Cómo crear estrategias de marketing ganadoras para startups

¿Es usted un fundador que busca llegar a su mercado objetivo con un presupuesto reducido? ¿O un comercializador de una startup que invierte recursos en campañas que no dan resultados?

el 42 % de las empresas utilizan el marketing digital incluso sin una estrategia. Si usted forma parte de este porcentaje, necesita un plan específico.

Sin estrategias de marketing claras para las empresas emergentes, los esfuerzos se dispersan y los presupuestos se evaporan. Las estrategias de marketing tradicionales y digitales dirigidas a objetivos específicos pueden generar clientes potenciales y crecimiento con un presupuesto limitado.

En esta guía, exploraremos algunos de los mejores enfoques de marketing para nuevas empresas. Te mostraremos cómo elaborar estrategias de marketing paso a paso para startups y descubrirás cómo ClickUp te ayuda en este proceso.

⭐ Plantilla destacada La plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp te ayuda a correlacionar toda tu estrategia de marketing, desde las metas y el público objetivo hasta las campañas clave y las métricas de rendimiento. Con tareas integradas, cronogramas y vistas personalizables, es perfecto para alinear a su equipo y ejecutar planes de marketing con claridad y rapidez. Obtenga una plantilla gratis Crea tu próxima gran campaña con la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

Por qué el marketing es importante para las startups

Las iniciativas de marketing son esenciales para que las startups ganen visibilidad, impulsen el crecimiento y orienten las decisiones estratégicas. Veamos más de cerca cómo el marketing puede marcar la diferencia.

Creación de conciencia y reconocimiento de marca : Desarrollo de una visibilidad e imagen de marca sólidas para ayudar a las empresas emergentes a comunicar de manera eficaz su propuesta de valor única en un mercado saturado

Conectarse con el público objetivo : Identificar y ejecutar : Identificar y ejecutar la estrategia de comunicación de marketing adecuada para llegar a los clientes ideales e impulsar un compromiso significativo

Impulsar el crecimiento de las ventas y los ingresos : Aumentar el conocimiento de la empresa y sus productos para generar más ventas y mayores ingresos, y optimizar los mensajes y las ofertas para aumentar las conversiones

Atraer inversores : comunicar la visión, validar la adecuación al mercado y atraer a inversores potenciales mediante un marketing estratégico

Establecer credibilidad y confianza : mostrar experiencia, destacar logros y generar confianza entre los clientes y las partes interesadas

Comprender el mercado : Investigar para evaluar la demanda, identificar a los competidores y recopilar información útil sobre las preferencias de los clientes para mejorar aún más el producto o servicio

Creación de una base de clientes fieles: Fomentar la fidelidad mediante esfuerzos de marketing coherentes que den lugar a la repetición de negocios y a recomendaciones

Las mejores estrategias de marketing para startups

A continuación, se presentan algunas tácticas básicas que toda empresa en fase inicial debe dominar para atraer clientes, impulsar el crecimiento y superar a la competencia.

1. Convierta su servicio estrella en un producto

La comercialización de su servicio de mayor valor simplifica el posicionamiento y permite procesos repetibles. Los clientes saben exactamente lo que obtienen y a qué precio, lo que reduce los gastos generales de negociación y acelera los ciclos de ventas.

Convierte el trabajo a medida en una oferta escalable, desacoplando el crecimiento de los ingresos de las horas facturables. Este enfoque puede aumentar el valor de vida del cliente entre un 20 % y un 40 % a través de renovaciones claras, con vías de venta cruzada y venta adicional.

Es fundamental, ya que proporciona un flujo de caja predecible, lo que le permite invertir con confianza en tácticas de generación de demanda, como los anuncios de Google o la optimización de motores de búsqueda (SEO). Para obtener un marco paso a paso, consulte nuestra guía de estrategia de marketing de productos, que le guiará a través de la definición del alcance, el empaquetado y los flujos de trabajo de comercialización.

