Cómo crear un producto mínimo viable (MMP)

En la prisa por lanzar nuevos modelos de IA, hemos visto cómo OpenAI, Google, Microsoft y Amazon han lanzado al mercado productos con un valor específico. Muchos de estos lanzamientos parecen productos mínimos comercializables.

Cuando el tiempo es limitado, resulta difícil crear todas las funciones. El lanzamiento de un MMP permite a los equipos ofrecer una ventaja clara y útil a los usuarios reales, al tiempo que deja margen para ampliar la funcionalidad con el tiempo.

En lugar de esperar a tener un producto «perfecto», las empresas pueden poner a prueba sus hipótesis, recabar opiniones y asegurarse de que cada actualización acerque el producto a lo que los usuarios realmente necesitan.

En este artículo, explicaremos qué es un MMP, en qué se diferencia de un MVP y proporcionaremos una guía paso a paso para crear un producto mínimo viable (MMP).

¿Qué es un producto mínimo viable (MMP)?

Un producto mínimo viable es la versión más pequeña de su idea que ofrece un valor real y que puede ofrecerse a clientes dispuestos a pagar por ella. Incluye solo las funciones básicas esenciales y la funcionalidad principal.

La meta es ofrecer algo significativo a los primeros clientes en lugar de una demostración incompleta.

Sin embargo, a menudo se confunde con el MVP (producto mínimo viable), que suena muy similar. Aclaremos esto.

¿Sabías que...? Los informes comparativos de productos de Pendo indican que alrededor del 80 % de las funciones creadas nunca logran una adopción significativa. Esto supone un pequeño empujón para lanzar solo las funciones suficientes que ofrezcan la funcionalidad básica que la gente realmente utilizará y, a continuación, aprender de lo que hagan a continuación.

Definición de MMP frente a MVP

Una pequeña aplicación de reservas permite al cliente elegir una hora, confirmar por correo electrónico y pagar dentro de la aplicación. Resuelve todo el trabajo para obtener un resultado específico. Se trata de un MMP porque es comercializable hoy en día.

El mismo equipo tenía una versión anterior que solo mostraba los horarios disponibles y registraba el interés. Les enseñó qué franjas horarias prefería la gente, pero nadie podía completar una reserva. Se trataba de un MVP porque su objetivo principal era aprender y comprender el interés de los usuarios.

La intención es diferente. Uno está diseñado para aprender, probar y mejorar. El otro está diseñado para ofrecer valor ahora mismo. Entonces, ¿en qué se diferencian en la práctica? Veamos una tabla sencilla.

Aspecto Producto mínimo viable (MVP) Producto mínimo viable (MMP) Meta principal Valide la idea y reduzca la incertidumbre probando las hipótesis fundamentales con una inversión mínima. Ofrezca una solución útil por la que los clientes estén dispuestos a pagar y genere ingresos sostenibles. Ámbito Funciones mínimas necesarias para probar las hipótesis más arriesgadas; intencionadamente rudimentarias e incompletas para maximizar la velocidad de aprendizaje. Funciones esenciales que crean una experiencia de usuario completa y satisfactoria; lo suficientemente pulidas como para competir en el mercado. Público Los primeros usuarios y probadores están dispuestos a utilizar productos incompletos a cambio de influencia y acceso anticipado. Los primeros clientes esperan fiabilidad, calidad y un producto que resuelva su problema de principio a fin. Señal de intento correcto Los conocimientos cualitativos obtenidos a partir de los patrones de uso, las entrevistas a los usuarios y los comentarios muestran si el problema principal es real. Las métricas cuantitativas, como las conversiones pagadas, las tasas de retención, las referencias y los ingresos, demuestran la adecuación al mercado. Siguiente paso Repita el proceso hasta alcanzar el ajuste entre el producto y el mercado perfeccionando las funciones, cambiando de dirección o validando problemas adyacentes. Amplíe las funciones de forma estratégica para aumentar la cuota de mercado, profundizar en el valor y ampliar la captación de clientes.

Elementos clave que hacen que un producto sea «comercializable».

En enero de 2024, The Browser Company lanzó Arc Search en iPhone con una promesa concreta. Escriba una pregunta y su función «Browse for Me» creará una página de resultados clara para que obtenga una respuesta rápidamente.

A continuación, el equipo amplió el producto a Android tras una beta abierta y añadió detalles bien pensados, como la búsqueda por voz. Este es un buen ejemplo de un producto mínimo viable seguido de pequeñas funciones mínimas viables que aumentan el valor.

