea y menos soporte de la comunidad en comparación con las plataformas más grandes

Precios de Celoxis

Core: 10 $ por usuario estándar

Essentials: 25 $ por usuario estándar

Professional: 35 $ por usuario estándar

Business: 45 $ por usuario estándar

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Celoxis

G2 : 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Celoxis?

Un usuario de G2 comenta: Una observación clara que he hecho sobre Celoxis es que ayuda a que la planificación de proyectos sea más realista. Con demasiada frecuencia, los plazos de los proyectos se fijan sin una estimación precisa de la capacidad real y la carga de trabajo. Las herramientas de programación y planificación de Celoxis me permiten organizar las tareas de manera que el cronograma resulte práctico, en lugar de puramente teórico. Esto me ha resultado especialmente útil porque reduce la frecuencia con la que tengo que volver atrás y revisar el cronograma del proyecto.

Un usuario de G2 comenta:

Una observación clara que he hecho sobre Celoxis es que ayuda a que la planificación de proyectos sea más realista. Con demasiada frecuencia, los plazos de los proyectos se fijan sin una estimación precisa de la capacidad real y la carga de trabajo. Las herramientas de programación y planificación de Celoxis me permiten organizar las tareas de manera que el cronograma resulte práctico, en lugar de puramente teórico. Esto me ha resultado especialmente útil porque reduce la frecuencia con la que tengo que volver atrás y revisar el cronograma del proyecto.

Una observación clara que he hecho sobre Celoxis es que ayuda a que la planificación de proyectos sea más realista. Con demasiada frecuencia, los plazos de los proyectos se fijan sin una estimación precisa de la capacidad real y la carga de trabajo. Las herramientas de programación y planificación de Celoxis me permiten organizar las tareas de manera que el cronograma resulte práctico, en lugar de puramente teórico. Esto me ha resultado especialmente útil porque reduce la frecuencia con la que tengo que volver atrás y revisar el cronograma del proyecto.

🌟 Bonus: ¿Y si tuvieras a tu disposición un equipo de agentes de IA para gestionar toda la documentación y la coordinación que necesita tu proyecto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Solo tienes que elegir los más relevantes de la biblioteca de agentes de IA ya preparados de ClickUp AI.

8. Previsión (Ideal para la gestión de proyectos y recursos basada en IA para servicios profesionales)

vía previsión

Las empresas de servicios profesionales necesitan optimizar un indicador clave: la utilización. Forecast es una plataforma de automatización de servicios profesionales (PSA) basada en IA que ayuda a los equipos a planificar proyectos, asignar personal y realizar el seguimiento de la ejecución, sin perder de vista la utilización y la rentabilidad.

En lugar de tratar la gestión de recursos como una entidad independiente, integra la gestión de proyectos, la gestión de recursos, la planificación de la capacidad y las finanzas en un único flujo de trabajo conectado.

La idea central es que planifiques el trabajo y la dotación de personal en un solo lugar; luego, Forecast utiliza señales de previsión asistidas por IA para ayudar a los equipos a detectar antes las brechas de utilización, los riesgos y la presión de entrega.

Las mejores funciones de la previsión

Programación automática con IA: La plataforma analiza la capacidad y las habilidades del equipo para recomendar la asignación óptima de tareas.

Seguimiento del presupuesto: Supervisa los presupuestos de los proyectos junto con la asignación de recursos para comprobar si el trabajo programado mantendrá la rentabilidad del proyecto.

Paneles de control de utilización: Realiza un seguimiento de los índices de utilización del equipo mediante paneles visuales para identificar a los miembros del equipo infrautilizados.

Analiza las ventajas y desventajas de la previsión

Ventajas:

Recomendaciones basadas en IA: Las sugerencias de programación automatizadas reducen el tiempo que los gestores dedican a la asignación de recursos

Enfoque en servicios profesionales: Diseñado pensando en agencias y consultoras, con funciones como el seguimiento de horas facturables

Plataforma integrada: combina gestión de proyectos, planificación de recursos y seguimiento financiero

Contras:

Orientado a corporaciones: puede incluir más funciones de las que necesitan los equipos más pequeños o las organizaciones con necesidades más sencillas

Las recomendaciones de IA requieren datos de calidad: la calidad de las sugerencias depende de que se disponga de perfiles de habilidades y duraciones estimadas precisas.

Menos flexible para flujos de trabajo que no sean de PS: Es posible que los supuestos de la plataforma no se ajusten a los patrones de trabajo de otros sectores.

Previsión de valoraciones y reseñas

G2 : 4,2/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Previsión de precios

Precios personalizados

¿Qué opinan los usuarios reales sobre la previsión?