📌 Ejemplo

El fundador de DesignJoy, Brett Williams, lanzó «Unlimited Design» en 2017, que ofrece solicitudes ilimitadas de diseño gráfico por una tarifa mensual fija. Comenzando con un coste mínimo, consiguió los primeros 100 clientes a través de Twitter y Dribbble Outreach, perfeccionó su proceso de incorporación en un tablero compartido de Trello y escaló hasta alcanzar los 145 000 dólares en MRR (≈1,7 millones de dólares en ARR) en junio de 2024, todo ello sin financiación externa. Este servicio productizado define claramente el alcance, los precios y los resultados, lo que facilita la decisión de compra.

2. Cree un plan de marketing unificado y un manual de estrategias

Un plan de marketing bien estructurado garantiza la alineación interfuncional de las metas, los presupuestos y los cronogramas, lo que elimina los silos entre los equipos de ventas, productos y soporte. Incorporar un manual de estrategias de marketing en su proceso significa que cada campaña, canal y persona tiene una propiedad, listas de control y criterios de rendimiento claros.

Cuando su equipo puede consultar una única fuente de información veraz para conocer las prioridades y las tácticas, se evitan esfuerzos duplicados. Además, se aclaran las dependencias y se acelera la toma de decisiones, lo cual es fundamental en mercados competitivos y de alta velocidad.

🧠 Dato curioso: El 66 % de los especialistas en marketing en redes sociales afirman que el contenido divertido es el que mejor funciona para su marca, seguido de las publicaciones con las que el público se identifica (63 %) y las que son tendencia (59 %).

3. Genere autoridad con el marketing de contenidos

El marketing de contenidos es una de las formas más rentables para que las startups generen confianza, atraigan a una audiencia y establezcan su autoridad. En lugar de enviar mensajes de ventas, crea contenido que resuelva problemas reales, responda preguntas o inspire a tu público objetivo.

Las entradas de blog, los vídeos, los boletines informativos, los podcasts e incluso los hilos de las redes sociales pueden mostrar su liderazgo intelectual al tiempo que educan sutilmente a los clientes potenciales sobre el producto. Con el tiempo, este contenido se vuelve valioso, ya que genera tráfico orgánico, respalda los esfuerzos de SEO y nutre a los clientes potenciales mucho antes de que comience la conversación con el equipo de ventas.

A diferencia de la publicidad de pago, que se detiene en el momento en que deja de gastar, el contenido tiene un rendimiento compuesto. La producción constante de contenido ayuda a las startups a convertirse en expertos reconocidos en su ámbito, creando valor de marca y confianza sin necesidad de un presupuesto de marketing enorme.

Este enfoque también es compatible con otras estrategias como SEO, generación de clientes potenciales y marketing por correo electrónico, lo que lo convierte en una palanca de crecimiento fundamental para equipos reducidos.

📌 Ejemplo

Un caso destacado es cómo Drift, una plataforma de marketing conversacional, construyó su marca. En lugar del marketing tradicional, Drift se centró en crear una nueva categoría de marketing, publicando contenidos que desafiaban el estado actual. Popularizaron el término «marketing conversacional» a través de libros, un blog muy popular y un podcast, posicionándose como los expertos definitivos. Al crear y dominar la conversación en torno a este nuevo enfoque, educaron al mercado y convirtieron su producto en la solución esencial para cualquiera que quisiera adoptar esta nueva estrategia más eficaz. Este enfoque generó una enorme autoridad y una marca multimillonaria que Salesloft acabó adquiriendo.

📖 Lea también: Cómo crear un plan de gestión de marketing de contenidos

4. Aproveche la IA en el marketing digital

La automatización de la personalización a gran escala libera ancho de banda creativo. Los experimentos impulsados por IA optimizan continuamente el texto, la sincronización y la segmentación, lo que proporciona aumentos incrementales del 20 al 30 % en canales clave como el correo electrónico, los SMS y las notificaciones push.

