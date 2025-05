los 15 mejores blogs de gestión de productos para conocer la industria

La gestión de productos avanza rápidamente. Un día, estás perfeccionando tu hoja de ruta; al siguiente, estás asegurando la aceptación de las partes interesadas, todo ello mientras te mantienes al día de las tendencias, herramientas y buenas prácticas emergentes.

Con tantas cosas que hacer, mantenerse informado puede resultar abrumador, pero los recursos adecuados marcan la diferencia.

Desde perfeccionar su estrategia hasta mejorar la comunicación, los mejores blogs ofrecen conocimientos de expertos, consejos prácticos y estudios de casos reales para ayudarle a crecer como gestor de productos.

Tanto si eres un profesional experimentado como si estás empezando, hemos reunido los mejores blogs de gestión de productos que todo director de producto debería tener en su lista de lectura.

¡Esta es tu oportunidad de aprender de las mentes más brillantes de la industria tecnológica!

Los 15 mejores blogs de gestión de productos para seguir en 2025

1. ClickUp

El blog de gestión de productos de ClickUp es un recurso imprescindible para todos los gestores de productos. Desde explorar los fundamentos de la gestión de productos hasta proporcionar consejos avanzados sobre la alineación de equipos y la gestión de las partes interesadas, ClickUp ofrece artículos detallados que cubren un amplio intervalo de temas.

Tanto si eres nuevo en la gestión de productos como si buscas perfeccionar tus habilidades, encontrarás información sobre temas clave, entre ellos:

Encontrar el momento AHA de tu producto

Gestión del recorrido del producto

Marcos de priorización

Definición de criterios de aceptación claros

Comprender y aplicar las metodologías Agile, Scrum y SAFe

Simplifique el ciclo de sprint reuniendo toda la comunicación y el conocimiento del equipo en un solo lugar con ClickUp

Además de su perspicaz blog, ClickUp ofrece un conjunto de potentes herramientas diseñadas para agilizar los procesos de gestión de productos.

Con el software de gestión de productos ClickUp, diseñado específicamente para mejorar la eficiencia de los gestores de productos, puede gestionar sin esfuerzo el flujo de trabajo de su equipo, priorizar funciones, agilizar la gestión de sprints y mantener a las partes interesadas alineadas, todo ello dentro de una plataforma centralizada.

He aquí cómo:

*gestión de sprints optimizada: Sprints de ClickUp facilita la organización eficiente de sprints, el seguimiento del progreso y la gestión de los efectos secundarios, con compatibilidad para bucles de retroalimentación efectivos de las partes interesadas

Hoja de ruta de productos organizada: La estructura jerárquica de la herramienta permite organizar claramente la hoja de ruta del producto, centralizando la gestión de proyectos y la comunicación para enfocar los elementos de acción

Gestión flexible de epopeyas y subtareas: Las subtareas permiten desglosar las tareas de forma granular dentro de las epopeyas, lo que permite asignar los sprints de forma flexible sin reubicar toda la epopeya, mejorando la planificación de la historia del usuario

Creación centralizada de resúmenes de productos: ClickUp Docs es compatible con la creación de resúmenes de productos completos, consolidando los requisitos para mejorar la comunicación con los equipos de ingeniería y las partes interesadas

Visibilidad de datos mejorada: Los campos personalizados en ClickUp y los paneles de ClickUp ofrecen una gestión de datos detallada para pruebas, desarrollo y puntos de scrum, proporcionando información procesable para el progreso del sprint y las reuniones diarias

Comunicación fluida: Desde los comentarios asignados en las tareas hasta la mensajería integrada a través del chat de ClickUp, la plataforma te permite centralizar todo tu trabajo y las conversaciones relacionadas con el trabajo en una sola plataforma

Cuando llegue el momento de optimizar su hoja de ruta de productos, la plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp le permite visualizar epopeyas, Sprints y prioridades en un espacio de uso compartido.

Obtener plantilla gratis, gratuita Planifique, realice un seguimiento y gestione el desarrollo de productos con la plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp

Esta herramienta es particularmente útil para mantener a las partes interesadas al tanto de los hitos o ajustar las prioridades a medida que cambian los cronogramas.