Esto es lo que nos enseña y cómo aplicarlo:

Entregue un resultado completo que se sostenga por sí solo desde la primera acción hasta el final, para que sus primeros usuarios sientan que pueden confiar en la versión inicial.

Conserve solo las funciones necesarias para alcanzar ese resultado con claridad, lo que acorta el tiempo de desarrollo y mantiene la calidad alta donde más importa.

Haga que la primera experiencia sea fluida, desde el registro hasta el intento correcto, para que la función principal sea fácil de confiar y tener un uso compartido.

Muestre precios sencillos o una forma clara de pago si planea generar ingresos, de modo que el valor se convierta en una decisión sin fricciones.

Recopile opiniones mediante indicaciones rápidas y análisis sencillos, para que pueda tomar decisiones informadas sobre funciones adicionales.

Planifique pequeñas funciones independientes para futuras versiones , de modo que el proceso de desarrollo del producto se mantenga estable y se evite la sobrecarga.

Esté atento a las señales de la demanda del mercado, como el uso repetido, las recomendaciones y las actualizaciones tempranas, para saber cuándo invertir en las próximas funciones clave.

¿Por qué el marco MMP mejora los resultados del lanzamiento?

Trabajar para conseguir un MMP le permite ser honesto con respecto al valor. Lo mejor es que reduce el desperdicio, acorta el tiempo de desarrollo y mantiene el desarrollo futuro del producto vinculado a la demanda real.

💚 Es una forma más amable de crear, ya que respeta tanto a sus usuarios como a su equipo.

Cómo leer esto:

Comience con el problema y a quién está sirviendo. Correlacione las funciones esenciales que crean un resultado completo con la funcionalidad básica. Redúzcalo a un conjunto mínimo y, a continuación, cree una versión pequeña y funcional que puedan utilizar personas reales. Láncelo a los primeros usuarios, recopile comentarios y observe señales sencillas como la activación y el uso de pago. Utilice esa información para planificar las próximas funciones mínimas comercializables y preparar futuros lanzamientos.

¿Por qué es importante el enfoque MMP en el desarrollo de productos?

He aquí por qué un producto mínimo viable puede cambiar el ritmo de su proceso de desarrollo de productos.

1. Reduce el tiempo hasta obtener ingresos.

Un MMP acorta el camino desde la idea hasta los ingresos al ofrecer un resultado completo con las funciones justas. Evita meses de desarrollo de funciones que rara vez se utilizan y comienza a aprender de las compras reales antes.

Los equipos de software de élite alcanzan los ingresos más rápidamente al aumentar la frecuencia de implementación y acortar los plazos de entrega, dos hábitos destacados en el informe DORA, que vincula estas prácticas con un mejor rendimiento en la entrega.

Además, cuando reduce el alcance a una porción comercializable, también disminuye el riesgo de costosos excesos de lanzamiento que frenan el flujo de caja.

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 43 % de los trabajadores envían solo entre 0 y 10 mensajes al día. Eso puede significar conversaciones centradas, o puede significar que las conversaciones clave se dispersan en el correo electrónico y otras herramientas. Menos mensajes no son un problema si el trabajo sigue conectado. Para evitar saltar entre aplicaciones y perder el contexto, reúne los proyectos, los conocimientos y el chat en un solo lugar. ClickUp lo hace como una aplicación integral para el trabajo, con ClickUp Chat y ClickUp Brain, que le ayudan a encontrar respuestas y avanzar más rápido.

El comprador actual es más reflexivo. El seguimiento continuo de Consumer Signals de Deloitte muestra que el 74 % de los encuestados a nivel mundial siguen preocupados por los precios cotidianos, y muchos informan de tácticas como comprar solo lo esencial.

En ese clima, la disposición a pagar se demuestra con acciones, no con encuestas.

Un MMP le permite probar una promesa de valor clara con una ruta de compra sencilla, de modo que el precio y el conjunto de funciones se validan mediante el comportamiento real.

Aprenderá qué planes o paquetes eligen realmente las personas, en qué aspectos dudan y qué se niegan a pagar. Esas señales son más fiables que el interés hipotético y sirven de guía para fijar los precios, el empaquetado y la próxima ronda de funciones mínimas comercializables.

3. Permite ciclos de retroalimentación más rápidos con los primeros usuarios.

La única forma de ganar es aprender más rápido que los demás.

Un MMP lo hace realidad porque mantiene la superficie pequeña y el resultado claro.

Podrá ver dónde triunfan las personas, dónde tropiezan y qué piden a continuación sin el ruido de las funciones adicionales. Cada lanzamiento se convierte en una simple conversación con los primeros usuarios, que le muestran lo que importa a través de sus acciones y sus palabras.