Un usuario de G2 comenta: Me encanta cómo Forecast combina la facilidad de uso con el análisis de datos. Ofrece una forma rápida y sencilla de encontrar trabajo y registrar el tiempo para cualquiera que utilice el sistema, pero recopila un intervalo de métricas de datos útiles que se pueden manipular para obtener información de BI muy valiosa.

Un usuario de G2 comenta:

Me encanta cómo Forecast combina la facilidad de uso con el análisis de datos. Ofrece una forma rápida y sencilla de encontrar trabajo y registrar el tiempo para cualquiera que utilice el sistema, pero recopila un intervalo de métricas de datos útiles que se pueden manipular para obtener información de BI muy valiosa.

Me encanta cómo Forecast combina la facilidad de uso con el análisis de datos. Ofrece una forma rápida y sencilla de encontrar trabajo y registrar el tiempo para cualquiera que utilice el sistema, pero recopila un intervalo de métricas de datos útiles que se pueden manipular para obtener información de BI muy valiosa.

9. Teamwork.com (Ideal para equipos de atención al cliente que necesitan combinar la gestión de recursos y la gestión de proyectos)

a través de Teamwork.com

Para las agencias que gestionan el trabajo de los clientes, su planificador de recursos debe tener una conexión con la ejecución de los proyectos, el control de tiempo, la comunicación con los clientes y el presupuesto general del proyecto. Teamwork.com integra todo esto en una sola plataforma.

Puedes gestionar proyectos con tareas, hitos, plantillas y control de tiempo, y luego incorporar la colaboración con los clientes para que las partes interesadas externas puedan mantenerse al tanto.

También tiene compatibilidad con la capa de planificación de recursos. La función Schedule de Teamwork te ofrece una vista general de la carga de trabajo entre personas y proyectos, para que puedas crear asignaciones, planificar la capacidad con antelación y detectar sobrecargas antes de que afecten a las fechas de entrega.

Las mejores funciones de Teamwork.com

Planificador de recursos: visualiza la capacidad del equipo y planifica el trabajo en todos los proyectos, integrado con los cronogramas de los proyectos

Control de tiempo con horas facturables: Realiza el control de tiempo directamente en las tareas y marca las horas como facturables o no facturables

Gestión de la carga de trabajo: consulta el trabajo asignado a cada miembro del equipo y su capacidad disponible para identificar una sobrecarga.

Ventajas y desventajas de Teamwork.com

Ventajas:

Diseñado para agencias: Funciones como los portales de clientes y el control de tiempo facturable están pensadas para equipos que realizan trabajos para clientes.

Plataforma integrada: reduce la necesidad de múltiples suscripciones al combinar la gestión de recursos, proyectos y tiempo

Accesible para equipos pequeños: estructura de equipo flexible sin necesidad de grandes compromisos mínimos

Contras:

Funciones de gestión de recursos menos avanzadas que las herramientas especializadas: El planificador es funcional, pero carece de la profundidad de las plataformas dedicadas exclusivamente a la gestión de recursos.

La interfaz puede parecer recargada: al incluir tantas funciones, la interfaz de usuario a veces puede parecer abarrotada.

Limitaciones de la elaboración de informes: Las funciones avanzadas de elaboración de informes y cartera tienen una disponibilidad limitada.

Precios de Teamwork.com

Free

Deliver: 13,99 $/usuario/mes

Grow: 25,99 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamwork.com?

Un usuario de G2 comenta: La capacidad de Teamwork para ayudar con la estructura organizativa, la coordinación del equipo y las herramientas de gestión de tareas y organización fáciles de usar permite a los equipos trabajar juntos a la perfección. Esto permite asignar tareas, realizar el seguimiento de los proyectos y comunicarse con otros de forma rápida y sencilla en un único programa, por lo que con Teamwork es posible lograr un flujo de trabajo eficaz y una mayor productividad de los trabajadores. Teamwork es una forma ideal de mejorar la gestión de proyectos multidimensionales.

Un usuario de G2 comenta:

La capacidad de Teamwork para ayudar con la estructura organizativa, la coordinación del equipo y las herramientas de gestión de tareas y organización fáciles de usar permite a los equipos trabajar juntos a la perfección. Esto permite asignar tareas, realizar el seguimiento de los proyectos y comunicarse con otros de forma rápida y sencilla en un único programa, por lo que con Teamwork es posible lograr un flujo de trabajo eficaz y una mayor productividad de los trabajadores. Teamwork es una forma ideal de mejorar la gestión de proyectos multidimensionales.