Esto acelera la velocidad de las pruebas de semanal a cada hora, lo que permite obtener información más rápidamente y aumentar el retorno de la inversión. El ahorro de tiempo también permite reasignar recursos a iniciativas estratégicas, como la expansión de nuevos canales o programas de alto contacto, maximizando el impacto de los limitados recursos de marketing.

📌 Ejemplo

Netflix es líder mundial en streaming, pero su intento correcto también refleja lo bien que utiliza la IA en el marketing digital. Pocos se dan cuenta de lo mucho que Netflix confía en el aprendizaje automático para mejorar la experiencia del usuario y mantener a la gente viendo sus contenidos. Mediante el análisis de los gustos de los usuarios, Netflix recomienda programas adaptados a sus hábitos y preferencias personales. Este enfoque basado en IA atrae a los usuarios y ayuda a Netflix a destacar en un mercado de streaming muy concurrido. Hoy en día, más del 80 % de todo el contenido que se ve en Netflix proviene de su sistema de recomendaciones basado en IA. Esto es una clara señal de que el uso innovador de la IA en el marketing digital fomenta la fidelidad y genera resultados reales. Las startups pueden aprovechar el mismo potencial utilizando herramientas de IA para personalizar las experiencias de los usuarios, optimizar las campañas y convertir los datos en información útil para el crecimiento.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan herramientas de IA para tareas personales todos los días, y el 55 % las utilizan varias veces al día. ¿Y qué hay de la IA en el trabajo? Con una IA centralizada que impulsa todos los aspectos de la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración, puedes ahorrar hasta más de 3 horas a la semana, que de otro modo dedicarías a buscar información, ¡al igual que el 60,2 % de los usuarios de ClickUp!

5. Impulse su ciclo de crecimiento con tácticas de recomendación

Los bucles de referencia son la piedra angular de las estrategias de marketing de crecimiento, ya que ofrecen el mayor retorno de la inversión de cualquier canal, a menudo entre 3 y 5 veces el retorno de la inversión orgánico, porque aprovechan la satisfacción de los usuarios como defensores.

La integración del seguimiento de referencias en la incorporación y la experiencia de usuario del producto garantiza una fricción mínima y maximiza la adopción y el compromiso.

📌 Ejemplo

Dropbox tiene un programa de recomendación que ofrece a los usuarios hasta 1 GB de almacenamiento gratis por cada recomendación. El amigo recomendado también recibe almacenamiento adicional, lo que crea un incentivo doble que motiva a ambas partes a participar. Este diseño ha ayudado a crear un bucle viral para Dropbox a lo largo de los años: a medida que se unían más usuarios, recomendaban a otros que hacían lo mismo, lo que hacía crecer exponencialmente la base de usuarios.

6. Organice microeventos como parte de su estrategia de marketing de campo

Una estrategia de marketing de campo dirigida genera confianza y fidelidad a la marca con cuentas de alto valor de una forma que los canales digitales no pueden. Estos microeventos crean momentos memorables y sacan a la luz puntos débiles más profundos a través de diálogos íntimos que luego se pueden amplificar en las plataformas de redes sociales.

También generan información cualitativa valiosa para la mensajería y el desarrollo de productos que puede ayudar a que su mensaje destaque en bandejas de entrada abarrotadas. Cuando se sincronizan con CRM y automatización de marketing, se convierten en aceleradores repetibles para la velocidad del pipeline.

📌 Ejemplo

Bloomreach organiza eventos exclusivos de marketing basado en cuentas (ABM) para un número reducido de clientes objetivo, como catas de whisky y talleres de decoración de galletas, y utiliza Goldcast para gestionar las invitaciones y el seguimiento. Los numerosos asistentes que reservan reuniones con el equipo de ventas después de los eventos indican que estas experiencias personalizadas refuerzan las relaciones y aceleran el proceso de ventas.

7. Aumente las tasas de conversión con pruebas A/B estratégicas

Las pruebas A/B estratégicas ayudan a las empresas a descubrir qué mensajes o diseños funcionan mejor. Al probar pequeños cambios, las marcas pueden aumentar las conversiones sin tener que adivinar. Es una forma sencilla de aprender qué impulsa a los usuarios a actuar y mejorar los resultados rápidamente.

