Las 10 mejores alternativas a FlowSavvy para una programación más inteligente en 2025

FlowSavvy hace que la programación automática personal sea muy fácil. Las tareas se encajan como por arte de magia, el tiempo de concentración parece defendido y, por un tiempo, tu Calendario finalmente tiene sentido.

Pero a menudo se queda corto cuando los días incluyen proyectos complejos, colaboración en equipo o plazos dinámicos. Los solapamientos, los conflictos ocultos y los frecuentes cambios de contexto pueden reducir rápidamente la productividad.

Depender únicamente de la plataforma empieza a resultar un límite y es entonces cuando comienza la búsqueda de algo más inteligente.

En esta entrada del blog, exploraremos las 10 mejores alternativas a FlowSavvy que van más allá de la simple programación automática. ¡Empecemos! 📅

Las mejores alternativas a Flowsavvy de un vistazo

Aquí tienes una tabla en la que se comparan todas las alternativas a Flowsavvy mencionadas en este blog. 📊

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Productividad, programación, ejecución de tareas y flujos de trabajo de proyectos todo en uno para equipos pequeños y corporaciones. Entorno de trabajo unificado que conecta ClickUp Calendar con múltiples vistas, ClickUp Brain para la priorización y los resúmenes contextuales, automatizaciones para flujos de trabajo personalizados y agentes de IA. Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones. Reclaim. IA Programación automática basada en IA de tareas, hábitos y bloques de concentración para trabajadores del conocimiento y entusiastas de la productividad. Bloqueo de tiempo impulsado por IA, programación inteligente de reuniones, herramientas de gestión del tiempo, reprogramación consciente de conflictos, protección de hábitos y descansos. Gratis; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes por usuario. Motion Priorización automática, reprogramación y optimización integrada del calendario para equipos y particulares. Generación de horarios impulsada por IA, reprogramación en tiempo real, motor de priorización de tareas. Los planes de pago comienzan en 29 $ al mes por usuario. Sunsama Planificación diaria estructurada, bloqueo de tiempo consciente e integración de tareas entre calendarios para profesionales. Panel de control de planificación diaria con combinación de calendario/tareas, bloqueo de tiempo con arrastrar y soltar, rituales matutinos y al final del día. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes. Akiflow Captura centralizada de tareas, programación en lenguaje natural y coordinación entre múltiples aplicaciones para personas que gestionan entradas procedentes de varias herramientas de productividad. Bandeja de entrada universal para tareas de más de 3000 integraciones, asistente personal con IA (Aki) para la creación de tareas en lenguaje natural, programación inteligente. Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 9,5 $ al mes por usuario (facturación anual). Notion Entorno de trabajo flexible que combina bases de datos, notas, calendarios y flujos de trabajo personalizados para estudiantes, creadores y trabajadores del conocimiento. Notion Agent y funciones de IA, bases de datos personalizables, vistas de calendario y cronograma, notas de reuniones con IA. Gratis; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes por usuario. Fantastical Calendario avanzado, creación de eventos y sincronización entre calendarios para usuarios de Apple y Windows. Entrada de lenguaje natural, múltiples vistas detalladas (día/semana/mes/año), enlaces de programación, widgets enriquecidos. Gratis; los planes de pago comienzan en 6,99 $ al mes por usuario. Todoist Gestión de listas de tareas pendientes, tareas periódicas y gestión de prioridades para personas y equipos que buscan un seguimiento organizado de las tareas. Proyectos/secciones/rótulos, fechas recurrentes y recordatorios, colaboración con personas asignadas/comentarios, filtros y sincronización de la vista del Calendario. Gratis; los planes de pago comienzan en 5 $ al mes por usuario (facturados anualmente). TickTick Gestión de tareas y hábitos con Pomodoro, vistas de Calendario y recordatorios para los entusiastas de la productividad personal. Listas de tareas con recordatorios, cronómetro Pomodoro, seguimiento de hábitos, matriz de Eisenhower, colaboración. Gratis; los planes de pago comienzan en 35,99 $ al año por usuario. Google Calendar Programación sencilla de eventos, integración con Gmail y visualización clara del tiempo para particulares y equipos profesionales. Creación de eventos con recordatorios, eventos recurrentes, sugerencias inteligentes y metas para mantener la concentración. Free

¿Qué debe buscar en las alternativas a Flowsavvy?

Muchos usuarios se encuentran con límites al utilizar Flowsavvy cuando su trabajo implica proyectos, cambios de prioridades o múltiples herramientas. A la hora de evaluar alternativas, busque funciones diseñadas para cubrir estas carencias y garantizar la compatibilidad entre la planificación y la ejecución. 👀

Estructura completa de tareas y proyectos: admite proyectos, subtareas, dependencias, estados personalizados (como «Atrasado», «En curso» o «Bloqueado») y admite proyectos, subtareas, dependencias, estados personalizados (como «Atrasado», «En curso» o «Bloqueado») y plantillas de hojas de horas

Colaboración integrada: permite asignar tareas, tener visibilidad compartida y facilitar permite asignar tareas, tener visibilidad compartida y facilitar la comunicación entre el equipo , en lugar de tener un límite en la programación de calendarios independientes.

Control flexible de la programación: le permite ajustar manualmente los bloques de tiempo, las duraciones y las prioridades en lugar de depender únicamente de programaciones generadas automáticamente.

Múltiples vistas de trabajo: ofrece vistas Lista, Calendario, Cronograma o Tablero para planificar, realizar el seguimiento y revisar el trabajo.

Planificación asistida por IA: ayuda a resumir el trabajo, sugerir prioridades y adaptar los horarios cuando cambian las tareas.

Automatización para el mantenimiento: actualiza tareas, estados o programaciones a medida que el trabajo cambia automáticamente, lo que reduce los gastos generales de reprogramación manual.

🔍 ¿Sabías que...? El campo de la ciencia de las interrupciones comenzó cuando los investigadores descubrieron que cambiar de tarea, como alternar entre tareas del Calendario o reuniones, conlleva un coste mental cuantificable.