Nuestros ingenieros y gestores de productos estaban atascados con actualizaciones manuales de estado entre Jira y otras herramientas. Con ClickUp, hemos recuperado horas de tiempo perdido en tareas duplicadas. Aún mejor, hemos acelerado los lanzamientos de productos al mejorar la entrega del trabajo entre control de calidad, redacción técnica y marketing

Nuestros ingenieros y jefes de producto estaban atascados con actualizaciones manuales de estado entre Jira y otras herramientas. Con ClickUp, hemos recuperado horas de tiempo perdido en tareas duplicadas. Aún mejor, hemos acelerado los lanzamientos de productos al mejorar la entrega del trabajo entre control de calidad, redacción técnica y marketing

Principales blogs de gestión de productos de ClickUp: Hoja de ruta del producto: ejemplos y cómo crear una

Cómo realizar un análisis DAFO de productos para obtener información estratégica

Cómo gestionar el ciclo de vida del producto para un intento correcto a largo plazo

Cómo encontrar el momento revelador de tu producto (+ejemplos)

2. Boletín de Lenny

a través del boletín de Lenny

Este blog de Substack es una creación de Lenny Rachitsky, un inversor providencial activo y consultor de productos que ha trabajado anteriormente con Airbnb y Neustar. El boletín de Lenny cubre un intervalo de temas, tales como:

Consejos para la adquisición de clientes

Ejemplos de hojas de ruta de productos

Estrategias de adaptación al mercado de productos

Colaboración en ingeniería de productos

Los conocimientos compartidos se basan en datos, lo que convierte incluso los retos más complejos de la gestión de productos en conclusiones prácticas.

Rachitsky también presenta Lenny's Podcast, donde entrevista a fundadores de startups y directores de producto, destilando sus experiencias y lecciones en consejos prácticos para su audiencia.

Además de escribir y hacer podcasts, gestiona la comunidad Slack «The Friends of Lenny's Newsletter», un espacio exclusivo para suscriptores de pago. Esta comunidad ofrece:

AMAs en directo

Clubes de lectura

Programas de tutoría

Talleres interactivos

🌟 Punto de venta único: El boletín de Lenny es una mina de oro para el networking y el aprendizaje continuo. Va más allá de la teoría para ofrecer estrategias y marcos concretos, basados en datos, que son directamente aplicables a los desafíos de la gestión de productos en el mundo real.

3. El director de producto

a través de The Product Manager

Si estás navegando por los desafíos de escalar un producto SaaS validado, The Product Manager es el recurso que necesitas. Fundada por Hannah Clark, esta plataforma va más allá del contenido para PM principiantes, y atiende a los líderes de productos digitales que buscan acelerar el crecimiento después de lograr el ajuste entre producto y mercado.

El blog de gestores de producto ofrece contenido perspicaz y práctico para gestores de producto de todos los niveles, que abarca temas como:

Tendencias emergentes en UX e IA

Metodologías Scrum y Agile

Estrategias de crecimiento y precios de SaaS

🌟 PUV: Con un fuerte enfoque en la ampliación de productos validados, este blog proporciona las herramientas, los marcos y los conocimientos para ayudar a los gestores de productos a perfeccionar su producto mínimo viable, optimizar la estrategia de producto y navegar con confianza por la financiación de la serie B y más allá.

4. Roman Pichler

por Roman Pichler

El blog de Roman Pichler es un recurso clave en el campo de la gestión de productos, que ofrece una profunda experiencia en estrategia de productos, experiencia de usuario y gestión de carteras de pedidos. Como autor de Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age, Pichler es conocido por sus conocimientos prácticos y aplicables que ayudan a los gestores de productos a perfeccionar su enfoque e impulsar un desarrollo de productos impactante.

Sus blogs abarcan un amplio espectro de temas de gestión de productos, entre ellos:

Gestión eficaz de diferentes tipos de gestores de productos

Desarrollar y fomentar la empatía dentro de los equipos de producto

Creación de tableros de visión del ciclo de vida del producto

Asegurar la aceptación y la alineación de las partes interesadas

Pichler también hace uso compartido de buenas prácticas para afrontar los retos de la era digital, haciendo hincapié en la necesidad de agilidad, comunicación clara y una estrategia de producto sólida.

🌟 Punto de venta único: Para aquellos que prefieren el contenido audiovisual, Pichler ofrece vídeos grabados y podcasts, lo que hace que su experiencia sea fácilmente accesible en varios formatos. ¿Y lo mejor? Todo su valioso contenido está disponible gratis, gratuito/a

5. Silicon Valley Product Group (SVGP)

a través de SVPG

Los artículos de SVPG son de lectura obligada para cualquier profesional de la gestión de productos. Fundada por Marty Cagan, una verdadera leyenda de la gestión de productos que ha desempeñado importantes roles en empresas como HP, Netscape y eBay, SVPG está a la vanguardia del liderazgo intelectual en gestión de productos.