Por ejemplo, si lanza un MMP de toma de notas con IA, es posible que a los primeros usuarios les encanten los resúmenes automáticos, pero les resulte difícil etiquetar. Es posible que lo siguiente que soliciten sean opciones de exportación. Estas señales muestran lo que más importa, lo que le permite mejorar primero las funciones básicas. Las adiciones menos críticas, como los temas o el formato, pueden esperar.

¿Prefiere una guía rápida sobre los paneles de control? Vea esta breve guía sobre cómo crear un panel de control de gestión de proyectos que puede utilizar para la activación, la retención y las señales de ingresos simples:

4. Alinea los equipos de producto, marketing y equipo de ventas en torno a las metas de lanzamiento.

Un MMP ofrece a cada equipo una promesa sencilla en torno a la cual unirse.

El gestor de producto o ingeniero es responsable del conjunto mínimo de funciones esenciales que proporcionan un resultado. El departamento de marketing cuenta una historia clara que se ajusta a lo que ofrece el producto. El equipo de ventas establece expectativas que se ajustan al valor actual, no a la hoja de ruta futura.

Lo importante no es el rótulo, sino la definición compartida del valor en el momento del lanzamiento, junto con las métricas compartidas que le siguen.

📌 Ejemplo: Una aplicación de flujo de trabajo define su MMP como la creación, asignación y completación de una tarea con un solo clic para compartir. El marketing centra el sitio web en esa única promesa. Las demostraciones del equipo de ventas solo siguen ese flujo y programan una llamada de seguimiento para discutir los complementos después de la primera semana de uso real del cliente.

Cómo crear un producto mínimo viable

Crear un producto mínimo viable (MMP) requiere concentración, claridad y rapidez.

Y la dispersión del trabajo lo ralentiza todo: la investigación se encuentra en un documento, las tareas en otra aplicación y las métricas de lanzamiento en hojas de cálculo. Sin una única fuente de información veraz, es difícil mantener una primera versión clara, medible y viable.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo.

Con ClickUp para equipos de producto, puede definir el alcance, recopilar comentarios y realizar el seguimiento de las métricas en un solo lugar, lo que facilita el envío de un MMP enfocado y funcional que ofrece un valor real.

Veamos cómo crear un MMP desde cero:

Paso 1: Aclare el problema y defina el resultado.

Antes de elegir funciones o escribir código, comience por identificar el problema específico que está resolviendo y para quién lo está resolviendo. Esto significa hablar con los usuarios potenciales, explorar sus puntos débiles y comprender sus rutinas diarias.

Investigaciones recientes muestran que los equipos de producto que se centran en los «resultados para el cliente» en lugar de en las «funciones del producto» tienen más probabilidades de alcanzar metas comerciales significativas.

Cuando define un resultado como «los primeros clientes pueden reservar y pagar en menos de 30 segundos», se fija un objetivo claro. Esta claridad le guía en sus decisiones sobre lo que es esencial. También reduce las distracciones a medida que avanza hacia su MMP.

Hágalo medible, con visibilidad para el usuario y alineado con los objetivos de la empresa, de modo que cuando lo lance, sepa cómo es el éxito.

Así es como ClickUp te ayuda

Mantenga sus notas de descubrimiento prácticas y conectadas a cada tarea con ClickUp Docs

Utilice ClickUp Docs para guardar notas de descubrimiento, citas de entrevistas y descripciones de problemas en un lugar al que todos puedan acceder. Vincule esos documentos directamente a tareas, hitos y funciones para que las ideas se conviertan en acciones sin necesidad de traspasos adicionales. Todos estarán alineados, lo que facilitará la priorización de lo que se debe desarrollar para su MMP a continuación.

A continuación, utilice ClickUp Brain, su asistente de IA, dentro de la plataforma. Lee sus documentos, tareas, paneles y mucho más para responder a sus preguntas con todo el contexto del entorno de trabajo.

Esto puede ayudarle a priorizar funciones, identificar lagunas en su hoja de ruta y obtener rápidamente comentarios de los usuarios, para que pueda crear y perfeccionar su producto mínimo viable con confianza.

Ahora que tiene una comprensión compartida del problema y un primer resultado, incorpórelo a una estructura coherente para que todos hablen el mismo idioma. Ahí es donde le ayuda la plantilla de posicionamiento de productos de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratuita. Identifique los segmentos objetivo y las tareas pendientes con la plantilla de posicionamiento de productos de ClickUp.