Las mejores alternativas a Flowsavvy

¿Busca una forma más flexible de planificar su día y gestionar el trabajo real?

Estas son las mejores alternativas a FlowSavvy que van más allá de la programación automática con una gestión de tareas más inteligente, una planificación dinámica y calendarios basados en IA. 🎯

1. ClickUp (la mejor opción para productividad, programación, ejecución de tareas y flujos de trabajo de proyectos todo en uno)

Utilice tareas de ClickUp para registrar el trabajo, con fechas límite, personas asignadas, estados y otros detalles clave.

A medida que el trabajo se expande más allá de las tareas personales hacia proyectos, seguimientos y prioridades cambiantes, la programación a menudo conduce a una proliferación de herramientas.

ClickUp da un paso más allá al unificar la programación, la gestión de tareas, las vistas de proyectos, la automatización y la IA. De este modo, tu calendario evoluciona con tu trabajo en lugar de convertirse en un plan estático que vive por separado. Como primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, reúne la planificación, la gestión de proyectos y la ejecución en un único entorno conectado.

Desglose el trabajo complejo

Todo en este software de programación de tareas comienza con las tareas de ClickUp. A diferencia de las listas de tareas básicas, las tareas de ClickUp están diseñadas para la planificación de la vida real, donde las prioridades cambian y el trabajo se extiende a lo largo de varios días.

Así es como te ayudan:

Modele flujos de trabajo reales: mueva el trabajo a través de fases como Backlog , Planned , En curso , Esperando y Terminado con mueva el trabajo a través de fases comocon los estados personalizados de ClickUp para que las tareas reflejen cómo fluye el trabajo.

Añade contexto: Captura la prioridad, el esfuerzo, la duración estimada, el nivel de energía o la categoría utilizando Captura la prioridad, el esfuerzo, la duración estimada, el nivel de energía o la categoría utilizando los campos personalizados de ClickUp en cada tarea.

Automatice el trabajo rutinario: configure configure las tareas periódicas de ClickUp para que se repitan por tiempo (diariamente, semanalmente, mensualmente) o por evento, como cuando cambia un estado.

Planifique más allá de las tareas diarias: divida el trabajo grande en subtareas, asigne dependencias y distribuya el esfuerzo a lo largo de varios días.

Combínalo con AI Notetaker de ClickUp y, de repente, tendrás en tus manos una potente combinación.

Visualice el trabajo programado

Una vez que su trabajo está claramente definido en ClickUp Tasks, ClickUp Calendar se convierte en la capa donde el trabajo se une al tiempo. Incorpora tareas, fechas límite y prioridades directamente a su programación.

A diferencia de otras herramientas que solo colocan automáticamente las tareas en torno a las reuniones, ClickUp te permite controlar cómo se muestran las tareas en tu Calendario.

Por ejemplo, puede arrastrar su tarea de revisión de diseño a un bloque de dos horas por la mañana, verla junto con las llamadas a sus clientes y los plazos de elaboración de informes, y cambiarla fácilmente a la tarde si una reunión se alarga. Amplíe la vista semanal o mensual para detectar posibles cuellos de botella, equilibrar prioridades y asegurarse de que nada se pierda entre ClickUp y sus calendarios sincronizados de Google Calendar o Outlook.

Incorpore capacidades de IA

ClickUp Brain, su asistente impulsado por IA, está integrado directamente en su entorno de trabajo contextual. Tiene en cuenta las prioridades, los plazos, las dependencias e incluso sus patrones de trabajo personales para que su programación sea más inteligente y realista.

Pide a ClickUp Brain sugerencias sobre plazos basadas en tu carga de trabajo actual, tus prioridades y tu calendario existente.

Por ejemplo, abres ClickUp un lunes por la mañana después de una semana muy ajetreada. En lugar de revisar docenas de tareas, elementos vencidos y bloques del Calendario, le preguntas a ClickUp Brain: «¿En qué debería centrarme hoy?».

Muestra tres elementos de gran impacto, explica por qué son importantes hoy en día y señala una tarea que se está retrasando porque aún no se ha realizado una revisión con dependencia.

Te das cuenta de que un proyecto parece más complicado de lo esperado, así que lo abres y preguntas: Resumir este proyecto y dime qué está bloqueando el progreso.

En cuestión de segundos, Brain genera un breve resumen ejecutivo, extrae el contexto de los comentarios de las tareas y los documentos, y destaca que hay dos seguimientos pendientes. Convierte uno de ellos en una tarea de ClickUp de alta prioridad y pide a la herramienta de IA que reprograme el resto de la semana para hacer espacio.

📌 Ejemplos de indicaciones: Reorganiza mis tareas pendientes para el resto de la semana y equilibra mi carga de trabajo.

Crea una tarea para hacer un seguimiento de la propuesta del cliente el próximo jueves y márcala como de alta prioridad.

Sugiera mejoras a mi agenda semanal actual para evitar la sobrecarga.

Automatice las tareas repetitivas

Una vez que hayas organizado tus tareas y optimizado tu programación con ClickUp Brain, ClickUp Automatizaciones se encargará del trabajo que requiere mucho tiempo para que puedas centrarte en lo que realmente importa.

Cree flujos de trabajo personalizados en ClickUp Automatizaciones para gestionar automáticamente las tareas repetitivas exactamente como usted desee.

Esto es lo que puede hacer con las automatizaciones de ClickUp:

Automatice las actualizaciones del estado de las tareas: mueva las tareas entre «Pendientes», «En curso» y «Completadas» en función de desencadenantes como fechas límite, comentarios o asignaciones de tareas.

Envíe notificaciones y recordatorios: avise automáticamente a los miembros del equipo, a los colaboradores o a usted mismo cuando se acerquen las fechas límite o cambien las tareas.

Asignación de tareas por ruta: Asigne tareas a personas o equipos específicos de forma automática cuando se cumplan las condiciones definidas.

Integra aplicaciones externas: conecta ClickUp con el correo electrónico, Slack u otras herramientas populares como desencadenantes de flujos de trabajo externos.