SVPG es conocido por ofrecer contenido altamente práctico y estratégico que resuena profundamente con los gerentes de producto que navegan por las complejidades del mundo de los productos digitales, especialmente a medida que escalan equipos y proyectos. El blog cubre un amplio intervalo de temas críticos, incluyendo:

*transformaciones de proyectos: comprender el viaje de ampliación y evolución de los equipos de producto

Pruebas de modelos de productos: Cómo crear e iterar modelos de productos para validar las hipótesis de la empresa

Operaciones de productos: Buenas prácticas para crear marcos operativos que sean compatibles con equipos de alto rendimiento

Con más de 50 años de experiencia combinada de sus fundadores y colaboradores, SVPG proporciona una guía esencial para aquellos en diversos roles de producto, ya sea usted un CEO, un líder de producto o alguien que trabaja en las trincheras en la primera línea de productos.

🌟 PUV: Para obtener información más detallada, puede explorar el «PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,», una serie de cuatro libros interesantes escritos por Marty Cagan y el equipo de SVPG. Estos libros ofrecen información sobre lo siguiente: Gestión de equipos de producto

Productos de tecnología de marketing

Transición a un modelo operativo centrado en el producto

6. The Product Folks

a través de The Product Folks

The Product Folks es una comunidad de gestores de productos impulsada por voluntarios. Fundada en Bangalore, cuenta con más de 100 000 miembros y su contenido llega a alrededor de un millón de personas.

El blog, un hub lleno de valor para los aspirantes a profesionales de productos y los que están empezando, aporta una perspectiva única, que pone a las personas en primer lugar, al mundo de la gestión de productos. Se salta la sobrecarga de teoría y ofrece contenido práctico para ayudarte a desarrollar habilidades.

La organización ha facilitado más de 500 transiciones profesionales y ha organizado más de 200 eventos, con el apoyo de un equipo de más de 50 voluntarios.

Los temas clave aquí incluyen:

Estudios de casos de gestión de productos y guías de trabajo

Estrategias de gestión de productos

Itinerarios profesionales

🌟 PUV: Obtén información contrastada, rutas de aprendizaje estructuradas y un enfoque práctico para dominar la gestión de productos.

7. Mind the Product

a través de Mind the Product

Mind the Product es una de las mayores comunidades de gestión de productos del mundo, y su blog es una lectura esencial para cualquiera que se tome en serio la gestión de productos. Con una lista de colaboradores expertos y profundas inmersiones en el liderazgo de productos, este blog ofrece una mezcla de conocimientos tácticos y estratégicos.

Pero no todo es contenido. Los eventos de Mind the Product son una piedra angular de su contribución a la comunidad de gestión de productos, con su evento insignia, #mtpcon, que destaca como una reunión de primer nivel. Celebrado en hubs globales como Londres y San Francisco, #mtpcon atrae a un público diverso, desde gestores de producto novatos hasta veteranos experimentados, proporcionando una plataforma para el aprendizaje y la creación de redes.

Temas clave tratados:

Técnicas de crecimiento y experimentación

Tendencias en gestión de productos

Metas en el producto

🌟 PUV: También tiene una serie de entrevistas virtuales, Product Unplugged, que explora estrategias, lecciones y procesos creativos que figuran en equipos de productos correctos.

8. Primera ronda de revisión

a través de First Round Review

First Round Review, la división de contenidos de First Round Capital (una empresa de capital riesgo en fase inicial), se ha consolidado como un recurso de confianza para fundadores de empresas emergentes y directores de producto.

Fundada con la misión de ser la «Escuela de Negocios de Harvard para Startups», reúne a directores de producto, fundadores e inversores para compartir historias personales y experiencias valiosas sobre temas como:

Recaudación de fondos

Plan de relaciones públicas para empresas emergentes

Análisis DAFO del producto

Desarrollar la empatía en los equipos

Algunos de los blogs famosos de First Round Review incluyen « Give Away Your Legos « de Molly Graham, que destaca la importancia de la delegación en la ampliación de equipos; « How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit « de Rahul Vohra, que presenta un enfoque basado en datos para PMF; o la estrategia de ampliación de Figma.

🌟 Punto de venta único: First Round Review destaca por centrarse en el aspecto humano de la gestión de productos, ayudando a las personas a crecer y tener éxito dentro de sus empresas.