La plantilla le ofrece un marco sencillo para describir a quién va dirigido el producto, qué problema resuelve y por qué su enfoque es diferente. También recoge las pruebas de las que dispone hasta el momento, lo que permite que los debates se basen en hechos y no en opiniones.

Correlacione qué es lo que distingue a su producto en los campos directamente relacionados con el primer resultado y, a continuación, enlaze el documento y las primeras citas de los clientes para que las decisiones se basen en necesidades reales.

Añada segmentos objetivo y tareas principales, conéctelos a tareas para investigación y entrevistas, y mantenga el estado visible para que el equipo pueda ver el progreso sin tener que buscar actualizaciones.

Guarde una breve declaración de posicionamiento a la que todo el equipo pueda hacer referencia en documentos y tareas, y utilícela para revisar los cambios de alcance, de modo que el resultado siga siendo claro a medida que avanza hacia su MMP.

Paso 2: Priorice las funciones esenciales hasta reducirlas al conjunto mínimo.

Una vez definido el resultado, haga una lista de todo lo que podría crear y luego pregúntese: «¿Cuál de estas cosas necesitamos ahora para aportar valor y generar ingresos?» El objetivo es un conjunto mínimo de funciones, no todas las que sería deseable tener. Y lo comprenderá a través de la investigación.

La investigación de productos debe combinar señales cuantitativas y cualitativas para decidir qué funciones son importantes. Las herramientas de priorización, como el valor para el usuario frente al coste y el riesgo frente a la recompensa, son útiles. La idea es crear una funcionalidad que permita a los usuarios completar el trabajo que usted prometió sin dependencias ocultas.

Esto le permitirá reducir el tiempo de desarrollo, mantener un alcance claro y crear una primera versión significativa. Cada función adicional retrasa el tiempo de comercialización y complica su capacidad para recopilar comentarios de los usuarios.

Así es como ClickUp te ayuda

Arrastra tus ideas fragmentadas a las pizarras de ClickUp para agrupar la parte más pequeña e independiente que aún ofrezca un resultado completo. Convierte las tarjetas elegidas en tareas de ClickUp con campos personalizados para el impacto, el esfuerzo y la confianza, de modo que las compensaciones sean claras.

Haga una lluvia de ideas, elabore estrategias o planifique flujos de trabajo con las pizarras blancas de ClickUp, que permiten la colaboración visual.

Cuando alguien pregunte qué incluir ahora, deja que ClickUp Brain lea los campos de la tarea y seleccione lo realmente esencial. «ClickUp Brain, clasifica las funciones etiquetadas como MMP por impacto y esfuerzo, y devuelve una lista de tres elementos imprescindibles con enlaces».

Pida a ClickUp Brain que resuma, recopile los comentarios de los clientes y sugiera las funciones principales para su MMP.

Ahora necesita una estructura ligera que mantenga este enfoque estable a medida que el equipo avanza. Ahí es donde le ayuda la plantilla de producto mínimo viable de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratuita. Registre el conjunto de funciones más pequeño que le enseñará algo real sobre la demanda utilizando la plantilla de producto mínimo viable de ClickUp.

Esta plantilla le ofrece un flujo de documentos sencillo para capturar el conjunto de funciones más pequeño que demuestre la demanda sin desviarse hacia extras. Vincula las notas de descubrimiento con la ejecución, de modo que las líneas de investigación se convierten en tareas con propietarios y fechas.

Además, el documento también registra las metas de aprendizaje y los riesgos, lo que garantiza que su MVP informe naturalmente al MMP en lugar de existir como un artefacto separado.

💡 Consejo profesional: Involucre a sus colegas y expertos para que contribuyan a la creación de su MMP. La colaboración interfuncional permite descubrir puntos ciegos, acelera la resolución de problemas y garantiza que su primer lanzamiento satisfaga realmente las necesidades de los usuarios. Utilice ClickUp Chat para mantener todas sus conversaciones, comentarios y decisiones en un solo lugar y facilitar el trabajo en equipo.

Paso 3: Cree la versión funcional y prepárese para el lanzamiento.

Con una lista de funciones reducida, creará la primera versión que los usuarios reales puedan utilizar, no una demostración o un prototipo. Esta versión funcional debe funcionar con la suficiente fiabilidad como para que los usuarios confíen en ella y se sientan cómodos pagando si su modelo lo requiere.

Dicho esto, la calidad es importante incluso en un lanzamiento sencillo. Céntrese en los flujos principales, asegúrese de que la incorporación sea fluida, elimine los principales puntos de fricción, realice pruebas con un pequeño grupo interno y esté preparado para el uso real.