Cree flujos de trabajo de automatización complejos

Los superagentes de ClickUp llevan tu planificación y automatización un paso más allá al actuar como asistentes inteligentes que gestionan el trabajo, proporcionan información y automatizan tareas repetitivas en tu nombre.

Diseña agentes ClickUp AI personalizados para ejecutar automatizaciones a medida sin escribir una sola línea de código.

Supervisa continuamente su entorno de trabajo para sugerir actualizaciones, reprogramar tareas y resaltar plazos importantes antes incluso de que usted lo solicite. Puede ejecutar flujos de trabajo complejos de forma automática, como crear nuevas tareas basadas en entradas de correo electrónico, redactar planes de proyectos o generar informes a partir de los datos de sus tareas.

Las mejores funciones de ClickUp

Informe, revise y bloquee las horas de trabajo: envíe el tiempo extraído directamente de las tareas con Timesheets Hub , bloquee las horas finalizadas para cumplir con la normativa y realice un seguimiento de la información en tiempo real. envíe el tiempo extraído directamente de las tareas con ClickUp Timesheets , apruebe o solicite cambios en el, bloquee las horas finalizadas para cumplir con la normativa y realice un seguimiento de la información en tiempo real.

Realice el control de tiempo desde cualquier lugar: inicie y detenga los cronómetros en el escritorio, el móvil o el navegador con inicie y detenga los cronómetros en el escritorio, el móvil o el navegador con ClickUp Control de tiempo para proyectos , añada tiempo de forma retroactiva con notas y rótulos, marque las entradas como «facturables» para facturar a un cliente y acumule el tiempo entre tareas y subtareas.

Visualiza el trabajo desde todos los ángulos: cambia entre los diseños Lista, Calendario, Cronograma, Kanban o personalizados utilizando cambia entre los diseños Lista, Calendario, Cronograma, Kanban o personalizados utilizando ClickUp Views para planificar horarios , comparar prioridades y adaptar la forma en que se muestra el trabajo.

Unifique su flujo de trabajo entre herramientas: sincronice Google o Outlook Calendar, conecte aplicaciones de control de tiempo como Toggl o Harvest, y traslade el trabajo de herramientas externas a un único entorno de trabajo con sincronice Google o Outlook Calendar, conecte aplicaciones de control de tiempo como Toggl o Harvest, y traslade el trabajo de herramientas externas a un único entorno de trabajo con ClickUp Integrations.

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones y opciones de personalización, puede llevarte un tiempo encontrar la configuración que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña lo dice todo:

Estoy actualizando mi reseña porque ClickUp sigue impresionándome, especialmente con su reciente renovación importante, ClickUp 4. 0. Mi parte favorita, el sencillo pero potente comando de barra inclinada (/) en los cuadros de descripción y comentarios, es ahora aún mejor, ya que sirve como punto de entrada para funciones avanzadas como ClickUp AI (/ai) y la barra de comandos global de IA. Esto hace que el formato rápido (como la numeración que utilizo para los adjuntos) y las acciones complejas sean igualmente fáciles de implementar tanto para proyectos de trabajo como personales. Aunque el plan Free Forever es generoso con miembros ilimitados, las limitaciones se han vuelto más notables. Sigo apreciando que pueda crear múltiples entornos de trabajo (cada uno con sus 5 espacios gratuitos) para segmentar mis grandes proyectos. Sin embargo, la introducción de límites en funciones clave como las automatizaciones, los campos personalizados y el estricto límite de almacenamiento de 100 MB significa que tengo que ser más consciente de cómo utilizo la plataforma antes de considerar una actualización.

Estoy actualizando mi reseña porque ClickUp sigue impresionándome, especialmente con su reciente renovación importante, ClickUp 4.0. Mi parte favorita, el sencillo pero potente comando de barra inclinada (/) en los cuadros de descripción y comentarios, es ahora aún mejor, ya que sirve como punto de entrada para funciones avanzadas como ClickUp AI (/ai) y la barra de comandos global de IA. Esto hace que el formato rápido (como la numeración que utilizo para los adjuntos) y las acciones complejas sean igualmente fáciles de implementar tanto para proyectos de trabajo como personales.

Aunque el plan Free Forever es generoso, ya que permite un número ilimitado de miembros, las limitaciones se han hecho más evidentes. Sigo apreciando que pueda crear varios entornos de trabajo (cada uno con sus 5 espacios gratuitos) para segmentar mis proyectos grandes. Sin embargo, la introducción de límites en funciones clave como las automatizaciones, los Campos personalizados y el estricto límite de almacenamiento de 100 MB significa que tengo que ser más consciente de cómo utilizo la plataforma antes de plantearme una actualización.

📮 ClickUp Insight: El 24 % de los usuarios cree que se sobrevalora el tiempo de concentración y prefiere la multitarea, mientras que el 39 % afirma que la concentración profunda es la única forma de terminar un trabajo significativo. Sea cual sea tu estilo de trabajo, ClickUp es el centro de comandos impulsado por IA que se adapta a ti. ¿Necesitas realizar varias tareas a la vez? Puedes gestionar proyectos, chatear con tu equipo e incluso buscar en la web en tiempo real, todo ello sin salir de ClickUp. 🤹🏽 ¿Prefieres concentrarte al máximo? Funciones como el Calendario de ClickUp te ayudan a bloquear las distracciones, mientras que los agentes automatizan las tareas rutinarias para que puedas mantenerte enfocado.

2. Reclaim. ai (la mejor para tareas de programación automática, hábitos y bloques de concentración impulsados por IA)

a través de Reclaim.ai / IA

En lugar de pedirte que bloquees manualmente el tiempo para cada tarea, Reclaim.ai evalúa continuamente tu calendario de Google o Outlook y toma decisiones en tu nombre. Coloca el trabajo, las rutinas y las reuniones donde mejor encajan en función de la urgencia y la prioridad.

A medida que cambia su agenda, esta alternativa a Clockwise reorganiza los elementos flexibles para que los plazos se mantengan intactos sin obligarle a estar pendiente de su Calendario todo el día.

