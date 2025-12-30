El marketing ya no es solo números en un panel. Es confianza.

En una encuesta, el 13 % de los compradores de servicios afirmaron que abandonarían una compra si no hubiera contenido generado por los usuarios. Las reseñas, las fotos y el contenido real de los usuarios actúan como prueba social de una forma que la publicidad tradicional no puede igualar.

Este artículo ayuda a explicar cómo los gestores de crecimiento pueden ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido dirigido por la comunidad con intención.

También aprenderá dónde encaja el contenido generado por los usuarios (UGC) en su estrategia de marketing, cómo activar a los miembros de la comunidad y cómo medir el impacto.

¿Qué es el crecimiento impulsado por la comunidad y el contenido generado por los usuarios?

Duolingo impulsa el crecimiento combinando las redes sociales virales con una comunidad que actúa como co-creadora. Al ampliar el entretenimiento en TikTok junto con una enorme base de usuarios, han alcanzado los 46,6 millones de usuarios activos diarios y más de 10 millones de suscriptores de pago.

Este intento correcto demuestra cómo la combinación de diversión, fandom y comentarios genera un crecimiento sostenible que supera al de la publicidad tradicional.

¿Cómo lo hacen?

Historias virales reutilizables : mediante el uso de «chistes recurrentes» (como el enamoramiento de Duo por Dua Lipa), el equipo puede adaptarse rápidamente a las tendencias actuales sin tener que empezar desde cero.

Creación dirigida por la comunidad : a través del programa Incubator, Duolingo empoderó a voluntarios bilingües para crear y ampliar el contenido real de sus cursos.

Bucles offline → online: antes de 2020, el equipo organizaba alrededor de 600 eventos por semana en 113 países, encuentros que fomentaban el aprendizaje entre pares.

Este concepto es la base de cómo los gestores de crecimiento pueden ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido dirigido por la comunidad.

🧐 Crecimiento basado en el contenido generado por los usuarios frente al crecimiento impulsado por la comunidad

El contenido generado por los usuarios, o UGC, es cualquier contenido público creado por personas ajenas a su empresa. Incluye reseñas, fotos, vídeos, publicaciones con instrucciones, plantillas e historias de éxito.

El buen contenido generado por los usuarios suele mostrar cierto esfuerzo creativo, se encuentra en las plataformas de redes sociales o en su sitio web, y no se produce como parte del trabajo de alguien dentro de su marca.

Por su parte, el crecimiento impulsado por la comunidad es una estrategia de comercialización en la que los miembros de la comunidad ayudan con la adquisición, la activación y la retención a través de programas continuos. Piensa en AMA, reuniones, círculos de creadores, horarios de oficina y publicaciones de embajadores.

Pero aquí es donde difieren: el UGC es el contenido. El contenido generado por la comunidad es el sistema que lo mantiene en constante renovación.

El contenido generado por los usuarios (UGC) le proporciona contenido auténtico y prueba social. Los programas comunitarios le ofrecen indicaciones, barreras de protección, moderación y derechos, para que pueda publicar en múltiples canales sin agotar al equipo ni disparar los presupuestos de contenido.

Por ejemplo, la comunidad Figma es una plataforma de contenido generado por los usuarios integrada: los diseñadores publican archivos o complementos, y otros los duplican y adaptan. Está estructurada para escalar (publicar, duplicar, estadísticas), por lo que el contenido creado por los usuarios se difunde a través del producto y en las redes sociales con un esfuerzo mínimo por parte del equipo central.

Por qué es importante ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido dirigido por la comunidad

Ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido dirigido por la comunidad no es una cuestión de vanidad.

Si eres un gestor de crecimiento que realiza un trabajo serio para ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido dirigido por la comunidad, la recompensa se verá reflejada en la prueba social, en menores costes de adquisición y en mejoras más rápidas del producto.

Veamos cómo marcas como Nike, Airbnb, Dove y Figma utilizan el contenido generado por los usuarios y los programas comunitarios.

1. Genera confianza y autenticidad a gran escala.

La publicidad tradicional es pulida, pero no siempre se cree en ella. El contenido generado por los usuarios funciona porque es una prueba social de personas reales, en contextos reales. Moldea la percepción de la marca más rápido que los canales de marketing tradicionales.

Una investigación de Bazaarvoice reveló que los compradores de las páginas de productos confían mucho más en el contenido generado por los usuarios que en el contenido de marca.

Para las marcas de comercio electrónico, en particular, el contenido generado por los usuarios cercano al momento de la compra (fotos de productos, vídeos de reseñas y preguntas y respuestas) puede reducir la ansiedad del comprador y mejorar la satisfacción del cliente.

En pocas palabras, el contenido generado por los usuarios mejora las conversiones, que es precisamente cómo los gestores de crecimiento pueden ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido impulsado por la comunidad sin aumentar los presupuestos de producción.