Esta versión define su MMP. Debe ser vendible. A continuación, prepare su plan de lanzamiento, incluyendo el precio, el soporte y una forma sencilla de compra.

Vea: En este vídeo, le guiaremos paso a paso por el proceso de redacción de un PRD, con ejemplos, buenas prácticas y una plantilla que puede adaptar. Aprenderá: Qué es un PRD y por qué es esencial para la alineación del producto.

Las secciones principales: descripción del problema, metas y métricas, funciones, alcance, dependencias y limitaciones.

Cómo redactar requisitos de forma concisa para que los equipos no los interpreten en exceso.

Consejos para revisar, iterar y mantener vivo su PRD.

Así es como ClickUp te ayuda

Gestione el trabajo en tareas de ClickUp para que los departamentos de ingeniería, diseño y producto compartan una misma realidad. Utilice automatizaciones ligeras para las revisiones y los traspasos, y luego active la vista Gantt cuando necesite una imagen sencilla de la sincronización.

Vea, añada o elimine una tarea de otras listas de tareas para mejorar la visibilidad y la colaboración entre equipos.

Guarde las notas de las pruebas en un documento enlazado para que los detalles de calidad permanezcan junto con el trabajo. Y si desea un potente asistente de IA, ClickUp Brain MAX está aquí para ayudarle. Así es como funciona:

Obtenga información directa y coordine el desarrollo de su producto con ClickUp Brain MAX.

Encuentre todo al instante : busque en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas sus aplicaciones conectadas para localizar investigaciones de usuarios, especificaciones de funciones, archivos de diseño y análisis de la competencia sin tener que rebuscar en carpetas.

IA que conoce el contexto de su producto : acceda a múltiples modelos de IA como ChatGPT, Claude y Gemini dentro de Brain MAX. De este modo, obtendrá un único entorno de trabajo que comprende la hoja de ruta de su producto, los comentarios de los usuarios, las prioridades de las funciones y las discusiones del equipo, junto con LLM premium.

Cree su MMP sin necesidad de usar las manos: utilice : utilice Talk to Text para redactar documentos de requisitos del producto, actualizar el estado de las funciones, asignar tareas de desarrollo o hacer preguntas sobre los comentarios de los clientes mientras revisa prototipos o se desplaza entre reuniones.

Aquí tienes una indicación que puedes utilizar en Brain MAX: crea una lista de control para el lanzamiento a partir del documento llamado «Preparación para el MMP», añade una tarea para cada elemento de la lista de control, asigna el propietario probable en función del trabajo realizado anteriormente y enlaza todo al proyecto MMP.

La lista de control aparece como tareas enlazadas con propietarios y fechas límite, lo que mantiene su tren de lanzamiento en movimiento.

💡 Consejo profesional: Ahora necesita una forma sencilla de mostrar dónde termina la primera versión y dónde comienzan las siguientes funciones mínimas comercializables. La plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp le ofrece vistas claras que sitúan los elementos de lanzamiento junto a las próximas secciones. De esta forma, todo el mundo puede ver la secuencia y el alcance del sprint de un solo vistazo.

Paso 4: Lanzamiento a los primeros usuarios y recopilación de opiniones reales de los usuarios.

Ahora puede poner su producto en manos de usuarios reales, los primeros en adoptarlo, que son los más importantes en esta fase. Utilice análisis, indicaciones en el producto y entrevistas para recabar opiniones de los usuarios y observar su comportamiento.

Las investigaciones indican que los equipos que integran ciclos de retroalimentación tempranos obtienen mejores resultados en mercados inciertos. Pregunte a los usuarios si alcanzan el resultado deseado, dónde se estancan, qué funciones echan en falta y cuánto estarían dispuestos a pagar.

Recopilar y analizar esa información no es opcional; valida si su MMP tiene repercusión y le ayuda a decidir qué desarrollar a continuación. La meta no es solo lanzar el producto, sino aprender rápidamente y repetir el proceso de forma inteligente.

Así es como ClickUp te ayuda

Recopile comentarios con los formularios de ClickUp, que crean tareas de clasificación, y luego guarde las notas de las entrevistas en ClickUp Docs y etiquete las tareas relacionadas.

Convierta cada respuesta y comentario de los clientes en una tarea viable con ClickUp Forms.

Durante las llamadas, el tomador de notas con IA de ClickUp puede capturar decisiones y elementos sin necesidad de escribir nada adicional. De esta manera, puede centrarse por completo en los puntos débiles de sus clientes, observar su lenguaje corporal y hacer preguntas incisivas de seguimiento.