Puede mantener sus rutinas sin ajustes manuales utilizando Habits, una herramienta basada en IA que se reprograma automáticamente y reduce el agotamiento. Evite los cambios de contexto excesivos con Buffer Time, que añade descansos y ventanas de transición de forma automática.

Las mejores funciones de Reclaim.ai

Defienda el trabajo profundo automáticamente con Focus Time , que se adapta a los eventos de mayor prioridad.

programación de tareas sincronizada desde herramientas como Asana y ClickUp. Convierta las tareas pendientes basadas en prioridades en bloques del calendario de la gestión de proyectos en tiempo real utilizando lasincronizada desde herramientas como Asana y ClickUp.

Reserve automáticamente reuniones sin conflictos más rápidamente con enlaces de programación con IA que muestran una disponibilidad flexible.

Coordine de forma inteligente las reuniones periódicas del equipo con Smart Meetings, que se adapta a los cambios en el Calendario y en las vacaciones.

Limitaciones de Reclaim.ai

Personalización limitada del calendario, sin codificación por colores de las tareas ni esquemas de colores flexibles, a diferencia de las alternativas a Reclaim.ai.

Los hábitos no funcionan como tareas periódicas reales y requieren pasos adicionales para verlos o marcarlos como completados.

Precios de Reclaim.ia

Free

Starter: 12 $ al mes por usuario

Empresa: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Reseñas de Reclaim.ai

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reclaim. ai?

Extraído directamente de una reseña de G2:

Me gusta la función de programación. Me permite utilizar diferentes formatos de programación para diferentes grupos. […] Me gusta mucho la sección de hábitos; me ha sido de gran ayuda. […] He notado que los eventos programados se duplican en todas partes. Sería útil contar con mejores instrucciones sobre cómo gestionar la duplicación de eventos entre los calendarios personales y los de trabajo. Estoy experimentando mucha duplicación cuando trabajo con su aplicación y los ajustes de Google Calendar. Las instrucciones escritas no son claras y resultan muy confusas.

Me gusta la función de programación. Me permite utilizar diferentes formatos de programación para diferentes grupos. […] Me gusta mucho la sección de hábitos; me ha sido de gran ayuda. […] He notado que los eventos programados se duplican en todas partes. Sería útil contar con mejores instrucciones sobre cómo gestionar la duplicación de eventos entre los calendarios personales y los de trabajo. Estoy experimentando mucha duplicación cuando trabajo con su aplicación y los ajustes de Google Calendar. Las instrucciones escritas no son claras y resultan muy confusas.

3. Motion (la mejor para la priorización automática, la reprogramación y el Calendario integrado)

vía Motion

Motion se posiciona como un sistema de productividad en el que la planificación, la priorización y la ejecución se realizan de forma automática. Su IA analiza continuamente tus plazos, la duración de las tareas, las dependencias y el tiempo disponible para crear una programación optimizada para el día, y luego la recalcula a medida que las cosas cambian.

En comparación con el enfoque de FlowSavvy en el bloqueo de tiempo adaptativo, Motion va varios pasos más allá al predecir las fechas de finalización de los proyectos, reasignar el trabajo entre las personas y señalar las sobrecargas.

Sus herramientas inteligentes de gestión de reuniones ofrecen enlaces de programación basados en IA que solo muestran franjas horarias que se ajustan realmente a su plan optimizado, al tiempo que protegen el tiempo de concentración y añaden márgenes de tiempo.

Las mejores funciones de Motion

Prioriza automáticamente el trabajo diario con tareas IA , que reorganizan los horarios en función de los plazos, el esfuerzo y la capacidad real.

Impulse los proyectos automáticamente con el AI Project Manager , que resuelve las dependencias y señala el trabajo estancado.

Mantenga los cronogramas precisos en tiempo real con el diagrama de Gantt con IA , que se actualiza a medida que avanza el trabajo.

Reduzca los gastos generales de coordinación con el Asistente de reuniones con IA, que impone límites a las reuniones y ventanas de reserva óptimas.

Limitaciones de movimiento

Es difícil lidiar con las nuevas funciones, como los empleados de IA, ya que no hay documentación clara al respecto.

La herramienta puede parecer excesiva para uso personal, ya que muchas de sus funciones están orientadas a equipos empresariales.

Precios dinámicos

Pro IA: 49 $ al mes por usuario (particulares)

IA empresarial: 69 $ al mes por usuario (particulares)

Pro IA: 29 $ al mes por usuario (Teams)

IA empresarial: 49 $ al mes por usuario (Teams)

Reseñas de Motion

G2: 4,2/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

Aquí tienes la opinión de un usuario real:

Motion me resulta bastante fácil de configurar, ya que solo tuve que ajustar los horarios. Me permite gestionar mucho mejor mis tareas, ya que las prioriza según el orden en que deben realizarse. […] Me resulta difícil introducir datos en Motion porque hay demasiados botones en la lista de tareas, lo que dificulta la selección y categorización en un proyecto determinado. Además, el software puede ser lento a veces, lo que hace que introducir un gran número de tareas resulte engorroso. Otra desventaja es su elevado precio, que puede resultar prohibitivo para estudiantes como yo, que cursamos estudios de medicina y disponemos de fondos limitados.

Motion me resulta bastante fácil de configurar, ya que solo tuve que ajustar los horarios. Hace que la gestión de mis tareas sea mucho más manejable, ya que las prioriza en el orden en que deben realizarse. […] Me resulta difícil introducir datos en Motion porque hay demasiados botones en la lista de tareas, lo que dificulta la selección y categorización en un proyecto determinado. Además, el software puede ser lento a veces, lo que hace que introducir un gran número de tareas resulte engorroso. Otra desventaja es su elevado precio, que puede resultar prohibitivo para estudiantes como yo, que cursamos medicina y disponemos de fondos limitados.