📌 Ejemplo

Going utilizó pruebas A/B para comparar dos mensajes de registro en su página de destino. La versión que promocionaba la versión de prueba gratuita premium generó un aumento del 104 % en las conversiones. Esta sencilla prueba ayudó a la empresa a aumentar los registros y los ingresos. Es una clara victoria para Going y un uso inteligente de las sencillas pruebas A/B.

💡 Consejo profesional: Las plantillas de campañas de marketing codifican las buenas prácticas, como las convenciones de nomenclatura, la distribución del presupuesto y los criterios de segmentación, para que las nuevas campañas se pongan en marcha en cuestión de minutos, en lugar de días. Utilice plantillas predefinidas para comparar el rendimiento de los canales y adaptarse en consecuencia.

8. Lanza microcampañas para validar rápidamente el mercado

Lanzar microcampañas es una forma inteligente de probar tu idea sin gastar mucho. En lugar de adivinar qué funciona, realizas una campaña pequeña y específica para ver cómo responde la gente real. Si funciona, amplías la escala.

Si no es así, hay que adaptarse rápidamente. Una campaña de vídeo en el momento oportuno hizo precisamente esto y dio lugar a una marca que más tarde se vendió por más de mil millones de dólares.

📌 Ejemplo

Dollar Shave Club probó primero el humor y el valor con pequeños anuncios en Facebook antes de grabar su lanzamiento en un vídeo DIY. El director ejecutivo Michael Dubin gastó 4500 dólares en grabar el anuncio de 90 segundos en un solo día. En 48 horas, el sitio web recibió 12 000 pedidos y se colapsó por el tráfico. El éxito viral atrajo financiación y, finalmente, la adquisición por parte de Unilever por 1000 millones de dólares cuatro años después.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para campañas de marketing

9. Diseñe desde el principio una pila de marketing preparada para la corporación

Crear un marco de métricas de productividad de marketing vinculado a los KPI de marketing garantiza que las actividades se conecten con los resultados de la empresa en lugar de con métricas vanas.

Una inversión temprana en software de marketing ayuda a crear una estructura para la ejecución de sus actividades de marketing y mejora la productividad del equipo.

ClickUp sirve como el sistema nervioso central de los equipos de marketing al conectar la planificación, la creación, el seguimiento y la colaboración en una sola plataforma.

💡Consejo profesional: ClickUp para startups ayuda a los equipos pequeños y en expansión a automatizar los flujos de trabajo, gestionar campañas y realizar un seguimiento de las clasificaciones en los motores de búsqueda y del rendimiento en tiempo real para impulsar un crecimiento sostenible. Cree y escale de forma más inteligente con ClickUp para startups

10. Ejecute un marketing basado en cuentas para los primeros clientes estratégicos

Céntrese en un plan de marketing para la fase inicial en 10-20 cuentas que demuestren la adecuación del producto al mercado. Trate cada objetivo como si fuera un mercado único. El ABM concentra el presupuesto limitado donde la probabilidad de éxito y el valor del contrato son más altos. Los primeros logotipos alimentan la prueba social y el poder de fijación de precios.

📌 Ejemplo

Snowflake adoptó una estrategia ABM específica para sus esfuerzos de marketing saliente, comenzando con 2500 empresas seleccionadas. Mediante el enriquecimiento de datos, mejoraron la cobertura de sus cuentas y, al mismo tiempo, aumentaron la conversión de clientes potenciales en oportunidades. El modelo interno de IA de Snowflake priorizó las cuentas con «alta propensión». Consiguió un aumento de 2, 3 veces en las reuniones concertadas, con un gasto en publicidad un 38 % menor. Las tácticas iban desde páginas de destino personalizadas hasta cenas con ejecutivos, lo que hizo que los clientes potenciales se sintieran como socios y ayudó a allanar el camino para la salida a bolsa de Snowflake, que batió todos los récords.