Captura información de reuniones en directo con ClickUp AI Notetaker.

Cuando su lista se alargue, solicite a ClickUp Brain que condense y canalice la señal. Aquí tiene una indicación para probar: ClickUp Brain, resume los tres temas más conflictivos de las últimas diez notas de los clientes, enlaza las tareas correspondientes y sugiere una función mínima comercializable para abordar cada tema.

Paso 5: Mida el éxito y decida los siguientes pasos basándose en los datos.

Tras el lanzamiento, es fundamental medir el éxito. Establezca sus métricas en el paso 1, como la tasa de conversión, el tiempo de valorización, la retención tras la primera semana y los ingresos por usuario. Utilícelas para evaluar si ha alcanzado su objetivo.

Las fuentes del sector hacen hincapié en pasar de los resultados, como el número de funciones, a los efectos, incluyendo el impacto en los usuarios y el valor empresarial.

Analice los datos concretos y pregúntese si la gente está pagando, utilizando y permaneciendo. Pregúntese si lo están recomendando. Si no es así, profundice en los comentarios. Los datos, combinados con los comentarios, proporcionan la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre el siguiente conjunto de funciones mínimas comercializables.

Así es como ClickUp te ayuda

Cree una única fuente de información veraz en los paneles de ClickUp que muestre la activación, la adopción y señales sencillas de ingresos, además de algunas tarjetas para la duración del ciclo y el recuento de incidencias. Realice un seguimiento del impacto real de su MMP en un solo lugar, desde la incorporación de usuarios hasta la calidad del producto. También puede detectar tendencias y tomar decisiones rápidas y fundamentadas a medida que repite y crece.

Obtenga resúmenes y actualizaciones instantáneas de IA con los paneles de control de ClickUp.

Cuando los líderes quieren una lectura, ClickUp Brain puede responder preguntas sobre los datos en tiempo real. Pregunte: «¿Qué cohorte se convirtió mejor este mes y qué tareas de incorporación cambiaron en el mismo periodo? Incluya enlaces».

Para un suave empujón semanal, deja que ClickUp Agents envíe una breve actualización con los principales riesgos, obstáculos y logros para que todos estén alineados sin necesidad de reuniones.

Reciba resúmenes semanales sobre riesgos, obstáculos y logros, perfectamente alineados con ClickUp Agents.

Paso 6: Planifique futuros lanzamientos y crezca a través de funciones mínimas comercializables.

Su MMP no es el final. Es el comienzo del viaje de un producto.

Basándose en lo aprendido, ahora planifica el desarrollo futuro del producto por fases, siendo cada fase una función mínima comercializable o un pequeño conjunto de funciones autónomas que aportan un nuevo valor.

Elija adiciones que se relacionen con su resultado original y reflejen una demanda clara por parte de los usuarios. Al construir de forma incremental, mantendrá el proceso rentable, receptivo y centrado. Este proceso iterativo, respaldado por investigaciones recientes sobre prácticas ágiles en empresas emergentes, demuestra que los equipos que aprenden y lanzan productos continuamente tienen más éxito. Usted establece una cadencia de envío, aprendizaje y perfeccionamiento.

Así es como ClickUp te ayuda

Esboza la siguiente fase en las pizarras de ClickUp, conviértela en tareas enlazadas y añade una sencilla prueba de éxito.

Haga una lluvia de ideas sobre el próximo conjunto de funciones para su MMP 1.0 en ClickUp Pizarras.

Además, la plantilla de desarrollo de software ClickUp le ayuda a gestionar todas las fases de la creación de su producto, desde la preparación del backlog hasta el lanzamiento final. Puede organizar fácilmente sprints, realizar el seguimiento de las incidencias y priorizar las solicitudes de funciones en un espacio de trabajo centralizado. Esta plantilla es ideal para equipos que buscan iterar en su producto mínimo viable (MVP).

Obtenga una plantilla gratuita. Visualice todo el ciclo de vida del producto con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp.

Errores comunes al crear un MMP

Incluso los buenos equipos cometen errores cuando se apresuran a lanzar un producto mínimo viable. Veamos cuáles son las trampas más habituales para que puedas evitarlas.

Crear un amplio conjunto de funciones antes de demostrar un resultado completo, lo que oculta incidencias, ralentiza el aprendizaje y deja a los primeros clientes sin saber qué les aporta realmente el producto.

Tratar un MVP como un MMP lanzando un prototipo que no puede completar el trabajo y luego intentar venderlo de todos modos, lo que erosiona la confianza y dificulta la fijación de precios y el empaquetado en el futuro.