🧠 Dato curioso: Los antropólogos describen la cronemía, es decir, cómo se entiende y se valora el tiempo de forma diferente en distintas culturas, desde las rígidas normas de puntualidad en algunas sociedades hasta los enfoques más flexibles en otras. Estas percepciones afectan a la forma en que las personas programan, priorizan y utilizan las herramientas de planificación.

4. Sunsama (la mejor para un plan diario estructurado y una gestión consciente del tiempo)

vía Sunsama

Sunsama adopta un enfoque deliberadamente humano para la programación. Cada mañana, revisas las tareas extraídas de herramientas como Asana, Jira, Slack y Gmail, y luego decides qué es lo que realmente se puede lograr hoy. Las tareas se colocan directamente en tu Calendario, lo que te obliga a hacer concesiones naturales y te ayuda a evitar la trampa de comprometerte en exceso.

En lugar de reorganizar automáticamente su día con IA, Sunsama hace hincapié en la toma de decisiones consciente y la visibilidad del esfuerzo. Las duraciones estimadas, las metas diarias y los indicadores de carga de trabajo dejan claro cuándo está asumiendo demasiado, mientras que funciones como los rituales de cierre al final del día y los resúmenes de progreso refuerzan los límites saludables.

Las mejores funciones de Sunsama

Guíe la planificación intencional a través de rituales de planificación diaria que revelan las prioridades antes de comenzar el trabajo.

Mantén la concentración con el modo sin distracciones y los controles de silenciamiento de aplicaciones.

Cree ritmos de trabajo sostenibles con la compatibilidad del cronómetro Pomodoro .

Realice el seguimiento del esfuerzo y los patrones a través de análisis diarios y semanales .

Alinea el trabajo a corto plazo con metas más amplias utilizando Objetivos semanales.

Limitaciones de Sunsama

La configuración de tareas puede resultar complicada, ya que las subtareas deben añadirse después de crear la tarea principal.

Carece de sólidas capacidades para tomar notas a largo plazo en comparación con aplicaciones dedicadas a tareas o notas como Todoist.

Precios de Sunsama

14 días de versión de prueba gratuita.

Suscripción anual: 16 $ al mes (facturado anualmente)

Suscripción mensual: 20 $ al mes.

Reseñas de Sunsama

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sunsama?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

Como emprendedor independiente, a menudo me resulta difícil hacer frente al número de tareas que tengo que realizar en un día. Sunsama me recuerda que debo tomar descansos, me ofrece una vista realista del tiempo que me llevará cada tarea y me proporciona un resumen semanal de cómo empleo mi tiempo. Puedo incorporar mis calendarios personales y de negocios, actividades de bienestar y tiempo en familia, todo en un solo lugar. Esto me ayuda a mantenerme alineado con mis metas e intenciones... A veces se me olvida asignar una tarea al canal adecuado. Me gustaría que esto fuera más fácil/predominante. Además, hay que introducir una tarea y luego volver a ella para incluir subtareas. Me gustaría que ese proceso fuera más fluido.

Como emprendedor independiente, a menudo me resulta difícil hacer frente al número de tareas que tengo que realizar en un día. Sunsama me recuerda que debo tomar descansos, me ofrece una vista realista del tiempo que me llevará cada tarea y me proporciona un resumen semanal de cómo empleo mi tiempo. Puedo incorporar mis calendarios personales y de empresa, mis actividades de bienestar y mi tiempo en familia, todo en un solo lugar. Esto me ayuda a mantenerme alineado con mis metas e intenciones... A veces se me olvida asignar una tarea al canal adecuado. Me gustaría que esto fuera más fácil/predominante. Además, hay que introducir una tarea y luego volver a ella para incluir subtareas. Me gustaría que ese proceso fuera más fluido.

🧠 Dato curioso: Algunas personas sienten que el tiempo vuela cuando están concentradas, mientras que otras lo perciben como si se arrastrara. Esta percepción subjetiva influye en cómo asignamos los intervalos de tiempo o planificamos las tareas. El entrenamiento en la conciencia y la estimación del tiempo mejora la precisión de la programación y reduce el estrés.

5. Akiflow (la mejor para la captura centralizada de tareas, la programación y la coordinación de múltiples aplicaciones)

a través de Akiflow

Akiflow se basa en el concepto de la técnica del tiempo de flujo y recopila tareas, mensajes y eventos de lugares como Slack, Gmail, Asana y Trello en su centro de comandos. Todo llega a una bandeja de entrada universal, donde tú decides qué merece tu tiempo hoy y luego lo colocas directamente en tu calendario utilizando el bloqueo de tiempo.

Lo que distingue a Akiflow como alternativa a FlowSavvy es su equilibrio entre control y automatización.

Reduce la carga cognitiva al convertir entradas dispersas en bloques de tiempo estructurados. Además, el asistente de IA integrado, Aki, añade una capa de conversación, lo que le permite planificar, reprogramar o realizar la automatización de rutinas con lenguaje natural.

Las mejores funciones de Akiflow

Bloquea el tiempo con precisión gracias al bloqueo de tiempo avanzado y a las franjas horarias personalizables.

flujos de trabajo de IA creados a partir de indicaciones y Automatice las acciones recurrentes utilizandocreados a partir de indicaciones y plantillas de control de tiempo de IA predefinidas.

Comparte tu disponibilidad sin esfuerzo a través de enlaces de reunión sincronizados con tu Calendario real.

Revise el progreso y mejore los hábitos de planificación con Estadísticas y rituales diarios.

Limitaciones de Akiflow

Los fundamentos básicos siguen pareciendo incompletos, ya que los usuarios quieren que se dé prioridad a funciones básicas como los recordatorios personalizados frente a las nuevas funciones de IA.

Las tareas no admiten plazos específicos, lo que supone una importante carencia para una planificación precisa.

Precios de Akiflow

Precios personalizados

Opiniones sobre Akiflow

G2: 4,8/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Akiflow?