9. Departamento de Producto

a través del Departamento de Producto

El blog del Departamento de Producto es una fuente inagotable de noticias sobre productos, explicaciones y conocimientos sobre ingeniería de productos.

Más de 45 000 directores de producto, diseñadores, ingenieros y capitalistas de riesgo de empresas como Spotify, Netflix, Apple y Amazon confían en ellos. Encontrará contenido sobre:

Consejos de marketing y posicionamiento de productos

Gestión de tareas basada en la energía

Planificación asíncrona

Es una mezcla perfecta de liderazgo intelectual y consejos prácticos.

🌟 Punto Único de Venta: El blog trata sobre webhooks, microservicios, documentación de API y permisos de diseño SaaS, lo que lo hace valioso para los directores de producto que necesitan una comprensión más técnica.

10. Pregunta a Gib

a través de Ask Gib

Ask Gib es un blog distintivo de Gibson Biddle, el exvicepresidente de Gestión de Productos de Netflix.

¿Qué lo hace único?

Se trata menos de consejos estructurados y más de reflexiones sinceras, sesiones de preguntas y respuestas interesantes, y reflexiones y anécdotas personales de Biddle sobre el cambiante panorama de la gestión de productos. También utiliza títulos concisos y de conversación que hacen que los blogs sean agradables de leer.

Biddle no rehuye abordar preguntas difíciles sobre:

Desarrollo y estrategia de productos

Cómo dar y recibir comentarios constructivos

Colaboración entre los equipos de producto y diseño

🌟 PUV: Leer Ask Gib es como tener una conversación amistosa y perspicaz con un mentor, completada con humor y sabiduría. El blog es gratis, de acceso libre.

11. Dentro de Intercom

a través de Intercom

Como líder en el mundo de los productos SaaS, el blog de Intercom, Inside Intercom, se ha convertido en un recurso clave para los jefes de producto, los equipos de atención al cliente y cualquiera que trabaje con productos tecnológicos.

Para mantenerse al día con los cambios en la industria, el blog ha ampliado su enfoque para incluir las implicaciones de los productos de ML, agentes de IA y automatización, asegurando que se mantenga a la vanguardia de la innovación.

¿Quiere leer sobre la gestión de productos basada en IA? Intercom tiene lo que busca. ¿Busca principios de producto? También hay un blog sobre eso.

Otros temas clave incluyen:

Crecimiento y escalado de SaaS

Marcos de procesos de desarrollo de productos

El futuro del soporte al cliente y el intento correcto

🌟 PUV: Inside Intercom se dedica a ayudarte a crear productos que realmente resuelvan los problemas de los usuarios con artículos que invitan a la reflexión y son reveladores.

12. Trae los Donuts

a través de Bring the Donuts

Bring the Donuts, un blog de gestión de productos de Ken Norton, que dirigió iniciativas de productos para Documentos de Google, Google Calendar y Google Mobile Mapas, ofrece una nueva perspectiva sobre:

Por qué los grandes gestores de productos se centran en la comunicación por encima del proceso

Cómo liderar sin autoridad y conseguir la aceptación de los equipos

Por qué la autoconciencia es tu mayor ventaja profesional

Ah, ¿y si te preguntas por el nombre? Hace referencia al famoso consejo de Norton: «Trae siempre los donuts», porque los pequeños gestos contribuyen en gran medida a generar confianza.

🌟 Punto único de venta: Norton no solo habla de marcos y estrategias, sino que también habla de lo que realmente se necesita para liderar, de cómo navegar por la realidad de la gestión de productos y de cómo generar confianza en tu equipo mientras manejas conversaciones difíciles y te gestionas a ti mismo tanto como a tu producto.

13. Coalición de productos

a través de Product Coalition

Product Coalition es una publicación de Substack y Medium de Jay Stansell, uno de los principales expertos en gestión de productos a nivel mundial. La misión del blog es hacer accesible el conocimiento de la gestión de productos en todo el mundo.

Ofrece una enorme biblioteca de artículos interesantes escritos por gestores de productos experimentados y líderes del sector sobre:

Incorporación para directores de producto

Técnicas de prueba de usuarios

Diagramas de procesos operativos

🌟 USP: Para aquellos que buscan profundizar sus conocimientos, Product Coalition ofrece cursos de tamaño reducido que conducen a un Certificado de Finalización para suscriptores de pago. Stansell también organiza podcasts y eventos en directo con regularidad.