Omitir las conversaciones reales con los usuarios y basarse únicamente en opiniones internas, lo que da lugar a un alcance que parece perfecto sobre el papel, pero que no tiene en cuenta las necesidades de los clientes y añade trabajo que nadie utiliza.

Medir los resultados en lugar de los efectos , por ejemplo, contar las historias cerradas en lugar de realizar el seguimiento de la activación, el tiempo de valorización, la retención y las señales simples que muestran si el conjunto mínimo realmente funciona.

Olvidar el siguiente paso tras el lanzamiento y dejar que las solicitudes se acumulen, en lugar de convertirlas en pequeños incrementos autónomos para que cada lanzamiento añada un valor claro sin sobrecargar el producto.

Ejemplos de productos mínimos comercializables exitosos

A continuación, se presentan algunos lanzamientos recientes que muestran un producto mínimo viable bien terminado, cada uno de los cuales comenzó siendo pequeño, demostró su valor real y luego creció con cuidadosas incorporaciones.

vía The Verge

Google reforzó NotebookLM con Gemini 1. 5 Pro y nuevos tipos de fuentes, como sitios web y Google Slides, convirtiendo un prototipo de investigación en algo en lo que los usuarios cotidianos podían confiar.

La actualización se centró en unas pocas capacidades de alto valor en lugar de en un conjunto de herramientas extenso. La prensa lo describió como más útil y de uso más general, lo que supone exactamente la transición del aprendizaje del MVP a un producto mínimo viable.

Al centrarse en un conjunto más reducido de flujos de trabajo de lectura y resumen, Google consiguió que el producto pareciera adecuado para tareas habituales de estudio y trabajo.

2. Prototipo OpenAI SearchGPT y ChatGPT Search

OpenAI presentó un pequeño prototipo con un plazo de tiempo limitado llamado SearchGPT para probar las respuestas de búsqueda web con citas claras. El prototipo se presentó primero a un grupo limitado, lo que permitió a OpenAI conocer la calidad de las consultas y las necesidades de los editores sin tener que remodelar todo el producto ChatGPT.

a través de OpenAI

Meses más tarde, OpenAI incorporó las mejores ideas a ChatGPT Search y amplió el acceso. Ese es el arco de un producto mínimo viable en público: lanzar una parte concreta, aprender del uso real y luego incorporar las partes que funcionan al producto principal.

3. Asistente de compras Amazon Rufus

a través de Amazon

Amazon lanzó Rufus como un asistente integrado en la aplicación que responde a preguntas sobre compras y guía el descubrimiento, comenzando en versión beta y en mercados específicos.

La función se integró en una experiencia que los clientes ya utilizaban, lo que redujo la fricción y dejó claro su valor. A continuación, Amazon amplió el lanzamiento y destacó el fuerte compromiso, un indicador de que la parte inicial había tenido buena acogida.

Empezar poco a poco permitió al equipo ajustar las respuestas, las categorías y las sugerencias antes de ampliar el alcance.

Cómo escalar después de lanzar su MMP

Una vez que su producto mínimo viable llegue a los usuarios reales, su próximo reto será crecer sin perder el enfoque. A continuación le ofrecemos algunos consejos que le ayudarán.

1. Analice los datos de interacción con los clientes.

Las primeras señales de crecimiento se encuentran en los datos de uso. Observe con qué frecuencia vuelven los usuarios, qué rutas siguen y dónde se detienen.

Realice un seguimiento del tiempo hasta obtener valor y las funciones que más utilizan. Los patrones aquí le indican lo que resulta natural y lo que todavía parece un trabajo. Revisar periódicamente los datos de participación le ayuda a ver si ha pasado de los primeros usuarios a un uso constante y repetible.

Muchos equipos exitosos realizan breves revisiones analíticas cada semana para mantenerse al tanto de estos números. 💯

2. Priorice las mejoras posteriores al lanzamiento.

No todas las opiniones de los clientes merecen una solución inmediata. Tras el lanzamiento, los equipos suelen verse desbordados por las solicitudes, pero la escalabilidad consiste en elegir lo que profundiza la adopción.

Comience por separar los problemas que bloquean el uso de las ideas que simplemente lo mejoran. A continuación, clasifique las mejoras según la medida en que ayudan a los usuarios a alcanzar el resultado original más rápidamente.

Probablemente verá que unos pocos cambios específicos aportan el mayor aumento en el compromiso.

3. Perfecciona los mensajes y la incorporación

Un MMP sólido consiste en ayudar a los nuevos usuarios a comprender qué problema resuelve su producto y cómo les facilita la vida.