La capacidad de Teamwork para ayudar con la estructura organizativa, la coordinación del equipo y las herramientas de gestión de tareas y organización fáciles de usar permite a los equipos trabajar juntos a la perfección. Esto permite asignar tareas, realizar el seguimiento de los proyectos y comunicarse con otros de forma rápida y sencilla en un único programa, por lo que con Teamwork es posible lograr un flujo de trabajo eficaz y una mayor productividad de los trabajadores. Teamwork es una forma ideal de mejorar la gestión de proyectos multidimensionales.

📚 Más información: Las mejores alternativas a Teamwork

10. Kelloo (Ideal para la planificación de recursos y el análisis de capacidad a nivel de cartera)

a través de Kelloo

Kelloo está diseñado para PMO y gestores de recursos que necesitan realizar una previsión de la demanda y planificar la capacidad a largo plazo. Te ayuda a saber si dispones de las habilidades y la capacidad adecuadas para el trabajo que se avecina.

Te ofrece un planificador visual de recursos para programar y asignar el trabajo, y luego muestra la disponibilidad, la utilización y los conflictos más importantes en tu conjunto de recursos.

La plataforma se centra en la planificación de recursos a nivel de cartera, mostrando la demanda en todos los proyectos y facilitando el análisis de hipótesis para la toma de decisiones estratégicas.

Las mejores funciones de Kelloo

Previsión de la demanda de recursos: Planifica las necesidades futuras de recursos en función de tu cartera de proyectos para ver si necesitas contratar personal o subcontratar.

Planificación basada en habilidades: Asigna el trabajo en función de las habilidades necesarias, no solo de la disponibilidad

Paneles de control de planificación de carteras: Visualiza la asignación de recursos y la demanda en toda la cartera de proyectos

Ventajas y desventajas de Kelloo

Ventajas:

Enfoque en la planificación estratégica: Diseñado para una planificación de la capacidad con visión de futuro, que ayuda a las organizaciones a planificar con varios trimestres de antelación.

Asignación de habilidades: garantiza que se asigne a las personas adecuadas al trabajo adecuado

Visibilidad a nivel de cartera: agrupa los datos de recursos de todos los proyectos para ofrecer una vista global

Contras:

No ofrece gestión de proyectos a nivel de tareas: gestiona la planificación de recursos, pero no incluye funciones de gestión de tareas ni de colaboración.

Proveedor más pequeño: menos consolidado que las plataformas de gestión de proyectos para corporaciones, con una comunidad de usuarios más reducida

Requiere una introducción de datos precisa: La calidad de las previsiones depende de que el sistema cuente con planes de proyecto y perfiles de competencias precisos.

Precios de Kelloo

Mensual: 2,09 $ por recurso (para 10 recursos)

Valoraciones y reseñas de Kelloo

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Elige la alternativa a Epicflow más adecuada para tu equipo

Si eliges la herramienta equivocada, volverás aquí dentro de seis meses, enfrentándote a las mismas frustraciones.

Por eso necesitas encontrar una solución que haga todo lo que necesitas, desde la gestión de proyectos hasta la de recursos.

Y esa solución es ClickUp. Se trata de una plataforma diseñada para resolver el problema fundamental de la fragmentación. Al reunir tus planes de recursos, tareas, documentos y conversaciones en un solo lugar, eliminas los roces que ralentizan a tu equipo.

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Preguntas frecuentes

Epicflow es una herramienta para la optimización de recursos en múltiples proyectos, ideal para identificar futuros cuellos de botella en el flujo de trabajo de un proyecto. Deberías considerar una alternativa si necesitas una plataforma que también incluya funciones nativas de gestión de tareas, colaboración en equipo y automatización.

Las alternativas difieren mucho en cómo gestionan la gestión de proyectos. Herramientas como ClickUp ofrecen gestión integrada de carteras y tareas, mientras que plataformas como Kelloo se centran exclusivamente en la previsión de alto nivel sin ejecución de tareas.

Los equipos de ingeniería y de producto deben dar prioridad a funciones como la planificación de la capacidad basada en sprints, la integración perfecta con herramientas de desarrollo como GitHub o GitLab, y el seguimiento de la velocidad para orientar la futura asignación de recursos basándose en el rendimiento pasado.

Sí, la IA puede aportar un valor significativo al automatizar tareas que, de otro modo, los gestores tendrían que realizar manualmente. Puede ahorrar horas cada semana generando resúmenes de la carga de trabajo, prediciendo los proyectos en riesgo y sugiriendo asignaciones óptimas de tareas basadas en las habilidades y la disponibilidad.