2. Reduce la dependencia de la adquisición de pago.

Sé tú mismo; todos los demás ya están cogidos.

El contenido generado por los usuarios toma prestada una página de este manual.

Los datos de Emplifi revelan que el contenido generado por los usuarios impulsa casi cuatro veces más la participación que los anuncios estándar de Instagram. Esto permite a los gestores de crecimiento alcanzar los KPI de forma más eficiente, al cambiar el presupuesto de la compra de «impresiones» a la creación de «influencia».

📌 Ejemplo: Los concursos de GoPro, como Line of the Winter, recopilan clips del campo a través de hashtags y premios de la marca, lo que mantiene sus canales de redes sociales llenos de contenido auténtico creado por los clientes.

3. Fomenta la promoción de la marca y la amplificación orgánica.

Nike muestra cómo convertir a los clientes habituales en embajadores de la marca. Su estrategia en redes sociales invita a los fans a publicar momentos de entrenamiento y etiquetar líneas de productos. A continuación, la marca selecciona las mejores entradas para dar visibilidad tanto a la marca como a los miembros de la comunidad.

💯 El resultado es un flujo constante de contenido auténtico, más eficaz que la publicidad tradicional.

Un ejemplo del sector de la alimentación y las bebidas es el programa Rewards de Starbucks, que fomenta la repetición de comportamientos y una base de miembros fieles que hablan, publican y vuelven.

En el año fiscal 2024, Starbucks informó de 33,8 millones de miembros activos durante 90 días en Estados Unidos. Esta base amplifica de forma orgánica los lanzamientos de productos y los menús de temporada a través de publicaciones e historias en las redes sociales.

Se trata de un crecimiento de la comunidad que va más allá de lo que pueden ofrecer los pagos por sí solos.

4. Crea bucles de retroalimentación continuos para la mejora de los productos.

El contenido generado por la comunidad es un canal de investigación en vivo para productos y UX. Microsoft formalizó esto con su portal público de comentarios, donde los usuarios envían sugerencias y votan ideas sobre productos, y luego realizan el seguimiento de las respuestas de los equipos.

Puede tomar prestada esta estructura para sus propias plataformas de contenido generado por los usuarios (UGC) con el fin de mostrar métricas relevantes como el volumen de envíos, el tiempo de respuesta y los cambios enviados.

Figma es otro ejemplo clásico de integración de UGC en un producto.

Su resumen «You shaped it» (Tú lo has creado) muestra cómo las funciones implementadas se basaron en los comentarios de los diseñadores, los archivos de la comunidad y los debates en curso. Fomenta la participación y muestra a la comunidad que sus aportaciones son importantes.

Retos a la hora de ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido de la comunidad

Un especialista en marketing de Reddit afirmó que su mayor dificultad es «escalar a 50 UGC activos a la vez», ya que cada nicho se comporta de manera diferente y el ROAS es difícil de determinar, incluso con enlaces de seguimiento de seguimiento.

Otro explicó que el contenido generado por los usuarios solo funciona cuando los creadores se adaptan realmente a la audiencia, y que la coherencia entre los distintos nichos es lo que realmente consume tiempo.

Esto es válido para la mayoría de los equipos de marketing.

🚩 Veamos los obstáculos específicos a los que se enfrentan los gestores de crecimiento a la hora de ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido dirigido por la comunidad:

Medición y velocidad: Atribuir el ROI entre plataformas aisladas es difícil porque las métricas de «último clic» ignoran en qué medida el contenido generado por los usuarios contribuye a la venta final. Además, las constantes idas y venidas necesarias para «ajustar» el tono de un creador ralentizan el impulso de la campaña.

Gestión legal y de derechos: el contenido «público» no es «de uso gratuito». Las marcas se enfrentan a importantes riesgos en materia de derechos de autor y privacidad si reutilizan las opiniones o los vídeos de los usuarios sin un consentimiento legal explícito y unas condiciones de uso claras.

Mantener las comunidades saludables : a medida que las comunidades crecen, aumenta la carga de trabajo de moderación. Sin una gestión activa y unas directrices claras, los comportamientos tóxicos pueden destruir la confianza en la marca más rápido de lo que un equipo puede reaccionar ante los cambios en las políticas de la plataforma.

Equilibrar la autenticidad con los estándares de la marca : los algoritmos premian el contenido «descuidado», pero las partes interesadas suelen presionar para que se utilicen recursos «pulidos». El mayor obstáculo es convencer a los directivos de que den prioridad a lo real sobre lo perfecto , sin dejar de mantener la seguridad y los valores de la marca.

Abastecimiento y logística: Encontrar a los creadores adecuados para cada nicho es más importante que el número de seguidores, pero los mensajes directos manuales son ineficaces. Los equipos necesitan sistemas de automatización para los resúmenes, las subidas y las aprobaciones a fin de mantener un flujo constante de contenido.