Esto es lo que opinó un usuario:

Me encanta que Akiflow se integre con mi cuenta de ClickUp, ya que así puedo ver claramente lo que se ha programado en mi calendario y en varios entornos de trabajo, y saber que no se me ha pasado nada. […] Lo que no me gusta es que, cuando marco las tareas como completadas, no hay ninguna opción para añadir automáticamente el tiempo dedicado a ese evento al tiempo registrado en ClickUp. Sin embargo, cuando lo marco como completado en Akiflow, me lleva directamente a la tarea de ClickUp. Otra cosa que me encantaría es poder agrupar fácilmente mis tareas de ClickUp por la ubicación de la que provienen en ClickUp.

Me encanta que Akiflow se integre con mi cuenta de ClickUp, ya que así puedo ver claramente lo que se ha programado en mi Calendario y en múltiples entornos de trabajo, y así sé que no se me ha pasado nada. […] Lo que no me gusta es que, cuando marco las tareas como completadas, no hay ninguna opción para añadir automáticamente el tiempo dedicado a ese evento al tiempo registrado en ClickUp. Sin embargo, cuando lo marco como completado en Akiflow, me lleva directamente a la tarea de ClickUp. Otra cosa que me encantaría es poder agrupar fácilmente mis tareas de ClickUp según la ubicación de la que provienen en ClickUp.

🔍 ¿Sabías que...? La idea de dividir el día en bloques de actividades fijos no es nueva. Los primeros calendarios se alineaban con los ciclos agrícolas, lo que en esencia era una programación por bloques temprana para las tareas diarias esenciales vinculadas a las estaciones.

6. Notion (la mejor opción para un entorno de trabajo flexible que combina bases de datos, notas y calendarios)

vía Notion

Notion no es una aplicación de programación en el sentido tradicional. Más bien, es un software flexible de gestión del conocimiento que le permite diseñar su propio sistema de planificación.

En lugar de reglas predefinidas como FlowSavvy, te ofrece bloques de construcción que utilizan bases de datos, páginas, calendarios y ahora agentes de IA. Con el lanzamiento de Notion Calendar, las tareas, los plazos y las reuniones pueden convivir en un mismo espacio. Funciona especialmente bien si tu agenda está vinculada a sistemas más amplios, como canales de contenido, planes de estudio, trabajo con clientes o proyectos a largo plazo.

Las mejores funciones de Notion

Cree sistemas de planificación personalizados utilizando bases de datos , vistas y diseños de Calendario .

Automatice el trabajo repetitivo con Notion IA y Notion Agents .

Captura, resume y organiza reuniones con IA Meeting Notes .

Encuentre respuestas al instante en documentos y herramientas con Enterprise Search .

Conecta los entornos de trabajo de todos los equipos con permisos granulares y páginas compartidas.

Limitaciones de Notion

Funcionalidad offline con límites, lo que dificulta el acceso o la actualización de contenidos sin conexión a internet.

Las funciones de IA pueden resultar intrusivas en ocasiones y la plataforma ofrece un control limitado para desactivarlas por completo.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario.

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Reseñas de Notion

G2: 4,6/5 (más de 8900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

De una reseña de usuario:

La mejor función es que me gustan los proyectos de Notion porque, al crear un proyecto, puedo establecer su estado, los detalles de la fecha límite y si tiene prioridad o no. A continuación, se muestra el porcentaje pendiente del proyecto... Al principio, Notion es bastante complicado porque tiene muchas funciones, por lo que queremos ir construyéndolo poco a poco. Notion tiene algunos servicios de pago, pero, según mi experiencia, no vale la pena pagar, ya que la versión gratuita es suficiente.

La mejor función es que me gustan los proyectos de Notion porque, al crear un proyecto, puedo establecer su estado, los detalles de la fecha límite y si tiene prioridad o no. A continuación, se muestra el porcentaje pendiente del proyecto... Al principio, Notion es bastante complicado porque tiene muchas funciones, por lo que queremos ir construyéndolo poco a poco. Notion tiene algunos servicios de pago, pero, según mi experiencia, no vale la pena pagar, ya que la versión gratuita es suficiente.

🚀 Ventaja de ClickUp: Lleve la programación más allá de la planificación automática básica añadiendo inteligencia real a la forma en que se crea, ajusta y realiza el seguimiento del trabajo con ClickUp BrainGPT. En lugar de limitarse a colocar tareas en un calendario, comprende el contexto, sus prioridades, reuniones, dependencias y carga de trabajo, por lo que los planes siguen siendo realistas incluso cuando cambia su semana. Optimice su programación en tiempo real con las sugerencias inteligentes de ClickUp BrainGPT . Así es como te ayuda: Convierta los comandos de voz en tareas , notas de reuniones o eventos del Calendario con , notas de reuniones o eventos del Calendario con Talk-to-Text , para que las ideas no se pierdan a mitad del día.

Obtenga sugerencias para establecer plazos más inteligentes y reprogramar tareas en función de la carga de trabajo en tiempo real y las dependencias mediante sencillas indicaciones en lenguaje natural.

Cambie entre los principales modelos de IA , como ChatGPT, Claude y Gemini, desde un único entorno de trabajo para adaptarse a diferentes tareas de planificación o reflexión.

Extraiga el contexto de aplicaciones de terceros con conexión para que las tareas y las reuniones se mantengan actualizadas sin necesidad de sincronización manual.

📌 Prueba esta indicación: Analiza mis tareas, plazos, dependencias y reuniones. Identifica conflictos, reordena las prioridades del trabajo en función del impacto y sugiere reprogramaciones cuando sea necesario.

7. Fantastical (la mejor para calendarios avanzados, creación de eventos y sincronización entre calendarios)

a través de Fantastical

Fantastical es una aplicación premium de calendario y tareas que se centra en la velocidad, la claridad y el diseño. Se integra con las demás herramientas que ya utilizas, como iCloud, Google o Exchange, y te ofrece una forma más limpia de añadir y ver eventos.

Todo se sincroniza entre Mac, iPhone, iPad, Apple Watch e incluso Apple Vision Pro.

Como alternativa a FlowSavvy, Fantastical es ideal para aquellas personas que buscan control y comodidad, en lugar de una automatización de reprogramación. No reorganizará tu día por ti, pero hará que planificar, realizar el uso compartido de tu disponibilidad y coordinarte con otras personas resulte muy sencillo. Funciona especialmente bien para profesionales, creativos y usuarios que dan prioridad a Apple.