Perfeccionar la incorporación y los mensajes después del lanzamiento garantiza que las personas experimenten rápidamente el valor adecuado. Revise el texto de su sitio web, los correos electrónicos de bienvenida y las visitas dentro de la aplicación para asegurarse de que se ajusten a cómo los usuarios reales describen actualmente su producto.

Simplifique cada primera impresión hasta que el resultado principal sea inconfundible.

4. Amplíe su hoja de ruta hacia la plena adaptación al mercado.

Escalar el producto significa convertir su tracción inicial en un ajuste duradero al mercado. Por lo tanto, observe dónde se agrupan naturalmente los usuarios, por industria, rol o flujo de trabajo, y adapte primero las funciones más profundas para esos grupos.

Además, introduzca capacidades complementarias solo cuando refuercen la propuesta de valor principal. La clave para acertar con la hoja de ruta del producto es seguir validando cada expansión con pequeños lanzamientos antes de los lanzamientos completos.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

ClickUp las piezas antes de que el producto esté listo.

A continuación, un breve resumen: definimos los resultados, redujimos al mínimo las funciones esenciales, lanzamos una primera versión funcional y aprendimos de los primeros usuarios.

El secreto para lograr un progreso real es mantener una primera versión sencilla, con solo las funciones mínimas que demuestren su valor y le acerquen al ajuste entre el producto y el mercado. Una vez que esas funciones básicas ofrecen resultados consistentes, cada paso siguiente se vuelve más claro y se basa más en la demanda real.

Ahora, veamos por qué ClickUp es una buena herramienta para este trabajo. Mantiene tus documentos, tareas, hojas de ruta y resultados en un solo lugar, para que el proceso de desarrollo de tu producto sea sencillo. ClickUp Docs almacena tus investigaciones y especificaciones.

ClickUp Tasks convierte cada decisión en acción con propietarios y fechas. ClickUp Brain entiende su entorno de trabajo y responde con contexto, mientras que ClickUp Brain MAX redacta planes y listas de control que puede utilizar de inmediato.

Menos traspasos. Más progreso. Si esto te parece la forma en la que quieres construir, regístrate en ClickUp.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Un producto mínimo viable (MVP) se crea para poner a prueba hipótesis y validar ideas de productos con los primeros usuarios. A menudo es rudimentario, tiene una funcionalidad limitada y se utiliza principalmente para aprender. Por otro lado, un producto mínimo comercializable (MMP) es la primera versión de su producto que está lista para venderse. Contiene las funciones esenciales y lo suficientemente pulidas como para ofrecer valor a los clientes que pagan, mientras usted sigue mejorando el producto.

Para las empresas emergentes, un MMP acorta el camino entre la idea y los ingresos. Permite a los equipos lanzarse más rápidamente, recabar opiniones reales de los usuarios y demostrar la demanda sin invertir en exceso en una construcción a gran escala. Al centrarse en la versión más pequeña que satisface las necesidades de los clientes y genera ingresos, las empresas emergentes pueden validar su modelo de negocio desde el principio y gestionar el flujo de caja de forma responsable.

Comience con pruebas piloto limitadas o betas cerradas con clientes objetivo. Recopile los comentarios de los primeros usuarios para ver si pueden completar la tarea principal y se sienten satisfechos con la experiencia. Si los usuarios están dispuestos a pagar, recomendarlo a otros o volver constantemente, su MMP ha superado la validación. Siga perfeccionándolo basándose en señales medibles como la tasa de conversión, la frecuencia de uso y la retención.

Los equipos pueden optimizar todo el proceso con herramientas de gestión del trabajo integradas que combinan documentación, planificación y análisis. El uso de herramientas como ClickUp Docs para las especificaciones del producto, ClickUp Tasks para la ejecución y ClickUp Dashboards para el seguimiento del rendimiento proporciona a todos una única fuente de información veraz. Con ClickUpBrain, los equipos pueden resumir los comentarios de los usuarios y generar información para priorizar las siguientes funciones mínimas comercializables sin perder el contexto.

Mida el éxito centrándose en los resultados, no solo en los productos. Observe las métricas de compromiso (usuarios activos, tasa de retención, abandono), las métricas empresariales (tasa de conversión, ingresos) y las señales de opinión (satisfacción del cliente o NPS). Si su MMP resuelve de forma sistemática el problema principal del cliente, consigue un uso repetido y genera ingresos que justifican un mayor desarrollo, habrá alcanzado la primera fase de la alineación entre el producto y el mercado.