Cómo los gestores de crecimiento pueden ampliar el contenido generado por los usuarios y las campañas dirigidas por la comunidad

Unilever destinó el 50 % de su presupuesto para medios a programas sociales y de influencers con el fin de perseguir la «deseabilidad a gran escala». Esta es una clara señal de que el contenido de la comunidad y de los creadores se sitúa ahora en el centro del crecimiento.

Muchos equipos sienten el lastre de la dispersión del trabajo, en la que las tareas, las aprobaciones y los activos se encuentran en demasiados lugares y se pierde el contexto. Si a eso le sumamos la dispersión de la IA, con herramientas desconectadas que no conocen su trabajo, las campañas sencillas se vuelven lentas y costosas. ClickUp resuelve ese problema al ser un entorno de trabajo de IA convergente que funciona de principio a fin para su equipo.

Veamos cómo los gestores de crecimiento pueden ampliar el contenido generado por los usuarios y las campañas dirigidas por la comunidad utilizando indicaciones sencillas y una ligera pila de ClickUp.

1) Estandarice las indicaciones para que los envíos resulten fáciles (y acordes con la marca).

Empiece con un paquete semanal de indicaciones al que los miembros de su comunidad puedan reaccionar en cuestión de minutos. Adáptelo a su público objetivo y a las plataformas en las que publica. Piense en ganchos para TikTok, ángulos para carruseles de LinkedIn, esquemas de tutoriales breves o guiones de antes y después.

Aquí puede utilizar ClickUp Docs para guardar el paquete de indicaciones, los valores de la marca y lo que se debe y no se debe hacer en un solo lugar, de modo que no tenga que reescribir las instrucciones para cada campaña.

Colabora en documentos con tu equipo y toma notas con ClickUp Docs.

Cuando reciba comentarios del departamento jurídico, de producto o de redes sociales, gestiónelos en su contexto con @menciones y comentarios. De esta forma, el «porqué» permanecerá adjunto al informe final.

¿Busca una forma sencilla de gestionar el contenido de su comunidad? La plantilla de gestión de comunidades de ClickUp está diseñada para la realidad cotidiana de la creación de comunidades. Planifique los temas de contenido, mantenga la capacidad de respuesta ante los miembros de la comunidad y realice el seguimiento de lo que funciona en sus canales de marketing.

Obtenga una plantilla gratis Convierta el trabajo disperso de la comunidad en un sistema claro y rastreable con la plantilla de gestión de comunidades de ClickUp.

Puede utilizarlo para planear temas, organizar tareas por categorías y mantener la visibilidad de los flujos de aprobación para todo, desde publicaciones en redes sociales hasta eventos virtuales.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de las tareas de la comunidad con estados personalizados como «Aprobado», «Bloqueado» y «Necesita aprobación».

Planifique los temas de contenido de la comunidad y las rutinas de participación en un flujo de trabajo compartido.

de cronograma y Cambie entre las vistas Gantt para gestionar los cronogramas de los eventos y las iniciativas en curso.

Agrupado por categoría para que las prioridades no queden ocultas. Organice el trabajo utilizando la vistapara que las prioridades no queden ocultas.

Utilice la vista Guía de inicio para incorporar a los compañeros de equipo y mantener la coherencia del proceso.

2) Cree un canal de envío y derechos en el que pueda confiar.

Los esfuerzos de UGC fracasan cuando el «contenido público» se trata como «gratis para reutilizar». Cree una entrada ligera que capture:

Quién lo ha creado (historias de usuarios, nombre de usuario del creador, clientes existentes frente a nuevos).

Dónde se encuentra (plataformas de redes sociales, fuente de tráfico del sitio web, publicaciones de la comunidad)

Cómo puede utilizarlo (solo orgánico frente a de pago, ventana de uso, regiones)

Prueba de permiso (ID de consentimiento, enlace de publicación, captura de pantalla del mensaje)

Una vez realizado el ajuste, los paneles de ClickUp pueden supervisar los cuellos de botella operativos. Realice el seguimiento de lo que le ralentiza: tiempo de revisión, ratio de derechos de publicación y activos en espera de edición.

Cree paneles personalizados para realizar el seguimiento de sus métricas y metas con ClickUp Dashboards.

También puede utilizar tarjetas de IA para sus paneles, con el fin de obtener actualizaciones y resúmenes más rápidos cuando realice la elaboración de informes semanales para las partes interesadas sobre los movimientos.

3) Convierta los programas comunitarios en «rituales de contenido».

El crecimiento de la comunidad se vuelve predecible cuando se ejecutan acciones repetibles según un calendario:

AMA mensual u horario de atención al público (participación de la comunidad + comentarios sobre el producto)

Reto «Muestra tu flujo de trabajo» (contenido creado + prueba social)

Semana de tutoriales (crea tutoriales que reduzcan la fricción para los clientes potenciales).