🧠 Dato curioso: El 90 % de los especialistas en marketing en redes sociales creen que las apps sociales serán el principal punto de compra en un futuro próximo, superando a los sitios web y a las plataformas de terceros.

11. Aproveche las asociaciones y el marketing colaborativo

Asociarse con marcas que complementan la suya es una forma eficaz para que las startups lleguen a nuevos públicos sin un presupuesto publicitario enorme.

Las asociaciones exitosas a través de seminarios web conjuntos, contenido de marca compartida, marketing orgánico en redes sociales u ofertas combinadas dependen de una alineación genuina de valores y voz. Cuando encuentra la combinación adecuada, ambos se prestan credibilidad mutuamente.

Estas colaboraciones proporcionan a las empresas emergentes acceso a redes y confianza, mientras que los socios establecidos obtienen innovación y contenido generado por los usuarios.

📌 Ejemplo

Un ejemplo destacado de este enfoque en acción es la asociación entre Uber y Spotify. Esta colaboración permitió a los usuarios de Uber personalizar sus viajes en taxi transmitiendo sus propias listas de reproducción de Spotify durante los trayectos. En el caso de Uber, mejoró la experiencia de los pasajeros y la diferenció en un mercado competitivo de transporte privado. En el caso de Spotify, la integración expuso su plataforma a nuevas audiencias, muchas de las cuales quizá no eran usuarios activos anteriormente. vía TechCrunch

📖 Lea también: El mejor software de automatización de marketing para empresas

Cómo ClickUp es compatible con los esfuerzos de marketing de las startups

ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, unifica la planificación, la ejecución y la medición, transformando herramientas dispares en un único y potente entorno de trabajo.

ClickUp para equipos de marketing permite a los fundadores y a los profesionales del marketing en fase inicial impulsar un crecimiento rápido y respaldado por datos. Planifique flujos de trabajo eficientes para sus campañas, automatice las tareas repetitivas y obtenga información en tiempo real para superar los obstáculos habituales de las startups.

Planifique, ejecute y realice el seguimiento de las campañas en un solo lugar

Organice todas sus ideas, flujos de trabajo y trabajo en equipo en un único lugar compartido con ClickUp

La jerarquía de espacios, carpetas y listas de ClickUp ofrece a los especialistas en marketing de startups una vista transparente de cada campaña, al tiempo que alinea los esfuerzos interfuncionales.

⚡️Bonus: Descubra las buenas prácticas en nuestra guía experta de gestión de proyectos para startups

Manténgase enfocado en sus objetivos con metas claras y paneles de control

Con ClickUp, los equipos pueden establecer y supervisar los KPI y tomar decisiones basadas en datos sin tener que cambiar de herramienta.

Utilice el panel de marketing de ClickUp para comprobar las métricas de rendimiento en tiempo real de sus campañas

Convierta las grandes ideas en objetivos viables y cuantificables con Metas de ClickUp y divídalas en tareas, plazos y métricas

Mantenga a los equipos alineados y responsables a medida que crece con la ayuda de los hitos de ClickUp

Realice un seguimiento del rendimiento de las campañas, la generación de clientes potenciales y la carga de trabajo del equipo en paneles personalizables de ClickUp

Detecta los cuellos de botella a tiempo, corrige el rumbo y optimiza las campañas basándote en datos reales, no en conjeturas

Colabore de forma eficaz entre equipos

Mantenga las conversaciones, las tareas y los documentos en un solo lugar: utilice el chat de ClickUp

Los profesionales del marketing pueden utilizar las funciones de colaboración en equipo de ClickUp para impulsar la creatividad, la coordinación y la velocidad de ejecución.