Las mejores funciones de Fantastical

Uso compartido de la disponibilidad utilizando Openings para reservar reuniones sin necesidad de intercambiar mensajes.

Proponga varias horas para las reuniones con Propuestas basadas en la disponibilidad de los asistentes.

Cambie entre las vistas DayTicker , día, semana, mes, trimestre y año.

Adjunte archivos y fotos directamente a los eventos con adjuntos sincronizados en la nube.

Filtre el ruido utilizando conjuntos de calendarios y filtros de enfoque.

Límites de Fantastical

La versión gratuita tiene muchas restricciones y las funciones esenciales solo están disponibles en el plan de pago.

Las funciones de gestión de tareas son básicas y están por detrás de las herramientas específicas para tareas o productividad.

Precios fantásticos

Free

Individual: 6,99 $ al mes por usuario.

Familia: 10,49 $ al mes (hasta cinco usuarios)

Equipo: 6,99 $ al mes por usuario.

Reseñas fantásticas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fantastical?

Usuarios reales comparten su experiencia:

Me encanta poder gestionar todos mis calendarios desde una sola herramienta al mismo tiempo. Y me encanta poder crear nuevos eventos y nuevas tareas escribiendo en lenguaje natural... Por alguna razón, mi reloj solo se sincroniza con las actualizaciones realizadas en mi teléfono y no en mi iPad, lo que significa que cuando marco tareas como completadas en mi iPad, no aparecen como completadas en mi reloj hasta que también las marco como completadas en mi teléfono.

Me encanta poder gestionar todos mis calendarios desde una sola herramienta al mismo tiempo. Y me encanta poder crear nuevos eventos y nuevas tareas escribiendo en lenguaje natural... Por alguna razón, mi reloj solo se sincroniza con las actualizaciones realizadas en mi teléfono y no en mi iPad, lo que significa que cuando marco tareas como completadas en mi iPad, no aparecen como completadas en mi reloj hasta que también las marco como completadas en mi teléfono.

🧠 Dato curioso: Mucho antes de que existieran los calendarios o las aplicaciones, filósofos antiguos como los estoicos enfatizaban el tiempo como una disciplina. Séneca escribió sobre dominar el tiempo para vivir con propósito, subrayando que el tiempo que no se guía activamente es tiempo perdido.

8. Todoist (ideal para listas de tareas pendientes, tareas periódicas y gestión de prioridades)

a través de Todoist

Todoist es una aplicación de planificación diaria limpia y fiable que prima la simplicidad y la coherencia por encima de una lógica de programación compleja. Su enfoque centrado en las tareas te permite capturar rápidamente ideas, recordatorios y acciones en el momento en que surgen. De esta manera, puedes organizar las tareas por prioridad, fechas límite, rótulos y proyectos.

Funciones como las tareas periódicas, los niveles de prioridad y la introducción de lenguaje natural agilizan la planificación y reducen las fricciones, mientras que vistas como Hoy y Próximamente ofrecen una visión clara de lo que está por venir.

Las funciones de colaboración en equipo ligeras, como los proyectos compartidos y los comentarios, lo hacen adecuado para equipos pequeños sin introducir la sobrecarga de un software completo de gestión de proyectos.

Las mejores funciones de Todoist

Organice el trabajo con proyectos, secciones, rótulos y subtareas.

Priorice lo que importa utilizando los niveles de prioridad P1-P4.

Sincroniza a la perfección entre la web, el escritorio, los dispositivos móviles, los wearables y las extensiones del navegador.

Limitaciones de Todoist

Carece de funciones integradas de control de tiempo y gestión avanzada de proyectos en comparación con otras plataformas.

Las notificaciones pueden ser inconsistentes y algunos usuarios informan de recordatorios perdidos o retrasados.

Precios de Todoist

Principiante: Gratis, gratuito/a

Pro: 5 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Empresa: 8 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Reseñas de Todoist

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Un usuario lo resume así:

El mejor producto que he encontrado en esta categoría. Ofrece gestión de tareas, listas de tareas pendientes y configuración de recordatorios. Su interfaz de usuario es bastante interactiva y muy fácil de navegar. Además, garantiza la confidencialidad y la privacidad de los datos. El soporte al cliente también es rápido y muy útil... El software podría integrarse mejor con otras herramientas. Además, el producto es un poco caro. Por lo demás, es un producto estupendo y útil.

El mejor producto que he encontrado en esta categoría. Ofrece gestión de tareas, listas de tareas pendientes y ajuste de recordatorios. Su interfaz de usuario es bastante interactiva y muy fácil de navegar. Además, garantiza la confidencialidad y la privacidad de los datos. El soporte al cliente también es rápido y muy útil... El software podría integrarse mejor con otras herramientas. Además, el producto es un poco caro. Por lo demás, es un producto estupendo y muy útil.

9. TickTick (la mejor para la gestión de tareas y hábitos con Pomodoro)

a través de TickTick

TickTick es una aplicación de productividad versátil que combina la gestión de tareas, la planificación de calendarios, el seguimiento de hábitos y herramientas de concentración. Esto facilita la gestión tanto de las tareas diarias como de las rutinas a largo plazo.

Las tareas se pueden capturar rápidamente mediante entradas en lenguaje natural o voz, y luego organizarse con prioridades, etiquetas, listas y fechas límite para que todo sea viable.

La plataforma combina las tareas con la conciencia del tiempo. Puede visualizar su trabajo en múltiples vistas de calendario, cronogramas o diseños tipo agenda. Los recordatorios inteligentes y recurrentes garantizan que no se pasen por alto las tareas importantes, incluso cuando cambian los horarios. Sus cronómetros Pomodoro integrados, las estadísticas de concentración y el seguimiento de hábitos fomentan el trabajo profundo y la constancia.

Las mejores funciones de TickTick

Cambie entre las vistas Lista, Kanban, cronograma y matriz de Eisenhower.