Eventos virtuales con publicaciones recapitulativas (información valiosa + amplificación).

💡 Consejo profesional: La plantilla del plan de 30-60-90 días de ClickUp convierte la información del panel en acciones para el próximo trimestre. Dedique los primeros 30 días a la limpieza y los logros rápidos, los siguientes 30 a los procesos repetibles y los últimos 30 a la ampliación y la delegación. Sea práctico: defina los propietarios, establezca dos o tres objetivos medibles y revíselos semanalmente.

4) Utilice experimentos para ampliar lo que funciona, no lo que llama la atención.

Cuando se publica en las redes sociales, una «buena idea» puede fracasar si el gancho, el formato o la llamada a la acción no son adecuados para esa plataforma.

En este paso, puede confiar en la plantilla de pizarra blanca ClickUp Growth Experiments para ayudarle a realizar experimentos. Le ayuda a visualizar su canalización y a mantener una colaboración sencilla cuando intervienen múltiples partes interesadas.

Obtenga una plantilla gratuita Convierta el «deberíamos probar eso» en un plan de experimentación claro con la plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento de ClickUp.

También está diseñado para brindar soporte al flujo completo: lluvia de ideas en una pizarra, priorización, asignación de propietarios y seguimiento del progreso a través de la implementación.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Traza hipótesis, el impacto esperado y los siguientes pasos en una única pizarra que tu equipo puede editar conjuntamente.

Realice un seguimiento de los experimentos con estados sencillos como «Abierto» y «Completada» para que nada se estanque a mitad de la prueba.

Clasifique los experimentos con campos personalizados para que la elaboración de informes siga siendo coherente a medida que aumenta el volumen.

Utilice la vista del tablero de experimentos de crecimiento para priorizar las pruebas y asignar propietarios.

Mantenga a su equipo alineado con la vista de la Guía de inicio, para que la configuración de los experimentos no varíe según la persona.

5) Reutilice un activo sólido en múltiples canales sin perder el contexto.

Si desea obtener más contenido generado por los usuarios sin aumentar los costes de producción de contenido, necesita un flujo de trabajo de «una historia, muchos formatos» (vídeos cortos, carruseles, fragmentos de correo electrónico, bloques de prueba de páginas de destino).

💡 Consejo profesional: utilice la plantilla de plan de contenido de ClickUp para correlacionar cada activo aprobado con sus versiones reutilizadas y fechas de publicación. En lugar de realizar el seguimiento del contenido en documentos y calendarios desconectados, obtendrá una plantilla de lista que mantiene cada pieza de contenido vinculada a sus propietarios y aprobaciones.

6) Mantenga la visibilidad del ciclo de retroalimentación (para que los miembros vuelvan a contribuir)

Tu próspera comunidad contribuye más cuando ve resultados. Captura los temas recurrentes de los debates de la comunidad y dirígelos al producto o la experiencia del cliente, y luego publica lo que ha cambiado.

En lugar de leer manualmente cada hilo, puede utilizar ClickUp Brain para resumir los cambios que se han producido en un espacio, una lista o un proyecto, y luego convertir el resultado en los siguientes pasos (tareas de contenido o acciones de moderación).

Obtenga resúmenes detallados de todas las actualizaciones de su entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Brain.

💡 Consejo profesional: utilice ClickUp Agents para reducir el retraso en la revisión y la moderación. Estos agentes de IA pueden ejecutarse dentro de espacios, listas o canales de chat de ClickUp específicos y actuar cuando se cumplen los desencadenantes y las condiciones. En el caso del contenido generado por los usuarios, esto puede consistir en etiquetar un envío, comprobar si se ha rellenado un campo de consentimiento, enviar el contenido a un revisor o crear tareas a partir de las notas de una reunión.

Medición del impacto del contenido generado por los usuarios y de la comunidad

Si realmente desea ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido impulsado por la comunidad, comience por vincular el contenido generado por los usuarios a indicadores clave de rendimiento claros, en lugar de a recuentos vanidosos.

El informe Tendencias de los medios digitales 2025 de Deloitte afirma que el 56 % de la generación Z y el 43 % de los millennials consideran que el contenido de las redes sociales es más relevante que el de la televisión. Aproximadamente la mitad siente una conexión personal más fuerte con los creadores que con las personalidades de la televisión.

Los miembros y creadores de su comunidad son la cultura.

😉 Aquí tienes un marco sencillo para la elaboración de informes:

Recopilar: centralice el contenido creado por los usuarios con etiquetas claras para el canal, la campaña, el formato, el producto y el mercado.

Atributo: Compare el rendimiento del contenido generado por los usuarios con el de los demás contenidos en métricas relevantes.