Realice una lluvia de ideas sobre estrategias de campaña, recorridos de clientes o calendarios de contenido de forma visual con la facilidad de arrastrar y soltar en Pizarras de ClickUp

Mantenga a todos en la misma página discutiendo ideas para campañas, compartiendo actualizaciones rápidas o aclarando tareas mediante conversaciones en hilos en el chat de ClickUp

Colabore sin problemas reuniendo a autónomos, agencias o clientes en chats y listas de tareas específicas

Centralice todos los activos de marketing (borradores de blogs, resúmenes de campañas, directrices de marca y POE) en un lugar de fácil acceso con los documentos colaborativos y compartibles de ClickUp Docs

ClickUp Brain lleva la IA directamente a tu flujo de trabajo: automatiza tareas, redacta contenidos, analiza datos de marketing para obtener información y toma decisiones más inteligentes sin salir de tu entorno de trabajo.

Reduzca el tiempo de producción generando borradores de blogs y correos electrónicos con AI Writer

Priorice el trabajo diario, establezca recordatorios y aumente la productividad con sugerencias de IA y automatización

Responda a las preguntas del equipo sobre procesos, herramientas o resultados anteriores utilizando el conocimiento del entorno de trabajo y los agentes de IA

Obtenga resúmenes rápidos del rendimiento de las campañas o del progreso de los proyectos y extraiga información de múltiples fuentes (tareas, documentos, chats) para elaborar informes de marketing

Resuma las notas de las reuniones y conviértalas en tareas prácticas con AI Notetaker

Aumente la productividad con ClickUp Brain: resuma, asigne y automatice al instante con la IA integrada en cada tarea

⚡️Bonus: Más información sobre el uso de herramientas de IA para startups

👀 ¿Sabías que...? Una encuesta realizada en Cannes Lions reveló que el 71 % de los directores de marketing planean invertir más de 10 millones de dólares al año en IA, frente al 57 % del año anterior.

Automatice las tareas rutinarias y supervise los resultados con plantillas

La plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp consolida sus objetivos, presupuesto y hoja de ruta de canales en un único plan. Mantiene a todas las partes interesadas alineadas con las metas y los cronogramas.

Obtenga una plantilla gratis Obtenga una vista clara de la hoja de ruta con los objetivos trimestrales, las asignaciones presupuestarias y los KPI en la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

Utilice esta plantilla para:

Defina y realice un seguimiento de los objetivos de marketing trimestrales y anuales, así como de las métricas de intentos correctos

Correlacione los públicos objetivo y las propuestas de valor únicas

Asigne presupuestos a canales digitales y offline

Asigne propietarios y plazos para cada iniciativa

La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp mantiene todos los activos, tareas y flujos de trabajo de aprobación de cada campaña en un solo lugar. Elimina los cuellos de botella y garantiza la coherencia de los mensajes de la marca.

Obtenga una plantilla gratis Obtenga un panel organizado al estilo Kanban que muestra las tareas de la campaña, el estado de los activos y los flujos de trabajo de aprobación en la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Utilice esta plantilla para:

Planifique y realice el seguimiento de los calendarios y hitos de las campañas multicanal

Realice un seguimiento de la creación, revisión y aprobación de activos

Gestione el gasto publicitario, las estrategias de puja y la asignación del presupuesto

Automatice las actualizaciones de estado y las notificaciones a las partes interesadas

Retos comunes del marketing para startups y cómo superarlos

Las empresas emergentes suelen encontrar obstáculos cuando realizan actividades de marketing con presupuestos ajustados y tiempo limitado. A continuación, se presentan seis retos clave a los que se enfrentan las nuevas empresas y las soluciones para superarlos:

Marketing para startups con un presupuesto limitado

Los presupuestos de marketing ajustados dificultan la ampliación de los programas publicitarios. Sin embargo, también hay muchas estrategias de marketing disponibles para las startups que se financian con recursos propios.

El camino a seguir: Céntrese en canales rentables, como las redes sociales orgánicas, los programas de recomendación y las asociaciones estratégicas

Reutilice el contenido de los blogs en correos electrónicos y publicaciones en comunidades

Utilice herramientas gratuitas y pruebas A/B para identificar qué tácticas generan más clientes potenciales antes de ampliar su gasto

Empiece con pequeños experimentos en uno o dos canales para demostrar la viabilidad del concepto

Baja notoriedad de la marca

Sin visibilidad, los clientes potenciales no te encontrarán. Elabora una estrategia clara de marketing de productos que perfile tu propuesta de valor y tus mensajes.