Cree rutinas utilizando el registro de hábitos con estadísticas detalladas.

No vuelva a olvidarse de ninguna tarea gracias a los recordatorios constantes, recurrentes, basados en la ubicación y por correo electrónico.

Personalice su configuración con más de 40 temas y sincronización entre plataformas.

Limitaciones de TickTick

La migración desde otros gestores de tareas puede resultar engorrosa, ya que a menudo requiere la recreación manual de listas y tareas anidadas.

Carece de análisis avanzados y datos de productividad para equipos que necesitan la elaboración de informes detallados sobre el rendimiento.

Precios de TickTick

Free

Premium: 35,99 $ al año por usuario.

Reseñas de TickTick

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TickTick?

Un usuario lo explica así:

Incluye funciones fáciles de usar que nos ayudan en los casos de prueba. Por ejemplo, la función de subtareas es especialmente útil para dividir casos complejos en pasos más pequeños y manejables, lo que facilita su seguimiento y ejecución eficiente. También podemos realizar un seguimiento de los documentos pertinentes y las pruebas de los resultados de las pruebas adjuntando archivos y enlaces de reserva a cada tarea... Es una gran aplicación para gestionar las tareas diarias, pero una desventaja es que no tiene funciones sofisticadas de análisis de datos para proporcionar información detallada sobre la productividad del equipo.

Incluye funciones fáciles de usar que nos ayudan en los casos de prueba. Por ejemplo, la función de subtareas es especialmente útil para desglosar casos complejos en pasos más pequeños y manejables, lo que facilita su seguimiento y ejecución eficiente. También podemos realizar un seguimiento de los documentos pertinentes y las pruebas de los resultados de las pruebas adjuntando archivos y enlaces de reserva a cada tarea... Es una gran aplicación para gestionar las tareas diarias, pero una desventaja es que no tiene funciones sofisticadas de análisis de datos para proporcionar información detallada sobre la productividad del equipo.

🧠 Dato curioso: Los antropólogos distinguen entre culturas monocrónicas (que programan y segmentan el tiempo de forma estricta) y policrónicas (que consideran el tiempo como algo más fluido y relacional).

10. Google Calendar (ideal para la programación sencilla de eventos y la integración con Gmail)

a través de Google Calendar

Google Calendar es un software de gestión de reuniones sin complicaciones, diseñado para ayudarte a gestionar el tiempo sin darle demasiadas vueltas. Te permite crear eventos, establecer recordatorios, invitar a personas, añadir ubicaciones y gestionar reuniones recurrentes, sincronizadas al instante entre la web y el móvil.

Gracias a su profunda integración con Gmail y Google Workspace, eventos como vuelos, reuniones y reservas pueden aparecer automáticamente, lo que reduce la entrada manual de datos y los detalles olvidados.

Es especialmente útil para personas y equipos que ya utilizan el entorno de trabajo de Google Workspace y desean una herramienta de optimización de calendarios fiable que funcione bien con el correo electrónico, las reuniones y la disponibilidad compartida.

Las mejores funciones de Google Calendar

Planifica tus hábitos personales utilizando Metas que se adaptan a tu Calendario.

Proteja el trabajo profundo con Focus Time , que rechaza automáticamente las reuniones conflictivas.

Únase a reuniones de vídeo con un solo clic gracias a la integración con Google Meet.

Utilice Gemini para ver, crear y gestionar eventos de Google Calendar directamente a través de Gmail y la aplicación Gemini utilizando indicaciones de lenguaje natural.

Limitaciones de Google Calendar

La configuración de los recordatorios puede ser inconsistente, y en ocasiones las notificaciones no se desencadenan como se esperaba.

Gestionar varias cuentas de Google puede resultar confuso y difícil de organizar.

Precios de Google Calendar

Free

Precios personalizados

Reseñas de Google Calendar

G2: 4,6/5 (más de 47 000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 3800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Calendar?

Aquí tienes un resumen de lo que opinan los usuarios:

Es fácil y gratuito, además de que se integra con un montón de otras aplicaciones y plataformas, lo que facilita la programación y el recuerdo de las citas. Nunca he tenido ningún problema con fallos o errores, incluso cuando mi sistema necesitaba una actualización, ¡es realmente fiable!… Google Calendar es ideal para la programación diaria sencilla, pero carece de cualquier componente que lo convierta en una verdadera aplicación de gestión de proyectos. Además, si tu cuenta es pirateada, perderás toda tu programación.

Es fácil y gratuito, además de que se integra con un montón de otras aplicaciones y plataformas, lo que facilita la programación y el recuerdo de las citas. Nunca he tenido ningún problema con fallos o errores, incluso cuando mi sistema necesitaba una actualización, ¡es realmente fiable!… Google Calendar es ideal para la programación diaria sencilla, pero carece de cualquier componente que lo convierta en una verdadera aplicación de gestión de proyectos. Además, si tu cuenta es pirateada, perderás toda tu programación.

🔍 ¿Sabías que...? Las investigaciones sobre el comportamiento de los consumidores muestran que programar actividades de ocio, como ir al cine o tomar un café, puede hacer que se sientan más como un trabajo y menos como un disfrute espontáneo, lo que pone de relieve un interesante coste psicológico de la sobreestructuración del tiempo.

¡Añada ClickUp al Calendario!

Encontrar la herramienta de programación adecuada puede transformar la forma en que planifica su día.

Cada una de estas herramientas es potente por sí sola, pero muchas personas cambian de Flowsavvy para encontrar una solución de gestión de proyectos todo en uno. Está pensada para gestionar tareas, proyectos, programación y automatización sin tener que cambiar de aplicación. Eso es exactamente lo que ofrece ClickUp.

ClickUp Brain te ofrece sugerencias inteligentes para tareas y reprogramaciones, mientras que ClickUp Automations te ayuda a crear flujos de trabajo personalizados basados en IA. Además, ClickUp Calendar visualiza y ajusta tu agenda en un solo lugar, proporcionándote un sistema conectado que se adapta al trabajo real.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