Muestre la prueba social: coloque el contenido generado por los usuarios de alto rendimiento cerca de las llamadas a la acción y los pasos de pago.

Cierre el círculo: introduzca temas recurrentes en el producto y la experiencia del cliente, y luego comunique las correcciones realizadas a los miembros de la comunidad.

Repita mensualmente: mida los guardados y el uso compartido, actualice los hashtags de la marca y elimine lo que no genere conversiones.

En una encuesta de ClickUp realizada a 1000 trabajadores, aproximadamente el 45 % de los equipos ya había abandonado las herramientas de IA adoptadas durante el último año, lo que pone de relieve cómo la sobrecarga de herramientas erosiona la confianza y los resultados.

No es necesario disponer de una gran cantidad de recursos para ampliar el contenido generado por los usuarios y el crecimiento de la comunidad. Las cinco herramientas adecuadas abarcan la escucha y el descubrimiento, los derechos y la sindicación, las operaciones de los creadores y la capa de «IA de trabajo» que mantiene el contexto en un solo lugar.

1. ClickUp

Utilice el entorno de trabajo conectado de ClickUp junto con sus funciones basadas en IA para realizar su trabajo fácilmente.

Su estrategia de contenido generado por los usuarios (UGC) comienza a fallar debido al volumen: envíos procedentes de múltiples plataformas de redes sociales, aprobaciones en hilos de chat y métricas clave repartidas en demasiadas pestañas. El entorno de trabajo unificado de ClickUp resuelve este problema.

Con ClickUp, en lugar de tratar el contenido generado por los usuarios como una «prueba social aleatoria», puede gestionarlo como un flujo de trabajo repetible. Cada activo tiene un propietario, un estado y un rastro claro que remite a su estrategia de marketing.

Además, ClickUp Brain puede ayudarle a resumir largos debates de la comunidad, extraer elementos de acción de las actualizaciones y redactar contenido para publicaciones en redes sociales.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Requiere tiempo para configurarlo bien si se desea tener procesos limpios en múltiples canales y equipos (algunos revisores informan de una curva de aprendizaje).

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5,0 (más de 10 800 reseñas) 4,7/5,0 (más de 10 800 reseñas)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 4520 reseñas) 4,6/5,0 (más de 4520 reseñas)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Un crítico escribió:

Me encanta que todo lo que necesitamos para mantenernos organizados y al día esté en un solo lugar. Se acabó el tener que cambiar entre Google Drive, correos electrónicos, WhatsApp, una «lista de tareas pendientes» y un montón de otras aplicaciones molestas que no funcionan bien juntas: literalmente, todo puede hacerse en este único espacio.

Me encanta que todo lo que necesitamos para mantenernos organizados y al día esté en un solo lugar. Se acabó el tener que cambiar entre Google Drive, correos electrónicos, WhatsApp, una «lista de tareas pendientes» y un montón de otras aplicaciones molestas que no funcionan bien juntas: literalmente, todo puede hacerse en este único espacio.

💡 Consejo profesional: cree una rutina de operaciones de contenido generado por los usuarios asistida por IA con ClickUp BrainGPT. Busque en todo su entorno de trabajo de ClickUp y acceda a todos sus archivos con ClickUp BrainGPT. Cuando se gestiona el contenido generado por los usuarios a gran escala, la velocidad es importante, pero la coherencia lo es aún más. ClickUp BrainGPT puede ayudarle a capturar ideas más rápidamente y convertir las aportaciones de la comunidad en resúmenes repetibles. Captura instantáneamente los ganchos de contenido generado por los usuarios y las notas de los creadores con Talk to Text : Utiliza Talk to Text de ClickUp BrainGPT para dictar un gancho, una $$cta o un resumen estés donde estés. Añade nombres de productos, hashtags de marca y términos de campaña a tu diccionario BrainGPT para que tus resúmenes sean coherentes. Utiliza Talk to Text de ClickUp BrainGPT para dictar un gancho, una $$cta o un resumen estés donde estés. Añade nombres de productos, hashtags de marca y términos de campaña a tu diccionario BrainGPT para que tus resúmenes sean coherentes.

Haga preguntas que revelen patrones, no solo «qué pasó»: Utilice el modelo Brain en BrainGPT cuando desee respuestas basadas en su trabajo, ya que puede buscar en ClickUp, sus aplicaciones conectadas y la web. Ejemplos de indicaciones que puede utilizar: «¿Qué ángulos de contenido generado por los usuarios obtuvieron más guardados y usos compartidos este mes?», «Muéstrame las historias de usuarios más populares que reutilizamos en varios canales y cuáles tuvieron mejor rendimiento» o «¿Cuáles son las objeciones más comunes en los debates de la comunidad este trimestre?».

«¿Qué ángulos de contenido generado por los usuarios obtuvieron más guardados y uso compartido este mes?».