El camino a seguir: Coordina las iniciativas de relaciones públicas y marketing conjunto para aumentar tu alcance

Mantenga una imagen de marca coherente (logotipos, tono, elementos visuales) en los anuncios digitales, los canales sociales y los eventos offline para generar reconocimiento y confianza

Destaque los intentos correctos de los clientes para reforzar la credibilidad y establecer la confianza

Limitaciones de recursos y gestión del tiempo

Los equipos pequeños compaginan tareas básicas con tareas de marketing. Establecer sistemas y procesos puede ayudarle a superar este reto.

El camino a seguir: Realice un seguimiento de las métricas de productividad de marketing , como el rendimiento del contenido y la duración del ciclo de las campañas

Optimice los flujos de trabajo delegando tareas y utilizando automatizaciones para el seguimiento por correo electrónico y la programación de redes sociales, de modo que su equipo pueda centrarse en la estrategia y la ejecución creativa

Supervise los traspasos de campañas para evitar duplicaciones y mantener cronogramas ajustados

💡Consejo profesional: Las herramientas de IA de ClickUp pueden ayudar a optimizar los flujos de trabajo de producción. ¡Este breve vídeo te explica cómo!

Dificultad para medir el ROI

Sin unos KPI de marketing claros, las campañas se desvían.

El camino a seguir: Defina métricas como el coste por adquisición, las tasas de conversión y el valor del ciclo de vida del cliente

Consolide los datos de rendimiento en paneles para obtener información en tiempo real

Revise periódicamente estas cifras para identificar las campañas con bajo rendimiento y reasignar el presupuesto a canales con un alto retorno de la inversión

Identificación del público objetivo

Una mala definición de los objetivos supone un desperdicio de recursos y mensajes. Para conectar con sus clientes potenciales, debe hablar su mismo idioma.

El camino a seguir: Realice estudios de mercado mediante encuestas, entrevistas y análisis para comprender los puntos débiles y los comportamientos

Cree perfiles detallados de compradores que incluyan datos demográficos y desencadenantes de compra

Adapte el contenido y seleccione los canales que mejor se adapten a cada persona para mejorar la participación y las conversiones

Revise los perfiles de los clientes potenciales cada trimestre para reflejar los cambios del mercado y refinar los objetivos

Mantener la coherencia del contenido

Las publicaciones inconsistentes pueden perjudicar el interés de la audiencia y afectar negativamente al posicionamiento SEO.

El camino a seguir: Establezca directrices de marca para lograr una voz, un estilo y unos elementos visuales coherentes en todos los puntos de contacto

Desarrolle un calendario editorial para programar blogs, publicaciones en redes sociales y campañas por correo electrónico con varias semanas de antelación

Automatice la aprobación y publicación de contenidos para garantizar que su equipo ofrezca contenidos de alta calidad a tiempo y aumente su audiencia de forma constante

Potencia los esfuerzos de marketing de las startups con ClickUp

Una estrategia de marketing ganadora dota a tu startup del enfoque necesario para llegar al público adecuado, la agilidad para probar y repetir, y los conocimientos para optimizar cada campaña.

El desarrollo de una estrategia de marketing para startups en fase inicial implica un cuidadoso equilibrio entre acciones a corto y largo plazo. Desde la elaboración de propuestas de valor atractivas para nuevos clientes hasta la optimización de los canales de marketing en redes sociales, cada táctica de esta guía impulsa un crecimiento rentable.

Utilice ClickUp para centralizar su plan de marketing estratégico, gestionar sin problemas campañas multicanal y realizar un seguimiento de los KPI críticos. Aproveche las plantillas, los flujos de trabajo automatizados y ClickUp Brain para ahorrar tiempo, compartir metas transparentes para alinear equipos y medir el éxito en tiempo real.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!