14. Pendo

a través de Pendo

Pendo, una plataforma de experiencia de producto, mejora las experiencias digitales a través de potentes análisis, repeticiones de sesiones y orientación en la app. Como es de esperar, los blogs de Pendo proporcionan información valiosa para los gestores de producto que buscan aprovechar los datos y los comentarios de los usuarios.

Los blogs cubren temas clave como:

Personalización y gestión de productos

Hojas de ruta de IA para directores de producto

Puntos de referencia de productos

Además, los artículos sobre referencias de productos proporcionan comparaciones útiles que ayudan a los gestores de productos a evaluar la posición de sus productos en el mercado.

🌟 Punto de venta único: Pendo combina estrategias sólidas basadas en datos con conocimientos prácticos. Los blogs van más allá de las funciones de los productos, ya que publican informes detallados y estudios de casos sobre marcas líderes, como Thomson Reuters y LexisNexis, lo que permite a los gestores de productos aprender de aplicaciones del mundo real y resultados probados. Esta combinación de profundidad analítica y aprendizaje basado en estudios de casos hace del blog de Pendo una plataforma de referencia para los gestores de producto interesados en el análisis de productos y la mejora de la experiencia del usuario.

15. Charla sobre productos

a través de Product Talk

Product Talk, fundada por Teresa Torres, es un recurso inestimable para los directores de producto, los diseñadores de experiencia de usuario y los fundadores que buscan mejorar sus procesos de creación de productos. Torres explora las complejidades de la creación de grandes productos tecnológicos y ofrece una guía clara sobre el uso de datos y la experimentación.

Encontrará contenido útil sobre:

Técnicas de prueba de hipótesis

Aplicación del descubrimiento continuo a la experiencia de usuario

Realización de entrevistas eficaces con los clientes

🌟 PUNTO FUERTE: Torres también dirige la Product Talk Academy, que ofrece cursos y talleres corporativos diseñados para mejorar los equipos de producto.

Menciones honoríficas

Un día en la vida de un gestor de productos está lleno de experiencias diferentes. Sabes que nunca es lineal, evoluciona a medida que avanza el día. Incluso si tienes una lista de blogs de gestión de productos que cubren varias perspectivas, como profesional creativo, sabes que necesitas más.

¿Quiere generar nuevas ideas, hacer fluir su creatividad y enfocar las cosas de manera diferente? Entonces, ¿por qué no ramificarse? Aquí hay dos blogs adicionales que pueden sacudir las cosas.

1. Farnam Street

a través de Farnam Street

El primero es Farnam Street.

Este blog es una joya escondida para los líderes que quieren tomar mejores decisiones de forma consistente. Es gratis, gratuito/a y cubre temas atemporales como la toma de decisiones, el aprendizaje continuo, la mejora de los hábitos de lectura y la búsqueda de un propósito.

Las publicaciones son fáciles de digerir y están llenas de valiosos conocimientos que puede aplicar de inmediato.

2. Estrategia

a través de Stratechery

El siguiente es Stratechery.

Una intersección de estrategia empresarial, tecnología y gestión de productos, se ve como una fuente respetada para entender los modelos de negocio de la tecnología, la estrategia competitiva y la dinámica del mercado de productos.

Fundado por el analista Ben Thompson, este blog ayuda a los directores de producto a pensar como ejecutivos e inversores y no centrarse simplemente en los marcos y la ejecución. Para empezar, comprenderá cómo compiten, se diferencian y mantienen sus empresas empresas como Apple, Google, Microsoft y las startups.

Stratechery también analiza los principales cambios en IA, SaaS, mercados y medios desde una perspectiva favorable a los gestores de producto.

Tenga los recursos adecuados al alcance de la mano con ClickUp

Una buena gestión de productos consiste tanto en aprender como en construir.

Si encuentra blogs que le interesen, no dude en suscribirse, leerlos y aplicar los conocimientos que ofrecen. Hay un sinfín de conocimientos, marcos e inspiración para ayudarle a mejorar su oficio.

El blog de ClickUp es claramente uno de esos tesoros que no debes perderte. Dado que la herramienta está pensada para profesionales de productos que quieren trabajar de forma más inteligente y mejorar su productividad diaria, encontrarás valiosos conocimientos y consejos de expertos sobre diversos temas. Para empezar, simplemente dirígete aquí.

Pero si ya está listo para empezar a crear ese producto revolucionario, regístrese en ClickUp, la app, aplicación, Todo para el trabajo.