«Muéstrame las historias de usuarios más destacadas que reutilizamos en múltiples canales y cuáles tuvieron mejor rendimiento».

«¿Cuáles son las objeciones más comunes en los debates de la comunidad este trimestre?». «¿Qué ángulos de contenido generado por los usuarios obtuvieron más guardados y uso compartido este mes?».

«Muéstrame las historias de usuarios más destacadas que reutilizamos en múltiples canales y cuáles tuvieron mejor rendimiento».

«¿Cuáles son las objeciones más comunes en los debates de la comunidad este trimestre?». Encuentre activos antiguos sin tener que rebuscar en carpetas: utilice utilice la búsqueda empresarial de ClickUp BrainGPT para recuperar informes antiguos o contenido creado en torno a un tema, de modo que pueda reutilizar formatos probados en lugar de empezar desde cero. Elija el modelo adecuado para el trabajo: mantenga seleccionado Brain cuando necesite respuestas relacionadas con el entorno de trabajo y cambie a ChatGPT, Claude o Gemini cuando desee reescrituras rápidas o tonos alternativos (esos modelos no tendrán acceso a la información de su entorno de trabajo).

2. Sprout Social

a través de Sprout Social

Sprout Social te ayuda a ver lo que le gusta a tu público y a descubrir nuevas tendencias. También mantiene tus calendarios de contenido organizados en todas tus cuentas de redes sociales.

Aunque Sprout se encarga de publicar y realizar la elaboración de informes, suele funcionar junto con un sistema independiente que gestiona su trabajo creativo (como redactar resúmenes y obtener derechos legales).

Las mejores funciones de Sprout Social

Gestión del calendario de publicaciones en todas las redes sociales y obtenga la aprobación del equipo en un solo lugar.

Utilice herramientas de escucha para conocer la opinión de las personas sobre su marca y medir su compromiso.

Visualice todos sus datos juntos para ver qué canales sociales están funcionando mejor.

Limitaciones de Sprout Social

Los precios basados en el número de asientos pueden dispararse rápidamente para los equipos que necesitan muchos colaboradores.

La escucha avanzada y la profundidad de la elaboración de informes pueden requerir tiempo de configuración.

Precios de Sprout Social

Estándar: 199 $ por asiento/mes

Profesional: 299 $ por asiento/mes

Avanzado: 399 $ por asiento/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2: 4,4/5 (más de 5750 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Sprout Social

Un crítico escribió:

Sprout Social ha sido una herramienta muy valiosa para simplificar la gestión de las redes sociales. Me encanta tener todas las plataformas conectadas en un solo lugar, lo que facilita mucho la programación y la publicación.

Sprout Social ha sido una herramienta muy valiosa para simplificar la gestión de las redes sociales. Me encanta tener todas las plataformas conectadas en un solo lugar, lo que facilita mucho la programación y la publicación.

3. Emplifi

a través de Emplifi

Emplifi es ideal para equipos que necesitan datos sociales detallados y un seguimiento claro del rendimiento en las plataformas de redes sociales. Ayuda a los equipos grandes a realizar un seguimiento del rendimiento de sus publicaciones y compararlas con las de otras empresas.

Para los gestores de crecimiento, Emplifi ayuda a medir y mejorar el contenido generado por los usuarios (UGC). Muestra qué publicaciones actúan como la mejor «prueba social» y ayudan a convertir a los seguidores en clientes.

Las mejores funciones de Emplifi

Informe sobre las métricas de interacción y el contenido creado en todos los canales.

Descubra qué fotos y vídeos creados por los fans impulsan más las ventas.

Estandarice la elaboración de informes en todas las regiones y equipos para obtener mediciones coherentes.

Limitaciones de Emplifi

Los precios suelen basarse en presupuestos, lo que dificulta la elaboración de presupuestos en las primeras fases.

Precios de Emplifi

Social Marketing Essential: 1249 $ al mes

Marketing social avanzado: 2499 $ al mes

Planes de atención social: Precios personalizados

Planes de comercio social: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Emplifi

G2: 4,4/5 (más de 360 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 35 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Emplifi

Un crítico escribió:

Me gusta que puedas reunir todas tus redes sociales y contenidos en un solo lugar y también publicar directamente en todas o en una sola red social el contenido, así como poder revisar todas las estadísticas desde un solo lugar.

Me gusta que puedas reunir todas tus redes sociales y contenidos en un solo lugar y también publicar directamente en todas o en una sola red social el contenido, así como poder revisar todas las estadísticas desde un solo lugar.

4. Bazaarvoice

a través de Bazaarvoice

Bazaarvoice es ampliamente utilizado por las marcas de comercio electrónico para recopilar y distribuir contenido de los usuarios, como valoraciones, reseñas y envíos visuales. Es especialmente relevante cuando se desea colocar más contenido generado por los usuarios cerca de los puntos de conversión, donde la prueba social puede influir en las decisiones de compra.

También ofrece compatibilidad con la sindicación en ecosistemas minoristas y de socios. Esto resulta especialmente útil si su estrategia de comercio electrónico se basa en múltiples canales más allá de su propio sitio web.

Las mejores funciones de Bazaarvoice

Recopile y muestre valoraciones y reseñas que respalden las decisiones de compra.

Distribuya el contenido generado por los usuarios a redes de minoristas y socios para ampliar el alcance más allá de los canales propios.

Encuentre creadores y gestione colaboraciones con la solución Creator Marketing.

Limitaciones de Bazaarvoice

Los precios suelen estar orientados a las corporaciones, lo que puede resultar oneroso para los equipos más pequeños.

Precios de Bazaarvoice

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Bazaarvoice

G2: 4,2/5 (más de 800 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 30 reseñas)

Qué opinan los usuarios sobre Bazaarvoice

Un crítico escribió:

Ejemplos reales de crecimiento impulsado por la comunidad

El crecimiento impulsado por la comunidad se puede observar siempre que los fans colaboran en la creación del producto, el contenido o el manual de estrategias. A continuación se presentan cinco ejemplos recientes que muestran cómo es una «comunidad próspera» en la práctica.

✅ LEGO IdeasLos fans sugieren nuevos sets de LEGO y votan por sus favoritos. Los ganadores se convierten en productos reales. En septiembre de 2025, un récord de 146 diseños pasaron a la fase final de revisión. Esto demuestra que cada vez más personas crean y comparten ideas.

✅ Sephora Beauty InsiderSephora utiliza su comunidad para crecer. Los miembros comparten reseñas e historias que actúan como «prueba social», lo que hace que otros quieran comprar. Esta comunidad ayuda a los compradores a encontrar productos en línea y luego comprarlos en las tiendas. Este enfoque impulsado por los fans es el arma secreta de Sephora para mantenerse por delante de otras marcas.

✅ RedditReddit alberga más de 100 000 comunidades activas en las que los usuarios comparten ideas y contenido generado por los usuarios en tiempo real. En 2024, el sitio tenía alrededor de 73 millones de usuarios diarios. Hoy en día, ese número ha aumentado a más de 100 millones, lo que demuestra el poder de los debates impulsados por la comunidad.

✅ DiscordDiscord utiliza chat de voz y texto en directo para mantener a los fans y creadores en contacto todos los días. Cuenta con unos 259 millones de usuarios mensuales. Estas personas se unen a servidores gestionados por sus creadores o marcas favoritas para colaborar y pasar el rato en tiempo real.

✅ GitHubGitHub muestra cómo las comunidades pueden crear productos juntas. La plataforma de código abierto cuenta con más de 100 millones de cuentas de desarrolladores. Los miembros de la comunidad han creado cientos de millones de proyectos. Cada nueva contribución mejora las herramientas y bibliotecas para todos los demás, lo que genera un enorme efecto de red.

Para los gestores de crecimiento, el resultado es contenido generado por los usuarios en forma de código, que da forma a la hoja de ruta del producto de forma pública.

Errores que se deben evitar al ampliar el contenido generado por los usuarios y el contenido de la comunidad

El crecimiento del contenido generado por los usuarios puede estancarse rápidamente si se descuidan aspectos básicos como el consentimiento, la divulgación y la moderación. Piensa en ello como si se tratara de un trabajo: primero establece las barreras de seguridad y luego escala.

Obtenga primero el permiso: solo reutilice contenido (imágenes, nombres o voces) si tiene los derechos por escrito. Mantenga registros claros de cuándo y dónde se le permite utilizarlos.

Sea sincero con respecto a los anuncios: si paga por un patrocinio, indíquelo en el vídeo o el audio. No oculte la información en una descripción larga; debe ser fácil de ver para todo el mundo.

Sin reseñas falsas: nunca compre ni venda opiniones falsas. nunca compre ni venda opiniones falsas. Las normas de la FTC prevén multas elevadas si una marca utiliza «pruebas sociales» falsas para engañar a los clientes.

Cubra sus apuestas: los algoritmos de las redes sociales cambian rápidamente. Distribuya su contenido en diferentes plataformas para que una sola actualización no acabe con su alcance.

Planifique la moderación: establezca normas claras para la comunidad desde el principio. Utilice herramientas de elaboración de informes y tenga un plan para gestionar los problemas rápidamente antes de que dañen la confianza en su marca.

El futuro del crecimiento impulsado por la comunidad

Tres grandes corrientes están dando forma a lo que vendrá después.

En primer lugar, el comercio se está adentrando cada vez más en las redes sociales. El GMV de TikTok Shop en EE. UU. creció hasta alcanzar aproximadamente 1100 millones en julio de 2025, y los analistas prevén que esta aceleración continúe.

Los datos y la distribución se están renegociando, ya que Reddit firma y renueva acuerdos multimillonarios de contenido con Google y OpenAI. Esto posiciona a las comunidades como fuentes de formación y descubrimiento de primera calidad.

Por último, los presupuestos siguen la eficacia. La inversión en marketing de creadores está restando fondos al marketing tradicional de pago, ya que las marcas exigen un retorno de la inversión medible de los canales comunitarios.

🤔 Qué significa esto para los gestores de crecimiento

Haga que el contenido sea comprensible: utilice reseñas breves y Clips tutoriales que conduzcan directamente al proceso de pago. Coloque las valoraciones de los clientes justo al lado de los botones de «comprar» para ayudar a las personas a decidir más rápidamente.

Sea dueño de sus datos y derechos: obtenga siempre un permiso claro para utilizar el contenido de los clientes. Mantenga sus archivos bien etiquetados y organizados para poder realizar un uso compartido fácil con los motores de búsqueda y los socios minoristas.

Apostá por la autenticidad: centrate en las reseñas verificadas y sé honesto sobre las colaboraciones pagadas. Considerá la confianza como una forma de crecer, ya que las historias reales son las que realmente convierten a los navegadores en compradores.

Consolide la pila: menos herramientas, mayor integración. Ejecute flujos de trabajo de contenido generado por los usuarios en un entorno de trabajo convergente que conecta tareas, documentos y chats, para eliminar los cambios de contexto.

Utilice la comunidad como I+D: escuche las historias de los fans para encontrar ideas para nuevos productos. Cuando solucione un problema basándose en sus comentarios, comuníqueselo. Esto hace que los fans sean más fieles y reduce los costes de adquisición.

Contenido generado por los usuarios en la Front, ClickUp en la trastienda.

Las historias de la comunidad y el cariño de los usuarios pueden llevar a una marca más lejos que cualquier anuncio. El verdadero trabajo consiste en crear un sistema sencillo que convierta esos momentos en resultados constantes.

He aquí por qué ClickUp es ideal para esta tarea. Mantiene todo su trabajo en un solo lugar, para que nada se pierda en chats o carpetas. Los documentos contienen la información; las automatizaciones mantienen todo en movimiento. Además, los paneles de ClickUp muestran las acciones que realmente han marcado la diferencia, mientras que ClickUp Brain convierte las reuniones en notas y tareas sobre las que puede actuar.

Si desea reducir el número de pestañas, agilizar los traspasos y obtener una visión clara del retorno de la inversión, ¡regístrese ahora en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Vincule el contenido generado por los usuarios a indicadores clave de rendimiento, no solo a los «me gusta». Realice un seguimiento de la tasa de conversión del contenido generado por los usuarios frente al no generado por los usuarios, las conversiones asistidas, el valor medio de los pedidos, la tasa de adición al carrito y el tráfico del sitio web procedente de las publicaciones en las redes sociales. Utilice los guardados y los compartidos como primeros indicios de éxito. Cree un panel para poder comparar fácilmente diferentes tipos de publicaciones y ver qué funciona.

Hágalo fácil, específico y gratificante. Publique indicaciones semanales claras, muestre historias de éxito y rote los temas. Utilice hashtags de marca y un formulario de envío sencillo, y luego dé crédito públicamente a los miembros de la comunidad. Reduzca la fricción en los dispositivos móviles, responda rápidamente para mantener alto el compromiso de la comunidad y organice concursos con reglas transparentes para fomentar más contenido generado por los usuarios.

Sí, si combina la automatización con la revisión humana. Comience con palabras clave e imágenes que indiquen infracciones de las políticas. Derive los casos extremos a los moderadores y registre las decisiones para aprender de ellas. Utilice resúmenes de IA para extraer información valiosa de hilos largos y debates de la comunidad. Etiquete automáticamente el contenido creado por miembros activos, para que sea más fácil de encontrar más adelante. Su meta es lograr tiempos de respuesta más rápidos y espacios más seguros sin perder matices.

Priorice las opiniones reales y las divulgaciones transparentes. Pida permiso, registre los derechos y evite ediciones excesivas que borren el tono del usuario. Dé preferencia a las historias de usuarios, los tutoriales y las publicaciones de antes y después que se sientan nativas en las plataformas de redes sociales. Mantenga los incentivos simples, destaque las métricas relevantes que importan a la comunidad y presente una mezcla de clientes existentes y nuevos miembros de la comunidad para evitar la monotonía.

Utilice un entorno de trabajo convergente que mantenga juntos las indicaciones, las aprobaciones y los análisis. ClickUp reúne los resúmenes en documentos, el enrutamiento con Automatizaciones y los resúmenes de rendimiento en paneles, para que tanto su marca como sus creadores puedan ver la misma fuente de información.